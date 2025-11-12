12 NOV 2025
Il clima di Roma.

Puntata di "Derrick" di mercoledì 12 novembre 2025 che in questa puntata ha ospitato Michele Governatori (economista), Edoardo Zanchini (direttore dell'Ufficio speciale per il clima del Comune di Roma).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Acqua, Ambiente, Aree Metropolitane, Clima, Comuni, Ecologia, Economia, Inquinamento, Maltempo, Parchi, Roma.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
