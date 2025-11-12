CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Il clima di Roma.
Puntata di "Derrick" di mercoledì 12 novembre 2025 che in questa puntata ha ospitato Michele Governatori (economista), Edoardo Zanchini (direttore dell'Ufficio speciale per il clima del Comune di Roma).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Acqua, Ambiente, Aree Metropolitane, Clima, Comuni, Ecologia, Economia, Inquinamento, Maltempo, Parchi, Roma.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 4 minuti.
