DIBATTITO | - www.cespi.it - 18:04 Durata: 1 ora 1 min
L'Osservatorio India del CeSPI propone un incontro che mette in dialogo due sguardi originali sul subcontinente indiano: Matteo Miavaldi, giornalista, autore del libro Un'altra idea dell'India, e Stefano Catucci, filosofo e docente universitario, ideatore del podcast Il Rumore dell'India.

Conducono Claudio Cecchi (già Professore di Economia aziendale alla Sapienza Università di Roma), Sergio Lugaresi (Coordinatore Osservatorio India CeSPI).

Registrazione video del dibattito dal titolo "Un'altra idea dell'India e il suo rumore", registrato a Www.cespi.it martedì 9 dicembre 2025 alle ore 18:04.

Dibattito organizzato da Centro Studi di Politica Internazionale.

Sono intervenuti: Sergio Lugaresi (coordinatore Osservatorio India del CeSPI), Matteo Miavaldi (giornalista), Stefano Catucci (filosofo), Claudio Cecchi (già ordinario di Economia Aziendale alla Sapienza Università di Roma).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Esteri, India.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 1 minuto.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Libertà con Michele Dell'Ongaro ha fondato per Rai Radio tre la serie dei concerti del Quirinale
Di cui è tuttora direttore artistico con Andrea Anastasio al direttore dell'Istituto italiano della cultura a Nuova Delhi ha realizzato quest'anno un reportage in ventisei puntate dal titolo il rumore dell'inchiesta qui l'altro pezzo del titolo
E questo dialogo che è disponibile sulla piattaforma RAI Prensa
A dialogare con cui si d'ottoni saremo cardiaci chi Emilio Claudio Cecchi è stato professore di economia dell'ambiente all'università di Roma la Sapienza e direttore dell'esercente io Lupieri International enti per instabile
Ha lavorato e pubblicato su sviluppo sostenibile Brix cover spettante altri indumenti recentemente ha curato un libro su istituzioni sviluppo economico nel capitalismo contemporaneo
E i casi dell'India e della Cina scusate il titolo in realtà siede Zacinto ha mantenuto rapporti con di Nina con l'Università di Cardiff fa dove ha studiato dopo aver ai sensi laureato all'università di Firenze
Quindi oltre a noi due Claudio ed io quindi che cercheremo un ponte anima uso nel Polo noi contiamo di avere anche le vostre domande che potete ostare come al solito sulla più NI che trovate in basso
Dunque partiamo da una domanda un po'generica tutti e due gli autori perché avete perché avete avuto così interesse così la necessità di approfondire di visitare lindi a quale santo che via Monsignor Ruiz ha detto una che
Sì da ridotto buonasera tutte tutti i partecipanti io in realtà io sono giornalista mi occupo di indiano da più o meno una quindicina d'anni ho vissuto in India per sette dalla o fatto delle corrispondenze gran parte soprattutto media italiani e diciamo che il libro è arrivato un boato da un lato a continue non ho condimento però insomma quando avevo abbastanza materiale per ragionare su una serie di questioni che stavano succedendo
In India
Io ho preso la palla al balzo per il fatto che nello stesso anno Livia sostiene di aver superato la Cina come Paese gruppo Brosio del mondo
Ed è andata a elezioni federali il due mila ventiquattro
Quindi dopo aver seguito la campagna elettorale da Varanasi sono rientrati in Italia Rossitto di
Studi c'ho pensato al motore
Grazie Matteo se farebbe dieci più perché e noi non solo non lo ha acceso io nel senso che il senso direttore di Rai Radio tre Andrea Montanari che
Era Santo rimasto colpito dal fatto che di questo India che lui non conosceva o non essendoci mai stato si continuava a parlare sempre di più sapendo che però soltanto quello che negli stereotipi un po'della
Diciamo degli anni settanta ma anche prima Matteo nel suo libro ricostruisce anche bene come sono nati gli stereotipi a partire dal caso Beatles ma è vero che sono ancora precedenti perché risalgono a una reazione coloniale dell'India fondamentalmente tutte tutte tutte le cose che
Noi sappiamo che ci hanno anche arricchito per un periodo però dalle questioni che riguardano la spiritualità alla religione eccetera fanno molto parte di narrazione che sono nate
Qui con una colore di Oriente risma e allora la sfida è stata quella di provare a raccontare il paese di oggi cioè quello che sta cercando in vari modi
Di allontanarsi da questa da questa immagine lo fa all'interno e lo fa anche verso l'esterno e allora il direttore di rete telematica assenti
Io ho conosciuto questo qui che il direttore di significano di Cutro Nuova Delhi comunque conosce l'India benissimo perché ci sta da una vita Andrea Anastasi
Tu
So che avendo rinvia il più radio lo conosci bene per cui fate questa cosa insieme
Nata con queste idee sono di fare un lungo documentario d'informazione che però doveva essere anche un un po'narrativa
E che tocca tante città adesso vorrei chiedere a Claudio invece che al come me è un fruitore di questi di questi improvvisato fruitori che cos'è Claudio che che ha colpito il Tibet colpite colpito di più di questi due de de de de del libro di questa serie di sì serie radiofonica e e che domande da dolore si partire nel conversare con loro caldi allora i motivi curiosità
Che che mi hanno spinto a leggere il libro di Matteo e poi a seguire le preservi le le trasmissioni di di Stefano cantucci
Sono quelle di vedere come oggi presentata l'India agli italiani
è una curiosità che deriva un po'dal fatto che
Dio Linde la conosco di seconda mano
E mia moglie Elisabetta Vasile Grassi Josef rinvia lei che che mi ha accompagnato ciò che è male sono io che ho accompagnato lei in India quando
Quando faceva la sua ricerca sul campo successivamente
Sono stato colpito dall'introduzione del libro di Di Matteo e dal soprattutto dalla prima puntata della della serie il rumore delle interviste fanno cartucce
Sostituto colpito da questi due
Spesso perché lei si vedeva che l'intenzione di presentare l'India come oggi era un'intenzione che appunto come diceva anche il verde nelle assurdi come dicevano entrambi nella loro presentazione l'immagine dell'India che c'è
In Italia è certamente coperta da questo allora di spiritualità che ha guidato che ha guidato
La cui li curiosità dei giovani dei giovedì quelli che erano giovani cinquant'anni fa e che oggi
Forse non poche entity non so qualcuno pentito altri
Sicuri non più incuriositi dell'India stessa
Detto questo
Io vorrei chiedere entrambi
Voi per vostro per mestiere mi dire vi rivolgete a del del al pubblico Ninja ad altre ad altre persone
In questo senso ci sono due le domande che che mi dici che mi vengono la prima
Decidere che cosa raccontare
Dipende dal fatto che voi conoscete chili che vi ascolta chi li legge
La seconda il fatto che in India ormai da da da undici anni il primo mezzo sia morti ha influito c'è possibilmente in quale misura sulle scelte di che cosa raccontare come raccontarlo
Sì Claudio che vuole iniziare telefono volto
Allora nel mio caso direi che sicuramente conosco il pubblico di RAI tre
Che però il Pubblico molto curioso molto capace anche di
Affrontare cose nuove ma ci sono degli aspetti invece più importanti che sono i tempi nera di follia illiquidi aiuterà le cose
L'abbiamo fatto dei documentari di quarantacinque minuti che sono già un tempo lungo
Durante questi quarantacinque minuti c'erano interviste in inglese doppiato per cui anche quella una cosa che un pochino appesantisce l'ascolto c'erano due voci e musica
La musica era all'incirca dieci minuti su quarantacinque quindi non tante musiche rumore Denis così che diciamo è certo rumore tanto perché appunto l'India oggi colpisce tantissimo proprio per quello per cui direi che siccome le cose da dire tantissime e lo spazio alla fine anche su quarantacinque minuti era poco la prima idea sarà quella di far sì che la musica non fosse una pausa non facesse parte del racconto e che quindi si vedesse anche attraverso la musica proprio come pur con tutto il rispetto l'amore la passione per la musica classica indiana ma ci fosse un panorama che sta veramente globalizzata i dossi
Pur mantenendo il legame con le lingue con le tradizioni con gli strumenti con cui suoni però appunto in maniera molto più globalizzata una cosa che mi sembra di verdetto fossero tagliata perché non c'era tempo perché il sessantacinque per cento del PIL produzioni discografiche in India o vi sono in musica era per esempio e quindi sono o una quantità enorme
Di produzione musicale
Che sta fuori dai canoni di quello che uno si aspetta normalmente dall'India
Però direi che più che l'influenza da parte del del diciamo
Del dell'ascoltatore in quanto ricettive c'era più la questione di come si usa il mezzo e qual è quello che sopportabile o meno in mezzo alle due un certo punto far molto facilmente spegne
Sostenuta
Senza audio Sergio
Pratiche Matteo mi avanti oralmente vada prima di tutto volevo ribadire ogni volta che faccio qualcosa con Stefano ribadisco che Stura documentario subendo io sono abbastanza una dunque un consumatore in generale di documentari porta sfalcio anche Portas quando sentito il le puntate ho veramente sorpreso positivamente perché assolutamente godibile
Il dieci a tenere insieme
Autorevolezza e scorrevolezza
Qui non è una fatica
Ascoltarle del riso un sacco di cose interessanti un sacco di cose che magari la linea non ci sia stata quindi per persone che stanno che stanno qua ci avete occasione appena se niente nate veloce Carlo svolti sulla lei Sound si chiama il rumore degli Indiana veramente vale la pena
E diciamo che più o meno declinando a quello al mio lavoro il ragionamento che ha fatto Stefano tiene nel senso che sci
Del dal mio punto di vista di sono due questioni grosse il per il fatto che faccio il giornalista il pulp discusso non faccio lo scrittore mi è capitato di fare un libro la cosa fondamentale del libro che qualcuno deve comprare e ce lo deve comprare soprattutto delle stampare
E nei disegni a cercare di arrivare in un momento in cui il tema che tu vuoi raccontare possa avere un una sorta di appetibilità del mercato
Ed è quello che diciamo il libro andando a è uscito nel due mila ventiquattro perché a livello di mercato si era creata in qualche modo una un interasse che veniva stimato in piccole realtà così piccolo non sul fatto che c'è questa grande nuova superpotenza si chiama India e noi sappiamo chi sono
I santoni Dandini eccetera Marcinkus lascia di altro Pd quello diciamo che ha convinto Arditti della necessità in qualche modo di di Gabriele il catalogo genere equilibrata bene
Dall'altra parte cioè il fatto che esattamente come come come Stefano conosce gli ascoltatori di Radio tre io conosco il mio pubblico
E per me addirittura c'è un ragionamento nonostante naturalmente conosce in bilico è anche cercare di modulare l'ambizione di che pubblico uno vuole raggiungere
Perché bisogna lo sforzo per me è stato quello di cercare di studi di via raccontare delle cose che sono molto distanti molto complesse molto
Stratificate inno un ordine in un linguaggio che potesse essere in tv
No non semplice nel senso l'obiettivo era quello che chiunque avesse aperto il libro non doveva sentirsi cuori Bostrom doveva sentirsi non benvenuto
Le quindi diciamo che quello è il è la questione tante persone io in anche in particolare quando uno fa il corrispondente
Perde di vista completamente le persone con cui sta parlando perché tu sei immerso in una realtà che tu devi raccontare sai soprattutto lo sai quando lavora nei giornali che il tuo cuore raccontare il dieci per cento il venti per cento in tutto quello che vorresti dire
E quindi in questo senso mi ha dato l'opportunità di di diritti e riuscire a mettere insieme una percentuale maggiore di tutte le cose che secondo me erano importanti
Sul fattore Monni
Il fatto che cioè il fatto che il primo ministro sia una regola modi ha ha portato ovviamente che gli
Al libro e contestualmente essendo mondi diciamo un pochino più in vista a livello internazionale negli ultimi anni
è anche ha anche dato diciamo un motivo alla casa editrice sia affrontare un libro che fosse non solo non solo apologetico Omar s'che portasse anche dei temi le criticità che l'India sta vivendo in questo momento
Grazie ci sono tanti temi in sia nel tuo libro che nel che nelle perché nelle trasmissione di Di Stefano no la Claudio menzionato verde religiosità ma parla della politica nel mio ruolo delle donne dell'ambiente di indegni climate change dell'evoluzione culturale
E l'immagine globale Claudio quale quale tema vorrà dal quale tema potresti partire in questa
Prete antiche trattano molto Claudio De Davide di microfono
è come come si sente sì beh io vorrei partire da una da un tema più ampio
Cioè il tema dello sviluppo economico dell'India il fatto che l'India stia diventando è diventata già l'ottava potenza mondiale interne il prodotto interno lordo
Da l'idea far pensare a un'India che cresce
Migliorare le proprie condizioni
Tuttavia se Silvano vedere altri indicatori
Che gli economisti nuovamente usano che che usano per valutare il qualità della crescita valutare se ci sia sviluppo vengono cioè la presenza di povertà disuguaglianza
Commercio relazione internazionale istruzione eccetera si vede l'India bello lontana dall'essere paragonabile con i Paesi che stanno allora più alti livelli di prodotto internazionale lordo che anche di molti paesi che stanno al di sotto dell'idea stessa
A livello di
Il procuratore nazionale lordo ora
L'idea che che Linde diventi nel futuro
Potenza egemone quindi non solo che ha livelli di reddito totale elevati non quelli pro capite un'idea ci l'idea di dell'India egemone è un'idea che ha senso che ha qualche base che ha qualche consenso a livello internazionale o semplicemente il nostro giornalismo tra ci segnala questi questi questi elevati livelli di reddito ci fa pensare che l'idea sia il sulla strada di questo valuterò chiedo a voi centrale vediamo chi è che vuole iniziale quei due
Si facciano facciamo così facciamo per Italia veste locali allora diciamo che
Ma prima di tutto non è il nostro giornalismo sono tutti sono tutti i giornalisti mi che raccontano questa cosa
Raccontano questa cosa perché tutti i giornalisti mi sì addestrano a livello di dati dai dati più ufficiali del muso moltissime virgolette le facciate con le dita
Di rispetto alla crescita del PIL che vengono fuori dalla diciamo dall'amministrazione del Governo
Questi sono dati vengono vengono diffusi dal Governo per da un lato proiettare questo se immagine questo progetto di effettivamente diventare una superpotenza
Non del egemone non lo so se sarà egemone la Cina non mi sembra una superpotenza egemone però è una superpotenza credo che quello sia il diciamo il termine di paragone che l'India tenete le
In considerazione
Lei dall'altra parte questi dati devono in qualche modo incoraggiare il sistema del mercato internazionale condivise nonché in India si fa un sacco di soldi
Quindi se volete farvi anche voi verità portare i vostri soldi quell'idea questo un pochino mi sembra il giochino
Ovviamente il fatto che per consuetudine le opinioni pubbliche internazionali e la stampa internazionale
Utilizzi PIL
Il dato del PIL
Come diciamo il il numero tre dire se un Paese va bene non va bene in questo caso uno scopre come far gonfiare il dato del PIL e quindi può permettersi in qualche modo di
Uscire dire guardate che qualcosa stava molto bene
è innegabile che in India le cose stiano andando molto bene
Per un numero sparuto ai in diciamo in termini relativi popolazione indiana è un eri dovrebbe essere innegabile il Governo fa molto fatica
A da mettere questa cosa
è vero anche che le disparità si stanno ingrandendosi c'è una pressione demografica che sul gioco forza
Sta portando a galla tutta una serie di questioni centrali di cui non credo avremo il tempo di parlare ma lancio solamente un sassolino dicendo che è vero che il Pisa cresciuto tantissimo
Bisogna capire quanto nel senso che sono le persone che dicono che la sparare come è stato sparato settimana scorsa una crescita dell'otto per cento anno su anno abbastanza lunare è vero che il PIL cresce perché ci sono alcune persone che sono in grado di far gonfiare questo dato sono i grandi centri economici le famiglie gli Ambani via Daniele persone che investono in Borsa sono una minimissima minoranza della popolazione indiano
è vero anche che gli ha ucciso anche sul problema che sta benissimo il dover affrontare non sa ancora come farlo tutti creare dei posti di lavoro egli nel senso che che diventano sito il Potenza bisogna non solo avere un team molto alto ma bisogna anche dare l'opportunità texture costituiti guadagnare che abbiano una vita migliore di quella che avevano prima
E questa è una grandissima sfida dell'India ha avuto davanti a sé da quando da quando esiste e che andasse in teoria dovrebbe avere in qualche modo l'occasione di poter affrontare
Stefano
Spero di essere breve perché in realtà
Millacci anche alla cosa precedente che aveva chiesto Claudio su su un modo di facendo interviste in giro mi sono reso conto che ogni volta che toccava qualcuno che aveva un ruolo pubblico
Vuoi perché fosse insegnante dovesse uno hostess dell'amministrazione pubblica eccetera c'era una enorme prudenza a parlare una reticenza che fa abbastanza impressione c'è anche quando si parla di dati esprimere un dato che non fosse quello ufficializzato dal governo era un problema in qualche caso ricevuto telefonate di persone che mi hanno chiesto anche di cancellare qualcosa cosa che ho fatto perché insomma voglio dire io rischio poco creativamente quater la cosa al massimo il rischio di non rientra in India poniamo ma chi sta lì evidentemente amata sensibilità l'altra è che tra le interviste che vi è un fatto che ho fatto uno che non utilizzato è stata
La
A uno dei grandi imprenditori
A San Polo più giovane di una grande famiglia imprenditori a Mumbai che è la famiglia controverso che insomma è un un colosso può come quelli che nominata prima
Matteo che fra l'altro anche contribuito all'acquisto di questa reliquia del Buddha che è stata al centro di una grande questione nazionale qualche mese fa in un'asta in Inghilterra e la cosa impressionante era che insomma questi economia liberalizzata dal novantuno lui
Un ragazzo di ventotto anni spingeva per liberalizzare ancora di più cioè l'idea che ci sia ancora un prezzo calmierato per il riso gli sembrava una cosa scandalosa in termini economici mentre appunto qui il divario Lecce no Matteo è tale e si sta allargando in maniera tale per cui effettivamente senza quel tipo di
Sussidio sentiamo così non ci sono persone che non cantano per niente una delle persone invece più
Dirette che ho intervistato gioia ti gauche foto interviste molto lunga con l'economista immagino conosciate perché molto nota a estrae un astuccio ossia insegna anche alla lista Merli Nuova Delhi
Alcune domande sono rimaste già montate sono rimaste fuori alla fine per quelle questioni tanto ricevono io se mi permettete vorrei far sentire una e in inglese ma se ci fossero
I problemi vi prego di dirlo così la traduzione del volo ma e spero che si senta ed era proprio una domanda su
Se la fotografia insomma del del dell'economia indiana è
Passi accenda per cento sembra tendini dico a me mi come invetriata usato guarderebbe i poliziotti in giù assist Asa Briggs sesta Olimpiade o quanto invece al guaio sovente fastosa proteici essendo Guido Aldiss presenti Judith Warner il pass Agnola derivato intenzionalmente Venezia sneakers mai darla saudita efficiente Giovanni sincero ebbe vecchia influenza dipende detta perché c'è scritto
Punto di vista presto all'otto che incomincia dei giunge all'autista tesi tracci vuote in e ne parlai sprovvisti della Egp
Bianchi venerdì senza se e chi vende libri no o fortini e se fosse nata nei decenni ritorno avvenimenti invece già intuito non Guede e armi giorno quante in tv di giorno fa ho detto lembi riguarda invece il ritorno quand'è meno penso di usare ha ritenuto di San Suu escluso il di più in grado di intendere il couscous scaduto no e giù Ospol ubicato davanti a me sì tendenza al tempo spuntò sponde avviare muschi sorgente trasportato e notifiche senza impietrito sponda antefatto non c'è
Questo Testasecca indizi in più accenni intento senta spenda Spur vede pene ben presente sul luogo dell'assistente GTA in realtà calcio dopo avervi tende carenza Fawzi Vietnam bravo soldatino a a Castelletto di Settimo ed in Darfur perché entrasse annichilisce mi di Activity squadrato ammenda atti decisi tempi per la giuria anni fa venite intende via dei giurati aumenti Hamas il cestino ma c'è anche il signor Fujinami for cambi parzialmente piangevo rilassamento messo in
Sarebbero stati informazione questa è una cosa interessante alle verità poi in un altro momento che secondo me in realtà il governo modiche arrivato sull'onda del dell'idea di costruire una nuova India che era molto appetibile anche per i giovani non ha interesse a governare il Paese questa questa diciamo è la era la la tesi più estrema di genetico non ha interesse a governare il Paese perché quello che gli interessa è soltanto quella piccolo punta che permette al Paese di presentarsi internazionalmente con il credito che sta guadagnando
Perché anche molti hanno interesse a fare così cioè che gli Stati Uniti possano investire anche semplicemente sull'informazione parte verso le ultime cose insomma l'incontro con Putin pagine
E giravolte restano l'intervista di aprile scorso siamo già in un altro in un'altra però insomma mi sembrava interessante questo questo questa visione che dai che era troppo una risposta diretta la domanda che hai fatto tu Claudio
Ma e ci perfetto è importante anche mi sembra voi trattate il tema della persistente povertà ma anche della crescita dei ceti medi così per Emporio percezione che avete che avete avuto insomma dell'evoluzione che sociale
Perché Matteo diceva sì una piccola certo relativamente una piccola a parte della società che beneficiano ai ceti medi sono cresciuti molto soprattutto nelle città c'è stata una trasformazione almeno questo è quello che che appare in molti studi quelle qual è la vostra impressione della dinamica sociale
Allora io faccio mie gioco facile le parole Ligeti gauche perché ovviamente ci dice sì noi cioè e includere tutte le volte che bisogna fare dei ragionamenti basandosi su dei dati che raccontano Lidia
La cosa diciamo che bisognerebbe fare è sempre fare una pre dicendo questi dati non sono chiari carine
Perché si sono dati che vengono tirati fuori dal governo ci sono ogni volta che escono delle delle stime delle stime di crescita e centra il giorno dopo c'era un esercito di economisti e indiani e onori indiani che gli sono questi i dati qua secondo noi non sono fatti bene il metodo per per per arrivare a questo numero ovviamente è stato messo in piedi per fare un favore al Governo insomma tutto questo
Diciamo che a livello di per quanto può valere la la la la la testimonianza di persone di una persona che vaniglia
Effettivamente se uno va nelle città
Viene in qualche modo che c'è sicuramente una tendenza di crescita e c'è una tendenza di crescita sia a livello proprio di infrastrutture statali
Un'altra cosa che è molto importante che è vero che da un lato Lidia diciamo modo di della destra induca che al governo Sicilia raccontata intercettiva si si racconta come campionessa del capitale di un liberismo togliamo tutte quello che diceva prima Stefano le diamo il il minimo un price per i cross pesa meno apriamo al mercato però dall'altra parte gran parte di questa di questa crescita infrastrutturale
è lo Stato che ci mette i soldi c'è veramente una roba da da da statalismo per carità di Dio giusto perché si faccia così dall'altro lato della questione è indubbio che esista sempre di più
Una classe media che non solo è difficile misurare quanto a quanti soldi in più a ma è difficile misurare chi ha classe media in Libia cioè perché e questo è un altro tema su cui gli accademici dibattono da decenni perché se noi utilizziamo il nostro momento occidentale la classe media e quindi non esiste perché anche quelli che sono ricchi Rigliano sono ricchi come noi che siamo Dawson che non siamo ricchi non so se mi sono spiegato
Cioè uno zero virgola per cento che sono i ricconi e in mezzo però è evidente
Vi sono delle stime che dicono che più o meno valore che potrebbe essere non completamente fuori di testa potrebbe essere che esiste una classe media ormeggio America medio-alta
Mi settanta ottanta milioni
Che se li mettiamo a fianco a un miliardo e mezzo di diciamo persone sono pochissime se li mettiamo invece in bocca a una persona che ha un un'azienda e vuole scendere delle cose a ottanta lire di persone quello dio mercato del più grande la Germania quindi nel senso è quello il il grande fastidio il grande dilemma
La crescita funzionava male a crescita
La farai bene sicuramente l'imputato di persone il fatto che queste persone siano bene non è detto che riescono a trainare fuori dalla condizione non ottimale mi sono tutti gli altri
è chiaro che l'aveva visto con la Cina
Che invece Prassitele ce l'ha fatto adesso alla Lazio era così e l'interessato più potere dei grandi numeri quel Stefano tu
No direi che intanto se è vero che nelle città vale di crescita c'è ma c'è anche una cosa che pur non essendo più con la diciamo con l'aspetto della miseria che poteva avere trent'anni fa però c'è ancora un mondo di servizi informali su cui si regge tutto il resto e che è un mondo segregato in un mondo
Che vive in una condizione che poi ha che molto a che vedere anche con la questione delle Castellano questo complicatissima e che non è solo gli intoccabili ma proprio tutta una una una una differenziazione
Gerarchica e e quindi è una è una crescita dove appunto cioè una parte che piccola comunque
Che
Decisamente ricchi perché non è la stessa di una volta tra l'altro mentre le grandi famiglie
Sono rimaste più o meno le stesse perché Goodrem cominciato coi lucchetti non c'è una questione di sicurezza nella ai primi di alla fine dell'Ottocento adesso fanno di tutto dalla dall'ecologia alla alla chimica allearmi c'è qualunque cosa proprio e sono le grandi famiglie tarsi poi proprio timidi di lunghissima tradizione ma invece la nuova classe media è completamente diversa da quella di da quella che raccontavano i film degli anni Ottanta insomma c'è una classe media di
E tra l'altro uno della sete di sapere fatto riflettere su questa cosa di come sono cambiati i personaggi ne firma perché il cattivo
Fino agli anni settanta ottanta era il ricco no proprietario dell'immobile proprietario terriero eccetera se invece figlie ricorreva il personaggio positivo
Crescono Jo Bonanno che tutti voi Carli precisa e l'altra cosa che volevo dire che
Fino a Matteo ha detto che ci sono molte cose su cui lo Stato spende fortunosamente lo sto lo Stato specie nelle aree rurali spende molto più di prima
Perché avendo privatizzato tantissime delle cose che vanno poi alla fine nelle campagne penso per esempio ai pesticidi nonché sono
Tutti in mano a compagnie private goderecci compreso bene alla fine i costi maggiori che devono avere per sostenere l'agricoltura dell'incultura un bacino elettorale enorme
Per cui non è che uno può prendere infischiarsene anzi diciamo che anche nel nel nel ritaglio dei bacini elettorali modi e molto più sostenuto diciamo nelle aree
Rurali che non in quel metropolitane beh insomma voglio dire lì lo Stato deve spendere di più ma perché costano di più le cose che un impegno costante
No ecco forse Stefano tu hai menzionato il per il tema dell'ecologia Namecc dunque
L'ho affrontata ecologiche climate change dice poco come né in molti Paesi dell'Asia Am insomma
Grandi paesi c'è questo c'è da una parte una forte esigenza domanda forte crescita della domanda d'energia
E dall'altra la per circa una vulnerabilità molto alta agli effetti del clan cambiamento climatico anche l'impegno percettive si comincino a a sviluppare nuove fonti energetiche così ricco quindi un quadro complesso com'è che il nucleo dello lo ritiene che l'avete percepito allora ma intanto
Mette in difficoltà perché su quell'eterno intervistata Matteo per cui alla fine
Allora non manca ai racconti perché glielo proprio di fatto
Alle pagine del suo libro l'ho farmi dire che lei in questo racconto che abbiamo fatto che abbiamo cercato con Andrea Anastasi ad organizzare in qualche modo trovando alla fine come chiave
Quello di luoghi che naturalmente sono relativamente pochi ma è un posto
L'India talmente ampio contante diversifica tante diversità al suo interno che già raccontarne qualcuno
è stato utile e lì possono gioire ce l'ho avuto incontrando un attivista ambientale e anche delle minoranze indigene
In uno stato di assoluto dove c'è una riserva naturale nonché in in Tamil Nadu c'è questa riserva di dieci chili le montagne blu un posto amatissimo dagli inglesi ancora non delle cose molto inglesi al suo interno
E dove però appunto questo in questo tema della della sostenibilità ecologica è affrontato in un modo anche molto spartano
Ma di fronte a una pressione turistica gigantesca per cui appunto mi parlano di settanta ottanta milioni di persone se si mette in viaggio tutt'e lo fanno perché quella è la cosa il
Anche un posto grande come l'India nei nei luoghi di maggiore attrazione
Diventa un luogo nel quale
Tutta l'atmosfera il contesto insomma cambia radicalmente improvvisamente stagionalmente eccetera per cui salutari
Con cui senz'altro si troveranno a dover fare i conti però appunto Matteo Poli racconta sono paesi si stanno sviluppando un po'se ne infischia
Passiamo alla fonte come fonte primaria data generalità e lo sarà ancora stato di questo tema quindi alle io sono già una fonte di seconda mano perché mi sono affidato ad altri che ne sanno molto più di me
E diciamo che per cercare di dire in parole semplici una cosa molto molto difficile

Il ragionamento secondo me che sta sotto tutta questa questione
L'India vuole crescere e vuole crescere adesso e sta crescendo adesso
E in questo Paese non è non è l'unica nel mondo nel senso che le grandi tutte le i tassi di crescita maggiori siti ovviamente li stiamo vedendo nei Paesi cosiddetti degli sviluppo
Che sono in larga parte Paesi postcoloniali e quindi in questo momento è il turno di queste persone di sviluppare costruire crescere fare figli consumare in un mondo però dove la sensibilità per l'inquinamento non era quella degli anni sessanta settanta ottanta cioè quella lì quando siamo cresciuti noi occidentali
Il che abbiamo inquinato sarà fregandosene di tutto perché nessuno lo dicevo se lo dicevano erano veramente i pochissimi quelli che dicevano
E quindi adesso l'India come altri Paesi si trova nella posizione in cui si incide da un lato di dover garantire una continuità questa crescita perché non dimentichiamoci che comunque oltre a crescere i figli anche una crescita demografica si smette di crescere un Paese che continua invece a Cresci democraticamente si va incontro al disastro
E dall'altra parte deve cercare di farlo inquinando il meno possibile
Perché sia dall'interno del Paese
Una minoranza che a questa sensibilità giustissima per l'inquinamento e lo fa presente passo con telefono presente da fuori noi occidentali
Che diciamo guardate che voi siete il secondo Paese più grande del mondo tanto presentante del mondo certa dovete sbatteva perché se no il nostro pianeta di tutti
Se lei va a quel paese
La risposta indiane dire benissimo le lo possiamo fare faccio profondi mostri
Cioè fate voi la il trasferimento delle tecnologie all'avanguardia che permettono a noi di continuare a crescere senza inquinare perché se noi siamo in ritardo è colpa vostra
Noi abbiamo abbiamo in qualche modo ereditato un mondo che avete inquinato voi mentre noi eravamo qua cercare di uscire dalla dalla disperazione
All'opposizione che assolutamente secondo me legittima dal punto di vista degli punto di vista delle grandi potenze diciamo in via di sviluppo
La Cina in questo senso può essere per certi versi un un puntamento Avallone nonostante io creda che gli incassi diventano superpotenza non diventerà sicuramente un'altra Cina col assimila ed era un'altra cosa che non somiglia a niente
Alla superpotenza cinese
Però la Cina è iniziato a fare la transizione verde tanto che le persone che adesso vanno a Pechino tornano incredibile perché l'incrocio con bottiglie ma che son tutte identiche
Il cielo di Pechino è azzurro il diciamo quelle cose lunga io ho vissuto a Pechino nel marzo io stato cinese c'ho lavorato in Cina ed era già un una nel momento in cui quei racconti G. torni a casa e cioè la faccia piena di terra perché cuori fastidioso tutto non esisteva già più nel due mila otto questo l'ha fatto la Cina conosciuti i soldi per farlo
In questo momento l'India questi soldi non ce li ha
Tra cercando di mantenere questi soldi dove può crescere nell'ambizione di avere quei soldi che serviranno a fare quello non è facile assolutamente
Grazie stiamo svolgendo un po'alla fine quindi li incoraggia a portare delle domande chiedere a Claudio
No tra i temi non economici che vorresti che
Sentire qualche reazione degli autori qual è quello che c'è anche il leader e ce lo dicono miserie di Matteo che sono c'è il microfono sì sedi Matteo che esiste fra la voglia di approfondire alcuni aspetti dello sviluppo economico indiano guerre
Soprattutto un problema riguarda la struttura sociale indiana che
Non è modificabile allo stato attuale oggi va be invece andiamo verso un altro tema però allora io ricordo che gli italiani andavano in India
Soprattutto volte scenderanno ancora per l'aspetto religioso per l'aspetto spirituale più che più che religioso
Quindi c'era il viaggio in India fa parte faceva parte della crescita dei giovani
Mi chiedo oggi siccome ci sono ancora giovani che vanno in India per questo motivo assenso tuona che sono Varanasi che è una città
Che ha non un peso fortissimo al Sud per quanto riguarda la spiritualità in realtà un grosso carrozzone per i turisti
Ha senso ancora che l'immagine dell'India come luogo spirituale rimanga delle delle né fra gli ideali di un percorso di formazione
Domande grazie
Riunione bar un ministero Fse Fondo vuol fare adesso combatte visto sì da parte come va bene va bene
Allora secondo me sì nel senso che
Essendo l'India un posto che
Veramente ospita tante cose
E soprattutto un posto nella nella cultura laica del sogno diciamo post indipendenza ha dato spazio a tante voci diverse secondo me è il fatto di
Andarci per motivi che hanno a che vedere anche con la spiritualità e magari come scrittore laica che lì cioè che ha una serie di
Di esempi importanti che sono anche alcuni conosciuti qui da noi secondo me non è una cosa che io vedrei negativamente certo potrei fare un paragone dire ma noi siamo ancora in una Roma così degradante commercializzata
La casa della cristianità d'sì il problema è che lì c'è una casa di tante cose diverse secondo me è veramente una risorsa sulla quale uno deve sperare anche per superare questa fase modi se un giorno si superano in qualche modo è proprio in queste cose diverse abbiano modo di crescere per cui io non lo vedo come si incerta diciamo
Martina si racconta una cosa adattabili abbi pazienza molti anni fa
Una la sorella di nemico partì per l'India impareggiabile rifinanziato e torno
Con una sorpresa e tutta la famiglia conturbante tutti e due figli che hanno avuto in prima battuta nomi il Jardin
Sì che proprio direttamente quindi una conversione che era sembrata tutti completamente incomprensibile Filippo chiedessero capisco un pochino di più questa cosa nel senso che capisco che nel momento in cui tu vai in un luogo dove i valori sono a volte completamente diversi
E dove puoi trovare delle forme di felicità che non hanno direttamente a che vedere con il possesso delle cose io con la cosa comincia un po'a capirlo nonché il dato a mettermi turbante io non sono però voglio dire che è una cosa nella quale non vedo che ci sia
Questa perdita del tutto Varanasi è un posto che è diventato un carrozzone come dice giustamente ma è anche un posto dove ci sono altre cose per cui io non ma appunto non la vedo in senso completamente negativo
Può diventare tante cose diverse può diventare un viaggio alla ricerca di questioni storiche archeologiche
Di interessi comma può anche rimanere quella cosa dove si vede dove si ha più volte chiamiamo in un modo diverso uno sguardo su di noi anche completamente diverso completamente diverso
E questo fatto di sentirsi restituire uno sguardo in cui tutto quello che noi portiamo fuori ci relativizza completamente io credo che sia una cosa molto sofferta almeno per me lo è stata se lo vogliamo chiamare spirituale anche questo è stato il secchezza spirituale
Sognatori diversi di dosso l'etichetta di turista
Il Pardo si va in questo caso come turista va come quindi durante
Allora con la vecchia icona come ricercatore di qualcosa come ricercatore di qualcosa cercare qualcosa e non è detto che debba essere per forza appunto l'abito arancione non è quello
Però anche punto sentirsi rovesciare il punto di vista secondo me è una cosa che tra l'altro fa bene anche agli indiani adesso c'è una cosa che sta facendo al Grand Stasio che uno
Ma una serie di libri italiani sull'India anche quelli classici anche Pasolini anche Moravia grammi di Terzani
Una collana che si dialogo Lo sguardo dell'altro perché anche gli hanno bisogno adesso di uno sguardo all'esterno per non essere così sempre presi in questa cosa appunto della superpotenza eccetera però noi non è che ci fa male
C'è una
Quando si quando siamo in India ce la facciamo a renderci conto che l'istruzione elementare estirpato
Confinata
Dentro livelli rete bassi quelli che non consentono poi
Il cambiamento della struttura sociale
Assolutamente alle sicuramente la cosa stupefacente che a voler guardare si vede tutt'si vede tutto esodo si vede talmente sbattuto in faccia che purtroppo se lo vuole ignorare e si può si può chi proprio negli occhi lo fanno loro ignorarlo né quando si chiudono dentro Keynes communities oppure quando
Stamane del Torrino vol lontano oppure vanno nel
Da fare vita sociale né in molti si può chiudere gli occhi si può ma se uno ha un minimo di ogni ricordare si vede tutto e lo riconosce navi non capisci tutto non lo riconosce
Io non potrei essere più d'accordo con quello che ha detto Stefano
E
Mi viene da aggiungere semplici due cose la prima che perbene nel senso
L'India al punto di entrare cioè ognuno fa il suo punto di entrata per andare in India dai uno sciopero yoga uno ci va preferita sono già piccante uno gli piace perché si è innamorato uno perché quasi non lo fa a fare il trekking sull'Himalaya e l'altro ci vado chili già sembra restio a fare suo il suo in tali no butta il e quindi il fatto che esista un posto dove tu comunque cibarie vieni messo di fronte a delle cose molto molto diversi da dove del io disfatto doveva restare vanno giù
Zeni messo di fronte a l'estremo dell'asse del male terza l'estrema povertà quella è un'opportunità ci sembra l'opportunità poi c'è quello che ci va una volta si ferma lì quindi mi piace andare a farsi fare i massaggi ayurveda in che era lei andrà avanti a fare quella roba tutta la vita
C'è un altro invece che magari è entrato perché voleva andare a fare yoga con il suo gruppo invece gira lo sguardo come dice Stefano tutte queste cose sono gli iter tutti da vedere
Gira lo sguardo dice ma quanto possibile questi siano così male oppure come possibile questi ammazzano i musulmani e quello magari divento ricercatore
Cioè secondo me questa la questione non si può secondo che bisogna esercitare enorme enorme con la fusione è stata dei cappottini delicati Carlesi esatto cioè sì quella è una storia che mi ha colpito tantissimo e gli nel perché perché io sono fatto così
Io quando vivevo a lunedì certo punto d'inverno
Viveva in questa che il Community di ricchi ed erano litiga devono i cani come animali domestici che è una cosa solo da ricchi ovviamente in India
E l'inverno avevi fa molto freddo ho visto quando iniziò a fare veramente freddo che le anti quindi le signore del della che circondi ci si erano organizzati per cucire nei cappottini
Ai cani randagi che giravano per la vite sovietico che Polverini avevano freddo ora fuori dalla vendette il Community dall'altro lato della strada c'era una moschea e davanti nello spalti diciamo lo spartitraffico
Ci vivevano dei bambini musulmani che morivano di freddo e di Lori cappottina ce l'avevano
Queste cose uno le vuole vedere guardò fuori diventare il motore dell'andare a diciamo indagare tele altre questioni penso che se uno va in India perché attratto la spiritualità e poi scopre qualcos'altro deridendo assolutamente sono estremamente a la la la cosa la cosa collerico Losa è che uno va in India veglierà spiritualità e poi torna indietro e racconta agli altri non ci sono stati a Malindi alla spiritualità
Lì bisogna essere un attimo un po'in pace con se stessi e tanti lire quando lo si può raccontare poi se uno si sente di avere l'autorevolezza necessaria per raccontare
Benissimo le ultime domande velocemente una ci proviene dalla dal pubblico diciamo ai riguarda la competizione infrastrutturale nella regione tra India e Cina non so se avete avuto qualche possibilità di di di di di di di raccogliere delle informazioni del dell'impressione su questo c'è quel effettivamente già una competizione uno il ruolo il Cina ancora domina
L'ora della Cina totalmente dominante non c'è assolutamente entrare in questo momento e secondo me è un grande un grande
Di servizio che facciamo ossia alla alla parabola indiana del comunque una parabola da questo punto di vista se vogliamo vederla come crescita economica non parabola interessante e positiva
E lo facciamo soprattutto di servizio alle persone che non sanno niente di queste cose quindi cerchiamo di raccontare chiede eh eh raccontare questo duopolio Cina e l'India come se fosse una roba di Hollywood il buono e il cattivo loro sono lì oppure un testa a testa la Formula uno e tassa tassa non esiste la Cina è nettamente
I più ricca più alcuna ricchezza più diffusa tra la popolazione con elettori in qualsiasi ambito la Cina enti inutili dell'India
Ciò non toglie che però in India possa continuamente fare sul percorso e avvicinarsi sempre di più un ruolo di seconda superpotenza pesante e in Asia che comunque non è male ma de il paragone non esiste nel senso che dalla competizione non esiste
Se fanno che dici tu non sono perfettamente d'accordo anche perché poi a livello infrastrutturale l'India ha fatto tantissimo negli ultimi vent'anni ma ancora
è imparagonabile lo status ci sono delle due dentro potenze
Dei due Paesi
Però ecco proprio noi che siamo in una situazione talmente in movimento che anche capire poi quali saranno le
Un certo punto non punto potrebbe anche essere che ci sia proprio tutta una una sfera asiatica che marcia più compatta
E questo non lo sappiamo perché francamente la situazione talmente mobile però la sulla competizione attualmente sicuramente
è un modello che l'India sta ultimando quello cinese però come dice Matteo quello che uscirà fuori dall'India sarà un'altra cosa
Posso fra prego previgente Landi leggere una cover allora le l'India oggi dal punto di vista economico totalmente dipendente dalla Cina
Quindi il
La competizione sostanzialmente non c'è
Non c'è competizione
I risultati che la Cina ha realizzato in questi ultimi decenni sono assolutamente incomparabili rispetto per giusto perché ha potuto fare che ha potuto fare
E peraltro vi ricordo che sia la Cina che Ling stanno dentro i Brics
E stanno dentro Hendrix insieme a insieme alla Russia
Quindi
C'è una area di egemonia questa volta orientale che dominata nettamente dalla Cina dal Kuwait India non può staccarsi
Viene dall'indipendenza sempre mantenuto in piedi su questa no U
Non inimicarsi l'Occidente
Rispondere qualche volta alle alle lusinghe dell'Occidente ma sostanzialmente restando legata alla alla al al non al al non capitalismo
Tradizionale quindi
Non c'è non c'è concorrenza fra induce nemmeno così anche su quelli riescono a mettersi d'accordo sotto la
Grazie Claudio prima di di di di fare l'ultimo ultimissimo oggi l'ultima domanda più generale colgo l'occasione perché i prelievi hai citato un tema molto importante il nostro prossimo guardi in
Il il diciassette dicembre sarà proprio su questo sulle indietro Global Value centri sparsi si Passion
La comparativa annalista cassetto e il tema del del rapporto economico aveva dipendenza Berra verrà discusso trattato anche in questo sito in questura e riapre però per concludere purtroppo non abbiamo non abbiamo avuto il tempo di di di di di affrontare anche altre argomenti che voi avete che voi avete toccato il punto la religiosità la il ruolo delle donne soprattutto l'aspetto culturale
Però conclusione una domanda generare con secondo USA riserve ce n'è anche una è arrivata queste generazioni è quella che ho fatto
A c'è la Cina squillo fatta grazie
No che diceva la domanda perché voi avete siete stati lì a l'avete incontrato un sacco di persone avete anche vi siete anche ricollegati alla all'idea dell'India entrambi che che che c'è stata in Italia per lungo tempo che autori famosi
A qual è la vostra la la percezione della caratteristica come dire culturale antropologica degli indiani
E e e se esiste stesse se sta cambiando slargo se se c'è qualcosa di che che in questi che che dà il segnale che questa caratteristica per appunto è in evoluzione
Ci vuole spot Stefano
Va valutato io prima dove vado io allora io non sono non disse non sono abituato a a
Diciamo a guardare le cose da questa chiave nel senso che ci sono le persone parlargli India tra l'altro è una follia perché India cosa vuol dire
Se fare gliela dà che non stai parlando del del Camilla dovuta ad una Roma completamente diversa cessi io credo che la cosa che dovrebbe in qualche modo saltar fuori
E non salta fuori se nuova senza una conoscenza diciamo di cos'era l'India prima
è il progetto indiano istituzionale almeno Trezeguet la questa utopia di stiamo tutti insieme siamo tutti riversi riusciamo a stare tutti insieme proprio perché siamo tutti diversi
E Colico diversi sono i miei Divas sono religioni diverso e sono usanze di prassi tutto
E quindi era un un esperimento in cui vogliamo dimostrare al mondo che è possibile essere così tanti a essere così diversi nonostante su questo fare di questo anzi una una forza
Questo sento dall'Acri nella classe dirigente che governa linee da quattordici anni no da undici anni infinita io adesso indù sta cambiando lei rinvio voglio non voglio che diventi un'altra cosa
Esistono no cioè un posto che visito dei disegni durante un litigio e gli altri si si attaccano
è un progetto che ha proseliti nel Paese io credo non abbia la maggioranza dei proseliti
Egli secondo me in questo momento in India questo metamorfosi non solo definisce che che India ci sarà domani ma definisce anche in futuro in qualche modo dell'altro esperimento più grande che è quello di
Gestirci come il genere umano in democrazia
Grazie grazie Matteo Stefano
Sì e io tuttora l'ultima puntata è un fatto di questo poc'anzi era sui sogni dell'India nonché cosa sognava l'indiano prendi pendenza cosa sogna oggi e questo nato dal fatto che io la prima volta usati in ingrassa mimica facciale etica e quindi l'ho detto ma che certo caspita Vado in India ma da una città più europea decidiamo ad una città che sarà disegnatore sul presidente quindi ha incontrato un artista veri de L'Espresso questo dubbio
L'eventuale non hai capito niente
Quello era il sole d'India indipendente si costruirsi come una società moderno democratica laica
E quindi io direi che l'aveva mutazione è questa cioè che rispetto a quella cosa che era comunque legata segno di crescita collettiva adesso un po'come sta succedendo con quel mondo c'è molta più individualizzazione
E questa individualizzazione che è anche legata alle che coinvolge poi mi sono un po'lasciano anche in connessione poi dico perché uso così due cose così diverse però questa è una cosa nuova per l'India c'è questo individualismo così accentuato
Che Bracco contro propone una serie di tradizioni anche molto diversificate del ragionier Regione un po'il fatto nuovo che
Che un po'si soffermava molte però riesce anche ad attraversare i confini per questo dicevo che un fatto anche un fatto
In cui la tecnologia aiuta anche per certi versi a fare delle cose io degli studenti a Roma di varia provenienza concrete studentesse pachistana ci sono regolarmente in contatto con degli amici in India perché attraverso immense vincere attraverso i social loro passano le frontiere tant'è vero che tu ed è una delle cose
Su cui sta mettendo un po'il fanale
Il Governo perché le stesse cose che in qualche modo se parlate
Sonata per altre strade possono unificarle io che sono un inguaribile ottimista spero che queste gli riunificazione alla fine siano più forti
E che la curiosità l'uno per l'altro sia più forte che noi invece la divisione e l'idea che in qualche modo l'accessibilità di tutte le cose a portata di mano invece guasti per sempre sta grandissima civiltà
Grazie ottimo siamo arrivati alla conclusione c'erano due domande infettive ragione Stefano
Sono a importanti e abbastanza generali ed il mio invito perché li ha fatti di continuare a seguire i cui abbinarsi con mente le affronteremo
Vorrei ringraziare per ringraziare tutti
Claudio per avermi aiutato per caso sollevato questioni commenti molto importanti il massimo otto Stefano Matteo per il contributo che ci hanno dato d'impressioni su tanti temi
Ringraziamento che postato delle domande e l'appuntamento ai prossimi poetica buonasera a tutti buonasera dividersi Jansen nel

