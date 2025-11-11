Introduzione: Roberta Palmisano Partecipano: Lucilla Pisani (Psichiatra), Paola Manfredonia (Tribunale dei Minori), Susanna Murru (progetto Respiro – CIPM Cagliari), Carla Maria Xella (CIPM Lazio), Lucia Chiappinelli (Dirigente psicologa UOC Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva – DSM ASL Roma 1), Claudia Terracina (Ufficio Massimario e ruolo Corte di Cassazione).



Convegno "I diritti dei minori", registrato a Roma martedì 11 novembre 2025 alle 15:20.



L'evento è stato organizzato da Corte d'Appello di Roma e Osservatorio per la Giustizia di Comunità.



intervenuti: Roberta Palmisano (presidente Terza Sezione penale e Coordinatrice Osservatorio per la Giustizia di comunità), Claudia Terracina (giudice della Corte di Cassazione), Lucilla Pisani (psichiatra), Paola Manfredonia (giudice del Tribunale dei Minori), Susanna Murru (responsabile Progetto Respiro CIPM Sardegna), Carla Maria Xella (presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione - CIPM Lazio), Lucia Chiappinelli (responsabile Interventi Precoci Salute Mentale ASL Roma I).



Tra gli argomenti discussi: Minori.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 35 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

