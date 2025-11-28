Saluti istituzionali: Carla Masi (Direttore Dipartimento di Giurisprudenza).



Coordina Bruno De Maria (Università di Napoli Federico II).



Discutono: Andre Pugiotto (Università di Ferrara), Chiara Tripodina (Università del Piemonte Orientale), Corrado Caruso (Università di Bologna), Fulvia Abbamonte (Università di Napoli Federico II).



Interventi programmati: Virgilia Fogliame, Giulia Beguinot, Ilaria Piccolo, Andrea Chiappetta.



Conclude Andrea Patroni Griffi (Università di Napoli Federico II).



Convegno "Il fine vita, oggi. Questioni e prospettive", registrato a Napoli venerdì 28 novembre …

2025 alle ore 09:49.



Sono intervenuti: Bruno De Maria (università di Napoli Federico II), Sandro Staiano (ordinario di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Napoli "Federico II"), Andrea Pugiotto (professore ordinario di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Ferrara), Chiara Tripodina (università del Piemonte Orientale), Corrado Caruso (professore associato di Diritto costituzionale all'Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Fulvia Abbondante (professoressa associata di Istituzioni di Diritto pubblico), Virgilia Fogliame (professore di Diritto Costituzionale presso l'Università di Napoli Federico II), Giulia Beguinot (magistrato), Ilaria Piccolo (dottoranda di ricerca Università di Napoli federico II), Stefania Parisi (professoressa associata di Diritto costituzionale all'Università degli Studi di Napoli Federico II), Gennaro Ferraiulo (professore di Diritto costituzionale presso l'Università di Napoli Federico II), Andrea Patroni Griffi (professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico all'Università di Napoli Federico II).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Eutanasia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 31 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

