28 NOV 2025
dibattiti

Il fine vita, oggi. Questioni e prospettive

CONVEGNO | - Napoli - 09:49 Durata: 3 ore 31 min
A cura di SI
Saluti istituzionali: Carla Masi (Direttore Dipartimento di Giurisprudenza).

Coordina Bruno De Maria (Università di Napoli Federico II).

Discutono: Andre Pugiotto (Università di Ferrara), Chiara Tripodina (Università del Piemonte Orientale), Corrado Caruso (Università di Bologna), Fulvia Abbamonte (Università di Napoli Federico II).

Interventi programmati: Virgilia Fogliame, Giulia Beguinot, Ilaria Piccolo, Andrea Chiappetta.

Conclude Andrea Patroni Griffi (Università di Napoli Federico II).

Ecco bene
E allora buongiorno a tutti
Cominciamo diamo inizio ai lavori
In questo seminario sul tema sicuramente come dire molto denso molto complesso pieno di questioni che verranno alcune delle quali verranno messe a nudo nel corso di questo dibattito
Sul fine vita fine vita
Innanzitutto dei ringraziamenti ringraziamenti vanno a tutti coloro i quali hanno
Partecipa alto pensato e organizzato questo incontro
Ossia i colleghi Furio pastore Alfonso V lo Gennaro Ferraiuolo
Sarà lieto Stefania Parisi Michela Torrisi e devo dire tra questi un ringraziamento particolare a Gennaro Ferraiuolo e Stefania Parisi perché più di tutti sono stati al centro
Delle attività di organizzazione
Tese alla buona riuscita
E anche grazie appunto a ciascuno di loro siamo riusciti a unire una ma alla insomma con noi degli autori di altissimo profilo per ringraziarlo professore Pugiotto il profeta professoressa Tripolina il professore Caruso e poi tra di noi la professoressa Fulvio abbondante
La ringraziamo anche radio radicale che ha ritenuto come dire di voler dare
Rilievo questo nostro incontro rendendo rendendolo Fury Beha su una piattaforma importante quale la loro
E dimostrando come sempre un'alta sensibilità rispetto a temi che riguardano sicuramente il dibattito scientifico come dimostra questa la occasione di di incontro ma che Spadolini si propagano sulla vita delle persone che hanno una serie di ricadute importanti che toccano poi il cuore dei diritti
Avevamo ecco e siamo per cui abbiamo aspettato un po'perché abbiamo anche l'onore e il piacere di avere con noi il nostro maestro o il professore Stajano che come sapete tutti è stato fino a poco fa presidente dell'associazione delle arie costituzionalisti oltre che
Per lungo tempo direttore del dipartimento
E oltre a ringraziarlo per la sua presenza io mi permetto anche di invitarlo qui al tavolo
Per dare come dire un non solo un saluto vado per avviare il nostro percorso
E lo ringraziamo anche per la disponibilità a fare questo
Poiché io onestamente non so a quale titolo io sto debbo stare qua e perché io debbo dare un saluto se non per il fatto di appartenere ad una comunità
Sono un vecchio appartenente
Ad una comunità di costituzionalisti
Essendo appunto
Napoletana quindi collocato in questa sede
Pizzica geografica
Evidentemente i miei amici hanno mi hanno chiesto di e dare questo saluto il benvenuto vi ringrazio molto sto facendo pascolo abusivo
E però lo faccio volentieri per dire che il tema minuti e viene oggi trattate io sono molto contento intanto dalla presenza di tanti amici che di questo tema si stanno occupando da moltissimo tempo
Del qua e chi con con grande autorevolezza un tema del quale nessuno
Di
Quelli seduti a questo dal tutti quelli che sono seduti a questo tavolo ne sanno molto più di me
Io vorrei semplicemente dire che abbiamo seguito nel tempo
Le il discorso su questa
Su questa tematica e sui doveri del legislatore disattesi
E sul funzione della della della giurisprudenza della giuridica della giurisprudenza costituzionale mi speci che ha formato la regola in un contesto di difficile bilanciamento
Tra valori i valori in campo e quanto al ruolo del legislatore c'è ovviamente una vecchia questione perché come tutti quanti noi sappiamo nell'ordinamento autoritario il il tema è che si aveva di fronte
Era quello di un obbligo di legislazione uno di legislazione repressiva
Cioè in sostanza secondo la vecchia ideologia che era alla base del Codice Penale fascista
In realtà l'idea che era quella che si dovesse sottrarre questo in queste decisioni al campo dell'autodeterminazione per farne oggetto di una necessaria disciplina legislativa
Che era quello ovviamente che noi conosciamo la l'omicidio del consenziente
E così via naturalmente in regime repubblicano questa ideologia resistente peraltro e che tutto sommato talvolta muovendosi nei
Nel
Negli strati profondi del del ideologia giuridica riemerge in alcune posizioni temo che possiamo osservare
E il tema invece dell'intervento legislatore in un contesto come il nostro assunto una ben altro significato
E la necessità di un intervento legislativo
Che metta
Una in campo una disciplina umana per quanto riguarda
Questa che in questa in un grande questione
E assunto un un significato del tutto diverso bisogna dire che il legislatore e
Da questo punto di vista largamente inadempiente questo
Dovere di legislazione
Che non si muova per dilemmi ecco il noi abbiamo un orientamento del legislatore
A porre in essere delle soluzioni delle matite che non sciolgono le questioni
E abbiamo un un una funzione sostitutiva di supplenza da parte della giurisprudenza in specie costituzionale che
Addirittura scrive i cataloghi
Delle regole
Che debbono presiedere agli interventi in questo campo
Ora io credo che questo sia piuttosto grate non perché pensi che il il il
Il giudice abbia fatto male abbia fatto ma il suo compito abbia svolto male il suo compito ha svolto il suo compito tuttavia nei limiti del possibile cioè con gli strumenti che ha a disposizione
è quella equilibrio fra valori quella necessità di impedire che si affermi un valore tiranno in una condizione di molto spesso di Somma

