Con il Senatore Roberto Menia, Responsabile dipartimento Italiani nel mondo di Fratelli d'Italia; Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016 e Giuseppe Stabile, Vicesegretario Generale del Cgie (per l'Europa e l'Africa del Nord).



Modera il giornalista Francesco De Palo.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Tornare in Italia conviene, dalla flat tax a una politica nazionale per il rientro. Borghi e nuove economie", registrato a Roma mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 09:00.



Dibattito organizzato da Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Sono stati discussi i seguenti …

argomenti: Economia.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 48 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci