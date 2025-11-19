19 NOV 2025
dibattiti

Tornare in Italia conviene, dalla flat tax a una politica nazionale per il rientro. Borghi e nuove economie

DIBATTITO | - Roma - 09:00 Durata: 48 min 51 sec
A cura di Carmine Corvino
Organizzatori: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Player
Con il Senatore Roberto Menia, Responsabile dipartimento Italiani nel mondo di Fratelli d'Italia; Guido Castelli, Commissario Straordinario al sisma 2016 e Giuseppe Stabile, Vicesegretario Generale del Cgie (per l'Europa e l'Africa del Nord).

Modera il giornalista Francesco De Palo.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Tornare in Italia conviene, dalla flat tax a una politica nazionale per il rientro. Borghi e nuove economie", registrato a Roma mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 09:00.

Dibattito organizzato da Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Economia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 48 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Grazie grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa il titolo di oggi e tornare in Italia conviene dalla Flat Tax a una politica nazionale per il rientro i borghi le nuove economie sono due elementi che si intreccia né questo oggi cercheremo di scomporre questo tema
Alla presenza di illustri relatori che ci saranno non solo una chiave di lettura di questi due elementi che sono molto importante all'interno dell'economia e della narrazione della nostra nazione ma rappresentano un elemento di oggettiva
Diciamo di oggettivo favoritismo rispetto agli altri Paesi perché nessun altro Paese come l'Italia può vantare per esempio dei borghi così intrecciati al senso di nazione così intrecciate al senso di cultura e soprattutto a due giorni a pochi giorni dalla dalla dai ragionamenti sulla legge finanziaria iniziativa di oggi del senatore Roberto Menia che ringrazio per la presenza di Fratelli d'Italia e responsabile del dipartimento
Italiani all'estero l'Italia nel mondo di Fratelli d'Italia avremo il piacere di ascoltare il senatore Guido Castelli senatore della Repubblica ma soprattutto commissario straordinario della ricostruzione del sisma
Del due mila sedici che appunto
Farà un'Inter con più di due interventi speriamo due interventi si avrà il piacere proprio tarati su questa su questa diciamo peculiarità e poi per intrecciare diciamo questo elemento così così importante così affascinante così pregno di dell'iniziativa del governo con il mondo dell'Italia all'estero
Il vice segretario generale del CGIE il consiglio generale dei temi adesso lo Giuseppe stabile che ci racconterà questo intreccio apriva un interessante parentesi legata al mondo
Degli italiani all'estero passo la parola e per i saluti introduttivi al senatore Roberto Menia prego
Grazie grazie davvero
Sì perdonerete questo quarto d'ora accademico non perché siamo accademici ma ma
Io perché sono costretto stavo scherzando
Per iniziare sono sono tornato stanotte da una missione della della commissione difesa in Nigeria e adesso la mole la commissione convocata quindi ho fatto pure il mio voto adesso sono
E adesso sono puntuale presente
La mia sarà una serie considerazioni
Anche perché tecnicamente del della questione contiamo stamattina parlerà chi mi segue
Il mio quindi questo mio primo intervento anzi probabilmente unico sarà dedicato un quadro più generale
Vuole affrontare quale tema la grande questione di italiani all'estero spesso
Gli italiani all'estero vengono definiti o banalmente una risorsa gli ambasciatori dell'Italia all'estero e poi magari se uno poche cose
Sotto altro profilo
C'è chi non percepisce il valore invece di questa italianità all'estero il valore della nazione
Per chi ci crede almeno qualche cosa che sta ben oltre il tempo e lo spazio voglio dire quel dannazione operante a lezione vivente e anche in tutti quegli uomini quelle donne che sono portatori
Di cultura di intelligenza di lavoro ma di lingua di modo di vedere di modo di essere banalmente in termini commerciali questo viene rivenduto soprattutto come made in Italy ma il made in Italy è un'espressione qualche cosa di più il valore spirituale per l'appunto della nazione che commessa la cittadinanza
E qua voglio riferirmi subito ad un tema che è stato affrontato negli scorsi mesi cioè quello della modifica delle norme sulla cittadinanza
Voglio dire nove soci da casa affrontato da questo governo con coraggio sicuramente è un tema che ha dato anche luogo a discussioni niente non con con opinioni non unanime ma si è voluto rafforzare il valore della cittadinanza appunto come espressione di essere vorrei dire il valore spirituale sostanzialmente del della cittadinanza legato e quindi collegato ad una Hatun legame oggettivo e riconoscibile cioè tu sei
Italiano quando sei figlio di questi valori quando parli la lingua quando la conosci e noi abbiamo soprattutto negli ultimi anni avevamo verificato
Un fenomeno spiacevole per davvero quella sostanzialmente della vendita delle sia dinanzi a c'è una riacquisizione spesso i tanti termini
Di cittadinanza per persone che nulla avevano ormai a che fare perché vantava per esempio un amo molto lontano avevano perso totalmente la conoscenza della lingua
Hanno perso la percezione storico-geografica vorrei dire della stessa presenza dell'Italia e quindi la cittadinanza veniva confusa con il possesso di un passaporto utile a girare ma non non non a rendere effettivo un legame ecco
E quando su questo stile
Gli intervenuti quindi legando sostanzialmente al principio conservazione si ordinanza con le due generazioni
Quei debbo dire che ci sono stati due emendamenti a prima firma mia ma comunque tutto il gruppo di di Fratelli d'Italia che hanno portato due principi molto interessanti il primo quello del
Collegare il possesso il di di essere oriundo italiano stanziamenti quindi a prescindere dalle dalle generazioni
Che ti consente di avere Assitalia antitaliana quando vieni in Italia per due anni non tre più come era prima con un rapporto di lavoro
Questo serve a fare che cosa serve sostanzialmente a riportare popolazione che abbia un'origine quindi un sentimento comune
Soprattutto verso quei borghesi
Di cui stiamo parlando per esempio oggi cui parleremo oggi cioè quei borghi italiani abbia un fenomeno di spopolamento ma abbiamo comunque un fenomeno di un paese che invecchia pensate ieri se ora rinnega per tutt'altre questioni
Lei la
Il l'età media della popolazione del sconvolgente di quindici anni sei
Il silenzio Vanni è separato e le donne mediamente hanno il primo figlio a diciassette anni qualche cosa di meno e ogni donna sei figli
Oggi il mese a venticinque ventisei milioni di abitanti nove tra vent'anni avremo una parificazione poi il sorpasso rispetto quelli sono questioni come dire che dimostrano il mondo sia molto molto molto differente non abbia da una parte il dovere e il diritto di conservare una un'identità forte insomma una cultura forte anche un benessere sicuramente però che deve guardare anche più in là e quindi c'è bisogno di una politica un punto da da da una parte di rafforzamento della natalità
Ed è quello che si fa che intervenendo oggi in con la finanziaria quindi un politica di favore verso la verso le famiglie e la natalità
E dall'altra parte anche mirando a portare da riportare in Italia gente con valori comuni e se possibile quindi in questo caso chi ha origini italiana
Questo servirà anche a rendere compatibile la presenza delle persone di cui ha bisogno quante volte spesso ti dicono noi abbiamo un bisogno dell'immigrazione per tutti quei lavori che gli italiani fanno perché non è solo con il realtà pensate
Quanti infermieri perdendo personale infermieristico personale negli ospedali oggi arriva in Italia attraverso accordi bilaterali con Paesi più o meno vicini magari nella per noi abbiamo invece un fenomeno per cui italiano docente di origine italiana magari molto lontana geograficamente ma molto vicina spiritualmente potrebbe essere invece ministerialmente polarizzati a fare questo tipo di lavori prese
E
Cioè dall'altra parte se abbiamo approvato anche un emendamento quello dedicato Rai al
Sempre a cittadini che possono che possono ritornare fuori dalle quote del decreto flussi voi sapete che ogni anno il governo emanò un decreto flussi che in pratica dice quanti possono entrare in Italia da che Paese perché motivo tutti i paesi di storica emigrazione italiana c'è chi proviene da Paesi di storie che mi versione italiana
Al diritto di venire in Italia fuori dalla programmazione dei flussi
Questo vuol dire che tu se non accadrà più che qualcuno era aveva corretto gli argentini che arriva sentì è proibito di entrare in Italia no con questo
Invece noi favoriamo anche questo tipo di di politica qua ho parlato anche troppo perché
Come vi dicevo oggi dovremmo invece illustrare un una norma che molto non ora ma si dà un quadro che si è costruito che molto interessante sotto questo profilo illustrerà che viene dopo di me e io qua mi taccio
Richardson la fatto moderatore grazie sì grazie grazie senatore Menia per questa introduzione che ha messo in risalto anche l'elemento importante
Della cittadinanza il lavoro del governo che in questo senso si inserisce alla perfezione nel nel titolo di oggi
E il commissario Castelli alla possibilità di di dare de veramente un di e di aprire ecco il grande vaso di Pandora della Flat Tax al sette legata a questo grande questa grande ricchezza che abbiamo in Italia i borghi
Per il senatore me ne ha toccato a due elementi
La nuova linfa l'economia locale e la lotta lo spopolamento che non sono soltanto strumenti tecnici oggi da parte della politica ma rappresentano anche il sentiment no del concetto stesso di nazione no il borgo quella cosa che abbiamo solo noi che negli altri Paesi
Non è non ha radici così profonde si lega al concetto di nazione ecco come si mette insieme no la passione per la nazione per i borghi è comunque un provvedimento tecnico che ha bisogno di alcuni punti di alcuni elementi specifici come in questo caso l'attacco al sette prego
Incerto io devo dire che le cose che in termini generali strategici sono state esplicitate dal mio collega Roberto Menia no la valorizzazione ascesa politica di questo governo di valorizzare il ritorno alle radici
L'origine italiana rispetto a quelle che sono le dinamiche attuali contemporanee è proprio un indirizzo su cui è bene coi aggiungere appoggiare tutta una serie di politiche pubbliche
Quindi ha fatto bene Roberto saluto i avuto ed occhi lo accompagna in questa attività che svolge con una passione una sistematicità e che sono un esempio per tutti noi la tecnica nel bene quell'indizio noi appoggiamo inseriamo ulteriori strategie proprio dimostrazione del fatto che non c'è nulla di estemporaneo ma cioè una scelta quello ovvero di valorizzare il patrimonio di tutti i cittadini del mondo di origine italiana da questo punto di vista nella mia specifica di funzione di commissario alla ricostruzione di un pezzo importante dell'Italia otto mila chilometri quadrati di una zona straordinaria l'appiglio centrale
Mi sono imbattuto in una norma che per l'appunto fa da sponda a quello che
Roberto diceva esisti tutta una politica fiscale del governo che favorisce il rientro e di turno o anche banalmente la possibilità di trasferirsi in Italia sulla base di premialità fiscale perché questa è un ulteriore indicazione che cita il Governo c'è la politica fiscale che non risolve all'inventato e proposto per quanto riguarda risolve Capitalia esteri dei giovani dei gli studenti anche questo è nulla indirizzò non estemporaneo ma strategico all'interno di questo quadro in cui la valorizzazione gerarchico dice Roberto le politiche fiscali di come dire attrattività fiscale della nostra nazione si inserisce questo laboratorio
L'Italia è arricchita impreziosita dalla presenza di una cosa che nessuno all'Appennino
Ovvero una dorsale che dall'Emilia fino alla Sila attraversa caratterizza e e e e rende più ricche più bella mostra Italy questo premio a un problema ed errori importanti cioè la registra tutta l'Italia cioè a tutta l'Europa la crisi demografica non riuscisse a voci ventaglio in un'azione
Parlo di quello che è più direttamente faccio io
Dopo aver e nel mentre che si ricostruiscono i casi sicuro anche strategie per allontanare il rischio che le case una volta ricostruite rimangano vuote perché questo è il tema centrale quindi ci stiamo occupando
I come disegnare un Appennino contemporaneo in cui finalmente i flussi che caratterizzano quella pezzo d'Italia possano essere ricognizioni cuciti ricollegati ai flussi di dell'intera nazione dell'intera diventerà comunità europea e nazionale qui arriva la norma di cui già abbiamo parlato con il consiglio generale degli italiani all'estero grazie all'impegno dell'avvocato stabile che non ha mai smesso di prestare grande attenzione
Al tentativo di rendere conosciuta e praticata la possibilità di percettore di pensione estera e residente all'estero da almeno cinque anni scelga di trasferire la residenza all'interno di uno dei Comuni del cosiddetto cratere
Devo dire che questa norma la condividiamo anche con il cratere dell'ago nel due mila nove con i fratelli Aquilani e più in generale con il Sud quindi a questo punto di vista noi ci siamo posti il problema di rendere percepita nota conosciuta questa possibilità perché il vero tema il senatore Maria lo sai proprio di rendere capillare tutto ciò che è necessario perché nell'ambito di questa strategia del ritorno vedere amici della valorizzazione dell'origine italiana possa anche contestualmente
Trovare una risposta a un altro problema
Mariano
Ad arricchire le ragioni per le quali ci stiamo facendo a livello nazionale questo questo questo sforzo quindi una norma che assicura dieci anni dieci esercizi imposta consecutivi questa frase tax al sette per cento Strobl o sui redditi che ve sulle sulle sul patrimonio e sui redditi che si originò all'estero quindi vediamo non so se c'erano anche delle fly perché so che i giornalisti amore i numeri questa è una norma che esiste da qualche anno ma che tendenzialmente misconosciuta e quindi si tratta di attivarla noi abbiamo pensato per l'appunto di poter proprio
Produrre conoscenza voi sapete se ha lungamente parlato di questa strategia di attrazione dei pensionati che ha visto protagonisti Portogallo il Portogallo a addirittura un po'chiuso e limitato questa cosa che aveva funzionato anche troppo no
Ci sono altri casi però parliamo se agli avanti con quell'altra di una misura che abbiamo voluto anche come dire concretizzare in quelle che sono i risparmi possibili che non solo voi potete vedere poco un risparmio di miele
Euro al mese abbiamo fatto il raffronto con la Germania voi sapete la Germania c'è una foltissima la presenza di un solo italiano ma anche lo stesso assai credo che ci siano almeno ottocento mila iscritti in ottocentoventidue mila iscritti all'aereo là in un altro grande patrimonio su cui ci stiamo molto orientando avvenne noi siamo qui proprio per rafforzare rendere ancor più sistematica questa azione che va convalidare le strategie nazionali ma anche a dare una mano a questo grave l'accusa nessuno di noi si sogna di risolvere il problema dello spopolamento del centro Italia con il ritorno dei nostri connazionali o più in generale con i sensi all'estero però è un elemento di un tutto è un la tessera di un mosaico che conferma quella che una semplice vegetale perché per far tornare o rimanere i giovani dell'Appennino è necessario che ci sia anche la domanda di servizi vinti coloro che ritornano creano le basi creando il tessuto economico per poter poi sviluppare un'economia
Ecco perché ritengo utile e necessario aggiungere enfatizzare questa azione che ripeto si aggiunge a tutto quello che stiamo facendo sulle strade che stavo facendo sua digitalizzazione avere perché una volta tornati bisogna potersi connettere voglio poter vivere il mondo secondo la grammatica
Digitale per questo
Sviluppiamo i nostri rapporti con l'Università nel centro Italia per questo stimoliamo l'impresa del centro Italia ecco
Una strategia generale in cui abbiamo ritenuto giusto doveroso e moralmente potrei dire quasi obbligatorio aprirci a sfida quindi e l'altra l'auspicio è che attraverso i CGIE ci sia sempre più conoscenza in maniera tale che il ritorno possa essere oltre che intimamente suggestivo anche economicamente conveniente il che non guasta
Grazie grazie al senatore Castelli per questa per questa introduzione per questo approfondimento ma proprio sull'elemento della no del nostro non fare più fino del senso italiano che sta cambiando i parametri
E riferimento proprio alla all'esempio del senatore meno portava qualche giorno fa a Bruxelles eravamo per presentare il Piano Mattei per l'Africa e l'ambasciatore africano presso l'Unione Europea ci ricordava che l'Africa un continente per il settanta per cento composto da persone con meno di venticinque anni qui da questo punto di vista la differenza è abissale e non possiamo che insistere su politiche di questo genere
Da un lato il piano Mattei dall'altro politiche mirate
E i i quattro le quattro regioni coinvolte in questo in quest'inizio deboli che non possono che essere uno straordinario punto di partenza sulla pulizia dei flussi tirarci ripiegato quelli
Appunto il fusto autorizzati questo governo in termini anche di flussi dall'estero ha fatto tre volte tanto quello che hanno fatto sulla rispetto alle altre assolutamente assolutamente
Estero fa rima con l'Italia all'estero quel grande quel grande patrimonio di valori di emozioni di lavoro di sacrificio o di fatica perché in ogni spesso non lo celebriamo sufficienza
Qualche giorno fa è stato il compleanno del ministro peritoneale studi Mirko Tremaglia che ricordiamo sempre con piacere
E con dedizione e chi meglio del rappresentante del nostro rappresentante nel nel CGIL dice presidente l'avvocato stabile che può davvero disegnare tratteggiare quale il perimetro di incrocio di questa iniziativa del governo e soprattutto mettere in luce i sacrifici dell'Italia all'estero come potrebbero essere ricompensati da questa rete da questa mano di ritorno grazie
Come buongiorno a tutti come ha detto bene il senatore Castelli la parola chiave la capillarità
Da anni mi chiedevo come dare vive all'estero la possibilità concreta
In Italia già dalla due mila e quindici quando si banalizzata
Il fenomeno migratorio e si parlava solo di Cervelli in fuga come se
Chi parte senza un titolo universitario non abbia un cervello ho sentito il bisogno di guardare alla questione in modo diverso
Perché ogni persona che lascia l'Italia porta con sé una parte del suo Paese
E ogni ritorno possibile una ricchezza per l'intesa nazione l'ho pensato prima come cittadino che vive fuori dalla patria
E poi come componente di un organo un organismo di rappresentanza quale il consiglio generale degli italiani all'estero
La scintilla operativa è scoccata quando l'amico Castelli rinviare chiesto collaborare per valorizzare la misura dell'Atlha tax al sette per cento a favore di coloro che ricevono un'attenzione estera da quel momento ho compreso che il modello virtuoso avviato in alcuni territori poteva e sottolineo doveva
Diventare un nuovo modello nazionale capace di coinvolgere tutto il Paese
Perché e lo dico con un convinzione la rinascita locale e l'infrastruttura della rinascita nazionale
Se costruiamo il riproponiamo il territorio rendendoli luoghi in cui tornare o investire
Allora
Ricostruiamo il Paese
E questo non è solo un un valore simbolico o afflittivo significa consolidare l'economia italiana riportando capitale
Capitale umano produttivo
E e previdenziale nel circuito nazionale significa allargare la base fiscale significa ridurre il peso complessivo delle imposte e generare di conseguenza
Più risorse e più servizi in primis
La sicurezza alla sanità i trasporti l'educazione e l'istruzione e la ricerca
A conferma di quanto questo tema sia concreto voglio citare uno dato emerso in una recentissima Assemblea della commissione continentale Europa che ho convocato in Germania
Secondo i dati della dodici retta il sexy Sharon correlativi alla due mila ventitré due mila ventiquattro l'Italia è oggi la prima destinazione mondiale dei pagamenti pensionistici tedeschi all'ex parliamo di oltre tre scelto quarantotto mila pensioni pensate a beneficiari in Italia ora immaginiamo quanto questo numero potrebbe aumentare moltiplicandolo per il resto dei paesi del mondo se sapessimo costruire una relazione più matura
Fatta non solo di risorse economiche e contributi affondo perduto ma vitello un giranti di Investimenti e competenze che attorno al s'a partire da questa considerazione o all'agguato lo sguardo e ho capito e necessario così coinvolgere i ministeri le regioni e i comuni per costruire uno un percorso condiviso realmente operanti negli ultimi anni in tante audizioni emersa con chiarezza la mappatura delle calze degli affetti dell'emigrazione
Dei nostri cittadini sulle ragioni dell'espatrio è stato detto di tutto
Si è parlato della precarietà dei salari bassi
Della fuga dei laureati l'appello che la zia lenta l'assenza di politiche stabili per chi vuole rientrare un ascensore sociale che non funziona
Ecco dopo anni di diagnosi io ritengo che sia arrivato il momento della proposta di cura per quanto di mia competenza il primo step il primo passo è stato quello di per di progettare un nuovo repertorio nazionale condiviso una sorta di archivio comunicò che racconta GA
E renda facilmente accessibili tutte le misure quelle nazionali quelle regionali e quelle locali dedicate all'attrazione di connazionali che desiderano tornare
Che investirono investiremo trascorre quella propria ditta un repertorio che parli un linguaggio semplice nonno in burocratese
E che permetta a chi dice all'estero di conoscere con chiarezza chi strumenti esistenti e condensa
Successivamente ha naturalmente dobbiamo lavorare per rafforzare e migliorare le misure già in vigore con proposte concrete basate su contributi su confronti e su modelli internazionali a oggi ho messo a disposizione
Delle istituzioni quattro contributi operativi frutto di un un mio approfondimento personale
Una nota tecnica sullo decreto per il rientro dei discendenti
Italiani naturalmente con l'ampliamento dei motivi di ingresso alla Toro al lavoro autonomo
Hanno il prese
Ai pensionati
Un'integrazione altri PdL tredici settantadue sulla semplificazione edilizia
Che propone tempi certi per le autorizzazioni il principio del silenzio assenso
è una corsia veloce una sorta di vera e propria fasto terrazza edilizia per chi rientra o investe nei borghi italiani
Un'integrazione anche all'articolo ventiquattro Terra del tui era per la cosiddetta Flat Tax saperi di per i pensionati all'estero per coordinare la legge dell'immigrazione
Con questo provvedimento e introdurre poiché uno un vincolo di residenza
Stabile
Io l'ho pensata di almeno cinque anni
Anche una proposta sulla riforma della cosiddetta golden tax che includa l'acquisto immobiliare come canale di ingresso e di semplificazione delle
Procedure bancarie in altre parole cari
Signori è una visione più ampia una visione più unitaria
Fondata su tre pilastri fondamentali
Conoscere
Attraverso un nuovo repertorio nazionale pubblico aggiornato
Leggibile da tutti coordinare perché nessuna misura statale e regionale
O locale è sufficiente da sola e a Tara
Attrarre i cittadini ha tra le competenze capitali famiglie e nuove residenti per anni e questo ci tengo a dirlo la narrativa imperante a analizzato con non rassegnazione solo le cause della partenza da oggi vogliamo iniziare a costruire le ragioni per cui vale la pena di tornare
Perché l'Italia non deve essere solo il Paese da cui si emigra ma quello in cui si sceglie di tornare a vivere a investire e a credere vi ringrazio tanto
Grazie avvocato grazie avvocato stravede per questa descrizione così appassionata dell'universo dell'Italia all'estero è prima di e dedicare un secondo giro di interventi volevo sapere se ci fosse qualche domanda dal pubblico qualche qualche di riflessione che diciamo qualcuno vuole porre agli ai relatori vedo amministratori vedo amici dell'Italia all'estero vedo tanti amici diciamo passati e presenti qualcuno ha bisogno al al a piacere di porre un quesito alle ai relatori
Però prego
Non so per favorire appunto la emigrazione degli italiani all'estero è così giusto è una riceve
Senta è una norma già esistente dell'ordinamento ma assolutamente inattuale allora abbiamo cominciato ad attivare i processi perché questa intuizione normativa importante e significativa
Che fra l'altro determina sotto un accrescimento delle entrate dello Stato perché sono come dire quel sette per cento e un sette per cento di una di risorse che attualmente non ci sono quindi
Grave troppo su Win Win
Soltanto abbiamo come dire recuperato dati richiesti per quanto riguarda Jesi Christabel tax
Parlano in cura complessivamente di circa seicentosettanta trasferimenti in tutti Italia perché consideri che la norma riguarda i due crateri ma anche il Sud a certe condizioni quindi diciamo che il l'aiuto che insieme al Senatore Verdi abbiamo richiesto al consiglio generale è proprio quello di dare attuazione
E
Come dire assistenza tecnica con l'unico allievo ognuno legittimamente come dire aggiungere questa Utility disse ad una scelta è chiaramente può essere generata da ragioni ulteriori e diverse
Pensiamo che si faccia una scelta solo per la flat tax brava tax può essere uno di quegli elementi discriminanti per rafforzare un intendimento su cui più in generale come diceva
Il senatore media stiamo lavorando
Ecco ci rendiamo complementare la politica nazionale cercando di elaborare buone prassi laddove abbiamo bisogno di nuovi flussi dobbiamo aumentare la domanda di servizi e e consumi nel centro Italia o può agire solo sull'Offerta cioè cercare di per sé e cerchiamo di farlo di come dire persuadere i nostri giovani a non emigrare perché poi c'è questo tema non è un tema di questi giorni l'Italia
Sta tornando ad essere Varazze da cui si emigra in maniera consistente quindi dobbiamo fare una proposta che però tenga insieme tutto di gli elementi e comunque ho un quadrante economica flirta domande soluzione digitale
è un processo complesso rispetto al quale abbiamo le idee chiare ecco e di cui abbiamo bisogno proprio dell'appoggio di chi quelli frequenta il mondo
Oppure i nostri connazionali all'estero
Buongiorno sono Marinelli trema Bruno presidente dell'associazione Venezuela la piccola Venezia vorrei ringraziarli per questa possibilità ma soprattutto vorrei darvi un suggerimento che nasce dall'esperienza che abbiamo come associazione
E portando medici e infermieri venezuelani in Molise dove ci sono più di quaranta che sostituì medici che sostengono i tre ospedali è un progetto che è stato sostenuto dal senatore La Russa
In durante la pandemia e ancora oggi e questi Médicis si trovano lì lavorano mantengono aperti i pronti soccorsi
E mi a livello nazionale avviamo facilitato il lavoro di medici venezuelani che si trovavano già in Italia circa duecento che lavorano in altre realtà anche private el principale prove problema che abbiamo italiani che ritorniamo in Italia quindi la migrazione del ritorno e sono i problemi burocratici quasi una cosa che ho parlato tante volte anche all'interno del CDA e prima della pandemia
E io vi invito a guardare l'esperienza spagnola che nel due mila sei ha fatto una legge per il ritorno degli spagnoli all'estero questa legge fra poco farà venti anni e ha avuto molto successo e grazie a questa legge tanti spagnoli
Che e abitavano in Venezuela si sono inseriti in modo positivo nel nel Paese né Spagna e hanno contribuito olio all'economia anche apportare mano d'opera giovanile
E quindi e anche affrontare il problema dello spopolamento della natalità credo che
Al di là delle questione dell'età se credo che la cosa più importante affrontare i problemi burocratici problema del riconoscimenti di titolo di studio
Sa che ci sono migliaia di venezuelani Italo discendenti in Italia che non riescono a lavorare perché no possono fare il riconoscimento del titolo come ad esempio i medici e perché non si fa riconoscimento del titolo perché ci sono problemi burocratici Ceglie ritardo nelle risposte dei ministeri per il riconoscimento del titolo e si deve snellire il processo
Quindi una legge potrebbe facilitare tutto questo
E vi invito a guardare all'esempio spagnolo che secondo me può essere molto adatto per la realtà italiana grazie
Cecchetti alla la la ringrazio per il suggerimento che però mi dà anche modo di aggiungere qualcosa proprio
Fine della settimana scorsa
Abbiamo avuto modo sto parlando io io mi occupo del
Della Rete di Fratelli d'Italia per gli italiani all'estero
Quindici capita interlocutoria utilizziamola pieno esperta formazione mafie come è logico per fare nostra riunione
E abbiamo avuto in particolare nell'ultima riunione due importanti resti Moni anzi al benessere che sostengono non solo questo questo milanese
Modo e diritto di dire alcune cose in più il Venezuela di una condizione drammatica
Perché è una alla condizione di uno stato che non esito a definire bandite escono da scuola conduzione
Dove esistono repressione che fa paura
Le persone spariscono
Un una delle forme cattive del
Marxismo del
Nel continente latinoamericano
La esisteva una
Presenza italiana che si è ridotta sostanzialmente della metà pro per la fuga di molti
Ed è un Paese ricchissimo ricchissimo per davvero di richieste naturale
Petrolio gas pietre terre
Se il tutto
Eppure è uno dei Paesi che sta diventando tra i più poveri del mondo oltre nel paese in cui non esiste una condizione di libertà vera
Cioè ci si permette
Pubblicamente poi Diviesto delle sue opinioni sparisce finisce in galera e non si sa dove fece alcuni non ritrovano proprio come è noto
E tra l'altro una delle testimonianze voto era quella di un
Professore quindi un insegnante
Se mi diceva io ora sono in pensione
L'attenzione media di un ex dirigente di insegnante intenso ed è di quattro dollari al mese nostro avviso angioma al mese non è che avessi capito male quindi questa la condizione e ci sono le file alla Caritas della San Vincenzo
Gli italiani
Se vanno a mangiare perché la Chiesa che offre un pasto caldo
Allora come dire penso che da parte nostra dovrebbe esistere questa è una sollecitazione di otto fatto continua a fare anche al mio partito dal mio governo perché vi sia un'attenzione maggiore viene non è soltanto il problema burocratico del terzo questi infermieri questi medici sono tende nessuna regola sei un'intesa
No in questo momento tanto più dove esiste una comunità italiana o Italo discendente
Che ha bisogno dove ci sono comunque professionalità intelligenza e capacità
Edicola vale la pena anche di investire nel fare qualche radio e qualche qualche viaggio aereo in più
Abolire togliere due quelle possono essere i vincoli burocratici aiutare loro ad aiutare noi stessi perché un'iniezione di come dire
Di questo tipo di popolazione sarete quando ne parliamo della fuga di cervelli perché vediamo se l'Italia vive una nuova fase di emigrazione in cui spesso lasciamo uscire persone che hanno studiato e che il nostro sistema foto scolastico universitario ha formato quindi mandava gente di alta capacità
E poi ci sono quelli che selezionano la immigrazione attraverso il barconi
E attraverso immigrazione clandestina c'è più di qualche cosa che non va
Quindi Giusto tutto quello che noi stiamo tentando di fare con il Piano materia attraverso dirla la possibilità di costruire il futuro di aiutare no non da paese che va a colonizzare qualcuno
L'aiutare
Chi è nato in Paesi meno fortunati il nostro a vivere la sua vita a costruire il futuro la dove è nato qua quando si chiacchiera spesso di diritto all'emigrazione io ricordo quello che diceva invece papà rassegnatevi se un uomo appena il tutto il diritto a non migrare
E ciò detto ricordo dall'altra parte riaffermo questo principio insomma l'Italia deve privilegiare quote di
Immigrazione che siano compatibili
Se è possibile anche di Thereau discendente tanto più quando questi ne hanno bisogno per son un favore allora facciamo un favore a noi
E quindi ecco il provvedimento abbiamo illustrato oggi la sottolineatura il fatto che molti come diceva Castelli non conoscano non conoscano semplicemente la convenienza che fece quando abbiamo dato il titolo questa conferenza stampa mi chiedevo se fosse giusto questo conviene perché non volevo che ci fosse un fatto solo come devi convenienze economiche vorrei che si unisce la convenienza economica una convenienza invece che a morale che spirituale che nazionale che vale molto di più
Grazie grazie al salone una pillola a testa per chiudere questo per chiudere questo momento per qual è il vantaggio per il centro Italia come come cammina il procedimento di riconoscente taglia con questa iniziativa come si negano
Prima è un elemento che si aggiunge alle molte iniziative stiamo allestendo l'importante un progetto che possa nascere in quelle aree dove finalmente stiamo registrando anche di ritmi di ricostruzione
Finalmente corrispondente a quella che erano quelle che erano le attese terrò stiamo lavorando appunto anche sul tema
Di di del rilancio sociale economico e la seconda gamba della ricostruzione e decisivo anche inserire quei frammenti di politiche nazionali che e abbiamo descritto in questo in questo caso fra l'altro io devo dire e colgo l'occasione di farlo la comunità degli italiani nel mondo proprio nell'immediatezza della tragedia dove abbiamo avuto quattro terremoti non uno in cinque mesi quattro di tutti
Devastanti si è distinta proprio per l'attenzione filantropia mecenatismo non si contano gli esempi in cui questa comune origine italiana a dello Stato proprio praticamente la la la la la la la voglia di contribuire sappiamo che gli italiani hanno questo cuore questi gola ma interviene all'estero ce l'hanno ancora più sviluppata proprio l'anno scorso in occasione la celebrazione
Del dell'annuale convention della Najaf ha avuto la possibilità di ringraziare tutti gli italiani residenti negli Stati Uniti che anche recentemente si sono resi disponibili per l'ulteriori investimenti filantropici in particolare
Un centro per la riabilitazione di bambini ciechi e ipovedenti questo per dire come è una straordinaria esperienza quella ve la comune origine italiana è che produttiva i risultati che dobbiamo solo cercare di costruire per rendere impossibili impraticabili e costanti nel tempo finalmente c'è un governo che guarda a questa vicenda non in maniera occasionale elemento portante della propria missione gravità del mondo
Avvocato stabile questo può essere un nuovo punto di partenza per le italiane all'estero
Assolutamente sì io noto un terreno molto utile
Qui si tratta semplicemente di fare sistema
I provvedimenti e le misure ci sono solo che stavano dislocate
La in tutto il territorio si tratta di creare un un contenitore che recepisca della della ogni misura apposta
A disposizione la analizzarla renderla prima di tutto conoscibile ai destinatari e fare sistema
Per anni
Purtroppo e accaduto che il diciamo così
Si creava un sistema dove la mano destra non sapeva mai quello che faceva la mano sinistra invece noi in assoluta trasparenza dobbiamo far sì
Quanto c'è di buono venga conosciuto
Perché emettere uno un provvedimento chiede inizi a fare qualcosa sull'inverno demografico naturalmente il deve essere distribuito verso tutta quella platea di destinatari che non sta in Italia
Quello che manca questo prima di tutto poi naturalmente bisogna analizzare ogni singolo aspetto qualche sbavatura all'interno
Della dei provvedimenti delle norme ci sono sempre ci sono egli o intervengono i tecnici
Nelle suggerire al quelli quegli aspetti migliorativi come stiamo facendo come stiamo analizzando però assolutamente sì c'è la volontà di ascoltare il il diciamo che le risorse in campo sono molto valide
Diciamo per quanto mi riguarda sono molto fiducioso speranzoso positivo
E sono sicuro che
Otterremo dei risultati grazie
Grazie all'avvocato Stalin ha deciso di togliere il CGIE grazie al senatore Castelli prego
C'è un multa l'ultimo l'aveva detto no prima quindi io abbiamo prego
Secondo delle relative Garofalo prego
Buongiorno a tutti ringrazio innanzitutto il senatore Amelia per l'invito a tutto il podio
La domanda tornare in Italia conviene
Ma certo che conviene
Come ha detto la mia
Anita connazionale Hobbit connazionale
Dobbiamo levare la burocrazia dobbiamo levare i paletti
Non lo dico solamente dal Venezuela ad lo dico Parliament
Molti italiani nel mondo vogliamo ritornare a casa vogliamo ritornare dove abbiamo cresciuto con i nostri genitori
E certamente che conviene rientrato in Italia ma dobbiamo fare le cose giuste
Per fare rientrare a questi cittadini italiani
Non solo a fare sistema paese ma anche a invertire qui in Italia Italia è un Paese molto bene o ubicato nell'aria dell'America e dell'Europa
Ha tutto per partire
Solo che dobbiamo tenere i nostri cittadini residente all'estero
Al cuore
E fare sistema come ha detto il mio collega consigliere Giuseppe
Elevare i paletti faccio un esempio
Se viene un'inversione estiva immobiliari loro a mettere i soldi qui in Italia
Compra delle terre
Fa un progetto
è questo progetto ritiene dietro dopo due anni
Allora c'è qualcosa che non funziona
Allora tutte tutte queste palette nel giro come diceva il nostro consigliere nel giro dell'arco dei azionista non vanno bene
Perché se ritardi quello che riporta i soldi buoni rendimenti
Allora tasse agevolate
La gente foro venire a spendere i soldi in Italia
Però non può aspettare due anni per venire indietro con un permesso per cambiare una finestra
Allora tutte 'ste cose si devono valutare nel Bacolod al sistema Italia per far ritornare alla gente con una visione chiara
Di comunicare queste nuove realtà che gl'italiani ha bisogno per con perché se noi ce la facciamo i ragazzi non se ne vanno
Non solo che non se ne vanno i nostri ma ritorna ritornano quell'altra che è anche suo non nostro
Allora tutto qui grazie grazie grazie un ringraziamento al commissario Castelli per la ricostruzione al senatore Roberto Menia responsabile del dipartimento di treno all'estro di fare dell'Italia e grazie a voi per la tensione grazie

più argomenti meno argomenti