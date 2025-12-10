Giorgio Napolitano visto da vicino

10 DIC 2025
Seminario in occasione della pubblicazione dei volumi Il mondo sulle spalle.

Una storia famigliare e politica (Mondadori) di Giulio Napolitano e Giorgio Napolitano – testimonianze e prospettive a cento anni dalla nascita (edizioni del Senato).

Saluti istituzionali: Francesco Bonini (Rettore Università LUMSA).

Intervengono: Alessandro Acciavatti (Università LUMSA), Antonio Zanardi Landi (Ambasciatore, già consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano 2013-2015), Gaetano Quagliariello (Presidente della Fondazione Magna Carta; già ministro per le riforme costituzionali 2013-2014), Maria Elena Boschi (Deputata, già ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento 2014-2016).

Conclusioni Giulio Napolitano.

Modera Elisa Anzaldo (Vicedirettrice Tg1 Rai).

Buon pomeriggio pervenuti alla LUMSA ci troviamo per parlare di Giorgio Napolitano del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a cent'anni dalla sua nascita
A per presentare questo libro scritto da chi ha avuto il privilegio di Harper però a furto come Tampere scusate il gioco di parole ma sicuramente per Giulio Napolitano il figlio qui in prima fila è stato un grande privilegio perché per noi è stato un privilegio averlo come presidente della Repubblica
Il mondo sulle spalle s'intitola ed edito da Mondadori è una storia familiare e politica familiare ha difficoltà a dirlo perché sono siciliana che dico familiare mai scritto famigliare con la CDL esattamente come coerente
Come si scriveva una volta e lo facciamo con chi Giorgio Napolitano l'ha conosciuto ci ha lavorato ha avuto rapporti istituzionali Formia studiato il pensiero politico grazie ad Alessandro
Acciavatti che insegna in questa università anche pensato di organizzare questo incontro l'ambasciatore Antonio Zanardi Landi che fu ambasciatore presso la Santa Sede poi ambasciatore d'Italia a Mosca e fu chiamato dal residente da puritano al Quirinale e suo consigliere diplomatico e dunque la politica estera di Napolitano
L'onorevole Maria Elena Boschi allora giovanissima trenta rende Minin starà perle a riforme i rapporti con il Parlamento e prima di lei dettano Quagliariello che ministro per le riforme importantissimo al dicastero delle riforme per Napolitano fu il motivo per il quale accettò alla fine del secondo mandato proprio questo da due scremi diverso insomma del Parlamento e da posizioni politiche diverse e anche opposte
Il il governo insieme al governo letta bene dunque prima di cominciare i saluti del rettore della LUMSA Francesco Bonini
Molte grazie Benvenuti tutti e tutte alla LUMSA è un momento
Molto qualificato dal punto di vista culturale accademico e scientifico ma anche un momento di comunità
Allargata alla comunità istituzionale nella nostra locandina abbiamo messo una modalità per vedere da vicino
Il Presidente Napolitano è stato in occasione del settantesimo anniversario della nostra università quando l'allora recensore professor dalla Torre insieme con il cardinale ora che è un benemerito delle relazioni tra Stato e Chiesa nella storia e pubblica
Al Quirinale omaggiarlo appunto il presidente e la pubblicazione per il settantesimo della nostra università questo questo credo che appunto vi è anche un po'lo il significato questo di questo nostro incontro una persona da che è stata un momento molto importante anni molto significativi della nostra storia contemporanea quindi veramente grazie alla nostra moderatrice grazie a tutti i relatori grazie al professor Acciavatti che ha voluto questa iniziativa anche proprio come momento di relazione e di comunità e auguri a boh del saggio istituzionale e culturale
Che viene dal ricordo delle presidenze i Napolitano e anche ai nostri lavori possa dare frutti in questa stagione nuova siamo lo dicevamo prima in una stagione completamente nuova da diversi punti di vista e quindi questo
Ci stimola a prendere quell'orecchio il che ci serve per saltare avanti grazie buon lavoro a tutti a tutti
Giorgio Napolitano sessantadue anni nelle stanze delle istituzioni
Dalla Camera dei deputati dove entrò nel mille nove centocinquantatré alla più alta carica dello Stato dove arrivo e e poi dove rimase fino al due mila quindici i sessantadue anni di storia italiana che comincia tra l'altro prima che arrivasse all'Accame la sua storia personale comincia prima che arrivasse
Alla Camera dei deputati ognuno di loro ricorderà qualcosa che ha vissuto direttamente io voglio ricordare come giornalista il discorso di insediamento
Ma il discorso dell'insediamento nel secondo mandato perché quello che colpì moltissimo la nostra generazioni di giornalisti
Io ricordo che eravamo al TG uno attoniti davanti alla televisione esattamente sì ovviamente poi lo seguiva con i idealista
E come Chigi vista e come insomma politico nelle stanze in aula e esattamente come forse attoniti rimasero anche alcuni parlamentari seduti
In quell'aula
Mi ricordo cosa disse era il ventidue aprile del due mila tredici non prevedevo di tornare in questa una dopo l'esito nullo di cinque lezioni a Montecitorio drammatico allarme per rischio incombente di un avvitarsi d'il parlamento nella inconcludenza nell'impotenza di adempiere il supremo compito di eleggere il capo dello Stato di qui Lampredi lo che non ho potuto declinare disse delle parole durissime le ricorderei e tutti quanto è accaduto nei giorni scorsi è punto di arrivo di omissioni di guasti di chiusure e di irresponsabilità di mancate riforme di campagne di opinioni demolitoria tanti imperdonabili nulla di far do rappresentazioni in senso distruttivo della politica pesanti ombre di corruzioni e lassismo e all'applauso scrosciante che tutti gli fecero durante quel discorso di insediamento disse il vostro applauso non vi induca ad Al Qaeda auto indulgenza perché il Presidente Napolitano ha poi per tanti al record di essere il primo sicuramente il primo comunista
Al Quirinale sicuramente il primo comunista che fu accolto dopo un po'anche negli Stati Uniti il primo comunista ministro degli interni ma anche il primo presidente della Repubblica ad ottenere un secondo mandato adesso anche Mattarella un'altra cosa vorrei ricordare di lui piccolissima e vi lascio a loro è una cosa che secondo me tutti i docenti e qui ce ne sono tanti di diritto pubblico dovrebbero raccontare ai loro studenti
Il Presidente Napolitano aveva sulla scrivania resoconti stenografici
Delle sedute pianura della Camera e del Senato anche di quelle delle commissioni e le Cesa
L'unità da un tale peso al Parlamento ai deputati ai senatori a fare quello che dicevano che gli leggeva e affianco annotava con una matita
Rosa o blu i suoi inconvenienti le sue opinioni quello che pensava oppure i suoi appunti quello che pensava di dover chiedere
E a qualche chiedeva amava
E chiedeva perché data inteso al Parlamento che purtroppo oggi tante volte lamentiamo il Parlamento nona vere non avere più e secondo me è un insegnamento detti
Istituzionale e grande importante professore Acciavatti io do la parola a a Gaetano Quagliariello ma prima lei poi vi è una vedo il microfono due secondi
Che il programma era previsto per il primo il mio intervento io cedo il mio tempo allora quella del ministro Quagliarello che come gli altri relatori ringrazio della presenza interverrò subito dopo perché il ministro Quagliariello ci deve lasciare per un impegno istituzionale
E al termine del suo intervento interverrò glielo solo per spiegare questa inversione del programma
Prego allora professor Quagliariello e oggi insegna Storia contemporanea alla giusto alla Luiss il comune avevate Napoli
Che non è dopo con cappuccio e più trattare lei nel primo mandato di Napolitano era lo ricordo a qui è qui con noi che era vicepresidente del gruppo PdL al Senato ovviamente a maggioranza e dunque pirati disse
Parecchie volte vi vedevate spessissimo proprio dall'aula del Senato lei disse delle parole che irritano molto napoletana Napolitano questa forza o forse Lunik un momento di distanza e l'occasione era un fatto drammatico che colpì l'Italia vi ricorderete la questione Eluana Englaro
E staccare la spina o no ad Eluana Englaro forse più giovani non lo ricordano i temi etici sono sempre stati molto difensivi in Italia e forse è giusto che lo siano non vanno dal raramente insomma cioè destra sinistra o centro sono sempre molto dissimili in quell'occasione se della distanza tra lei Napolitano fu notevole quindi mi piacerebbe che nel suo racconto lecci ci dicesse poi come avete colmato quella distanza come l'avete un po'ripresa il Presidente Napolitano avevano tale stima di lei che nel due mila tredici le fece guidare la Commissione dei saggi proprio per superare quello stallo politico che si era creato e infine lei fu sostenitore del presidenzialismo forse anche in questo Napolitano era un po'più o contenuto era insomma un po'più distante dalle circa il suo ricordo
Che minuto soltanto per ringraziare la LUMSA per ringraziare l'amico Acciavatti e soprattutto per ringraziare Giulio che ci consente anche di esser qui sulla base appunto della libro che ha pubblicato che un libro importante da un punto di vista storico e sotto diversi aspetti non soltanto sotto l'aspetto una storia politica
Ma anche sotto l'aspetto della storia sociale perché ci racconta che la vita di una famiglia
Comunista menu negli anni della Repubblica
E non abbiano tante testimonianze così dirette e anche così sincera come quelle che sono state che Cesco come quelle che ci sono state offerte da questo libro di Craxi allora anche il momento di diciamo di difficoltà con Napolitano con il Presidente salvo il fatto che insomma lo si sia superato lo si deve completamente a Luís perché evidentemente aveva tutte le ragioni di di di tutti i tipi compreso quella generazionale per aver ce l'ha con me ma il presidente non era assolutamente un elefante della memoria tra virgolette tant'è vero che insomma e il poi dopo c'è stato un siparietto magari lo racconto la fine ma
Devo dire che appunto
Superamento fumo molto laico cioè su fu sui fatti e sulla comune analisi della centralità in quel momento del tema delle riforme ora io credo che in cui esso vi sia qualcosa che appartiene specificamente a Giorgio Napolitano
E cioè
Una percorso per molti versi unico nella storia repubblicana se ci pensate Giorgio Napolitano e l'uomo di Prima Repubblica che ha avuto il maggior successo politico nella Seconda Repubblica
Dunque si è adeguato ha saputo adeguarsi ad un tempo che non era il suo
E io credo che Giulio nel suo libro ci spiega bene il perché
Grillo Giorgio Napolitano è stato un dirigente comunista del Partito Comunista Italiano ha partecipato una esperienza
Particolare
Di questa vicenda cioè quella del gruppo riformista formatosi intorno coagulato se intorno a Giorgio Amendola
E penso che oltre questa dimensione c'è anche
Lei lo accende alto
Una dimensione di napoletanità che propria di questo gruppo era condiviso da Amendola da fare Mauriello
Ecco si potrebbero fare
Altri nomi
Io penso di avere qualche ferro del mestiere in più per poterlo cogliere perché Giorgio Napolitano era perfettamente coetaneo di mio padre
Ed erano amici a Napoli credono vissuto l'ultimissimo periodo dei confuso e poi successivamente si sono trovati su due barricate opposte nel quarantotto mio padre era un giovane della Fuci amico di Moro e Montini
Napolitano permette tra già un dirigente comunista quello che mi ha mi sempre colpito quando parlavo con il presidente e che anche in questa diversità c'era al fondo una cultura umanistica profonda fatta di amore per le lettere per il cinema per il teatro
Che in qualche
Odo permette era un lessico familiare perché avevo ritrovato identica persino nei riferimenti e persino nel gusto di fondo e tutto questo sì trasferito in una speciale forma
Di laicità
Molto diverso dal laicismo che ha consentito a Napolitano di di allocare
Con tutti
Una parte delle nostre conversazioni private
Erano
Dedicate
Lo dico quindi al rapporto con Benedetto sedicesimo che entrambe in modo differente avevamo avuto collaborato con l'allora Joseph Ratzinger quando
Al tempo del libro senza senza radici
Ora
All'interno di questo percorso
Giulio cogliere un momento
Ero cogliere diciamo con verità nel suo libro ex cioè questo percorso il percorso di questo gruppo il percorso di Giorgio Napolitano a un certo punto entra in conflitto nelle forme in cui allora questo conflitto era possibile
Con la prospettiva
Di Enrico Berlinguer allora segretario del partito e questo avviene in particolare dopo la seconda svolta di Salerno dopo il mille novecentosettantanove
Per cui all'interno della formazione di Napolitano
C'era la possibilità della trasformazione del partito comunista ti una moderna socialdemocrazia c'era invece un esito non previsto
Dal percorso di Berlinguer era un percorso revisionista all'interno diciamo
Bella del perimetro terzo internazionalista
E quello è un momento di conflitto diciamo decisivo che si svolge secondo le liturgie e le modalità proprie del PC
Che Pieve avvertito da Napolitano come un'occasione perduta e io credo che suo grande investimento
Successivo sull'Europa tenete conto che l Europa non era nell'orizzonte del Partito comunista
Che quella svolta avviene fondamentalmente
Sulla scorte della opposizione alla Semaine cioè all'attenzione al serpente monetario che poi sarebbe stato e sarebbe diventato moneta unica ecco questi da il suo investimento sull'Europa è in qualche modo anche il tentativo di recuperare
In chiave tra virgolette riformista su quella occasione perduta nel momento nel quale la vicenda del PC si distacca
Dalla vicenda delle socialdemocrazie e si caratterizza in maniera differente
Ora
Evidente che all'interno di questa
Dimensione
Il
L'essere protagonisti portandosi appresso la storia che
Comunque appunto aveva rappresentato e di cui era stato fiero rappresentante significava trovare un momento di ripartenza è il momento di ripartenza a definitiva questo luce lo aveva chiarissimo attraverso un nuovo patto non con i consigli PC ma con quelli che avrebbero dovuto essere avversari era in qualche modo Picciano
La
Le riforme erano per Giorgio Napolitano insieme
Il surrogato il gol il condensato del comma promesso storico di Berlinguer ed è la terza fase di Aldo Moro era il modo di riconoscersi
Per poi dividersi
Ed è soltanto per questo
Napolitano ha deciso
Ed ha accettato il secondo mandato per lui sì ragione
Che io trovo puri Lily oltre che infondate
E su questo ho preso parola pubblicamente in tutte le occasioni in cui ho potuto le accuse che gli sono venute
Da
Una parte del centrodestra
Non tutte
Di aver e in qualche modo
Facilitato la fuoriuscita
Dalla vita pubblica
Di Berlusconi io sono testimone
Del fatto che se avesse fatto potuto far qualcosa per evitare quella anziché a bit fatto tutto quello che costituzionalmente era lecito forse anche qualcosa di più forse anche qualcosa che ancora non si sa
Ma questo non era per una particolare forma di benevolenza nei confronti dell'avversario
Ma perché si trattava di un passaggio fondamentale della sua vicenda politica soprattutto della riuscita della Repubblica
Ecco io mi fermerei qui
Aggiungendo due piccoli aneddoti perché visto che stiamo parlando P. napoletano visto da vicino evidentemente qualcosa aggiungiamo uno e mi dispiace mi dispiace sinceramente non avere il tempo dissentire
Su questo punto Maria Elena ma nel rapporto per ci lega siamo stati due ministri delle riforme di napoletano insomma mi consente di recuperarlo poi in un'altra sede in sede privata
Pertanto vero questo
Che io credo che
E insomma
Di essere stato un po'diciamo di aver ferito nel suo ragionamento qualche dubbio sul fatto che questo percorso potesse andare importo e questo accade in particolare nel momento in cui lui diede le dimissioni è della elezione di Mattarella
Il partito che rappresentavo era indubbio su che cosa fare e Napolitano mi chiamò
E io gli dissi cosa ha pensato
Di aver la massima considerazione del candidato che era stato indicato da Matteo Renzi
Di ritenere che
Quella scelta come una delle migliori possibili
Ma di ritenere anche che per le modalità delle quali si svolgeva questo sarebbe stato una grande ipoteca sulla possibilità che le riforme andassero in porto
Perché c'era il patto solo Nazareno c'era l'alleanza di governo con Lerna eccidi
C'erano già due maggioranze della maggioranza di governo
E la maggioranza delle riforme aggiungerne una terza avrebbe fatto impazzire la maionese ed inoltre Idrissi questo tu più di me
Sai che cosa è stato il compromesso costituzionale
Vedi che
Il mutamento di quel compromesso una nuova costituzione nuovo patto costituente possa veramente sì grazie nel momento nel quale chine garante non viene scelto insieme l'Udinese ma allora che cosa si dovrebbe fare dico
Guardarsi Ajami la possibilità bisognerebbe che Mattarella sia indicato insieme si trovi il modo di fare e lo mi disse
Se
Di tutto ciò ne avrebbe potuto parlare con Maria Elena Boschi aspira mentre più diretti
Ai piedi permessi e il giorno dopo Maria Elena mettiamo
Dicendo hai fatto arrabbiare il presidente
Possiamo confessare
Che tutti e due lo consideravamo un po'il nostro capo a questo stato una cosa che dipende solo da me Parris dobbiamo aggiungere delle nostre conversazioni lo chiamavamo Napo orso capo coi titoli tedeschi il fatto allora Napo orso capo suo ero io che avevo trovato sacra
Va bene
Ancora un ultimo passaggio perché le devo una risposta come si risolse l'accordo ho scritto in una piccola testimonianza della vicenda Englaro non ne abbiamo mai parlato durante la nostra collaborazione
Ne parlammo invece sul terrazzo di
Palazzo Giustiniani un giorno che io lo andai altro fare
La conversazione venne proprio a proposito di Ratzinger
Luisa intendo mi parlare appunto di fede e ragione mi disse ma allora tu somma sulla per quanto riguarda
La fede la religione ti trovi un po'in una posizione speculare rispetto alla mia sei da quell'altra parte ma pieno di dubbi alla ricerca esattamente come per non sei un integraliste allora perché prendesse enti
Questa posizione io gli spiega le mie ragioni
E che ne spiega i da liberale non cattolico
Dicendo le idee per un liberale il futuro deve essere sempre aperto che non è possibile fissare
Che qualcuno sia Rocchi il diritto di fissare cos'è una vita degna e te cosa no e che quanto questo fosse stato pericoloso nella storia cioè tecnico piccolo comizietto diciamo così anche perché quella cosa mi bruciava
Lui si fermò un attimo
A riflettere è dopo un attimo di silenzio mi disse
Sa che cosa penso
Che c'è soltanto un genere politico più integralista dei comunisti soli liberale ecco questo chiudemmo il discorso grazie
Grazie professoressa che lei deve andare cominciata scacciati ci dispiace molto perché si perde quello che dirà Maria Elena l'acquisto l'attaccante era passa professione Acciavatti c'è un grandissimo estimatore del Presidente Napolitano e inizieranno i giornalisti è una vera e propria Bob biblioteche anche immanente centri selezionati conosce tutto dei presidenti ed è il partito abbiamo ognuno di noi vediamo se un libro che stanze la scrivania che anni alla bisogna consultiamo sempre allora grazie dottoressa alzandole questa generosa presentazione
Saluto tutti presenti le autorità tutti presenti ringrazio i relatori ringrazio in particolare professor Giulio Napolitano
Io mio compito di curatore scientifico di questo evento mi sento in dovere di spiegarle la ratio di spiegare perché abbiamo voluto in pieno accordo con il rettore Polinice
Ci ha lasciato adesso per un impegno concomitante perché abbiamo voluto organizzare questo evento in questa sede
E proprio in quest'anno perché
Se qualcuno di voi immagino di sì ha letto il giornale il libro del professor una politica professor Napolitano si vede che Luigi in più d'una pagina si duole del fatto di non aver ancora svolto diciamo ancora un impegno politico diretto diciamo un servizio al Paese
Io devo dire che noi oggi presentiamo in realtà due volumi uno lo trovate qui ed è quello del professor Napolitano l'altro è un volume che s'intitola testimonianze prospettive Giorgio Napolitano cento anni dalla nascita edito dal Senato
E la scelta che con il professor Napolitano abbiamo quattro aree che ringrazio ancora per la fiducia è stata di parlare di entrambi i volumi presto perché perché innanzitutto tutti coloro che sono a questo tavolo incluso il progresso Quagliarello che ci ha appena lasciato hanno partecipato a questo volume di memorie ma soprattutto per far capire in particolare gli studenti
Con questi due volumi il professor Napolitano ha reso un servizio alla Repubblica Eureco inibire che lo sta dicendo per una captatio benevolentiae verso il figlio di un autorevole uomo delle istituzioni no non è così perché lui lo dice nella sua introduzione soltanto lui e Maria Romana De Gasperi hanno curato qualcosa di simile Maria Romana De Gasperi lo dico per gli studenti
Ebbe l'onore di essere segretaria del del padre negli anni in cui questi era presidente del Consiglio il professor Napolitano ovviamente con l'ascolto funzioni ufficiali
Ma nel nel suo ruolo figlio ha compiuto una scelta di vita l'importante cioè quella di se we're il padre con discrezione ma anche con intensità utilizzando un espediente letterario molto interessante
Gli uomini di quella generazione poi poteva anch'io ho testimoniato lo avevano rapito utili scrivere molto
E quindi c'è questa
Consuetudine del proprio del Presidente Napolitano di rivolgersi al figlio con delle lettere in occasioni interamente particolari e a partire dal diciottesimo compleanno del professor Napolitano e quindi c'è questa esperimento letterario delle lettere Martini ci consentono di ricostruire la storia italiana e questo dà una prospettiva veramente particolare voi pensate lo dico sempre ripeto rivolto agli studenti che si entra anche nei luoghi nelle istituzioni
Il professor Antonini ci ha lasciato per un impegno che avrà luogo tra poco il Viminale alla presenza del Capo dello Stato se c'è un luogo che unisce Giulio Napolitano e Maria Romana De Gasperi è esattamente il palazzo il criminale perché entrambi hanno seguito i loro genitori in quella sede l'importanza di questo volume per la storia delle istituzioni cupa consiste consiste nel fatto che non abbiamo tutt'oggi una prospettiva di un summit di viale del Presidente della Repubblica che racconti i dal suo punto di vista c'è quello delle familiare la carriera della personalità quindi è una prospettiva del tutto inedita cui potete vivere quasi in presa diretta il momento in cui ad esempio al presidente Napolitano mi è chiesto la disponibilità ad essere candidato per il primo mandato dal presidente della Repubblica
Ma c'è ci sono anche i travagli del Presidente Napolitano in alcune fasi delicate della sua vita anche si fa capire con nettezza il distacco che Napolitano mi inserisco al presidente ad al mondo diciamo tra virgolette sovietico e il suo avvicinarsi all'Europa e tutto raccontato dalla prospettiva peculiare del figlio che però non toglie nulla alla serietà della ricostruzione storica e anzi più si va avanti nei capitoli e più il rapporto ovviamente tra gli ho genitore il presidente tra il cento e il figlio cresce e cresce anche l'importanza di più del rilievo di quello che noi possiamo venire a conoscere ed è un documento veramente utile per la storia e per questo lo presentiamo in questa sede
E lo presentiamo in questa sede perché in due diversi da eminentemente cattolica come la LUMSA
Perché Giorgio Napolitano è stato essenzialmente è stato tante cose ma se si dovesse trovare qualcosa che va suddetto l'uomo del dialogo è l'uomo che ha voluto guardare oltre e quindi aveva un senso
Creiamo un senso a mio modo di vedere che forse l'università eminentemente cattolica a discutere questi testi
E attenzione la peculiarità è che leggendoli insieme mettendo insieme sia il libro del professor Napolitano sia il volume delle testimonianze editore al Senato
Si viene a trovare con un materiale che è imprescindibile per gli storici del futuro ma anche per gli storici attuali Dio dico che in queste settimane sto curando un saggio
Sul presidente Scalfaro dovuto aggiornarlo in relazione ad alcuni documenti contenuti nel volume del Senato alcune riflessioni importanti quindi ha citato un modo secondo me per il professor Napolitano di rendere un servizio alle istituzioni fornendo è un importante servizio fornendo documenti storici che ripeto e se si guarda oltre quello che le pagine vogliono dire espressamente e si leggevano con gli occhi appunto dello studioso dello storico ci si rende conto che ci si trova davanti a una documentazione preziosissima
Forse solo in quelle pagine si può comprendere ad esempio le quello che tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscere il presidente abbiamo visto ictu oculi
Cioè la sofferenza con cui Elia colto il secondo mandato io posso testimoniare lo Stato anche nella testimonianze appunto nel diploma lo conferma anche qui che professore che il Presidente Napolitano non voleva assolutamente S.r.l. diretto con un secondo mandato
E lo fece davvero come estremo sacrificio perché la le circostanze lo richiedevano ma si può anche percepire sia dal libro del professor Napolitano sia dal libro delle testimonianze
Quanto quelli di avete attenzione ad esempio al mondo della cultura perché se c'è una cosa che caratterizzava il modo di agire o di sentire del presidente era proprio l'attenzione alla cultura secondo lui la cultura e soprattutto alla cultura storica
Era un mezzo per trasmettere i messaggi politico parrocchiali essenziali in questo senso va letta l'operazione mi permetto di chiamarla così meravigliosa che lui ha condotto dal Quirinale
Sui centocinquanta anni dell'Unità d'Italia non su una mera celebrazione
Vi fu un passaggio di testimone tra due grandi della Repubblica cioè tra Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano che avevano su questo penso un idem sentire e il Presidente ritenne il suo dovere
Partecipare personalmente alla maggior parte delle celebrazioni dell'ONU di solito lo sapete i presidenti della Repubblica un'ora non lo dico anche in questo caso per gli studenti onorano le i momenti più alti delle celebrazioni
E poi lasciano fare ad altri interventi cui qui ritenne che era il momento di cogliere un'occasione per tessere una tela e attenzione l'aveva già iniziato a fare prima aveva colto ad esempio locazione del novantesimo della prima guerra mondiale
Per tornare a Vittorio Veneto e tenere in quella sede un discorso veramente toccante richiamando addirittura le memorie di guerra del nonno del bronzo Napolitano il parere del presidente Giovanni che aveva scritto un diario di guerra quindi qui e poi sia l'idea di un Presidente Napolitano non solo chiedendo che come tutti i presidenti e veramente con scrupolo alle diventato scusi tutti orale ma che va oltre e che cerca di trasmettere qualcosa che al Paese doveva restare il suo messaggio fondamentale era andare oltre le visioni che oltre ai differenti a cercare sempre quello che univa al di là di quello che divideva
In alcune occasioni addirittura utilizzato negli incontri con i pontefici per lanciare messaggi importanti su questo l'ambasciatore Zanardi Landi Cleto tira molto ma ad esempio contava Francesco una volta disse siamo immersi in una faticosa quotidianità e quella parola faticosa quotidianità non era certe opere trattativa al Pontefice quanto fosse complesso il fucsia o perché il Papa lo comprendeva benissimo
Ma era per far capire ad altri
Che Luís era cosciente della fatica di quel momento e della complessità e voleva richiamare a una maggiore serietà una maggiore compostezza le forze politiche diciamo che c'è stata sempre un solo filo rosso
Le il dovere servire un puntiglio dover rendere un servizio al Paese e non da una parte politica specifica ma soprattutto farà crescere
Negli Italiani l'attaccamento alla Repubblica in questo senso Barletta l'opera delle professor Giulio Napolitano anche con il suo libro lui secondo me ce lo dirà al termine
Della presente incontro ma io credo che lui abbia voluto compiere non soltanto un'opera
Di Menno realistica per sé medesimo per i suoi familiari e per chiunque vorrà metterlo ma ritenuto che fosse l'unico modo dal suo punto di vista secondo me per dare una mano contribuirà il principio a cui il padre a sempre tenuto moltissimo cioè a contribuire all'attaccamento delle istituzioni meglio a fare avvicinare i cittadini alle istituzioni
E si fa anche con cose minime guardate gli faccio l'esempio in questi giorni anzi in questi mesi oramai stiamo vivendo la tragedia del Medioriente
E in occasione del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia il due giugno proprio per volontà del presidente Napolitano fu un incontro straordinario di capi di Stato e di solito
La parata del due giugno
è vede i vertici istituzionali italiani in quell'anno si voglia cogliere l'occasione del centocinquantesimo per realizzare davvero
Un incontro importante di capi di Stato e il Presidente Napolitano riuscì a far sedere vicini in occasione del pranzo di Stato i vertici dello Stato di Israele
E i vertici dello Stato di Palestina
Sembrano piccole cose ma comunque il messaggio cerimoniale lo voleva fornire ai capi di Stato vitale Spina ed Israele un'occasione per confrontarsi nel merito
Come Giorgio Napolitano gli interlocutori che avevano una cosa che non potevano assolutamente interloquire con lui
Se non avevano piena contezza riduttive e lui come diceva giustamente la dottoressa Anzaldo studiava tutto io stesso posso testimoniare avendo riproposto diverse cose diretti protetti che poi hanno anche visto la luce
Che aveva contezza di ONU cosa e la cosa particolare che quando incontrava e magari si chiedeva ma quella questione come sta andando avanti secondo me dovrebbe interloquire con questa con questa persona la dottoressa Anzaldo acuto la puntati ricordare una mia opera editoriale è Luini liste lei deve assolutamente interloquire con l'ambasciatore Zanardi Landi lo conosce così lo conosco di fama ma non personalmente
Cioè non la metto in contatto oppure con Marianna Scalfaro per vedere com'era il concetto di laicità del padre il presidente Scalfaro era una persona interessata
Allo studio all'approfondimento e quando di ponendo una questione di carattere culturale una questione di carattere accademico voleva entrare nel merito non voleva assolutamente una studio poco approfondito e soprattutto quando ti dava una risposta non era mai una risposta di circostanza questa è proprio lo stile del Presidente Napolitano conquistarne la fiducia
Non era qualcosa visti immediato come è ovvio come naturale
Ma lui voleva assolutamente che tutte le questioni che polipo nevi dubbio dove lui doveva dimostrare di averle prese in missioni di averle seguite e poi si dava dei riscontri nel merito cosa che per chi ricopre
Un incarico di vertice istituzionale non è cosa scontata
Lo dico anche per IRAP per i ragazzi che sono qui non vi preoccupate perché il volume del professor Napolitano
Anche il pregio di essere molto divertente molto godibile se non avete passione calcistica come nel mio caso la scoprirete perché non si può leggere quel volume senza costanti riferimenti alla passione calcistica del professore quindi avrete anche dei momenti sicuramente simpatici e comunque l'ultima cosa che tengo a sottolineare è che si vede ad esempio come dal Quirinale improprie il Presidente della Repubblica descriveva una tela diplomatica c'è per esempio il rapporto particolare con il Presidente Obama e io posso testimoniare perché di obiezione quindi parlarne colui l'attenzione che Lucia aveva perché ogni occasione ogni circostanza in cui lui ti interfacciava magari con personalità diverte con personalità distanti
C'era comunque una curiosità con attenzione e soprattutto ripeto quello che colpisce ed è forse la differenza principale rispetto alla politica odierna pura conoscenza scrupolo usabili unico un interlocutore di ogni conoscenza e si può dire che lo stile Napolitano si ritrova molto in queste pagine Tanzi in quelle del Senato
Quanto in quelle edite appunto dal dal figlio del figlio Giulio l'ultima veramente l'osservazione e il significato deve anche dire che la famiglia Napolitano forse con un sacrificio in magazzino
Ha voluto addirittura che anche l'ultimo saluto del presidente avesse un valore istituzionale e politico questo non soltanto perché la legge prevede che chi ha ricoperto determinate cariche istituzionali abbia diritto ai funerali di Stato ma come ha detto il professor Napolitano nel congedarsi dal padre il giorno delle esequie loro hanno voluto vivere questo momento in spirito di unità e lo dico sempre per gli studenti non vi sono precedenti io l'avevo studiata in precedenza è un ritrovato in queste pagine riferimenti molto opportuni non vi sono precedenti di un un capo dello Stato italiano che il pm salutato ai vertici istituzionali di paesi distrutti paesi stranieri in quell'occasione c'era il mondo perché questo io me lo sono chiesto dopo aver vissuto quella cerimonia
Perché soltanto una persona come Napolitano ora i ragazzi non possono rendersene conto però voi pensate lo dico esattamente per loro lui è stato in grado di essere il primo comunista che si recava negli Stati Uniti
è stato sempre se si dovesse riassumere in una parola Giorgio Napolitano è stato il presidente le prime volte a volte Calvi ha cercato queste prima volta combattuto perché per per essere il primo un'altra vittima anch'essa dalla storia che ha ritenuto che fosse la persona che adeguata per le situazioni difficili è in quel momento non solo l'Italia nel momento dell'estremo concreto non solo d'Italia ma il mondo
Ho in particolare l'Europa ma comunque il mondo ha voluto rendere un omaggio che era al alla sua persona che era la sua storia
Ma era anche al Paese per far capire quanto l'Italia sia stata in grado di costruire classe dirigente perché i leader della Prima Repubblica io impormi parlare anche di altri che ho conosciuto ma parliamo oggi di lui leader della Prima Repubblica e leader di quella generazione sono stati classe dirigente perché hanno vissuto le istituzioni oggi purtroppo il servizio alle istituzioni si rende per un periodo limitato quindi non c'è questo servizio che coincide con lo scopo di una vita poi vedete in queste pagine che Napolitano non ha dedicato un ha fatto nella sua vita la Repubblica Napolitano così come altri prima di lui ha speso l'intera vita per costruire questo Paese
E per costruirlo in connessione con l'Europa che era
Altra grande aspirazione perché l'Italia può trovare uno come venire solo all'interno del disegno europeo
Ed è per questo che lui ha speso la sua vita ed è per questo che ritengo i familiari in particolare il professor Tullio Carlo continuando così in volume ricco olio un'ora quel ricordo nel modo più oppure per lui c'è sempre legato al mondo culturale credo che le azioni verso noi oggi dobbiamo ringraziarlo e ringraziare anche tutti voi per essere qui ringraziare la mensa grave raccolto quel tema operazione
Sì è vero grazie anche per aver ricordato questa immagine potente del feretro
Dentro un ambulante se nazionali per l'onorevole e il Petroni marsina nera cioè sì dentro la camera c'era all'aula nell'aula della Camera e l'onorevole Maria Elena Boschi è stata ministra delle riforme costituzionali e dei rapporti con il Parlamento dal due mila quattordici al due mila sedici governo Renzi aveva trentatré anni giovanissima dunque dopo e il
Ministri l'allora Ministero Quagliariello che ricordo molto bene le sue parole di cordoglio alla morte del presidente perché lei disse è stato un gigante della politica italiana un europeista convinto
Un vero maestro e mancherà il suo sguardo verso il mondo ci manca ancora quello sguardo non è stato raccolto da altri
La riforma Bossi Renzi aveva l'obiettivo di superare leader bicameralismo perfetto fu molto sostenuta dal presidente Napolitano credo davvero che in quei giorni quei dieci
Di il gli davate il sentiti vi siete sentiti per molto molte volte e e più web insomma in modo di diverso si anche perché anche dopo quando cui fu senatore a vita continuate avete continuato a Central City
Poi ci fu una il referendum alla che purtroppo fu bocciato su un grande dispiacere per lei ma anche un grande dispiacere per il presidente immagino leghista è questa riforma porta di il nome ma è come in realtà se portasse quello di Napolitano ma può chiedere all'onorevole posti anche di raccontarci un piccolo aneddoto a proposito del fatto che il Presidente Napolitano fu il primo comunista desse raccolto piani gli Stati Uniti d'America fu accolto soltanto dopo molto tempo ci provò più volte non ci riuscì Segretario di Stato Eraclea Ricky Cinderella
La l'onorevole Bossi fu testimone oggi un incontro con Kissinger terrà Napolitano ed Henry Kissinger poi ci racconti dove ci racconti insomma il suo Napolitano visto da vicino grazie
Buonasera e grazie intanto per l'invito all'università LUMSA in modo particolare ovviamente alla professore Acciavatti al professor Giulio Napolitano mi fa molto piacere tutte le volte che c'è l'occasione di di ricordare il Presidente Napolitano poterlo fare
Io lo dico non solo per ovviamente la figura del Presidente Napolitano e per gratitudine nei confronti del Presidente Napolitano ma per affetto sincero per per la persona per il Presidente Napolitano quindi poter contribuire in qualche modo a mantenere viva la memoria della della sua eredità politica della sua esperienza politica ma anche della persona che che è stato il Presidente Napolitano nel mio piccolo ecco mi fa mi fa sempre molto piacere
Una una piccola premessa il Copyright Treaty Quagliariello e sul soprannome del Presidente Napolitano ora perché non vorrei poi avere retorici metropolitano
Tutta farina le allora linee Daniele questa però sempre con con grande affetto che ricomincino a Gaetano consideravamo un po'il nostro capo e e quindi chiaramente quando ci chiamava
A confrontarci su un su alcune questioni non solo sulle riforme costituzionali noi correvamo subito
Scattavano sull'attenti Caruso questo
Ora
No
Dizione va aggiunto esatto esatto quel copywriter Quagliariello
E mi
Piccole appunto la piccola condivisione di quello che ricordo personale anche perché ci sono molte persone in sala che lo hanno conosciuto meglio di me che hanno lavorato a lungo con lui oltre ovviamente a a Giulio quindi hanno potuto condividere tanti passaggi
Nelle diverse fasi della sua esperienza politica istituzionale io ho condiviso soltanto una parte di degli ultimi anni del test insomma il suo secondo mandato e poi gli anni data Presidente emerito data stimato rapita
Però quello che mi ha sempre colpito del presidente Napolitano fu in dal primissimo contro è stato la grande attenzione e che dedicava anche parlamentari giovani
Appena arrivati in Parlamento perché ho avuto la possibilità lo riconosce il presidente Napolitano da deputata semplice alla prima legislatura della Partito Democratico molto giovane
E avere la possibilità di avere un incontro col presidente della Repubblica al Quirinale immaginato di che tipo di emozione potesse era pare che soggezione potesse incutere entrare al Quirinale ma soprattutto il contrario presente la Repubblica con la sua autorevolezza con la sua gentilezza ma anche capacità di di scrutare e e quanto fosse esigente Presidente Napolitano tra una grande attenzione a a quella nuova generazione che era arrivata in Parlamento nel due mila tredici
In un'epoca di grande rinnovamento di gruppi parlamentari compreso il PTP qui allora facevo parte
è una cosa che io ricordo sempre perché dovrebbe essere scontata ma non lo è vengono riportate tante figure tanti aspetti della figura del Presidente Napolitano
Ovviamente per la l'attenzione e la politica estera l'europeista convinto l'attenzione al Parlamento pochi secondo me sottolinea un aspetto che invece per me è particolarmente significativo
Che è la sua grande attenzione nei confronti delle donne
E il grande rispetto del confronto anche politico intellettuale dialettico con le donne a sembra scontato
Ma vi assicuro che non lo è non solo perché veniva da una generazione magari diversa rispetto a quella attuale ma perché oggi molti uomini in politica di questa generazione della mia età non hanno lo stesso tipo di rispetta lo stesso tipo di attenzione quando devono confrontarsi con donne con colleghi in politica
A maggior ragione facendo napoletano diciamo da una posizione altissima la più alta quella Presidente della Repubblica
E estuario del caso anche con una donna giovane alla prime esperienze in politica
Ma con un femminismo secondo me inteso proprio come piena parità tra uomini e donne talmente derivava dalla sua militanza nel Partito Comunista che era sicuramente tradizionalmente più attento a questi aspetti da una sua sensibilità personale
Io credo molto anche dal rapporto con la signora Clio che tra l'altro è l'altra grande protagonista del libro di Giulio perché ovviamente è criticato al presidente Napolitano al rapporto col presidente con suo padre
Ma in ogni pagina c'è sempre la mamma c'è assente e la signora Clio come una presenza fondamentale e e chi ha avuto modo di conoscere io
Per un po'diciamo di dall'esperienza familiare è chiaro che è sempre stato un riferimento fondamentale e quindi fatalmente anche grazie a lei a una donna così intelligente colta così determinata
E lui ha per forza di cose assimilato l'importanza di un confronto diciamo con le donne qualcuno un'attenzione che ripeto in molti casi non è non è scontata in politica e anche con attenzione ad alcune tematiche
In tempi non sospetti io devo al presidente Napolitano l'incontro con Lucia Annibali perché Lucia Annibali venne raccolta ricevuta e ottenne un diciamo riconoscimento al merito della Repubblica da parte del Presidente Napolitano
Parlo di diversi anni fa quando il tema della violenza sulle donne o definisci di non era ancora così attuale nel dibattito pubblico non era ancora accusi diffusa una sensibilità che invece il Presidente Napolitano ebbe già allora
Poche armi per esempio riconoscimento a Franca viola voi se se pensiamo che Franca viola e con tutto quello che ha rappresentato per la storia delle donne italiane del diritto italiano
E fu protagonista di un processo
Noto a tutti che lo sa ricordare negli anni Sessanta ma si dovette arrivare al presidente Napolitano perché la Repubblica le riconoscesse pubblicamente un merito per il progredire della nostra società a questo secondo me dice molto della sua attenzione della sua sensibilità anche per alcune tematiche legate ai diritti delle donne
Che ripeto per me sono stati un elemento ulteriore di di stima e di apprezzamento di vicinanza rispetto alla sua sensibilità particolari e autentica proprio personale non non dovuta al ruolo
E io sono grata al presidente Napolitano non solo perché grazie a lui ho avuto questo grande onore di di poter fare la ministra Q su su proposta del presidente Renzi
Ma perché ha accompagnato il percorso delle riforme costituzionali e di tutte le riforme di quei due anni del governo Renza riportiamo le riforme costituzionali che sono anche molto presenti nelle pagine del libro ne e ricordi di Giulio perché sono stati riguardano anche prima centrali nel nel secondo mandato ma non soltanto nel secondo mandato e sono stati per lui anche motivo di grande attenzione personale rappresenta la Repubblica e successivamente la Presidente emerito
Ma accompagnato al seguito
Due anni di riforme molto ambiziose a mano dalle sono nel mercato del lavoro a quella della pubblica amministrazione
Su cui lui diciamo non ha mai fatto passare un giorno senza che seguisse il dibattito parlamentare e non si limitava a leggere i resoconti che leggeva a fine giornata se c'era stato il dibattito parlamentare qualcosa che col suo avviso a poteva mettere a rischio il percorso che non era condivisibile
Magari arrivava la telefonata a fine serata di commento alla discussione che c'era stata non solo in Aula Volta anche in commissione durante la la giornata
Magari anche si riguardava le riforme costituzionali con Anna Finocchiaro che era la relatrice del provvedimento e con Gaetano Quagliariello perché Gaetano da ex ministro per la prima fase diciamo della stesura delle riforme costituzionali
Ha fatto un po'da terzo relatore in Senato c'è due serate i due relatori formalmente erano Calderoli e Finocchiaro manca italo ha sempre partecipato ai lavori come se fosse un un terzo relatore con noi
E c'era un'attenzione veramente ad ogni particolare non soltanto dal punto di vista legislativo e tutto quelli che erano le modifiche che in Commissione in aula potevano essere apportate al testo ma papà al dibattito
Che si stava a creando intorno alle riforme
E probabilmente
Gli unici due momenti di attrito l'incomprensione che possano esserci stati quel presidente negli anni della sia del del suo mandato da presidente poi in quelli successivi hanno riguardato proprio l'Agis io nella campagna referendaria
E poi rango dopo collegato a questo anche
Il rapporto dialettico che il nostro governo aveva instaurato con la Commissione europea
Che erano due elementi che hanno portato a volte hanno una diciamo non condividere del tutto la parte pesante apriranno la linea che noi stavamo stavamo tenendo come Governo fa trenta il governo Renzi allora
In modo particolare sulla le ricordo sulla campagna referendaria dal presidente si schierò diciamo in prima persona pubblicamente discutendo anche con amici
Di una vita che si erano schierati per il no penso alla minoranza del Pd che allora uscì dal Pd come Bersani D'Alema
Allo stesso Gaetano perché si sposò nella fase finale sul rinnovo al referendum e quindi chiaramente anche questo però un po'di di di dissapore diciamo così rispetto a a Gaetano che ci aveva aiutato a scriverla quella riforma fino a un certo punto
Ma penso a la corrispondenza con Scalfari
Quindi si era schierato anche diciamo in modo non semplice per lui
Con amici personali a quello che rimproverava noi però il affronta questo suo impegno a questo suo esporsi in prima persona
In una campagna molto divisiva per il Paese quindi anche su quello diciamo non si era assunto in qualche modo la responsabilità di esporsi in una campagna di visiva per l'opinione pubblica
Era il fatto che cedessimo secondo lui un po'a un po'di populismo diciamo così in una parte della campagna referendaria perché una uno dei profili della riforma passando dal Senato diciamo attuale al Senato delle Regioni era che non ci sarebbero stati gli emolumenti
Per i senatori
E quindi noi raccontavamo molto il tema del taglio dei costi della politica degli emolumenti de perché a nostro avviso poteva funzionare di più era più immediato nell'opinione pubblica rispetto a spiegare il funzionamento del Senato e l'altro
Questo è presente se abbiamo tantissimo ci vado non dovete parlare dei costi la politica dovete parlare del taglio dei dei delle indennità dei nuovi parlamentare ma siccome funzionerà diversamente il Senato di come supera il determinismo paritario
E
E devo dire che col senno di poi forse avuto ragione forse no referendum l'abbiamo perso quindi di sicuro diciamo la la nostra campagna referendaria non ha portato purtroppo a all'affermazione di quella riforma
Ora non so se sarebbe stato diverso se sarebbe stato peggio o meglio con un tipo di campagna referendaria diversa sicuramente non non condivisa allora la personalizzazione diciamo la vera
Investito tutto su quelle riforme o anche al proseguì della del nostro governo ma quello che a me dispiacque molto dopo l'esito del referendum ma quando ci sentimmo dopo la sconfitta referendaria e
A me chiaramente potete immaginare quanto fosse dispiaciuto quel Spal
Mento della nostra riforma perché significava anche la fine dell'esperienza di quel governo quindi aveva un peso politico per noi che a mio avviso un era anche un po'un bivio rispetto alla storia degli ultimi anni nel nostro Paese
Quando sentendo il Presidente dopo quella sconfitta l'ho trovato quasi più amareggiato e dell'uso di me che passi puro capo molto amareggiato molto delusa quindi era una sfida non facile
Anche perché eravamo affari scatoloni al ministero quindi insomma non erano giornate proprio facilissime
Perché lui un po'oscurato disse questa era l'ultima occasione per una questione anagrafica in cui avrei potuto dare un contributo attivo così in prima persona alle riforme costituzionali che secondo me servono al Paese
E veder fallire quello che forse l'ultimo tentativo che vedrò da politico attivo diciamo così
Dopo tanti anni di tentativi non riusciti per me ha un sapore in una delusione diverso tra voi che siete così giovani e potrebbe riprovarci avrete altre occasioni
Ora non so io no ma insomma probabilmente ci troveremo con altre icone con altre occasioni in altre occasioni e questa cosa mi colpì molto perché liberamente realizzai anche l'aspetto personale di quanto lui tenesse a quelle riforme a suo avviso necessarie per il Paese
E chiudo arrivando a a chi signora domanda iniziale io Davos presente Napolitano anche la generosità io imparato spero di aver imparato tante cose da Luís spero credo di aver imparato tante cose da lui
E lui è stato molto generoso anche nel consentirmi di poter incontrare delle grandi personalità di avere dei rapporti anche con leader di altri Paesi
Che io non avrei mai avuto per la mia esperienza politica ma anche per le responsabilità di governo che avevo perché Rapporti col Parlamento e le riforme costituzionali
Io dico dicevo sempre in Consiglio dei ministri lamentando né con gli altri miei colleghi
Il soccorso Ceretto la sostanza a casa ad aspettarvi per voi fate viaggi istituzionali tutte groppa e e io invece sono quella che arriva il lunedì e va via il sabato perché chiaramente lo stare in parlamento a Palazzo Chigi
E grazie a lui invece ha avuto la possibilità di conoscere grandi grandi libere grandi personalità compreso Kissinger nel viaggio che tra l'altro ricorda anche Giulio nel libro
Veramente c'era chiaramente chi meglio di di Giulio e e ampiamente la signora Clio e insomma una serie di altre persone che facciano parte della delegazione e il Presidente Napolitano
Era accompagnato a livello istituzionale per il governo dal ministro degli esteri che era allora Gentiloni quindi c'era Gentiloni in delegazione io Nigeria Cenerentola dovevo rimanere a casa perché non arriva a livelli istituzionali titolo diciamo per a andare a Berlino quel presidente in occasione della consegna di questo premio
Kissinger invece il presidente mi piace questo grande valore di inserirmi nella delegazione insieme a Casini Amato insomma facemmo questo viaggio a Berlino Elli Arpino l'occasione di conoscere personalmente antichissime stralcio ancora le foto sul cellulare nostre con con Giulio col presidente con Kissinger
E io non so se sia vero o meno che Kissinger lo abbia definito il suo fare quel commis questo gioco di le strutture o che l'ha scritto nel libro quindi immagino che lo sappia per testimonianza diretta non non ce l'ha detto in quell'occasione
Però ecco sono quelle cose che sono i privilegi del lavoro che facciamo ecco questo è un privilegio
Le relazioni personali a tutti i livelli e la possibilità di incontrare comunque delle figure come quella del Presidente Napolitano o Kissinger che hanno fatto la storia
E poterle conoscere direttamente questa è un vero privilegio che ti consente fare questo questo tipo di di esperienza
E chiudo davvero però con un ultimo aneddoto perché è stata l'aspetto anche personale del presidente che in qualche modo ha fatto sì che si creasse un affetto oltre mastini ma la l'apprezzamento e che posso sempre nutrito nei suoi confronti
In una delle passeggiate la Terrazza via Palazzo Giustiniani quando facevamo qualche passo fuori in terrazza con le giornate di sole quando andava a trovarlo dopo che io avevo lasciato l'incarico al Governo e presidente appunto erano a senatore Presidente emerito
Mi colpì per quel cose una politica una personale una volta le dissi dopo aver lasciato Palazzo Chigi dove tanti dopo tanti anni faccio e adesso cosa faccio presidente
Avevamo perso le elezioni eravamo all'opposizione facevo a deputata per carità però chiaramente con un ruolo molto diverso rispetto a prima
Il ministro tu devi stare in Parlamento dalla mattina alla sera queste sono le fasi in cui ci si dimentica
Al lavoro in Commissione all'attività in Parlamento agli interventi a studiare a fare gli emendamenti ad approfondire a prepararsi se qua Rivera un altro tempo un'altra stagione in politica
E io ho cercato di seguire il suo insegnamento e di dedicare tanta attenzione attività parlamentare
E l'altra invece un consiglio personale che mi dette
E lui raramente mi chiedeva cose personali
Parlavamo di politica dei della formazione dell'opera dei dei liberi di di di Thomas ma ma non aspetti più personali intimi diciamo così perché non so neanche una riuscita a dargli del tu non so se questo nuovo me l'ha chiesto mille volte perché forse usava anche così un tempo e per io non sto mai riuscita quindi figuriamoci se potevamo parlare di cose troppo personali
Però una volta mi disse appunto finito l'incarico a Palazzo Chigi
E forse potresti anche pensare di farsi una famiglia arrivata a questo punto approfitta di questo tempo magari anche per trovarti un fidanzato di farci una famiglia fece sorridere che si preoccupasse di ottimizzare quei tempi Giannone che c'è meno da fare che non sa più a Palazzo Chigi
Approfittare esisteva presidente con lo stop senza parole fase dove incontrare la persona giusta
E
Tra l'altro secondo me l'ha scritto anche appena una lettera che ci riguarda le righe sinceramente comunque va bene anche troppe esplicitamente e risanato nel falso insomma incontrare la persona giusta
Ernesto Fasan una citazione in modo molto molto bello San rimasto impresso ricordati che si accetti la perfezione incontrerai la solitudine
E quindi se un po'bisogna anche insomma non partire con una lista troppo rigida di punti che vanno cercati nell'altra persona
E allora ora su questo ancora non ho seguito proprio il suo esempio voi diciamo il suo insegnamento però c'è ancora un po'di tempo per l'aspetto personale
Bellissimo questa raccolta accertato a vedere il presidente anche nuovo e padre padre non non non si fa come se lo fosse
Ti prego giurie di raccogliere questa cogliere raccoglierà nella prossima edizione questo accenno alle donne per me è assolutamente inaspettato non so per terra ma fatta così fondamentale questa attenzione Bernardon cento poi cento sì oltre la ratio all'ammollo
Chi invece grazie onorevole chi Lecce viaggiava tantissimo era l'ambasciatore Antonio Zanardi emendabile non non stava fermo
Ambasciatore Zanardi Landi era stato ambasciatore a d'Italia presso la Santa Sede e dunque a Eva una buone ottima conoscenza dei pontefici era stato ambasciatore a mossa erano stati quegli anni terribili della guerra del Donbass per inversione belga a da parte della Russia della Crimea chiamato dal presidente Napolitano
Al Quirinale come Consigliere diplomatico fu testimone della visita di papa Francesco il Presidente Napolitano nel due mila tredici visita tra l'altro ho letto top non c'era un'agenda stretti come custodito accadeva si parlava un po'di tutto di temi che erano un po'comuni forse e condivisi modo anche naturale oltre che istituzionali immigrazione e l'integrazione e la solidarietà ed era presente perché lo volle il presidente era presente anche la cosiddetta società civile non soltanto le le le figure istituzionali Classic facendo un passo indietro ne fu testimone anche e quando era ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede della visita di Papa Benedetto sedicesimo al presidente
Napolitano nel due mila otto anzi forse il vostro rapporto inizio proprio proprio per e e tutt'testimone di quello scambio di lettere del del dette le quali si seppe soltanto dopo tra Napolitano e Benedetto sedicesimo quando Benedetto tredicesimo decise di dimettersi anche questo la prima volta è un unicum assoluto
E dunque le chiedo anche qua oltre al suo personalissimo ricordo di Napolitano qual è il suo Napolitano vi state vicino quale fu la politica è stato il Presidente Napolitano nello stile nel metodo nelle questioni che più gli stavano a cuore
Grazie
Grazie
Quello o se preferisce come sequestro
Grazie grazie ad Alessandro Acciavatti per
Va bene meno aver suggerito di coinvolgermi oggi oggi abbiamo avuto dei discorsi molto pelle molto strutturati e quello di Alessandro quell'ordine di Gaetano Quagliariello e uno molto vivo Maria Elena Boschi veramente
Ha reso molto l'atmosfera di questo rapporto così bello
Che aveva con il Presidente
E l'interesse con cui il presidente ha partecipato alla nascita del governo resi alla vita il governo enti come
Alla vissuto con grande con grande partecipazione con grande con grande attenzione
Io non farò discorsi perché non mi preparo ormai perché ho ancora un lavoro nonché di altre donne abbiano un lavoro ma ho un lavoro operativo che mi impedisce di preparare preparare scorse dunque gli è stato chiesto di
Esporre ricordi un po'come ha fatto
La l'onorevole boschi anch'io farò così prima di cominciare a parlare bisogna decidere con chi si parla e per me sarebbe velleitario parlare del Presidente Napolitano
Con Carlo Guelfi che ha già lavorato trent'anni o con Luigi Mattioli o con Rolando Mosca Moschini cioè coi vecchi collaboratori storici
Del presidente dunque idealmente mi rivolgo all'ultima fila alla penultima fila cioè il gruppo di studenti della LUMSA cercando di parlare per loro e non per e non per voi o per la prima fila che sa che queste cose
Le sanno molto molto bene
Alcune alcuni a sprazzi
Uno è intanto qui era impossibile non pensare al presidente Napolitano non solo perché si vedeva in questa sala ma perché le ragazze all'ingresso parlavano spagnolo
E all'interno alla caffetteria c'era qualcuno che Gentile che parlava tedesco
E questo cambia se mi ha fatto pensare quanto gli avrebbe fatto piacere vedere un'università con degli apporti di giovani da di giovani di giovani europei gli ultrà in questo periodo soffrirebbe di molte delusioni avrebbe molti molti dolori per quello che riguarda la parte europea ma questo pomeriggio avrebbe avuto una piccola gioia
In questi giorni in questi mesi passiamo attraverso una sorta di festival napoletani hanno un po'trainato
Da Giulio che ha promosso la pubblicazione di libri ha scritto questo bellissimo libro qua ha spinto aiutato per la pubblicazione del senatore del dei discorsi parlamentari presentati pochi giorni fa alla Camera
E
Per questa non basta
L'aspetto il e la spinta di un figlio ma evidentemente c'è un motivo di interesse anche perché leggiamo abbiamo letto moltissimo sul Presidente Napolitano sui giornali in questi ultimi mesi
E allora vien da pensare qual è il motivo perché interessa tanto un presidente che da un po'di anni è uscito di scena e che non è più con noi per conto mio è perché è l'esatto opposto del populismo che vediamo fatta avanzare in questi anni
Presidente Napolitano il PPI dall'accertamento che diceva pensando Acciavatti era un uomo che dava risposte
Che non si voltava mai dall'altra parte elastici sempre risente all'interlocutore
E noi oggi vedendo quello che succede
Vedendo i telegiornali capiamo che la politica non da risposte gira intorno OPA ovviamente del del sopra di Roma
La presentazione pubblica è un girare intorno ai problemi senza cercare di andare al cuore queste una questione semplicemente di immagine di presentazione però il grande pubblico a quest'impressione di mancato approfondimento di mancato scappano che perché esattamente l'opposto di quello del presidente napoletano faceva come ogni s'con un interlocutore cercava di capire quello che l'altro pensava cercava di Salvi spiega le sue ragioni e le contestava o le o le approva la mera qualcuno che cercava sempre il chiarimento che cercava sempre
Di arrivare al fondo al fondo delle questioni
è stato menzionato più volte richiese il che era effettivamente una persona per cui il presidente ha
Si fa una grande simpatia personale di Julio tratto un qualche vantaggio perché quando
Ho lasciato il mio quindi darle il ministero degli Esteri ho iniziato un lavoro di consulente
E continuo ancora da parecchi anni ad andare
A Washington e New York dei primi anni riuscivo ad approfittare della vecchia amicizia del presidente per chiedere di essere ricevuto da Henry Kissinger che mi ha dato alcune delle mezz'ore o per le ore più interessanti
Degli ultimi anni e a questo proposito voglio raccontare all'ultima fila urna un episodio che ho sempre trovato volto molto carica molto divertente
Chiese già quando veniva in Europa cercava di passare per Roma per andare a trovare il presidente e presidente
Proibita la correzione qualche volta abbia capitato
Di avere DS la colazione con il presidente Kissinger
E vi assicuro che erano dei momenti di interesse assolutamente straordinario perché queste due persone non giovani che crei l'anno conclusioni che cercavano
Di mettere insieme i vari pezzi di quello che succedeva
Al mondo e una volta chiese gli aveva fatto un brindisi anche se i convitati erano pochi blindando Paone alla East London Franci
Ha un'amicizia che durava da una vita e il Presidente Napolitano ha restituito il brindisi dicendo ma veramente per essere precisi dovevo parlare di una appellare al suo francese
Perché truccare negato il visto nel mille interviste negli Stati Uniti nel mille novecentosettantadue spericolata qua fino a due anni prima la visita alla prima visita
C'è un politico comunista facesse negli Stati Uniti
Presidente aveva una un modo io ho approfittato goduto solo degli ultimi anni del Presidente
Negli ultimi anni di vita istituzionale perché le le mi ha chiamato al Quirinale quando io ero a Mosca nel Duemila e tredici
E del due mila e quindici ad altre dimissioni dunque ho avuto uno spazio uno spazio breve molto intenso permette rivalsa una seconda laurea una
A una veramente a un assegnato un appunto risolta nel mio lavoro anche se
Il lavoro per gli Esteri era finito ma ha però continuato
A pensarci molto e ho parlato molto profitto dagli anni che ho passato conduce
è una era una persona molto particolare perché
è vero aveva lavorato una vita per il partito comunista
Ma l'impressione era stato che lui non mi avesse lavorato per il partito comunista
Lui aveva
Ha lavorato per il Paese
E c'è una frase che ho letto non vede il proprio in quanto è vivo perché riportava una una frase sua da uno scritto il suo e in cui si diceva da giovane dopo la guerra cercavo un modo disservizi
Di di essere utile di
Poter influire nella vita di questo Paese e il Partito comunista mi è sembrato quello meglio equipaggiato per Conte per consentirmi disse
E questo era un qualche cosa che
Sì percettiva perché in fondo anche nella scelta dei collaboratori cui ha chiamato mega moschea
Lui era veniva da Napoli era appunto un un ex funzionario comunista io sono friulano nessuno sa mai perché ho votato ma però si sa che sono cattolico
Due a ricercato che aveva gradito a un'interlocuzione commettere segno di grande di grande libertà e di grande sicurezza
Intellettuale non doversi circondare simili o di persone che la pensano allo stesso modo
Faldetta consigliere diplomatico è stata è stato qualcosa difficilissimo perché il presidente sapeva già tutto e sapeva già tutto molto meglio l'ordine
Per cui ho dovuto iniziare un'abitudine che continua
Tuttora cioè di svegliarmi dalle cinque alle cinque e mezza per prepararmi all'incontro con il presidente e sapeva sempre già tutto
E l'unico modo di salvarsi da questa poi mesi senza presidenziale era andare a cercare nelle nei meandri dell'informazione qualche cosa che ha
Non sapesse che potesse stupirmi
Era difficilissimo far dire al consigliere diplomatico ha avuto poche volte l'impressione di essergli stato realmente utile e i miei anni con lui sono stati dominati da una sensazione di inadeguatezza
Venite qua terza Ferrari bene perché spinge a spinge a studiare quindi andai gente spinge a cercare di superarla mi ricordo solo poche volte in cui credo di aver
Direi che portato qualcosa di nuovo una di queste è stato quando abbia detto lo sa lasciatole del Presidente Obama con cui avevo un rapporto personale molto forte molto seguito
Mi dice che dovremmo puntare sul mettendo perché niente per un po'professore di diritto perché viene da San Pietroburgo è il più occidentale attenta all'Occidente chioma Stone Muster Mosca e è giovane dovremmo può contare su di due e io che venivo da Mosca mi sono permesso vita di un giudizio
Che lui ha trovato forse un pochino
Cioè tant'è che gli ho detto signor Presidente zero
Le chaos
Determinata Possa essendo di interlocutore per gli anni futuri
Sono pari a zero e gli affetti basta la storia da un reale ovvero ottantotto presidente ed è tornato più volte e poi nel corso degli anni novanta ed ha tutti i torti assume a proposito di Obama con cui aveva questo rapporto veramente molto profondo
I capi di Stato hanno anch'essi una gerarchia fra di loro si sono come capitani maggiori generale di corpo d'armata e il Presidente Napolitano era un generale di corpo d'armata e questo
Danno molta soddisfazione ai collaboratori perché ci si sentiva di accompagnare di preparare gli incontri di qualcuno che è la tesi la cui conversazione in quel carabiniere desiderato da tutti io mi ricordo all'arrivo e c'era anche
Generale Mosca Moschini in Normandia per le celebrazioni dell'anniversario dello sbarco salma Sala Grande dove questa pieno di capi di Stato
E quando intanto il Presidente Napolitano Obama lasciato immediatamente perdere il presidente abbi ricordo quale con cui stava parlando estiva la regina Elisabetta
Fatta per tutti desideravano lo scambio lo scambio di idee corna ecco che il presidente questa è una è una cosa che rendeva molto stimolante il lavoro di consigliere diplomatico il presente ha avuto la fortuna di avere un figlio come Giulio
Che in un mondo dove tutto passa molto in fretta e tutto rimarrà molto rimane troppo affidato
A What saltuario e alle e mail che poi si perdono e si cancellano credo poeta hanno avuto le norme in merito di scrivere questo libro che è un monumento di ricordi e e di storia
è inutile dire che le lettere che riportate nel libro sono le cose che più colpiscono perché sono estremamente rivelatrici del a carattere del modo di essere
Il del presidente
Mi fa pensare io conosco professor Napolitano Giulio Napolitano ormai da molti anni mai
Come come tra Lelio il presidente con poca incisività parliamo di cose ma non ma non parliamo di cose personalissime
Emette il suo rapporto familiare col Presidente ma la lettura di queste lettere colpisce colpisce moltissimo perché evidentemente Giulio e ancora più serio di quanto era il serissimo Presidente Napolitano
Che sente il bisogno più volte idilli goditi ai del perché godibile a vita prendila alla leggera
La la rissa ricorre alla risorsa essenziale della serenità
Cioè ci sono delle lettere che invitano a sdrammatizzare al nonno approfondire top diceva la persona che più approfondita e che più seriamente prendeva la vita e il suo lavoro
Il
Il gli esempi i momenti più interessanti
Del
Io ho percorso col presidente Napolitano sono stati sono stati due
Uno il rapporto del Presidente con il Pontefice
Che avevo visto nascere con Benedetto sedicesimo quando era ambasciatore della Santa Sede prima di andare a volte e prima di andare in Quirinale dunque molti anni prima che il Presidente mi chiamasse
E in cui avevo visto nascere questo interesse culturale tra Benedetto sedicesimo
E il presidente che ovviamente all'ambasciatore presso la Santa Sede interessava moltissimo che sembrava una sette ad ascoltare qualche cosa
Da valorizzare su questo abbiamo lavorato molto anche
Affliggendo Carlo Guelfi con richieste di consigli
E di e di prefazione ma abbiamo fatto tanti libri tante
Tante vostre tanti concerti che servissero in qualche modo a far affiorare questa affinità culturale così forte due persone che anche se venivano da due mondi estremamente lontani e diversi perché
Vedevamo la convergenza
Di quello che era stato un prete bavarese
E un funzionario del partito comunista che nel corso degli anni avevano entrambi subito una mutazione antropologica averlo entrambi divenuti qualche cosa molto diverso
Dal punto di partenza e che arrivati
In età avanzata
Sì riconosceva hanno come persone che avevano vissuto
Ottant'anni di vita europea e che questa vita europea cercavano di metabolizzare confrontare mettere insieme e avevano letta il livello culturale l'interesse per l'Europa della cultura europea e l'amore per la musica
Che che di Ulivo ed è stata un'esperienza veramente veramente molto bella Elisa Anzaldo menzionato nell'etere
E si sono scambiati al al momento
Della al Rando deciderà il Presidente di dare le dimissioni
Io Berio no era già andata triste
Io aveva avuto un'idea che Capalbio cadde sulle spalle perché il verdetto presidente
Non mandiamo un telegramma per comunicare che lei dare dimissioni ma scriva delle lettere ai suoi interlocutori principali e quelle con cui ha avuto un rapporto
Umano e politico forte
E letto bene faccia carpaccio affermò e mi sono resa conto che i capi di Stato con cui il presidente aveva un rapporto personale e politico molto moderno tantissimi per cui ho passato giorni scrivendo lettere diversificate che cercassero in qualche modo di portare alla luce i quali erano stati gli elementi è interesse del rapporto e ovviamente una per avevamo pensato parecchio e che il Presidente modificò sette volte
Fu quella Benedetto sedicesimo se la lettura di Benedetto sedicesimo di risposta quella del Papa fu uno dei più bei pezzi di letteratura che mi capitò di leggere non svelo segreti perché fu questa questo serie di lettere di risposta
Tirati i capi di Stato e presidente verde poi pubblicata anche se i in edizione molto limitata e la lettera di Benedetto sedicesimo fu bellissima perché appunto riconosceva questa di vero diversità enorme di provenienza culturale politica religiosa
Piero grafica tutto diverso ma finisce con una frase sublime perché dice lavorando con le
E questa fase lavorando collega il punto b
Papà si metteva sulla stessa sulla stessa barca del Presidente
Ho capito che in fondo mi eravamo in tram camminavamo entrambi sotto la spessa sospetta
L'espressione di una pulizia di una poesia città con Tamara Francesco il rapporto iniziò in maniera meno facile perché
Papa Francesco venne al Quirinale
Come una Ford blu e chiaramente desideroso di non vedere gli aspetti inevitabili pompa che una visita di Stato o evidentemente era qualche cosa che il Papa che si che era vicino a al
Le ultime che si disponeva a dare un'immagine il rinnovatore di
Pontefice che non guardava alle forme
Non vedeva con grande piacere tutto quello che sta intorno a una visita di stato al Quirinale probabilmente non stava nemmeno troppo bene di salute e la visita fu diciamo non non particolarmente calle anche se il discorso del presidente
Fu fu molto bello e anche in quello del Papa era molto bello ma però insomma l'atmosfera non era gioiosa ma poi e il rapporto fiori in una maniera assolutamente inaspettata
E il Papa che si recò al Senato per la camera ardente fu una prima volta nella storia e la visita al cimitero acattolico fu ancora una volta una prima volta nella storia Luca evidentemente questo questo rapporto si era approfondito ed aveva trovato dei filoni di linfa molto molto importanti e molto ricchi
Talvolta mi viene da pensare quale sarebbe stato il rapporto del Presidente Napolitano con papa Leone
Mi viene da pensare che sarebbe stato un rapporto di eccezionale ricchezza perché questo Papa americano e il Presidente Napolitano aveva un interesse molto vivo per gli Stati Uniti
Per la politica degli Stati Uniti per contributo culturale lo sviluppo scientifico un Papa matematico come questo Rinascente americani sarebbe interessato
Enorme PG sarebbe interessato enormemente
E la frase che il Papa ha detto questo pomeriggio e cioè che per le decisioni ultime del Presidente Zampa rischia di causare un poeta Gueli
Tra Europa e Stati Uniti sono qualcosa che avrebbe indotto il Presidente Napolitano a prendere l'automobile e a venire il più presto possibile in Vaticano per cercar di capire cosa intendeva il Papa opera vedeva come vede al futuro era contabile cosa cosa come avrebbe visto lui come avrebbe visto due le cose
Era un presidente non voglio parlare troppo professore
Il presidente è stato un presidente molto amato
Ma non temeva l'impopolarità
Era qualcuno che scendendo volendo scende
Nella ricerca delle cause parlava molto chiaro e non sarebbe faceva piacere
All'interlocutore non era un presidente piacione ok questo sia per l'amor di Dio ma colpiva il fatto di come non temesse di dire delle cose talvolta anche contundenti
Siccome
Non fosse accondiscendente anche nei confronti delle persone che stimava di più io mi ricordo il caso di Abu Omar
Vinco il ruolo dei funzionari americani arrestati peggiorati condannati e gli interventi molto pronta del Presidente
No non raccolse le richieste fatto il da Obama in maniera molto molto
Insistente molto molto netta e preferire di rizzare la coda verso una soluzione di maggior Berardi maggior normalità
L'Oltrepò Rosa poco da oppure basta sì per allora sentiamo che riguarda esce
Ascolta qui è difficile fermarla
L'altra cosa parla capendo in un minuto fu d'origine del del conflitto in Ucraina azioni
Che presiede seguiva con grandissima attenzione perché sapeva eseguiva molto quello che accadeva negli Stati Uniti aveva un interesse è una conoscenza storica
Per quello che accadeva in Russia conosceva bene anche qualsiasi cosa dell'Europa centro-orientale per cui
Il riflettore rimase acceso tutto il periodo della mia permanenza in cui venale l'Ucraina fu sempre sotto il il riflettore ma qui mi fermo e ringrazio
Per aver sottolineato la mal sopportazione da parte del Presidente Napolitano per il populismo così come aveva già fatto l'onorevole Bossi che invece il suo amore incredibile per il dialogo con tutti
E soprattutto forse con chi non la pensava come lui è perché lo considerava una motivo di di di una cosa preziosa caro Giulio
Permette guardare la parola dal Pubblico ministero poi sarebbe comunque voglio io volevo chiedere comunque
Occupo dei consiglieri perché legate all'età lavora ricordo
Per poterla guidare qualcuno che eletto consigliere Matteo e con cui
Voi ore devo concorrente vediamo un'opportunità unica per i ragazzi delle strategie e la corte da Pola
Ho uno può procedere
Altri guai potere dovrà poi come ente ma certo avvocato si può dire di un'altra persona Acciavatti secondo voi
Ma
Possibile maggiore toglierà se
Allora io sono militare di lungo corso
Perché è vero il privilegio di estive vestito l'uniforme per sessantuno
Il Presidente Napolitano
Mi ha consentito anche di raggiungere questo record grazie la sua fiducia le voglio soltanto rafforzare il il concetto che ha espresso Antonio Zanardi Landi
In merito all'autorevolezza straordinaria internazionale di del Presidente Napolitano
Ha citato il rapporto con Barack Obama Barack Obama venne al Quirinale la prima volta
Allora
Sì ora e poi il presidente ospite viene accompagnato per andar via arrivo Obama io ricevetti lo portai al primo piano dove ha incontrato il Presidente Napolitano
E proprio è durato più di un'ora
Quando Barack Obama è uscito io l'ho accompagnato a alla macchina giù in cortile mi ha detto
C'erano attori techno Baio
Generale sono stato letteralmente rapito dal suo presidente è questo conferma quello che ha detto Antonio D'Atena
E poi noi militari guardiamo sempre in che modo il politici
Si dedicano ai problemi delle forze armate
Beh io che ho avuto il privilegio di avere esperienze di contatto con molti politici negli ultimi decenni posso testimoniare il Presidente Napolitano è stato quello che più di tutti con impegno affrontato i problemi delle forze armate dello strumento di difesa
Lo ha inserito nel contesto nazionale internazionale del momento prevedendo con grande lungimiranza anche il futuro
Luís la bontà di
A assegnarmi l'incarico di segretario del Consiglio supremo di difesa voi sapete che il Consiglio supremo di difesa
Un organo dove siedono i ministri cardine del Governo per trattare problemi di politica estera e di difesa
Un organismo che nella storia avuto un andamento altalenante
Momenti di formalità e momenti di sostanza
Con il Presidente Napolitano il il consiglio supremo di difesa credo che abbia raggiunto il livello massimo di incisività e di sostanza per promuovere coordinare indirizzare la politica estera e di difesa
A questo proposito ricordo un commento al termine di un Consiglio supremo di difesa del ministro Padoa Schioppa che allora era ministro dell'economia e mi disse
Presidente in questo periodo il Consiglio supremo di difesa e l'organismo dove più sì si tratta con un sostanza con dialettica intensa con decisione concordata e discussa problemi di difesa e di sicurezza
Lui ha avuto un grande amore è una grande considerazione anche per le forze armate
Racconto soltanto un ultimo episodio per dimostrare
Come lui si porgeva di fronte alle alle forze armate che ovviamente sono state la mia casa per tutta la mia vita
Io ero in Belgio chairman del Comitato militare e lui mi chiamò per chiedermi se potevo far parte del suo staff per il suo settennato per occuparmi dei problemi di difesa e sicurezza
Io ero stato capo di stato maggiore della Difesa cella altro militare e dissi presidente lusinghe altissimo e con grande entusiasmo
Mi consenta di venire in borghese non conclusa
Perché i vertici militari
Potrebbero vedere con una certa inquietudine la collocazione di un generale è stato comandante delle forze armate vicino al Presidente della e lui mi rispose testualmente con queste parole
Presi generale
Lei sarà vicino al minimo con la sua riforma le sue stelle che della sua storia
Perché il Paese deve comprendere qual è la Meeting amore e la mia attenzione la mia considerazione per possano saprà lei gestire l'inquietudine dei suoi colleghi grazie
E il generale
Che in realtà per quest'altro punto di vista caro Giulio un abbraccio papà lui diceva l'ambasciatore Zanardi Landi ieri lo ha detto gioia ci siamo scritti Onna Whatsapp queste lettere che fatta Screen Berna Giulio e Giulia rispondeva sano sono davvero bellissime anche perché non è che descriveva chi scriveva solo quando eri ad aiutare le due a distanza ma anche quando eravate a Roma Tullia nella tua camera e lui nella sua quindi erano un modo perché rimanesse
Qualcosa del vostro rapporto
Va innanzitutto grazie
Alla LUISS rettore al professor Acciavatti per questa giornata così calorosa e così lì campi sono davvero felice ed emozionato e innanzitutto come dire una spiegazione delle ragioni
Di questi diversi modi di raccontare
Mio padre ma con l'auspicio che passava le ere per tutte le personalità del gli uomini e le donne della Repubblica da una prospettiva diversa
Siamo abituati a leggere biografie racconti ricostruzioni storiche
Delle personalità pubbliche manca il il racconto privato il racconto umano che però secondo me è parte importante
Della ricostruzione complessiva non soltanto delle personalità ma come diceva a giustamente Gaetano Quagliariello all'inizio
Del modo di vivere la politica nel nostro nel nostro Paese
Con lei il del mio libro ho voluto restituire il racconto dell'umanità nel fare politica nel farla giorno
Dopo giorno e e nel farla nella ditta di famiglia insieme a mia madre coi libri e dedicato e hanno i figli
E per raccontare l'intensità e la motivazione di quell'impegno e sono molto contento che come dire questi ricordi queste testimonianze vengano da diverse prospettive
Nel volume del Senato che mi ha fatto molto piacere promuovere in raccogliere dovessero tantissimi racconti di persone diversissime di chi ha fatto politica con lui ma anche di persone della cultura del suo mondo di Napoli di di letterati
Di persone del cinema del teatro insomma tutti i suoi mondi veri e sono anche racconti molto molto divertenti è Pacelli il libro del Senato in pdf scaricabile quindi facilmente accessibile comportato qualche copia del libro anche per i ragazzi se avranno a piacere
Al prenderlo e con il libro paghi Giovanni Matteoli per le edizioni del Mulino che racconta gli anni al Quirinale
Da da testimone diretto a al conta con la guida di Carlo Guelfi e ringrazio moltissimo anche lui per essere qui e qui oggi poi vinciamo in un libro appena riuscito di uno storico della Normale di Pisa insomma diversi contributi per ricostruire un percorso collettivo perché per mio padre la politica non è mai stata una dimensione individuale pestato la dimensione di impegno collettivo che ha vissuto in un partito di massa sentendo
La forza mi importa
Sa di quell'esperienza politica così grande e e così
Per lui ugualmente
La responsabilità di guidare la Repubblica è stata una responsabilità collettiva esse forse
La cosa che toglie pesata sicuramente negli anni al Quirinale che quella posizione e la posizione pulito solitaria nell'ordinamento
Perché il capo dello Stato e l'unica assicura monocratica perché sa anche se se il capo del governo
Non a caso la nostra Costituzione dice il Presidente del Consiglio dei ministri
Perché il Presidente del Consiglio ha accompagnato SEM pre
E fa una politica del Governo insieme ai ministri mette il Presidente della Repubblica
è solo nei momenti anche più difficili più delicati non si è mai sottratto all'assunzione sue responsabilità come si diceva prima perché sentiva che quello
Era il senso della della della sua missione ma come per recuperare quel senso di solitudine
Due cercava continuamente il confronto il confronto con il Governo con il parlamento
Invitava al Quirinale incontri approfondimenti
Si confrontava con tutti i suoi collaboratori con tutte le persone che con cui poter avere uno scambio vivace di di di di di idee poi giusto per intraprendere un paio di di spunti senza abusare ulteriormente della della della vostra pazienza
La questione delle delle delle donne verissima grazie per averla citata Maria Elena
Due aveva un un grandissimo rispetta un grandissimo interesse
Che ed era molto felice quando vedeva le donne impegnate raggiunge è
Traguardi importanti nella politica nella società nell'imprenditoria
Una un anno rimandò indietro la lista dei Cavalieri del lavoro perché non conteneva il nome di nessuna donna perché questa destra voglio nemmeno vedere rimandate nemmeno un'altra ricambiate i nomi
E questa ammirazione è stata per l'una costante e e io ricordo tante persone a cui era legatissimo ricordo per tutte
Nilde Iotti
Che
è stata compagna di una vita nel partito ma che in due anni Rato moltissimo da presidente della Camera quando mi è stato capogruppo
Sono stato anche se dice nel libro di essere riuscito a trovare
In modo particolare modo di di di ricordare il loro speciale rapporto anche quando
La Iotti era entrata intenzione con il suo partito con Berlinguer in alcuni momenti delicati della vita parlamentare lo è sempre stato al suo fianco
E poi nel libro sono contento di essere riuscito a mettere con ritrovata Flavio nel ricordo della memoria una intervista che fece ad amica il settimanale femminile
Potrà mio padre non era piacione come diceva l'ambasciatore Zanardi Landi e non so nemmeno perché è avesse ceduto a quella richiesta
Però ricordo bene i preparativi di quell'intervista di racconta nelle due perché amica aveva chiesto di pubblicare delle foto di famiglia
Scattate a casa con mia madre mi ha di se non se ne parla io non mi presto a queste cose e quindi ed è il motivo per cui lo ricordavo bene giocare un ragazzino di dodici anni fu prestato io a questa operazione
Quindici fecero delle foto però Malnate a casa nostra non entrano quei nella villa Aldobrandini una villa pubblica vicino vicino a casa
E però alla giornalista va difeso una serie di domande così un po'più dirette un po'più personali mano alle donne nella sua vita legge quali donne nella viabilità arrestata successo l'aver
Mia moglie Clear ma non si sente di aver che lei l'abbia sacrificato troppo e Somaglia Servizi S.p.A. troppo del
Il è verissimo è verissimo e questo me lo scriva anche nella prima lettera che che mi mi mandate dei diciott'anni che appunto
Ecco è stata ricordata è pubblicata nel libro e poi però da lì parte quando le domande si fa non potrà più incalzanti dice ma il problema non è solo di mia moglie il problema della condizione femminile nella società quindi era stato modo anche un po'furbo per sottrarsi a quella domanda un po'incalzante
Però per dire che la questione per lui era apre sentissi ma già all'inizio degli anni ottanta quando rilascia quell'interviene che rilascia quell'e quell'intervista
E e poi è stata evocata il rapporto con con Kissinger
Quell'espressione Communiste Verissimo non sentiamo tante volte ed era diventato una specie di di gioco ma molto non non conoscevo l'episodio Brindisi e della precisazione di mio padre sull'auto quai fa perché in realtà ed è vero
Che innanzitutto Kissinger era lo dico anche
Ai ragazzi
Era considerato anche però una per un un mostro dalla sinistra negli anni Settanta perché poi su di lui aleggia no il sospetto ieri era promosse il golpe in Cina il Cile la la caduta di Pino scene tante indie insomma era considerata un certo o sospette poiché appunto nel mille centosettantacinque
Negò il visto a mio padre per la prima missione negli Stati Uniti e soltanto dopo nel settantotto dopo l'elezione di carte quindi il passaggio in amministrazione democratica
Quella visita fu possibile capitò qualche anno
Prima che essi incontrarlo finalmente in Italia in occasione di di di un convegno e poi la vita li avrebbe portati a a Recco
Porte c'ero anch'io in quella bellissima giornata a Berlino per il conferimento del premio Kissinger
Quindi grazie davvero speciale per per questa occasione di di di di ricordo e anch'io appunto ho appreso molte cose perché il bello di questi viaggi e anche la possibilità di ritrovare tanti ricordi e testimonianze di terzi
Che arricchiscono sempre di più il quadro Mosaico grazie ancora
Napolitano firmato in coppia voglio ricordarlo grazie grazie

