Giorgio Napolitano visto da vicino

Una storia famigliare e politica (Mondadori) di Giulio Napolitano e Giorgio Napolitano – testimonianze e prospettive a cento anni dalla nascita (edizioni del Senato).
Saluti istituzionali: Francesco Bonini (Rettore Università LUMSA).
Intervengono: Alessandro Acciavatti (Università LUMSA), Antonio Zanardi Landi (Ambasciatore, già consigliere diplomatico del presidente Giorgio Napolitano 2013-2015), Gaetano Quagliariello (Presidente della Fondazione Magna Carta; già ministro per le riforme costituzionali 2013-2014), … Maria Elena Boschi (Deputata, già ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento 2014-2016).
Conclusioni Giulio Napolitano.
Modera Elisa Anzaldo (Vicedirettrice Tg1 Rai).
leggi tutto
riduci