Separare – Le ragioni del Sì

L’evento è aperto dall’intervento dell’Avv.
Serena Caputo, Presidente della Camera Penale di Pisa, che presenta formalmente il Comitato Camere Penali per il Sì.
Seguono le relazioni di alcuni dei più autorevoli esponenti del mondo accademico, istituzionale e dell’avvocatura che illustrano i temi della riforma e le ragioni a sostegno del Sì: interverranno quindi il Prof.
Avv.
Tullio Padovani, Accademico dei Lincei e Presidente ad honorem del Comitato C.P.
per il Sì e l’Avv.
Rinaldo Romanelli, Segretario UCPI, la Prof.ssa Benedetta Galgani, Professore Ordinario di Diritto Processuale … Penale – Università di Pisa e la Sen.
Francesca Scopelliti, Presidente della Fondazione Enzo Tortora, aderente al medesimo comitato.
Modera Laura Antonelli, Tesoriere UCPI e past president della CP di Pisa.
