11 DIC 2025
stampa

Come guidare la trasformazione del sistema previdenziale. I giovani da spettatori a protagonisti

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 12:00 Durata: 1 ora 1 min
A cura di Francesca Rosini
Organizzatori: 
Forza Italia
Saluti istituzionali del senatore Maurizio Gasparri, presidente del gruppo di Forza Italia in Senato, e del vicepresidente vicario del gruppo, il senatore Adriano Paroli, la senatrice Maria Ida Germontani e ii presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi.

Seguono gli interventi di: Mauro Nori, capo gabinetto del Ministero del Lavoro e politiche sociali; Giovanni Spalletta, direttore generale del Dipartimento Finanze del Ministero Economia e Finanze; Mario Pepe, presidente di Covip, la Commissione di Vigilanza sulla Previdenza.

Modererà Niccolò Calvelli, studente dell’Università Tor Vergata.

