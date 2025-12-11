Come guidare la trasformazione del sistema previdenziale. I giovani da spettatori a protagonisti

CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Saluti istituzionali del senatore Maurizio Gasparri, presidente del gruppo di Forza Italia in Senato, e del vicepresidente vicario del gruppo, il senatore Adriano Paroli, la senatrice Maria Ida Germontani e ii presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi.
Seguono gli interventi di: Mauro Nori, capo gabinetto del Ministero del Lavoro e politiche sociali; Giovanni Spalletta, direttore generale del Dipartimento Finanze del Ministero Economia e Finanze; Mario Pepe, presidente di Covip, la Commissione di Vigilanza sulla Previdenza.
Modererà Niccolò Calvelli, studente dell’Università Tor … Vergata.
