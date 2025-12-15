15 DIC 2025
Antisemitismo: la strage di Sydney. Intervista a Nicola Carè

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 14:20 Durata: 11 min 8 sec
A cura di Luciana Bruno e Delfina Steri
"Antisemitismo: la strage di Sydney. Intervista a Nicola Carè" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Nicola Carè (deputato, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista).

L'intervista è stata registrata lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 14:20.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Antisemitismo, Australia, Ebrei, Esteri, Integralismo, Islam, Israele, Partito Democratico, Politica, Razzismo, Sidney, Societa', Stragi, Terrorismo Internazionale, Violenza.

La registrazione video ha una durata di 11 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

