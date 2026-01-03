03 GEN 2026
rubriche

Il Maratoneta - Trasmissione a cura dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica

RUBRICA | di Mirella Parachini - RADIO - 14:30 Durata: 1 ora 5 min
A cura di Carmine Corvino e Simone Sapienza
Player
Nella puntata gli interventi nell'ambito del Consiglio generale dell'Associazione Coscioni tenutosi a Roma 18 dicembre in occasione dell'anniversario della morte di Giorgio Welby.

Puntata di "Il Maratoneta - Trasmissione a cura dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà della ricerca scientifica" di sabato 3 gennaio 2026 condotta da Mirella Parachini con gli interventi di Michele De Luca (copresidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Claudia Moretti (membro del consiglio generale dell'Associazione Luca Coscioni), Pietro Migliorati (vice tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica).

Tra gli argomenti discussi: Associazioni, Bioetica, Cellule Staminali, Corte Costituzionale, Coscioni, Costituzione, Diritti Civili, Eutanasia, Malattia, Ricerca, Salute, Sanita', Scienza, Suicidio, Testamento Biologico, Welby.

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 5 minuti.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci

  • Michele De Luca

    copresidente dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

    Claudia Moretti

    membro del consiglio generale dell'Associazione Luca Coscioni

    Pietro Migliorati

    vice tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

    Marco Cappato

    tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica

    14:30 Durata: 1 ora 5 min
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti