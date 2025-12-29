CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
"Perché Hobbes ci spiega la politica ancora oggi? - Intervista a Carlo Altini sull'opera di Thomas Hobbes: Elementi di legge naturale e politica (Olschki editore)" realizzata da Giuseppe Di Leo con Carlo Altini (ordinario di Storia della filosofia nell'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore)).
L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle 16:00.
La registrazione video ha una durata di 29 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle 16:00.
La registrazione video ha una durata di 29 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto riduci