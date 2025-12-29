29 DIC 2025
intervista

Perché Hobbes ci spiega la politica ancora oggi? - Intervista a Carlo Altini sull'opera di Thomas Hobbes: Elementi di legge naturale e politica (Olschki editore)

INTERVISTA | di Giuseppe Di Leo - Radio - 16:00 Durata: 29 min 1 sec
A cura di Silvio Farina
"Perché Hobbes ci spiega la politica ancora oggi? - Intervista a Carlo Altini sull'opera di Thomas Hobbes: Elementi di legge naturale e politica (Olschki editore)" realizzata da Giuseppe Di Leo con Carlo Altini (ordinario di Storia della filosofia nell'Università di Modena e Reggio Emilia (Unimore)).

L'intervista è stata registrata lunedì 29 dicembre 2025 alle 16:00.

La registrazione video ha una durata di 29 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
