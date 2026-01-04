04 GEN 2026
A cura di Fabio Arena e Silvio Farina
A cura di Niccolò Rinaldi.

Un richiamo alla guerra del Sudan, scordata da media e opinioni pubbliche (ma, sorprendentemente, meno dalle istituzioni).

Puntata di "Aria del continente" di domenica 4 gennaio 2026 che in questa puntata ha ospitato Niccolò Rinaldi (membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 17 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

E agli ascoltatori auguri per il due mila ventisei cominciamo ricordando quello di cui ci ricordiamo molto raramente vale a dire la guerra nel Sudan perché tra i tanti conflitti internazionali questo è quello che presenta il contraddizione più profonda tra grado di devastazione dolore diffuso da una parte assenze di consapevolezza di sensibilità di informazione anche nella opinione pubblica internazionale
Il Sudan merita secondo me di aprire il due mila ventisei almeno cerchiamo di accendere la luce su questa terra martoriata e lo facciamo la nostra prima trasmissione con l'auspicio che quest'anno posso portare qualche buona notizia anche al Sudan
è un conflitto che dura dal due mila ventitré in questa sua fase e che vede contrapposte forze lealiste della della sudanese a forse e quelle ribelli della rapite da sudanesi forse ma in realtà poi ci sono tantissime altre milizie
I lealisti che sono riusciti con conquistare a riprendere il controllo della capitale Khartoum ma i ribelli che tengono
Saldamente sotto controllo la parte occidentale del Paese con estensione estremamente
Estremamente importante
Sono tra i centoventi e centocinquanta mila i morti che
Purtroppo questa guerra dal due mila ventitré ha mietuto molti di più di quelli che ci sono stati a casa molti di più di quelli che ci sono in Ucraina appunto quel Sudan in realtà si parla molto poco forse anche perché questa guerra
Nella sua fase attuale non è che ha un nuovo capitolo di un conflitto che dura da tantissimi anni da decenni e decenni Sudan non conosce infatti pace quindici anni fa circa c'è stata la creazione di uno Stato indipendente il nuovo Sudan del Sud che avrebbe dovuto portare una certa stabilità non soltanto nella parte meridionale ma anche nel resto del Paese ma in realtà il genocidio nei confronti della popolazione animista cristiana nel Darfur
Lo se non il genocidio comunque lo sport Mineo sistematico i problemi
Di contrapposizione tra la popolazione araba e la popolazione nera
Il le lotte di potere all'interno dei vari clan allettante armi ormai di presenti sul territorio il ruolo spesso ambiguo
Dei Paesi vicini
Hanno fatto sì che il Sudan sia
Purtroppo una una crisi ancora senza uscita
Pensate a quello che è accaduto non più di due mesi fa la caduta della città di fasce per che era controllata dai lealisti dai governativi era sotto assedio rapide sulle risorse la conquistata e immagini satellitari hanno rivelato un numero otto voce numero pazzesco di vittime quasi sessanta mila secondo alcune analisi di queste immagini
Satellitari attraverso proprio individuazione di enormi fosse comuni sessanta mila civili che sarebbero stati massacrati dopo la caduta di questa di questa città
Ad oggi
Il Sudan e il paese che al mondo al maggior numero di sfollati sono circa dieci milioni sudanesi che hanno dovuto lasciare la propria casa e trovare rifugio in una zona del Paese relativamente più tranquilla e sono quasi cinque milioni quelli che invece hanno proprio abbandonato il Sudan rifugiandosi nei paesi nei paesi vicini al milione e mezzo circa in Ciad altrettanti nel Sudan del Sud un altro milione e mezzo circa
Nell'Egitto ma poi altre che stanno in Etiopia altre che stanno nella Repubblica Centrafricana altri che in gran numero decine e decine di migliaia affrontano la lunga traversata nel deserto libico per raggiungere la costa mediterranea poi cercare di imbarcarsi sui barconi e arrivare in Europa ecco ricordiamoci anche di questo inizio d'anno quando vediamo queste queste navigazioni così pericolose a volte tragiche attraverso il Mediterraneo cerchiamo di capire che tante persone che sono su queste barche partono da Paesi come il Sudan non possono tornare indietro hanno lasciato una una situazione in cui la guerra la fa da padrona e distruzioni capacità di sviluppo ogni possibilità di cooperazione ogni attività economica in un Paese peraltro già martoriato a dei cambiamenti climatici dalla desertificazione dalla siccità dove cioè il colera dove manca l'acqua
Dove la malnutrizione purtroppo estremamente
Estremamente diffusa
Eppure quando sono andato in Sudan sono rimasto colpito dalla grazia della popolazione sudanese dalla sua eleganza dalla sua educazione ricordo una visita in una piccolo castello una piccola fortezza Città di Omdurman
Non c'erano non ci sono turisti in Sudan ma c'era una scolaresca
Con bambini piccoli scuola scuola elementare tutti vestiti perbene tutti silenziosi molto attenti che seguivano proprio ora la visita all'illustrazione di questo luogo importante nella cultura nella strada sudanese a un certo punto uno un bambino con la sua divisa impeccabile divisa uniforme scolastica uscì dal gruppo mi si avvicinò offrì la mano da stringere e con una voce
Dolce dolce ma anche ferma mi disse semplicemente Guadalcanal benvenuto e dopo avermi stretto la mano senza neanche un sorriso porsi timido ma forse serio ritorno nei ranghi del suo gruppo ricordo
Un un tassista che in realtà era un ingegnere ma che lavorava per sbarcare il lunario con questa macchina tutta sgangherata pieno di ammaccature però era vestito in modo impeccabile conosceva molto bene la letteratura europea la storia
Danto del Sudan quanto dei nostri Paesi aveva una gentilezza una cortesia quasi innata un uomo di grande di grande classe
E che parlava del suo Paese con profonda dignità e altrettanto dolore ma come qualcuno che voleva restare comunque Ina Sudan ecco
Questa società civile purtroppo privata di una una sopravvivenza approvata di un proprio di un proprio futuro
E in balìa di questi giochi che deridono purtroppo gli Emirati Arabi appoggiare le le milizie del della rate sudanese forse l'Egitto idealisti è un embargo
Delle armi decretato dalle Nazioni Unite che viene facilmente violato perché è difficile avere degli effettivi efficaci sistemi di controllo in un Paese come il Sudan per cui vi sono stati casi riportate dalla stampa di armi cinesi di armeni russi e di armi canadesi che sono arrivate in Sudan e che purtroppo sono utilizzate proprio per massacrare anche i civili senza
Senza che nessuno nella nostra società come dire dica dica qualche cosa ecco
Questo forse dato che mi colpisce mi colpisce di più pensate che l'aiuto europeo per il Sudan è un aiuto molto significativo circa un decimo degli aiuti umanitari dati dall'Unione Europea e degli stati membri nel mondo sono destinati a sudare
Che sono grosso modo la stessa quantità
Di quelli dati alla Palestina che avviene al primo posto e poi all'Ucraina che peraltro beneficio naturalmente anche gli altri aiuti macroeconomici aiuto militare
Ma se c'è un dieci per cento scarso di aiuti dato alla Palestina un dieci per cento scarso di aiuti dato all'Ucraina c'è un dieci per cento scarso gli aiuti dati nella bilancio complessivo dell'Unione Europea per gli aiuti
Umanitari al Sudan
Poi vengono gli altri paesi in Afghanistan il Congo e via dicendo ma quello che colpisce e che quanto si parla di Palestina etica azzarda giustamente quanto si parla giustamente di Ucraina quanto invece non si dica nulla
Di Sudan e allora la legge che generalmente dice per cui ci si occupa di un Paese se certi aspetti attenzione mediatica se c'è il dibattito politico altrimenti cade nel dimenticatoio in questo caso ribaltata io
Provocatoriamente
Avanzò la tesi che le istituzioni sono per certi aspetti in questo caso più avanti della società civile a società civile la politica non si occupano di Sudan le istituzioni comunque ci sono e attivano dei meccanismi di solidarietà
Effettiva
Se questo accade è perché c'è comunque un sistema c'è una
Una metodologia che segnala le crisi e una logistica una capacità di intervento che messa in atto e che in parte risponde a logiche politiche ma in parte del tutto
Abilitata a funzionare
Proprio su dei dei ricchi siti e delle analisi che sono più meramente attrattive tecniche
Quando
L'Amministrazione Trump ha preso il
Cominciato il suo corso l'America ha invece tagliato gli aiuti al Sudan e questo devo dire è una
Una differenza profonda tra il sistema americano e quello e quello europeo per non parlare
Degli altri la Cina non fa nulla per il Sud America Paesi arabi fanno pochissimo per il Sudan Russia o altri ancora
Ancora meno tanto per dare qualche cifra sono circa quattrocentocinquanta milioni quelli che sono stati dati dall'Unione Europea e dagli stati membri dell'ONU europea
Nel due mila venticinque al Sudan a
Al cospetto cifre che sono estremamente più più basse da parte dei Paesi arabi magari qualche cosa come dieci milioni da parte dodici da parte del Qatar per
Ventotto da parte dall'Arabia Saudita ed Emirati Arabi venti milioni sono tutti paesi che sono estremamente vicini al Sudan potrebbero attivarsi
Molto di più sono prese estremamente ricchi ma non lo fanno ecco allora quando pensiamo all'Europa critichiamo sempre ci piace tanto auto flagellati ci rendiamo c'è anche conto che siamo comunque un'entità
Più solida aree anche per situazioni che non cogliamo nella loro gravità
Che non altre
Altre potenze altre regioni altre regioni del mondo
L'embargo comunque non funziona non funzionano nemmeno i tentativi di negoziato tra le varie parti l'amministrazione Trump con grande enfasi a settembre aveva lanciato il quadro per il Sud hanno questo
Quadri laterale tra Egitto s'Arabia Saudita Emirati Arabi e appunto Stati Uniti d'America ma
Non ha ha aggiunto almeno fino ad oggi alcun risultato come del resto l'amministrazione americana per ora al di là dei tanti annunci nona
Ottenuto grandi progressi né in Ucraina anni per dire nel conflitto tra Cambogia e Thailandia che aveva dato per chiuso grazie all'iniziativa di Trump manca realtà
E ancora e ancora in corso
Cioè un'altra notizia che secondo me è significativa per il Sudan e e chiudo fu su cui sta che a suo modo una buona notizia oltre a quella nel dolore norma del Sudan
Che è rappresentata proprio dal fatto che scusate il tono che non vuole essere propagandistico ma che è un atto di consapevolezza secondo me che l'Europa c'è nella nella crisi del Sudan anch'essi e dimenticata da tutti noi
E il suo contributo lotta nota in modo molto più significativo di altri ecco l'altra buona notizia viene dalla corte per tale internazionale lattante ho vinto vituperata corte penale internazionale sotto pesantissime sanzioni da parte di il Trump per via del mandato di arresto nei confronti di Netanyahu
Pensate che oggi i giudici ma anche il personale della gran parte del personale della della Corte non può più avere una carta di credito per via delle sanzioni americane non può naturalmente viaggiare negli Stati Uniti
La pagina delle sanzioni americane nei confronti della Corte penale internazionale andrebbe raccontata perbene forse un giorno
La faremo e pure questa è una corte tipo contengono funzionare
E a mietere nel nella in una certa indifferenza anche in questo caso dei media dei successi spie proprio un mese fa e inizio dicembre è stato condannato uno dei gran
Anche i signori della guerra sudanesi
A lì Muhammad
Al amante
Che è stato condannato per crimini di guerra atti di genocidio crimini contro l'umanità a venti anni di carcere
Era sotto custodia è sotto custodia Allianz si è consegnato l'uso spesso alla corte ormai braccato da tutti
Ma questo è qualche cosa che accade a molti ricercati della della corte successo recentemente ad un per te il dittatore filippino che le Filippine a un certo punto hanno voluto consegnare l'anno scorso
All'Aja è successo a Milosevic e chissà forse succederà un giorno anche appuntino Netanyahu questo non non non lo possiamo dire nel senso che la
Il mandato d'arresto e comunque una lo strumento che viene offerto anche ai nemici che anche in termini che questi personaggi possono possono avere in ogni caso dopo un lungo processo
A settantasei anni di età
Questo signore della guerra appunto ora avuto un verdetto estremamente pesante di venti anni di carcere sono molti altri peraltro sudanesi che sono in carcere all'Aja e inattesa di
Di giudizio con i processi ancora in corso notizia che è stata ignorata
Dal dai nostri in Europa in gran parte ma che ha mandato comunque un segnale che è stato accolto molto bene molto positivamente con una sorta di senso di di liberazione che altro di giustizia
In in Sudan
Ecco forse il cammino di questa corte penale internazionale che è stata voluto fortemente proprio dal mondo radicale
E dalla diplomazia italiana e Noemi euro europea può essere un piccolo auspicio per un due mila ventisei che sarà certamente difficile Macrì comunque
A i suoi strumenti per marcare e sue battaglie di civiltà

