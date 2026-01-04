Un richiamo alla guerra del Sudan, scordata da media e opinioni pubbliche (ma, sorprendentemente, meno dalle istituzioni).
Puntata di "Aria del continente" di domenica 4 gennaio 2026 che in questa puntata ha ospitato Niccolò Rinaldi (membro della Direzione del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito).
Tra gli argomenti discussi: Africa, Aiuti Umanitari, Amministrative, Arabi, Armi, Cina, Comunicazione, Corte Penale Internazionale, Diritto Internazionale, Economia, Esteri, Governo, Guerra, Immigrazione, Informazione, Israele, Istituzioni, Italia, … Mediterraneo, Minori, Onu, Palestina, Politica, Rifugiati, Russia, Stragi, Sudan, Sudan Del Sud, Usa, Violenza.
La registrazione video di questa puntata ha una durata di 17 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
