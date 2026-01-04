Stampa e regime

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Rassegna Stampa.
Buongiorno queste stampe regime la rassegna stampa di Radio radicale non è difficile oggi individuare la notizia del giorno blitz USA preso maturo Corriere della Sera
Avvenire cambio di regime
Domani il nuovo dittatore la foto di Donald Trump
Il giornale la liberazione il Messaggero guerra lampo USA al Venezuela la Repubblica attacco USA catturato Maduro
La stampa atterrando Conte venezuelano
Libero tiranno caduto sinistra in lutto
La fine di Maduro l'apertura del giorno la fonte quasi sempre quella postata dallo stesso presidente americano di un presidente venezuelano ma duro con le in manette ai polsi mentre viene deportato negli Stati Uniti è sfibrato trovate voi il termine il il fatto quotidiano
Titola così l'aggressore l'aggredito poi nel litorale di Travaglio il gioco viene fatto sull'utilizzo del termine che nessuno aveva aggredito per spiegare
Le questioni di diritto internazionale relative alla guerra di Acres di aggressione della Russia all'Ucraina quindi
Si gioca su questi termini per accusare l'Occidente del doppiopesismo le notizie
E naturalmente con una pizze sono tante sono fondamentalmente due una sicura e certa ed è una buona notizia la fine
Di una dittatura sanguinaria contro il popolo Vélez venezuelano
Certamente illegittima da ogni punto di vista compresi gli ultimi brogli alle elezioni che maturo aveva perso
La seconda la seconda questione molto più difficile da individuare quella delle prospettive Dora in poi e c'è un tema evidente di violazione della legalità internazionale in almeno per una
Per diciamo
Per la maggior parte degli osservatori ma c'è chi eletti contesta anche questo anche questo aspetto quindi entriamo subito nella questione ci sarà
Spazio anche per poco altro intanto l'acquisizione in Iran perché da una parte per
Le proteste scoppiate nel Paese contro il regime iraniano che non accennano
A diminuire così come si intensifica la repressione da parte del regime iraniano ma il collegamento con il Venezuela viene dal fatto anche che l'Iran
Forse anche
Uno dei principali alleati del regime delli ma duro e e quindi gli elementi che collega non le due situazioni internazionali pur geograficamente così distanti ci sono
Effettivamente effettivamente molti prendiamo
Il l'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica perché
Anticipa approfondisce in torvi il due piani del ragionamento la
La rimozione del dittatore da una parte
Dall'altra però il tema
Del
Diritto internazionale e delle prospettive per
Il Venezuela l'instabilità del mondo seminato a piene mani e nell'ultimo quaderno alla fine dell'ordine globale l'indebolimento del diritto internazionale
Come criterio universale di prevenzione risoluzione sanzione dei conflitti trova la sua conferma il suo riassunto nel blitz dell'incursione americana Caracas
Dove appunto gli elicotteri vicino sono penetrati
Incursioni americane sono penetrati nella e non protetti dagli elicotteri nella camera da letto dove il presidente maturo dormiva lo hanno catturato insieme con la moglie consigliando entrambi alla nave ai vuoi ma diretto a New York dov'è pronta una incriminazione Pernambuco
Terrorismo la fotografia di Maduro in manette con gli occhi bendati conclude un'avventura del potere durata tredici anni segnati da un impedimento impressionante del Paese
Sostenuto da Cuba e Russia ma approvato da una rincorsa di super inflazione svalutazione precipitato una crisi sociale senza vie di uscita con la repressione del dissenso come unica risposta
Fino al disconoscimento da parte del regime di Maduro del successo elettorale del due mila ventiquattro
Del candidato dell'opposizione Consales Urrutia a cui fu impedito diventare presidente nonostante avesse conquistato il i due terzi del voto elettorale
E alla consacrazione internazionale della battaglia per la libertà e la legalità Maria Corina Machado leader del dissenso venezuelano con il premio
Nobel per la pace due mila e venticinque una situazione esplosiva fuori controllo che la Casa Bianca scelto come momento Trump
Per un blitz militare della tipologia antiterroristica con infiltrazioni talpe monitoraggio continuo dell'Obiettivo infine l'incursione del commando nella casa dove si trovava Maduro
Che da settimane cambiava continuamente rifugio solo che in questo caso si tratta di un capo di Stato
E quindi della violazione della sovranità di un paese del diritto internazionale come denunciato segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres
Cina Russia Brasile Messico hanno condannato la decisione americana di forzare il blocco navale delle petroliere che durava da settembre l'amante del Venezuela coll'adesso rapimento del Presidente
Israele applaudito Trump l'Europa con Ursula von der Leyen ha scelto di stare al fianco della popolazione venezuelana che in questo contesto non si capisce cosa significhi concretamente sostenendo una transizione pacifica e democratica fine della citazione
Di Ursula von der l'Aniene il fatto è che
Prosegue Ezio Mauro il signor pubblica che sotto la superficie devastata del Venezuela c'è la più grande riserva di petrolio del mondo la posta in gioco non sfugge a nessuno
Certamente Caracas pur non essendo produttori di cocaina è uno dei centri di smistamento del traffico di stupefacenti
Che secondo me non c'entra uscire trecento mila americani all'anno e il sospetto che Maduro potesse controllare quest'operazione
Ma la crociata statunitense contro i narcotrafficanti non sembrano priorità assoluta per la Casa Bianca sale tra appena graziato l'ex presidente dell'Honduras Hernandez
Che era stato condannato da un giudice americano a trentaquattro anni di reclusione per il commercio dei di stupefacente
La spiegazione di uno dei più importanti dispiega mezzi navali della Marina americana va oltre la batteria di narcotraffico e arriva fin là dove il diritto si arresta contrari che segue tutta l'operazione di raccolta Mara lago
E l'annuncio al mondo con un assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale rivelando nello stesso tempo che gli USA saranno finalmente coinvolti nelle industrie petrolifere
Venezuelana
Il problema petrolio al primo posto
Le norme infrastruttura petrolifera americana c'è stata derubata come fossimo bambini
Il diritto viene dopo
Ma il duro spiega Rubino non era presidente legittimo dunque gli USA potevano intervenire con un obiettivo che va ben oltre Caracas come testimonia
Lì avvertimenti di Trump ieri alla Colombia il presidente dovrebbe guardarsi il di dietro
Ha detto che la e a Cuba e come certifica l'ultima frase tra il piano il dominio USA nell'emisfero occidentale non potrà più essere adesso il dubbio
Questo il tra l'altro le parole di Trump che anche tumuli durante il cambio di governare mozione Meunier governare in questa fase di transizione nel Paese
Procediamo con Ezio Mauro e la variante Trump alla dottrina Monroe nata nel mille ottocentoventitré per garantire gli USA Dal Moro colonizzazioni europee
Poi corretta da Roosevelt nel segno della supremazia americana sull'intero emisfero comportamenti sbagliati cronici del continente americano richiedono l'intervento di una polizia internazionale da parte di una lezione civilizzata
Questa era Roosevelt
Oggi quelle missioni diventa un'area geopolitica di sicurezza degli USA anzi il dispositivo strategico per la Casa Bianca
Che ha mano libera in questo tempo sospeso all'interno del continente la sovranità è limitato
E la Cassin segna non è solo l'ultimo dittatore del continente a cadere è il primo regimi cinetici Dellera tampinava
Questo dobbiamo su per in questo troviamo su Repubblica
Prendiamo a questo punto
Dalla prima dei Corriere
Massimo Gaggi perché ha deciso i suoi elettori idolatrato ai suoi lettori presenta la decapitazione del regime di Caracas soprattutto comunque otto al narcotraffico
Che avvelena il popolo americano esportazione di droga criminali liberati dalle carceri venezuelane per destabilizzare gli USA ma l'attacco di ieri ha soprattutto una valenza geopolitica
Eliminando nell'atto di Mosca Pechino letterale nel cortile degli USA con profondi impatti anche economici sulla tenuta delle regole del diritto internazionale
E verremo al diritto internazionale cosa può accadere Federico Rampini la cattura di Maduro è stato un successo sul piano militare che può trasformarsi in un disastro internazionale
Tanto più si tratta vuole davvero assumersi l'onere di un protettorato sul Venezuela
Governando lo provvisoriamente da Washington
La tesi suggestiva
è molto diffusa in Europa Ucraina i guanti sarebbero le prossime vittime di questo atto di prepotenza secondo Rampini però non
Non è detto che
Che finisca così e e anche Pratesi diciamo così vergogna
Per il protettorato della volontà davvero di per governare il Paese come annunciato Trump
è tesi è la prima tesi che va approfondita sia con commentatore esterne che con il le voci all'interno un
Paese prendiamo innanzitutto
Bremner che intervistato dal Corriere Ian Brennan
Ma una visione molto
Molto netta
Non sarà la Machado governare il Venezuela anche se appunto il premio Nobel per la pace grazie al tram Presidente americano non è interessato in primo luogo a ripristinare la democrazia
Non gli interessava in Brasile e neanche che anche negli Stati Uniti per ora cerca di governare con i militari
E magari con pezzi del regime del deposto maturo disposti a seguire le sue direttive su quello che conta perduto petrolio e droga
Jan prendere un politologo fondatore
E cappotti Eurasia ma come ricorda come non sia stato uno dei primi a prevedere più insistentemente
L'attacco americano militari non hanno fatto il golpe
Ma hanno collaborato militari venezuelani negli ultimi due mesi Washington ha sviluppato rapporti molto intensi coi capi dell'esercito e pare anche con personalità della cerchia politica di Maduro
Giovanni gran lavoro della CIA ma anche dei servizi segreti militari
Credo che il dittatore e la moglie siano stati arrestati prima dell'arrivo degli elicotteri americani
La Delta Force si è limitata a prendere in consegna i due prigionieri anche l'assenza di reazioni della contraerea la facilità con la quale le postazioni missilistiche sono state ha messo fuori uso
Fa pensare a una sorta di contributo occulto
Delle forze
Armate e aggiungo io c'è chi si spinge a
A teorizzare un il raccordo con lo stesso con lo stesso Maduro una sorta di resa ma vediamo la domanda
A prendere chi governerà ora tanto è stato fatto un vago con quel noi Buick lui un raggio campi ha minacciato una seconda ondata senza paura di usare l'espressione boots on the ground cioè gli stivali sul terreno l'attacco di terra entrambe risponde non credo che sarà necessaria una seconda offensiva
I militari governeranno seguendo le indicazioni di Washington
Hanno parlato anche della vicepresidente intensi Rodriguez certo che la DC il maturo ma come dicevo ora tra non pensa alla democrazia vuole gente che segue le sue direttive e mantenga l'ordine
Se davvero come sostiene Rubio Rodriguez è pronta a collaborare potrebbe restare a bordo non è detto
Per l'azione militare sia tutta pianificata con cura ma per il futuro non c'è un piano preciso
Niente di strutturato
A poche ore dal blitz il governo di Caracas quindi anche la Rodriguez denunciavo le le illegalità dell'attacco USA forse vedremo ma duplicati verrà processato come un narcotrafficante e vedere Maduro così affatto
E scettro
L'obiettivo principale era il Venezuela con le sue norme serve di Energia narcotraffico la massiccia migrazione verso gli USA ci vorrà molto tempo è molto lavoro per stabilizzare il Paese
E le reazioni di punti pesci Shipping il nuovo un vulnus alla legalità internazionale venne risponde ma Mosca ha denunciato la violazione del diritto internazionale
Batterie nella quale è molto competente visto che l'ha calpestato sistematicamente
I cinesi non sono di certo contenti
Anche perché perdono una fonte di approvvigionamento energetico un apporto di penetrazione in America Latina ma come il dottor Volpi bombardamento dell'Iran non andranno oltre una condanna verbale
Difficile prevedere in parquet legali nel lungo periodo visto che anche gli Stati Uniti presentano il caso almeno in termini giuridici come la cattura di un narcotrafficante su quale pendevano danni intimidazioni pesanti
Vedo che anche l'Unione europea non condanna la Simona come illegittima
E sulle relazioni termine il movimento ma anche a manica America
Grevità Evgeny magari sono contrari alle guerre ma gli stivali militari sul campo sono stati pochi e per pochi minuti un'operazione chirurgica senza vittime dovrebbe andar bene anche pareri mi manca
La lettura di glam e
Questa lettura
Da
Orse uno spazio più ridotto alle interpretazioni
Più ottimistiche erano abbiamo visto la liberazione già l'apertura del giornale ma arriveremo anche lì vettoriali di di Chernobyl sei Kiss il più disse chi i più entusiasti nell'azione americana la liberazione
Dal dittatore e questo è effettivamente
Ed certamente un motivo di soddisfazione ma
Cosa accadrà ora non sembra esserci secondo l'analisi Brennero ma non solo la sua una reale intenzione a una transizione
Democratica ecco perché
I pareri più positivi entusiasti anche
Del mondo venezuelano vanno forse
Letti anche attraverso questi queste analisi le voci non non ricordo tutta la la stessa cosa né e voci vengono sentite di più sono quelle di scrittori può e poeti
Muñoz sul giornale Morand sul Corriere Salisburgo su Repubblica magari Ian
Su un un libero forse la più entusiasta dell'operazione militare
C'è molto da molto
In voga tra i quotidiani italiani intervistare
Scrittori intellettuali
Per provare a esprimere la voce di un Paese
Scegliamo indecenti andare a sentire diciamo così una voce una voce politica e la troviamo con la intervista all'ex
Sindaco di
Caracas
Il popolo ha già fatto la sua scelta
Maria è l'unica leader illegittima in realtà altri
Indicano
Vediamo l'intervista Francesco Semprini Trump ha messo fine alla frode perpetrata dall'usurpatore maturo che ha causato troppe sofferenze ai
Venezuelani a parlare Antonio Ledesma paladino dell'opposizione deputato senatore governatore di Caracas sindaco della capitale e padrino politico della
Nobel per la pace che dice infatti il popolo lo ha già deciso quelle elezioni del due mila ventiquattro
Edmundo Gonzalez Urrutia e Maria Corina Machado sono chiamati a guidare la transizione verso la democrazia e questo però
L'auspicio la speranza di Antonio Ledesma che però non coincide
Con l'analisi è la previsione di Brenner che è invece quella di una cooperazione tra il regime di Maduro senza ma duro e Trump questa volta per fare gli interessi
Non si fa duro ma degli e Stati Uniti d'America
E matura un usurpatore
Dichiara sempre in un'intervista sulla Stampa l'ex sindaco di Caracas la sua presidenza il risultato di un approdo in continua tutto iniziato con le elezioni farsa del maggio due mila e diciotto
Il una consultazione viste attacca solo consentito il consolidamento
Della dittatura il punto di non ritorno è stato raggiunto il ventotto luglio due mila ventiquattro quando il popolo venezuelano in modo netto inequivocabile ha scelto Urrutia e Machado come suoi legittimi leader
E
Però appunto
La
La strategia di
Di Trump non sembra
Non sembra coincidere
Con
Le speranze di
Antonio Ledesma veniamo anche in una entro passaggio crede che scoppierà
Una rivolta interna in Venezuela salendo a maggioranza del popolo sia già sollevata non con le armi bensì con il voto i verbali delle lezioni attestano a oltre sette milioni di voti espressi in favore di ultima Machado quelle lezioni mostra la nostra è una leadership legittima e che il popolo vuole una transizione ordinata verso la libertà
Chi potrebbe sostituire ma durevole sempre che ci sia una fase iniziale quella del sì Rodriguez cioè con la vicepresidente che come Brenno e scriveva potrebbe essere quella componente del regime di Maduro con cui Trump potrebbe essere intenzionato a fare accordi e
L'ex sindaco di
Caracas per la terza volta lo vuole escludere i venezuelani lo hanno già deciso alle urne milioni di cittadini al designatore ultima come presidente eletto
L'unica Machado sono chiamati a guidare la transizione verso la democrazia su questo Milone debbono esserci dubbi è invece
Il dubbio ci sono eccome e quindi questo è il primo elemento
Potrà chiamare Titini identici riscontro di diversità negli scenari possibili da acquisire
Da qui in poi
Per vediamo
Al
Motivazioni e alle reazioni italiana è così poi ci torniamo procediamo gli editoriali anche interviste politiche sono intervistati
Pier Ferdinando Casini su Corriere venti sulla stampa Provenzano su Repubblica tra le aperture non avevo citato lo faccio ora
Quelli della verità colpi di scena
Trump prende il Venezuela maturo portata a New York cade il mito del diritto internazionale
Ogni potenza pensasse e pesano sempre di più i rapporti di forza meglio capirlo Ampola
Il compiacimento da un certo punto di vista dell'editoriale di Belpietro e
Il manifesto fa un gioco di parole che evoca
Così l'estrema destra di
Di dieci anni fa in Italia l'Ordine Nuovo l'ordine nuova quello della foto di maturo in manette dopo mesi di assedio Lista civica attaccano il Venezuela tra fa bombardare Caracas
Per le forze speciali catturano matura la moglie e li rinchiudono al bordo di una nave militare ora governeremmo noi dice il talco
Il dominio delle regole è finito inizia quello della forza voluttà
è per il dominio delle regole in Venezuela
Ma è da tempo che finito se no il CD risponde che
Che ci fosse stato per cui la situazione è più e più complessa ma
Torniamo alla questione delle
Delle reazioni
Delle
Azioni Italia
Allora
Prendiamo
Prendiamo piccolo
Sul Corriere della Sera
Così vediamo anche le relazioni di Meloni molto criticate
Dalle opposizioni
Imperiali
Alle dieci e quarantuno quando tutto ormai si era compiuto le dieci quarantuno di mattina
Con una nota Giorgia Meloni considera legittimo in quanto di natura difensiva l'attacco USA
La Premier in premessa critica al metodo ma si schiera contro maturo l'America dice ha risposto ad attacchi ibridi contro la propria sicurezza come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico quindi
Meno un esposto totalmente
La tesi di Tampa arrivando a sostenere che questo sia stato una sorta di
Azione difensiva veramente non va
Questa la la la la tesi che Mellone alcunché Meloni vuole accreditare e così la linea del governo è servita il vice premier Salvini segue con attenzione
Poi fa sapere una nota della lega ma non interviene nel pomeriggio la compagna Francesco Perillo immortala sudista grammi in un bar viale Manlio va bene mentre l'altro vice Antonio Tajani si occupa dal ministro degli esteri che le ricadute italiane di questa operazione speciale
Pronto a riferire in Parlamento fra una settimana
Le opposizioni attaccano Meloni sulla frase chiave della sua nota operazione legittima sottosegretario impedisce a indice che invece il viola palesemente il diritto internazionale Nazareno condanna
Il regime brutale di Maduro ma aggiunge che la democrazia non si esporta con le bombe la leader grande pomeriggio convoca una segreteria straordinaria
Affidata nell'introduzione al responsabile essere Pepper Provenzano per censurare reunion del governo troppo schiacciata sul Trump
Vedremo l'intervista a Provenzano Conte leader del Movimento cinque Stelle tra i primi a uscire con una posizione pubblica l'aggressione americana il Venezuela nulla nessuna base
Giuridica
Con una postilla che per molti richiama il conflitto russo in Ucraina se le regole valgono solo per i nemici e non per gli amici nessuno potrà sentirsi più al sicuro perfino il diritto internazionale non vale spin
A un certo punto la citazione della infelice dichiarazione che fece su questo
Antonio Tajani il voto cinque stelle che in passato non mancò di nutrire simpatie per ma duro
Nel pomeriggio partecipa con una delegazione a Milano un presidio sotto l'ambasciata degli Stati Uniti con il fatto che provoca subito le reazioni sdegnate di Fratelli d'Italia così il campo largo sbanda
Alcune sibillino di peso come Alessandro Di Battista si schiera contro l'azione americana
Da AVS Fratoianni Bonelli per tutta la giornata criticano Meloni inaccettabile gravissimo l'intervento degli USA
Le accuse legato al narcotraffico non sono una giustificazione
Trump si comporta come un pirata globale nell'opposizione ci sono però sfumature diverse secondo Calenda
Il rovesciamento di maturo nonché di Maduro è una buona notizia per il popolo venezuelano afflitto da una feroce dittatura anche se il modo in cui è stato fatto desta molta preoccupazione
Renzi oggi Venezuela un Paese migliore di ieri le modalità con cui Trump interpreta il ruolo degli Stati Uniti sono ovviamente molto criticabili
E indiscutibili Riccardo Magi contro il dittatore ma più che perplesso sul confine superato dal tram
Festeggio invece Martin per la caduta di chi trucco le elezioni poi tornando al centrodestra il senatore leghista Borghi
Ironizza sull'ipocrisia di chi invece a favore del sostegno militare in Ucraina ora che facciamo mandiamo dodici pacchetti di armi Ambra duro
Questo il livello raggiunto da Borghi a non è da meno
Roberto mandarci adesso fondarla AN concederà agli assetti finanziari USA ed europei farà un debito comune da novanta miliardi per mandare armi al Venezuela
Dentro Fratelli d'Italia Fabio Rampelli e l'unico porre l'accento sul tram per il suo intervento per quanto legittimo in chiave difensiva mette a nudo il crollo di ogni aspettativa diplomatica capaci di trattare
I contenziosi internazionali la pace
L'effetto collaterale per Rampelli una corsa al riarmo derivata dalla sfiducia nella netto tradita e nella capacità risolutori
Delle Nazioni Unite ma anche nella cui visione dell'Occidente questo Rampelli di fratelli
Di Fratelli d'Italia
Sul Messaggero
L'editoriale di Roberto Napoletano
Sembra accreditare in pieno
La lettura Melloni Anna
Perché
Che cosa si fa con questi cartelli della droga se diventerà un elemento stabile del condizionamento della politica in Venezuela come in Colombia e Messico come in tante altre parti del mondo
Verrebbe da dire si fa che fare antiproibizionismo però
Restiamo con Roberto Napoletano stiamo parlando di un potere economico enorme che non si sa bene chi sia in mano ma che sta attuando infiltrazioni condizionamenti in tutti gli Stati e che mina la salute nel mondo
La sorte del mondo tramite che guida un Paese dove il problema si vive drammaticamente nelle strade affronta questa emergenza a colpi di forza
Superando le tradizionali linee rosse di chi lo ha preceduto che non ha portato a casa il risultato volendo distinguere tra criminalità e istituzioni statali inquinate da essa
Quindi Roberto Napolitano
Puck eredità la
Pretesi di non narcotraffico al centro del caos globale della necessità di reagire come per Antonio reagisce con
Con la forza a
Contestare apertamente
La lettura
Per quanto riguarda il tema dell'auto nell'arco traffico Roberto Saviano sul
Corriere della Sera
Ed è interessante l'editore di Saviano perché
Sta lì a non non
Non
Dottor Testa minimamente il
Il carattere totalmente illegale del leggi quindi ma duro e neanche
La sua
La sua vicinanza al narcotraffico anzi Saviano molto dettagliato
Su questo
Su questo punto
Per anni il rapporto tra matura narcotraffico è stato negato dall'estrema sinistra internazionale
Come se ogni accusa fosse solo perché propagando imperialista e pure le prove non ci sono mai mancate
E qui
Per Saviano mette in fila tutti gli episodi le accuse le inchieste che lega Nord direttamente il narcotraffico Amaturo Magoo Maduro al
Al narcotraffico ed è una storia lunga strutturale ricorrente quella che lega una parte dell'estrema sinistra armata al narcotraffico la droghe è diventata il cuore economico dei movimenti armati
Uno dei grandi fallimenti della politica estera di Barack Obama è stato proprio il Venezuela fa notare Saviano
Non per ingenuità la prescelta strategica Obama comprese che Maduro non sarebbe caduto sotto la pressione dell'opposizione democratica
Fragile e divisa tra invece
Non ragiono in termini di transizione democratica
Ma in termini di controllo un'insurrezione popolare una transizione elettorale autentica non permetterebbero a Washington di controllare indirettamente il nuovo
Il il nuovo Stato venezuelano un cambio di potere gestito dall'alto invece sì ecco dove l'analisi di Saviano vediamo che
Rei di ricongiungere pienamente quella di Bremner
Non è un'insurrezione popolare una transizione elettorale non è insomma una prospettiva
Di reale cambio di regime come
Pistola in prima pagina a venire cambio di regime quella che può davvero interessare Trump ma un cambio di potere gestito dall'alto
Per questo scrive Roberto Saviano il narcotraffico diventa lo strumento perfetto delegittima maturo
Cistifellea all'intervento consente una selezione mirata delle lì da sacrificare
Cambieranno le facce il racconto non l'economia mi che l'economia criminale
Forse si stava meglio che sotto maturo ma quantomeno la miseria resterà il controllo criminale nella prima frase a né prima fase aumenterà
La la la libertà di espressione si allargherà le vecchie corruzioni petrolifere quell'anno smantellate e sostituite da altre e ancora una volta il Venezuela verrà liberato senza essere davvero restituito ai suoi cittadini quest'Aula nel previsione
Con motivazioni
Abbastanza a mio avviso solide e credibile da parte di Saviano e teniamo in mente questa analisi prima di andare a vedere editoriali anche quelli più entusiasti per quello che sta accadendo
Ma prima ancora
E credo che sia importante approfondire il punto del per il diritto internazionale perché c'è anche chi
Segue
La versione Meloni Alessandro Bertoldi sul tempo un intervento
Per legittimo l'intervento militare mirato contro obiettivi
Militari esiti funzionali al traffico di droga trova una solida giustificazione legale nell'accuse penali delle corti americane nell'usurpazione della presidenza attraverso la frode elettorale del due mila quattordici
Forse voleva dire ventiquattro documentato dall'opposizione e nelle gravi violazioni dei diritti umani non si tratta quindi c'è l'arresto di un presidente ma di un boss mafioso ricercato
è da questo presupposto che occorre partire per comprendere la legittimità dell'azione
Americana questo Alessandro Bertoldi sul tempo totalmente opposta
La versione di
A Rebiya ex ex
Componente del il segretariato della della corte penale internazionale sulla stampa però andiamo a prendere
Una giurista Castellaneta sul Corriere
Che
Scrive che risponde così a Valentina Santarpia
Una grave violazione del diritto internazionale una forma di aggressione a uno stato sovrano così marea Castellaneta ordinario di diritto internazionale all'università
Il Bari ma perché domanda Valentina Santarpia
E Castellaneta risponde perché l'articolo due paragrafo quattro nella Carta delle Nazioni Unite stabilisce il divieto di uso della forza
è una norma cogente inderogabile se non nel caso di legittima difesa a seguito di un attacco armato già sferrato
Però ha parlato di un'operazione contro il narcotraffico internazionali
E Castellaneta risponde non è una motivazione valida
Riguardo al narcotraffico così come il traffico di esseri umani o alla corruzione internazionale ci sono convenzioni ad hoc delle Nazioni Unite
E gli strumenti utilizzati sono quelli del diritto la cooperazione tra le autorità di indagine
La raccolta di prove lo svolgimento del processo del processo in nessun modo
E così tu l'utilizzo della forza e l'attacco a uno Stato sovrano per ingerenze nella lotta al narcotraffico che competa con lo Stato o quella comunità nazionale legittimi
Ma
Il fatto che il maturo si accusato di crimini efferati non consente una deroga e qui la risposta di casse di Castellaneta è particolarmente importante
Perché la giurista dell'Università di Bari Giovanni risponde c'è un fascicolo aperto contro maturo presso la Corte penale internazionale
E in quella sede tutto si svolge il secondo lo Stato di diritto e con un equo processo tra l'altro il Venezuela ha ratificato lo statuto della corte
Invece questo uso di poter esonerato
Senza limiti non si può considerare un mandato d'arresto ma un sequestro di persona tra l'altro un capo di Stato gode d'immunità un elemento più volte invocato dagli USA nei confronti di Netanyahu
Il segretario generale dell'ONU ha parlato il perché di pericoloso precedente
Certo perché si tratta di una violazione grave flagrante commessi da un membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU e le reazioni non cosiddetti della comunità internazionale fanno pensare che si possa compromettere anche la tenuta di una norma così centrale nel diritto internazionale
Sembra che abbiano
Paura di esporsi
E qui la giurista esprime in termini di diritto
Quello che abbiamo trovato nelle considerazioni politiche o addirittura con una certa con un certo compiacimento
L'uscita dal diritto internazionale dei rischi e questo ma il riferimento alla Corte penale internazionale è particolarmente importante perché
Il Venezuela appunto ha ratificato lo Statuto sarebbe sottomesso alla giurisdizione gli Stati Uniti non solo non hanno ratificato lo statuto della corte ma
Proprio come routine come la Russia di Putin stanno attaccando in ogni modo possibile la Corte penale internazionale la Russia lo sto facendo
Ho con quindici anni di carcere con una condanna a quindici anni di carcere per un giudice per il giudice italiano vitale la Corte penale internazionale
Gli Stati Uniti con delle sanzioni che colpiscono direttamente
I funzionari esponenti della Corte penale internazionale e davanti a questo l'Unione europea non ha ancora attivato il cosiddetto blocchi sblocchi un c'è stato il il meccanismo di blocco l'opposizione
Alle sanzioni contro la corte come pure sarebbe nel potere della Commissione europea a fare come
E il dal movimento paneuropeo Human Asset con una campagna sta e chiedendo di fare e quindi il per il diritto internazionale la tesi
Per cui
Si giustifica in termini di attacco difensivi di diciamo di in discesa in realtà degli Stati Uniti d'America non sembra francamente a vivere
Alcuna possibilità di reggere in termini di diritto internazionale ma con queste considerazioni a mente andiamo a vedere anche editoriali e commenta dei politici
Il
Il più entusiasti dell'azione tra piana sono
C'erano e se chi c'erano il direttore del giornale God bless America
Il titolo quello sulla liberazione
God bless America Donald Trump ha fatto cadere il regime di Val duro non ha invaso nessuno ha deposto un dittatore burattinaio del narcotraffico e dell'immigrazione clandestina per processarlo New York come fecero gli USA e l'Europa nel quarantacinque se la sinistra non ha cambiato idea anche su questo
Era ora e l'Occidente si desse una sveglia nel nome di quel principio ormai dimenticato per cui liberare un popolo da un oppressore è un atto di giustizia e non l'occupazione
Per capire che l'azione americana è buona e giusta basta fare la prova del nove e vedere chi in Italia si è schierato contro tra e inneggia Amantea inneggia maturo la solita sinistra
Sembra quasi che non appena sentono profumo di ville in questi in fuga o totalitarismi rossi sia citrino questo e il
Questo è il registro che scende cenno sul giornale andiamo anche prendere
Mario Sechi su Libero
Rassegnati l'America che fa l'America trambusto attratte dal due mila e sedici e qui fa un po'la storia del primo mandato
E poi
Del
Nel secondo
Ora dalle carte fatto stampare il cubo e maglie Kissinger Rhiannon Poggi Xion mi hanno deluso del che hanno un'imprevedibile negoziatore sbraca e poi trovai colpo
Che tira giù tutti Perilli Storari garante
Nel fare disse sua nello strappare qualche volta sbaglia per eccesso perde una mano facile al tavolo del poker male il giro finale la partita è sua non piace il parroco pazienza
Efficace in un mondo dove c'era un presidente
Jo Baier indenne ricordate che inseguiva riservando il coniglio Della Pasqua sul prato alla Casa Bianca
è una svolta perfino rassicurante direte che con Putin non gli è andata bene con Shipping ha un rapporto complicato
Calma UE intensi aspetta e vedi contratto è il Consiglio minimo ha proprio di Russia e Cina nei Caraibi e i Caraibi detonante ha fatto il botto e lanciato un avviso alla coppia di Mosca e Pechino adatto uno sguardo al Venezuela ha fatto due conti essendo il muto ma duro
Prima ha ordinato al segretario della guerra qui ex di fare un po'di cinema con i motoscafi nel narcotrafficante poi ha sposato un paio di navi
E tutti sappiano Dorin pensavano fosse una spacconata
Fini che sotto gli occhi dei multilaterale listini industriali la Delta Force ha prelevato maturo con la moglie dalla sua camera anche va a letto a Caracas in pigiama promesso sull'elicottero e poi a Cuccia in manette
Sulla portaerei americana sono momenti epici in cui un corista finisce per ricordare elementi comici tipo un titolo del fatto quotidiano su un pezzo di Arlacchi
Prima due soli Amato
Solidissimo credibilità
La tragicomica versione del racconto
Nel sentire la sinistra italiana invocare il diritto internazionale
Per tutelare un dittatore
Come Nicolas Maduro un criminale che ha truccato le elezioni ha costretto arrestato e costretto all'esilio gli oppositori provocato la fuga di milioni di venezuelani dalla loro parte e qui
Ora
Verrebbe da dire che la bici
La DC del del diritto che il diritto non è fatto per tutelare un dittatore ma è per tutelare
Tutte le persone altrimenti se i dittatori non avessero anche loro dei dei diritti
Si potrebbe con loro fare
Fare ciò che si vuole e
E tutto questo
Per Mario Sechi evocare il diritto internazionale
La tragicomica versione del racconto
E
Il Venezuela non sarà il cinquantunesimo Stato americani nordici
Ci avverte Mario Sechi
Sarà un elemento importante del giardino di casa un tassello nel mosaico di un Sud America con qualche dittatore in meno e molta più libertà politica ed economica di quanta ne abbia mai visto con Chávez i suoi epigoni
E anche questo mi pare un fatto nuovo semplicemente la realtà che si realizza dopo la vittoria
Ha vinto l'accaduto dittatore è una buona notizia è un mestiere che fa l'America rassegnatevi
E la caduta del dittatore certamente una buona notizia
Lo sgretolamento negli intendimenti reazionarie Luca
Forse utili meno andiamo prenderei anche
Travaglio
Perché Travaglio approfondisce
La linea
La linea va Nacci la la convergenza
Per piena una linea Borghi
Sì preferite perché
Il paragone è quello con l'Ucraina
L'attacco criminale terroristico di Trump allo Stato sovrano del Venezuela nella migliore tradizione del cortile di casa è una conferma al contempo una lezione per chi non vuole capire come va il mondo e come va il mondo secondo Travaglio uno la conferma è che cambiano i Presidenti vanno negli USA che fanno sempre i loro porci comodi
Senza mai preoccuparsi del dopo due
La lezione è che l'Occidente non ha mai avuto alcun titolo per ridisegnare il diritto internazionale alle autocrazia
Se gli attacchi criminali della NATO alla Serbia all'Afghanistan all'Iraq alla Libia lo sterminio israeliano anche avanza non fossero bastati
Ora c'è il Venezuela a denunciare l'ipocrisia e la doppia morale dei buoni alcuni governi europei condannano debolmente gli USA
Altri
Piccolo hanno la fondere line farfuglia di transizione democratica l'inutile Callas predica moderazione a bombardamenti il colpo di Stato venuti
Milioni
Sì e ci copre di vergogna e di ridicolo vagheggiando di di intervento difensivo legittimo la fiaba dell'aggressore dell'aggredito era buona solo per l'invasione russa dell'Ucraina
Così come le giaculatorie rompendo allattare Liliane sulla pace giusta nessuno diritto di tutti gli ucraini a decidere le sorti del Donbass
E di grazie che dovrebbe decidere presidente del Venezuela se non il popolo venezuelano
Nel due mila diciannove ben altro prende Conte si rifiutò di riconoscere il golpista Guido che tra voleva imporre a Caracas
Unico in Europa con papa Francesco poi arrivarono i camerini Draghi Meloni ora per coerenza l'Unione Europea dovrebbe inviare armi ai seguaci di Maduro aggrediti
E sanzionare con ventidue pacchetti
I gli USA aggressori
E
Per quanto per quanto in violazione un diritto internazionale il blitz degli USA
Che ci siano delle differenze evidenti era lucra intendi Zaleski il Venezuela di maturo
Sembrerebbe a meno che appunto non non si ponga come questione del tutto neutra irrilevante
La lo status del potere democratico con tanti limiti o dittatoriale
O dittatoriale che sia sono molte altre analisi egli editoriali però a questo punto
Torniamo poi sul
Il benessere nel rapporto con l'Iran però vogliamo tentare conto
I altre questioni almeno per evocare l'ente che si trovano sui quotidiani di oggi il piano sicurezza la legge elettorale il tema giustizia in ma
Del nel vita partiamo dalla Piano sicurezza
Su questo non c'è ancora un'analisi del testo
Che il governo a
Varato un decreto sicurezza
Che che ha intenzione di varare perché quello che aveva operato a giugno aveva introdotto nuove fattispecie di reato
E per applicare il plenum sanzioni più severe ora l'esecutivo pensa a un disegno di legge col al centro la criminalità giovanile
Le norme potrebbero colpire anche i genitori troviamo l'articolo di
Virginia Piccolillo sul Corriere con la lega che rivendica di aver proposto la stretta sui ricongiungimenti familiari dei migranti
Scetticismo del PD Conte bocciate le nostre proposte
No non c'è ancora un testo quindi sono
Le intenzioni i primi commenti su queste intenzioni
Anche qui senza testo ma con le manovre che si dipanano da mesi il tema della legge elettorale
Sul tema della legge elettorale
L'opposizione chiede
No a forzature prima del referendum in questo sarebbe
Il punto in realtà i Paesi partiti sono divisi all'interno delle coalizioni l'accusa del centro sinistra modifica rischi di incostituzionalità
L'idea di far partire all'esame del Senato dove è forte l'Italia conta su La Russa insomma lite sulla legge elettorale ma
Milioni una una lite una discussione alla luce del sole sulla base dei testi ma
Una legge di corridoio e di Palazzo all'interno appunto
Dei i giochi tra i partiti non appena si inizia a parlare di legge elettorale i palazzi della politica vengono presi da un'agitazione febbrile
La premier vuole
Governabilità la strada per ottenerla però nel Piano i suoi fedelissimi se
Passata dall'azzeramento di ogni vantaggi chiunque poteva godere il centrosinistra con il sistema attuale
Siamo ancora l'ipotesi di una bozza di modifica ancora non c'è
Ci sono però le
Per le coordinate
Va bene vedremo intatto l'altro elemento sottotraccia il dibattito la legge elettorale è quello
Un delle regole europee che richiede però con il Consiglio d'Europa di non cambiare la legge elettorale nell'anno precedente alle elezioni questo non sembra un elemento particolarmente considerato vedremo
Non approfondiamola il tema perché i retroscena sono molto complessi vanno avanti veramente da mesi
Difficile fare in pochi minuti una sintesi sul tema della giustizia scende in campo
L'ex
Presidente del Senato Pietro Grasso
Che anche
è stato un
Lui ha registrato naturalmente
Giudice all'arte rete maxiprocesso nell'ottantasei ottantasette e poi procuratore
Nazionale antimafia e cosa dice del referendum credo che la normativa sottoposta a referendum
Si andrebbe bene oltre ora un'incrinatura del percorsi della Costituzione
La separazione delle carriere così come viene proposta rompe l'architettura della Costituzione vende la magistratura più esposta al potere esecutivo
Per questo ritengo che il no al quesito referendario sia un sì alla difesa della Costituzione
L'indipendenza dei giudici non è una tutela corporativa non è un privilegio ma una garanzia per i cittadini soprattutto per i più deboli
Signorsì smontare questa indipendenza anche se poi Pietro Grasso non specifiche in che cosa consista questo smontare
Per l'indipendenza significa colpire l'equilibrio tra i poteri disegnato dalla Costituzione
Per
Anche perché
Per
Ci sono altri segnali l'abolizione dell'abuso di ufficio l'indebolimento della Corte dei Conti
Vanno nella stessa direzione ridurre controlli scoraggiare la responsabilità considerare la legalità un il trancio anziché un valore
Questo tra l'altro Pietro Grasso contro la riforma costituzionale del governo sulla giustizia e per il no la o referendum
Proviamo anche il tema del carcere e dell'indulto però troviamo su avvenire
Responsabilità sicurezza speranza nella proposta di un indulto differito la soluzione ai problemi carcerari in una prospettiva di accompagna mento
Quindi un indotto secco rischia di non risolvere i problemi
Laddove l'indulto preparato ed accompagnato con la previsione di un'efficacia differita di tre sei mesi consentirebbe l'attuazione del trattamento penitenziario del dimettendo e dell'assistenza post
Penitenziaria da proposte articolata e complessa ma ci sono molte firme che la sostengono Alecci Belardinelli cui Di Pietro Cesarini Pietro Ouse Bini
Fiorillo già Filippi Giavazzi Giordano il maestro Luigi Manconi Mangoni Mazzamuto Naro Pavarin Petra avviare Nolli romano Bartolomeo Romano serio
Però cosa mia Gianni lo scrittore tra insomma a
Una proposta sostenuta da personalità
Ora molto vicino al mondo della giustizia del carcere rilanciata da avvenire l'indulto differito
Sul tema del fine vita c'è solo da segnalare che dopo la sentenza della corte costituzionale che ha
Diciamo in parte accolto in parte respinto la richiesta del governo sulla che voleva totalmente cancellare dichiarare incostituzionale
La legge dell'Associazione Luca Coscioni di iniziativa popolare che è stata poi approvata con poche modifiche nel Consiglio regionale della Toscana e
Non dimentichiamo che Piemonte Lombardia Friuli Venezia Giulia si sono rifiutati di esaminare la legge nei consigli regionali proprio asserendo
La totale incostituzionalità della legge dell'associazione Coscioni
Il Governo invece a dichiarato sì incostituzionale alcuni passaggi ma mantenuto l'impianto è alla base dell'impianto la competenza del servizio sanitario nazionale
La domenica è un buon giorno per
Provare a analizzare e riflettere su un tema effettivamente complesso anche da un punto di vista giuridico gli unici a farlo sono avvenire e nella verità
Ovviamente con delle posizioni che sono
Diciamo
Su Avvenire
Per un'interpretazione più restrittiva possibile in questa sentenza dalla Corte costituzionale
Curioso come sulla merita dove la notizia
Della sentenza della Corte era stata colta come uno schiaffo Anna Regione Toscana e all'associazione
Luca Coscioni oggi però Daniele Trabucco che è un giurista da una versione opposta ci mancava la morte come servizio questo il titolo l'ultima sentenza dalla Consulta
Salvati di piangere l'impianto della legge Toscana su Sicilia assistito e apre nell'ordine pubblico all'idea di decesso quale prestazione organizzando il e quindi ribaltata su la verità l'interpretazione che il giornale stesso aveva dato della sentenza della Corte costituzionale
Torniamo al al Venezuela da una parte per sottolineare l'apprensione per la sorte del
Cooperante italiano Alberto trentini ormai da
Ben più di un anno nel carceri a a Caracas la speranza è ovviamente quella di una sua liberazione ma vogliamo per andare a a chiudere la rassegna stampa con i collegamenti tra
Tra la situazione venezuelana e la situazione
Iraniana della quale si è parlato molto meno in questi giorni Elli e non è la prima volta che la popolazione
A suo rischio e pericolo a mobilitarsi contro un potere
Be datoriale violento senza
Che
Ci sia il necessario sostegno da parte della comunità internazionale allora il collegamento lo vediamo per esempio
Nelle interviste
Kaplan su Repubblica ma quali Narcos l'America agito solo per interessi economici questo il titolo un patto si va ad affrontare anche la situazione
L'iraniana
Trump ha minacciato
Di colpire l'Iran se scatenerà la repressione contro i dimostranti dobbiamo aspettarci in Iran qualcosa di simile
A quanto abbiamo visto a Caracas non necessariamente l'azione militare contro Teheran c'è già stata
Con i bombardamenti dei siti nucleari è possibile che qualcosa di simile possa ripetersi ma non è detto che questa debba essere la strategia da adottare l'azione contro ma duro però alza la pressione politica anche contro l'Iran
E potrebbe mettere il regime in una condizione difficile da sostenere ancora a lungo
Questo mi cercava Blair è potremmo aggiungere
Paul vogliamo sperarlo
Prendiamo
Vali Nasr su Repubblica Ayatollah in stallo ma la transizione non sarà lineare è molto chiaro che la Repubblica islamica non ha più il sostegno del suo popolo a livello ideologico sta perdendo il controllo anche del dibattito in Iran
Gli iraniani non solo nelle strade ma anche al governo discutono del fatto che il modo in cui la Repubblica islamica gestisce gli affari non è più sostenibile
Ci sono dibattiti aperti sull'opportunità o meno che l'Iran parli seriamente con gli Stati Uniti
O su quale direzione debba prendere il Paese l'Iran si trova nella fase in cui si trovava l'Unione Sovietica dopo la morte di Brescia con la Cina dopo Mao
In Iran non sarà un percorso lineare ma anche tra la classe politica c'è la consapevolezza che il sistema attuale ormai in una fase di stallo che la popolazione vuole qualcosa di molto
Il diverso
Prendiamo un altro commentatore
Questa volta sulla stampa Iarca Munch politologo statunitense
Che
Il titolo è questa politica dei blitz sdogana l'impunità dei forti quindi è molto molto critico nei confronti degli Stati Uniti
E poi
Ciò che Trump fatti in Iran un ciò che ha fatto il Venezuela ieri ci dà l'idea di come agisce si tratta di azioni eclatanti e lo fanno sentire forte audace deciso ma con risultati a lungo termine relativamente scarsi
Se dovesse fare qualcosa di grande aspetterei che lo facesse con un'azione simile lo stesso modus operandi quindi mentre Kaplan
E sulle Naser su Repubblica
Sono più aperti all'idea che questo possa essere un momento di cambiamenti importanti per l'Iran
Munch
Parla di risultati a lungo termine relativamente scarsi
Di tutt'altra natura è la previsione o la
Una speranza
Di
Shammah Nirenstein sul giornale cerchiamo di
Per recuperarlo che collega indirettamente il Paese dicevamo prima sono
Alleati stretti il regime di Maduro
E il regime iraniano il jihad e Narcos colpo decisivo agli affari Iran in Venezuela queste nel cuore del
Il fuoco diciamo dell'articolo quindi
Nirenstein
Se il regime iraniano dopo quello venezuelano Caldera il pianeta intero si troverà in una fase tutta da scrive la Cina si è detta scandalizzata e attonita da che pulpito
Punti dell'Iran respingono per le solite condanne ONU che non mancheranno ma se il Venezuela cessa dalla sua attività criminale se l'Iran genialmente vedrà la caduta di un regime il cui unico scopo era guerra per l'avvento del Mar di che uccida per primi tutti gli ebrei il risultato sarà simile alla caduta del muro di Berlino come ha detto il giornalista Buckland in una vittoria contro il totalitarismo più grande del premio Nobel
E questo mi resta sul giornale che quindi con aspettative
Enorme positive
è il contrario di quelle di Munch sulla stampa
Siamo inclusione c'è il tempo per un'ultima citazione
Di Marco Pannella e non solo
Gli spaghetti di Pannella il vecchio della politica il titolo della della risposta di Aldo Cazzullo a un lettore
Che è stato colpito dalle considerazioni di Cazzullo sul basso livello della politica italiana ma siamo davvero messi
Così male Cazzullo risponde non ho nostalgia della repubblica dei partiti del proporzionale delle preferenze le cordate delle teste degli clientelismo anche se lì che stiamo tornando ma forse non ce ne siamo mai ma con però Ruspino non molto tempo fa livello della classe politica in generale della classe dirigente era un altro
E qui forse Cazzullo
Potrebbe riflettere certamente sulle personalità ma anche su come
Questo sia una conseguenza magari della marginalizzazione della nella politica nelle decisioni che contano e quindi la selezione della classe dirigente si fa altrove però sullo segue il suo
Segue
Il suo ragionamento spiega che quando arrivò nel novantotto
La la caduta di Prodi a rigore omaccione D'Alema c'era Veltroni e Berlusconi Fini che stava traghettando il suo partito fuori dal fascismo Bossi era un altro grosso personaggio i politici
Non solo avevano un altro spessore erano anche più avvicinabili
Cossiga non mi ha mai chiesto di rileggere l'intervista tranne quella sul caso Moro in cui rivelò che a un certo punto il presidente DC venne considerato morto perduto
Anche Andreotti non chiedeva di rileggere le interviste Tremonti intervista all'Europa una fatica però ci dava sempre il titolo
Craxi a ma mette
Premi mandarono a raccontare la sua agonia la sua morte De Michelis non era un santo ma aveva una visione
E poi i
Cofferati
Sì dovevi intervistare un intellettuale Norberto Bobbio Umberto Eco non si negavano e poi
La casa di Pannella in via della Panetteria era sempre aperta che offriva un piatto di spaghetti chiedeva quali libri stavi leggendo come stavano i tuoi figli
Marco Pannella un gigante
Io qualche giorno fa nell'anticamera di uno studio tv sono stato preso a male parole da Furfaro
Racconta Cazzullo
In sintesi dopo Prodi Berlusconi sono emersi solo due leader nella politica italiana Renzi che ora al due per cento e Merloni che non mi pare Abid le interviste
E questo negli riporta al fatto che io
Saltato
Lei interviste che pure
E che pure mi ero ripromesso di rileggere
Le posso
Un posso ricordare solo per i titoli e per ricordare dove sono pubblicate così ciascuno le può recuperare Pier Ferdinando Casini
Intervistato dal Corriere della Sera ora anche gli abitanti della Groenlandia possono temere di finire sotto il dominio USA
E Casini spiega anche però le differenze in termini di politica e diritto internazionale con la situazione Ucraina
Renzi la guerra è tornata di moda Giorgia e Unione europea non contano nulla
Questo tra l'altro Renzi Manduria è stato un sanguinario deposte devastato un'economia ricca e poi più Beppe Provenzano
Carenze intervistato dalla stampa mentre Beppe Provenzano intervistato da Repubblica la sua posizione e l'abbiamo già vista all'interno di uno degli articoli qui naturalmente molto più
L'approfondita intervista completa dal governo linea grave e insostenibile no alla politica
Di Potenza
Quello di Maduro era un regime indifendibile ma la forza non può prevalere sul diritto
E colpisce anche la timidezza dell'Unione europea ecco queste nelle interviste mi sono venute in mente riprese dalla citazione
Dalla citazione di Aldo Cazzullo gli spaghetti di Pannella e il vicino della politica
Sì appunto dai spaghetti di Pannella passa agli insulti noi su ma le parole sono stato preso a male parole Dacourt Poirot
E cinico reagisce il motivo va con questa curiosità che ci teniamo finisce la contrastanti stampa e regime
