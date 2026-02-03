Difesa dello Stato di diritto e criticità e rafforzamento dell'Unione Europea

leggi tutto
filosofa del Diritto e Logica delI'Interpretazione Giuridica
vice presidente della Commissione Diritti Umani dell'Union des Avocats Européens
giuslavorista
filosofa del Diritto e Logica delI'Interpretazione Giuridica
giurista iraniana
filosofa del Diritto e Logica delI'Interpretazione Giuridica
vice presidente dell'Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo (UFTDU)
Buon pomeriggio
Piero Benvenuti doveva cederli apprezzato negli Europei scrivere nella sede di rappresentanza di Roma del Parlamento oggetto dell'incontro
Difesa dello stato di diritto esplicitare il rafforzamento dell'Unione europea
Sentiamo il diritto del diritto e dell'applicazione del diritto intagli di trincea all'Unione Europea nonché attraverso la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
E attraverso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani
E non solo attraverso ciò che siamo in occasione di un riconoscimento all'interno dei diritti fondamentali e un'attenzione verso la riparazione del danno
A chiunque venga leso dei propri diritti soggettivi è libertà fondamentali
E tuttavia negli ultimi anni si è registrata una forte tendenza pone in discussione Carrisi tanto i fondamenti dello Stato di diritto quanto la stessa Unione Europea da parte di molti Stati dell'unione
Sì grazie all'Ungheria Romania Slovacchia Bulgaria Croazia bisogna in questo momento sta
Cercando di recuperare insomma in qualche modo la situazione credo presente si muova circa un anno fa l'Italia stessa
E ha rassicurato l'Unione europea non ha saputo rispondere tempestivamente opportunamente accecò imponendo le procedure d'infrazione dell'articolo Sartori del Trattato dell'Unione europea
A fronte di grandi ovazioni decimo i valori fondanti tra cui la democrazia e i diritti fondamentali
Verso negli stati membri ci hanno giocato i due i palloni rotativo vincoli dell'unione europea in questo modo no condannandoli violazioni
L'Unione Europea ha permesso il progredire del logoramento dello stato di diritto aprendo una crisi nel suo interno anche sul piano della sua credibilità
Alcuni degli stati europei segnatamente in Ungheria hanno un sistema giudiziario che vittima pressioni politiche mezzi economici inadeguato preclusioni all'assistenza legale per i meno abbienti
Altro punto critico corporali dire chiarire questo pomeriggio si terrà un convegno il ferimento insomma esibisce da parte alla referendum al che si realizzerà la in Italia riferimento alla riforma della magistratura
Ebbene io vorrei dividere quanto poc'anzi detto in merito per esempio Ungheria
Restaurato alle necessità che lo Stato di diritto quindi anche una legalità fu sovente Asia in relazione andrà legalità per quanto riguarda tutti i sorgenti
C'è concerna uno appunto in tutte le organizzazioni tutti gli organismi dello Stato e tutti i cittadini non cittadini
Ciò per intendere perché qualsiasi quasi garanzia ulteriore alla ad una corretta applicazione del diritto a mio giudizio non è in violazione del i leader che è stato definito stesse dello stato di diritto bensì una modalità per semmai utilizzare immenso interiori affinché lo Stato di diritto chi tenta di nell'ironia
Una conciato solo formale ma anche sostanziale
Riprendendo
Altro punto critico & tanti mezzi d'informazione pagine stringendosi così come gli spazi per il confronto ciclico
Tale imitazione è integrata dalla funzione di leggi restrittive che in linea con il diritto alla protesta pacifica e ha dissenso
La stessa Unione Europea tenuto anche conto della crisi economica stato emarginato un passo indietro rispetto alle politiche migratorie entra attiva nel settore politico è chiaro al momento
A favore dell'armamento
E Sempre meno orientata ad aumentare i diritti delle minoranze e degli individui vulnerabili quando ho detto si viene realizzato all'interno di un quadro geopolitico entrante da una scienza forze di estrema destra al governo un rapidissimo processo involutivo alle politiche governative negli Stati Uniti
Che ha destabilizzato la certezza di diritto internazionale all'interno chiusa
Che imponevano acquisite conflitti globali che imporrebbero decisioni politiche diplomatiche da parte dell'unione europea
Tra lui di Totti standard
In coerenza e osservanza del diritto internazionale
La presenza Sempre più ingombrante tirocinanti avrebbe rappresentato per alcuni
Io
L'alternativa Olivari vittoria esperto di zampe che finora i fondamenti del diritto internazionale
E che tuttavia contestuale alla strategia di espansione economica trascorre è una strategia estensioni politica e ideologica
E gli anglosassoni valutazioni disincanto nei confronti dell'Unione Europea
Cioè sono ornati con la crisi economica ma anche la capacità dell'Unione di affrontare in maniera niente
Differenti problemi tanto più alla luce del contesto internazionale in un quadro neutralizzazione senza requie
Che ha determinato un assetto economico e politico inaspettato erratamente in rapido mutamento
A fronte di tutto ciò il consiglio ha confermato il leader calpestati il Governo e i vinti sette Stati membri dell'Unione europea è il Consiglio dell'Unione Europea formato dai ministri nazionali già ciascun paese dell'unione monetaria
Non ci sono altre nella rappresentazione in parte di quegli anni sono previsti alcuni Petrassi fatto accenno che impediscono una strategia invoca conviene
L'orientamento però in via sudare alimenta attacchino economia parentesi la democrazia e lo Stato di diritto i diritti soggettivi e i principi costituzionali
Disincentiva immobilizzati dibattito politico
Al centro asiatica dai battimani fa corrispondere un accentramento delle decisioni Sergio le chiavi dibattito politico e parlamentare
è innegabile una sfiducia generalizzata verso una gestione politica dell'Unione Europea calcola sulla capacità fornire risposte precise lapide
Hanno minato la sua credibilità lo spazio politico dell'Unione Europea maxi emendamento rafforzando la sua autonomia rispetto ai partiti e interessi nazionali
E dico che interessi di gruppi politici Noel Gallagher è una visione una strategia futura tutti i cittadini no ai cittadini
Passano condividere io credo molto nel diritto
Individuale intuitus il invisibile indipendentemente dalla cittadinanza d'appartenenza a Mostar un po'insomma in linea con il pensiero ovviamente
Della
L'accordo economico di interscambio con l'India di cui tratterà tu andrebbe
Sì attirata nello specifico
Che già da tempo era stato incardinato e che ora avvenuto una soluzione positiva accedere al rientro verso verso un punto
Enzo Russo Antonio presente in qualcosa che si stanno morendo così come la lista unica contro i dazi
Mi sa
Che sesta realizzando dunque la mancanza di questioni di politica difficoltà Tanzi una realtà globalizzata e senza regole pensiamo per esempio alla ciò che fra fra invece
Non si individuasse i flussi nata sociale regole no che aggiunge ci sono ovunque
Messe su carta presso il mio compagno dentro anche guaranteed multi natalizio unanimi ad Arcore che riguardano internet che riguardano insomma evita il
E Facebook e via discorrendo dunque la mancanza di coesione politica alla difficoltà adattarsi alla realtà globalizzata e senza regole
La crisi economica integrata internazionali continua interpretazioni e tuttavia la necessità urgente di fornire delle risposte tematiche tutto ciò
Play paradossalmente costituire incivile perché in un cambiamento radicale
è necessaria una classe dirigente capace di rifondare l'Unione europea
Ha centrato sorteggio risulta emendamenti dello stato di diritto eludere le regole di convivenza basati su un ristretto di diritti fondamentali e su quella base almeno unità coesa tratta delle sfide esterne denunciano gente unita e autorevole a livello via
Cosa significa delle un'attenzione terzo i fondamenti dello Stato di diritto per esempio
Un non sappiamo come come dicevo poc'anzi che esiste che l'unione dei pazienti in strada
Non
Corrente
Il riferimento per esempio arde i conflitti precedenti nel mondo va bene per esempio il insomma si è posta immediatamente a favore dell'Ucraina
Invece
A dell'ambiente Nunzia soffermata in nessun modo ha insomma
In merito alla questione palestinese bene allora questo questo differente atteggiamento
A da più punti di vista fosse in crisi quelli che sono i fondamenti e e l'accoglienza esperto rispetto a quanto cioè definito dal diritto internazionale
Allora
Dicendo inizialmente l'articolo sette noi sappiamo che in Ungheria siccome in Polonia caso sta aumentando
La situazione è leggermente
Sono avvenuti insomma le violazioni gravissime e i diritti fondamentali ebbene no come dicevo all'inizio nonostante attivata la procedura infrazioni dell'articolo sette
Se ciò fosse avvenuto
Probabilmente non si sarebbe giunti a questa
Andrà situazioni tale per cui ogni
Oggi avviando una totale incoerenza entrano unicità rispetto alle decisioni
Quindi vi è stato progressivo
Appunto
Quindi una mancanza di coesione politica dal punto di vista decisionale va bene
Altro discorso riguarda il Consiglio d'Europa
Il la maggioranza
Perché non è implicata insomma altre questioni che credo verranno dibattuto Emilio io ho già fatto nei Armand Benigni
No trattino oltre il considerazione del tossico degno
Che legati in maniera più su insomma
Più sostanziale e specifica e particolare partendo da una missione italiana sempre all'Unione europea e in particolare articolo sei della CEDU
Quindi sempre questione relativa alla Sandra diritto quanto stabilito dal diritto formale e sostanziale
Specifico formalismi dai codici di procedura rischi non è detto ai lavori con sostanziale si intende il diritto oggettivo galleggia
E applicazione del diritto ovvero dargli speranza va bene quindi coerenza in tal senso io a questo punto
Darei
La parola
Avvocato Marianna fiorentini coordinatrice della commissione in giugno e luglio dell'ordine degli avvocati dobbiamo fuori
Presidente io mi nel senso vere contro antidiscriminazione e studi di inclusione sociale nello della funzione all'interno del gruppo management a
Tale sviluppo che entra garantendo dello stato di diritto nei paesi europei
Prego avvocato magari non di un clima
Ringrazio la professoressa come sempre diciamo illuminante nelle sue produzioni anche Bartolo esaustiva perché in realtà poi anticipa quello che dicono poi quelli che dovremmo essere noi esperti e quindi lei che esperta di tutti perché fa delle introduzioni che sono veramente diciamo già in loro stesse il
L'intero convegno la prego avvocato Merli all'argentino di tradurre senza sette otto avrebbe dovuto essere ed è la verità e della relativa
E allora diciamo addentriamo centonove nella nel discorso anche dal punto di vista tecnico-giuridico
Io direi di fare cominciare facendo una panoramica di quello che è lo Stato dello stato di diritto nell'Unione europea e per fare in questo diciamo il il parametro più rappresentativo e il nulla ovvio Index del due mila venticinque della World Justice progetti al e e anche il report della commissione europea in particolare la relazione annuale sullo stato di diritto il due mila venticinque della Commissione europea e su questo vorrei fare diciamo piccolo inciso la Commissione Europea un reporter specifico sullo stato di diritto
Questa teoricamente sarebbe una buona cosa perché diciamo vuol dire che l'Unione europea si preoccupa di capire quale il o per lo meno due sono le criticità all'interno degli stati e per quelle che sono le tutele dei dei diritti fondamentali ma ci arriveremo poi parlando anche dell'accordo Mercosur perché invece poi insomma fa quindi fuori una serie di Crispi di criticità chemioterapia cerca di risolvere riguardo ai rapporti con gli altri Paesi extra-europei quindi fatta questa piccola questa piccola parentesi vediamo cosa esce da questa relazione fatta dalla Commissione europea ridotto i parametri che prende in considerazione la Commissione europea per stabilire qual è lo stato mi dispiace queste prime dello stato di diritto sono sono quattro quattro punti in particolare la giustizia e diciamo e viene verificata soprattutto l'indipendenza efficienza l'anti corruzione la libertà dei media e i contrappesi istituzionali
E particolare poi vengono valutate anche le raccomandi l'attuazione delle raccomandazioni degli anni precedenti e collegando lo Stato di diritto al mercato unico agli appalti pubblici e alla competitività economica soprattutto riguarda l'attrattiva dell'Unione Europea degli investimenti PMI
Passiamo adesso ad una fanno rami carogna dentro delle percentuali all'interno della classifica ma giusto per darvi un'idea di come siamo messi in Europa con dello stato di diritto
I Paesi nordeuropei sono sicuramente quelli meglio diciamo posizionati nella classifica quindi abbiamo Danimarca come prima non questo sempre per la reazione del due mila venticinque
Vengo alla batteria scarica
Va be'
Cento tra
Non so il ciuffo giallo
Quindi abbiamo detto la prima sicuramente la Danimarca poi denunciano albeggia Finlandia sto scorrendo diciamo nell'elenco e la Finlandia e la Svezia Germania
Questi paesi risulta che mantengono degli standard piuttosto elevati sull'indipendenza giudiziaria trasparenza consecutivi ma ci sono Luxemburgo l'Irlanda Paesi Bassi ed Estonia
E dove c'era sufficiente stabilità per i diritti fondamentali e anche una sufficiente indipendenza rispetto alle interferenze politiche
Cominciano poi la già nella nella classifica cominciamo con le posizioni un po'più critiche
L'Italia se la Polonia realizzabili prima la Polonia con Italia Mar Giallo professoressa diciamo appuntato lì che in Polonia sono i problemi noi indichiamo immediatamente dopo a voi ogni considerazione
E
L'Italia e in particolare si trova al trentaquattresimo posto nella classifica
Con una buona tenuta sui vincoli esecutivi però ritardi della chi è avvocato insomma penso con un costante ogni giorno comitati nella giustizia civile e penale
Noi amministrativisti leggiamo ancora
Le criticità bere si trovano nella zona est dell'Europa
In particolare Elia lunga Gaia sono diciamo posizioni più basse dove ci sono i fondi influssi sul sui media
Corruzione e ma carente indipendenza giudiziaria
Poi ci sono Slovacchia e Romania e che diciamo sono le posizioni assunto più basse con una insomma criticità soprattutto sulla trasparenza e sui diritti in generale
Quindi diciamo che
Questa è la classifica riguardo a le la condizione dello stato di diritto nei Paesi europei
E i principi i principali motivi diciamo di questo ragionamento dello Stato il diritto senta nel due mila venticinque
Quindi sono a posto sostanzialmente una erosione dell'indipendenza giudiziaria le interferenze politiche nei media e vengono riscontrate delle debolezze nei sistemi che forse mente sovranazionali
E e qui veniamo poi atto quali sono questi sistemi che utilizzano Commissione europea che deve con un pacchetto che viene viene definito pacchetti strumenti Stato di diritto
Per intervenire contro l'Hellas
