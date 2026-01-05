Rassegna della stampa e della blogsfera cinese

Tra gli argomenti discussi: America Del Sud, America Latina, Asia, Cina, Cuba, Diritto Internazionale, Economia, Esteri, Maduro, Rassegna Stampa, Taiwan, Trump, Usa, Venezuela.
Buongiorno agli ascoltatori da Bangkok a Francesco Radicioni Piero un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di radio radicale concentrai già casa nani o dei vaccini inscì
Allora ci mensili mi alzava il suo facendo anticamente i vice intenda questo è un servizio della CCTV la televisione di Stato di Pechino
Che così dal racconto dell'operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela allora anch'io mezz'ora il sofà
Poi se la poi ci penso Sin.pa no ogni elevata al quadrato Cuccia mentre Pechino vedeva nel Venezuela il pilastro della strategia di espansione della Cirini in America Latina
La prima reazione della Repubblica Popolare è arrivata però parecchie ore dopo la cattura di Nicolas Maduro
Che cosa diceva la nota del ministero degli esteri di Pechino
La Cina è profondamente scioccata i condanna con fermezza all'uso spudorato della forza contro un Paese sovrano e le azioni contro il suo presidente questi atti egemoni ci degli Stati Uniti proseguiva la diplomazia di Pechino rappresentano una grave violazione del diritto internazionale e della sovranità del Venezuela
Oltre a minacciare la pace la sicurezza nella regione dell'America Latina e dei Caraibi
La scena si oppone in modo firmo invita gli Stati Uniti a rispettare il diritto internazionale i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite
Così come a porre fine alle violazioni della sovranità e della sicurezza degli altri paesi che aggiunge Riva qualche ora dopo ancora il ministero degli esteri della Repubblica Popolare
La Cina esprime profonda preoccupazione per il sequestro forzato da parte degli Stati Uniti e il trasferimento fuori dal Venezuela del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie
Questa mossa degli Stati Uniti rappresenta una palese violazione del diritto internazionale delle norme fondamentali che regolano le relazioni internazionali degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite
La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire l'incolumità personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie
Di procedere al loro immediato rilascio di porre fine ai tentativi di rovesciare il governo venezuelano di risolvere la questione attraverso il dialogo e i negoziati
Nelle scorse ore è stato lo stesso si Jinping a usare toni simili
Tutti i Paesi dicevi leader della Repubblica Popolare dovrebbero rispettare i percorsi di sviluppo scelti de'popoli delle altre nazioni
E attenersi al diritto internazionale e agli scopi ai principi della Carta delle Nazioni Unite
Mentre le grandi potenze dovrebbero assumere un ruolo guida in tal senso e aggiunge aveva ancora in un convinto il Quotidiano del Popolo
I principali obiettivi di questa azione nel Canada sono realizzare un cambio di regime in Venezuela prendere il controllo delle abbondanti risorse del Venezuela come petrolio gas naturale e minerali
Usare il Venezuela per consolidare ed espandere il cosiddetto dominio degli Stati Uniti nell'emisfero occidentale
L'invasione americana rende sempre più chiaro a tutti che quello che gli Stati Uniti definiscono l'ordine internazionale basato sulle regole
In realtà non è altro che l'ordine predatorio fondato sugli interessi degli Stati Uniti
Ma non solo infatti e dal due mila e ventitré Hickey i rapporti tra Pechino e cara cassa sono stati elevati a partenariato strategico per tutte le stagioni che significhi il livello più alto nei rapporti bilaterali
Mentre in questi anni la fine investito nel settore in oggetti coi infrastrutturale del Venezuela
Così come la Repubblica Popolare ha concesso al governo di Maduro prestiti Ittierre miliardi di dollari
Tanto che solo una manciata di Uri prima che Donal Trump urbinate se l'operazione contro il Venezuela
Nicolas Maduro aveva ricevuto a Caracas inviato DC Giuntini per gli affari dell'America Latina
Riaffermando tra le altre cose i i forti legami di fratellanze e di amicizia tra Cina e Venezuela in ogni momento in ogni circostanza
E allora quali saranno lì ricadute per Pechino di questa crisi in Venezuela ne scriveva sul portale guancia l'accademico cinese anzi ottenne
Francamente inevitabile che ci saranno dei danni nel breve Periodo la Cina molti Investimenti in Venezuela i acquistiamo anche il loro petrolio
Con il cambio di regime si chiedeva l'accademico cinese i contratti già firmati continueranno ad essere rispettati
Se il nuovo governo sarà un fantoccio filoamericano cara cassa potrà rifiutarsi di pagare i debiti
Tutte queste questioni rappresentano dei rischi molto concreti nel lungo Periodo proseguiva anzi open questa vicenda deve però servire anche come un campanello d'allarme io offrire alcune lezioni
Primo la legge della giungla non è non è scomparsa a prescindere da quanto gli Stati Uniti parlino di democrazia libertà e diritti umani nei momenti cruciali ciò in cui credono davvero e la forza nuda e cruda
Come ha confidato un senatore americano alla fine si tratta solo di interessi
Nei rapporti con gli Stati Uniti non possiamo quindi coltivare illusioni quello che conta è solo la propria forza e le proprie capacità reali
Secondo la sicurezza economica deve avere un solido sostegno militare
Il caso del Venezuela dimostra che se possiedi risorse ma non è capacità di proteggerle finisci per attirare guai
Gli interessi della Cina all'estero si estendono oggi a tutto il mondo come possiamo allora protegge ACLI
Fare affari non è più sufficiente dobbiamo accelerare lo sviluppo della Marina Militare e rafforzare le capacità di supporto all'estero
Terzo il nostro lavoro in America Latina deve andare avanti ma con un approccio diverso
Gli Stati Uniti stanno promuovendo una nuova dottrina Monroe che prova a chiudere l'America Latina all'interno del proprio cortile di casa
Tuttavia i frutti strappati con la forza non sono mai dolci
Un workshop tono usa il bastone ma non è in grado di offrire Paesi dell'America latina quello di cui hanno davvero bisogno e cioè di sviluppo infrastrutture
E questo apre uno spazio per la Cina
Dobbiamo così continuare a portare avanti l'iniziativa Baltimore frode di nuove vie della seta e usare i benefici economici per bilanciare l'egemonia americana
Gli Stati Uniti sono in grado di bombardare un porto ma non sanno costruire una ferrovia questo è il nostro vantaggio
Quarto dobbiamo seguire con grande attenzione gli sviluppi a Cuba io agire con decisione quando necessario
La situazione in evoluzione in Venezuela avrà un impatto diretto su Cuba ed è probabile che si intensificheranno le pressioni e i tentativi di sovvertire il regime socialista cubano
Nei momenti cruciali non possiamo restare a guardare
Non solo per una questione morale ma anche di competizione è strategica se Cuba dovesse cadere allora l'intero Mar dei Caraibi diventerebbe un lago interno agli Stati Uniti
A quel punto Washington si libererebbe di ogni preoccupazione nel cortile di casa i potrebbe concentrare il cento per cento delle energie e delle porta Erie di missili nel Pacifico occidentale per affrontare la Cina per questo salvare Cuba significa in sostanza a contenere gli Stati Uniti e difendere il nostro stesso spazio strategico
Infine concludeva Anzio pence
I separatisti per l'indipendenza di Taiwan farebbero bene a prendere nota
L'azione delle forze armate americane in Venezuela dimostra che nella guerra moderna il costo per paralizzare una società e molto più basso di quello necessario per occuparla
Senza impiegare un solo soldato sul Tirreno
Donal Trump ha fatto cadere Nicolas Maduro
Facendo affidamento solo su un blocco aereo e navale il suo attacchi di precisione e ovviamente su tutto questo ci torneremo intanto però con quest'ultima segnalazione anche per oggi ci fermiamo qui
Un saluto da Francesco Radicioni con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle sette
