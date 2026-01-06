Puntata di "Notiziario del mattino" di martedì 6 gennaio 2026 , condotta da Roberta Jannuzzi .
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 52 minuti.
Sono le nove e tre minuti martedì sei gennaio domina ventisei dopo stampa e regime condotta questa settimana da Carlo Romeo apriamo il notiziario del mattino di radio radicale
Parleremo naturalmente di quanto avvenuto all'alba di sabato in Venezuela sentiremo diverse voci ed Esperti sono diversi argomenti
Diversi aspetti di questo fatto e poiché ci collegheremo sentiremo appunto quanto ha detto al collegamento di questa mattina Fiamma Nirenstein da Gerusalemme
Proprio a proposito dei collegamenti che possiamo fare tra quello che sta avvenendo nel frattempo in Iran alle proteste
Che sarebbero state represse dal regime ci sarebbero diverse vittime
E quello che invece nel frattempo è avvenuto in Venezuela sentiremo anche lei poi chiuderemo con una delle repubbliche che andiamo ascoltato ieri indiretta
Quella condotta dall'ex presidente del CNEL
Tiziano Treu Nuova Economia e lavoro in cui ha commentato il discorso va fatto al Presidente alla Repubblica alla alla fine dell'anno discorso di fine anno in particolare riferimento ai giovani e alla situazione che allora che vivono nel nostro Paese
Ma come detto apriamo il nostro notiziario Nostromo Governo ritiene che l'azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine a regimi totalitari ma considera al contempo legittimo un intervento per difendere la propria sicurezza nel caso di paesi che alimentano favoriscono narcotraffico
Una posizione affermata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Dividerli Fratelli d'Italia e condivisa dal ministro degli Esteri Antonio Tajani segretario di Forza Italia ascoltiamo su questo Maurizio Gasparri capogruppo di Forza Italia al Senato intervistato da Lanfranco Palazzolo
Sono preoccupato come tutti perché
Putin attacca l'Ucraina l'Iran minaccia tutto il Medioriente d'arma bolla utili per Hamas nel Sudan c'è una guerra di cui nessuno parla Somaliland è un'altra soluzione
Avverta
Il diminutivo sicuramente altri compiti ora perché in America Latina
Certo che è un ulteriore oppure i vigili che sono opaco come tutrice aperta polemica sulla Luna e l'ambiente che fan parte dalla Danimarca che fa parte dell'allarme decanato
A tramuta dicerie interessa capire quello che succede all'altro io capisco perché cinesi russi si muovono con le zone che fermano le mode ma hanno una valenza strategica ma non mondo normale casomai dovrebbe parlare con gli alleati della NATO concordare una strategia di difesa pareva Maradona
Alleanza degli atomi al mondo permesso risolvere i problemi
Per Ormi dopodiché non sono qui a piangere per il Bertinotti Maduro narcotrafficante
Personaggio che ha ospitato appunto Hezbollah iraniani cinesi quindi diciamo Venezia da piantato un paese con una forte Erma l'alterazione di difficoltà economica con sofferenza della popolazione
Persone dissidenti incarcerare sicuramente nel corso dei decenni perché prima di Maduro cerca Chavez
Morti e repressione discriminazione del mitico quindi io non capisco come si faccia a manifestare per Maduro poi si può discutere sul diritto internazionale su tutte le questioni che purtroppo vola Realpolitik
Spazza via perché tutti gli altri io ho citato prima
E non è che ho visto tutte queste regole diritto internazionale e quelli poi delle ONG
Dove entravano mentre Maduro alimentava narcotraffico probabilmente anche il terrorismo e negava i denti al suo popolo bisogna guardare le cose con realismo in questo senso quindi condivido le analisi fatte dal Antonio Tajani e il recupero ottocento che Tajani
Espresse tempo fa beccandosi con tacco di gabbiani di credibilità internazionale vale fino a un certo punto cosa voleva dire creando io cioè chiedendo internazionale in molte indagini
Male dice non c'è una grande realtà democratica abbiamo nel cuore dell'Unione Europea o Mondadori
Siamo fautori per lo Stato di diritto e della democrazia mondiale e dopodiché nel mondo ci sono ostacoli dittatori vessatori paesi senza democrazia
E il mondo purtroppo è molto molto complicato i principi diritto internazionale che sono sacrosanti vengono calpestati nel Firenze in tutti i continenti ogni giorno che Dio manda in terra scritto non è una buona cosa
Così Maurizio Gasparri capogruppo di Forza Italia al Senato con Lanfranco Palazzolo sabato scorso dopo aver lanciato l'attacco al Venezuela e preso in ostaggio il presidente Nicolas Maduro scrive il New York Times Donal Trump
Ha dichiarato che il Paese sudamericano aveva ospitato a avversari stranieri che la supremazia americana nell'emisfero occidentale non sarà mai più messa in discussione le sue parole
Sembrano essere un attacco diretto a Russia e Cina
Che avevano sviluppato legami stretti con il leader venezuelano catturato nonostante le dure critiche da parte di Russia e Cina i due Paesi non hanno minacciato azioni dirette difendere maturo entrambi hanno richiesto
Il rilascio del leader venezuelano durante un incontro
Al durante una riunione
L'emergenza al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la Cina ha espresso l'idea che nessun Paese può agire da poliziotto mondiale mentre la Russia accusato gli Stati Uniti di voler a riprendersi il controllo
A globale secondo gli analisti l'attacco di Trump potrebbe aprire nuove opportunità per Mosca e Pechino poche entrambi i paesi sono interessati a manipolare le mosse americane per perseguire i propri obiettivi strategici
Per la Cina ad esempio potrebbe significare io un allentamento delle restrizioni commerciali maggiore libertà di azione
Nel Mar Cinese Meridionale per la Russia il silenzio sulla questione potrebbe essere visto come un sacrificio temporaneo per ottenere supporto dagli Stati Uniti sulla questione Ucraina Dimitri medie ed è fra ex presidente russo ha lodato la fermezza di Trump nel difendere gli interessi degli Stati Uniti
Sia politici che economici nonostante gli sforzi di Russia e Cina per rafforzare i legami con il Venezuela entrambi i Paesi potrebbero ora cercare di negoziare nuove alleanze o concessioni con Washington gli analisti suggeriscono che l'attacco al Venezuela potrebbe dunque ridurre la pressione su Pechino perché gli Stati Uniti la Cina sembrano condividere un approccio simile nel violare le regole internazionali per i propri interessi inoltre per Putin ha la priorità ottenere un vantaggio nella guerra in Ucraina
è un'alleanza con Tampa potrebbe essere il mezzo per raggiungere questo
Obiettivo ne continuiamo con l'ascolto dei pareri e le opinioni raccolte
Da Franco Palazzolo tra i rappresentanti parlamentari ascoltiamo adesso Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia vicepresidente della Camera dei deputati
Bisogna dire che comunque c'è un popolo il popolo venezuelano che è in sofferenza a causa di questa dittatura comunista brutale intanto impoverito fortemente l'economia del Venezuela che era comunque una colonia
Non possiamo definirla florida ma sicuramente in grado di corrispondere ai cittadini venezuelane quello che era necessario per una vita dignitosa secondariamente la dittatura previsto nel corso degli anni carcerazioni i dissidenti maltrattamenti torture
Mi livelli sinceramente il cinismo di una brutalità senza pari la fine ci sono stati anche nel due mila e ventiquattro a margine delle elezioni che si sono celebrate
Fittiziamente
Imbrogli sono stati in quanto tali rilevati alla comunità internazionale quasi all'unanimità e è accaduto sia per gli stranieri gli americani il non aver riconosciuto
La vittoria autoproclamata da Maduro la stessa cosa vale per l'Unione europea quindi anche preliminare è stato rapito un abusivo sicuramente usurpatore che affamato suo popolo un dittatore comunista
E quindi si può discutere per carità di delle modalità che sono state utilizzate dagli Stati Uniti
E diciamo così hanno rappresentato la loro necessità di difendersi è un punto di vista della sicurezza da un punto di vista anche della guerra ibrida
E la guerra non si fa in epoca moderna soltanto con le armi convenzionali la guerra si fa anche ci creando destabilizzazione invece confinanti universi avversari
Per esempio attraverso il circuito del narcotraffico che giustamente è stato ribattezzato Marco terrorismo si fa attraverso la Chamber sicuri si fa attraverso i flussi migratori io ci sono tante modalità per mettere in ginocchio una nazione gli Stati Uniti d'America praticamente confinano con il Venezuela una delle nazioni più a nord dell'America Latina
E quindi hanno avuto i rovesci negatività
I questa dittatura e di tutto ciò che viene conseguito da un punto di vista di guerra ibrida quindici sono legittimamente difesi diciamo così sarebbe stato preferibile che un organismo internazionale avesse avuto la capacità l'autorevolezza la forza di famosi destituire
Ma duro e di fare emergere democraticamente una leader alternativo questo non è stato possibile il popolo che sono ovunque venezuelano comunque aveva diritto a di conquistarsi la solidarietà
Così Fabio Rampelli adesso ascoltiamo Alessandra Majorino senatrice del Movimento cinque Stelle sempre con la Franco Palazzolo
Tutta diciamo che questo due mila ventisette penalizzare molto Mario Puzo apprezzato davvero male sia per la tragedia
Che ha visto vittime giovanissime ragazze svizzera sia per la situazione internazionale che continua ad aggravarsi se mi sorprende accampano accanto a me non soltanto mai tampa dichiara quello che vuole fare cronaca alcuni non ci credono e continuano a pensare che scherzi e che sia un burlone invece l'ha fatto davvero il colpo di Stato in relazione alla fatto alla luce del sole
Ma non si tratta delle simpatie per maturo che noi non abbiamo sopra nuove annientamento del diritto internazionale non violazione degli per informazioni annientamento americana di volersi prendere la Groenlandia perché gli serve agli Stati Uniti bensì uno prendesse ciò che gli serve probabilmente non esisterebbero più di reati non potremmo ognuno prenderà dal Pomicino ciò che ci serve
Perché perché è così
Quindi è una follia stiamo vivendo in un mondo distopico assolutamente distopico qualcuno deve riportare alla ragione e non è quello che sto facendo il Governo italiano perché il governo italiano per questioni di convenienze di come dire convergenze ideologiche con tanto gli sta tenendo il sacco mentre Trump sta derubando il mondo e la cosa più importante la certezza del diritto
E l'errore che abbiamo fatto nell'ultimo mezzo secolo è stato proprio quello di affidarci al mercato anche per quanto riguarda la regolazione della politica la politica dovrebbe dirigere il mercato e non farsi dirige dal mercato perché altrimenti ritraggono un tanto al presidente degli Stati Uniti ed è quello che è successo
Pensa che cosa pensa della telefonata che ha fatto la meno Nicola Machado
La dimostrazione che Meloni è un'inviata di Trump non l'ha certo fatta di tassa su almeno nella telefonata di Machado e mi assumo la responsabilità di quello che dico la mia il mio sospetto è che l'abbia fatto diciamo su indicazione di Washington quindi Meloni è un'inviata vitam però definita cheerleader siano scandalizzati tutti gli effetti forse sì è più vivace sui leader ecco una sua alleata di ferro quindi è come dire
Nel mento di disturbo
In Europa perché fa gli interessi degli Stati Uniti e non dell'Europa non dell'Italia cosa dovrebbe fare l'Unione europea di fronte alla minaccia quello là quell'ambiente fa parte della Danimarca quando europea
E allora perché non avete più questa cosa mi spaventa da morire non c'è più evoluta non sono in grado di prendere decisioni a vantaggio dei cittadini europei
Tutte le decisioni che hanno preso finora sono stato a vantaggio dei produttori delle armi si sono schermati dietro il diritto internazionale diciannove gradi tanto per vincere la guerra invincibile
E adesso infatti che cosa faranno qui c'è una grida l'aggressore opera quali salti mortali faranno per spiegare questa opposizione che ancora sono state posizionate a peso d'Europa
Sulla Reid della Casa Bianca in Venezuela Lanfranco Palazzolo ha intervistato anche Fabio Porta deputato del Partito Democratico eletto nella circoscrizione estero nel collegio America Latina
Da un lato mi mi mi rendo conto che chi era stato oppresso da da oltre quindici anni dalla da una dittatura da un regime autoritario sente un certo sollievo nel vedere il dittatore in in manette dall'altro mi preoccupa ovviamente questo attacco alla l'America Latina arrivi con la riproposizione della dottrina Monroe e i tram perché credo che più che alla democrazia Kemper era stato al petrolio e a un controllo geopolitico della zona soprattutto mi preoccupano i nostri connazionali quelle che vivono in dove la che ancora sono per le incertezze nella paura perché non è che il regime sia che è caduto e in particolare i nostri detenuti Alberto trentini Biagio Vieri che e credo che in queste ore sono ancora più a rischio proprio perché la fase e del tutto incerta insomma un quadro
Preoccupante ovviamente non possiamo che
Che che che prendere le distanze da un'azione uno unilaterale che che rischia di di di di riconfermare il salto all'indietro che il mondo sta andando verso le aree d'influenza e i blocchi e i blocchi contrapposti
Ripeto i minimi rendo conto che e intanto i venezuelani oggi hanno una speranza in più
Ma allo stesso tempo l'America Latina alla paura che quello che è successo negli anni settanta con una interferenza americana in una regione pipa è una regione di democrazia posta oggi con la scusa ha detto ieri membro maturo il narcotraffico domani magari con qualche altra scusa riproporre logiche chiede di espansione dei medesimi controllati ovviamente non ci possono non ci possono vedere con pesci se vogliamo parlare di mercato dei vero ribadirei proprio in questo momento che e mentre gli Stati Uniti proseguono molto coerentemente l'anno dei carabinieri Stanzione arriverà un po'verso l'America Latina
L'Europa non ha fatto l'unica cosa giusta che doveva fare rispetto a quella reale cioè firmare immediatamente l'accordo con Kosovo ed il parere e l'Italia è stato il Paese che si è preso dal più grande responsabilità nella nel far saltare questo accordo elitaria dall'altra parte era il Paese o sarebbe stato il paese sicuramente maggior beneficiario di questo di questo accordo commerciale
Così Fabio porta parliamo proprio dei prigionieri politici
Nelle ultime settantadue ore sono state cariche di emozioni per il Venezuela specialmente per i familiari di prigionieri politici scrive El Pais dopo l'arresto di maturo da parte delle forze speciali degli Stati Uniti
Molte famiglie sperano che questa nuova fase politica porti finalmente alla liberazione dei prigionieri un'amnistia generale e diventato un tema centrale con molte molte richieste di liberazione immediata per i detenuti
Il candidato Edmundo Consales vincitore d'elezioni presidenziali del due mila ventiquattro ha sottolineato che la vera normalizzazione del Paese dipenderà dalla liberazione di tutti i prigionieri politici di agenzie ci dicono
Che versi Rodriguez ha giurato come presidente a di interim
Ha prestato giuramento la sua nomina è stata seguita dall'intensa attività diplomatica da colloqui a livello internazionale con la speranza che si apre una finestra di opportunità per una transizione
Pacifica le leggi per i diritti umani hanno richiesto la liberazione immediata di oltre novecento prigionieri politici come gesto primario per avviare una transizione
Le organizzazioni denunciano torture e detenzioni arbitrarie crimini di lesa umanità contro il regime di Maduro con casi documentati anche della Corte penale internazionale
Delle forze armate venezuelane composte da circa due mila quattrocento
Funzionale sono state progettate per mantenere il controllo del Paese principalmente attraverso la repressione nonostante la debole risposta all'attacco del tre gennaio l'esercito rimane un pilastro centrale del regime sostenuto da numerosi affari economici legati a diverse fazioni militari tuttavia la lealtà dell'esercito potrebbe essere messa alla prova
Dalla crescente pressione internazionale e dai cambiamenti interni queste sono le notizie che ci dà El Pais adesso veniamo alle ragioni economiche del Belize degli Stati Uniti
Sul ruolo centrale del petrolio venezuelano sulle conseguenze geopolitiche del controllo
E dei relativi giacimenti sentiamo il professor Paolo Guerrieri economista docente a siamo sporca Parigi l'abbiamo sentito ieri e durante la sua rubrica al mondo a pezzi
In paese più ricco di riserve e petrolifere come dire nel Tirreno
Qualcosa come oltre trecento miliardi di barili di petrolio sono in qualche modo nella disponibilità come dire
Nello stato venezuelano tanto per fare un raffronto in più ricco Paese petrolifero di riservi del mondo che l'Arabia Saudita
Non arriva duecentoquaranta miliardi quindi addirittura all'istante dalle dalla disponibilità Venezuela
Naturalmente sono riserve sottolinea il terreno che per ora rimangono Mutu sotto questo terreno perché anche questa è una storia nota intellettuale ha conosciuto in questi anni un vero e proprio diciamo for fallimento dal punto di vista economico produttivo l'apparato di estrazione vinto in produzione e di distribuzione nel petrolio e nel suo alano e che così indica Enza diciamo da da da anni dato che e rispetto a una produzione
Che negli anni quando le cose funzionavano quindi parliamo soprattutto negli anni novanta portava il Venezuela poteva in qualche modo produrre qualcosa come il tre milioni o tre milioni e mezzo di barili al giorno quindi un un importante Paese petrolifero la produzione attuale addirittura scesa sotto il milione di barili cioè si parla di ottocento novecento per il e questo appunto per la decadenza
Delle isolotto Investimenti le sanzioni che sono state poi prese anche dalla dalla dagli Stati Uniti ma in questi ultimi anni quindi da questo punto di vista come dire è un Paese ricchissimo potenzialmente di petrolio ma in una situazione di deterioramento diciamo ormai accertato Egger durante in tutto quello che abbiamo infrastrutturale fondamentale per per l'estrazione e la produzione poi la la la la distribuzione ecco quindi si potrebbe pensare venne allora una motivazione come questa di fronte a una situazione così diciamo sembra fragile in realtà N proprio se si pensa che questa queste potenzialità se si pensa che diciamo teoricamente cariche fuori adesso ne parleremo e tutto da da da verificare
E adesso comincerà la ricostruzione di questa industria petrolifera venezuelana nel senso che già si parla di chi anni in qualche modo di Investimenti
Ecco chi in qualche modo controllerà questa ricostruzione
E quindi il controllo significa anche le alleanze significa le traiettorie per quanto riguarda anche lo sviluppo di di di di canali di distribuzione beh avrà in qualche maniera possibilità di investire di Bindi equilibri di decidere anche a chi vendere che con quali regole e sarà Fini fondamentale essere presenti in questo ruolo di rilancio
Così il professor Paolo Guerrieri sulle conseguenze politiche ed economiche del Rai da ascoltiamo il professor Mario Baldassarri presidente del Centro studi economia reale nella sua rubrica del lunedì capire per conoscere
Carlo Marx
Aveva introdotto un principio
Infine giustifica i metri
E quindi lo Stato liberale invece contestarla questo principio e cioè il INEA può anche essere giusto e condivisibile ma bisogna mettere in discussione anche i vecchi non è che qualunque mezzo giustifichi il raggiungimento del CIPE
E su questa base che è stata una contrapposizione in tutto il ventesimo secolo chiedo la caduta del muro di Berlino
Tra l'Occidente liberale e il blocco maschilista dell'Unione Sovietica ora gli eventi di questi giorni ma anche a partire dall'invasione russa dell'Ucraina
Stanno introducendo un altro principio e cioè che i venti giustificarlo qualunque fine e cioè io ai tempi e ho la forza posso propormi qualunque fine da raggiungere e questo è lo scardinamento
Dello Stato liberale dello stato di diritto e delle democrazie occidentali
è questo che mi preoccupa molto e cioè io ai tempi con la forza posso giustificare qualunque fine
Anche se il idee Pepe può non essere condivisibile
E questa è una riflessione che mi preoccupa molto proprio perché è ovvio che nel caldo
Dell'invasione russa dell'Ucraina è palese
Diciamo l'uso della forza per raggiungere qualunque file nel caso del pubblico Riccardo per prendere maturo e la moglie B e è palese che
Che uno scardinamento dello stato di diritto che poggia in realtà su una motivazione
Che qualcuno può anche comprendere e cioè la difesa del suolo americano dall'invasione
Della droga che verrebbe dal Venezuela ora queste notizie assolutamente non corretta perché come tutti Taliedo ed è stato detto proprio in queste ore
La cocaina e il fentanil che arrivano negli Stati Uniti non passa per il Venezuela passa per la Colombia e per il Messico
In realtà il tema vero è il controllo del petrolio venezuelano
Non a caso immediatamente il presidente Pera e ha detto le compagnie americane riprenderanno il controllo del petrolio in Venezuela per la semplice ragione che il petrolio
Che costerà per estrarlo Ray quattro dollari al barile
è venduto poi al sessanta dollari al barile
Chi ci ascolta può capire che con questi paraggi i Guaragno dentro in dollari costo di produzione a sessanta dollari al barile
Che è il prezzo internazionale ebbe ci sono margini di profitti giganteschi
Così il professor Mario Baldassarri sulle ragioni che hanno una sola casa bianca sentiamo anche Patrizio Bianchi economista già ministro dell'istruzione del governo Draghi
Beh guardi io credo che la prima vittima di quanto è successo sabato mattina siano le Nazioni Unite
Sono le Nazioni Unite
E il diritto internazionale e tutto quell'insieme di valori che avevano governato e hanno governato il mondo in questi anni così come queste minacce la Groenlandia
Sono da una parte un tentativo di liquidare la NATO ma d'altra parte mettere anche in difficoltà sostanziale
Tutta l'Unione europea
Quindi al di là del fatto specifico nei confronti del Venezuela
Al di là del fatto del vuole sperimentare suo Venezuela questa capacità di forza
E si poteva esercitare su verso era perché nessuno può difendere maturo
Dall'altra parte c'è proprio anche questo pesi Derio di rompere tutto il contesto di regole internazionali di questi anni per ripristinare l'idea non solo di Stati Uniti primi
Ma anche di un'idea di perversione internazionali basate unicamente sua fossa quindi il quadro e più ampio quadro più ampio se e devo dire anche più più carico di preoccupazioni del quella potrebbe essere l'isolare la questione è un fatto locale
No no no proprio il tentativo di Trump di superare tutte le grandi regole che dominano il il contesto mondiale e in particolare di colpire le organizzazioni internazionali
Quindi professore lei ci dice al di là diciamo di tutte le questioni e poi i anche economica del le risorse petrolifere eccetera giovane c'è proprio l'obiettivo di esercitare la forza per rompere quello che era il sistema di regole che insomma governava i rapporti internazionali fino a quel momento l'ha fatto con un ma durò proprio perché Maduro diciamo al proprio difficile adibita a difendere
E così ma guardi
Lo ha fatto lo ha fatto colpendo maturo che già agli occhi internazionali era fortemente squalificato però attenzione
Che non c'è un c'è un punto non è rilevante i tre quarti della popolazione deve la sua e la sono di origine locale cioè non sono immigrati e riconoscevano Emma duro un punto di riferimento
Detto questo
Detto questo Silvano coltivando anche nell'ambito del dell'America Latina
Una serie di conflittualità che possono anche esplodere ma che comunque rendono tutto il contesto straordinariamente instabile
Però io sono convinto che il primo obiettivo di Trump proprio rompe le regole internazionali e colpire le istituzioni internazionali tra cui gli oppone in prima in prima riga proprio l'Unione europea
Così il professor Patrizio bianchi sono le nove e trentadue minuti si dà ascolto del notiziario della mattino di radio radicale oggi martedì sei gennaio due mila ventisei
Questa mattina durante spaccio transnazionale poco prima della rassegna stampa ma anche sui giornali
Avete sentito le notizie che riguardano
O le proteste in Iran un alcune fonti parlano di circa a trenta vittime tra cui ci sarebbero anche dei minorenni delle aree pressione di queste proteste che ormai Turano da oltre una settimana allora
Il collegamento con quanto avvenuto in Venezuela con quanto sta avvenendo in Iran e il le dichiarazioni del della Casa Bianca del presidente Tramp di a voler poter intervenire anche in Iran qualora queste manifestazioni siano represse nel sangue sentiamo il collegamento da Gerusalemme con Fiamma Nirenstein registrato stamattina
Siamo in collegamento con Gerusalemme con Fiamma Nirenstein Fiamma buongiorno
Buongiorno abbiniamo nell'ambito
Sì alle questioni mediorientali però prima voglio dire che a Milano
Una folla di propalato aeroportuale cercato di impedire a del aderì israeliani che montavano sul loro coro perché la bimba non erano probabilmente che accanto
Che
Che credo fosse quello per il Marocco ora tutto questo va verificato quindi io ve lo do per come lo so
Però devo dire che l'altro giorno io ero che perché partivo perché ravviva accanto c'era ero a Roma però non ha minato Leo accanto eccetera lunghe per il Marocco e mi sono proprio domandata speriamo mi sono detta speriamo
Che queste vicinanze diciamo così
I inducano soprattutto in questo momento così difficile pensieri di pace va bene il mondo infonde un tutt'uno si viaggia per ogni dove
Chief incrociate dando venendo in questa immensità e che vada tutto bene vicino a Milano questi questi molti erano italiani ebrei italiani che andava in materia viva
E ho sentito che alle grida di quelli che vennero firmati perché filmini li fanno sempre tutti Attardo il loro telefonino alcuni che gridava ammassati ci andare noi vogliamo soltanto tornare a casa
No le scarpe questi gli ebrei vogliono soltanto tornare a casa Israele e la loro calda s'è sempre stata due mila nella loro casa
Questo è successo io ieri sicuro e Nettie non c'è di Cetto sui giornali italiani così come non c'è probabilmente anche il fatto che in Spagna è stata fatta una lista questo non in tutta la Spagna
In una parte dell'intera in Catalogna spietata fatta o una lista dei Byrne libera ebraiche di Kipar che appartengono ebrei spagnoli in modo che dal getto di cose da boicottare capisci che siamo ormai ha dei punti che disegnano una Shoah di tipo diverso ma di Schwarzy tra
E ma inoltre un secolo questo diciamo invece o con mondiale stare dall'altra parte alla al mercato Ashes market chiamati
Dissi mi c'è stata una grandissima folla che intorno a questo campo di cricket degli
Bamba salutava lagne perché il il giorno in cui si ricordano appunto riuscivi a Bondi e una bambina di quattordici anni quando il fratello è attraversata fra gli applausi della gente
Tutto il campo appoggiandosi su stampelle perché è stata ferita alle gambe nel mentre quel difendeva col suo corpo due bambini piccini piccini neonati
Questa è la situazione degli ebrei nel mondo
Va bene e in una vita ostruito il mio stato soltanto tre cavi naturalmente questo più importante è quello che sta succedendo al New Yorker
E dove Mamiani come prima cosa disconosciuto il riconoscimento da parte da cittadino io che Dellai clubber ai Aira
ER cane reale cioè e quella
Quella definizione dell'antisemitismo riconosciuta ormai quasi in tutto il mondo
Come Olanda discriminazione sostanziale del popolo della etnica della religione ebraica che comprende anche il pregiudizio nei confronti dello Stato di Israele e lui l'ha cancellato era parte
Degli statuti e c'erano anche altre leggi che difendono gli ebrei sul territorio junior caban Amidani come suo primo gesto fatta anche di questo
Quindi siamo veramente a una situazione
Generale di un attacco complessivo in cui non c'è neanche più il rifugio
Diversa in cui scappavano gli ebrei tedeschi e italiani in in America ma anche l'America ormai invasa da questa situazione meno male che Lippi lo Stato di Israele e gli ebrei possono sempre
Prendere un aereo se non vengono bloccati dal profano all'aeroporto Denis e chiedere
E chiedere mi ricognitori diretti a questo piccolissimo paese che combatte per la sua sopravvivenza questa è la prima parte seconda parte Iran
Allora tutti aspettano a vedere di vedere che se qua sì l'Iran
E
La prossima mossa i crampi intendo dire con questo che centinaia ormai di città e cittadine e iraniane sono percorsi da manifestazioni di massa che non sono più come un tempo o solo di studenti o solo di donne oppure soltanto tv commercianti del dello zucchero del il ma del sonno di tutti sono tutti in piazza gli iraniani e non gridano non gridano abbiamo fame c'è miseria non c'è acqua che quella è la situazione o c'è l'inflazione c'è questa inflazione spaventosa per per cui un real costarmi biologiche e milioni di real valgono un dollaro o un euro va be'no noi gridano morte fame Nai
E esaminai gli risponde con Morte con molte con paura paura di Campa perché Trump
Prima durante e dopo l'operazione ve Cerana ha anche dichiarato ore due per due volte consecutive che
Che il regime di nuovo
Ucciderà come ha fatto nel due mila e nove nel due mila ventidue
E la gente per le strade e ci sarà un intervento da parte americane che cosa dovrebbe consistere questo intervento c'è molto dibattito su questo naturalmente
Il mio pensiero e che non può essere uguale a quello che ha portato via maturo perché prima di tutto come lei diciamo così dispone di uno scudo molto più rilevante che quello del PRGC
Che che sono d'espellere guardie diciamo così un po'molto numerose e molto ben attrezzate molto consapevole del fatto
Che il regime cade cade chiaro cade il loro senso la loro identità la la loro il loro il loro modo tiritere che è sempre stato quello della della definizione dell'Iran come della testa di ponte che nel club ma particolarmente aggressivo e terrorista che ha cercato tramite soprattutto sulle vai lì che e poi è stato eliminato da dagli americani il conquistare prima il Medio Oriente e poi il mondo quel che è stata perse la teoria che ha dal tempo appunto nel mille novecentosettantanove della preda dell'Iran da parte di Khomeini aveva a quel tempo i suoi con una grande rivoluzione
Chi ha conquistato un territorio controverso perché l'Iran come già vi spiegavo volta ascolta
Le è musulmano e e non è è molto ma non solo soltanto perché è stato convertitore dell'Iran ha una storia perché Anna alle sue spalle una storia trovare applicati verta
è una popolazione che si sente molto cristiana e per niente Annaba che anche a con gli arabi un rapporto conflittuale e quindi è non è la solita vicenda dell'Islam ma di di Mosca Beth che conquista il mondo tutto allora l'Iran eh conquistato
Sul suo cavallo in tempi alla testa del suo grande esercito va bene
Qui si tratta qui si tratta invece
Di un Paese conquistato riconquista quindi in cui c'è un contrasto rispetto a questo in cui le guardie la rivoluzione insieme al potere di Khamenei sono una parte soltanto di questo Paese che infatti la di tempo in tempo storici è di nuovo combatte per riconquistare una sua identità perché i cristiani che danno un'antica identità molto poste definita Trump occorra intervenire la domanda è completa che chitone molti che hanno detto che Campania decretate fra cui quella tante le per dirne una che crede molto bene qui da ebbene è stata la minaccia amata che non vi muovete se non date le armi che non comunque se non consegnate questo parli tempo parte non consegnate subito
Noi tutti gli ostaggi verrete distrutti immediatamente quel giorno una cosa che Klump ha detto parecchie volte e che poi non ha non ha realizzato però invece ecco Maduro la l'impresa è stata evidente soprattutto per quel che riguarda il rene
Tutti si ricordano molto bene come e il fronte alla mancata conferma da parte dell'Iran di una risposta positiva di fronte alla scadenza della della richiesta americana di rinunciare all'arma atomica e che l'altra interna Israele
Anche l'apprezzo tutto ha intrapreso quell'attacco che nell'estate scorsa ha portato appunto alla distruzione ora per lo meno parziale insomma in gran parte delle strutture anatomiche e delle strutture atomiche iraniane allora
Ha detto bifronte a che cosa siamo siamo di fronte a una promessa molto precisa di Trump
Che che tutti voi che abbiamo sentito dire e ripetere l'abbiamo vista scritta
Connotati di fronte a questo il potere iraniana Patrignano si trattiene
Mentre ai nelle precedenti rivoluzioni ha ucciso a centinaia più di cinquecento senz'altro nel due mila cinque
E precedentemente piuttosto ogni volta che da tempo ed è intorno ai più di cento e a volte anche perché arriva al migliaio
Di di rivoluzionari chiamiamoli così insomma di dimostra che per le strade questa volta siamo ancora alle dieci alle decine
Ignoro che
C'è preoccupazione c'è paura per quello che ha detto Trump perché questa promettere intervenire se i morti saranno tanti
Però nel frattempo sono stati trascinati
Nelle terribili prigioni iraniane dove si compie di tutto insomma di fissare potente botte violente sui prigionieri qui siamo già oltre il migliaio cioè la forca viene usata
Anche se si cerca di dare un segnale che viene usata ancora in maniera cercare di trovare una strada che innesca ecco e iraniani ci siamo di fronte a parecchie opzioni per ampio una che prende in considerazione qui in Israele è che il il come mi Khamenei apposta a decidere chi attaccare Israele in maniera da sollevare contenti mento patriottico in tutta la popolazione
E poi da dalle piante
I giovani e le persone che si ritengono profondamente iraniane a fronte di Israele
Però in questo caso Khamenei già anche che Israele è già pronto ha una forte spostati in cui Netanyahu anche parlato ieri
Per la Knesset dicendo che l'Iran dovette muoversi belle a a pronta
Ho una risposta indimenticabile ecco del resto L'Unità e l'ha detto questo anche perché reduce adesso dal mare lago dove ha incontrato per quattro giorni consecutivi quattro giorni propri in cui si decideva
L'operazione Ortega e lasci decideva appunto rimandandola giorno dopo giorno per il cattivo tempo li chiude in utile sapere più avanti
E quindi Netanyahu era dentro proprio questo gruppo anche se non non tipo certi delle loro conversazioni
Ecco in questi giorni che certo parlato molto anche di di questo si è parlato di ritirare una perché l'Iran che era il terminale una delle grandi operazioni di vendite
Le vendite gigantesca che che hanno sostenuto tutto il terrorismo internazionale
Di tutti narcotraffici di cui il Venezuela era protagonista mai in cui ci serviva
Di di del lungo braccio
Dell'Iran ovvero degli hezbollah
Il l'inghippo è gigantesco e sto a vedere il nesso fra terrorismo
E uno terrorismo e narcotraffico è un nesso importantissimo indimenticabile che dovrebbe essere squadernato di fronte agli occhi peggio dei nostri giovani
Giorno dopo giorno è che circa ad esportare
Di fare questo quindi adesso bisogna detenere e
Trump decide che questo nodo Deventer otto adesso qui ti dice ancora ad Arcore con questa clinico che puntina avrebbe telefonato a Netanyahu
Ho perché a esiti non attaccare l'Iran ora questo è veramente la voce di un giornalista del canale di un però tuttavia dei canali più importanti della televisione
Israeliana e dà retta darebbe sono un segnale ai miei occhi di quanto perché è importante per la Russia e anche per la Cina
Che l'Iran ha respinto bella e inseguiti con le sue con i suoi disegni terroristici e criminali e anche con i troni che vengono forniti a Putin per combattete contano per per per aggredire l'Ucraina
E quindi Putin cerca di fermare questa citazione dopo aver già Pierre rimato la vicenda venezuelana
Grazie Fiamma Nirenstein sentirci arrivederci
Nove e quarantanove minuti notiziario del mattino di radio radicale gli Stati europei riuniti nella coalizione dei volenterosi per sostenere l'Ucraina incontrano oggi a Parigi e gli emissari americani per una riunione che mira a far emergere la convergenza sulle garanzie di sicurezza da fornire a chi FI a precisare i contorni della forza multinazionale che dovrebbe entrare in scena dopo un'eventuale tregua con la Russia
Fonti dell'Eliseo definiscono la riunione di oggi alla quale attesa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni come il coronamento degli sforzi che Manuel Macron
Ha avviato da un anno dopo l'arrivo di da un'altra rampa la Casa Bianca per evitare che gli Stati Uniti abbandonassero l'Ucraina noi
Ha spiegato uno dei consiglieri del presidente francese siamo riusciti in quest'operazione di Corelli convergenza tra l'Ucraina l'Europa e l'America Macron attende oggi in una capitale francese imbiancata dalla neve
L'omologo ucraino Volodymyr Zaleski gli emissari americani Steve Hewitt Coffa hedge Arcus mer per un pranzo all'Eliseo
La successiva riunione nel primo pomeriggio riunirà trentacinque Paesi ventisette dei quali saranno rappresentati da capi di Stato o di governo
Attesi anche i capi della NATO e dell'Unione Europea a fine pomeriggio in programma una conferenza stampa comma crollo Zaleski il primo ministro britannico che star male e il cancelliere tedesco Frederick Commerce
Queste le notizie che arrivano da Parigi nel frattempo da Roma papà leone quattordicesimo ha chiuso la porta santa della basilica di San Pietro
Termina così il Giubileo due mila venticinque dedicato alla speranza la porta della basilica era stata aperta
Da papa Francesco la sera del ventiquattro dicembre due mila venti il quattro
Era presente presente anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è arrivato in Vaticano proprio per la chiusura della porta Santa della Giubileo
E chi viene detto dei due papi
Cambiamo argomento torniamo sul discorso di fine anno del presidente Mattarella in particolare sulla parte che Mattarella dedicato ai giovani ascoltiamo Tiziano Treu già ministro del lavoro
Nei governi Dini e Prodi presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dal due mila diciassette al due mila ventitré
Lo abbiamo sentito ieri durante la sua rubrica economia e lavoro
Il discorso di Mattarella convincente contiene tanti spunti gli elementi molto interessante quest'anno più che mai perché ha fatto una storia d'Italia comuni i momenti alti
Anche perché a c'è un po'sul morale nella storia d'Italia per cui alla fine ha fatto questo discorso ai giovani vincendo due cose che sono molto giuste
Soprattutto di fronte a certe deduzioni cosicché rinunciataria primo
Che i giovani non è vero che in chi conosce lo sa che siano dopo assegnati contestatari senza costrutto quindi che sia colpa loro lui lo dice chiaramente qui il problema credo
Devono fare tutto quello che spetta a loro stessi guardare guardare al futuro cosa che purtroppo io tutti non sempre fanno e quindi questo è il il messaggio di di stimolo e anche di fiducia giusto qualcuno dei problema poteva anche dire
In politica un po'più di concreto quali sono
Gli ostacoli che ci sono in realtà sì oltre a questo del corso riesca a questa finale giustamente incoraggiante ci guardiamo gli ultimi ma non vi anni fa agli ultimi delle ultime settimane di quei crede tornato almeno tre o quattro volte
Su questo problema dei giovani perché dicendo credo che purtroppo sappiamo ma che non hanno consideriamo che se ne abbiano sempre meno giovani perché la denatalità li facciamo andare via a proposito noi abbiamo dei dati terribili degli ultimi dieci anni diamo tra perso seicentotrenta mila giovani ma poi con una percentuale alta
I laureati quasi quaranta per cento e con due segnali tecniche questa percentuale di che vanno via non come un cieco lo paga a memoria i poveracci
E avevo scelto istruzione ma appunto di laurea che è una tendenza che sta crescendo e sta crescendo anche una dato che a me ha colpito molto
Non vado via solo dal Sud al Nord
Calabria da no addirittura
Più il i dati più gravi di fuga che i giovani sono una Lombardia ed era forse ancora in una locomotiva ci dice che il Paese
Così il professor Tiziano Treu con lui chiudiamo questo notiziario del mattino di radio radicale riascolteremo tra breve
Stampa e regime condotta questa settimana da Carlo Romeo vi dico soltanto della massiccio attacco russo nella notte con sessantuno o droni e partito e ieri alle diciotto in totale e la Russia a lanciato sessantuno droni circa quaranta erano androni d'attacco di tipo shahid
Sono stati dichiarati nella notte all'armi antiaeree a chi F nella maggior parte delle regioni dello Ucraina la notte è stata tesa perché F. non è trascorsa senza conseguenze
Una struttura medica privata è stata danneggiata da un attacco di troni russi costringendo i pazienti di evacuare grazie per l'ascolto adesso di nuovo stampa e regime con me Carlo Romeo
