Presiede il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, assieme al vice segretario nazionale e presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio.



Partecipano: Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia; la stessa Claudia Moric, assessore della Regione Liguria; l'assessore regionale Marco Scajola; Angelo Vaccarezza, consigliere del presidente Bucci; Carlo Bagnasco, coordinatore regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione e Claudio Scajola, sindaco di Imperia e vicepresidente nazionale ANCI.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa per presentare il nuovo …

assetto del partito all'interno della giunta della Regione Liguria e le recenti nomine." che si è tenuta a Roma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 16:30.



Con Alberto Cirio (presidente della Regione Piemonte, Fi), Claudio Scajola (sindaco del Comune di Imperia, Fi), Antonio Tajani (segretario nazionale, Fi), Claudia Moric (assessore al bilancio della regione Liguria, Fi).



La conferenza stampa è stata organizzata da Forza Italia.



Tra gli argomenti discussi: Regioni.



Questa conferenza stampa ha una durata di 10 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

