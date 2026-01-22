22 GEN 2026
Conferenza stampa per presentare il nuovo assetto del partito all'interno della giunta della Regione Liguria e le recenti nomine.

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 16:30 Durata: 10 min 6 sec
Forza Italia
Presiede il segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, assieme al vice segretario nazionale e presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio.

Partecipano: Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia; la stessa Claudia Moric, assessore della Regione Liguria; l'assessore regionale Marco Scajola; Angelo Vaccarezza, consigliere del presidente Bucci; Carlo Bagnasco, coordinatore regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione e Claudio Scajola, sindaco di Imperia e vicepresidente nazionale ANCI.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa per presentare il nuovo assetto del partito all'interno della giunta della Regione Liguria e le recenti nomine." che si è tenuta a Roma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 16:30.

Con Alberto Cirio (presidente della Regione Piemonte, Fi), Claudio Scajola (sindaco del Comune di Imperia, Fi), Antonio Tajani (segretario nazionale, Fi), Claudia Moric (assessore al bilancio della regione Liguria, Fi).

La conferenza stampa è stata organizzata da Forza Italia.

Tra gli argomenti discussi: Regioni.

Questa conferenza stampa ha una durata di 10 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

è una conferenza stampa per affrontare
E comunicare quello che il nuovo assetto di governo della Regione Liguria all'interno della quale evidentemente Forza Italia
è una forza senior mentre implementato la propria rappresentanza frutto di innanzitutto dal fatto che abbiamo vinto le elezioni e quindi questo
E il grande risultato che Forza Italia avuto per l'elezione di Bucci al presidente e poi con l'allargamento della Giunta il raddoppio della rappresentanza
All'interno della Giunta regionale perché all'assessore Marco Scajola che qua presente che usate a dodici deleghe quindi quello di trasporti racchiude un po'l'insieme però a tante deleghe
Ed era rappresentante fino a pochi giorni fa di Forza Italia al governo dà ragione si è unito un secondo se sono meglio una donna assessore straordinaria che Claudia Mori cioè che assunto deleghe molto importanti quelle sono le deleghe alla patrimonio le deleghe al a Bilancio le deleghe al personale e le deleghe alle partecipate quindi una ruolo estremamente importante a questa sua presenza in giunta si è anche incardinata la figura del consigliere delegato perché Angelo Vaccarezza già nostro consigliere regionale oggi anche consigliere delegato unico consigliere
Delegato in Liguria con diritto di partecipazione alla Giunta e si occupa di internazionalizzazione di rapporti con l'Europa sapete quanto importante veduto temeva Bolkestein per la Liguria ed in particolare degli enti locali dei Comuni che è una delega di territorio molto forte
Questo è stato il frutto di un lavoro importante è stato fatto a livello territoriale io voglio ringraziare Claudio Scajola perché ne è stato in qualche modo il regista Claudio non ha bisogno di presentarlo nelle sue cariche proprio Scajola Claudio Scajola è questa e casa sua
Perché ha contribuito
Contribuito a fondarla farla crescere e lo voglio evidentemente ringraziare insieme a Carlo Bagnasco che il nostro coordinatore regionale che anche capogruppo che insieme anche all'onorevole Bagnasco Roberto a a seguito passo passo in un'unità di intenti questo percorso che ha permesso e ci permette oggi di essere sempre più presenti anche al governo di una regione così importante come la Liguria questo era il quadro di sintesi
So che Antonio al tempo misurato equilibrio si Tardioli dire pura parola primaria media di Antonio ma un minuto ma è un secondo serve il rafforzamento della Giunta regionale con la Mori cioè
Perché l'obiettivo primario che abbiamo con la difficoltà di avere a Genova la sindaco Salis sono le prossime politiche che sono dietro l'angolo e quindi la Regione deve lavorare
Per costruire un buon risultato l'anno prossimo
L'angelo tutti mi pare che con l'allargamento della giunte con il rafforzamento del ruolo di Forza Italia
Per quanto riguarda il governo della Liguria cambierà un po'le cose
Prima delle elezioni regionali noi
Eravamo fuori da tutto
Abbiamo tenuto lo straordinario risultato siamo cresciuti siamo cresciuti anche nella rappresentanza consiliare e nella rappresentanza governativa noi siamo al governo per far migliorare le cose siamo al governo per fare siamo al governo del portare qualità abbiamo portato qualità all'inizio con l'assessore Scajola junior abbiamo portato qualità con il nuovo assessore
Che avrà una responsabilità importante delle del bilancio quindi darà un contributo fondamentale
Per la tenuta dei conti che per noi è qualche cosa di molto importante tenuta dei conti riduzione della pressione fiscale crescita quindi avere l'assessore al Bilancio di una forza politica che fa della crescita gli aiuti al ceto medio
Del sostegno al mondo imprenditoriale collegato poi al lavoro che fra sta facendo l'assessore Scajola trasporti e tutto il resto significa poter dare un contributo
Importante allo sviluppo di una Regione del nord
C'è un problema nord noi non dobbiamo preoccuparci soltanto di quello che accade al sud
Non dobbiamo preoccuparci soltanto delle grandi città dobbiamo occuparci di tutto quello che accade in una realtà che e la realtà produttiva del nostro Paese
Quindi come siamo al devo dire che
Siamo entrati in giunta per la prima volta anche in me Valle d'Aosta questo significa oltre Piemonte che il nostro lavoro di governo
è sempre più fondamentale per la crescita del nostro Paese per la stabilità del nostro Paese ha ragione Scajola senior quando dice che rafforzarci in Liguria mi congratulo con tutto il partito cominciare dal segretario regionale
Perché oggi qui c'è una grande unità dal vice segretario nazionale Alberto Cirio che segue molto le questioni del nord a tutta la classe dirigente
Politica e amministrativa quindi l'unità del partito lo spazio verrà dato anche al consigliere la carezza
Per avere rapporti c'era il tema della Bolkestein tutto il rapporto con l'unione europea è fondamentale perché ci sarà il tema del dell'agricoltura c'era il tema del Mercosud ci sono tantissimi lesioni lo dice uno che ha dedicato gran parte della sua vita politica all'istituzione europee se c'è un consigliere dedicato a te nei rapporti
In maniera diciamo così esclusiva cioè si sceglie una persona per fare quello significa che questa Regione con la presenza di Forza Italia avrà più possibilità di ottenere risultati avere un rapporto con l'Unione europea noi siamo una forza politica europeista e crediamo proprio e siamo fieri di avere anche questa
Responsabilità per favorire la crescita territoriale della regione Liguria in prospettiva delle elezioni politiche perché non lo nascondiamo abbiamo ambizioni vogliamo vincere le prossime elezioni politiche
Non abbiamo cambiato obiettivo
Avevamo fissato quello del dieci per cento nessuno ci credeva alle elezioni
Europee ci siamo arrivati e siamo alla terza forza politica una corre dal fatto che la Südtiroler Volkspartei
Vogliamo diventare una forza che si avvicina sempre più al venti per cento perché vogliamo essere anche una grande forza federa Trichet e annuncia oggi qua visto che siamo in conferenza stampa che subito dopo il referendum organizzeremo un grande evento a Roma dei credo questa cosa farà piacere anche Claudio Scajola
Un grande evento per commemorare i cinquant'anni
Della fondazione del Partito Popolare Europeo chiameremo a raccolta tutti i popolari europei italiani non solo quelli che sono di Forza Italia
Ma per dar vita finalmente ad una grande forza come dice Berlusconi cristiana liberale riformista garantisse europeista e atlantista
Sotto le bandiere del Partito popolare europeo che come vedete caratterizza il nostro simbolo quindi un grande evento che non sarà solo celebrativo ma sarà anche un evento per guardare al futuro per guardare alle prossime elezioni politiche dove noi vogliamo caratterizzare la presenza di Forza Italia come l'unica grande forza del centro politico italiano non siamo soltanto il centro del centrodestra siamo il centro della politica italiana
E vogliamo essere sempre più riferimento anche di tutti quei centristi che faceva parte del centrosinistra visto che il centrosinistra in Italia è morto
Esiste solo la sinistra abbiamo degli orfani ai quali dobbiamo dire c'è una casa e quella casa si chiama Forza Italia Partito Popolare Europeo e il percorso ligure e parte di questo progetto io mi scuso tanto per voi aggiungete
Bocca al lupo aveva noi la nuova assessora assessore preferisce diventa milanese annovera da me
Avvocato
Proviamo a
Va
Bene
Lire insieme Claudio Scajola a Carlo Bagnasco queste fasi che sono state fasi importanti che ci hanno permesso di rafforzare ulteriormente la presenza di Forza Italia governo di una regione meravigliosa come la Liguria e quindi come partito siamo orgogliosi perché non cresciamo soltanto dei sondaggi ma cresciamo anche nella rappresentanza e soprattutto con la guida di Antonio Tajani dimostriamo che il nostro partito sa valorizzare le sue fondamenta al suo radicamento i personaggi anche i volti storici o dei Forza Italia ma sa aprirsi come nel caso di Claudio Morici
A donne di valore a personalità nuove che arricchiscono davvero offerta di governo che siamo in grado di mettere in campo
E da Presidente Regione Piemonte quindi dal collega
Di di Bucci gli auguro naturalmente un gran lavoro un buon lavoro anche nel coordinamento tra le nostre due regioni ne abbiamo due regioni amiche confinanti tanti temi comuni e sono felice che con questa Giunta ulteriormente rafforzata si potrà lavorare ancora meglio per il bene le nostre comunità
Bene grazie a Forza Italia per questa proposta io ho sempre lavorato nell'ambito della materia della della contabilità del bilancio ma dall'altra parte come tecnico come direttore generale
La male l'esperienza politica mia nuova però di diciamo che metterò tutto l'impegno e ringrazio quindi per l'accoglienza che mi è stata riservata e ringrazio

