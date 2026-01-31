31 GEN 2026
Registrazione video della manifestazione "Torino - Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2026", registrato a Torino sabato 31 gennaio 2026 alle ore 10:04.

Sono intervenuti: Alessandra Bassi (Presidente della Corte d'Appello di Torino), Roberto Fontana (consigliere e componente della settima commissione del CSM), Andrea Delmastro Delle Vedove (sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia), Lucia Musti (Procuratore Generale della Repubblica di Torino), Simona Grabbi (presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino), Flavia Panzano (presidente ANM Piemonte), Alessandra De Nicolò (Magistratura onoraria), Danilo Cerrato (Organismo Congressuale forense).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Giustizia.

La registrazione video di questa manifestazione dura 3 ore e 9 minuti.

Per e iniziò a la lettura della relazione inaugurazione dell'anno giudiziario
Ed è sempre teniamo seconda tridimensionale operazioni visto tanti
Che va
Bene buongiorno a tutti desidero esprimere la mia più viva gratitudine a tutti i partecipanti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario due mila ventisei
Che con la loro presenza in Aula Magna o in collegamento da remoto testimoniano l'attenzione attribuita all'amministrazione della giustizia nell'operato della magistratura del distretto della Corte d'appello di Torino
Il primo saluto referente e di profonda e sincera stima
Non può non andare al nostro presidente della Repubblica onorevole Sergio bancarella
Garante della Costituzione e presidente del Consiglio superiore della magistratura che con profondo senso dello Stato che in grande autorevolezza e per mezza è più volte intervenuto indifesa di principi costituzionali di autonomia ed indipendenza della magistratura saluto e ringrazio per avere manifestato la loro vicinanza alle istanze della giustizia del nostro territorio
Il rappresentante del Consiglio superiore della magistratura dottor Roberto Fontana il sottosegretario al ministero della giustizia onorevole Andrea Del Mastro delle Vedove
La vicepresidente del Senato onorevole Anna Rossomando il presidente della Regione Alberto Cirio la ministra onorevole Maria Grazia Bernini
I parlamentari del Piemonte e della Valle d'Aosta e il sindaco della città di Torino professor Stefano Lo Russo
Il prefetto di Torino dottor Donato Cafagna dei prefetti negli altri capoluoghi del distretto omaggio e sono sinceramente grata della presenza del monsignore Alessandro Giraudo
Di rappresentanza e di sua Eccellenza Reverend dissi ma l'arcivescovo di Torino
Rivolgo il benvenuto alla relatrice della Università di Torino professoressa Cristina Prandi e i professori intervenuto in rappresentanza del rettore del Politecnico di Torino
E dell'Università del Piemonte orientale per l'ha manifestata vicinanza dell'accademia all'esercizio della giurisdizione
Ringrazio ancora il questore di Torino dottor Massimo Gambino e questori degli altri capoluoghi del distretto i comandanti dei carabinieri legionario provinciali della guardia di finanza regionale provinciali
Della scuola e di applicazione dell'esercito e della Brigata Taurinense della polizia penitenziaria nei vigili del fuoco e della polizia municipale
Che con la loro partecipazione a questa cerimonia danno espressione plastica della solida e proficua collaborazione
Tra le forze dell'ordine e la magistratura del distretto nel comune impegno per la legalità
Un saluto realmente sentito Val procuratore generale Lucia Musti
Con la quale si subito instaurata una sinergia operativa che con pragmatismo ha consentito di avviare un percorso di fattiva collaborazione
Tra i due uffici apicali
Nella ricerca di soluzioni condivise e nella ittita c'è gestioni delle molteplici criticità che interessano il distretto ringrazio della loro presenza i presidenti di tutti i tribunali e i procuratori della Repubblica degli uffici del Piemonte e della Val d'Aosta
I magistrati giudicanti e requirenti di ogni grado i presidenti i magistrati della giustizia amministrativa
Ed è la giustizia contabile i giudici ai procuratori onorari
Gli ex colleghi in particolare i presidenti e gli ex procuratori generali emeriti un pensiero di stima e di affetto rivolgo al mio predecessore Eduardo Barelli innocenti che sino al ventotto novembre due mila venticinque ha guidato la corte d'appello di Torino Pont competenza dedizione e passione autentica conseguendo risultati di assoluto rilievo e consegnandomi insegnamenti preziosi per lo svolgimento del gravoso incarico che mi aspetta
Ringrazio soprattutto tutto il personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto che nonostante le difficoltà con dedizione e spirito di servizio consente di dare continuità al servizio giustizia
Un saluto grande paura o a non andare alla dirigente amministrativa della corte d'appello dottoressa Carmelina De Meo la quale conclude oggi la sua lunga carriera nell'amministrazione la ringrazio
Per la competenza e l'abnegazione con cui ha retto l'ufficio riuscendo a fare fronte alle oggettive criticità con eccellenti doti pur iniziative sono gliela della presenza di una così autorevole rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato e gli avvocati del foro di Torino
E in particolare della Presidente avvocata Simona Krabi
E dei membri del consiglio dell'ordine degli avvocati degli altri fori del distretto con tutti i quali prosegue la fruttuosa attività di collaborazione nella comune prospettiva di rendere un servizio più efficiente nell'interesse dei cittadini
Torna un cordiale saluto ai componenti del consiglio giudiziario e un sentito ringraziamento alla presidente e ai componenti della giunta distrettuale dell'Anm per l'importante lavoro che stanno svolgendo in questo delicato momento per la giustizia italiana
Saluto con riconoscenza i rappresentanti dell'associazione di Torino giustizia e degli altri enti e le fondazioni per il loro contributo concreto alla realizzazione di progetti di supporto agli uffici giudiziari e all'ente morale Biblioteca storica della corte d'appello presso la Curia Maxima patrimonio storico culturale che non ha pari in Europa e che deve essere preservato
Ringrazio la fanfara della Brigata Taurinense il coro Mario Piaggio diretto dal maestro Gianluca Fasano per i graditi momenti musicali
E gli insegnanti studenti del Liceo artistico Cottini per la loro partecipazione a questa occasione concreta di educazione civica e per gli elaborati grafici che saranno proiettati sullo schermo durante l'evento
Ringrazio infine i rappresentanti dell'informazione oggi presenti per la fondamentale attività che svolgono ogni giorno al servizio di tutti noi cittadini e della democrazia
Nel rappresentare lo stato dell'amministrazione della giustizia del distretto constato che l'analisi dei dati delle statistiche nel restituire una realtà connotata da qualche luce e da molte ombre
Finisce per ridursi a un cahier de doléances
E non di meno la relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario e proprio l'occasione per individuare termica sottoporre al pubblico dibattito
Con particolare riguardo e i profili più rilevanti e critici dell'amministrazione della giustizia come quando si parla di giustizia in Italia si è soliti porre l'accento sugli episodi di cosiddetti ama la giustizia concentrare l'attenzione sugli errori giudiziari in realtà alla luce della rilevantissima produzioni giurisdizionale assai gravi sebbene non per questo meno gravi
E denunciare i tempi eccessivamente lunghi di celebrazione dei processi
Ora non v'è dubbio e i magistrati per primi ne sono consapevoli che l'eccessiva durata dei processi costituisca più un gravissimo problema nazionale
Fonti di estremo disagio per i cittadini e fattore frenante della crescita economica del Paese e giustamente proprio la riduzione da la durata dei processi e l'abbattimento dell'arretrato è un getto degli obiettivi del PM RR nel settore giustizia
Si parla invece poco a mio giudizio troppo poco delle ragioni della inefficienza della macchina giudiziaria
Come si avrà modo di riscontrare alla luce dei dati che andrò a illustrare le obiettive inefficienze del sistema giudiziario trovano causa se non esclusiva certamente preponderante
Nelle gravi carenze di risorse umane e in particolare nella mancanza di adeguate risorse materiali e tecnologiche
Prima di esaminare la situazione degli organici della magistratura giudicante del distretto vampata ulteriore importante premessa
Secondo il Consiglio d'Europa autorevole e indipendente fonte internazionale i magistrati italiani vantano la più elevata laboriosità e capacità di definizione dei procedimenti d'Europa
Nel contempo i dati di comparazione mettono in luce come il numero di magistrati in Italia in relazione al numero di abitanti sia pari alla L'Unità della media dei Paesi del Consiglio d'Europa
La delineata situazioni non risulta d'altronde risolvibile con progressivi aumenti di produttività
Che da un lato non sono umanamente esigibili dall'altro lato rischiano di far decadere la qualità delle decisioni che vista all'estrema delicatezza degli interessi coinvolti deve essere invece massimamente preservata
Inoltre gli organici già sottodimensionati rispetto alla mole e alla complessità del contenzioso
Almeno nel nostro distretto sono stati per molti anni gravemente scoperti scoperture che sono stati parte Wal Mart soltanto questo gennaio conio recentissime ingresso dei magistrati di prima nomina i cosiddetti morto il nostro testé letto presente a delle problematicità aggiuntive è il più esteso d'Italia comprendendo due regioni il Piemonte la Val d'Aosta dove risiedono oltre quattro milioni e mezzo di abitanti e include ben tredici uffici giudiziari
Tra cui dieci tribunali ordinari
Il distretto risulta inoltre caratterizzato da un secondo tessuto industriale e produttivo
E nel contempo è interessato da fenomeni criminali che come diffusamente spiegherà il procuratore generale spaziano dalla criminalità organizzata con la presenza di macchine storiche e cosiddette nuove ma come quelle straniere
Al traffico di stupefacenti aerea finanziari e patrimoniali alla criminalità informatica sempre più diffusa alla criminalità minorile
Tanto genera un contenzioso civile e penale quantitativamente rilevante ed estremamente complesso rendendo ancora più allarmante il dato relativo alle scoperture
Non è ovviamente possibile sarebbe d'altronde intollerabili mente gravoso espone tutti i numeri che riguardano la situazione delle risorse umane negli uffici giudiziari del nostro distretto mi limiterò pertanto papali una panoramica dei dati più rilevanti rinviando per il dettaglio alla relazione scritta che il presidente Barelli innocenti
Ha inviato nei mesi scorsi al primo presidente della Corte di Cassazione consultabile sul sito web della corte d'appello
L'organico tabellare degli uffici giudiziari del distretto è composto da quattrocentocinquantaquattro magistrati giudicanti e al trenta ottobre due mila venticinque erano Baccanti cento uno posti con una scopertura del ventidue per cento
Con la recentissima emissione negli uffici giudiziari di primo grado di diversi magistrati in tirocinio appunto i cosiddetti Motta
La situazione è migliorata e le scoperture effettive si sono ridotte secondo la rilevazione del venti gennaio scorso al quindici per cento
Nonostante l'arrivo dei notte in alcuni uffici persistono nondimeno alcune criticità come nel tribunale di Novara
Dove la scopertura effettiva e del venticinque per cento tanto dipende in parte dalla circostanza che nonostante la loro presenza sulla carta
Alcuni giudici sono in congedo per motivi di salute o per maternità
Approfitto dunque dell'autorevole presenza del dottor Fontana per sensibilizzare il Consiglio superiore
Affinché siano messi a concorso con la massima urgenza i sei posti delle piante organiche flessibile distrettuali o almeno parte di essi strumenti istituito con la legge numero centosessanta del due mila diciannove
Proprio per fare fronte alle situazioni di scopertura temporanea di tre
Sta di fatto torna ad accennare con la stessa inalterata entra distesa dei miei predecessori al tema dell'endemica inadeguatezza della pianta organica di magistrati giudicanti del tribunale di Novara
Secondo tribunali del distretto dopo quello di Torino per bacino d'utenza e volume di contenzioso
Quando nel due mila dodici è stata ridisegnata la geografia giudiziaria del Piemonte con la soppressione e l'accorpamento di alcuni tribunali la dotazione organica del personale di magistratura e amministrativo del Tribunale di Ivrea è stata concepita in termini strutturalmente sottodimensionati rispetto i flussi di lavoro
Il recente opportuno ampliamento dell'organico della Procura ha paradossalmente acuito lo squilibrio poiché adesso non ha fatto seguito come logica e funzionalità avrebbero imposto il corrispondente adeguatemi adeguamento dell'organico del personale giudicante amministrativo del tribunale sul quale ovviamente rifluisce il lavoro della magistratura inquirente
Estremamente grave era situazioni di giudici di pace del distretto e si svolgono un ruolo sempre più importante nell'amministrazione della giustizia nei settori civile e penali e in materia di immigrazione
Si considera ad esempio che presso l'Ufficio di Torino il più importante del distretto
Quarto per dimensioni a livello nazionale nel cui territorio opera un centro di permanenza per il rimpatrio
Nei primi mesi del due mila venticinque l'organico di centotrentanove i giudici di pace era coperto da soli sette giudici la situazione sono un po'migliorate di recente con l'arrivo di alcuni giudici di ruolo
Il magistrato onorario supplenti ma la scopertura attuale resta altissima attestandosi intorno al settantatré per cento
Tanto comporta che i tempi di fissazione dell'udienza dinanzi ai giudici di pace siano estremamente lunghi con conseguenti inaccettabili ritardi nella risposta alle istanze dei cittadini
La scopertura il personale amministrativo degli uffici giudiziari del distretto
Continua a rimanere elevatissima rinvio per i dati dei tribunali del distretto alla relazione scritta e trovate appunto caricata sul sito web della corte e mi concentro sui dati della corte d'appello ebbene
Impossibile
Corre scusate però continua brusio semi sottofondo
Stavo dicendo che in Corte d'Appello a ottobre due mila venticinque si registrava una scopertura media del trentatré per cento
Dato che risulta ancora più grave scomponendo i fattori cioè considerata la scopertura del trentotto per cento dei posti di assistente giudiziario
Ebbene quasi il sessantacinque per cento dei posti da cancelliere figure che penso tutti voi possiate comprendere siano fondamentali per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e dunque cruciali per il buon funzionamento dei servizi dell'ufficio
Il dato relativo alle scoperture rimane attualmente inalterato attestandosi intorno al trentadue virgola cinquantasei per cento ma confido che la situazione possa migliorare
Con l'imminente immissione auspicabilmente in un numero adeguato degli assistenti vincitori del concorso se celebrato lo scorso anno
Approfitto dell'autorevole presenza del sottosegretario al ministero della giustizia per tornare a fare luce
Sulla situazioni più volte evidenziata e aggravatasi negli ultimi anni
Di grande concorrenza da parte di altre amministrazioni dello Stato
INPS agenzia delle entrate o altri ministeri che a parità di inquadramento del comparto giustizia poco no ai troppi dipendenti stipendi più elevati in virtù di indennità bonus speciali compiuta quindi progressioni in carriera il che ovviamente favorisce la permanenza del personale amministrativo
Presso gli uffici giudiziari
Non possono spezzare una lancia a favore degli addetti all'ufficio del processo figura istituita nell'ambito della riforma carta per il due mila ventuno e finanziata con fondi del Pnr tali innovazioni ha messo l'Italia finalmente in linea con altri paesi stranieri che da tempo conoscono la figura dell'assistenza del giù dell'assistente del giudice
E si è rivelata fondamentale per l'efficienza giudiziaria laddove gli addetti all'UPI pinea una reati per lo più in materie giuridiche o giovani avvocati
Aiutano il giudice nelle attività di studio di preparazione degli atti e consentono dunque una gestione più efficiente e più celere dei procedimenti sebbene siano stati impiegati per una rilevante percentuale del loro lavoro
Nelle attività cosiddette di cancelleria per compensare in parte le rilevanti carenze di personale amministrativo un puro
Gli abeti all'UPB hanno assicurato e continuano ad assicurare un sostegno importantissimo i giudici ed apre la mano rendono possibile la definizione di un numero maggiore di causa
Per queste ragioni auspico che il ministero della giustizia come ha preannunciato
Alla scadenza del contratto a tempo determinato del trenta giugno due mila ventisei mantenga integralmente le dotazioni di personale assunto con i fondi del PM RR
Già assegnati agli uffici giudiziari
Conclusa la trattazione della situazione bella personale di ruolo vorrei spendere due parole sul tema degli interpreti
Il codice di procedura penale prevede a pena di nullità in quanto essenziale a garantire il diritto di difesa che l'indagato l'imputato che non parla la lingua italiana
Si è assistito in udienza da un interprete che le citazioni a giudizio alle sentenze di primo e di secondo grado siano tradotte in una lingua a luglio comprensibile
Si tratta di una previsione assistita dalla comminatoria di nullità della sentenza
I compensi degli interpreti continuano però a essere liquidati sulla base dei parametri stabiliti dal DPR numero centoquindici del due mila due totalmente anacronistici e mai rivalutati dal ministero nonostante le reiterate sollecitazioni
Anche della corte costituzionale
Stiamo parlando perché tutti possano capire di appena quattordici virgola sessantotto euro lordi per due ore di trattazioni per le ore di lavoro cioè la cosiddetta vacazione
Importo che in caso di eccezionale complessità urgenza
Può arrivare a quarantaquattro euro lordi per due ore di prestazione
In più i compensi vengono saldati dall'amministrazione non prima di un anno per ragioni procedurali e per mancanza di fondi mi deriva che ormai è difficilissimo trovare interpreti disponibili ad assumere gli incarichi peritali
Con conseguenti ritardi nella celebrazione delle udienze nelle traduzioni delle sentenze nonché il rischio di unità processuali
Passando alla trattazione delle risorse materiali tecnologiche in questa sede è ovviamente possibile trattare soltanto alcuni degli aspetti problematici e anche in questo caso rinvio per un quadro più completo alla relazione che caricata sul sito web della corte
Quanto alle sedi giudiziarie del distretto negli ultimi anni grazie anche ai fondi del Pnr R. sono state possibili
Opere fondamentali per gli uffici giudiziari di Torino sono stati effettuati e sono ancora in corso importanti interventi di ristrutturazione della ex Casa circondariale delle nuove dove sono già stati trasferiti la sede degli uffici comunali alcuni uffici della procura della Repubblica di Torino e la sede negli uffici
Dei giudici di pace di Torino
Entro il trentuno marzo due mila ventisei sarà consegnato il terzo braccio delle nuove dove entro il mese di maggio saranno trasferiti gli uffici del Tribunale di sorveglianza
Center con fondi del Pnr Ar nel palazzo di giustizia di Torino sono state eseguite opere di efficientamento energetico
Ed è stato installato un impianto fotovoltaico consentendo un risparmio di spesa
è stato inoltre approvato il progetto di ristrutturazione dell'aula bunker presso il comprensorio carcerario delle Vallette così da poter tornare a breve speriamo ad utilizzare l'aula
Purtroppo continua a essere irrisolta la situazione degli uffici giudiziari di Vercelli di Alessandria
Essendo tramontati Progetti di spostamento delle relative sedi in altre strutture si impongono interventi immediati di riqualificazione dei bei palazzi di giustizia
Il cui attuali condizioni obsolescenza inadeguatezza non risultano più consone al decoro e alla dignità delle funzioni che dissi esercitano situazione ancora più grave è quella del Tribunale di Ivrea al sottodimensionamento delle risorse umane rispetti i flussi di lavoro Buglio già accennato si accompagna Guindani col deficit strutturale
Oltre a occupare gli spazi di un edificio un tempo destinato ad altro uso non adeguati Millina più le necessarie esigenze di sicurezza il Tribunale di Ivrea non dispone di una maxi avallata da celebrazioni dei grandi processi
Il limite logistico che si manifesta oggi in tutta la sua gravità nell'imminenza della celebrazione del processo per i fatti di Brandizzo
Approfitto dunque di questa cerimonia per tornare a ringraziare pubblicamente sia il presidente della Regione Piemonte per avere promosso un importante finanziamento della Regione sia il sindaco di bere acqua e l'impegno ad assicurare risorse tecniche e il contributo del Comune ai fini della realizzazione di una Max David torno nel contempo a sensibilizzare il ministero circa la necessità dell'intervento laddove la celebrazione del processo in altra sede giudiziaria alle quella di Torino oltre a recidere il legame simbolico tra azioni giudiziaria e comunità colpita dal tragico evento darebbe luogo a difficoltà tecniche e logistiche difficilmente sostenibili per l'ufficio
Imponendo la sistematica movimentazioni di magistrati personale amministrativo parti in causa e di una moda enorme di carte per ogni udienza
Nello scorso dicembre hanno preso servizio gli autisti recentemente nominati dal ministero a seguito del concorso celebrato dopo oltre venti anni
Tuttavia le dotazioni di autovetture degli uffici sono rimaste totalmente inadeguate stiamo parlando di una macchina per ciascuno dei tribunali del distretto
Necessaria per gli spostamenti di servizio cioè per accompagnare i giudici in carcere per l'interrogatorio spostare i fascicoli tre uffici svolge i servizi di scorta ai magistrati
Alcuni uffici sono totalmente privi di alto come il Tribunale per i minorenni di Torino e l'Ufficio di Sorveglianza di Novara altri dispongono di autovetture così vetuste anche di venti anni che richiedono continua e costose manutenzioni
Parlando delle risorse tecnologiche nodo estremamente attuali critico è quello della transizione digitale della giustizia penale
Mentre il processo civile telematico e diventato pienamente operativo in Italia nel due mila quattordici dopo un'adeguata sperimentazione e funziona ormai abbastanza bene
L'implementazione del processo penale telematico previsto dalla riforma Cartabia allo scopo di realizzare la piena digitalizzazione degli atti del fascicolo eliminando il cartaceo è invece iniziata da poco e purtroppo stenta a decollare
L'applicativo per il processo penale a Pitti è stato sperimentato negli uffici giudicanti e requirenti di primo grado a partire dall'ottobre due mila ventitré e dopo soli quattro mesi a partire dal primo gennaio due mila ventiquattro
è diventato obbligatorio per la gran parte degli atti di primo grado tra qualche mese a Pippi diventerà obbligatorio per il deposito degli atti relativi alle intercettazioni ai procedimenti cautelari e all'esecuzione penale
Il primo gennaio due mila ventisette scatterà l'obbligatorietà di a Pipino anche per le case dell'appello e del giudizio di Cassazione
Ora non v'è dubbio che il passaggio al processo penale telematico sia inevitabile irrinunciabile per la modernizzazione del sistema giustizia
E per l'accelerazione dei servizi tuttavia ATP non ha avuto una sperimentazione adeguata ha mostrato fin dall'inizio e lacune strutturali presenta tuttora a due anni dall'attivazione persistenti criticità tecniche malfunzionamenti
Su tutto il territorio nazionale soprattutto comporta un eccessivo insostenibile rallentamento dell'attività dei magistrati e del personale amministrativo
Con il perverso il risultato di frenare anziché accelerare la gestione dei fascicoli circostanze tutte che hanno determinato l'adozione in tutt'Italia da parte dei capi degli uffici e anche nel nostro distretto
I provvedimenti previsti dal codice di rito di sospensione della obbligatorietà dell'utilizzo dell'applicativo con conseguente legittimazione del ritorno alla gestione cartacea dei fascicoli
Confidiamo dunque tutti che il ministero della Giustizia continuando il proficuo dialogo con il Consiglio superiore con gli uffici giudiziari
Rimuova il testo gli ostacoli tecnici che rendono problematico l'utilizzo dell'applicativo per resta ribadisco imprescindibile per la buona amministrazione della giustizia
Proprio nell'ottica di prevenire e di correggere in anticipo eventuali criticità della prossima implementazione di APT anche in appello
Questa corte si è candidata a quale serie pilota per sperimentare sin d'ora l'applicativo nella fase del giudizio di secondo grado
Il tema della transizione al processo penale telematico mi impone una breve digressione sull'intelligenza artificiale che è entrata ed entrerà sempre di più nelle nostre vite dunque anche nell'esercizio delle professioni legali
Con una delibera dello scorso ottobre il plenum del Consiglio superiore ha adottato le raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia
Nel tenere conto dei vari atti normativi adottati in materia anche nel contesto Euro unitario
Il Consiglio da un lato ha preso atto della ineluttabili implementazione dei sistemi di intelligenza artificiale
In tutti gli ambiti della vita sociale ed economica dall'altro lato ha delineato i gravi rischi dell'uso di tali sistemi nell'amministrazione della giustizia rischi connessi alla tutela dei diritti fondamentali
Alla protezione dei dati personali alla riservatezza delle informazioni trattate all'affidabilità dei dati acquisiti
Ma anche e soprattutto all'autonomia decisionale all'indipendenza e alla imparzialità dell'azione giudiziaria
Dopo avere delineato gli usi consentiti dei sistemi di intelligenza artificiale
Fino a che non saranno introdotti programmi conforme al Regolamento europeo il Consiglio superiore ai particolari posto l'accento sui pericoli derivanti dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle ricerche sulle banche dati giurisprudenziali
E ciò sia perché essa sovente cade nelle cosiddette allucinazioni cioè crea falsi precedenti inventa del tutto sentenze o riferimenti normativi in effetti inesistenti
Sia e soprattutto perché rischia di minare alla base l'essenza del giudicare di appiattire la discrezionalità giurisdizionale sull'alta tutta e di compromettere il pensiero critico e l'analisi logica e giuridica del caso concreto insomma l'intelligenza artificiale costituisce
Strumento che tutti noi giuristi dovremo maneggiare con estrema cura attraverso l'imprescindibile vaglio critico dell'affidabilità e della correttezza dei risultati
E soprattutto mantenendo autonomia critica e sensibilità giuridica resistendo alla tentazione di sostituire l'intelligenza artificiale alla intelligenza umana
Possono ora essere analizzati i risultati della attività
Degli uffici giudiziari del distretto in linea generale credo di poter fondatamente affermare che nonostante le scoperture degli organici dei magistrati
E le gravissime carenze di personale amministrativo grazie all'impegno corale e all'abnegazione di tutti coloro che lavorano negli uffici la quantità e soprattutto la qualità della risposta giudiziaria del distretto si attestano su livelli elevati quindi limiterò avverranno sguardo d'insieme alla situazione delle pendenze degli uffici giudiziari ordinari e dei tempi medi di definizione dei processi in tutto il distretto
Rinviando per i dati analitici alla relazione trasmessa alla Corte di Cassazione caricata appunto
Sul sito web della corte d'appello
Le pendenze complessive degli affari civili dinanzi ai tribunali ordinari del distretto sono passati da sessanta mila quattrocentootto al trenta giugno due mila ventiquattro
A sessantasette mila cento al trenta giugno due mila venticinque il che significa che la macchina giudiziaria non è riuscito a stare al passo delle sopravvenienze determinando un aumento di circa undici per cento del numero complessivo di procedimenti da definire
Il tempo medio di definizione degli affari civili dei tribunali del distretto calcolato sempre al trenta giugno due mila venticinque è di trecentocinquantasei giorni cioè circa un anno migliore rispetto al dato medio nazionale dei processi di primo grado taglia quattrocento cinquantotto giorni tuttavia scomponendo suddetto dato medio
I tempi medi di definizione dei processi civili
In ciascuno dei tribunali distrettuali non sono omogenei laddove si passa a titolo esemplificativo dal dato più virtuoso del tribunale di Vercelli duecentodieci giorni
Al gatto di Torino di trecentonovantasei giorni sino ad un atto di Novara di quattrocentoquarantuno giorni il più elevato del distretto
Le pendenze complessive degli affari penali dinanzi ai tribunali ordinari del distretto sono passate da trentadue mila ottocentottantadue al trenta giugno due mila ventiquattro
A trentatré mila trecentoquarantasette al trenta giugno due mila venticinque con un aumento rispettivamente più modesto del tre per cento ma anche in questo caso il dato attesta la difficoltà degli uffici di ridurre le pendenze
Il tempo medio di definizione degli affari penali dei tribunali del distretto sette calcolato al trenta giugno due mila venticinque e di duecentosedici giorni cioè circa sette mesi per celebrare un processo
Migliore rispetto al dato medio nazionale di primo grado che è pari a trecentotredici giorni ciò nondimeno scomponendo il dato i tempi medi di definizione di ciascuno dei tribunali del distretto risultano anche in questo caso fortemente disomogenei
Atteso che per fare alcuni esempi dal tempo medio di definizione del tribunale di Torino di centoventitré giorni si passa il tempo medio di definizioni di quattrocentouno giorni di Alessandria
E dato veramente preoccupante di mille trentuno giorni del Tribunale di Ivrea confermando il già evidenziato sotto dimensionamento degli organici di tali ufficio rispetto ai rilevanti flussi di lavoro soprattutto del settore penale in Corte d'Appello nel settore civile le pendenze soprattutto i tempi di durata dei processi si attestano sui livelli meno soddisfacenti di quelli registrati nel due mila diciannove che ponevano la corte d'appello di Torino al primo posto assoluto in Italia per i tempi di definizione dei processi civili
Ma che a ben vedere costituivano il frutto di una congiuntura favorevole di scelte organizzative e di diversi fattori esterni anche normativi
Il tempo medio di definizione dei processi civili d'appello si attesta alla data del trenta giugno due mila venticinque
Su trecentonovantuno giorni cioè un anno e un mese dato certamente peggiore rispetto a quello del due mila diciannove che era pari a duecentottanta giorni
Va ben al di sotto della media nazionale di durata dei processi civili di secondo grado
Pari a quattrocentosessantasette giorni
Proprio per ridurre le tendenze e i tempi di definizione del settore civile della Corte d'appello
Il mio predecessore Eduardo Barelli innocenti adottato il piano straordinario previsto dal decreto legislativo numero centodiciassette del due mila venticinque
Per il conseguimento degli obiettivi del Pnr R. nella giustizia civile
Con cui ha ha implementato diverse
Misure organizzative e quali l'aumento della percentuale del venti per cento dei carichi esigibili di lavoro per i magistrati la riassegnazione di alcune materie il coinvolgimento dei magistrati di nuova nomina in tirocinio nella stesura delle bozze dei provvedimenti il Consiglio superiore ha inoltre trasferito alla Corte d'appello di Torino nel settore civile
Due consiglieri provenienti da altri uffici
I risultati delle misure adottate con il piano straordinario sono apprezzabili atteso che nel Periodo divora operatività da settembre due mila venticinque
A metà gennaio due mila ventisei le definizioni dei procedimenti sono aumentate il tempo medio di celebrazione dei processi civili sia ridotto a trecentosessantotto giorni dunque in qualche mese se già ridotto di un mese
La situazione del settore penale della Corte d'appello è invece decisamente positiva
Per poter apprezzare la significatività dei dati attuali
Opporsi a occorre forse dare atto del fatto che nel due mila quindici pendevano dinanzi alla Corte d'appello di Torino ventitré mila centocinquantasei processi penali
A fine due mila diciannove i processi pendenti erano circa quindici mila a fine due mila ventitré intorno ai sei mila seicento a fine due mila ventiquattro
Intorno ai cinque mila cento processi a fine due mila venticinque circa tre mila con una riduzione delle pendenze in un solo anno del trentaquattro per cento
Di conseguenza anche il dato relativo al tempo medio di definizione dei processi penali d'appello
Si è fortemente ridotto fino al valore medio attuale di duecento quattro giorni cioè significa che il tempo medio inferiore ai sette mesi decisamente più performante degli obiettivi imposti dal Pnr in appello sono ormai rarissime mi declaratoria di prescrizione dei reati e non si registrano casi di improcedibilità dell'azione penale per decorrenza del termine massimo di durata del giudizio dibattimentale di secondo grado
Diverso sono i fattori che hanno contribuito ad ottenere tali risultati soddisfacenti da un lato il riequilibrio degli organici dei due settori civile e penale
E soprattutto la copertura quasi integrale dei posti dei consiglieri del settore penale per un ampio arco temporale dall'altro lato gli effetti delle importanti recenti innovazioni apportate dalla riforma Cartabia
Sul piano del diritto penale sostanziale e processuale che hanno realizzato un sensibile aspetto che l'attivo dei dibattimenti di primo grado e delle impugnazioni
Nel trattare dell'attività giurisdizionale degli uffici distrettuali di primo e di secondo grado corre l'obbligo fare un cenno alla materia della protezione internazionale
La normativa di riferimento è entrata in vigore nel due mila diciassette e prevede che le decisioni recettive delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato della protezione
Emesse dalla commissione territoriale della Prefettura
Possono essere impugnate dinanzi alla sezione specializzata del tribunale del distretto
Dove si trova a detta Commissione nel nostro caso dinanzi al tribunale di Torino
Si tratta di un contenzioso numericamente significativo o impone un istruttoria piuttosto gravosa incide pesantemente sugli indici di smaltimento dell'ufficio
E determina pertanto chiunque allentamento della definizione delle liti civili ordinarie
La materia della protezione internazionale Bonner circa sei mila procedure all'anno incide infatti nella percentuale rilevantissima di oltre il quaranta per cento
Delle sopravvenienze degli affari civili contenziosi del tribunale di Torino quaranta per cento del contenzioso cinque
Contenzioso civile del tribunale
Che richiederebbe pertanto partì un aumento sostanzioso della pianta organica della sezione specializzata
Con una disposizione normativa del due mila ventiquattro implementata nel due mila venticinque la competenza per la convalida dei provvedimenti di trattenimento disposti dal questore
Nei confronti dei richiedenti la protezione internazionale già di competenza delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari
è stata trasferita da un giorno all'altro alle Corti d'Appello la scelta del legislatore non condivisibile nella sua ratio bene i tempi di implementazione sebbene recentemente giudicata costituzionalmente illegittima dalla Consulta
Ha generato un flusso aggiuntivo di affari sulla Corte d'appello pari a circa il diciassette per cento del contenzioso civile dello scorso anno
E ha richiesto una riorganizzazione interna nel riparto degli affari il tutto peraltro senza alcun aumento dell'organico di magistrati assegnate alla Corte d'appello
Il che non potranno riverberare negativamente sui tempi di definizione degli appelli
Il rito alla situazione del tribunale distrettuale per i minorenni rinviando per i dettagli alla relazione inviata alla Corte di Cassazione mi preme evidenziare che se l'organico della magistratura giudicante nel periodo a luglio ventiquattro a giugno venticinque
è rimasto coperto sono invece rimaste al solito gravi le scoperture dell'organico del personale amministrativo che sebbene integrato con il recente arrivo di sette assistenti risulta insufficienti a fare fronte alle elevatissimo volume di affari
Le pendenze del settore civile sono diminuite mentre le pendenze del settore penale sono aumentate soprattutto hanno mutato natura
Laddove risultano drasticamente aumentati i processi per gravi delitti quali violenze sessuali stolti tentati omicidi estorsioni con l'esordio di un caso di sequestro di persona a scopo di estorsione
Inter riflette l'escalation di violenza giovanile che le cronache regista non tutto il nostro Paese fenomeno gravissimo che potreste efficacemente contrastato
Soltanto con un intervento multifattoriale integrando cioè la repressione giudiziaria con l'adozione di misure di prevenzione sociale intervenendo nelle scuole
Nelle comunità per scardinare i modelli culturali tossici e con misure realmente rieducative
Non possono parlare della situazione del tribunale di sorveglianza di Torino degli uffici di sorveglianza del distretto secondo la rilevazione dell'ottobre due mila venticinque gli organici dei giudici della sorveglianza
Non registrano significative scoperture e non di meno i rilevantissimi flussi di lavoro rendono anche in questo caso gli organici attuali all'evidenza insufficienti
Molto grave e anche in questo caso la situazione degli organici del personale amministrativo dalla scopertura del trentatré per cento che si registra presso il tribunale di sorveglianza di Torino si passa alle scoperture del cinquanta per cento di Novara
Del cinquantaquattro per cento di spugna del sessantatré per cento di Alessandro
Pepe sessantasei per cento di Vercelli tali gravissime scoperture comportano inevitabili ritardi negli adempimenti esecutivi dei provvedimenti dei giudici
Che oltre a poter violare i diritti fondamentali dei detenuti potrebbero esporre l'amministrazione ha pesanti ogni risarcitori per responsabilità civile ingiusta detenzione
A ciò si aggiungono le carenze di spazi l'inadeguatezza dei locali di taluni uffici nonché la mancanza dell'auto di servizio per il tribunale di sorveglianza di Novara
L'indice di sovraffollamento delle carceri del distretto continua ahimè ad essere elevato nei quattordici istituti penitenziari del distretto alla data del venti gennaio due mila ventisei risultano presenti complessivamente quattro mila quattrocentoventotto detenuti
E l'indice di sovraffollamento medio ebbe centodiciotto per cento
Restano però estremamente occupazione i dati relativi ad alcuni istituti penitenziari il particolare quindi di Biella Torino e Verbania con indici di sovraffollamento compresi fra il centotrentacinque e centotrentotto per cento
Di Brea con un indice di sovraffollamento del centoquarantasette per cento e di Vercelli con un indice di sovraffollamento del bene centosessantatré per cento
A fronte di tali drammatici dati l'aforisma di Voltaire secondo cui il grado di civiltà di un Paese si misura osservando la condizione delle carceri Sona con una severa condanna
Il mio predecessore ha già avuto modo di dare lo scorso anno accordi riverberi sull'andamento della giustizia nel distretto delle recenti riforme e in particolare delle molteplici e sfaccettate misure attuate nel quadro della cosiddetta riforma cartaria e in parte io stessa ho fatto cenno nella presente relazione
Desidero però soffermarmi sull'ormai imminenti implementazione nel nostro ordinamento della giustizia riparativa
Istituto anch'esso introdotto con la riforma Cartabia che ponendosi in netta discontinuità rispetto ai meccanismi tipici del diritto penale
Tende a ricomporre le fratture a riparare le trame relazionali tra i protagonisti del conflitto originato dalla vicenda penale la comunità
Non sostituisce la giustizia penale tradizionale ma si affianca in parallelo a vista
Dopo una gestazione di oltre due anni nell'ottobre scorso il ministero della giustizia assiderati protocolli per l'istituzione dei primi trentasei centri per la giustizia riparativa di due nel nostro distretto a Torino e Novara
E a breve dovrebbe essere finalmente possibile iniziare gli inviti presso tali strutture
Quindi la presa di potere adottare valutare questo istituto del tutto nuovo per la giustizia italiana segnalo la fondamentale e assai proficua collaborazione tra magistratura avvocatura
I rappresentanti dei centri ai fini della stesura di un protocollo con cui sono state definite le linee guida operativa
Replicando una buona prassi di cooperazione tra i soggetti interessati
Più volte sperimentata negli uffici giudiziari del distretto per concludere la mia relazione dai dati analizzati dalla considerazioni svolte emerge chiaramente come l'efficienza del sistema giudiziario
La riduzione dell'arretrato e la diminuzione dei tempi dei processi non siano delle chimere ma siano obiettivi concreti e realizzabili
Occorre però operi degli organici della magistratura soprattutto del personale amministrativo adeguare le dotazioni
Cragnotti degli uffici età bisogni effettivi
Inserire nuove figure professionali di supporto alla giurisdizione come appunto negli ultimi anni gli addetti al PPI occorre investire i mezzi materiali
E in tecnologia adeguate di queste sole riforme ha bisogno la giustizia italiana per poter funzionare
E dare una risposta celere adeguata alle istanze di giustizia dei cittadini
Consentitemi infine di concludere con le parole del nostro presidente della Repubblica
Allorché in occasione del recente incontro al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio
Va rimarcato che la nostra Carta fondamentale si fonda sui principi della democrazia liberale
Basata sulla separazione dei poteri perseguendo come è noto il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ciascuno
In questo quadro costituzionale alla magistratura viene affidato alcun compito cruciale
Applicare la legge e tutelare i diritti della persona
Ancora giunto il nostro presidente che le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili proprio perché funzionali ad assicurare che le decisioni siano adottate secondo diritto
E non in marcia e non in base a ragioni esterne dovute a condizionamenti tra i giudizi influenze o dal timore di ritorsioni può di critiche
Per rendere effettiva questa irrinunciabili indipendenza la Costituzione ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura
Come ci insegna allora il nostro capo dello Stato l'autonomia e l'indipendenza della magistratura costituiscono la pietra angolare di uno Stato democratico
Garanzia di applicazioni imparziale della legge dunque non un privilegio corporativo Moby principio irrinunciabile a tutela dei cittadini
Che va non solo proclamato ma va preservato in concreto perché tutti possano essere veramente eguali dinanzi alla legge
Perché mai possa valere nel nostro Paese la regola della Fattoria degli animali di George Orwell secondo cui tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri
Grazie dell'attenzione
Invito a intervenire rappresentante nel Consiglio superiore della magistratura consigliere dottor Roberto Fontana
Il regista
Signor presidente della corte d'appello alla signora procuratrice generale del signor rappresentante del ministro di giustizia signor presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati
Rappresentanti della diligenza del personale amministrativo
Autorità colleghi esponenti della società civile presenti rivolgo a tutti i nuovi starnuto del Consiglio superiore della magistratura che oggi o l'onore
Sì di rappresentare
Ed è questa inaugurazione dell'anno giudiziario cade in un periodo storico particolare comunista inaugurazione potrebbe essere l'ultimo alla quale partecipa il rappresentante di un organo di mandare un autonomo dell'intera magistratura
Ordinaria giudicante che requirente composta da magistrati eletti dai magistrati e da giuristi nominati direttamente dal Parlamento
Un organo CSM che per un lungo un lungo percorso di oltre sessantacinque anni assopimento
Anche nelle fasi più drammatiche della storia di questo Paese garantire l'indipendenza esterna
E ha saputo costruire l'indipendenza interna dei magistrati italiani questo organo ha consentito che via via la magistratura la magistratura in tutte le sue articolazioni
Magistratura giudicante civile magistratura giudicante penale
E magistratura inquirente contribuisse alla all'attuazione dei principi costituzionali a cominciare dal principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge
Se il referendum del prossimo marzo dovesse confermare la revisione costituzionale proposta dal governo e approvata in doppia lettura dai due rami del Parlamento
E il sistema giudiziario subirà una profonda trasformazione la alcuni effettivo portata dipenderà in larga parte dalle scelte del legislatore ordinario
Sul piano dell'attuazione della riforma con riferimento specifico alla disciplina dell'ordinamento giudiziario
Ma anche dall'intreccio vitali mutamenti piccole modifiche sono
Già in ciabatte come probabile sviluppo gli altri settori della legislazione ordinaria in materia di giustizia
Vengono in considerazione anzitutto perché già intrattenne il dibattito di questi giorni
E che fosse in correlazione con la riforma costituzionale come immediata successiva tappa ad esempio alcune modifiche del codice di procedura penale dei attinenti al rapporto tra magistratura inquirente e polizia giudiziaria e anche la disciplina degli strumenti investigativi e dunque invitando i venti che in uno scenario complessivo come questo che
Il tema della riforma del quarto del specie e nella seconda parte della costruzione rappresenti tema numeri udibili negli interventi come già ieri è accaduto in Corte di Cassazione celebrano l'inaugurazione dell'anno dell'anno giudiziario
Ma prima di chiama richiamare quali sono alcune riflessioni
Specifiche che il Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle sue funzioni
Con l'approvazione di un parere sulla riforma costituzionale ritengo opportuno un breve tradizionale rendiconto dei quali sono state le principali attività del Consiglio superiore nel corso dell'anno in breve rendiconto ovviamente estremamente sintetico ma che io credo
Però anche la complessità delle attività di cui si dà conto serve anche nella prospettiva della dibattito sulla riforma o senza insegnare ora in primo luogo
Devo riferire perché questo risulta da tutte le statistiche che anche nel corso nel due mila il venticinque il Consiglio Superiore dell'amministratore ha proseguito nel percorso di recupero
Di efficienza definendo oltre otto mila procedimenti o una riduzione progressiva ricche in lì tutte le tipologie di procedimenti da quelle della valutazione di professionalità
A quelle in materia di nomine e via via con riferimento a tutte le compri varie competenze del Consiglio sono tempi ancora non soddisfacenti
Ma che sono contrassegnati da una netta riduzione rispetto alla situazione di partenza prende il di questo Consiglio superiore della magistratura
In materia per quanto riguardava specificamente le nomine degli uffici
Direttive uffici semidirettivi la Commissione quinta del consiglio a formulate proposte in gran parte già deliberate dalla il plenum per complessive nomi degli duecento diciannove tra dirigenti che semidirettivi è da sottolineare
Che nell'ottanta per cento i più complicate dei casi queste nomine sosta preparate all'unanimità e anche da sottolineare che sono stati limitatissime il numero novelle impugnazioni
Questo dimostra
Che il tema di della
Criticità legate sul terreno alle nomination quale il consiglio superata la magistratura a registrato
I principali i principali problemi
Una cioè in mano che
Ha subito ha dimostrato la capacità del consiglio chi affrontarlo organicamente e ridimensionare
Le criticità che si erano manifestasse dalle perché ovviamente queste criticità non sono interamente speranze
è vi è stata una profondo dibattito dentro il Consiglio un dibattito molto e si è incentrato sulla disciplina
Della discrezionalità del consiglio sui livelli di auto vincolo che deve porsi illa illa il Consiglio è un dibattito che ha sfociato nell'approvazione di un testo di un testo unico che indubbiamente ha rappresentato comunque alla luce dei dati statistici che vi ho riferito notevole passo in avanti questo dimostra la capacità del sistema dell'autogoverno
Di farsi carico di problemi che sono emersi nella sua storia sono emersi in modo clamoroso
Ma il Consiglio ha dato la dimostrazione a nella capacità di affrontare questi temi anche coadiuvato dagli stimoli provenienti dal legislatore con la riforma con la riforma
Dopo la riforma è cauta diamo sul terreno delle nomine fondato offrire un elemento di riflessione
Perché su questo tema ci si sta confrontando dentro il Consiglio superiore della magistratura
Diventa di pressione alta Chiellini aumenta toccano chi delle evocazioni noi abbiamo una percentuale molto elevata
Di indica vendibile incarichi direttivi per quali vie solo un candidato o solo due candida ovviamente questa non era assente
Spero
Approfondire quali sono le cause Maiolo offro come invito di riflessione indubbiamente in questo attiene alla complessità a che vedere con la complessità dello svolgimento delle funzioni direttive e semidirettive sicuramente dove un problema al Consiglio superiore della magistratura per trovare il giusto equilibrio tra esigenze di regolamentazione perviene garantire uniformità sul piano nazionale
Alla lo svolgimento di tali funzioni mondo equilibrio anche aderire alle esigenze degli snellezza relativa perché talvolta indubbiamente la disciplina Agli né casa al Consiglio superiore già attiva talvolta è sfociata in RAI per norma tipizzazione che ha creato difficoltà alla agli dirigenti semidirettivi e sicuramente che questo può aver contribuito ma che ad un fenomeno di disincentivazione nella proposizione di domande ma io credo che ha presto fenomeno su cui appunto invito la repressione abbiamo a che fare anteporre Lima generale
Rispetto alla magistratura che si è creata nella paese svolge le funzioni direttive e semidirettive è è una soluzione molto delicata è una funzione complessa perché la si svolge in un conto è con riferimento a un palco della magistratura che ha caratterizzato dalla strutturalmente dall'orizzontalità e questo ovviamente rende più difficile lo svolgimento vitali di tali funzioni
Ma lo svolgimento di tali posizioni faticoso ma è sempre stato
Accompagnare da mandarmi una gratificazione un riconoscimento esterno e linea clima generale che si sta creando forse sta venendo sta incrinando sì e questo può essere un altro fattore resta contribuendo alla a disincentivare la presentazione di domande per svolgere questi importantissime incarichi un breve accenno sintetico all'attività del Consiglio superiore della magistratura
Nella raccordo con gli altri
Poteri dialoghi con gli altri o il potere legislativo e con il potere esecutivo è stata attività che il Consiglio superiore ha svolto
Ispirandosi al principio di leale collaborazione
In questa attività il Consiglio
A elaborato importanti pare ieri in ordine ai disegni di legge imporre in corso di approvazione
Prima la precedente alla Corte d'appello a la cena nato il parere in materia
Di a intelligenza artificiale poi ha fatto seguito anche delle vere e proprie linee guida da parte del consiglio ma su tutti i più importanti disegni di legge in materia di magistratura onorario in materia di pubblica sicurezza
E in primo luogo in materia di riforma costituzionale
Il Consiglio le superano la magistratura ha elaborato dei pareri che sono stati il frutto di un vaglio tecnico profondo supportato dall'ufficio studi ma è stato anche il frutto di un dibattito ampio articolato a cui ha partecipato ossia la componente togata sia la componente laica con tutta la ricchezza divisioni
Dice Sibilla culturali di impostazione che sia sono presenti dentro l'attuale consiglio superiore della magistratura e voi capirete che questa mia per consentire considerazione ha a che fare con il tema della della riforma costituzionale
Il Consiglio superiore della magistratura attraverso lo strumento del tavolo paritetico ha sviluppato un confronto continuo col ministero della della giustizia su tutti i temi per l'organizzazione giudiziaria offrendo un contributo attivo ad esempio dando un contributo specifico nella individuazione delle soluzioni
Più efficaci per la promozione del
PM
Ma ma nel contempo con grande franchezza
Ma nello nello spirito di leale collaborazione il consiglio superiore della magistratura nell'ambito del tavolo nel tavolo tecnico è anche con delibere
Del prego ha evidenziato le criticità di alcuni passaggi
In particolare cito
I rilievi puntualmente mossi dal Consiglio Superiore Magistratura i per quanto riguarda l'informatica giudiziaria e i sistemi informativi di cultura si è parlato prima nella precedente nella
Nella nell'azione della presidente della corte della corte d'appello il consiglio le superano i satura è stato determinante
Alla fine nel due mila ventiquattro a convincere il Governo a differire l'entrata in vigore in termini di di gradualità della della dell'atto intende dare degli strumenti del sistema informativo che inizialmente si pensava dovesse entrare a pieno regime
E riposi o superiori satura evidenziato che è una scelta di quel tipo avrebbe provocato spetti nefasti anche questa considerazione che che sto qui facendo in questo momento e Chiacchierini
Ha un rapporto franco con il ministero di Giustizia a mio avviso
Occorre un elemento di riflessione importante nella prospettiva del dibattito sulla con la riforma costituzionale faccio un ultimo accenno
A una
Ovviamente questa non è la sede per impedire tutte le attivissima ovvio del consiglio superiore della magistratura ma ho voluto focalizzare alcune attività dove emerge la complessità delle valutazioni a cui è chiamato il Consiglio superiore amministratore
Tra questi dati a queste attività cioè tutta l'attività di normazione secondaria che è fondamentale perché dentro lui titolo normalmente rappresentato dalla legge ordinaria
Il consiglio superiore della magistratura ripeto idee per poi dettare le norme di funzionamento della sistema giudiziario
Trovando e equilibrio tra l'esigenza di funzionalità principio del giudice naturale attuazione del principio del giudice naturale per quanto riguarda gli organismi gli uffici giudicanti e con problematiche analoghe
Per quanto riguarda le gli uffici agli uffici inquirenti il consiglio io supero dalla magistratura quindi a elaborato delle circolari
Sì in materia di tabelle degli uffici giudiziari giudicanti ed i progetti organizzativi delle procure
E anche queste tabelle qui e queste circolari sono frutto di un ampio dibattito a cui ha partecipato attivamente tutta la componente togata e tutta la componente laica edili Indro questo dibattito si sono riflesso in le diversità di impostazione di visione di cui che sono presenti nella magistratura e sono rappresentate dentro che il consiglio superiore della magistratura e voi capirete che anche questa considerazione a che fare è un elemento di riflessione che Oslo nella prospettiva della dibattito sulla riforma costituzionale
Un ultimo punto ottenuto con questa succinta rassegna dell'attività del il Consiglio superiore della magistratura
è quella in materia mi giustizia disciplinare e mi pare particolarmente importante perché quell'attività oggi
è particolarmente al centro della del dibattito sulla riforma costituzionale
Ebbene il consiglio ridotto qualche dato
Il in questa consiliatura il che il il consiglio
La sezione disciplinare del Consiglio superiore a me satura pronunciato centonove cioè ha definito centonovantanove posizioni magistrati incolpati nelle come condanne e sostanze oltre ottanta di un numero significativo di una questa la state la sede per dare i dati statistici ieri taglio di procedimenti che sono stati definiti con la forma il non doversi procedere perché in prossimità della pronuncia della sentenza i magistrati
Infatti hanno dato le dimissioni io credo che già questi numeri smentiscano una rappresentazione di una giustizia venticinque di una giustizia dice disciplinare domestica
Ma il dato più importante che li voglio offrire è quello rappresentato dalle impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare
E lo faccio con particolare riferimento alle sezioni alle sentenze di assoluzione
Le sentenze di assoluzione hanno riguardato principalmente i temi il il informazioni attinenti ai ritardi il Consiglio assesto predisciplinare ha dato ampio spazio
Caro riconoscimenti indigna con quel tipo la giurisprudenza delle Sezioni Unite
Class alla situazione specifica dell'ufficio in termini di carichi di lavoro e valutando la laboriosità incompleto dei magistrati al fine di valutare la rilevanza disciplinare degli anta dei dei ritardi e in ognuno è una percentuale significativa vitali si è provveduto al riconoscimento dell'attività del Phantom
Ebbene
Tutte le sentenze della sezione disciplinare passano al vaglio del ministro riuscita attraverso l'ispettorato del ministero e passo al vaglio della procura generale e quindi dal primo profilo un primo riscontro di qualità della giurisdizione e il tasso di condivisione o di non condivisione da parte delle sue delle pronunce la sanzione disciplinare da parte degli organi
Beh della scusate la procura generale o comunque o del ministeri Giustizia ebbene il novantuno per cento delle sentenze di assoluzione partita del fatto non sono state impugnate in nei dal Ministero né dal ministro mi dalla sezione disciplinare
Il che sta a significare che nel novantuno per cento dei casi queste sentenze sono state condivise complessivamente le vi è stata una percentuale un po'più alta di impugnazioni per quanto riguarda le sentenze di assoluzione per esclusione dell'addebito
Gli ha valuta considerando le pronunce della Corte di Cassazione alle sezioni unite di rigetto di tale assegnazioni
Il novanta ora circa il novanta per cento delle sentenze complessive di assunzione sono state sono passate in giudicato confermate o per mancata impugnazione o le percentuali vizio ora indicato
Ho
Perché il rigetto da parte della corte di Cassazione Sezioni Unite io credo che questi garantisti
Statistici possono ovviamente poi essere eletti in modo più stipulato nelle nelle varie elaborazioni fatte dall'ufficio però siano la migliore risposta
Alla
Ma l'accusa di una giustizia disciplinare connotata come giustizia domestica
D'altro canto il presidente il vicepresidente del Consiglio
L'avvocato Tinelli
Mi ha che presiede la sezione
Disciplinare
Non ha mancato di sottolineare ripetutamente in bare di esse in vari sei in varie sedi anche ufficiali che la sezione disciplinare operare seriamente dimostrando
La capacità di esercitare la giurisdizione senza farsi condizionare
Da logiche interne di tipo sorvola attivo poco associativo
E il miglior riscontro alle parole del vicepresidente credo che sia rappresentato de I nuovi dai dati statistici che ora di oggi biografie riportato
In questo quadro quindi a fronte vi presta
Modalità di funzionamento del Consiglio superiore
E la magistratura che ovviamente presenta Michele credono delle criticità ma delle criticità quel consiglio a dimostrato di sapere
Aggredire magari
E proprio auspicabile anche in maniera più incisiva di quanto è stato fatto io personalmente sono tra coloro che ritengono questi lo ma il Consiglio superiore della magistratura ha dimostrato di Sforza per far fronte alle criticità che che sono emerso nel in questo scenario il Consiglio superiore della magistratura
A quindi si è posto il problema il tema del parere da dare sulla riforma costituzionale
E come risulta dal parere ufficiale trasmesso
E al Parlamento di cui purtroppo non sia no tenuto un fondo forse anche perché dibattito in sede parlamentare per l'importanza del tema forse è stato troppo ristretto
E questo pari è stato fortemente fortemente fortemente critico non è questa la sede per illustrare i passaggi di questo parere io dico che
La la prima critica attiene già all'introduzione nella costruzione del concetto di carriere
Concerto di carriere
Nella sua portata semantica mal si concilia Paul modello orizzontale
Della magistratura che emerge dalla dalla carta dalla carta costituzionale ma un parere critico poi si è incentrato soprattutto
Sulla scelta della separazione dei due Consigli superiori della magistratura e sul
Sistema di nomina dei componenti
No il consiglio nel paniere approvata no ad ampia maggioranza
Ha ritenuto al gioiello la scelta
Del sorteggio li indebolisca inevitabilmente l'autorevolezza dell'organo meglio un bene passa fatto la risposta necessitata ai problemi
Di ai fenomeni degenerativi che si sono dispone
Tra dentro il Consiglio Panzini
Questi fenomeni si possano ripresentare sia pure in forme diverse vivo in una in un po'laddove si introduca un consiglio dice sorteggiati che non rispondono in alcun modo
E ai ai magistrati
Che
Nasce nel modello attuale invece li eleggono
Io rinvio alla lettura del parere perché per ragioni di tempo non possono Puglia entrare nel merito e illustrarlo ma certamente quello che ha posto in evidenza
Il il consiglio superato dalla magistratura è il nodo cruciale della riforma non me
Quello della separazione dei percorsi tra pubblico ministero
Tra magistratura inquirente e magistratura giudicante mai quello dell'assetto complessivo dei pompieri e la lettura critica e nel senso che si va verso viola radicali ad un ridimensionamento del ruolo del consiglio superiore della magistratura
Ospite in questo mi riallaccio arriverà all'introduzione del mio intervento dove richiamavo del ruolo invece ho svolto in sessantacinque anni il Consiglio superiore della magistratura anche in fase drammatica e del Paese
Per tutelare l'indipendenza degli magistrati è il mio auspicio qui chiudo l'intervento e che comunque qualunque sia l'esito bella referendum presto paese riesca asta a conservare
Papà
Un ruolo
Della magistratura giudicante un ruolo della magistratura requirente come quello che abbiamo conosciuto in attuazione Gennaro delle scelte compiute dal legislatore costituente del quarantasei
Nel frattempo insomma Carmen toccano fontane iniziò ma insomma deve essenzialmente rappresentante del ministero della Giustizia sottosegretario alla Giustizia onorevole Andrea nel massimo nelle anime
Signor presidente dalla corte d'appello signor procuratore generale signor rappresentante del Consiglio superiore della magistratura autorità per tutte civili militare
Le religiose mi consentirete quest'anno differenza che nel passato non certamente per come dire scarsa attenzione nei nostri confronti ma per rispetto della delicatezza di questo momento di leggere il mio discobar sopravvengono per evitare qualche fatale l'inevitabile
Per quanto mi riguarda eventuale sgrammaticato uno slabbratura
Del borgo innanzitutto un doveroso salvato un sentito ringraziamento ai magistrati togati e lavorare agli avvocati al personale amministrativo
Battaglia con le forze dell'ordine ma in questo in questo contesto consentitemi alla polizia penitenziaria in particolar modo quanto funzioni centrali e a tutti gli operatori di questo distretto
Il ministro in occasione delle comunicazioni sull'amministrazione della giustizia alle Camere
Ha già illustrato gli interventi realizzati dal governo in materia di giustizia nel corso del due mila e venticinque
Tra gli interventi del ministro evidentemente sotto una tenda o non si trovino promosso
Il versante normativo e aiutato dal versante loro fattivo fatalmente la più importante delle riforme che in privato il governo ovverosia la riforma costituzionale il contenuto della riforma
è a tutti voi dopo e peraltro direi ampiamente
Sì dibattuto
Saranno i cittadini ad esprimersi
Si tratta solo dell'importante intervento appuntamento di democrazia diretta costituita dal referendum di cui all'articolo centotrentotto della nostra Costituzione
Sono sicuro che tutto sapremo rispettare
Il verdetto di questo portentoso straordinario strumento di democrazia economico Anna stesso
Che la democrazia differenza di una guerra civile non fa prigionieri non fa morti fa forse vinti e vincitori ma non l'anno prossimo democrazia esigente dal giorno dopo vince vinti che vincitori tornano ad essere cittadini con eguali diritti piccolo quali dovere la democrazia per questo qualunque sia l'esito per il suo verdetto non è mai un problema per i cittadini della Repubblica italiana
E a tal proposito franchezza per franchezza e ho ascoltato e ho apprezzato
Come dire la franchezza in particolar modo del massimo rappresentante del Consiglio dalla magistratura e non voglio mi sa dire il dibattito impegnandomi in un duello che sarebbe volgare nei confronti dell'importante momento di inaugurazione dell'anno giudiziario
E sarebbe come dire inadeguato partono ogni tanto si presta alle più straordinarie interpretazioni proprio perché per fortuna siamo in democrazia con la democrazia
E mi compiaccio piani al primo turno fatte dal CSM non so so che è un piacere sempre dell'unanimità volte l'unanimità racconta
Prodi e nascondono rischi sardo si dicono che quando vengono taluno sia stata agevolata a differenza del passato da logiche di nomine a pacchetto perché se no non sarebbe un valore l'unanimità
Questo per dire che ogni tanto si può prestare le più straordinarie interpretazioni proprio perché siamo in una democrazia
Ci prendevano d'assalto il mondo latino il ministero quest'anno è stato impegnato anche i in
Interventi specie in campo penale nella prospettiva di Ringo valore di progressivo adeguamento dell'assetto normativo all'istituto che una società in continua trasformazione propone e mi riferisco in particolar modo all'attenzione dedicata al tema della sicurezza pubblica sia sul fronte della intensificazione dell'azione di contrasto al terrorismo
Ma la criminalità organizzata sia sul rafforzamento dei presidi posti a tutela della sicurezza urbana perché la sicurezza soprattutto per i più fragili è la precondizione per l'esercizio di qualsivoglia diritto di libertà
Ma l'ovazione che forse più di tutto merita attenzione i termini di giustizia penale è stata varata apre in un clima di animato dibattito fra maggioranza e Polo nella corsa avvenuta
Ed ecco alla fine consentito di introdurre all'interno del nostro ordinamento il delitto di femminicidio si tratta di un atto normativo di cui andiamo orgogliosi
E che sono un modo instancabilmente a più efficace Arnoldi legale di un fenomeno criminale particolarmente odioso che probabilmente anche la DC Paul Turati sociali che tutti noi insieme dobbiamo contrastare ciò nonostante lo stante la riforma da costituzionale non riforme penale forme di procedura per anni riforme intervenute nel delineare un all'unanimità nuove fattispecie il Premio Merano
Noi siamo consapevoli che non vi sia alcuna vera riforme opera innovazione che possono produrre risultati concreti senza investimenti in risorse capitali in mano
A differenza di un passato niente ancora in moto
Siamo consapevoli che il modo esistono le riforme a costo zero per la giustizia
Siamo consapevoli anche delle Lecce ristampa di magistrati personali pare un operatore del del manto avvocati già si approvano ogni tanto come ha ricordato giustamente il presidente incaglio più tollerare ULSS
In ordine alla necessità del rafforzamento degli organici è una persona
Proposta vuole che venga riconosciuto bene esempio
E intanto in tema di
Magistrati togati stiamo raggiungeremo nel due mila e ventisei il traguardo epocale tende saturazione delle piante organiche dai magistrati togati italiano
E permettetemi di dirlo con un pizzico di orgoglio perché in un panorama contraddistinto come ricordava prima il presidente tombale Beppo esca è un oggetto non avevamo mai visto nella storia della Repubblica italiana pensiamo orgogliosi
E allo stesso modo proprio il taglio doléances che proviene correttamente dagli uffici è stato un simbolo
Per intervenire sul personale amministrativo in particolare il personale legato il PNR R.
Raggiungendo e superando il target di assumere una diciamo una volta è fatto notorio tempio cominciando a due mila venticinque infatti risultano in servizio voluti dieci mila unità previste al pm RR ma amici ma centottantotto unità di personale
Il momento più così prelevato un analogo di operatori è stato ottenuto il garantito solo grazie agli incentivi introdotti attraverso l'espletamento impenitenti sette procedure licenziata dal ministero giacché non solo numerico dell'investimento del Pnr RR
Un miliardo settecento milioni sulla sulla risorsa capitale umano il settantacinque per cento del PNR reputo giusto il soggetto non si certifica di Pansa l'importanza della sfida dei traguardi raggiunti
Ma sappiamo che non basta Elmore Leonard sono tantissima
Procedure di stabilizzazione del personale del PNR
Che si sostanzierà con un ampio contorno aggiuntivo di trecento trentanove milioni del ministro dalla giustizia
Per l'assunzione di due mila trecento non lui sinuosa sì sì sembrava un traguardo quasi irraggiungibile nove mila trecentosessantotto unità
Di qua sette mila ottocento trainare a funzionare in mille cinquecento sessantacinque in area
Assistenti sempre nell'intima consapevolezza che a differenza del passato sappiamo che le riforme a costo zero sulla giustizia non si devono più fare
In questa relazione perché se no anche la migliore delle riforme astrattamente concepite seduta a gambe umane su contaminare andrà molto poco distante e noi vorremmo che a prescindere dall'esito referendario tantissime fare montare distante la giustizia in Italia certamente non si può fare di più per la nostra zona continuerà in questa direzione ma la strada tracciata credo abbondantemente positiva prodotto il riconoscimento dell'impegno italiano insomma sono la nazionale
Il Risorgimento di tutto ormai uno studio negli ormai strumentali e accetta a scadenza per il settore senza
è un traguardo che città manovra Lucia unisce
Non si poteva fare senza i magistrati non si poteva fare senza gli avvocati non si poteva fare senza personale amministrativo il punto Prota forse la più piccolo ma non si poteva neanche fare senza l'impegno propongo dal ministero senza le risorse aggiuntive
Passando al ministero senza le assunzioni
Messi in campo dal ministero senza le promesse future stabilizzazioni Ettore stanno arrivando promesse del dal ministero che garantivano nell'espletamento del lavoro
Anche i cosiddetti precari del mondo della giustizia allora mi piace ricordare che giunge al mento
Ma battono tipo la riduzione dell'arretrato civile rispetto al numero diciannove del novantacinque virgola otto per cento sul Tribunale ordinario dal novantanove virgola quattro per cento sulle proprie d'appello così come mi piace ricordare che settori civili disporli soltanto si è ridotto del ventisette virgola otto per cento rispetto al due mila diciannove nel settore penale alla riduzione del ponte risparmi soltanto è stata del trentasette virgola otto per cento
In fase di elaborazione
Del dell'anno giudiziario credo che sia inutile pronti per i quali tanto sino al di là delle fatali dimostrandosi insistono perché questo è il sale della burocrazia ma questi sono battono che abbiamo raggiunto un summit possiamo festeggiare
Insieme
L'abbiamo già pagati come ministro della giustizia oltre lungimiranti di euro pari al settantuno per cento degli stanziamenti totali
E ciò che ancora dobbiamo pagare certamente saremo in grado di pagare nel corso del due mila e ventisei in una nazione tristemente famosa in passato per restituire sempre tutti i fondi
Perché arrivavano dall'Europa da quelli strutturali alle FS presidente CDU sa di cosa parlo per credo che sia uno straordinario risulta
L'altro versante cento maturazione del ministero è la necessaria riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'amministrazione giudiziaria può essere un un distretto che soffre
è un distretto che soffre ma che in fase di assestamento del bilancio
Potrà come dire trovare il giusto riconoscimento voglio anch'io ringraziare il sindaco di Bari al presidente della Regione Cirio che quasi quotidianamente forse sospinto sfiora lambisce la figura del nostro utilmente un papà non sa per il tribunale
No non ferrogramma all'Italia entrati dal guardaroba Barbara che sono dice orgoglioso totale tutto finito trenta iniziato promettono lascio nessuno
Se provocazioni sempre più difficili proprietà
Ed era da prima che io nascessi e c'era un treno invece volto ad avere seri problemi tipici improprietà è sempre più in locazione
Una cartolarizzazione che in una certamente avvertito l'azione forse qualcuno mandò un la nazione
Per ora posso dire che sono in corso nell'ambito degli edifici acquisiti
Riqualificazione
I cento ottanta all'ora con una lontani quadri di edifici giudiziari viltà è una cifra che non si può dire senza neanche il tema che mi si dica che producono è una retorica troppo garibaldina faraonica
In questo distretto si segnalano particolari criticità una l'abbiamo già indicata braccio sotto il versante
Dell'edilizia giudiziaria che affronteremo coralmente tutti assieme secondo le risorse date dopo l'assestamento credo che saranno risorse
In ogni caso non siamo sempre e comunque con le risorse Fatma pongono per riportarlo in trenta dicono tutti un pacco interessato a questo palazzo intitolato pronto l'impianto antincendio degli archivi
Il restauro di preparare un intervento sull'impianto di condizionamento donata alla del Tribunale
L'onorevole Tel Bellantuono ha varato il tribunale di Verbania infine per cioè un significativo intervento per la sostituzione degli infissi sterro Daviduta cemento da un quadro
Soluzioni
In tal caso al versante della magistratura onoraria si sono registrate importanti innovazioni in questi due anni
è stato il tap-in Barak lo dico con particolare orgoglio avendola seguita come mia delega in particolar modo
La legge centoventuno del due mila e venticinque che ha portato a compimento un lungo percorso di valorizzazione fondato sull'equiparazione delle più tenera lavorativo
Retributive perché previdenziale da un parco comparto funzioni senza accenti centrale dei magistrati onorari
Tratta ingordo come scrittore di Stato poteva esserlo contestato per tanti troppi anni senza tutele previdenziali senza ferie senza malattie senza maternità
Credo che fosse inaccettabile tra uomini e donne chiamate
A rappresentare la giustezza italiano subissero opaco quotidiani inaccettabile Savona Mario non giustizia di dirittura turistici sulla loro pelle
E anche questo è un passato di oltre vent'anni che abbiamo finalmente archiviati
L'avanzamento a Clinton lasciando pienamente il ruolo sanitario dalla magistratura onorevole la gestione dei carichi giudiziari penso al programma che assomma sempre Polo magistratura raggiungono anche in Cina ruppe l'indennità
E l'istituzione di un ufficio dirigenziale deputato alla gestione dello stato giuridico dei problemi ha gettato in orario testimonia la volontà di valorizzare proprio questa componente strategica del sistema giudiziario
Parallelamente all'amministrazione dell'intenzione le è stata interessata dal due mila e venticinque da un processo di consolidamento innovazione profonda
Attraverso il rafforzamento degli organici perché anche in questo caso siamo stati animati da grande concretezza tangibile organici indistintamente il comparto funzione centrale
Però non l'ha mai raggiunto sessantaquattro unità risorse sono due mila venticinque il cobalto funzioni centrali a proposito di trattamento di educazione fra nessun timore funzionari regionali che ancor pedagogici
Ecco proprio di fare trattamenti ori educazione SpaceX appurando le piante organiche nella prima storia della Repubblica italiana apre per la prima volta la storia pubblica italiana e un funzionario giuridico pedagogici
Piuttosto che recitando l'articolo ventisette rispetto al quale il mio ginocchio lo conosco mi son lavora in tutti pronto peraltro indicando la costituzionale come voi sapete un fondamentale
Quindi lo sport l'articolo ventisette fra cita l'articolo ventisette darle concretezza su quanto assumendo non funziona giuridico pedagogiche su un tavolo preposti al trattamento alla rieducazione ebbe io non ho avuto con un attimo di esitazione ma Trapanotto amore
Trecentottantasette voti aggiunge di produzione penitenziaria
Quattrocentouno leggiadria quarantatré numero centoquarantasei messi lì parte tra polizia penitenziaria non vuole dire solo più sicurezza nel nostro stipati ma anche più diritti
Ieri i detenuti soprattutto i detenuti più fragili il più politica e agli studi sopraffazione che all'interno degli istituti
Gli investimenti hanno riguardato anche la transizione tecnologica e digitale del sistema penitenziario in tal senso siamo orgogliosi nel potenziamento delle conferenze che ha prodotto un aumento significativo delle stesse
Con sessioni risultano positiva ha proseguito proprio in una redazione dei posti mentre non soltanto intonata miglioramento educatamente della sicurezza tanto che non sono tanto di interromperlo colloqui
Tra quarantanove virgola trentasette per cento dicono per il tramite degli investimenti tecnologici repertorio internazionale tra dieci virgola dodici
Per cento soltanto palle al piede potenziamento infrastrutturale dell'amministrazione penitenziaria
Siamo tutti consapevoli che un grado civiltà di un Paese nasce testimoniare prontamente intervenuti controvertibili in termini a volte anche sanguinario volontà realistici dallo Stato vere
Suoi sono stato graziare
Ma lasciamo troppo vincitore ricetto dal passato
Non solo la centocinquant'anni fa strano perché sono nel bel mezzo del calibro del merito
Ci portano in faccia al sovraffollamento penitenziario mandarono circa dieci mila posti detentivi sono passate cinquant'anni c'è un sovraffollamento penso laddove Mauro ci pensa proprio non c'aveva lo spirito di sulla facciata del passato Molgora proporrei quali erano intorno Giorgio probabilmente più o meno mascherato svuota carceri per mantenere un per cento allora infartuato strumenti nostra strutturali sei centocinquanta milioni poi il piano tertium gusto intagliata nel preparare
Non ci ha lavorato ostentatamente
Mancanti manifestazione decadrebbero attengono il tema forzatamente come dire raccontarono proprio dopo gli spazi ma risposta strutturale è una risposta che ci preme per sempre producano maldicenza
è una risposta una doverosa
Ma è una risposta che ci sono sopra
Disney proprio di parlare di questo problema
Ad Arlington settantanove a varia intensità apparteniamo aveva numerazione degli anni giudiziari
A testimonianza delle ricette del passato probabilmente non hanno sortito difetti desidera sennò non ne parleremo domani
Santoro nel mio articolo inclusione per rubare troppo tempo ma anche perché ho peraltro
Saluto la la promessa legge una maggiore Albast poi molte volte su uscito per passioni per la passione che abbiamo messo in questi anni dal dalle linee tracciate ancora vi sono gli investimenti che abbiamo fatto
Sulle su sulla sulla rafforzamento sicurezza tecnologica sugli investimenti
In termini Magarotti tende oltre novecentocinquanta sedi giudiziarie perché è stata potenziata la velocità di connessione degli apparati sono stata rafforzata durante una valutazione dei collegamenti è stato rinnovato
Il parco dal pericolo di porte attraverso distribuzione due impostazioni dopo nell'attuale momento di sistemi operativi sono stati investiti per undici milioni di euro sa se la speranza digitando il buon saputo quanto sia
Dedicato al tema della sicurezza subiscono latitante
Il collaborazione una procura della Repubblica e proseguito il Processo di Lisbona novantuno digitale delle intercettazioni attraverso la migrazione sincronizzazione dei contenuti per infrastrutture locali verso infrastruttura digitale in alternativa guardano grosse insicurezza agli autonomi torna digitali presenti presso gli uffici requirenti
Il processo per le merci integrale telematico pubblico tutte vuoto e la presa d'atto strumenti sempre più consolidati con qualche domanda sottolinea criticità
Ne siamo consapevoli abbiamo valutato il sistema digitale che probabilmente non era una macchina perfetta
Chiunque avrà la volontà irretita tutto ciò senza poter sacche tutto ciò capita il passato senza poter Stenella mentale al allarghino migliorarlo
Ma se nel portare non sapeva un'operazione che abbiamo approvato dal magistrato il personale amministrativo
Per credo che la CSU Metal la conservazione di questi problemi nessuno moderatamente speranzoso
Sul fronte della digitalizzazione voglio segnalare un progetto particolarmente a mettere a punto transeunte per la mia provenienza
Via notato che il progetto Pinto pagato in natura conseguire l'azzeramento totale nel due mila e il principe non era del sei virgola nove tratto
Pronto relativo al primo turno a Roma un braccio intorno alle ventitré
Nel corso degli anni undici superficiali scusate sullo scafo l'imputata non solo su quattro perché brandendo elemento di organo preposto Carlos Santana ottocentotrentasei istanze entrante
Proprio personaggio importante alla virgola tre milioni di euro mentre il patto liquidate dalle corti di appello dalle distanze corrente pari a ottantasei virgola uno un problema salvo
Facciamo passare quattro milioni di euro erogati a tutto questo pensioni di civiltà noi contempliamo contribuito a concretizzare malissimo venne
Il nostro intestino nessun gestore al mondo l'avvocatura naturalmente il sesso quotidiano dal mondo della magistratura
L'altra sfida dovesse uno per la tecnologia è già stata la mobilità
Chiesa non più su se necessarie a mente conciso la prova dell'intelligenza artificiale intorno a
Emergerebbe un altro spazio un tema che coinvolge anche l'autorità non gioiose
Presenti un tema che il Governo lo Palazzo Chigi sta affrontando travagliato da autorità religioso non ricorda o non aiutano a ricordare con orgoglio che in una prima risposta ai nostri Trapani interrogativi
Si vedeva che aveva già centotrentadue del tra settembre del due mila e venticinque atomica cioè un prodotto principalmente all'utilizzo dell'intelligenza alcuna traccia anche va bene settori Massafra pardon rappresenta possiamo unità natura essere orgoglioso in ogni
Caso registrazioni in materia nelle punto devono una concesso europeo non avranno nulla da imparare altri stanno imparando tanto impegnato nel tentativo di dominare
L'intelligenza artificiale si è tramutato in una sfida che porterà lontano dal proprio di carattere etico c'è un problema con la giustizia predittiva
Ma sono certo che con una probabilità che gli operatori del documento sapremo sapientemente coniugare prevenzione e innovazione
Sapremo scongiurare il rischio pericolo genesi dei figli passatisti dell'intelligenza improduttivi perché a volte c'è il rischio che schiacci su presenti che non vi sia più una legittimità del principiare umana
Onde evitare nuovi diritti traguardare voluti ti schiacciano son presenti soprattutto i diritti e non l'avrebbe fatto nascere per evoluzioni giurisprudenziali tanti diritti insomma numerosi noto contribuiscono a costruire la nostra identità
Italiani ed europei occidentali con fili d'oro troviamo un patto d'onore adottate con la collaborazione direttamente le componenti del mio caso giustizia
E dove si trovavano sono certo che sapremo cominciare con rinnovato impegno ognuno pronto moda con troppi orrori con rinnovato impegno dell'anno giudiziario pessima apre grazie a tutti voi la presenza riprendere patto ascolto
Il sottosegretario del risentimento invito fornendo armi una buona mediazione il procuratore generale Lucia Musti
Dico subito che per ragioni di tempo cercherò di procedere in parte per diciamo spot concettuali però in parte dovrò anche leggere qualcosa che ho scritto inoltro mettere saluti
Mi riporto alla pagina uno del mio intervento con due esplosioni mi si consenta una e per la presidente Alessandra Bassi che si è insediata il ventinove gennaio con la quale condividerò la direzione del più grande distretto d'Italia
E per la quale porto assoluta stima come ho già avuto modo di dire e affettuosa vicinanza mi consenta Presidente
E l'altra eccezione che intendo esternare e rivolta con riguardo alle ministro Anna Maria Bernini che ringrazio per la sua presenza
Inoltre devo anche dire che troverete qualche piccola modifica rispetto al testo polli chiarimento ai numeri degli interventi del ministro del ministero della giustizia
Si sono interventi che sono sopravvenuti tre giorni fa
E una serie di interventi se devo dire assolutamente positivi e dei quali e giusto
Prenderemo atto di evidenziarle in questa prestigiosa sede e quindi ci saranno alcune modifiche nel capitoletto paragrafo anzi giustizia e condizioni di lavoro però signor Sottosegretario nonostante le buone notizie delle quali adesso a dare un merito al ministero
Certamente permangono in tutti gli uffici requirenti gravi se non gravissime carenze ogni giorno i procuratori della Repubblica ma anche i presidenti dei tribunali gestiscono plurime criticità nella consapevolezza di dover garantire un servizio una volta per tutti i cittadini dovrebbero conoscere le reali condizioni in cui si trovano gli uffici giudiziari
Perché la giustizia non funzionerà meglio quando pubblici ministeri e giudici avranno carriere separate come d'altra parte e stato anche riconosciuto dal nostro ministro
E parimenti la riforma della Corte dei Conti ha come obiettivo l'attuazione dell'ammorbidimento del sistema dei controlli sulla pubblica amministrazione ed alimenta la percezione di impunità
Ma ciò detto e procedo ad un rapido elenco salutiamo positivamente alla recentissima comunicazione del ministero dell'aumentata stabilizzazione degli addetti all'UPB portati dagli stessi dai circa sei mila
Prima che era il numero dato prima ai nove mila trecentosessantotto pare una percentuale di poco superiore all'ottanta per cento tuttavia rilevo che lasciare
Grillini questa è stata una scelta ormai passate in giudicato
Di questa importante forza lavoro uffici nevralgici quali sono i Tribunali per i Minorenni Tribunale di Sorveglianza laddove come dice correttamente signor sottosegretario si amministra la giustizia verso i più fragili
Ecco questo è sicuramente con un dato negativo
Cosa dire rapidamente sulle procure che continuano le disfunzioni con riguarda l'applicativo attacca e le conseguenze ricadono sugli operatori della giustizia tutti
E anche sui cittadini e vanificando il cosiddetto processo telematico inducendo procuratori a sospenderne l'applicazione
Sulla carenza del personale amministrativo diamo i numeri a fronte di sei cinque cinque unità previste dalla pianta organica per le undici procure del distretto procura generale
Si registrano quattrocentoquindici presenze che si traducono in una scopertura del trentasei virgola sei per cento come media
Vince prendiamo Vercelli cinquantuno punto cinque per cento
La più fortunata sempre tra virgolette e la procura per i minori delle dieci punto cinque inoltre questa Procura generale e priva del funzionario statistico figura di ausilio fondamentale nella direzione di vertice ho scritto diciannove lettera ministero
Mancano le figure fondamentali e dei direttori funzionari Cancellieri assistenti operatori e quanto ai dirigenti figura importante con riferimento al personale amministrativo indiscreto abbiamo una scopertura pari al settantacinque per cento
è appena il caso di evidenziare che questi dati e questo concetto importante perché al di là dei numeri anche qualora i nostri uffici fossero al completo dell'organico del personale amministrativo sì parte da piante organiche inadeguati
E quindi ma anche la copertura sarebbe un dato fuorviante in quanto si la porterebbe a una previsione di forza lavoro sottodimensionata
E a tale proposito anche un quest'anno vince la palmarès Ivrea le cui piante organiche degli amministrativi sono in disarmonia con la quantità e qualità di lavoro e il numero dei magistrati che occupano il secondo ufficio giudiziario del mister
Numerose anche in tal senso sono né notte inoltrata al ministero rimasta senza risposta e ora brevemente voglio però evidenziare con favore l'intervento della Presidenza della Regione Piemonte laddove si è resa capofila di una procedura virtuosa nella quale si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici
Non che presentavano ancora
Dei dipendenti non assunti e questo è stato fatto con la Regione Piemonte capofila cita metropolitana di Torino Città di Chivasso Città di Torino
Stessa procedura avviata con le altre province grazie Regione Piemonte stessa procedura avviata con la regione Val d'Aosta ringrazio regione parlavo Stamina
Questi queste o questo elemento di come dire proficua collaborazione ha portato non molti fronti evidentemente non potevamo pensare che la Regione Piemonte la regione Val d'Aosta risolvesse il problema della carenza degli organici
E in ogni caso ancora fino a quando non verrà presa contezza che l'ufficio giudiziario vivere a dovrebbe essere appellato come Torino due come ad esempio in Campania abbiamo la procura di Napoli nord idem partirà la sua condizione a volte anche chiamarsi in un altro modo non più da una maggiore visibilità ed importanza
La moglie di USA e nella recentissima missione in possesso da parte del ministero di mille un docenti di autovettura sono stati assegnati agli uffici requirenti nel distretto quindici e notizia di ieri sono altri sette autistiche ci sono arrivate arrivati noi siamo grati anche di briciole che riescono a come dire stanziarsi sia pur per poco
E in via di definizione poi un concorso per due mila novecentosettanta assistenti giudiziari agli uffici di Torino requirenti e giudicanti sono stati riservati duecentonovanta numeri vedremo come saranno ripartiti ed infine anche questa notizia molto recente e Stato esiste ed è concluso un concorso che vede in graduatoria duecentosettanta funzionari UNEP
Anche questa è una buona notizia ma adesso parliamo dell'edilizia giudiziaria che ben nota al sottosegretario l'abbiamo anche appunto ascoltato effettivamente questa volta e Alessandria che vince
Prince sui crea Aleksander Larson trapassati crea il palazzo è un altro esempio di edilizia povera decadente Marzano indecorosa
Ed è che problema e inadeguata e inadeguate disfunzionale sappiamo perfettamente che questo distretto e una serie di di mafia
E Perinetti locali ebbene aggregarsi celebrano i processi di mafia adesso c'è eccidio no e gli avvocati sono in piedi con i fondi immanente
Ma poi abbiamo il discorso di Brandizzo ne abbiamo già parlato quindi arrivo rapidamente al concetto che ci tengo a trasmettere in questa sede
Il concetto che voglio trasmettere questo ancora una volta ringrazio la Regione Piemonte e e noto e notorio che attraverso una legge e di modificare in variante di bilancio sono state riservate è stata riservata una somma importante pari a cinquecento mila euro per la costruzione di una maxi tavola a dire la il Progetto è stato come dire no avanzato eseguito dalle dirigenze di crea dalle dirigenze di questo distretto con l'importante presenza istituzionale del Comune di Preah prendiamo atto e bello comprendiamo signor sottosegretario come cittadini della Repubblica italiana
Che ovviamente i fondi per tutto non ci sono ma siamo fiduciosi di questa progettualità in itinere nel frattempo come tutti presenti sanno e noi siamo sabaudi e siamo abituati a lavorare in silenzio a tirarci su le maniche e trovare una soluzione
Ed effettivamente la soluzione
Nel frattempo il medio tempore e quella che è stata data dalla Presidente del Tribunale di Ivrea che ha disposto l'adeguamento sia per la fonoregistrazione sia per la multi videoconferenza
I due aule di udienza delle quali tribuna corteggia a disposizione con una capienza complessiva di sessantacinque persone trenta più trentacinque
Quella che sarà la sede in cui con risparmio anche di denaro pubblico e anche di sofferenza per le persone che si trovano appunto per le parti che lavorano per il processo di Brandizzo in quel processo ecco quelli che si celebrerà l'udienza preliminare
Quanto alle presenze dei magistrati anche qui diamo i numeri è vero è vero signor sottosegretario siete in effetti l'unico governo che ha in breve tempo
Pubblicato bandito e portato a termine i concorsi per magistrati molto
E e quindi ne diamo atto il perché effettivamente proprio recentemente parliamo di un ufficio che è molto a cuore come tutti per l'amor di Dio ma la procura per i minorenni di di Torino ecco finalmente sul cinque magistrati sostituti procuratori in organico
Finalmente mi ha cinque e due sono notte e l'ho portato proprio questo esempio ed effettivamente quindi ormai la scopertura in distretto dei magistrati Epifani al tredici punto settantacinque per cento questo all'attuale
Però comunque le cose non non vanno benissimo bene
Ma non benissimo perché proprio la procura per i minorenni dovrebbe avere un aumento dell'organico perché non si vede perché debba avere cinque sostituti parimenti l'ho detto l'anno scorso perdonatemi lo so ve lo ripeto
Parimenti a Palermo chi ha in una su quattro Procure minorenni cinque sostituti come Torino
E è un conto che francamente e dire che sia o irrazionale un ingiusto o mi dica lei
E signor sottosegretario cambiamo le queste piante organiche per il Piemonte per certi uffici ma anche la procura generale è sottodimensionata e abbiamo cento per cento di scopertura anche di quella sicura importante che il magistrato della pianta organica flessibile e infine concludo con la mia croce ma anche delizia perché e un ufficio che lavora come tutti come delle procure di questo distretto manca il procuratore aggiunto ad Ivrea signor sottosegretario allora anche qui ogni dieci nove dieci sostituti
Dice l'ordinamento giudiziario che occorre un procuratore aggiunto talk show e dodici crea tendinea tanti e un organico importante ma perché non voglio dire non voglio essere sgradevole ma c'è una cittadina della Campania non provincia
Appena adesso al Consiglio superiore consigliere avete nominato il procuratore aggiunto però posto di prima di nuova
Di nuova istituzione allora forse si chiama Sala Consilina ecco ma non sono sicura no non ho capito cosa Sala Consilina ammesso che sia lei
Di meno di Ivrea e allora questo procuratore aggiunto dovrebbe veramente saltare fuori ma adesso parliamo di quella parte che la signora Presidente mi ha delegato e cioè l'analisi delle macroaree criminali del distretto
E iniziamo dalle mafie mi riporto comunque
Alla mia relazione perché Little appunto in questa nella relazione parlo di Piemonte Val d'Aosta come terra di mafia ma anche di gemmazione di mafia autoctone soprattutto le 'ndrine le così detti locali
E la procura generale
A nel periodo di interesse portato all'esecuzione Orlando e relative ad un numero notevole di 'ndranghetisti alcuni operanti nella zona di Carmagnola brava Moncalieri Torino Volpiano ma voi c'è anche la mafia nigeriana la mafia nigeriana e pericolosissima e proprio nel nostro distretto ha trovato il primo riconoscimento giurisprudenziale come quattrocentosedici bis
Ecco a fronte dell'impegno incessante di forze dell'ordine e magistratura ma anche la presa di coscienza e di assunzione di responsabilità che debbo riconoscere alla società civile ai rappresentanti del governo regionale
Ai politici del territorio tutti non posso esimermi dalla regista torna mancanza di consapevolezza di una buona parte della cittadinanza che ancora vede lontano il cosiddetto pericolo mafia incerto sente più vicino la truffa agli anziani
Lo scippo e quant'altro un po'di ragione c'è ma dall'altro e qua non c'è ragione dall'altro esista altrettanta buona parte di cittadini locali imprenditori collettiva molti e quali scientemente coscientemente
Interagiscono e fanno affari con la 'ndrangheta nell'assoluta convergenza di fini ultimi che rispondono alla logica del guadagno
E questo fenomeno elemento ancor più grave
Tutto non di costrizione ma di libera scelta ora non è più il tempo le semplificazioni per della serie che in grandi listini 'ndranghetisti soffocano gli imprenditori con le richieste di pizzo
Perché non è così sono pochi gli imprenditori che si rivolgono agli Brando etilisti alle organizzazioni di indennità per apportare sui vari sedimenti del lavoro nell'ottica del guadagno che ha perché l'ottica delle mafie imprenditrici
Deliberazioni di questi fermenti nomini criminosi solo a titolo esemplificativo e nell'assoluto rispetto della presunzione di innocenza ma per ragioni di tempo o estrapolato tre tre indagini che appunto confermano
In qualche modo per facta concludentia che effettivamente e così che le mafie operano nel nostro territorio abbiamo ad esempio l'operazione fatta Autumn dove nella quale contestata l'associazione mafiosa armata inclusi Picca appunto la figura di un sindacalista con un importante ruolo per la realizzazione di affari altamente inquinante il mondo del lavoro come è stato riconosciuto ovviamente dai sindacati e è chiaro che in questo caso il re il nudo certo c'è pronto come ho detto prima nel rispetto delle sentenze ma l'ho l'ho voluto stigmatizzare commi così come nell'operazione casta viene contestata invece associazioni finalizzata al traffico di stupefacenti tutte quelle che sono quelle attività tradizionali
Delle mafie e e anche in questo caso vi sono cittadini autoctoni tiranno interagito ogni 'ndranghetisti e infine è un esempio perché voglio dare in questa sede perché e con orgoglio che in questo distretto sotto la direzione del procuratore distrettuale Giovanni Bombardieri con l'operazione samba
Si è appunto ha realizzato il per la prima volta la collaborazione di una squadra investigativa comune della DDA di Torino con le autorità giudiziarie e polizia giudiziaria del Brasile
Periferie disagiate criminalità di strada Torino già capitale industriale d'Italia si è riconvertita
E prosegue nel processo di trasformazione molta ripensare la propria economia in settori quali manifattura aerospazio Turismo Grandi eventi cultura
Conserva tuttavia il proprio DNA di metropoli composta da un centro legale delegante in una periferia postindustriale
Nella quale le ultime sane famiglia operaio ovvero nuclei appartenenti alla cosiddetta Middle class o meglio Lower class con la doppia w
Non vivono con nuclei in condizioni di indigenza se non povertà e nuclei composti da extra comunitari di seconda e terza generazione che ancora non hanno trovato una collocazione
Di domicilio di di di residenza di lavoro e quant'altro non è il caso del signor prefetto di Torino ha costituito l'Osservatorio regionale sulle periferie per la Regione Piemonte sull'onda degli indubbi aspetti positivi del cosiddetto modello Peyrano
E non possono non richiamare l'immagine di quella turismo così ben dipinta dal nostro cardinale Re impone nel corso dell'omelia di San Giovanni quando parla di una Torino in cui le ricchezze sono tante sono nascoste e sono solo per pochi e dove lo iato tra due mondi diventa in pole ma abile con i conseguenti effetti devastanti del vivere sociale
E il potere calo demografico come si vede anche dall'evidente diminuzione della scolarità sembrerebbe allora più agevole l'attività di educazione dico son pochi è più facile educare ma non è così
Basta leggere la parte della mia relazione quella ufficiale in cui riporta i dati della signora procuratore per i minorenni per prendere coscienza che ormai minori commettono ogni forma di reato con esclusione dei reati contro la pubblica amministrazione fallimentare societari
C'è il vuoto cosmico dell'educazione da parte di alcune famiglie quelle famiglie che invece dovrebbero dialogare con gli insegnanti parimenti chiamati al ruolo educativo nell'armonia di modelli
Formazioni di crescita assistiamo invece a genitori infastiditi dall'intervento all'autorità giudiziaria
Giudiziaria ovvero essi stessi modelli negativi per i propri figli e ad alcuni insegnanti che sono cattivi maestri reati contro la persona sino agli omicidi codice rosso porte legale di armi vado posso andare avanti
Non solo però periferie geografiche mettiamoci una mano sulla coscienza tutti ma periferia delle anime dei nostri giovani e giovanissimi grande il vuoto che le istituzioni e tutti siamo chiamati a colmare
Marie anche il tema tema opposto ma perfettamente comunque armonico quello del dovere da parte dello Stato di intervenire
Il decreto Caivano ha correttamente portato ad ampliare il numero dei reati per i quali è permessa l'applicazione di misure cautelari Preta Ute lari estendendolo ad esempio reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
Però poi è successo che di fatto è aumentata la popolazione minorile e nel nel nel carcere minorile all'Istituto per i minorenni
E perché anche sono state prolungati i termini di misura ma soprattutto signor sottosegretario influisce anche la perdurante difficoltà di rinvenire comunità nelle quali seguire la misura cautelare
Come modalità quindi alternativa problematica evidenziata dai magistrati al Dipartimento della giustizia minorile ma non come dire con la scarsità affetti
E poi dobbiamo prendere coscienza di reati predatori la criminalità di strada allarma molto la nostra cittadinanza e d'altra parte a fronte anche di guasti determinati dalla riforma Cartabia ad esempio con riferimento alla procedibilità a querela di alcuni reati come lei spaccate certamente occorre anche prendere
Le misure con questo dato la scuola a partire dalla materna deve svolgere il suo ruolo in armonia con le famiglie e anche le università devono essere la sede della formazione della preparazione al mondo del lavoro dei giovani e in un luogo in cui si organizzano progettano azioni illegali o compiono azioni illegali
Turbativa dell'ordine pubblico e disordini di piazza abbiamo assistito ad un'escalation impressionante di comportamenti violenti rivolti non solo nei confronti delle forze dell'ordine che all'esito di ogni servizio di ordine pubblico contano i feriti ma e in una concentrata sequenza temporale e che noi a Torino tutti conosciamo dal ventidue settembre al ventotto novembre le stazioni Lario portò Palazzo Nuovo logica R.
In concomitanza di presenza fondere Lionel Bezos azienda Leonardo Città metropolitana di Torino ecco la sede del quotidiano la Stampa ma anche qui ci sono solo esempi che dopo per farmi capire
Parliamo quindi ma di quali reati no gli associazioni per delinquere ma di danneggiamenti lesioni resistenza e violenza e privato impedimento della libera circolazione interruzione di pubblico servizio
E sta per cui aggiungo una condotta non punita penalmente amante la cittadinanza subisce cioè la limitazione della propria libertà di locomozione di vita in una Torino che per forza diventa poi blindata
E allo stato di pochi di pochi ma violenti facinorosi e non posso non rilevare che la ripetitività di tali azioni l'ampliamento e la scelta di molteplici e diversi obiettivi
Blocchiamo tutto come rappresentazione della volontà di colpire con forme violente anche con pregiudizio dei diritti altrui e scagliandosi a volte anche verso quei lavoratori che hanno GR erano lì a lavorare
E il che pure sono stato o sono stati oggetto di lesioni
Ecco la presenza costante di taluni personaggi ripetutamente denunciati processati siano in realtà il segnale che manifestare per diritti propri o alcuni sia lo specchietto per le allodole per nascondere una finalità diversa che proprio quella della turbativa dell'ordine pubblico e dell'intento di utilizzare le piazze come strumento di lotta al di fuori del contesto democratico in violazione della legalità
Ed invero l'agire sistematico organizzato laddove in ogni porte o si stacca una frangia nella Molesini trovano sempre alle stesse persone oltre a nuovi sodali
Amati manovalanza varia vecchi capi che incitano a chi sta in sala Rivolta e consigliano le scelte di attuazione della stessa scelte di guerriglia
E nominati che invece incitano sul campo maschili si ma presi l'analisi di condotte illuminanti quali il presidio presso le scuole medie superiori
E di per sé stesso indice di un agire organizzato in cui si finisce per minimizzare il grave disvalore non solo giuridico ma sociale delle condotte violente commesse in occasioni di pur legittime manifestazioni di protesta
E chi invece finiscono con delegittimare chi protesta pacificamente
E sul reclutamento opposto un esempio della dei campeggi che vengono indetti per gli studenti di scuole medie superiori a margine dell'inizio dell'anno scolastico
Organizzato e dai centri sociali e prendiamo atto di questo campeggio che consentitemi non è il campeggio holding del WWF campeggio di Libera di don Ciotti e un altro campeggia ma adesso di questo procuratore generale le condotte di turbamento dell'ordine pubblico e di disordini di piazza portano a parlare anche nella benevola tolleranza della lettura compiacente di condotte che altro non sono che gravi reati
Da parte di taluni taluni soggetti appartenenti questa volta sì all'upper class e i quali con i loro scrivere il loro condurrà normalizzazione il loro agire in appoggio mamma popolare quella che potrei sintetizzare ma si potrebbe parlare più a lungo culinaria grigia di matrice porte borghese che invece proprio per le sue indubbie qualità per la sua posizione
Dovrebbe svolgere un'illuminata azioni di deterrenza di educazione al vivere sociale al rispetto delle regole democratiche
Riempire i vuoti le periferie dell'anima Enrico a fronte di un fenomeno criminale dietro agli atti di all'organizzazione la programmazione e controllo dei territori ritenuti zona fertile produttiva eccetera eccetera
Ecco abbiamo tutti un dovere partecipare tutti a dovere ciascuno nel nostro nei nostri compiti le nostre funzioni a spingere partecipare ai cortei e manifestare liberamente le proprie idee
Debba essere una festa della democrazia l'attuazione di diritti costituzionalmente garantiti e non il veicolo di letalità violenza contrapposizione allo Stato democratico
Parliamo dei fragili tre categorie infortuni sul lavoro malattie professionali situazione carceraria codice rosso sono aiutata anche da chi mi ha preceduto gli infortuni sul lavoro vorrei rivolgere un pensiero
Al cittadino nigeriano enti nuova Ciocco indiani quarantuno padre di tre figli che è morto qui a Torino nel cantiere di Torino Esposizioni stava lavorando per noi
E poi ho ricordato il processo di Brandizzo ma va bene ma vale però la pena di sottolineare che sulla Tiberina si registra un dato singolare ovverosia il fenomeno degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
E in Generali delle violazioni da leggi antinfortunistiche arrivato a superare il numericamente il dato relativo reato il codice rosso
Mille quarantanove iscrizioni
E questa Corte si è occupata anche con la presenza di magistrati della Procura del tribunale di Torino applicati si è occupata del processo cosiddetto Eternit bis
Ecco è il processo nel quale originariamente si è proceduto per omicidio con dolo eventuale di trecentonovantadue persone decedute di mesotelioma malattia che porta la firma dell'amianto
Ed è una ferita ancora aperta muoiono ancora cinquanta muoiono o si ammalano ancora cinquanta persone all'anno a Casale Monferrato ecco Mogno in questo senso in questa sede evidenziare la scelta veramente della quale vado fiera della procura generale infatti ringrazio di magistrati della della della procura generale e della procura di Torino applicati ecco questo generale ufficio a fronte di una pronuncia che non ha riconosciuto
Appunto il dolo eventuale ma la colpa ma a fronte di una condanna questo generale ufficio non hanno dovuto ricorrere in Cassazione apprezzato da un lato il grande lavoro svolto dalla corte d'assise d'appello
Dall'altro questa scelta è stata fatta per evitare che ancora una volta il decorso del tempo tra nord del lavoro svolto e con esso la sofferenza di tante persone
La situazione carceraria non do i numeri
Sono stati già dati voglio parlare solo di un tema appunto il sovraffollamento
Proprio come ne ha parlato il sottosegretario sovraffollamento come pedina non solo per i detenuti ma per il personale che lavora e pietre posto lì a lavorare
Quindi una medaglia conguagli facce la stessa medaglia e voglio richiamare in questa sede il provvedimento del tribunale di sorveglianza
Di Torino emesso cinque agosto venti venticinque che applicato alla detenzione domiciliare ad un detenuto per reato ostativo affetto da gravi patologie pugni in contatto pur non incompatibile con il regime carcerario
Sulla base di una interpretazione che definirei costituzionalmente orientata ma siamo partiti proprio da quel dato di sovraffollamento della Lorusso del del dell'istituto penitenziario di suo pugno
Ovviamente all'esito signor sottosegretario tutta una serie di relazioni assolutamente positive
Un detenuto arrivato in barella in un peso veramente insomma obeso e tra l'altro mandato a cinquecento chilometri da da lui ecco perché come dice lei giustamente il sovraffollamento e una e una pena a trecentosessanta gradi così come prendo atto che ci sono nuove assunzioni all'interno della polizia penitenziaria perché è giusto farli lavorare nelle migliori condizioni
Rimane però intanto il tema del sovraffollamento e cosa possiamo fare due soluzioni contrapposte mi rendo conto e la prima molto forte e costruire nuove carceri
Nuove moderne ed attrezzate carceri che costituiscono lo sentivo luogo della rieducazione del superamento della recidiva
Dotata al Crazy gli spazi in cui trovi applicazione anche riconosciuto diritto all'affettività seconda
Opposta
E e la proposta avanzata da un gruppo di prestigiosi esperti tra cui anche il presidente e Dupont ponente del Collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e un indulto giubilare
Una proposta molto interessante perché alla fine sia alla fine di un percorso nel quale vi sono una serie di paletti ne parlo nella nella nell'intervento al fine si giungerà ebbe ad un indulto giubilare che diverso cioè
Non è un qualcosa che viene riconosciuto punto e basta tutti e così
Il Progetto o se si può attuare un vero e proprio progetto di restituzione sociale con la conquista meritata della vera libertà e infine il codice rosso il trenta del distretto è uguale al trend nazionale sono reati che aumentano
Specularmente sono significativamente aumentate soprattutto nel territorio la procura di Torino le richieste di misure cautelari
Si sono verificati tre femminicidi uno nel circondario di Alessandria e due nel circondario di Brera
Ah ho dimenticato a proposito di morti sette morti sul lavoro perché ho ricordato che il cittadino nigeriano ma rilevanti hanno sette e anche in questo caso i gregari stato il territorio più sfortunato
Ed è positivi non li abbiamo riscontrati con la legge cosiddetta Codice Rosso due il Codice Rosso rafforzato cioè della legge numero centosessantotto del venti ventitré anche l'applicazione di misure di prevenzione che sono state mutuate dal come sappiamo
Da una criminalità ben diversa come quella mafiosa ha sortito effetti per quanto riguarda la procura generale abbiamo portato all'esecuzione e questo è un dato molto rilevante duecentotrentuno sentenze l'anno scorso erano cento ottantacinque
In data diciassette dicembre è stato detto entrata e mi dava in vigore la legge centottantuno venti venticinque il dato più diciamo famoso noto a tutti che l'istituzione Lerna la previsione chiedo scusa del delitto di femminicidio
Però ci sono tanti altri innovazioni che sono molto interessanti ad esempio confisca speciale obbligatorio nel caso di condanna patteggiamento per delitto di maltrattamento stolti
Degli strumenti informatici
Ma temo che la legge lo sappiamo anche se buona non risolveranno il problema determina questa tipologia criminale che misura assolutamente prevalente di matrice culturale
Le procure del distretto lavorano lavorano tutte lavorano bene e rispettano i termini di legge
All'esito di questa mia breve riflessione sui fragili ritengo che lo scenario di una magistratura separata
Da una riforma ispirata da Mary intenti politici e non di efficienza miglioramento da cui conseguirà la sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo
Renderà difficile se non impossibile continuare ad applicare la legge e tutelare i diritti soprattutto dei più fragili
Le conclusioni
E le conclusioni sono tutte in questo distretto che che con orgoglio
Rappresento
Come il Pubblico ministero
Si è recentemente celebrata in grado d'appello l'ultima tranche che ha visto improntati maggiorenni e minorenni nella vicenda nota come i Murazzi
Non vuole questo procuratore generale certamente commentare la vicenda una sentenza che in questa tranche ancora sub iudice quanto piuttosto chiudere questo mio intervento con un insegnamento che ci viene dalla persona offesa
E cioè dal dottor scusate ma e pesante
Mauro glorioso palermitano laureato in medicina che dalla gravissima condizioni l'infermità ci impartisce una lezione e soprattutto la data a quei giovani che non sanno gestire consapevolmente la propria vita
Due punti virgolette
Non mi interessa la vendetta mi fido dello Stato a farsi giustizia da soli si finisce come Conte di Montecristo grazie
E con il suo intervento al procuratore generale fa la parola all'al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino avvocato Simona grandi
Grazie signora Presidente
E grazie al signor Procuratore generale per aver concluso il suo intervento con le parole di Di Mauro glorioso rivolgo a tutte le autorità oggi presenti ai magistrati ai colleghi che i cittadini il saluto del consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino e dei nove Presidente dell'Unione regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta
L'anno giudiziario che abbiamo appena concluso assunto per l'avvocatura del ristretto un significato particolare perché si è celebrato qui a Torino grazie ma il nostro Consiglio nazionale forense il trentaseiesimo Congresso Nazionale Forense
Per tre giorni Torino come nel mille ottocentosessantuno e tornata a essere capitale d'Italia la capitale dell'avvocatura che qui si è riunita con due mila seicento colleghi in rappresentanza dei duecentotrentaquattro mila avvocati italiani
La nostra città e residente a San Paolo del si sono presentate nella loro veste migliore e perplessità tengo veramente ancora oggi pubblicamente ringraziare tutte le istituzioni e in particolare la città di Torino e la Regione Piemonte
Che hanno fortemente sostenuto questo che per noi è stato un evento molto importante non è stato molto importante soltanto per il discorso della cornice che indubbiamente è rimasto indelebile nella memoria di tutti gli avvocati intorno intervenuti ma anche per il contenuto del congresso il titolo per chi non lo non lo sapesse era l'avvocato nel futuro pensare da legale eccepire digitale
No per disegnare l'avvocato del futuro e la prima cosa di cui si è parlata era il discorso della nostra legge professionale forense perché non so se tutti sanno che il Consiglio dei ministri quattro di settembre ha approvato la legge delega la riforma della nostra legge professionale forense e quindi se posso fare anch'io e cominciare a fare
Quelle richieste tra virgolette profitto della presenza degli onorevoli presenti per capire che l'avvocatura talvolta che decreti delegati possono essere approvati entro la fine di questa legislatura perché l'avvocatura ha bisogno di una nuova cornice normativa
Per camminare al passo di quelli che sono stati i cambiamenti della società ed economia dal due mila ad oggi a dal due mila e dodici ad oggi
Altro tema se si deve parlare di avvocato del futuro chiaramente abbiamo parlato delle intelligenze artificiali di qua tutti prima di me hanno parlato
L'uso dell'intelligenza artificiale nella nostra professione come nelle altre non è un qualche cosa proprio disconosciuto ha fatto sta crescendo sta crescendo d'altronde trascorrevano innovazioni tecnologiche lo dimostra il progresso non si può restare non conosce confini allora tanto vale cercare di darci delle regole e capire qual è il senso del nostro limite e soprattutto misurare l'uso di questo potentissimo strumento con in le regole deontologiche della professione forense
è una delle più grandi nostre preoccupazioni vi assicuro e quella di conferire ad un sistema di intelligenza artificiale i dati dei nostri assistiti senza avere la garanzia che questi dati non abbiano e non ricevono quella protezione
è imposta per l'appunto dalla normativa europea
Come altra preoccupazione e quella di capire fino in fondo come funziona l'algoritmo e non lo so ai sistemi all'attività e della devoluto Rita giudiziaria
Da questa la preoccupazione inizio gennaio quando abbiamo letto sui quotidiani che era stata autorizzate in modo massivo alla magistratura la un utilizzo di nuovi sistemi di intelligenza artificiale
Anche noi dobbiamo comprendere come ha alimentato l'algoritmo in uso alla giustizia sei trasparente e sei spiegabile perché come ha ricordato il sottosegretario poco pochi minuti fa
E ancora troppo forte il ricordo di altre giurisdizioni che hanno utilizzato il sistema in intelligenza artificiale proprio per prevenire la recidiva e poi scoprire a posteriori che quella banca dati era stata alimentata con il pregiudizio
E quindi queste valutazioni prognostica erano profondamente sbaglia sono sicura che non succederà così che a noi ma l'avvocatura deve potersi sedere a questi tavoli dal canto suo l'avvocatura chiesto cinese e Channel fare già ha ultimato anzi chiedo scusa una consultazione preliminare al mercato per selezionare quelli che sono i sistemi di intelligenza artificiale aperti i certificati spronarli e trasparenti e confidiamo veramente che riescano a selezionare dei potenziali lei ha rimarcato che rispettino questi che sono dei requisiti fondamentali
Ciò provocherà sicuramente alla magistratura l'avvocatura suo convincimento che per quanto questo algoritmo molto più rapidamente il Dinoi
Riesce a proporsi delle soluzioni su base statistica perché colleghi Intini molto ma molto più in fretta di noi
Quello che rimane centrale non è una presunzione è una constatazione e il nostro pensiero critico sinteticamente sia perché difende e questo è fondamentale
Perché il pensiero critico romano non potrà mai perder la propria centralità fra in di fronte al mero calcolo statistico e probabilistico ce l'ha ricordato la presidente Margherita Cassano l'ex presidente Margherita Cassano
Perché la complessità stessa del sistema a rendere ineliminabile il buon umano nella decisione ma anche nelle scelte difensive e chi fa il nostro lavoro lo sa
Nessun algoritmo provando interpretare quella che l'infinita varietà delle situazioni che la vita pone davanti a chi difende ed eccentrica
Abbiamo ricordato due figure straordinarie al congresso nazionale forense quest'Aula Magna intitolata Fulvio Croce ebbene io penso che uno dei momenti più emozionanti credo
Della nostra vita istituzionale se è stato il momento in cui c'è stata riconsegnata la toga Fulvio Croce muri
Ma il presidente Fulvio Croce voi ricorderete che nel corso del processo alle Brigate Rosse nel mille novecento settantasei un brigatista Franceschini visse ai difensori d'ufficio
Che non si toglievano questa toga di dosso e io non si capacitava noto il fatto che proprio l'avvocatura
Benissimo ha avuto e consentisse allo stato di portare a termine un processo che non era un processo di regime bensì era un processo equo disse loro noi non spariamo contro di voi
Noi saremo contro la toga che avete addosso perché è un simbolo e il singolo non della nostra presenza nel processo ebbene questa toga termine tratteremo come una reliquia
Tornare a casa intonata al prossimo dello degli avvocati di Torino alla sua fondazione intitolata appunto Fulvio Croce e per noi è stato un momento importantissimo
Altra figura straordinari e quella clinica probabilmente e abbiamo ricordato al congresso perché ne parlo anche oggi
Voi sapete che la prima donna vocata iscritta alla fine del mille ottocento nel mille ottocentottantatré da un presidente da due consiglieri illuminati che hanno detto che le donne godono degli stessi diritti civili come gli uomini
E non può derivare da riflessi di convenienza convenienza sociale una comunale loro una conclusione diversa e be io penso questo
Pensiamo questo come Consiglio che se oggi siamo tre donne a chiedere di inaugurare l'anno giudiziario forse non lo dobbiamo anche a giovani donne ostinate e a uomini molto illuminati come il presidente Vegezzi che alla fine del mille ottocento hanno condotto una propria battaglia
E pensando oggi per un momento a proposito di buone battaglie
E o di giovani donne perché il nord occidentale non ci toglieremmo oggi questa toga di dosso di questa famosa tolga di dosso io posso soltanto dire tre parole donna vita e libertà
E manifestare
E manifestare tutta la nostra solidarietà e vicinanza non alle cinque Milano dalle sei mila noi familiari delle trentanove vittime del di dell'Iran
Veniamo oggi non veniamo adesso chiedo scusa
A come legge l'avvocatura
I dati della della giustizia del due mila venticinque nel nostro distretto
In ambito penale i dati mostrano una significativa riduzione dei tempi molti uffici del distretto quindi il il famoso obiettivo della deflazione del dispositivo Ontani del quaranta per cento entro giugno due mila viventi sei possiamo dire che in tantissimi dei circondari del nostro distretto e soprattutto in Corte d'appello
Devo dire che è stato per l'appunto per l'appunto raggiunto addirittura in Corte d'Appello da un meno sessantasette per cento degli avvocati lo sappiamo la il processo si fissa entro l'anno
E quindi a una sorta di più sicuramente
Va dato atto che risponde ad un ad un ottimo lavoro organizzativo dei presidenti di sezione è un grande lavoro da parte dei Consiglieri populisti delle sezioni della corte d'appello e anche infetto
Ma d'altronde l'ho visto anche scritto nella relazione della presente la corte d'appello il dato oggettivo ed è giusto riconoscerlo
Di due disposizioni della riforma cantabile che invece all'Avvocatura non piacciono la prima è quella il rito da quello di fatto diventato camerale proprio si è perso il valore della pubblicità del dibattimento d'appello che uno dei principi del del del rito accusatorio la seconda purtroppo e questa dislocazione di cui l'avvocatura al Congresso ha chiesto in modo unanime l'abrogazione che pone alla difensore d'ufficio dell'imputato assente
Di dotarsi di una procura speciale ad hoc dopo la sentenza di condanna per poterla per la
Con la conseguenza che se non si riesce a ritrovare il proprio assistito nei termini stretti previsti per l'impugnazione una sentenza ingiusta una sentenza che magari che risponde a quel cinquanta per cento di possibilità di assunzione
Non ha possibilità di essere riformata e l'avvocatura continuo a non capire
In senso discriminazione di disparità di trattamento tra difensori d'ufficio dell'imputato assente e il difensore di fiducia dall'imputato Hassen
E quindi si sono sorti degli effetti positivi ma perfetto di due percorribile a riforma caricarle su quella la procedura delle perplessità il borgo spettano Marani sulla cui riduzione del disposizioni Time
Con un meno sessantaquattro per cento a Torino siamo purtroppo più su uno zero virgola cinque con sette mila iscrizioni in meno rispetto al all'anno precedente che noi dobbiamo assolutamente tenere alta la guardia e penso che qualora la procura
Fosse dotata di tutte le forze di cui necessita di quello amministrativo avendone una scopertura veramente drammatica di quasi il cinquanta per cento a proposito di richieste
Che dobbiamo mettere in fila una all'altra indubbiamente questa situazione e devo dire che potrebbe ulteriormente in appesantita appesantire no ma comunque incrementare il merito di lavorazione delle delle delle procedure
Un più zero virgola due a Torino che impallidisce come è stato detto anche prima rispetto al più quattrocento sei
Del tribunale di Ivrea lato penale più quattrocento sei degli sposi Shawn Time e quindi come presidente dell'Unione regionale
Seguirà chiaramente la presidente dell'ordine dei tre ama mi corre l'obbligo come corso l'obbligo a chi mi ha preceduto di mettere il faro su questa situazione
A dicembre sono arrivati nove nuovi magistrati confidiamo che finalmente Ivrea possa vedere la luce non dico il bagliore in fondo a questo tunnel che dura però signor sottosegretario dal due mila tredici anche questa è stata un'eredità pesantissima
Ce ne rendiamo perfettamente conto e allora vuol dire che anche anche a piante organiche saturate non si riesce a raggiungere questo obiettivo veniamo alla giustizia civile alla giustizia civile purtroppo la situazione non è così tra virgolette Serena
Come la giustizia penale ad eccezione per l'appunto di Ivrea non possiamo dire con franchezza che questo obiettivo del giugno del due mila ventisei sarà difficilmente raggiungibile
Noi abbiamo ritenga di definizione dei procedimenti non so non soddisfacenti in Corte d'Appello in alcuni circondari considerazioni di particolari criticità
In settori molto delicati come il diritto di famiglia dei minori dove vediamo delle fissazione a distanza di un anno anche in un nucleo familiare così porzioni molto fragili
Come vediamo due situazioni di forte criticità nella giustizia di prossimità e allora veramente ben venga grazie presidente Barelli a cui rinnoviamo la stima negli anni di collaborazione
Con l'avvocatura grazie per aver scritto quel piano straordinario
E aver chiesto un enorme sforzo ai consiglieri delle sezioni civili della nostra corte d'appello chiedendo loro di scrivere almeno centodieci sentenza
In modo tale che grazie anche all'ausilio degli ausiliari sono stati prorogati scusate il bisticcio di parole si arriva ad una pendenza finale di mille settecento procedimenti che sono cinquecento in meno rispetto all'anno passato sono però comunque tenti sono comunque tanti
Perché il rispetto dei tempi del processo non è soltanto un obiettivo statistico una corsa per raggiungere questo obiettivo europeo secondo gli avvocati è una condizione essenziale di credibilità della giurisdizione
E di tutte le IVA dei diritti e su questo purtroppo la giustizia civile del distretto fa ancora tanta troppo pratica
E allora la copertura si interroga si interroga se effettivamente i sacrifici in termini di rito della Rotonda Cartabia praticamente prodotti benefici attesi Quadronno soltanto comportato quello che è un dato oggettivo che è stato ricordato anche ieri dal presidente al nostro presidente del Consiglio nazionale forense e ce lo svuotamento delle aule di giustizia e il senso di allontanamento del cittadino dall'esercizio della giurisdizione civile partito mai
La trattazione scritta diventata la regola e nonostante questo non si riesce ancora
Ma non si riesce ancora raggiunto questo obiettivo d'inflazione dei tempi medi dei procedimenti e gli avvocati ho avuto fare le loro rinuncia perché ovviamente quando sapete la riforma Cartabia previsto non è dobbiam depositare tutte le maglie prima o poi
Una volta che incontriamo il triplice la crisi è fatta da parte nostra una totale Discovery in modo tale che si configura in un tentativo di conciliazione da parte del giudice non appena abbiamo per l'appunto
La l'occasione per una rete di incontrarlo e eppure affronti in queste Delfici noi vediamo purtroppo dei tentativi di conciliazione rari e infruttuosi e soprattutto dobbiamo sciogliere quelle Riserva con dei tempi che non sono compatibili
Con quelle che sono le decadenze che sono state date agli avvocati
Altro settore molto critico
E quello della Giustizia di prossimità che definizione e una giustizia che deve essere rapida accessibile da parte del cittadino
Già sapete qual era la situazione di Torino alla Presidente l'ha ricordato avevamo una scopertura del novantacinque per cento nel luglio del due mila ventiquattro
E come anche su questo punto il Presidente del Tribunale di Torino si è fatto un lavoro congiunto
Di perorazione a Farfa abbia proposto delle famose richieste devo dire anche di protesta da parte dell'avvocatura istituzionale
E anche l'avvocato era associata
Non cercate di cambiare di introdurre dei correttivi normativi e ringraziamo chi ha voluto introdurli perché la riduzione a sei mesi del tempo del tirocinio all'ufficio del processo è stata essenziale
Perché siamo passati da no come tutta Italia chiaramente però questa è una situazione che va un po'stretto presente debba Torino forse della situazione più grave ma abbiamo una situazione pesante a Dante ad Asti ad Alessandria eritrea
In cui ci sono delle fissazione ad un anno rispetto al deposito del ricorso una un anno e mezzo
E poi i rinvii delle udienze di uno due anni e veramente mi vergogno a dirlo ma abbiamo delle fissazione di processi civili nel due mila ventinove
Ora mi domando concittadino che va davanti a un giudice di pace per definizione libere perché capiterà tutti noi andare davanti a un giudice di pace non siamo un'impresa non siamo comunque per cento del PIL che è l'unico mostro Nordio dice Costa
Effettivamente la lentezza della giustizia civile quella delle sezioni civili del Tribunale però davanti a un giudice di pace per opporci finiremo tutti e se viene fissato nel due mila ventinove un processo ma che impressione ha qualsiasi cittadino di consunzione la nostra giustizia
Grazie a questo correttivo noi siamo arrivati ad una scopertura del settantotto per cento a grazie sempre
Questa sì mi permetta signor Presidente è un'attività che l'insistenza con il CSM e di richieste si a settembre avremo l'ingresso di nuovi giudici di pace grazie sempre posto correttivo dei sei mesi e arriveremo forse a una scopertura del cinquantacinque per cento ma comunque pesa ancora troppo conoscerà la presidente a corte d'appello siamo il quarto ufficio dei giudici di pace in Italia siamo dirigente amministrativo mi metto in coda
Mi metto in coda nelle richieste siamo senza deficiente amministrativa il Cicr è stato riaperto ad aprile e Cuba angolo mille convalida l'anno trascritta nel settantasei alla Corte d'appello mille compagni dell'anno
C'è un ufficio amministrativo che non è cresciuto in modo proporzionale sicuramente da questo abbiamo abbiamo bisogno
Venendo ad un altro settore per noi critico e vi prego di pensare e crede che rende né il fatto che questa non è assolutamente una battaglia di retroguardia a faccio un inciso
Ben venga la stavano dietro anch'io poi ho preso anche un vero che non erano i soli Paola
Che erano stati indicati nell'atto di indirizzo politico istituzionale del ministro del ventinove dicembre del due mila venticinque seminate a nove mila fossero stabilizzati tutti
Immagino la reazione da parte del governo ad una richiesta di questo genere ma per noi sarebbe sicuramente alla giustizia di funzionare meglio
Parliamo di un altro settore in cui invece abbiamo dei ritardi non vi è una battaglia di retroguardia è una battaglia ingegneri questo gruppo dei diritti dei cittadini ma anche le portavo gli avvocati
Che il discorso del patrocinio a spese dello Stato dove noi abbiamo delle dei ritardi importanti non solo per le liquidazioni ma che non sono cose diciamo nell'imputazione nell'emissione dei provvedimenti da parte dei giudici
Noi conosciamo dicono che sono degli onorari peraltro Domingo lati cioè l'avvocatura si acconcia accontenta danni ma quello che non è un conducono riconoscimento del valore della sua attività professionale
Ma parliamo anche dei ritardi e dei successivi pagamenti a proposito pronto diciamo prospetta tra virgolette al ministero della giustizia
Ebbene abbiamo un giudice a Berlino perché l'undici dicembre del due mila venticinque la corte europea ha finalmente detto che questi sono ritardi inaccettabili
Avevano ricorso due avvocati lamentandosi del fatto che erano stati pagati un anno e mezzo dopo che per noi sarebbe già un tempo praticamente un record
Da un anno e mezzo quattro anni dopo non abbiamo delle situazioni molto critica e soprattutto per esempio al Tribunale per i minorenni ma sono sicura che con la presidenza
Con la presidente con la dirigente amministrativa cercheremo in tutti i modi va a fare un fronte includiamo dei decreti del due mila e diciassette luglio mille diciotto
Ci sono state prescrivere il credito il credito di una copertura anche difendo più deboli che difende i più fragili e chi ha una funzione sociale fondamentale non lo dico io lo dice la Corte europea mettono invece a dicembre del due mila e venticinque
Occorre una particolare intelligenza nel pagamento delle indennità dottori avvocati in tutto il patrocinio a spese dello Stato
Non sono le ragione della prossima udienza ornamentale quella bloccato in una società democratica che penso che non in questa sede non occorre ribadirlo
Ma anche proprio sensuale del patrocinio a spese dello Stato nell'accesso alla giustizia ed illegittimità definiti garantiti dalla Costituzione
Dello Stato è stato condannato a pagare i danni morali questi due colleghi ma se dovesse mai arrivare un'azione massiva per questo tipo di ritardi
Va bene non va per niente bene dobbiamo tutelare questi cittadini e dobbiamo tutelare questi avvocati
Pur tuttavia devo dire che il comma settecentoventicinque della legge di bilancio nell'articolo uno della legge di bilancio qualche scrupolo e qualche pensiero celebrato perché non so se tutti lo sapete ma questi colleghi che hanno atteso anni le liquidazioni anni e che hanno dichiarato le imposte sui redditi che non hanno percepito
Perché vengono pagati a distanza di anni
Lo Stato si preferisce come traditore e prima di pagarli compensa il suo credito nonostante questi redditi non siano ancora stati percepiti dagli avvocati io non so quale altro operatore della giustizia qui presente deve affrontare un simile trattamento
E parlando dei fratelli parliamo anche degli ultimi come ha fatto il signor procuratore generale parliamo dei detenuti della casa circondariale torinese nonché le altre case circondariali
Godano di una salute anche a livello di edilizia penitenziaria particolarmente florida
Ebbene una struttura che la più complessa d'Italia mi spiacerà questo senso di litania non lo intervento del consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino che ogni anno parla di carcere ma ci sta proprio a cuore ciò stava a cuore non possiamo che dire
Che ne abbiamo la casa circondariale proposte d'Italia perché tutti i circuiti detentivi ebbene noi a novembre abbiamo sfiorato il record sovraffollamento non era mai successo
Mille cinquecento presenze affrontano novantaquattro posti con un tasso di sovraffollamento a piè pari al centoquaranta per cento
E tantissimo perché sappiamo che ha anche più alto tasso sovraffollamento corrisponde con un criterio di proporzionalità diretta inconfutabile
Il più alto numero di suicidi pronti con il controllo sociale com'è anche stato detto pur tuttavia e perché le condizioni di vita sono assolute disumane degradanti
E infatti a Torino abbiamo avuto quattro suicidi quattro suicidi nel due mila venticinque con rancore
Soprattutto i suoi cinque mila ventiquattro le sezioni femminile
Sì lo statuto punire non proibisce condannato Broglia
Parte delle funzioni che giustificano la sua potestà punitiva
Non l'ha detto qualcuno che vive tra virgolette di trattamento a lirismo che pensa
Troppo le affrontiamo educativa della pena l'ha detto un allievo del professor Norberto Bobbio rito professor Ferrajoli che un magistrato che un professore universitario che io penso che non possa troppo povere
Non la stima di tutti e minacce così fatiscente Torben affatto
Il primo corruttore del piano del commissario straordinario chiedo scusa
Del piano di riqualificazione dell'edilizia penitenziaria non l'ha contemplato nei suoi interventi ma appena fatto noi anche diciamo insieme alla città di Torino che non conviene ristrutturarlo questo carcere non va bene affatto
Perché in tali condizioni di fatiscenza che costa molto più strutturante costruirne un altro
Ma anche la magistratura cercano e trovano provocata tre anni fa costruirne un altro
Ma non non mi auguro contro
Ma quella da questo punto di vista Enwenoui ventisette che il termine possieda tutte deserte Ada che avete dato un commissario straordinario periodo mantiene l'impianto strattonarlo novanta penitenziario troppo conta e troppo lontano per continuare ad accettare che ci sono queste condizioni di vita all'interno della nostra casa circondariale forse costruisce un nuovo carcere bisogna utilizzano correttivi differenti
Ben vengano i piani di assunzione straordinari quella polizia penitenziaria perché devono poter lavorare sicurezza compiere assolutamente molto bene il loro compito prima allora cambiano anche la pianta organica degli educatori
Noi adesso abbiamo un un agente di polizia penitenziaria ogni due detenuti abbiamo un educatore ogni novantotto
Consigliano nel fatto dello sforzo compiuto ma che per andare dal nostro punto di vista nella direzione di cambiare quella pianta organica
E dico questo perché Torino rende riesce non riesce veramente ad accettare questa situazione perché è una città che ha sempre avuto una profonda profondissima vocazione sociale
Non solo perché ha avuto maestri come Norberto Bobbio manto figure come la marchesa aggiunge Rivarolo
Che la città di Torino a festeggiato gli ottant'soltanto dieci giorni fa che è una donna che mille ottocentoventuno è stata nominata primadonna sopra intendente in un carcere femminile
Dal governo e Carlo Alberto e chi ha tenacemente promosso una nuova coscienza sociale per il recupero delle condannate
Una figura straordinaria
A cui recentemente è stata dedicata una Stato ma al di là della Stato che indubbiamente fotografa il simbolo l'abbiam bisogno di questo tipo di gli interventi
E non a caso e sempre a Torino è nata la prima associazione che per superare i limiti della legge Smuraglia
Finlandia alle imprese Bossi di lavoro anche perché non è detenuto
è una cosa assolutamente Napoli innovativa sul parla nel panorama nazionale per la legge Smuraglia si rivolge soltanto i detenuti ebbene questa associazione vuole andare avanti e finanziaria delle pause a chi è ammesso soltanto da una misura alternativa
E questa importante mostra come che tra virgolette la nostra nostro pensiero alla nostra vocazione perché nessun essere umano coincide con ciò che ha fatto
è uno studioso incrocio esso comparazione riconciliazione
Questa potrebbe essere una frase indetta dal ministro carta che ha introdotto la giustizia riparativa nel nostro codice potrebbe essere una frase di Giulia di Barolo del mille ottocentoventuno in realtà è una frase che ha pronunciato papa leone quattordicesimo quando
E un altro gioiello detenuti uno scossone una vicenda enunciata fatichiamo che la seconda porta aperta da papa Francesco l'anno scorso è stata la porta di una Bibbia
Noi non ci troviamo di fronte ad una rotta con il pensare semplicemente catastrofica non sia trattenuta puliti se a qualcuno sabato e poi interloquire Ponteranica può farlo purtroppo velocemente per probabili pedonale ventisette aprile troppo lontana
Ma questo lo spinge segnalarlo volontario chiedono come procuratore generale opera tuttora aperto l'anno giudiziario
Potrebbero
Ci sono nell'ordine onorevole
Ci sono nell'ordine onorevole
Allora in un anno
Fa
Romano
Sornione all'ordine delle prove una
Un un
In
Comunale
O
L'unanime niente
Niente
Con volevo un un ulteriore
Niente va bene il nomina
Allora quest'anno i tempi delle a cerimonia Dino angolazione dell'anno giudiziario effettivamente sono andati un po'lunghi e a ciò si aggiunga il fatto che abbiamo anche un'esigenza di concludere
Questa cerimonia in un tempo abbastanza definito Parche le indicazioni del Consiglio superiore nel senso che si concluda entro le tredici abbiamo come sapete anche esigenze di sicurezza all'esterno che ci suggeriscono di terminare in tempi insomma abbastanza precisi e quindi conforme all'indicazione del Consiglio superiore CDMA mi auguro odierna si sono iscritti a parlare ben sedici interventi io mi trovo in sincero imbarazzo perché è ovvio che nel giro di quarto d'ora non è pensabile
Fare intervenire tutti coloro i quali si sono iscritti e quindi mi scuso ma avete visto tutti noi come in realtà gli interventi che si sono sviluppati i cosiddetti interventi obbligatori
L'ho avuto contenuti alti importanti che a mio avviso hanno comunque meritato il fatto che si sia andati oltre i tempi che erano stati indicati dal Consiglio superiore
Credo che non spingerei a nessuno
Che si possa pensare di dare la parola ai primi tre che si sono iscritte che realtà rispondono alle indicazioni del consiglio superiore circa gli interventi facoltativi che possono essere ammessi
Durante questa cerimonia il ministro all'intervento della presidente della giunta Anm del Piemonte e della Val d'Aosta all'intervento della Consulta della magistratura onoraria e all'intervento di dell'organismo congressuale forense chiedo però a tutti di rimanere al massimo e qui sarò molto severa proprio perché ci sono esigenze di liberare quest'Aula vi come dicevo mantenersi al massimo in cinque minuti così come il Consiglio superiore prescrive
Prego alla Presidente della ANM giunta del Piemonte e della Val d'Aosta presidente Claudia Anzano cinque minuti che il cronometro
Signora presidente della corte d'appello signor procuratore generale autorità tutte signore e signori colleghe colleghi avvocati applicati e dall'articolo centoundici della Costituzione o però quello che regola il giusto processo
Che intendo partire per il mio intervento che svolgo quale presidente della giunta distrettuale dell'Associazione nazionale magistrati
Infatti l'articolo centoundici sa certamente come sentiamo spesso in questo periodo stabilisce
Che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo imparziale stabilisce anche che la legge ne assicura la ragionevole durata
Ragionevole durata che non può prescindere dalla qualità del giudizio e da condizioni di lavoro dignitose tutti gli operatori di giustizia che proprio il mirino al raggiungimento di quella qualità
E però di questo si parla poco perché vedete la magistratura italiana sempre sopperito alle mancanze strutturali che hanno costantemente afflitto il settore giustizia
Che sia in termini di organico che di risorse
Ha rimediato di via dove c'era da farlo supplendo mancanze divenute croniche e ha sostenuto sostiene ritmi ai limiti della tollerabilità
I numeri parlano chiaro secondo il rapporto c'è pay del due mila ventiquattro in Italia circa il quaranta per cento di giudici in meno rispetto agli ordinamenti europei
Un giudice civile in Italia gestisce circa centosettantasei procedimenti all'anno contro gli ottantotto della media europea un giudice penale centocinquantaquattro contro vediamo europea di settantasei
è pacifico quindi che ha metodicamente le discussioni tra i dati che in Italia i giudici
Siano decisamente di meno rispetto agli altri Paesi europei
Europeo che ogni giudice abbiamo invece una laboriosità non paragonabile a quella dei giudici europei sembra pronto oppure i processi
Quando pubblici ministeri in Italia circa un quarto dei pubblici ministeri della mediana europea Enichem italiano tra per circa tre quattro volte procedimenti di un collega europeo
Però a fronte di complessi fenomeni criminali che in Italia manifestano in misura maggiore dall'urgenza
Come la criminalità organizzata e il terrorismo sempre guardiamo al numero di decisione adottata e la magistratura italiana un volume tra i più elevati in Europa oppure affranto ed organici ridotti ad un contenzioso molto superiore a quello dei principali ordinamenti comparabili
Su questo però non basta a garantire un servizio adeguato ai cittadini
è evidente che non debba imputarsi alla mancata dalla mancanza di produttività dei giudici e dei pubblici ministeri quanto piuttosto alle carenti risorse di cui Vittorio dispongono che danni sono strutturalmente insufficienti
Che le cose siano proprio così e cioè con risorse adeguate le macchine delle giustizia potrebbe lavorare in modo efficiente garantendo una risposta rapida ed efficace ed illustrato proprio dal fatto che grazie al premier
All'assunzione di circa dodici mila addetti all'ufficio del processo
Che cos'hanno avvicinato il numero di addetti in servizio presso i tribunali italiani alla media europea in pochi anni è stato già detto sono stati raggiunti obiettivi non immaginabile riduzione del novanta per cento dell'arretrato civile una sensibile riduzione della durata dei procedimenti penali
Il risultato che non potranno essere mantenuti con l'avvocato PNR R colla mancato solo parziale stabilizzazione del personale precario che i fatti hanno dimostrato indispensabile per garantire una risposta adeguata e tempestiva la domanda di giustizia
Sono stati assunti come dicevo in tutt'Italia a seguito di concorso pubblico formulati ormai divenuti essenziali abbiamo appreso che secondo il piano due mila ventisei due mila ventotto reso pubblico soltanto il ventotto gennaio cioè tre giorni fa
Viene da chiedersi se inaugurazione dell'anno giudiziario non abbia dato una spinta magari serve anche a questo
Verranno stabilizzati solo l'ottanta per cento di quelli ancora in servizio dopo che in assenza di certezze personale volenteroso e motivato sia già determinato alla fuga verso altre amministrazioni
Allora va tutto bene
No non va tutto bene non va bene perché il piano di stabilizzazione arriva solo adesso in assenza di alcuna progettualità e senza avere consentito agli uffici giudiziari di formulare un'adeguata progettazione non va bene perché restano fuori circa mille novecento addetti all'ufficio del processo le pur legittime aspettative di stabilizzazione verranno frustrate
Non va bene perché inevitabilmente i funzionari selezionati saranno destinati a uffici diversi da quelli in cui si sono formati
Così disperdendosi professionalità acquisite e non va bene perché inevitabilmente andranno a coprire i ruoli determinati dalla mancata assunzione nel triennio precedente di assistenti e cancellieri
Così che i tribunali italiani verranno perdere
Cioè risorsa progettualità acquisite e dovranno abbandonare un ormai consolidato metodo di lavoro squadra sprecando i progressi raggiunti nell'attuazione del Pnr
Non solo ma l'elogio di bilancio previsto taglio triennali per duecento milioni di Euro nulla per adeguare gli applicativi informatici far funzionare apre per il processo penale
Adesso in parte addirittura sospese per difetti di funzionamento sia dal punto di vista tecnico che per la sua inadeguatezza rispetto alle esigenze operative ne sono stati previsti interventi di edilizia giudiziaria diversi da quelli sono emergenziali
E allora del tutto impotenti non possiamo tornare in carcere dal fatto che gli interventi di riforma avrebbero dovuto concentrarsi sugli organici risorse
Digitalizzazione ottocento sicura Epifano supporto non certo sull'assetto costituzionale dei magistrati in genere sull'equilibrio dei poteri su cui si fonda la nostra democrazia
L'unico merito della riforma costituzionale su cui ci stiamo confrontando
Permettetemi di dirlo anche a dispetto di quello che si dice delle correnti la magistratura associata abbiamo trovato nel prezioso metallo generoso disinteressate condivisione d'intenti nel difendere la Costituzione e nella rivendicazione di condizioni di lavoro e adeguate
Guardando poi la drammatica situazione carceraria
Non si consuma sotto gli occhi colpevoli di tutti a dicembre due mila venticinque un sovraffollamento anche questo è stato detto prima il sovraffollamento carcerario era superiore Imperial centotrentasette per cento
Con cui appunto superiori alcuni istituti penitenziari e con altrettanto rilevante scopertura degli organici di polizia penitenziaria
Nonostante il lancio del piano carceri del due mila venticinque che avrebbe dovuto portare ottocentosessantaquattro posti in più si è assistito alla perdite di settecento posti effettivi con sovrapponendo strutturale divenuto intollerabile persistenti carenze ambientali e non solo
E lì ci sono farmaci rappresentano uno degli strumenti principali di gestione dell'ordine interno del disagio sociale
E proprio duecentotrentotto decessi nel due mila venticinque settantanove erano suicidi e anche in questa materia si deve registrare l'assoluta inadeguatezza numerica dell'organico dei magistrati di sorveglianza che sono duecentocinquanta
A fronte di oltre sessanta mila detenuti
E tutto può essere mentre si introducono nuovi reati si colpiscono condotte di emergere il tema dissenso si aggravano le pene per quelli esistenti
E guardate che la drammaticità di questa situazione trova conferma in alcune decisioni di rifiuto alla consegna dalla Germania in Italia prima anche dall'Olanda
Gli agenti destinatario di un mandato di arresto europeo proprio per le condizioni igienico sanitarie di sovraffollamento che sono giunte addirittura minare la reputazione internazionale del nostro Paese quanto a livello di civiltà e rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti
Rendendo ancora più urgenti interventi volti a migliorare le condizioni di detenzione
In conclusione non siamo ci siamo sposati e continueremo ad esserci continueranno ad adempiere al nostro governo la sforzarci a non rendere un servizio adeguato al cittadino non vengono delle nostre possibilità
Programma devono fare senza nel rispetto della legge e delle vostre cosciente a supplire a rimediare ammettono troppe le palle di un sistema le conseguenze sono sottovalutate e l'acqua non sempre adeguata al Piacenza viene maliziosamente proponga noi
Magon giammai solo prossimo dalla nostra esperienza con la speranza mai spenta che si possa finalmente aprire un ragionamento costruttivo unicamente avvolto acrobatico obiettivo che deve animare tutti gli operatori di giustizia
Cioè quello di rendere un servizio che garantisca veramente i diritti e le libertà di tutti grazie
Grazie alla Presidente della Giunta regionale dell'Anm invito a intervenire la dottoressa Alessandra di Niccolò per la consulta magistratura onoraria
Saccomanno anche in questo caso nel sette dei templi grazie
Allora eccellentissimo signor Presidente eccellentissimo il procuratore generale eccellenze della corte autorità tutte signori si viene l'anno giudiziario due mila venticinque sia prima come un auspicio esposto alle signorie vostre non è acceso
Poi grazie sudato
Esposto proprio a anche in questa sede di poter leggere nella Gazzetta Ufficiale gli esiti di un percorso legislativo talmente virtuoso che dopo oltre dieci anni dall'apertura della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia
Risultava solidamente impiantato verso soluzioni condivise
Ci sia consentito a distanza di un anno usare la parola più semplice desiderata Cossiga grazie Grazia che ha saputo leggere con serenità infine in una le indicazioni sovranazionali
Certi della solidità delle ragioni a fondamento delle nostre richieste abbiamo perseguito senza sosta i nostri obiettivi abbiamo dialogato con l'Unione europea con le istituzioni nazionali per un risultato che ad oggi possiamo osservare con favore
Lo riteniamo un buon punto di partenza su cui continuare a lavorare per efficientare gli uffici e garantire nel tempo io rispetto effettivo delle guarentigie a tutela della categoria
A maggio due mila e venticinque è stato istituito nell'ambito dell'ufficio del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria l'Ufficio terzo con competenza sulle questioni inerenti allo status giuridico ed economico della magistratura onoraria
Ad oggi pervengono noi associazioni sia dai colleghi che dagli omologhi sul territorio preoccupanti segnalazioni di inoperatività di tale struttura anche per carenza di personale dedicato conobbi ricadute sulla sua effettiva utilità in termini di risposte ceneri e dialogo fruttuoso
Uno dei temi maggiormente rilevanti ed urgenti in cui l'amministrazione centrale chiamata ad agire come sottolineato anche dal Consiglio superiore della magistratura
E la definizione delle piante organiche
Al fine di attuare la normativa primaria sul trasferimenti consentire finalmente una più razionale ed efficace allocazione delle risorse umane
Che contenga il sì alle esigenze degli uffici giudiziari che le necessità del singolo anche in ragione delle mutate condizioni personali nel tempo
E poi situazione veramente emergenziale e la mancanza ormai cronica di giudici di pace io sono giudice di pace e che sta incidendo gravemente sui temi di definizione degli affari negli uffici di prossimità il problema ha già assai grave diverrà drammatico col trasferimento delle competenze procrastinato a fine anno la situazione sarà quindi nella stesura del programma di lavoro da parte dei presidenti di tribunale non poi ragione di carenze strutturali
Rilevati trasversalmente da tutti come ha rilevato che l'avvocatura gli operatori del settore portare richieste insostenibili di prestazione dovendosi intervenire a livello centrale per garantire agli uffici la giusta forza lavoro
Trema strettamente collegato alla razionale collocazione delle unità
Il Consiglio Superiore della Magistratura evocato il principio di alto responsabile Italia i magistrati ordinari onorari nell'organizzazione del lavoro nell'ambito dei programmi definiti negli uffici giudicanti e requirenti
Ma occorre fornire gli strumenti necessari costruire una struttura logistica per rendere concretamente perseguibili gli obiettivi di efficienza e nel medesimo solco si inseriscono le richieste avanzate dal ministro e alla New
Sì che Erodoto chiaramente nel settembre scorso su cui esiste l'impegno di governo assunti in aula da pile in sede di votazione al disegno di legge di istituzione del ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria
Riguardano l'adeguamento economico ricompensa superamento delle verifiche quadriennali di professionalità altrimenti prive di base razionale
Si rammenta infatti che autonomia indipendenza del magistrato garanzia dello Stato di diritto come ampiamente richiamato anche dal rapporto annuale della Commissione Europea via
Passano attraverso il giusto trattamento economico riservato che esercita la giurisdizione
Ai magistrati onorari è stata incomprensibilmente tolta a partire da maggio scorso l'indennità giudiziaria riconosciuta a tutti gli altri operatori del settore
E l'adeguamento dei compensi agli indici di variazione del costo della vita non si giova dei binari previsti per la magistratura di Roma minuti mole la Gazzetta del diciotto giugno due mila venti quanto infine il Governo ha chiamato dalla Commissione europea e dalle associazioni scrivente ad agire celermente per rispondere in tema di monetizzazione risarcitoria per le violazioni pregresse
Maturato dallo Stato italiano in decenni di violazione alle direttive unitaria
Ancora oggetto di procedura d'infrazione come da recenti richiamo internazionale del settembre-ottobre due mila venticinque da parte rispettivamente di corte di giustizia e Commissione europea quindi rimaniamo ad osservare come l'Italia affronterà i temi di deliziato il non certo privi d'iniziativa come dimostrano da sempre
Onde poter ampliare di significato e contenuti ringraziamento iniziale rivolto per i passi compiuti nel corso dell'anno due mila venticinque grazie
Il suo intervento quindi ultimo intervento dell'avvocato Danilo Cerrato dell'organismo concorsuale forense raccomandato in questo carrozze precedenti hanno comunico che tutti gli altri interventi anche quelli che sono stati c'resi quest'oggi durante la cerimonia saranno comunque caricati sul sito web della corte e quindi consultabile da chiunque si è interessato prego avvocato
L'organismo congressuale forense è l'organo di rappresentanza politica dell'avvocatura
L'inaugurazione dell'anno giudiziario rappresenta un momento solenne di riflessione sullo stato della giurisdizione
L'avvocatura intende partecipare a questo momento con lealtà istituzionale ma anche con franchezza
Il rispetto delle istituzioni può mai tradursi in silenzio di fronte ai problemi o le criticità tratterò quindi solo alcuni problemi gli altri li richiamo con il il l'intervento è agli atti sulla riforma Cartabia
La riforma Khattab era stata presentata come la risposta ma strutturale ritardi e le inefficienze del sistema giudiziario
Però è necessario interrogarsi sui suoi risultati concreti si è intervenuti in maniera incisiva sui diritti sulle preclusioni sui termini senza però incidere in modo adeguato sulle cause reali della lentezza della giustizia
Il rischio è che l'accelerazione del processo si traduca in una riduzione delle garanzie anziché in un miglioramento nella qualità delle decisioni è emblematica su in questo senso
Cioè sulla carenza delle risorse e delle strutture la situazione degli uffici dei giudici di pace
La maggior parte dei quali versa in condizioni di emergenza anche nel nostro distretto la giustizia di prossimità rappresenta un presidio essenziale per i cittadini per l'impresa eppure oggi verrà affidata a strutture sotto organico
Spesso prive di tre adeguate risorse e di un'organizzazione sufficiente
Servono interventi organici non rinvii riforme strutturali non soluzioni tampone
In questa società in questa cornice si inserisce il sostegno dell'avvocatura qualcuno deve pur dire tra referendum sulla separazione delle carriere
Con il proprio sì CF ritiene che il cittadino vedrà attuato il suo diritto ad avere un giudice autonomo sia da chi lo accusa che da chi lo difende e in questo modo narrare data ulteriore credibilità al sistema giustizia
La separazione delle carriere deve in ogni caso non indebolire l'autonomia e indipendenza la magistratura che arrestano i valori irrinunciabili
Quarto punto trattato nei precedenti interventi è un punto che può apparire echi concreta e quotidianità e non di altro diritto mai ugualmente importante
Il patrocinio a spese dello Stato l'avvocatura chiedo soltanto sul punto tempi certi norme ciò più lineari e veloci
L'avvocatura chiede che venga restituito dignità al lavoro degli avvocati soprattutto i più giovani che si occupa di questo punto infine ultimo non compare importanza la situazione delle carceri che diversamente da quello che abbiamo sentito in alcuni interventi a nostro parere risulta drammatica il sovraffollamento cronico degli istituti giudiziari le condizioni materiali spesso indegne e il tragico aumento dei suicidi rappresentano una una profonda ferita per lo Stato di diritto Thorpe il carcere non deve trasformarsi in un luogo di nera segregazione in uno spazio di sospensione dei diritti fondamentali
E indifferibile un intervento strutturale che restituisca centralità all'articolo ventisette della Costituzione
Sono indifferibili ulteriori misure alternative alla detenzione come ha detto la il Presidente la qualità della democrazia si misura anche da come viene trattato chi ha perduto propria libertà personale condividiamo al cento per cento
Concludo ricordando che gli avvocati vengono quotidianamente affidate le richieste di tutela che incidono su diritti libertà patrimonio in relazioni familiari
Gli avvocati assumono la responsabilità di difendere quei diritti con competenza con rigore con cultura giuridica
Le sezioni unite della Corte di Cassazione sentenza due mila settantacinque mila settantasette del due mila ventiquattro hanno evidenziato la funzione essenziale e di rilievo sociale dell'avvocato nell'esercizio dalla giurisdizioni avvocati e magistrati pur nella distinzione dei ruoli sono accomunati da un medesimo obiettivo garantire la tutela dei diritti fondamentali giustizia al servizio dei cittadini e anche su questo condimento
E con questo auspicio che fondo auguri di buon lavoro l'organismo che rappresento e Aurora non ha giudiziario Ciucci grazie
Grazie presidente diventa avvocato Cerrato allora dichiaro chiusa la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ringrazio tutti coloro i quali sono rimasti fino in fondo ma anche coloro i quali hanno dovuto lasciare l'aula
Prima della fine ringrazia anche coloro che sono collegati da remoto e invito tutti a rimanere seduti inattesa che la Corte gli altri componenti nel palco d'onore lascino Laura buona giornata a tutti
