La separazione delle carriere , verso il referendum decidere con consapevolezza

Promosso da Mpa e Grande Sicilia.
Ad aprire i lavori Pina Alberghina, coordinatrice Mpa Catania.
Previsti i saluti istituzionali di: Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Enrico Trantino (sindaco di Catania), Francesco Antille (presidente della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”).
Intervengono: Ida Angela Nicotra (Ordinario di Diritto Costituzionale – Università di Catania), Luciano Violante (Presidente Emerito della Camera dei Deputati), Andrea Reale (Giudice della Corte di Appello penale di Catania), Tommaso Rafaraci (Ordinario di Diritto Processuale Penale – … Università di Catania), Massimo Russo (magistrato).
Conclusioni di Antonio Scavone (portavoce Grande Sicilia Mpa).
Modera Mario Barresi, vicedirettore de La Sicilia.
