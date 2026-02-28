28 FEB 2026
dibattiti

La separazione delle carriere , verso il referendum decidere con consapevolezza

CONVEGNO | - Catania - 09:41 Durata: 2 ore 43 min
A cura di ASSO
Player
Promosso da Mpa e Grande Sicilia.

Ad aprire i lavori Pina Alberghina, coordinatrice Mpa Catania.

Previsti i saluti istituzionali di: Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia), Enrico Trantino (sindaco di Catania), Francesco Antille (presidente della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”).

Intervengono: Ida Angela Nicotra (Ordinario di Diritto Costituzionale – Università di Catania), Luciano Violante (Presidente Emerito della Camera dei Deputati), Andrea Reale (Giudice della Corte di Appello penale di Catania), Tommaso Rafaraci (Ordinario di Diritto Processuale Penale – Università di Catania), Massimo Russo (magistrato).

Conclusioni di Antonio Scavone (portavoce Grande Sicilia Mpa).

Modera Mario Barresi, vicedirettore de La Sicilia.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate