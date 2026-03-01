01 MAR 2026
intervista

Visro dalll'America, con Anna Guaita

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 06:23 Durata: 0 sec
Anna Guaita, corrispondente de "Il Messaggero" dagli Stati Uniti ed editorialista de "La Voce di New York", analizza la politica della Casa Bianca .

Questa settimana focus sull'attacco all'Iran.

Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.

"Visro dalll'America, con Anna Guaita" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata domenica 1 marzo 2026 alle ore 06:23.

Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Democrazia, Guerra, Iran, Usa.
