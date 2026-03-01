CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Anna Guaita, corrispondente de "Il Messaggero" dagli Stati Uniti ed editorialista de "La Voce di New York", analizza la politica della Casa Bianca .
Questa settimana focus sull'attacco all'Iran.
Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.
"Visro dalll'America, con Anna Guaita" realizzata da Antonello De Fortuna .
L'intervista è stata registrata domenica 1 marzo 2026 alle ore 06:23.
Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Democrazia, Guerra, Iran, Usa.
