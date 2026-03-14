14 MAR 2026

Il rovescio del diritto - La pillola

EDITORIALE | - RADIO - 07:30 Durata: 5 min
A cura di Stefano Chiarelli
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L’Alta Corte disciplinare.

Puntata di "Il rovescio del diritto - La pillola" di sabato 14 marzo 2026 con gli interventi di Gian Domenico Caiazza (già presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane).

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 5 minuti.
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