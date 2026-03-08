CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Emilia Rossi, avvocata penalista, è l'autrice del libro dal titolo "Certo che SÌ! Il referendum tra realtà e propaganda" (Castelvecchi Editore).
Puntata di "Osservatorio Giustizia - Conversazione con Emilia Rossi" di domenica 8 marzo 2026 , condotta da Lorena D'Urso che in questa puntata ha ospitato Emilia Rossi (avvocata).
Tra gli argomenti discussi: Anm, Archivio, Avvocatura, Bertoni, Corte Costituzionale, Costituzione, Csm, Diritto, Falcone, Giustizia, Governo, Informazione, Libro, Magistratura, Pannella, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Radio, Radio Radicale, … Referendum, Riforme, Sciopero, Separazione Delle Carriere, Servizi Pubblici, Storia, Stragi, Ucpi, Voto.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 29 minuti.
