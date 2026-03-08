08 MAR 2026
Osservatorio Giustizia - Conversazione con Emilia Rossi

RUBRICA | di Lorena D'Urso - RADIO - 16:00 Durata: 29 min 57 sec
A cura di Delfina Steri
Emilia Rossi, avvocata penalista, è l'autrice del libro dal titolo "Certo che SÌ! Il referendum tra realtà e propaganda" (Castelvecchi Editore).

Puntata di "Osservatorio Giustizia - Conversazione con Emilia Rossi" di domenica 8 marzo 2026 , condotta da Lorena D'Urso che in questa puntata ha ospitato Emilia Rossi (avvocata).

Tra gli argomenti discussi: Anm, Archivio, Avvocatura, Bertoni, Corte Costituzionale, Costituzione, Csm, Diritto, Falcone, Giustizia, Governo, Informazione, Libro, Magistratura, Pannella, Partiti, Partito Radicale Nonviolento, Penale, Politica, Radio, Radio Radicale, Referendum, Riforme, Sciopero, Separazione Delle Carriere, Servizi Pubblici, Storia, Stragi, Ucpi, Voto.

