Camera dei Deputati

< Seduta precedente
Seduta successiva >
10 Marzo 2026

Seduta 630ª

  • Interrogazioni
  • Autorizzazione
  • Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (ddl costituzionale. votazione finale)
  • Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta (pdl, esame articoli, votazione finale)
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

Ordine del giornoStenografico
Trascrizione
Scheda a cura di Francesco Marcucci