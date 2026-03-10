10 Marzo 2026
Seduta 630ª
- Interrogazioni
- Autorizzazione
- Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (ddl costituzionale. votazione finale)
- Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta (pdl, esame articoli, votazione finale)
Indice della seduta
Trascrizione automatica
Indice
La seduta (630ª) è aperta alle ore 11,05
Presidenza del vice presidente Fabio Rampelli
Interrogazioni
Svolgimento di interrogazioni
(Iniziative urgenti, anche normative, in ordine alla piena erogazione della carta del docente, all'incremento delle risorse disponibili e all'estensione della misura al personale ATA - n. 3-02544)
- 0:05:40 11:09 Luigi D'Eramo, sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste
- 0:05:01 11:14 Antonio Caso (M5S)
(Iniziative e intendimenti in ordine alla salvaguardia delle colture cerealicole italiane a fronte del divieto di utilizzo dell'urea a partire dal 1° gennaio 2028, anche con riferimento all'uso di polimeri naturali biodegradabili - n. 3-02545)
- 0:06:40 11:19 Luigi D'Eramo, sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste
- 0:05:18 11:26 Maria Chiara Gadda (IV-C-RE)
- 0:00:27 11:31 Presidente, sull'ordine dei lavori
La seduta è sospesa alle ore 11,30
-
- La seduta riprende alle ore 14,00
- Presidenza del vice presidente Giorgio Mulè
- 0:00:31 14:02 Presidente, missioni, preavviso di voto elettronico
Sull'ordine dei lavori
- 0:04:46 14:03 Valentina D'Orso (M5S)
- 0:03:39 14:07 Angelo Bonelli (AVS)
- 0:03:11 14:11 Federico Gianassi (PD-IDP)
- 0:03:49 14:14 Roberto Giachetti (IV-C-RE)
- 0:05:03 14:18 Elisabetta Piccolotti (AVS)
- 0:03:47 14:23 Andrea Casu (PD-IDP)
- 0:03:40 14:27 Sara Kelany (FDI)
- 0:00:15 14:30 Presidente
- 0:04:08 14:31 Davide Faraone (IV-C-RE)
- 0:03:24 14:35 Francesca Ghirra (AVS)
- 0:04:59 14:38 Alfonso Colucci (M5S)
- 0:04:11 14:43 Matteo Orfini (PD-IDP)
Autorizzazione
Discussione della Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Romano. (Doc. IV, n. 3-A)
Discussione
- 0:07:49 14:48 Enrico Costa (FI-PPE), relatore
Dichiarazioni di voto
- 0:04:12 14:56 Maurizio Lupi (NM(N-C-U-I)-M-CP)
- 0:07:03 15:00 Filiberto Zaratti (AVS)
- 0:03:47 15:07 Antonio D'Alessio (AZ-PER-RE)
- 0:04:20 15:11 Daniela Torto (M5S)
- 0:07:47 15:15 Pietro Pittalis (FI-PPE)
- 0:08:04 15:23 Laura Cavandoli (LEGA)
- 0:08:31 15:31 Federico Gianassi (PD-IDP)
- 0:06:40 15:39 Dario Iaia (FDI)
- 0:09:44 15:46 Francesco Saverio Romano (NM(N-C-U-I)-M-CP)
Votazione
- (la Camera approva, l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza non è concessa)
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (ddl costituzionale. votazione finale)
Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dal Senato) (2473-B)
- 0:00:28 15:57 Presidente
Dichiarazioni di voto finale
- 0:04:37 15:58 Dieter Steger (MISTO-MIN.LINGUIST.)
- 0:00:45 16:02 Presidente, sull'ordine dei lavori
- 0:04:47 16:03 Dieter Steger (MISTO-MIN.LINGUIST.)
- 0:05:27 16:08 Roberto Giachetti (IV-C-RE)
- 0:06:18 16:13 Martina Semenzato (NM(N-C-U-I)-M-CP)
- 0:07:11 16:20 Filiberto Zaratti (AVS)
- 0:03:01 16:27 Antonio D'Alessio (AZ-PER-RE)
- 0:07:08 16:30 Alfonso Colucci (M5S)
- 0:08:03 16:37 Andrea Gentile (FI-PPE)
- 0:10:04 16:45 Vanessa Cattoi (LEGA)
- 0:09:48 16:55 Federico Fornaro (PD-IDP)
- 0:11:25 17:05 Alessandro Urzì (FDI)
Votazione finale
- (la Camera approva)
Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta (pdl, esame articoli, votazione finale)
Seguito della discussione della proposta di legge: Milani e Montemagni: Istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta (2111-A)
Esame degli articoli
- 0:00:53 17:18 Massimo Milani (FDI), relatore
- (il rappresentante del Governo, Marcello Gemmato, sottosegretario per la salute, esprime parere conforme a quello del relatore)
- 0:00:49 17:19 Votazione dell'emendamento 1.2
- 0:00:32 17:20 Luigi Marattin (MISTO), sull'ordine dei lavori
- 0:00:44 17:20 Votazione dell'emendamento 1.3
- 0:01:16 17:21 Votazioni degli articoli 1, 2 e 3
Esame degli ordini del giorno
- 0:01:21 17:22 Marcello Gemmato, sottosegretario per la salute
- 0:00:37 17:24 Presidente
La seduta è sospesa alle ore 17,25
-
- La seduta riprende alle ore 17,30
- 0:00:42 17:30 Esame dell'unico ordine del giorno presentato
interviene: Marcello Gemmato, sottosegretario per la salute
Dichiarazioni di voto finale
- 0:08:43 17:30 Maria Chiara Gadda (IV-C-RE)
- 0:09:37 17:39 Francesco Emilio Borrelli (AVS)
- 0:06:22 17:49 Daniela Ruffino (AZ-PER-RE)
- 0:10:14 17:55 Patty L'Abbate (M5S)
- 0:03:48 18:05 Pino Bicchielli (FI-PPE)
- 0:05:32 18:09 Elisa Montemagni (LEGA)
- 0:09:03 18:15 Eleonora Evi (PD-IDP)
- 0:10:31 18:24 Massimo Milani (FDI)
Votazione finale
- (la Camera approva)
Sull'ordine dei lavori
- 0:04:43 18:36 Chiara Appendino (M5S)
- 0:03:31 18:40 Andrea Casu (PD-IDP)
- 0:04:09 18:44 Marco Grimaldi (AVS)
- 0:04:20 18:48 Marianna Ricciardi (M5S)
- 0:03:04 18:52 Agostino Santillo (M5S)
- 0:04:15 18:55 Marco Grimaldi (AVS)
- 0:04:42 19:00 Marco Simiani (PD-IDP)
- 0:04:34 19:04 Stefano Graziano (PD-IDP)
- 0:02:37 19:09 Alessia Ambrosi (FDI)
- 0:02:53 19:12 Toni Ricciardi (PD-IDP)
- 0:02:00 19:14 Francesco Emilio Borrelli (AVS)
La seduta è tolta alle ore 19,15
