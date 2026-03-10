10 MAR 2026
dibattiti

Le ragioni del "SI" e quelle del "NO"

CONVEGNO | - Catania - 18:01 Durata: 2 ore 11 min
A cura di ASSO
Relazioni: Carmen Giuffrida (Magistrato presso il Tribunale dei Minori di Catania), Sebastiano Mignemi (Presidente di Sezione della Corte di appello penale di Catania).

Intervengono: Concetta Coco (penalista), Alfio Grasso (penalista), Enzo Guarnera (penalista), Michelangelo Panatè (già Procuratore della Repubblica di Catania).

Modera Andrea Ventimiglia (coordinatore provinciale Osservatorio Cattolico "Maritain".

Convegno "Le ragioni del "SI" e quelle del "NO"", registrato a Catania martedì 10 marzo 2026 alle 18:01.

Sono intervenuti: Andrea Ventimiglia (avvocato, coordinatore provinciale Osservatorio Cattolico "Maritain"), Roberto Passalacqua (magistrato), Sebastiano Mignemi (presidente di sezione Corte di Appello di Catania), Michelangelo Patanè (già Procuratore della Repubblica di Catania), Concetta Coco (avvocato penalista), Alfio Grasso (avvocato penalista), Enzo Guarnera (avvocato, presidente Associazione Antimafia e Legalità).

Tra gli argomenti discussi: Referendum.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 11 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

Tra buonasera a tutti diamo inizio a quest'incontro
Che abbiamo organizzato perché oggi è diventato
L'argomento referendum un argomento che esista
Attirando troppo l'attenzione e ci sotto certi aspetti in maniera confusionaria
Io due avete trovato sul
Beh serie sono Lecco Schede del Power Point che ho preparato
E in queste schede troverete
Sia il quesito referendario
Sia i sei articoli che compongono che costituiscono la legge che deve essere confermata dall'elettorato
E sia lei prima lei e norme esami in neretto dal testo vigente della Costituzione
Come potrete facilmente verificare dei sei articoli
Della legge costituzionale
Due sono quelli centrali quelli che modificano sostanzialmente
Due norme della Costituzione
Nel sono l'articolo cinque dell'articolo sei che modificano il i cento quattro e il centocinque
Della Costituzione e poi modificano integralmente sono le due norme sono le due norme che
Su cui si discute
E sono quelle relative alla separazione del carriere
E poi anche della istituzione dell'Alta Corte
Sinceramente
è una confidenza che ho fatto girarle presidente Passalacqua quando ci siamo sentiti telefonicamente perché il presidente Passalacqua sostituisce fatti mi dispiace che non risulta qua
Ma oggi si è guastata anche la stampante per cui non ho potuto modificare il programma e non ho potuto ristampare queste quello perché erano già pronte
Bene ho fatto una confidenza sento parlare la dottoressa si Giuffrida
E incomincio a convincermi sulla necessità del figlio sento parlare l'amico sotto certi aspetti nemico
Indenni nemico perché milanista solo per questo
E mi convinco mi convince che sarebbe forse opportuno votare no sento parlare il il pm Gratteri e mi convinco che è opportuno votare sì anche se lui è per la tesi del mondo è tempo parlare
Altri e mi convinco dello
Cioè molta confusione
E allora con ma ritenne abbiamo pensato di organizzare questo incontro facendo una cosa che ho visto non ha fatto nessuna perché io ho partecipato ad altri incontri da spettatore nessuno
Ha pensato
Di
Dare a chi ascolta gli elementi per poterle con coscienza e consapevolezza votare
Nessuno ha indicato
La legge costituzionale gli articoli della legge costituzionale che deve essere confermata o non confermata nessuno ha indicato le norme che devono essere
Modificate
Mi permettete una cosa alla fine io nel l'ultima Scheda
Ho messo un brano
Tratto dalla Divina Commedia dal purgatorio
Ecco ci dovrebbe fare pensare questo brano così come
Molti mi hanno chiesto come mai come mai cosa rappresenta quell'immagine nella locandina quella e l'immagine della Hughes stizzita
Dipinta dal Vasari
E si trova nel salone tetri aria della corte imperiale a Roma in piazza della Cancelleria fede della Rota romana
Anche quell'immagine ci dovrebbe far pensare su quella che dovrebbe essere giustizia perché non dimentichiamo che per noi battezzati internati cattolici per noi cristiani
La giustizia è una virtù cardinale ecco ed è
Dovremmo rimettere ritornare indietro anche nella consapevolezza sul significato ha di più che cos'è una virtù cardinale
Allora
Io passerei subito la parola al presidente
Passalacqua
Queste ragioni destino
Si convince ora su le motivazioni che possono indurre
L'elettorato esprimere sì
è vero che questa riforma costituzionale può mettere a repentaglio l'indipendenza come non dei dei magistrati
E formalmente questa legge a idonea a mettere il la magistratura sotto
Il controllo del del potere esecutivo
Buonasera non sono ancora data la possibilità sia pure in sostituzione di
Appunto cercare di aiutarli a capire qualcosa questa si prima della vostro consapevole volto così come ha detto l'avvocato Ventimiglia in effetti uno resta sconcertato di fronte allo spettacolo che vediamo e quindi cercherò di essere molto sintesi molto sintetico non lo assicuro perché sono prolisso ma moduli spero di essere abbastanza chiaro e semplice nei concetti
Io devo confessarvi in effetti che seguendo questo lo tutta questa discussione che c'è sul referendum e arresto
Per un momento ho ammirato dalla da questo grande spettacolo di illusionismo di magia
Che viene che è stato messo in campo dai sostenitori del no al referendum cioè me mi ricordo quello che ai miei tempi qualche agile cioè il Pubblico chi emette invece facevano quelli che gioca un'altra euro tra loro fuori dalla stazione inferiore alle grandi stazioni ferroviarie per cercare di truffare gli allocchi mischiando le carte
Perché in effetti se uno leggesse
Questi due articoli che abbia citato l'avvocato che giustamente ha detto che dei sette articoli che il fronte del no dice ben sette articoli della Costituzione vengono modificati ma cinque articoli come gli ha detto benissimo l'avvocato Ventimiglia sono di contorno dove c'era singolare si mette plurale
Dove c'è il CSM il presidente La Repubblica precedente Randi il CSM quindi sono tutte modifiche dei contorno i punti che cambiano sono centoquattro centocinque e ora ne parleremo
Però mi dicevo resto ammirato da questa da questa capacità di trasformazione resto ammirato da questa capito capacità di trasformazione di tanti attuali e autorevoli esponenti dal no
Tanto per non fare nomi viene in mente in questo momento la responsabile della giustizia del PD Debora Serracchiani procuratore di Rapolla Gratteri che via
Citato l'avvocato a Ventimiglia il direttore del fatto quotidiano Marco Travaglio il PM ed ex componente del CSM Nino Di Matteo gli apprezzatissime anche da me
Testimonial del Nord lo scrittore e giornalista Carofiglio alla giornalista Gabanelli che solo qualche anno di distanza fa non qualche cui decenni fa qualche anno di distanza fa avevano rispettivamente presentato la proposta di legge del Pd per la separazione delle carriere
Dichiarato con forza che le correnti devono essere stroncata e con il sorteggio
Puro anche a costo di modificare la Costituzione perché era l'unico modo possibile per farlo dato quelle ripetute modifiche della legge elettorale ben dieci credo ne abbiamo avuto nel corso degli anni ma non sono riuscita a farlo
Perché le correnti sono sempre riuscite ad ammortizzare queste riforme legislative e quindi dopo aver difeso il sistema del sorteggio perché non si sorteggiata fra i passanti ma fra magistrati che avevano superato un concorso che aveva una preparazione tecnica
Io ai quali è comunque affidato il potere di decidere sulla nostra libertà sul nostro patrimonio dopo avere dichiarato apertamente che il CSM si era ormai trasformato in un centro di collocamento di posto per i compagni di merende
Dopo avere detto che privilegiare sono tutte frasi testuali che hanno detto questi signori di che ho citato
Dopo avere detto che privilegiare il criterio dell'appartenenza a una corrente rispetto al merito era un sistema molto simile al metodo mafioso improvvisamente dopo avere denunziato le incredibili storture del sistema disciplinare del CSM
Ora con uno straordinario Re di Roma come dicono insomma con con una grandissima faccia tosta aggiungerei io
Dicono lo stesso con l'esatto contrario e perché lo fanno lo fanno perché hanno cambiato idea perché se lo facessero per questo io sarei contento perché si tratterebbe comunque di una dimostrazione di intelligenza che non poteva essere ma purtroppo non è per questo
Perché lo fanno lo fanno come ha detto con mirabile ed efficace sintesi Michele Serra altro testimonial del no leggo testualmente vogliono dare una botta alla Meloni
Quindi lo fanno so perché quello che dicevano ieri oggi lo propone il centrodestra lo fanno perché non possono permettersi che il centro destra Céline testi una una riforma costituzionale a un anno dal elezioni politiche
Ora
Queste la straordinaria magia alla quale facevo riferimento allo spettacolo di illusionismo hanno trasformato una riforma che è giusta che organica che è coerente che e abbiamo aspettato no ai magistrati non iscritti a nessuna corrente da sempre da quando siamo entrati in magistratura e quindi per quanto mi riguarda quarantatré anni
L'hanno trasformata in un in un voto pro e contro il governo
Ora il il partito democratico nel due mila e ventidue aveva presentato un programma elettorale l'ultima volta che siamo andati a votare
In una parte di questo programma elettorale testualmente si diceva proponiamo con riforma costituzionale l'istituzione di un'alta corte di giustizia alla quale affidare tutta la materia disciplinare e alla quale affidare perfino le impugnazioni in materia di le implicazioni relativamente alla conferimento di incarichi direttivi quindi spogliando con questa riforma costituzionale anche il la magistratura amministrativa
è una punta di ammirazione che però dura pochi secondi perché c'è un'indignazione che poi di fondo prevalevano c'è quest'ondata di indignazione perché effettivamente una riforma scritta bene
Avrebbe potuto correggere un sistema ingiusto anzi illegale che si attua il CSM ma andiamo con ordine punto primo mi chiedeva l'avvocato Ventimiglia ma è vero che con questa riforma sì
Incidere sulla indipendenza ed autonomia del Pubblico ministero più così tutta la magistratura
Per io non non lo so
Siamo davanti a due articoli qui della scritti l'avvocato Ventimiglia non siamo di fronte a mille settecento pagine di Guerra e pace di Tolstoj leggete leggetelo e vedete che cos'è che si dice la prima cosa che dice questa riforma
Che il Pubblico ministero e autonomo indipendente uomo dagli altri poteri e gode delle stesse garanzie del giudice oggi la situazione attuale quale oggi il Pubblico ministero l'autonomia del Pubblico ministero regolata dall'articolo centosette della Costituzione che dice che l'autonomia del pubblico ministero è regolata dall'ordinamento giudiziario che una legge ordinaria
Cosa cambia che per fare una legge ordinaria ci vuole la maggioranza semplice
Per cambiare l'ordinamento giudiziario e quindi mettere il Pubblico ministero sotto il potere esecutivo non era necessaria una riforma costituzionale
L'avrebbero potuta fare se avessero voluto questa parte politica nei cui confronti io non ho particolari simpatie né anti patire
Il mio voto lo esprimerò al momento in cui sarò chiamato sul sull'operato del governo al momento in cui sarò chiamato a farlo il prossimo anno qui sono a valutare
Un testo
Cosa che annoiano insegnato di fare si vede il testo loro patrono del contesto del premierato dei Trump della del golpe istituzionale diceva il professore Canfora della sottopose del del rischio che vengono cambiate
Alle indagini la direzione delle indagini e che venga sottratta al pubblico ministero io parlo del testo ora io chiedo in particolare a Sebastiano
Che mi dica in quale norma si può trovo
A fare una prefigurazione
Della sottoposizione del PM all'esecutivo o una riduzione
Dell'autonomia e indipendenza del pubblico ministero di più gli ho detto che viene affermata oggi cioè si eleva al rango costituzionale una norma che prima
Fino ad oggi a Costituzione vigente una norma ordinarie
Questo cosa significa che se domani il direi chiunque sia al governo go volesse sottoporre a controllo il Pubblico ministero sarebbe costretto a cambiare questa riforma cioè ma chi è così cretino da scrivere una cosa di queste in modo così chiaro in Costituzione se volesse raggiungere il fine di sottoporre di incidere sull'autonomia indipendenza del pubblico ministero
Quindi è evidente che questo primo punto della riforma è chiarissimo e milita nel senso contrario dire il contrario è proprio una cosa
Diciamo così non vera ecco io seguo l'invito del del Presidente della Repubblica di moderare i toni e quindi dico che è una cosa non vera
Poi che cosa fa
Separa le carriere intendiamoci non le funzioni cioè il cambiamento dal pubblico ministero e giudice che ormai nella pratica non si verifica più no separa proprio dall'inizio il percorso professionale dei magistrati indica che il Pubblico ministero avrà prefigura una una trattamento separato probabilmente un concorso separato non lo sappiamo
Sarà scritto nelle riforme allora le norme attuative e non la possiamo sapere perché non si possono scrivere norme attuative prima che entri in vigore la norma costituzionale quindi non si può pretende sia dice ma le norme attuative vorrei sapere prima di votare ma è una cosa illogica
Che si che si prefigge che si richiede a questo
Quindi sì sì sì sì si prefigura una separazione fin dall'inizio delle carriere
Perché perché si dà attuazione all'articolo centoundici della Costituzione che dice che il processo si svolge davanti a un giudice in un contraddittorio delle parti in una situazione di parità fra di loro
E questo il primo punto che viene
Afferma cioè il primo punto per cui si attua questa separazione perché non già a perché c'è l'appiattimento del giudice nei confronti del pubblico ministero che una una frase che certamente non condivido un affermazione che non condivido non è dimostrata neppure nei numeri e quindi non la difendo io difendo invece la percezione che sia del rapporto fra pm e giudice da parte del cittadino
Il cittadino per percepisce che c'è un percorso professionale unico una frequentazione unica una frequentazione sui banchi della scuola della magistratura una frequentazione conviviale una frequentazione
Che
Diciamo trovano inaccettabile ecco perché vogliono che ci sia in modo anche apparente
Formale perché il processo sono e anche ma
Un'applicazione di forme oltre che di norme e quindi da motorista formale ci vuole un giudice che sia completamente separata e poi perché perché il pm ha bisogno di una preparazione specifica deve sapere come orientare le indagini deve avere capacità di direzione della polizia giudiziaria deve cercare di verificare
Attuare quali sono gli elementi che gli possono sostenere il processo e quindi proporre l'azione penale solo quando ritiene che ci siano gli elementi sufficienti per sostenere l'accusa nel dibattimento successivamente insomma è un lavoro che richiede una preparazione specifica
Tutte queste materie non riguardano il giudice
Il giudice deve fare altro il giudice deve applicare le no deve deve regolare il contraddittorio deve presiedere la con il metodo di acquisizione delle prove deve valutarle in modo autonomo indipendente e poi diede applicarle deve coltivare la cultura del due
Cosa che
Non credo che alberi di allo stesso modo
Pubblico ministero ma non perché sia lanciato all'affermazione sempre dell'accusa perché non è vero non abbiamo pubblici ministeri che hanno chiesto molte volte le assoluzioni ma non è questo il punto il punto è che il pubblico ministero che dirige le indagini nel momento in cui lei fa
Ha già
Una pregiudizio e il motivo per cui guardate è stato fatto il nuovo codice di procedura penale si è voluto che il giudice arrivasse al processo senza sapere niente degli atti
Il pm invece è quello che li ha raccolti quegli atti quindi quando arriva a un pregiudizio che è umano che abbia io non voglio criticare o del proprio nella nella nella fisiologia del processo
E quindi c'è un differente approccio culturale al processo ecco perché
Non c'è motivo che sia unita
La carriera questore non c'è motivo che sia unica nel momento in cui si dice il PM autonomo indipendente nel momento in cui si crea un organo costituzionale a presidio di quell'autonomia intente l'indipendenza che il Consiglio superiore della magistratura per la carriera requirente e incoerente cioè per i pubblici ministeri
E anche efficace funzionale perché
Perché quando ci sarà il momento della promozioni dei trasferimenti dei conferimento degli incarichi direttivi chi è il più idoneo a capire se il Pubblico ministero che deve sottoporre ad esame a confronto con gli altri concorrenti
E
Rispetto a chi svolge ha svolto e svolge lo stesso lavoro
E il sono il pm che saranno componente del Consiglio superiore della magistratura per la per i pubblici ministeri
A farlo così come viceversa il giudice faranno soltanto una valutazione dei giudici si dice separando il CSM si indeboliscono il CSM si si ma perché
Perché sono due organica resta nella Costituzione sono due organi che devono difendere l'autonomia e indipendenza saranno due organiche sono entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica saranno due organi che saranno
Entrambi eletti Allo stesso modo di oggi nel senso come composizione cioè due terzi e un terzo
Quindi perché di anzi lavoreranno più efficacemente perché si occuperanno di quello che sanno
Il pm dei pm erigere il Consiglio superiore della magistratura del lavoro dei giudici per la giudicante del lavoro dei giudici ora abbandonato tutto il problema della separazione e delle tasse per della separazione delle carriere e della separazione Consiglio superiore
Quello che resta sono due cose non è che sia complicatissimo capirle il sorteggio al posto dell'elezione
Il sorteggio al posto dell'elezione e la creazione dell'Alta Corte disciplinare
Il sorteggio
Allora noi abbiamo
Da decenni sotto gli occhi un assiste il sorteggio sistema ricercarli vorrei trattare congiuntamente perché sostanzialmente sono la stessa abbiamo una giurisprudenza della sezione disciplinare del CSM che scandalosa
Che è stata scandalosa che ha creato delle differenze tra giudizi
Tra tra gli amici degli amici gli appartenenti alle correnti
è I figli di nessuno nella rotazione delle sanzioni si è distinto secondo dell'appartenenza o meno se erogare alle sanzioni
Quand'era impossibile non erogarle si è fatta un libro si si si sono irrogate sanzioni che più favorevoli se
Era appartenente a una da corrente l'incolpato
Nel momento di Scelta del di chi doveva essere nella valutazione di chi doveva avere una valutazione di professionalità di chi doveva avere un trasferimento di Chiti concorreva per un posto direttivo si sono fatte del
Ho difficoltà chiamarle diversamente da quello che sono mi sono fatte delle storture del delle illegittimità
Palesi palesi tutti noi abbiamo abbiamo presente allo scandalo di Palamara ma lo scandivano male non è Palamara Palamara è stato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati
Panama arrestato il premio il presidente la commissione incarichi direttivi Palamara è stato scelto dalla corrente alla quale
Purtroppo appartiene ma con molto molto più autorevole Itza e di no scusami allora scusami scusami perché
Palamara e un vicino neppure
Vicino al letto
Ah scusami allora allora
Palamara issato il soggetto che nella corrente egemone a Catania da quarant'anni da quando io sono entrato in magistratura
E che presentava alle elezioni Santino con le scelte loro cioè i cinque persone dopo un'elezione eletto al Consiglio giudiziario e cinque persone venivano presentate perché scelto dalle corrente ma che sistema elettivo
Alle ultime elezioni per il del Consiglio superiore della magistratura c'erano tre posti per il pubblico ministero sapete chi erano quelli i candidati eleggibili tre
Se si fossero votati solo loro tre sarebbero stati eletti con il loro voto queste un sistema elettivo
E poi
Se quelli eletti sono i migliori se c'è bisogno della rappresentatività al Consiglio superiore se non è vero che non si sa legge neppure che non si sa legge neppure il presidente il l'amministratore di condominio tutte queste frasi che stiamo sentendo in modo ripetitivo ma
Se poi vediamo quello che hanno fatto quello che fanno al Consiglio superiore in queste materie non dico nelle altre dovevano esprimere pareri sulle leggi la cosa
Su quello il comportamento del budello Cosimo superando secondo me è stato meritevole ha difeso l'autonomia indipendenza proposto ha fatto dei pareri molto motivati quello che io critico il all'altra parte che tra parentesi è pure la parte scritta testualmente ed evoluta dalla Costituzione cioè trasferimenti promozioni
E disciplinare queste la parte dove c'è lo scandalo lo scandalo sapete che cosa io non non vi parlo dei soggetti che sono stati sottoposti a processo disciplinare perché prima sono stati sottoposti a processo penale perché
Non vi parlerò del sostituto che era un rappresentante delle di una corrente che
Tradito dalla collega Pubblico ministero e che ha avuto una relazione con la scuola stessa è stato poi lasciato è sceso nel Garay c'ha bucato le gomme tutte e quattro le come dimostrando anche non molta intelligenza visto che era ripreso da tutte le telecamere del garage
Della della procura e e questo per vendicarsi perché era stato lasciato viene sottoposto a processo penale viene indotto alla collega a ritirare la querela e viene quindi dichiarato non doversi procedere
Esce fuori
Da questa situazione che avrebbe senza nessuna sanzione
E invece di ringraziare la Madonna per questo tipo di regalo che cosa fa
L'anno dopo a un incidente con una vecchietta di di settant'anni che guide che gli rovina gli ridà la macchina nuova scende dirà dà un calcio al
Lo sportello dove mentre la signora stava scendendo per scusarsi attuare modulo Cai riconoscendo la colpa egli frantuma il ginocchio viene sottoposta a processo penale
Viene sottoposto a processo penale e il collega l'ormai ha capito come si fa pagare risarcisce la signora e far ritirare la querela e si non si procede contro di lui viene sottoposto a procedimento disciplinare non ce la fanno irrogare nessuna misura ma gli danno l'ammonimento non lo farei più
Cioè questi continuano a fare ai magistrati così come lo continuano tutti i magistrati che sono gli eletti i migliori fino a oggi gli eletti
Che erano insieme a Palamara deciderà la nomina del Procuratore di Roma all'hotel champagne
Queste persone sono state indotte a dimettersi dal CSM perché lo scandalo era troppo forte loro non volevo ne sono stati costretti forse per iniziativa del Presidente della Repubblica
E poi che cosa hanno fatto sono state sottoposte a procedimento disciplinare hanno avuto delle sanzioni ma alcuni la sospensione per due anni dalle funzioni dello stipendio più gravi
E altre l'ammonimento la censura sono tutti i magistrati che continuano a fare i magistrati così come li fanno i due pubblici ministeri che raccogliendo le prove a Terni hanno minacciato un testimone di ottant'anni cardiopatico perché volevano il riscontro delle dichiarazioni
Del del della loro tesi accusatoria per accusare di concussione i pubblici ufficiali di gli esponenti politici che in quel momento stavano indagando sono stati condannati in primo grado in secondo grado in Cassazione
Ebbene questi soggetti dove sono in magistratura
In magistratura
Sono veramente sconcertato da questa da questa
Allora che cosa si è fatto si è creato
Un sistema il sorteggio che è l'unico purtroppo per consente di superare il problema delle correnti perché le correnti prendiamo per mano il per il giovane magistrato all'inizio della carriera lo accompagnano per tutta la carriera lo inducono a iscriversi
Promettendo implicitamente o esplicitamente protezione per tutta la vita del percorso professionale
E poi
Gli consentono di superare questi incidenti di percorso presto
Questo le correnti si sono trasformate dal centro di elaborazione
Culturale e non sarà e ed è giusto che restino ma solo per fare quello no m'per occuparsi e non per telefonare aree di e proponendo i loro candidati ci sono delle intercettazioni
Non è la presidente tanto per non fare nomi
Ma so anche i cognomi di Marilena Rizzo ex presidente del Tribunale di Firenze che telefonava Palamara ogni due-tre gli chiedeva guardati propongo tre Presidente del Tribunale di questo nome per Presidente
L'unico lei proponeva che cosa ha fatto il CSM
Lo ha messo sotto procedimento disciplinare messa sotto procedimento per disciplinare e poi via archiviato tutto perché si trattava di fatti di minima rilevanza
Ma non erano gli stessi di Palamara che è stato radiato insomma c'è un'incoerenza in tutto questo che è veramente grida vendetta davanti a Dio quindi io
Oltre a questo discorso del sorteggio che purtroppo è l'unico Metz che però consente a un magistrato di occuparsi di questo tipo di materia
E sicuramente se gli letti sono questi io preferisco i sorteggiati
Vi è anche l'Alta corte e chiudo l'Alta Corte disciplinare si trasferisce la competenza della sezione disciplinare dal CSM all'Alta Corte sono quindici ma quindici persone che vengono elette
Perché scusate nei quindici persone che vengono sorteggiate da un panel che viene nominato dal Parlamento
D'altra parte il Parlamento è la massima espressione del la nostra democrazia
Il Parlamento e
Quello queste persone sono state volute delle madri e dei padri costituenti nel CSM perché hanno per la funzione dei pesi e contrappesi quindi ci vogliono persone che provengono dal parla in tre persone nominate dal Parlamento di fiducia del Parlamento solo che oggi oggi
Via vengono a non nominati proprio vengono fanno parte del CSM nominativamente perché vengono eletti con una maggioranza dei tre quinti
Dalla dal dal Parlamento in seduta comune per esempio oggi con questa maggioranza che abbiamo parlamentare ci sono sette espressione della maggioranza e tre della minoranza
Domani questa parte si riduce perché questa questo moderno perché si sottrae genera all'interno del panel tre persone tre persone
Che quindi avranno una minore dipendenza dai partiti rispetto ad oggi perché oggi vengono nominati con nome e cognome
Domani verranno sorteggiati in un ampio in un'ampia lista e quindi la situazione anche qui migliore rispetto alla situazione attuale
Inoltre
Gli altri tre
è vero che sono laici verranno scelti a non non sorteggiati ma verranno gli unici scelti
Da qualcuno ma questo qua con il Presidente della Repubblica che oggi non ha nessuna voce in capitolo sulla sezione disciplinare
Nessuna
Perché il Presidente
Presiede il CSM ma non la sezione disciplinare
La sezione disciplinare presieduta dal vicepresidente istituzionalmente il vicepresidente non così come per il CSM
Il sostituto del presidente nel lavori del CSM cioè mi spiego in questa veste disciplinare il vicepresidente
è un soggetto che esercita le funzioni sol perché è vicepresidente non perché sostituisce il Presidente della Repubblica
In e poi vicepresidente oggi non viene nominato presidente viene scelto dal presidente viene scelto dal plenum
Viene scelto da queste trenta persone venti magistrati e dieci RAI nasce
Il Presidente non riesce invece qui discenderà tre
Questi tre saranno di fiducia del presidente sono tre professori universitari o avvocati con grande esperienza
Che verranno scelti nominativamente dal Presidente della Repubblica Calloni sostanzialmente dovranno rendere conto del loro operato nella sezione disciplinare cosa c'è che non va in questo sistema
Perché in appello dovranno nella materia disciplinare rivolgersi a un'altra sezione dell'altro dalla stessa Alta Corte
Questo è scandaloso questo è esattamente coerente con tutto il sistema che abbiamo nel nostro processo penale quando si annulla una sentenza
Della corte d'appello Sirignano tra sezione e la corte d'appello quando si annulla un provvedimento del CS del tribunale del riesame si rinvia a un'altra sezione hanno altro composizione del del riesame quando si fa il reclamo posizione si va alla stessa sezione
In un collegio della stessa sezione
Non è scandaloso questo
Ma si migliora anche qui anche qui si migliora rispetto alla situazione attuale perché si concede all'incolpato condannato dalla prima
Sezione del terreno che si occupa di lui in primo grado avrà la possibilità di fare un appello
Nel merito e gli avvocati noi magistrati sappiano che è ben altra cosa difendersi nel merito rispetto che
Fare rilevare violazioni di legge e poi sistema attuale attive Fabio di levare la rivelazione di legge lo sapere chiede che deve decidere in Cassazione oggi se è stata rispettata la norma disciplinare che una norma di procedura penale
Nel paese in cui viviamo questo potere viene dato alle sezioni unite della Cassazione si quindi ai massimi esponenti dei più bravi ma civili
Quindi noi abbiamo persone bravissime nel campo civile che non ne sanno niente
Di procedura penale perché non lo hanno mai fatto e che devono valutare se c'è stata una violazione di legge nel comportamento del CSM nel procedimento disciplinare ma che sistemare ultima cosa veramente ho finito e chiedo scusa forse soffrono sforato
Si dice ma perché non il ricorso in Cassazione
Io non sono così sicuro che questo sistema lo escluda vero è che nella riforma si dice soltanto l'impugnazione si può fare soltanto anche anche nel merito si può fare soltanto davanti all'Alta Corte però non è stato modificato l'articolo centoundici che dice ne parla settimo comma che dice che tutte le sentenze anche emesse da organismi speciali sono ricorribile per Cassazione quindi questo apparente contrasto
Io penso che sarà rivolta risolto dalla Corte costituzionale
Qualora venisse quando quando verrà proposto una violazione di legge vi ringrazio l'attenzione vi chiedo soltanto di andare a votare
Per il siluro ampiamente vi ricordo che per votare sì dovete ammettere
Una x sul simbolo del sei mentre il servo decidere in modo diverso dovette sbarrare violentemente alla casella del sì cancella sgorgano dal
Ringraziamo il presidente Passalacqua terre i chiarimenti che ci ha fornito sugli articoli modificati della corte da della Costituzione
è passiamo la parola al dottor
Sebastiano Mignemi presidente di sezione della Corte d'appello di Catania sezione penale grazie Andrea grazie a voi che siete qui
Allora io voglio farlo premessa sono qua
Come cittadino
Io voglio mettere proprio dalla parte dei cittadini e ragionare insieme a voi
Un Paese nel quale i giudici non siano non si sentano indipendenti è un paese senza legge pronto a chinare il capo dinanzi a un demagogo primo venuto ad un tiranno o al nemico
Chi ha detto questa frase bellissime questo pensiero bellissimo su quale penso tutti possiamo condividere Luigi Einaudi
Luigi Einaudi sapete tutti è stato il primo presidente della della Repubblica italiana un liberale un uomo di cultura un giurista di altissimo livello non siano o non si sentano indipendenti
Allora perché non
Innanzitutto partiamo da una questione di metodo e nella giurisdizione il metodo la forma e sostanza
La cassa la Costituzione la casa di tutti noi
E l'elemento centrale che unisce la convivenza civile di tutti i padri costituenti per otto mesi
Dicevo è la casa di tutti noi
E un insieme di corre lui che sono stati scritti dei Padri costituenti soppesando le parole
Se si anzi vanno a leggere i lavori preparatori della Costituzione si discuteva pomeriggi interi su un aggettivo un avverbio un sostantivo
Padri costituenti votati finalmente nel quarantasei dall'Italia che usciva dalla dittatura fascista la fatte dalla tragedia della seconda guerra mondiale e dalla tragedia delle leggi razziali
I padri costituenti votati dei cittadini italiani dalle cittadine italiane finalmente liberi di di potere votare democraticamente
Trovarono nella Costituzione un punto di equilibrio sublime
Rispetto a tantissimi valori
Tanto che questa Costituzione è diventata il modello di altre Costituzioni e oggi dopo ottant'anni siamo qua ed è in gran parte non cambiata perché una Costituzione programmatica e una Costituzione che pensava al futuro anche nella ed è stata approvata quindi da giuristi che avevo una cultura il liberale socialista comunista democristiana
Un insieme di soggetti che trovarono un punto di equilibrio per alcuni aspetti di una casa che doveva accogliere tutti gli italiani
Oggi con questa riforma costituzionale comunque vada avremo delle macerie
Perché comunque c'è una polarizzazione non discutibile che lascerà sul terreno
Con pochi probabilmente elementi di distanza una parte dei cittadini che in un pezzo di costituzione non si vedranno più riconosciuti
E questo già è un buon motivo per dire no perché non si costruisce così una cassa comune soprattutto in un tema come quello della
Dell'equilibrio fra i poteri perché questa riforma mai intaccare l'equilibrio fra i poteri creando un Nadia un rischio di fortissima Endo Boli mento dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura
Vero è che il il procedimento costituzionale è stato regolarmente rispettato c'è stata la doppia approvazione a distanza di quattro mesi
Ma senza nessuna possibilità di discutere senza nessuna possibilità di emendamenti
Varata dal governo portata in Parlamento e senza una virgola cambi modificata approvata e allora i padri costituenti che prevedevano le riforme le revisioni costituzionali avevano deciso che mentre
Se una revisione consumo una legge di revisione costituzionale e approvata con una maggioranza di due terzi dal Parlamento non si fa il referendum
Perché è evidente che i rappresentanti
Nostri hanno raggiunto un punto di incontro di due terzi che
Rappresenta una grande parte del del dell'elettorato
Se invece perché andiamo a votare perché è stata approvata a maggioranza semplice con uno schieramento di maggioranza che ha detto questa è un po'la prendere o lasciare non solo è stato fatto in questo modo ma è stato fatto anche
Con un nel Levine verifiche il con un quesito unico
Sono aspetti che si collegano fra di loro ma sono diversi e però non abbiamo la possibilità di dire con questo referendum questa cosa si questa Corsano questa cosa si no si deve dire un sì o un no doveva essere questo prendere o lasciare
Forma metodo condivisione e non c'è stata completamente mandiamo al cuore ai quali tre punti
Fondamentali della della riforma separazione delle carriere
Sto più amento della del CSM creazione dell'Alta Corte
Separazione delle carriere
L'Italia le carriere sono già separate di fatto l'avete sentito tante volte sono separate le carriere sono separate le funzioni
Solo nei primi nove anni di servizio per una sola volta e cambiando Regione regione
Il magistrato può passare dal dal giudice al Pubblico ministero o dopo pubblico ministero il giudice
Cambiano circa meno una trentina di magistrati su quasi dieci mila magistrati ogni anno quindi il problema del tutto irrilevante
E perché è stato previsto questo sistema
Per dare la possibilità dopo le graduatorie dopo le prime nomine nei primi anni nei primi anni di lavoro della della possibilità cioè di chi viene a lavorare da fuori come noi andiamo a lavorare al Nord Italia al Nord Italia di potere avvicinarsi alla propria sede anche cambiando funzioni una sola volta nei primi nove anni cambiando Regione lo sapete cosa significa
Che circa il settanta per cento dei magistrati non possono cambiare
Non lo e sono già hanno una settanta ottanta per cento dei magistrati
Annuncia le carriere formalmente separate per per legge oltre che essere separate per funzioni allora che cosa punta
Questo praticamente ho questa radicalizzazione di questa separazione punta proprio a creare un mondo dei pubblici ministeri completamente autonomo dal dal giudice
Che perde completamente la cultura della giurisdizione
Oggi i pubblici ministeri io li chiamo sono i primi difensori
Dei cittadini
Perché voi non sapete quante migliaia decine di migliaia di esposti denunce
Vengono indagati e archiviati dal pubblico Mirko richiesta di riduzione dal Pubblico Ministero il quale fa un indagine valuta che non esiste nulla che non c'è nessun elemento e ne chiede l'archiviazione
Il Pubblico ministero oggi
Impregnato di cultura della giurisdizione deve cercare le prove a favore delle dell'imputato e del e dell'indagato e all'obbligo di fornire queste prove
E al dibattimento
Può chiedere
Se ritiene che non ci siano prove può chiedere l'assoluzione col nuovo
Pubblico ministero
Che questa riforma ci ci prospetta avremo una figura di pubblico ministero completamente fuori da questa cultura della giurisdizione che diventerà esclusivamente un avvocato dell'accusa non più una parte imparziale come oggi
Perché questa terzietà del giudice la terzietà del giudice vedete
Un qualcosa che afferisce al processo penale interno significa che io giudice non devo conoscere nulla di tutto quello che è accaduto prima e oggi è così
Oggi il giudice valuta un processo che gli viene portato davanti da con due parti che sono in una posizione di assoluta parità ma parità dei diritti e dei doveri delle facoltà che il codice attribuisce ma non parità
Di di principi perché mentre il Pubblico ministero oggi ricerca la giustizia
Non è la non ricerca l'accusa ricerca di ottenere quello che è giusto per questo
Tante volte alla fine di un processo si alza e chiede la la soluzione domani non sarà più così perché sarà valutato per le condanne che otterrà per le richieste di rinvio a giudizio che otterrà
Quando ci dicono prospettano l'idea a ma ci vuole questa riforma perché gli errori giudici sono gli errori giudiziari
Le possibilità di errori giudiziari con questa riforma con un pubblico ministero ancorato soltanto la visione dell'accusa
Che che non crea il primo argine nella nella giurisdizione nel vedere se le prove reggono sono concatenate fra di loro e e chiaramente gli orologi liceali potranno essere superiori
Non c'entra nulla il nuovo codice di procedura penale Roberto tu lo sai meglio di me
Lì si è stabilito finalmente che il nostro sistema diventasse di tipo accusatorio anche se non è un accusa torio pieno tu lo sai mano scendiamo nei dettagli e le parti stanno davanti al Prodi con gli stessi diritti e le stesse facoltà
Quindi non c'è nessuna posizione nessuna posizione diversa ma questo nuovo pubblico ministero dopo la riforma
Che autonomia e indipendenza che autonomia indipendenza avrà con un Consiglio Superiore che vedremo come viene formato il con un'Alta corte che vedremo come viene formata vengo un consiglio un pubblico ministero con la cultura della giurisdizione
Vi faccio un esempio se fosse stato vostro figlio il ragazzo di Rogoredo che è stato sparato da un poliziotto quasi a sangue freddo
Giusto nelle nelle prime quarantotto ore quel tuo col nuovo palco con la nuova riforma mi dovete dire quale sarebbe stato il più del Pubblico ministero
Con quella campagna mediatica che aveva già chiuso il caso l'aveva blindato con una
Stretta di mano al poliziotto è un de profundis a quel ragazzo
Quale Pubblico ministero si sarebbe trovato nelle condizioni di dire no ma io qua
Con la politica all'esecutivo che lo aveva già aveva già chiuso il caso quale pubblico ministero si sarebbe messo lì a indagare e a scoprire che la realtà era completamente diversa da quella che appariva che appariva prime fasce vi faccio un altro esempio
Tangentopoli
Un pubblico ministero
Con la spada di Damocle di un disciplinare
Non più
Garantito da una presenza dei magistrati in maniera corposa tecnicamente valida ma con una presenza politica preponderante coesa e ora ci arriveremo ma quale pubblico ministero si sarebbe si sarebbe messo contro l'apparato politico dello Stato
Per scoprire quello che è stato scoperto con Tangentopoli non l'avremmo avuta Tangentopoli sarebbe stata molto ridotta o non di queste dimensioni
E nel processo civile e i processi che riguardano la famiglia un pubblico ministero visto che questo caso sta andando sulle sulle cronache un pubblico ministero
Non autonomo e non indipendente perché non basta scriverlo se poi si crea uno strumento come questo nuovo CSM in cui questa autonomia e indipendenza sfuocata completamente svanisce e vi dirò anche perché quale pubblico ministero si sarebbe messo lì con quel con la condanna già generalizzata che c'era stata nel caso diciamo a cui mi riferisco è quello della famiglia nel bosco a dire ma uso un attimo vediamo quali sono le condizioni di questi bambini ma veramente che cosa è successo ma veramente che tipo di comportamenti ci sono stati con un pensiero
Si sentano o siano indipendenti e autonomi
Io penso ai giovani ragazzi che io ho quarant'stopper finisco per Lotus in pensione da qualche hanno io sto qua uno quanto ad alcun hanno io sto per andare io sto per andare in pensione ma penso ai ragazzi e giovani un trentenne ovunque che entra in in magistratura che si va a scontrare che pensa che cosa davanti che tipo di che tipo di impatto mediatico ha ha davanti la paura e la paura uccide la paura fa perdere la sanità la paura non fa più indagare non fa più giudicare bene
Ecco perché questa separazione già delle carriere
Quindi qualcosa che ha vinto di più abbiamo tutto da perdere abbia un un un sistema meraviglioso in cui nell'albero della giurisdizione
Si cresce insieme ma con un'autonomia totale di pensiero perché qua ti ringrazio veramente provo ti ringrazio Roberto che ai sfatato questa questa tesi della colleganza insomma Tusa è stato
Giudice è stato anche il Pubblico ministero tanti anni e sai benissimo
Che le nostre decisioni sono prese secondo scienza e coscienza che nel momento in cui entriamo in camera di consiglio due tesi che ci vengono prospettate hanno la stessa identica valenza
Tant'è vero che le decisioni dei dei giudici sono al cinquanta per cento contrarie le richieste del Pubblico ministero proprio a dimostrazione della totale indipendenza e autonomia
Perché c'è questa cosa concorrenti colleganza a corrente alternata
Questo tu hai parlato genericamente Roberto c'è questo quest'unione culturale ma l'Unione Culturale Roberto c'è fra i giudici di primo grado e giudici secondo grado li separiamo Roberto tra i giudici dell'Appello e il consigliere di Cassazione se parliamo pure questi Roberto ma e lascia la coscienza dell'indie perché che dimostra l'imparzialità e l'indipendenza se se leviamo questo tipo di precondizione è finito tutto
CSM
O se invece sei il CSM e quell'organo
Previsto dalla nostra Carta costituzionale
Entrò in funzione solo alla fine degli anni Cinquanta quindi la Costituzione del quarantotto ci vollero dieci anni perché la magistratura riuscisse a realizzare questo sogno di avere un organo sogno questa realtà di avere un organo di autogoverno
E la funzione principale è quella di difendere l'autonomia e l'indipendenza della magistratura i padri costituenti
Vollero un organo che composto maggioranza da magistrati e con una parte politica anzi ti dirò che i costituzionalisti puri come come Calamandrei
Prego prego
Prediligevano un sistema e il dibattito nei lavori preparatori e in questo senso in cui la Corte Costituzione il
Il CSM dovrà essere formato solo da magistrati secondo Piero Calamandrei perché l'autonomia dei magistrati nell'organizzazione del loro lavoro nel giudizio disciplinare doveva essere totale fu la Democrazia Cristiana di De Gasperi all'epoca
Che attraverso i lavori di giovani di Giovanni leone riuscì a usare Caprotti propinare la tesi dei dei pesi e dei contrappesi per cui ci dovrebbe essere una rappresentanza politica però l'acume dei padri costituenti
Avrebbero potuto scegliere politica come diretta emanazione c'è il trattore un deputato invece no
La grande scelta dei padri costituenti fu quella che dovevano essere esperti di diritto cioè professori universitari o avvocati con con con con un certo tipo ma qual è la grande differenza
Fra la riforma tempo se previsto oggi
Oggi è prevista questa partecipazione dalla componente che venne chiamata laica per un terzo
Professori universitari gli avvocati con oltre vent'anni di esperienza votati eletti dal Parlamento in seduta comune con una maggioranza di tre quinti lo sapete che cosa vuol dire questo vuol dire che
Ciascuna parte politica può proporre soltanto persone di un rilievo tale che saranno una preparazione scientifica un pedigree chiamiamolo come vogliamo Ca'per essere votato anche dalle altre parti politiche perché se no quel nome non passa
Questa la grande intuizione cioè elevare il quorum di approvazione in maniera tale che fossero i migliori a partecipare e questo è il sistema
Attuale
Il critico no quello quello che dice adesso quindi una partecipazione
Tecnica di alta esperienza qualitativa e democratica perché chiaramente se l'approvazione di tre quinti tanti orientamenti
Beh culturali e politici vengono rappresentati in un organo di rilevanza costituzionale
La riforma tutto questo lo butta a mare perché lo butta a mare perché mentre per i magistrati di questi due CSM individuazione avviene per sorteggio secco come se il ragazzo appena entrato il magistrato con trentacinque anni di servizio sono la stessa cosa voi dite voi ditemi in quale categoria professionale col tempo non si acquisisce esperienza maturità
Sorteggio secondo non prevede niente la la la riforma costituzionale per i togati
Non si sa collegio sarà nazionale no sarà Savannah ce l'ha quindi a sorteggio potrebbero essere sorteggiati tutti i colleghi di Milano di Venezia di Roma non ci sa dire tutti i colleghi i giovanissimi
Niente sorteggio secco perché uno vale uno perché perché se tu può infliggere un ergastolo poi ne capisci di organizzazione giudiziaria non è così
Sono materie completamente diverso io ho fatto più volte parte del consiglio giudiziario che l'organo periferico del Consiglio superiore della magistratura
E vi dico che è stato una fatica enorme perché mi sono dovuto mettere a studiare
Da zero circolari del Consiglio leggi di carattere amministrativo direttive di usavo organizzazione giudiziaria direttive nazionali direttive europee molti colleghi sono completamente disinteressati a questa materia
Perché
Ma il gli scudi principalmente si concentra no sul penale sul civile e sulle due procedure
Molti anni gran parte dei magistrati vide completamente disinteressata di tutto questo capite bene che sorseggiando un po'la persona che non è né carne né pesce in questa materia
La sua qualità il suo apporto qualitativo in Consiglio
E assolutamente
Scarso minimale di poco rilievo a prescindere dal giudizio di denigrazione che sia nei confronti del dei magistrati
Che sarebbero gli unici questi nove mila quasi dieci mila persone italiane gli unici in grado di non potere votare non sono non hanno il procedimento a me mi arriva uno mi tira per la giacchetta
Mi metto una bustina stiamo parlando di con tutto rispetto di alcuni tipi di elezioni
Di Tire mitici e tu devi votare questi ma di che cosa stiamo parlando naturalmente voi pensate che i magistrati italiani siano così quindi levare il diritto di voto sapete chi sorte chi viene sorteggiato
Il Papa inutili per far parte dei dei consigli nelle case circondariali che decidono Fitto o le attività ricreative questi soldi vengono sorteggiati
I togati sorteggio secco uno vale uno allora uno dice uno vale uno tutti uno vale uno per
Se l'universitario avvocati tutti devono valere uno vale uno per la componente laica nella riforma uno vale uno non c'è più
No non c'è più perché perché lì ci sono così
Hanno dal cilindro hanno uscito
Questo tipo di sorteggio che io definisco fa Ruocco
Perché che cosa fa
Vengono sorteggiati
Da una lista preventivamente votata dal Parlamento
Allora uno dice ma lo scrivete questa lista da quanti deve essere composta non si sa non c'è scritto demandato alla legge alla legge ordinaria cioè alla alla maggioranza perché la legge ordinaria la fama di la maggioranza ormai quasi tutti i decreti legge il Parlamento al una funzione legislativa purtroppo residuale quindi i nemici improvvisamente uno non vale uno
Si deve fare una lista quanto sia composta questa lista non si sa per che cosa succede ne dobbiamo sorteggiare dieci facciamo una una lista in Parlamento di dodici persone che il sorteggio e di che cosa stiamo parlando e soprattutto queste persone che saranno inserite nella lista
Che si fa con una legge a maggioranza
Garantiranno il pluralismo di idee e di cultura nell'apporto da dare al CSM oppure questa lista verrà fatta soltanto
Dai fedelissimi
Della maggioranza del tempo guardate che non è una questione di destra o di sinistra perché la la questione assolutamente reciproca e il principio quello che qui è in discussione
Il principio
No la lista non si sa sarà fatto con legge ordinaria poi lo diremo il decreto hanno le che li possiamo dire prime decreto attuativi scelte questo il cuore Della riforma se tu non mi dici se il Consiglio gli offerenti una partecipazione democratica di tutti non me lo dici prima e questa vendetta e del ci sono così attuative che sono secondari ma ci sono cose attuative che sono fondanti
Il il giudizio quindi
In soldoni la componente laica
Tecnicamente preparata lesa
Bene inquadrata
Si arriva al corpo
Portarsi non è escluso io non dico che accadrà ma perché dobbiamo correre questo rischio di avere una componente laica
Unidirezionale o parzialmente unidirezionale
Quando oggi i padri costituenti avevano previsto quella maggioranza di tre quinti perché non ripeterla questa questa previsione io vorrei che mi dicessero perché non ripetere questa previsione dei tre quinti
Non si sa domanda che ricade cade cade nel vuoto
Quindi una pattuglia compatta
Contro dei sorteggiati a caso che non devono rispondere a nessuno non devono dare conto al non devono
E che il senso di responsabilità a chi viene sorteggiato così a casa
E quindi la possibilità che la politica al CSM
Produca un indebolimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla magistratura e concreta non è astratta ebbero perché dobbiamo correre questo rischio in virtù di quale di quale perché dobbiamo sacrificato questo valore
Assoluto che tutti cercano di difendere perché Emma nono ma non è toccato nel centoquattro il principio di autonomia e indipendenza la maggior sì ma poi tu mi distruggi l'organo ne svilisce l'organo che è deputato a che è deputato a farlo valere questo principio quello principio resterà morta a tutti i principi della Costituzione sono bellissimi sulla carta il principio di uguaglianza
Per esempio ma se poi leggi che facciamo non sono tali da rendere concreto quel principio d'uguaglianza che cosa ce ne facciamo del principio di uguaglianza
Dopo il CSM quella lo sapete quanto sono i pubblici ministeri in Italia circa due mila e noi facciamo un CSM per due mila persone che diventerà un centro di potere incredibile perché e il titolare dell'azione penale quindi delle indagini
E quale forma di potere così forte a un certo punto non verrà non verrà messa sotto gli occhi sotto il controllo non potevano fare una riforma che direttamente ancora se il Pubblico ministero all'esecutivo
Perché questo avrebbe stravolto degli equilibri in maniera totale ma creare una riforma in cui questo il Pubblico ministero non più nell'albero della giurisdizione ma fuoriuscito dallo stesso diventa una mina vagante quindi si potrebbe creare un'eterogenesi dei fini per cui a un certo punto questo Pubblico ministero altro che rendere indipendente il giudice diventa una fortezza volante
Che fa quello che vuole e da qui ci sarà il passo successivo come aveva scritto Barbera nel due mila nel due mila e sei che oggi ha cambiato idea e l'idea di questo pubblico ministero
Qualcuno lo dovrà controllare
Ma al di là di tutto c'è anche un altro problema che vedo spesso è sottaciuto
E il pubblico il CSM unico ha un'importanza fondamentale perché la giurisdizione è un qualche cosa di unico che
Va organizzati in maniera unitaria
Ma voi ci pensate a due CSM che danno direttive e circolari
E indicazioni di tipo diverso per cui si potranno trovare situazioni contingenti da un punto di vista organizzativo da un punto di vista di priorità della trattazione dei reati né da fare
Si perde proprio l'unitarietà della giurisdizione che è un valore fondamentale
Un valore fondamentale che andiamo
Alle problematiche relative alle correnti che ci sia stato nel due mila diciannove un problema legato a una degenerazione correntizia che ha importato
Determinati fatti sono successi degli scandali però
Cosa è successo da allora perché le cose bisogna la perizia la verità lo dobbiamo dire la dobbiamo dire tutto
Da allora la le che cosa è successo quei magistrati sono stati
Condannati penalmente che dovrà essere condannato dovevo sono stati radiati dalla sono stati radiati dalla magistratura molti hanno avuto altre mortali il Papa parla male è stato radiato dalla magistratura
No altri hanno avuto gravissime sanzioni disciplinari gravi sanzioni disciplinari
Hanno avuto hanno avuto sa solo sanzioni disciplinari Roberto solo sanzioni disciplinari va bene
Solo stoici sono stati quei fatti benissimo allora primo è intervenuto a una legge dello Stato già cambiato alcune regole del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
Secondo il Consiglio superiore della magistratura sì ho dato nuove regole di funzionamento che proprio per eliminare queste problematiche relative alla poca trasparenza
Voglio dire un'altra cosa
Le correnti alle correnti sono iscritti quasi circa due mila magistrati sul nuove su oltre nove mila magistrati italiani quindi una minima parte
Ma le nomine che fa il Consiglio superiore riguardano solo soggetti
Appartenenti alle correnti assolutamente no
E quindi questa influenza
Specifica
Sulle nomine di tutte le nomine di short i colleghi che sono diventati presidenti di sezione presidenti di tribunale proprio questa generalizzazione l'aspetto le correnti la Spectra
Che inquina inquinato tutto il lavoro del Consiglio superiore ma il Consiglio superiore negli ultimi anni ha
Lavorato
E il la maggior la stragrande maggioranza delle delibere adottata all'unanimità
All'unanimità un dire che raggiungono un livello di di coesione tale sud dei nominativi su dei pareri da approvati all'unanimità
E poi tutta questa
Degenerazione che avrebbe portato a nomine inquinante
Ma dove sono tutti questi ricorsi amministrativi
Dei colleghi perdenti
Che si sono rivolti al giudice amministrativo dicendogli ma qua c'era un la Porteri perché io avevo questo questo merito questo strumento questo strumento è quest'altro merito e c'è stata una una parte hanno fatto una pastette
Dove sono tutti questi ricorsi amministrativi
Percentuali infinitesimali allora o non c'erano questi numeri in saccoccia
Oppure oggi si cerca di dare una giustificazione ha un qualche cosa che non si ottenuto perché non si poteva ottenere
Quindi non generalizziamo al massimo se poi si voleva fare una legge ordinaria senza cambiare la Costituzione che
Specificasse il contenuto dell'illecito disciplinare
Questo ben venga qua invece est è stato lasciato anche qui a una legge ordinaria che interverrà successivamente ma senza un c'era di un c'era bisogno di cambiare la Costituzione non c'era bisogno di grave il sorteggio
E poi chi lo esclude che fra i sorteggiati ci possono essere soggetti e appartenenti alle correnti che fa glielo chiediamo prima Tusa iscritto alla corrente non di sorteggio ma che discorso stiamo facendo
E che cosa può perché e e cosa può anche accadere che anche di un sorteggio per esempio le correnti sono gruppi associativi che confluiscono
Venne nell'Associazione nazionale magistrati sono gruppi di magistrati che si ritrovano su un orientamento culturale
Di politica giudiziaria di interpretazione dei valori costituzionali diritto garantito dalla Costituzione la libertà di pensiero alle libertà di associarsi
Sorteggio la questa riforma non cambierà nulla continueranno ad esistere hanno contribuito negli anni a profonde mutazioni del della giurisprudenza italiana in materia di tutela del lavoro in materia di tutela dell'inquinamento in materia di tutela di tutela ambientale a ambientale
Quindi ora tutto questo dibattito culturale che continua ad esserci perché il CSM si è dato nuove regole dal due mila diciannove
Tutte le correnti si sono rifondate con grandi cambiamenti
Ecco tutto questo non viene presa in cosicché noi sacrifichiamo il diritto di voto di novemila magistrati italiani per il caso Palamara
Morì ditemi se questo se questo
Un modo per affrontare un problema che si sarebbe potuto affrontare compatibilissimo delle possibilità di di incompatibilità fra un incarico un certo tipo di incarico finisco con
L'allora l'Alta Corte
Perfetto sì
E ora non
è una norma di attuazione e e una ero è una norma di attuazione però io gli voglio dire questo beh il clima il clima del quarantasei scusami posso finire
Chi dice il parlamento in seduta comune
Seduta con
E certo punto con e che cosa significa la segue una della maggioranza che la maggioranza
Andrea non giochiamo con le parole segmenta comune significano parlando Camera e il Senato insieme non significa una tipo di maggioranza specifica soltanto che siedono in seduta comune la maggioranza di tre quinti significherà prevista nei decreti che prevista ed è di due attuazione e una
Maggioranza invece numerica che sarebbe per l'elezione se scalare Senato messi assieme con la maggioranza semplice eleggono
Non c'è Bindi non è previsto da nessuna parte che si faccia un decreto attuativo che ripeta la norma dei tre quinti mi consentirai che il clima del quarantasei mi dava mi lasciava un po'più tranquillo sul fatto di come potessero essere previsti decreti attuativi rispetto al clima attuale lo le
E allora e allora ma io ti voglio dire ma noi il dato maggiori scusa scusandosi
Allora Andrea Andrea Andrea scusami las la giurisdizione è rimasta stabiano polemizzare su su funzione potere la giurisdizione una funzione e un ordine
Del dello Stato ed è un potere diffuso che è cosa diversa
Oggi è previsto un sistema che garantisce comunque i decreti di attuazione di fatto in quel momento quel quel tipo di garanzia di probabilità
La riforma questo non lo garantisce e non dicono oggi che tipo di decreto attuativo sarà fatto
Andiamo all'Alta Corte
Oggi il SIS il la la sezione disciplinare del Consiglio superiore e formata da sei elementi
Quattro magistrati
Quattro togati e due laici il Presidente è un laico ed è il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura cioè l'uomo che fa le dodici
E del del Presidente della Repubblica ed è un uomo è un ed è un avvocato espressione della Lega ebbene lo sapete l'avvocato Pinelli ha dichiarato più volte nei mesi scorsi che
La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura si è distinta
Per in modo encomiabile per la qualità del lavoro fatto per la precisione per l'approfondimento dando atto a magistrati e a membri laici che ruotano nella composizione di questa di questa di questa sezione della capacità di approfondire il tema e di irrogare le sanzioni ora tu hai fatto una serie di casi specifici dove probabilmente le sanzioni potevano essere potevano essere anche più gravi e tu per questo
E tu e e tu per questo motivo
Sono perfetto e tu per questo motivo a a parte che ogni fatto alla sua specificità e non siamo qua rifare i processi dei colleghi che avrebbero diritto a dire quello che hanno fatto cosa ne hanno fatto e come dovesse dis io io io sto io io mando interrotto Roberto
Io no io Roberto io non ti ho interrotto fammi finire per favore
Però è difficile fine o un ragionamento ti sto dicendo che
Un conto è ragionare sulla gradualità di alcune sanzioni disciplinari un conto è sull'altare di questo problema sacrificare e toglie dal CSM un elemento fondante
Della tutela della garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza che il potere disciplinare sta trasferendo a un'Alta corte
Che
è prevista anche qua i togati sorteggio secco stesso giochetto che viene fatto per per per il CSM togati sorteggio se quel video o anche Conte preclusioni
Per i laici sempre questo sorteggio sulla lista fa creata prima non si capisce bene essendo i numeri poi da sorteggiare di sei
Di di disse lei
Laici questa lista da quanto deve essere composta quindi se ne fanno sette o otto saranno sorteggiati tutti quindi
Non
Perché perché prendersi in giro non dire prima no si farà si farà una lista
Di cento persone allora un sorteggio di sei persone pur di Prodi Pomponio cespi Costituzione perché tu lo devi dire prima se un tratteggio vero perché la mano sta dicendo che un sorteggio secco
La nostra e dicendo prima me lo dici creando una disparità di trattamento che non hanno nessun tipo di giustificazione non solo ma la norma costituzionale prevede la composizione dei collegi
In cui la la la componente togata deve essere rappresentata quindi non deve avere più la maggioranza come attualmente cioè quattro togati
E due laici in maniera tale che la politica sebbene ai fari accesi
Sul momento disciplinare non la la predominanza sono momento disciplinare
Perché voi lo capite bene
Che avere la predominanza sul momento disciplinare da parte del potere politico significa fare lavorare i magistrati del PM e giudicanti sotto una spada di Damocle in cui nessuno si sentirebbe sereno e torniamo ai casi di cui parlavo prima
De de i i casi eclatanti come avrebbero lavorato che magistrati con questo pericolo di disciplinare quindi soltanto una rappresentanza e poi le stranezze di questa Alta Corte non finiscono mai la prima stranezze
Il sorteggio non è più su tutti i magistrati inopinatamente siamo tornati alla alla vecchia distinzione della magistratura superiore della magistratura interiore perché possono essere sorteggiati

Possono essere sotto chiave parlerà agli altri dieci minuti io parlo da quaranta minuti a parlare altri dieci minuti due guarda a parità di trattamento totale però questa cosa la della la devo dire soltanto con consigliere di Corte di Cassazione
Prego
Non ho consentito qualcuno parla soltanto consigliere di Corte di Cassazione
E io mi sono domandato ma qual è la ratio di questo restringimento soltanto e consigliere di Corte di Cassazione della possibilità di di far parte del del
Della sezione Dead dell'Alta Corte non c'è nessuna ratio da un punto di vista pratico da un punto di vista scientifico racchiude
Diciamo circoscrive un ambito di soggetti che possono essere sorteggiati
Che diventano molto più individuabili e molto più o in astratto manovrabili ma c'è una controindicazione di cui nessuno parla
Il disciplinare attiene a delle infrazioni commesse dai magistrati nell'esercizio delle loro attività per i loro comportamenti va
Escludere a priori i compiti chi ricopre funzioni semidirettive o direttive che sono i soggetti che hanno il polso dell'ufficio della situazione capiscono la difficoltà del lavoro capisco la difficoltà del escludere questi dal collegio disciplinare quelli che proprio sul campo hanno vissuto le difficoltà del collega che magari è incappato in un'infrazione di Sheva è una cosa che non ha senso Queneau non si capisce completamente
Hai detto tu già del prelievo di incostituzionalità che è stato fondato sul fatto caso unico primo grado Alta Corte in appello Alta Corte ma perché perché togliere questa competenza alle alle sezioni unite come in primo grado che in appello decido uno un processo di appello
E anche l'appello lo sul mio lo fa la sezione accanto in tribunale top una decisione la prima sezione l'appello lo fa la seconda sezione ma dove si è visto mai ma perché soprattutto perché togliere alla sezioni disciplinari civili che sono illustrissimi giuristi
In ma in questa materia togliere questa creando i presupposti di una illegittimità costituzionale
Forte sul piano del prende la violazione del DT uguaglianza che negli stadi italiani sarebbero gli unici gli unici che non possono adire la Corte costituzionale sul ruolo rilievo disciplinare
Una cosa che non stacca lo stante mentre in né in cielo né in terra non si capisce non si capisce perché pur essendo il procedimento disciplinare Andrea dei magistrati l'unico essere giurisdizionali Zacco
L'unico essere giuridico realizzato il procedimento di Ciga dei macellai svanita stazionare oggi posso andare in inopinatamente cioè ogni passo di questa riforma nell'Alta Corte è una contraddizione
Scusate se sono stato lungo del collega dell'opera
Vorrei la tesi a sostegno del no
Che il
Iovine io penso che io scusami ti vogliono io penso che con me Roberto io avrei fatto una legge io avrei fatto domani mattina una legge in Parlamento che prevedeva che i battuti magistrati per i primi i primi quattro anni di servizio che dovrebbero svolgere
In un collegio penale
Proprio per radicare in tutti quelli che poi potevano scegliere anche la la magistratura requirente la cultura della giurisdizione
Non si può fare per motivi legati alla credo alla logistica ma questa sarebbe stata la vera riforma che avrebbe trovato tutti d'accordo penso che sia abbiamo quattro interventi programmati finora abbiamo
Ho avuto il contributo due relazioni di due componenti della magistratura giudicante no e qui entra e gli gli interventi abbiamo un è stato procuratore aggiunto a Catania
Il dottor Michelangelo Patanè
Mi chiedo e chiedo al dottor Michelangelo Patanè che prenderà il mio posto
Questa riforma
Veramente penalizzerà secondo lei
La magistratura inquirente
Guarda io sulla su questa riforma no no no ma tanto e intervento e quindi necessariamente bene il su questa riforma
Come dire io delle perplessità per quanto concerne la vantata separazione delle carriere come se fosse un un obiettivo irrinunciabile di cui si dovrebbe sentire e l'esigenza io sono stato Pubblico ministero tante volte
Sono stati d'udienza con il presidente Passalacqua ma questo appiattimento
Del dei giudicante sulle richieste del Pubblico ministero ma da da dove risulta dove da dove viene fuori e una un veramente si dà per per certo ma così non è le il buon novanta giudice Antonio Di Pietro che spesso
Pm che spesso
Ecco
Sottolinea che l'arbitro non può avere la stessa maglietta di una delle squadre e su questo costruisce tutto un teorema che ripetutamente trovò suo urlo su internet
Ma el
Sappiamo tutti che non è così non è così non non c'è questo questo arbitro che si appiattisce su quelle che sono le richieste del Pubblico Ministero chiede questa uno come dire questo vanto della del della riforma ma pare un po'eccessivo io sono stato giudice del tribunale di Siracusa racconto la mia
Piccolo esperienza al tribunale di Siracusa ebbene nello sterco vecchia sede del tribunale
Io come magistrato del tribunale
E ho chiamato a giudicare sulle sentenze del pretore il pretore era due stanze prima della dell'ufficio nostro della della camera di consiglio del tribunale e quindi nel corridoio ci incontravamo parlavamo dal camminavamo assieme
E poi giù negavamo sulle sentenze le vedo del collega che era due stanze priva ma questo cosa significa e noi eravamo condizionata dal dei rapporti di colleganza di amicizia di frequentazione anche
Veramente ecco questa e non la trovo una
Una riforma di cui proprio vi era assoluta per le necessità
Però sulla
Sull'altra quella relativa al consiglio superiore su quello
Mi trovo invece da corto
Cioè non i magistrati abbiamo conquistati abbiamo avuto e abbiamo avuto pur questo riconoscimento dell'indipendenza da altre potere ad altre organizzazioni però l'indipendenza interna l'abbiamo avuta
Ovvero noi siamo non dico succube ma condizionati da quelle che sono i capicorrente
Ingresso un tema un tema serio seguiti
Cosa approva
Il il più che il li uffici direttivi soprattutto sì o no pilotati e dai capicorrente che devono trovare un accordo non negano dice Palamara lo sapeva prima e non è un stata una grossa dall'età
Palamara con le sue conversazioni che sono state registrate ha fatto sì che è stato messo nero su bianco questa realtà ma è una realtà innegabili per tutti sapeva Orquera questo non significa però
Che l'ufficio direttivo
Veniva dato a persone inadeguate ci potevano anche essere personale assolutamente adeguate
Però ecco se non vi era l'avallo del capocorrente
Quelle nomine non non sarebbero avvenute nel corso di questo è un come dire un una realtà perché non possiamo non possiamo negare quindi che vi sia uno Consiglio superiore che non non abbia la
Presenza prevalente importante decisiva delle corrente dei capicorrente
Questo è un dato a mio avviso positivo
Questo ripeto non significa che gli uffici e direttive né una data soltanto per motivi di cliente del clientelismo
Però e così non vera il quanto meno il beneplacito sono nel sostegno dei capicorrente del capo corrente non sarebbero avvenute
E poi come Palamara insegna il i pacchetti per cui periodo presa sì
Però lui è stato colpito al petto però non si possono dire cose che Michelangelo scusa con con la le nomine a pacchetto da allora non ci sono più si non ci sono più Casanova no anche anche AGSM ormai le nomine vanno per cronologia per conoscere senza dopo vacanza del provento c'è stato un cambiamento di regolamentare ma il leggi dello Stato
Ha battuto questa forma di degenerazione
Quindi questa è una cosa le cose si deve
Però non si può dire che sia del tutto superate e cioè che il non si possa fare più oggi nominiamo fare tre
Cancellata no no perché io pubblica lanceremo la possibilità sempre sentirsi sicuro sicuramente affaroni economica non si le le le le nomine vengono fatte
Ma Maroni ma mano che perché se ma ma mano che vanno a scadenza e quindi non è più possibile che stasera dobbiamo decidere de due-tre presidente alloro uno io durato questo non è poi
Però
Che venga meno il potere la capacità di influenza delle capocorrente questo non non so dico io l'ormai non sono più sorteggio da concretizzare ma di il suo il sorteggio
Lo si Marivaux veicolava dove il sorteggio che è stato demonizzato Dechy è contrario alla riforma però teniamo conto che il sorteggio che sembrerebbe quasi alla cattiva parola però il sorteggio è prevista
E previsto per comporre il collegio che giudica il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione quindi il Presidente della Repubblica come imputato e previsto dal Tribunale per i
Mistero
E previsto e queste all'ordine del giorno per il componente del Della Corte di Assise della corte di Assise d'appello che sono dei collegi giudicanti in cui l'ergastolo o la pena di trent'anni all'ordine del giorno quindi si tratta di
Sezione giudicante che giudeo quello che cosa molto seria e lei giudice popolare sono sei e due togati quinto e sono la maggioranza e la stragrande maggioranza
Questo tenevano conto cioè il il sorteggio tanto vituperato però ENI attuato quotidianamente
Il sorteggio che peraltro si dice
Che peraltro
Io ho visto e suo figlio è stato sostenuto in passato Gratteri che ora il nella decisamente contrario alla riforma ma vi sono delle interviste in cui esplicitamente dice che per decapitare il sistema correntizio loro cosa rimedio è il sorteggio boria Luís
Decisamente contrario ma di questo lo ha detto fino al qualche anno fa
Il il il sistema e la della divisione delle carriere la separazione delle carriere era nel programma del PD del Duemila il bandolo della verdura quindi magistrati illustre o illustre esponente del PD quale il professore Augusto Barbera che è stato cinque volte cinque volte deputato tra un partito comunista il PD
Decisamente contrario
Al decisamente favorevole cioè alla alla riforma quindi e la materia veramente opinabile e sommo alcuni aspetti
Ecco del con quale è quello del sorteggio per il Consiglio superiore trovato acqua beh trova d'accordo
Sebastiano primo vengono nove va be'siamo è intervenuto
Hai terminato a
Ringraziamo il dottore Patané per il contributo dato e chiamiamo
L'ordine l'avvocato Concetta Coco penalista
Che sarà brevissima
Posso permettere
Certo che ogni riforma comunque presuppone che si cambi il senso
Torni agli effetti un senso del dovere diverso e secondo me tutta regolarmente vanno bene
Grazie buonasera a tutti Egwene c'era un saluto particolare ai nostri illustrissimi ospiti devo dire che sono contentissima questa sera di aver partecipato a questo dibattito condotto con assoluta onestà intellettuale ma soprattutto tantissima chiarezza
Perché io credo fondamentalmente vero sì come diceva l'avvocato a Ventimiglia sono l'avvocato penalista però ai me
Ritengo di avere ancora ha bisogno di acquisire una certa esperienza che per mi permetta poi di capire effettivamente il tecnicismo che sta dietro questa riforma che è davvero tanta
Allora mi sono chiesta quando l'avvocato Ventimiglia che io ringrazio assolutamente per avermi invitata a partecipare ad ascoltare illustri relatori che ringrazio meno per avermi invitata a fare un un intervento perché non so in sé effettivamente ne sono all'altezza considerato proprio il problema
Difficile che loro deciso che più che come avvocato penalista mettermi come diceva il presidente Mignemi dalla parte del cittadino perché in fondo vengono chiamati i cittadini a decidere pericolosi operino e devo dire che non è una cosa semplicissima
Devo anche dire che secondo me ci sono delle ragioni importantissime che ci inducono a votare ci e sinceramente ci sono propensa a votare proprio per i turisti anche perché Presidente Passalacqua lei ha chiarito dei passaggi fondamentali che devo dire fino ad oggi che sono stata attentissima
Una legge ascoltata ascoltare
Non avevo avuto ancora nessun tipo di spiegazione così chiara quindi per questo le dico sinceramente che le sue parole spero che sicuramente percepite da noi i presenti ma che possono arrivare anche ad altri i cittadini hanno bisogno di questa chiarezza
E anche il presidente Minerva ha detto delle cose giustissime che possono aiutarci a scegliere io non credo
Che e poi mi taccio che con la separazione delle carriere si possa creare forse come voleva dire un po'il presidente un Pubblico ministero super poliziotto
Perché ritengo che alla base di una qualsiasi riforma della magistratura doverosa c'è un senso un senso che forse si dice poco e secondo me quella che bisogna riformare la giustizia per avere una giustizia più giusta rispetto a quella che abbiamo ci io non ho potuto non ho fatto l'avvocato penalista con il Codice però con il Codice modello accusatorio ma questo modello accusatorio io credo che abbia bisogno davvero di essere rivisto
Ci sono delle norme del Codice di procedura penale in contrasto tra di loro che non ci consentono di avere proprio un processo veramente giusto allora se noi vogliamo realizzarlo
Questo processo giusto sia per l'imputato ma sia per le parti offese nel processo penale perché anche loro oggi sono vittime
Tra virgolette di un'ingiustizia molto spesso noi penalisti vinciamo le cause il giudice terzo
Emette le sentenze con coscienza perché legge le carte
Perché valuta i pro e i contro quindi il giudice sempre super partes e il Pubblico ministero che se cotto me con la separazione delle carriere non diventerà completamente un super poliziotto
Anzi a maggior ragione garantirà la sua funzione proprio la funzione di garanzia dell'imputato perché comunque come lo fa adesso liquido ha ragione al presidente miniere va a cercare le prove
Perché per coscienza non perché c'è con sì certo c'è una norma giuridica che lo consente ma per coscienza del Pubblico ministero non ha bisogno di avere la carriera
Separata perché cerchi anche le prove favorevoli per l'imputato lo fa e come diceva giustamente e il oggi i pubblici ministeri già in fase di di indagine preliminare chiedono l'archiviazione
Hanno un'attività importantissima che filtrano in sostanza l'arrivo poi di un imputazione al dibattimento quindi una funzione all'ascolto allora io solo questo mi auguro che nelle ragioni del sì e nella ragioni dal no che avete
Secondo me esplicitato in maniera eccellente entrambi i cittadini possano farsi un'idea chiara che la giustizia ha necessità di essere davvero riformato per garantire il giusto processo che ci sono le sentenze giuste
Che sono la tutela dei diritti dei cittadini quanto si trovano davanti soprattutto un processo penale
Grazie
Grazie a te Cettina
Ora l'avvocato Marzio Grasso penalista
Buonasera grazie a tutti un saluto agli sulla illustrissimi relatore tutti voi
Adesso grazie
Io sono lo dico già in in premesso sono assolutamente favorevole alle ragioni del sì e agganciando imbocco allorché è stato l'intervento della della collega volevo spostare un attimino il focus succede nel punto di osservazione dai tecnici ai cittadini perché in fondo quello che questa mistificazione e questa confusione avvolto in buona fede altre volte spesso in malafede ha creato corse
è la dimenticanza richiede l'utente finale il l'Inter il
Destinatario finale delle di tutte le de di una riforma di una legge chi è il cittadino l'elettore il cittadino
In nel caso particolare
Il cittadino che
Più di più di ogni altro si può ed può essere interessato alle problematiche della riforma e quel cittadino chiede suo malgrado e interessato o può essere interessato da un procedimento da un procedimento penale quindi
Alla luce di queste di questa riflessione bisogna attenzionare appunto quale l'interesse del cittadino non della magistratura o dell'avvocatura di cura o della politica ma del cittadino qual è l'interesse
Del cittadino questa a questa riforma la domanda che c'è stata posteggio voto ma noi a noi cosa ci interessa del della riforma no la la riforma interessa tutti i cittadini
E più in particolare quelli che purtroppo magari avranno o possono avere a che fare con un procedimento penale
Perché in tanti tutto devono avere la
Certezza non solo poi nei fatti si verifica ma anche la percezione che il giudice sia davvero Tecce imparziale rispetto alla all'organo inquirente Queen dal pubblico al Pubblico ministero
Che poi ci sia la folla tra la separazione delle funzioni lo sappiamo ma non c'è la separazione delle carriere
C'è una separazione delle funzioni il cittadino ha diritto sacrosanto affinché il abbia la certezza che il Pubblico ministero quindi l'organo inquirente rispetto all'organo giudicante siano davvero due enti assolutamente distinti e separati
In merito a questo volevo sul fare una brevissimo sotto natura dicendo che
L'attuale sistema abbiamo parlato della Costituzione che inviolabile per carità ma è stata modificata lo sarà perché proprio perché è un altro costituzione progressista prevede in sei meccanismi per essere modificato salvo qualche le parti quelle inviolabile
Ma l'attuale sistema della unificazione delle carriere non ci dimentichiamo chiede impostazioni fascista
Non risale al codice Rocco convalidando l'unità nella L'Unità avvocato però mi scusi eh perché non vogliamo dire però ogni cosa
Quasi è un'impostazione voluta dal Codice del quarantadue
Nuovo
Mi pare lo dice se non il responsabile
Crescono i è un'impasse diciamolo dal Marconi cinque è un po'come Guidi ridicolmente allora le dico che al momento perché è una cosa
Il
Quindi dico questa impostazione che esiste sin dagli anni quaranta e l'unica nei Paesi occidentali ormai rimasta con l'unificazione delle caramelle nei Paesi democratici esistere i Paesi a forte vocazione autoritario questo bisogna dircelo con estrema con estrema chiarezza
Altra cosa che ho sentito il PM il primo difensore non è vero il Pubblico ministero ha un ruolo istituzionale che nel Codice accusatore è quello di ricercare il Mancio verificare innanzitutto sull'ipotesi di reato è vera oppure oppure no se poi nella sua scienza e coscienza
Vuole andare a cercare le prove anche a favore del del
Dell'indagato e finestra lo so voluto azione benché esista una norma che il trecentocinquantotto del Codice di procedura penale
Le ultime recente sentenza della Cassazione ci dicono che non è che non è sanzionabile non c'è nessuna nullità seppur avendo le davanti il Pubblico ministero no al non li adotta anche questo bisogno di dircelo con con grande onestà quindi qual è questa di Franco il cittadino che ripete torna ragionamento di prima e l'utente finale e il destinatario di queste riforma che tipo di percezione di garanzia poi resta però Andrea non ecco
Tante sono molto più interventi
E loro sono una parità
Prego prego prego dico però si terrà la parità di
Prego venga
Sì sì stavo concludendo questo ragionamento sul
Sulla no andiamo poi al discorso della
Del sorteggio si è detto che il sorteggio non è
Un metodo democratico ma che democrazia cieche
Che idea di trasparenza Hatchet nella magistratura e se viene affidato il il sistema di nomina delle del CSM a un organo che di fatto non è riconosciuto da nessuna parte nella Costituzione che l'Associazione nazionale magistrati e quindi delle delle correnti che lo hanno sostanzialmente monopolizzato
Qual è la percezione del cittadino ripeto utente l'elettore finale
Di tutta vede tutto il sistema della della magistratura questo è quello che bisogna dirci e e su cui bisogna riflettere perché sembra ripeto e ribadisco il cittadino l'utente finale delle
Delle riforme
Avevo preso con
Un altro appunto
A ecco in merito a poco fa ci
Detto beh però dice la separazione delle dei CSM sarebbe sbilanciata perché i pubblici ministeri sono molto meno sul rispetto alla ai al totale della madre dei magistrati sì sono circa un quarto però peccato che questo quarto
A hanno un preponderanza livello di figure di di direzionale all'interno del Consiglio superiore della della magistratura cosa assolutamente non
Non chiare
E infine e davvero concludo sembra sullo discorso del delle correnti e del sistema che si vuole andare a modificare e che si è detto dice va be nel due mila diciannove usciva fuori questa questo sistema di dire Palamara delle delle correnti eccetera
Come se è stato una cosa che ha sorpreso tutti è una cosa che esiste da quarant'anni almeno
Esiste da
E io d'guardo sempre con grande impressione come si rivolgeva Cossiga in un'intervista degli anni Novanta Palamara
E invito tutti andarlo a vedere bastata e basta mettere su YouTube Cossiga Palamara e vedete voi ascolterete dalle parole di Cossiga come voi considera Palamara è quello che era il sistema di allora che è stato quello quando ne erano fino al due mila e diciannove quindi non è giusto non è corretto trattare il caso come dire è uscito adesso
Ce li siamo fatti una ragione perché non ha pagato nessuno in questo non ha pagato nessuno
A parte quelle sanzione che diceva poc'anzi il il dottore passava quindi in definitiva e chiudo perché votare sia questa riforma questa riforma per dare al cittadino la vera impressione la vera certezza di avere degli organi veramente indipendenti
E che non guardi non soltanto ai propri interessi interni ma siano garanzia per una corretto quella parola corretta giurisdizione grazie
L'avvocato
Enzo la guerra nera penalista
Ha fatto un sacco che genere invitarlo eravamo assieme al consiglio comunale vale il presidente fine anni ne abbiamo fatto
Allora
E uno degli ultimi incontri ai quali ho deciso di partecipare su questo tema
Perché ne ho fatti tanti pubblici ce lo un altro più tardi e quindi a un certo punto me ne devo andare in cielo in collegamento con una televisione privata del Molise
E solo io e l'avvocato antitruffe
Antenne per il sì io per il no
Solo tra gli avvocati che è favorevole Albino
Molte cose abbiamo dette
Bindi EMI quindi
Non le ripeto
Io vorrei affrontare la questione da un altro punto di vista
Intanto da cittadino
Mi chiedo
Quanti cittadini italiani
Hanno capito
Cosa devono andare a fare il ventidue MP3 di marzo
Pochi
Pochi di coloro
Che non si occupano di diritto
Ma anche alcuni che si occupano di diritto forse non hanno capito
Oggi ve l'ha chiesto il mio giardiniere
L'ha detto avvocato ma che cosa devo fare il ventidue e il ventitré marzo non c'ho capito niente
E ora è l'unico
Stasera qui
Siamo tutti addetti ai lavori bene o male
Dove sono
I catanesi dove sono i giovani
Non ci sono
Il tema non appassiona
Perché non è capito
Si è fatta una pubblicità oscena
E si continua a fare oscenamente sui mezzi di comunicazione
E diventato ormai un marketing pubblicitario questo
Referendum
E un momento grave io credo per la nostra democrazia
Perché il cittadino non è invitato a ragionare pacatamente
Io rispetto a molti di voi non lo dico per presunzione o
Il vantaggio
Anzi alcuni vantaggi
Primo
Mi sono laureato con una tesi che aveva questo titolo
Potere politico in magistratura dello Stato liberale
Relatore il professore Nicola Palazzo
E un tema chi mi appassionavo già da ragazzo
E le conclusioni mente Pizzo
Della mia tesi
Furono queste
Dal mille ottocentosessantuno Unità d'Italia sino al fascismo
Formalmente sì declamava dello statuto l'autonomia e l'indipendenza della magistratura
Ma nella sostanza
Nella sostanza
Il potere politico cercò sempre di condizionare l'operato della magistratura
Sempre
Riconoscimento formale controllo sostanziale
Il fascismo sappiamo cosa ha fatto della magistratura no quindi obbligandoli
Ho un altro vantaggio
Che per trent'anni ho fatto politica
Dal settanta al Duemila
Venti di questi trent'anni
Dentro istituzioni elettive
Dieci anni consiglio comunale
Dieci anni Assemblea Regionale Siciliana
Ho conosciuto bene il mondo della politica
Non solo quello regionale ma anche quello nazionale che frequentavo
So come ragiona la maggior parte dei politici trasversalmente sono guai Co
Non non difendo una parte con l'altro
La politica in questo Paese per come l'ho conosciuta io non sopporta il controllo di legalità
Non lo sopporta perché credete vive porcherie
Ne vogliono fare tutti quando sono al governo
Tutti guardano il potere in mano ed una questione di percentuale
Io Fitto Fabro visto fare porcherie accento a destra e a sinistra
Io non ero ben visto
Degli organi elettivi dove sono stato
Andrea Ventimiglia lo sa
Perché se dovevo dire
Peste e corna di qualcuno
Lo dicevo
Io ho denunciato
Cinque deputati regionali dieci colleghi
Due
Di sinistra e tre di centrodestra
Un assessore regionale
è un sindaco
Che era cugino di mio padre
Io ragionavo così
è una giorno così
Perché i principi e i valori vengono prima di tutto
Questo è un Paese nel quale è venuta meno ogni tensione etica
L'etica pubblica è quasi scomparsa
C'è solo il perseguimento degli interessi personali
Allora vedete cari amici
Quando io mi pongo il problema delle riforme
Posso dire che mi interessa cento ma sino a un certo punto
Perché giustamente è stato detto che anche le maggioranze di sinistra o di centrosinistra proponevano questa riforma
Ma la proponevano per quelle ragioni che lo stesso ministro Nordio
Tra
Un bicchiere un altro ha detto
Conviene anche a voi in un giorno
Quando sarete al governo rivolto al centrosinistra
Questo cosa significa che c'è un retropensiero in questa riforma al di là degli aspetti tecnici che sarà più importanti però vedete io mi preoccupo
Di ciò che è certo è che c'è dietro
Ci sono due cose
Che due ministri hanno detto uno Nordio è un altro Tajani
Nordio cosa ha detto
Una volta approvata una riforma
Abbiamo nel cassetto un disegno di legge
Con il quale vista che la giustizia italiana il lenta
Indicheremo le priorità
Ai pubblici ministeri
Sulle indagini da fare
A giustizia e lenta perché si vuole che si allenta
E tutti i governi non hanno mai investito nella efficienza della giustizia
Pochi magistrati in strutture inadeguate
Il sistema operativo dei computer oggi è obsoleto
Però spendere i soldi per rendere efficiente la giustizia non si fa
Quindi la il processo giusto si fa attraverso la giustizia efficiente
E questo nessun governo ha fatto
Il centro sinistra voleva la separazione delle carriere cento
Ma perché ha fatto questi disegni di legge
Perché probabilmente il retropensiero l'avevano anche loro
Io mi sento una persona libera
E ritengo che la cultura della giurisdizione come voi imparata in cinquant'anni di professione il ventisei maggio faccio cinquant'anni di iscrizione all'albo degli avvocati
Qualcosa l'ho capita
Del sistema giustizia italiano no
Così come ho capito qualcosa di come funziona la politica
E allora il disegno di legge di Nordio
A cosa mira c'era la cassetta l'ha detto lui
Poi dichiara il Governo le priorità
E io siccome conosco i miei polli
Perché li ho frequentati so quali saranno le priorità
Reati di strada
Quelli che creano allarme sociale giustamente
E poi
A scendere
I reati dei colletti bianchi
Corruzione pubblica amministrazione peculato certo questi non li possiamo eliminare però vedete li mettiamo in coda
Poi magari si prescrivono
Non solo ma poi magari qualcuno lo eliminiamo come l'abuso in atti d'ufficio mortale
Ci sono
L'ultima abolizione del reato di abuso d'ufficio ha consentito
Si fa
Ha consentito da tante persone
Tanti politici di uscire fuori dai processi
Di uscire fuori dai processi e poi magari diranno che sono stati assolti mentre sono stati è stato depenalizzato il reato
E c'è un altro disegno di legge di cui ha parlato Tajani
Sottrarre
La polizia giudiziaria
Dalla direzione del Pubblico ministero
L'ha detto Tajani non l'ho detto io
Allora polizia giudiziaria
Va
Sotto il controllo dell'esecutivo
E siccome conosco i miei polli so cosa significa questo
La direzione delle indagini
Non sarà più del Pubblico ministero
Sarà del potere esecutivo il quale attraverso il ministro dell'interno per la polizia il ministro dell'economia per la Guardia di Finanza e il ministro dalla difesa per i carabinieri darà indicazioni
Su quali solo le indagini da privilegiare
Vedete e una china secondo me è pericolosa
Allora non voglio farla lunga dico questo secondo me il problema vero
Che riguarda tutte le istituzioni dello Stato
Non è tanto guardate l'alchimia delle formule
Possiamo sorteggiare chi vogliamo veramente a questo punto mi interessa relativamente anche se sono d'accordo con le osservazioni di Sebastiano Mignemi
A me interessa
Che chi ricopre funzioni pubbliche abbia una qualità etica come quella che Paolo Borsellino indicava nei suoi interventi
E
Siccome credetemi questa eccelsa notevole qualità etica non la trovo
Non la trovo in tanti settori io mi preoccupo di questo perché voi possiamo sistemare dal punto di vista formale
Tutte le istituzioni dello Stato
Ma se dentro le istituzioni ci sono persone che valgono poco
Funzioneranno male lo stesso
Perché la qualità della persona che determina la qualità della funzionamento dell'organo
E questo quello che io ho capito nel mio Piccolo
Sentimento di vita che ancora spero non sia finito anche se il punto io e Michelangelo Patanè e sembra molto più anziano di me perché eravamo colleghi di diversità
Mi ero Michelangelo
Però con le cifre suo scherza abdicano al Ciak
Però ecco io ancora ho la voglia sinceramente di queste cose dirle perché ne sono convinto
E infatti chiudo veramente il compito fondamentale
Non è quello di parlare ai grandi
Io vado ogni anno danni nelle scuole
Nelle scuole a parlare con i ragazzi
Per dire ai ragazzi quali sono i valori rispetto ai quali devono costruire la loro vita
Perché soltanto da questo potremmo avere un giorno istituzioni efficienti istituzioni che funzionano perché ci sono persone di qualità
Con un'alta tensione etica se non c'è la pensione etica questo Paese e finito sotto tutti i profili
Una preghiera cinque minuti precisi cinque minuti perché dobbiamo lasciare la sala perché deve iniziare la lectio divina
Vedi Michelangelo per non riuscirò a recuperare i dieci minuti di sforamento tuttavia purtuttavia voglio dire voglio seguire il percorso che ha fatto Sebastiano
La frase di Einaudi non saranno sostanzialmente con questa riforma non saranno non si sentiranno indipendenti i pubblici ministeri devo dire che non sanno leggere
L'articolo del centoquattro la costituzione che dice che il Pubblico ministero autonomo indipendente da qualsiasi altro potere quello che è scritto in modo chiaro non deve essere oscurato da queste interpretazioni da queste presunzioni
I criteri di priorità a cui di cui parlava ma l'avvocato Guarneri era ci sono già sono già regolati dall'articolo ora mi ricordo centoventisette le pale dell'esposizione attuazione del codice penale
Quindi sono già stabiliti e non so non non è scandaloso pensare che saranno stabiliti ma in tutti i vasi non riguardano questa riforma
La questione etica mi interessa molto dell'avvocato Guarna era la questione etica perché la questione è che che anche una cosa a cui io sono molto legato
E il medico gli obblighi di correttezza dal magistrato nel del codice etico interi magistrati l'articolo dieci e dice
Il magistrato che aspiri a promozioni o trasferimenti alle assegnazioni di sede incarichi di ogni natura non si adoperò al fine di influire impropriamente e sulle relative decisioni né accetta che altri lo facciano in suo favore
Le centinaia e centinaia di magistrati
Che sono stati
Intercettati
Con il troiana dentro il cellulare di Palamara
Non sono stati neppure in gran parte sottoposti a indagine né disciplinare né all'interno dell'Associazione nazionale magistrati
Perché perché si sono auto assolti come ha fatto l'ex procuratore di Catania saldi facendo delle circolari e dicendo che le attività di autopromozione no nera illecito disciplinare
E che quindi non si doveva perseguire
Altro discorso richiamo la la
Giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione sia pure civili costituiscono violazione dei doveri di correttezza equilibrio proprio dei magistrati
Perché sono comportamenti abitualmente gravemente scorrette nei confronti degli altri magistrati e quindi un illecito disciplinare tipizzato condotte volte a screditare valorizzare colleghi anche al fine di tentare di interferire con l'attività del Consiglio superiore della magistratura di questo abbiamo avuto prova per un perdere centinaia e centinaia di casi centinaia e centinaia di casi e allora io dico a Sebastiana non ci preoccupiamo delle giovani generazioni soltanto perché
Stiamo facendo questa riforma preoccupiamoci delle regioni generazione di magistrati che non dovranno assistere quello a cui ho dovuto assistere io
L'avvocato Guarna era per quarantatré anni e cioè questo schifo
Questa costrizione a cui sono stati
Indotti magistrati bravissimi che è poi dia est di andare nei posti direttivi a quale ne avevano il diritto di andare
Si sono piegati a questo sistema cercando le raccomandazioni anche nelle altre correnti come ha fatto il procuratore generale Salvi nei confronti di Panama
E allora
Che io chiedo e non ho ancora capito qual è la norma che altera l'equilibrio dei poteri
Dello Stato all'interno della Costituzione
Chiedo per quale motivo il PM dovrebbe uscire dalla cultura della giurisdizione chiedo per quale motivo non si applicherà più
La possibilità del pubblico ministero di perseguire soli colpevoli più dove è scritto che diventerà Gabon l'avvocato della polizia
Dove è scritto che perderà questa cultura della giurisdizione se manterrà
Autonomia e indipendenza S manterrà come previsto nella riforma
La un Consiglio superiore che non garantirà quindi queste erano le risposte che cercavo e non le ho trovate dalla spiegherà
Allora per rispondere a queste sollecitazioni dove ripercorre tutto il mio intervento nel quale credo di essere stato abbastanza chiaro
Disancorato dalla cultura giurisdizionale comincerà a ragionare solo di testa sua e sarà un organo impossibile da nonno controllare successivamente però con le sole alcune sollecitazioni devo rispondere avvocato carissimo
Non è vero che l'unitarietà della magistratura
è un retaggio del del fascismo
L'unitarietà della magistratura è stata creata dallo Stato liberare dallo stato delle i italiano liberale pre precedente al fascismo il fascismo ha costretto i magistrati italiani
Pena le dimissioni dalla magistratura a iscriversi al partito fascista assolta l'Associazione nazionale magistrati
E il limitando la libertà di associazione dei magistrati la Repubblica italiana immediatamente
A è e ha imposto il fascismo la diretta e il controllo diretto dell'ufficio del pubblico ministero da parte del ministero della Giustizia che decideva nomine progressione di carriera
E e e conferimento di incarico immediatamente dopo la fine del fascismo le prime circolari dello Stato italiano abolirono questo sistema di controllo totale della di controllo duale della magistratura una sollecitazione per perché lui mi ha dato che mi ha dato Michelangelo Michelangiolo tu hai fatto l'analogia con altri sorteggi ma tu lo sai nella nostro nel nostro si gergo si dice è un'analogia che prova troppo
Quelli sono organi giurisdizionali vengono sorteggiati dei giudici che vanno a fare i giudici
I i componenti nella Corte d'Assise vengono sorteggiate
Delle persone che sono guidate dai magistrati durante lo svolgimento del processo per capire che cosa accade non c'entra nulla con il sorteggio di magistrati adatti a svolge una funzione giurisdizionale
Per andare a ricoprire un ruolo di alta amministrazione quindi non sono cose che si possono mettere sullo stesso piano
Gratteri quello che diceva prima quello che pensa oggi non dovete votare
Perché uno ha detto una cosa
E poi ne ha detto un'altra fatta in un posto convincimento libero non votate per simpatia antipatia andate a votare per quello di cui vi siete convinti non l le contraddizioni che potrebbe uscire tante contraddizioni
Di queste di dei proponenti della riforma ma non ve le dico su tantissimi temi ci sono tante
Tant'tante contraddizioni
E infine chiudo lì rispetto alle gli aspetti degli illeciti disciplinari Filippetto ma dov'era il ministro di Grazia e Giustizia quando o poteva iniziare l'azione disciplinare che può fare luglio il procuratore generale per iniziarla per queste per questi fatti perché non l'ha fatto
Perché perché non l'ha fatto non è stato fatto dalla politica non è successivamente non è stato più fatto
L'attuale ministro di Grazia e Giustizia impugna un numero infinite in minimo di decisioni della sezione disciplinare del Consiglio superiore quindi questa sezione disciplinare che tanto non funziona lede il ministro Nordio compiacente del perché perché non impugna le decisione di assoluzione
Questo grazie penso che abbiamo
Raggiunto l'obiettivo quello di affrontare problema referendum sulla base di dati oggettivi che sa che sono nella legge di riforma costituzionale nel vecchio testo di legge poi ognuno di noi valuterà esaminerà e voterà con coscienza e scienza
Buonasera grazie per essere venuti e grazie

