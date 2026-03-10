Referendum Giustizia. Le ragioni del Sì e del No a confronto

Dibattito organizzato da Associazione Radicaliperugia.org - Giovanni Nuvoli.
Sono intervenuti: Andrea Maori (tesoriere di radicaliperugia.org), Cesare Carini (avvocato, consigliere comunale, lista Pensa Perugia), Michele Guaitini (segretario di radicaliperugia.org), Mauro Volpi (costituzionalista, coordinatore del Comitato Società civile per il No, Provincia di Perugia), Pietro Gigliotti (avvocato, referente per l'Umbria del … Comiitato "Camere penali per il sì2), Giuseppe Noviello (consigliere della Corte di Cassazione), Michele Ricciardi (avvocato), Elvio Napolitano (dirigente della sezione ANPI Bonfigli Tomovic di Perugia), Pierfrancesco Volpi (chimico).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Cartabia, Civile, Concorsi, Corte Costituzionale, Costi, Costituzione, Csm, Decreti, Diritti Civili, Diritto, Disciplinare, Elezioni, Fascismo, Garanzie, Giustizia, Governo, Informazione, Investimenti, Legge, Legge Costituzionale, Magistratura, Meloni, Ministeri, Nordio, Palamara, Pannella, Parlamento, Partito Radicale, Penale, Polemiche, Radio Radicale, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sorteggio, Storia, Voto.
La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 58 minuti.
