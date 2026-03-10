10 MAR 2026
Referendum Giustizia. Le ragioni del Sì e del No a confronto

DIBATTITO | - Perugia - 17:10 Durata: 1 ora 58 min
A cura di Andrea Maori
Associazione Radicaliperugia.org - Giovanni Nuvoli
Registrazione audio del dibattito dal titolo "Referendum Giustizia. Le ragioni del Sì e del No a confronto", registrato a Perugia martedì 10 marzo 2026 alle ore 17:10.

Dibattito organizzato da Associazione Radicaliperugia.org - Giovanni Nuvoli.

Sono intervenuti: Andrea Maori (tesoriere di radicaliperugia.org), Cesare Carini (avvocato, consigliere comunale, lista Pensa Perugia), Michele Guaitini (segretario di radicaliperugia.org), Mauro Volpi (costituzionalista, coordinatore del Comitato Società civile per il No, Provincia di Perugia), Pietro Gigliotti (avvocato, referente per l'Umbria del Comiitato "Camere penali per il sì2), Giuseppe Noviello (consigliere della Corte di Cassazione), Michele Ricciardi (avvocato), Elvio Napolitano (dirigente della sezione ANPI Bonfigli Tomovic di Perugia), Pierfrancesco Volpi (chimico).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Amministrazione, Cartabia, Civile, Concorsi, Corte Costituzionale, Costi, Costituzione, Csm, Decreti, Diritti Civili, Diritto, Disciplinare, Elezioni, Fascismo, Garanzie, Giustizia, Governo, Informazione, Investimenti, Legge, Legge Costituzionale, Magistratura, Meloni, Ministeri, Nordio, Palamara, Pannella, Parlamento, Partito Radicale, Penale, Polemiche, Radio Radicale, Referendum, Riforme, Separazione Delle Carriere, Sorteggio, Storia, Voto.

La registrazione audio di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 58 minuti.

Silvio
Secondo
Buonasera buonasera a tutti grazie per essere venuti via grazie all'altare per questo dibattito confronto contraddittorio riprendo giustizia le ragioni del sì e del no a confronto
Io mi chiamo Andrea Maori nessun'altra associazione riferite duri assume o che regoli tiene segretario alla mia sinistra abbiamo sulla strada
Mauro Volpi costituzionalista già membro del CSM professore con natalizia di Perugia
Che a destra la mia destra l'avvocato Pietro Gigliotti referente per l'Umbria del Comitato camere penali per i
E grazie a voi per da partecipazione
Questa iniziativa estive nata diciamo quello Mezzalana rissa mediatica di questa campagna referendaria abbiamo voluto creare un momento di dibattito e riflessione sul contenuto della riforma costituzionale sottoposto a referendum
Chiedo scusa ma una cosa importante misura dimenticato di salutare e ringraziare il Consigliere
Cioè essere carini che poi ci porterà un saluto che ci ha dato la possibilità di avere questa avventizi Massa chiedo scusa c'è estrema allora come sapete radicali sono storicamente favorevoli alla separazione delle carriere ma sono anche abituati al confronto al dialogo con tutti
Facciamo nostro quindi l'appello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella allora pronunciato qualche giorno fa al Consiglio Superiore Magistratura ad abbassare i toni su questa campagna referendaria
I noi proponiamo ai cittadini
Grande treno se diciamo capacità anche organizzative infine un dibattito che al centro mette in moto di un altro Presidente il Pubblico Luigi Einaudi conoscere per deliberare questo centrale
La stessa cosa diciamo la stessa iniziativa l'abbiamo promossa il ventisei novembre due mila e sedici
Venti quasi dieci anni fa in occasione della campagna referendaria del quattro dicembre due mila sedici sulla riforma costituzionale cosiddetta riforma Renzi
E quando realizzammo un altro dibattito contraddittorio con le stesse caratteristiche di oggi in quel caso si confrontarono due costituzionalista della professoressa Margherita Ravera era e la presenza del Luisa Cassetti e tra l'altro quella serata Fini abbastanza male mica elettrico rubare una bicicletta racconta
Va be'terra infatti e quindi vorrei diciamo come associazione come gruppo vorrei Caligiuri abbiamo sempre cercato di creare momenti di partecipazione di dialogo fra diversi
Quando possibile cerchiamo di agire con le pochissime forze che abbiamo come supplente in un servizio pubblico che dovrebbe organizzare contraddittorie perché una le cose che mi pare manchi in questa campagna referendaria sia a livello
Insomma della RAI nei servizi pubblici anche gli stessi comitati è proprio quello del contraddittorio
Ma su questi temi però prima con Mauro
C'è per esempio un'occasione mancata che quella mia moglie vedere da parte del ministero dell'Istruzione del merito lasciamo perdere numero merito su questo ministero perché potrebbe aprire una polemica che non voglio non è il caso
Che anche se a me nato nel novembre scorso una circolare generica sul dovere di vigilare perché sia garantita la par condicio
In occasione di eventi aventi per oggetto tematiche di anteriorità rilevanza politica sociale poi non ha fatto niente per favorire contraddittori su questo referendum
Contraddittorie sarebbe stato un proficuo esercizio di educazione civica applicata non ci lamentiamo molto del fatto
Che i giovani non vanno a votare c'è e cresce l'astensionismo ebbene
Si fanno le circolari e poi si dà attuazione non si dà diciamo l'apposita poi i cittadini realmente i miei di partecipare alla ditta pubblica questo è un'occasione mancata che lo prendo perché è stato citato da grande storico secondo me sulla stampa qualche giorno fa Gianni Oliva che sottolineava questo aspetto comunque questa è una polemica diciamo trasversale ma che da diciamo il senso di questa nostra iniziativa
Vado al dunque del della diciamo dell'impegno radicale sui referendum cinque minuti però per me per noi è molto importante
Come sapete il movimento radicale nelle sue varie diciamo insomma è un arcipelago in Italia sarà storicamente adottato per lungo periodo lo strumento referendario come principale forma di lotta politica
Tanto per dare un'idea dal settantaquattro al due mila cinque i radicali hanno promosso cento dieci referendum
Quarantasette dei quali sono stati effettivamente votati ma poi ci sono stati altri comitati referendari con altre associazioni e partiti fino al due mila e ventidue successi indietro un partito che nasce sul referendum almeno al nuovo partito radicale
Rifondato una Marco Pannella
Negli ultimi negli ultimi anni del decennio degli anni Ottanta di furono successive Tampa né referendarie radicali insieme a socialisti liberali e verdi con quesiti che miravano a riformare in senso garantista la giustizia
E con altri sull'ambiente la lotta nucleare eccetera
Temi che all'epoca erano molto sentiti dall'opinione pubblica e cardine della politica del Partito Radicale
In quel periodo la maggior parte della riflessione riguardante il CSM in quegli anni partiva dal caso Tortora vale a dire sull'avanzamento di carriera di alcuni magistrati che verranno Torretta da quel clamoroso caso giudiziario che tratta fu un clamoroso errore giudiziario come ormai più che accertato
E poi si incominciò a nella nella radicale discutere diciamo sul ruolo proprio del CSM in quanto tale
E e in questo senso radio radicale Dalser dal ventiquattro settembre ottantacinque comincia a registrare e mandare in onda le sedute del plenum del CSM
Un organo praticamente semisconosciuto all'epoca insomma sempre con questa opera di trasparenza di rendere diciamo etiopi cittadini
Di organi costituzionali importanti come poi va contata pare per esempio con udienze della Corte costituzionale
E dalla dall'ottanta ottantuno ottantadue in processi famosi processi di radio radicale che molto apprezzati da un mondo
Giuridico e dal ventidue maggio ottantasette anche le sedute della commissione disciplinare che non come sono molto importante tra l'altro il disciplinare una parte oggetto ovviamente del referendum
E quindi abbiamo offerto con questa con questa iniziativa successe a me uguale per la prima volta una spira informativo su di esso
Il nove luglio mille centottantotto lo prendo perché è una sintesi secondo me efficace durante la conferenza stampa sulla riforma del processo penale
Marco Pannella sostenne che non si può parlare di processo accusatorio se l'accusatore e il giudice appartengono allo stesso ordine è una contraddizione logica prima ancora che giuridica
Il contesto era quello di una discussione pubblica successiva all'approvazione della legge delega che per il nuovo codice di procedura penale quel tratto di cuore l'ottantanove e così successivamente durante Mani pulite il Pubblico ministero e parte processuale se a parte non può condividere carriera culture governo con il giudice che deve decidere questo
E l'impostazione di fondo sia portato appunto ha poi successivamente a proporre dei referendum sul sulla questione del CSM sugli successe in vari modi
Ci furono due referendum per l'abrogazione del sistema elettorale del CSM
Proposte ne hanno tante negli anni novanta che non furono dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale
Mentre quesito proposto nel mille novecentonovantanove sul sistema elettorale fu dichiarata ammissibile insieme ad altri due referendum sulla separazione delle carriere e l'abolizione degli incarichi extragiudiziari e magistrati
Ma la tornata elettorale che si svolse il ventuno maggio due mila non fu raggiunto il quorum del cinquanta per cento più uno dei votanti inizia senza due mila quella diciamo serie di
Chiamata al voto sui referendum che non raggiunge il quorum
E stessa sorte toccò altri referendum su cui si andò al voto il dodici giugno del due mila e ventidue cioè del ventidue anni dopo che riguardavano i stessi se semi
Quindi lascio da parte diciamo un
Un dettagli per il referendum
Ma sono sostanzialmente quelli
Temi sono sempre quelli che vi ho detto prima magari una maggiore diciamo attenzione questi referendum formula partecipazione dei membri laici e tutte deliberazione del consiglio direttivo della corte così di castrazione consigli giudiziari
E ma il sedici giugno due mila ventidue e mi avvio a chiudere il Senato della Repubblica approvato in via definitiva la cosiddetta riforma carceraria già approvate il ventisei aprile via dalla Camera dei deputati che ha comunque recepito alcuni aspetti previsti requisiti
L'aumento dei consiglieri a trenta consiglieri da ventitré venti togati dieci laici una nuova legge elettorale regole di funzionamento interno contro le correnti
L'incompatibilità rafforzata politica magistratura separazione di funzioni riduzione fuori ruolo in particolare felici assieme ci fu uno è stato previsto un sistema elettorale che prevede un mix tra maggioritario e proporzionare
Meccanismo elaborata fondamentalmente maggioritario con collegi di nominare ruppero proporzionale che per i giudici prevede una distribuzione proporzionale cinque seggi a livello nazionale per i pubblici ministeri il recupero di un miglior terso
Meccanismo complessa dove magari insomma
Se se capita la discussione si può anche esaminato la determinazione collegi avviene con decreto del ministero di Giustizia diciamo che la riforma scartata in questo senso andò però
Verso quella anche se in modo diciamo diciamo modo
O Complesso quella diciamo quella
Chiarezza due referendum andava comunque nel senso che dei referendum proposti fin dagli anni ottanta
Comunque quello che è un dato di fatto al di là di come si possa essere a favore o contro diciamo il quesito referendario
Che questa riforma finora ha ottenuto il risultato che sono ormai pochi passaggi dall'una all'altra carriera
Ma ha rimane il fatto che i giudici e pubblici ministeri sono rimasti insieme nel medesimo CSM i pm decidono sui trasferimenti di nomine e carriere dei giudici e viceversa e sono raggruppati nel medesimo correnti presentarci assieme
Dal punto di vista le foto diversi questo è un passaggio può essere superato con il referendum questo voleva essere un pochino un quadro così introduttivo della deve questa iniziativa noi abbiamo pensato soprattutto con ci siamo sentiti
Di fare una in contraddittorio con sei domande più o meno insomma
Adesso non è che stiamo
Eligibilty assurdamente avanzate da lui di ordine e diciamo per quaranta minuti e così
E poi e le vostre domande chiede risposte dei dei dei relatori allora Michele ecco cioè se avesse giustamente
No grazie grazie ad Andrea ore come consigliere comunale nel merito molto volentieri alla proposta di realizzare l'iniziativa con della CDL la ripeto quindi ringrazio i radicali di Perugia Andrea Maori per l'iniziativa che iniziativa importante perché io credo che tuffata dall'informazione e dalla consapevolezza niente re diciamo gli esponenti politici dei interventi diciamo Paolo contro dando un messaggio corretto a mio avviso inutili o avrei dovuto volentieri perché penso che sia necessario il dieci chiave vocazione anzi rivela pure prossima consultazione referendaria e quindi onirico molto volentieri ringrazio anche evitando il professor volumi e l'avvocato Gigliotti per la disponibilità quando gli ha rappresentato questa intenzione neanche comunicarle agli allevatori Corriere dopo un gravissimo favore quindi grazie per quello che riguarda i gruppi radicali fanno bevuto grazie
Grazie
Allora l'ultima cosa perché ho sentito forse però sotto proprio al Corriere
La legge e che a vostra disposizione in modo che su una lastra vuole leggere sul capo impedirebbe alle prestito egli Michele della parola grazie grazie io
Assoluto grazie
Aver accettato il nostro invito però come dicevate da teniamo nel momento nel portare
La classica prima domanda pervenuta da un pagliaccio perché votare sì perché votare no però rettificare in maniera un pochino diversa perché parlando con cosiddetta gente comune diciamo le sensazioni comunque sono state principalmente diciamo a chi impazzita degli orientali da votare sia mi sta simpatica la metropolitana votando no
E quindi diciamo un la decisione basata trasportata ma viene allargato è stata una cosa un po'che riguarda
Le carriere dei magistrati alla fine niente che cosa perché dovrebbe riguardare questa cosa a
Ora io in un'epoca in cui le le percentuali di persone che vanno a votare senza entrare questi al referendum confermativo che non a cuor quindi da un certo punto di vista dovrebbe lasciare anche maggiore leader sull'andare a votare ogni chiedo le ragioni lui dotarsi incrementare no
E però prima di questo perché la gente cetriolo verrebbero a verbale usciva di casa anziché andare magari al balcone dalla giornata fare una scampagnata scende papà potenzi otorino
In che modo può riguardare un po'la vita tutti
A cominciare dal professor nuovi sindaci allora
Quali sono le ragioni del gol dalle no
C'è narra giuridicamente le prime
Addirittura colossale
Questi che morbidezza degli attacchi approvata alla fine
Un disegno di legge varato dal Governo firma nell'ordine Nordio
Che non è stato modificato quattro delibere delle Camere neppure di una virgola e poi è stato votato
Addirittura c'è il Sean invitati parlamentari della maggioranza anche un po'centrale emendamenti e questa è la prima volta e questa è la prima volta che accade nella storia della repubblica e quindi in pratica che il governo sia appropriato della titolarità del potere di modificare la Costituzione che invece spetta al Parlamento Parlamento è scaturito un tappetino a un organo di nella e quindi ha notato un confronto e il confronto orientati insufficiente anche dopo una realtà anche per una certa fretta con cui il governo ha pensato dall'altra verrebbe prima ancora che scadessero i tre mesi previsti dalla Costituzione per la rappresentazione riflette succedendo e questo ha contribuito alla disinformazione alla scarsa informazione sicuramente e oltre a quel punto lasciatemi aggiungere un po'polemicamente
E lattuga imprevedibilità che è stato impedito il voto fuori sede cinque milioni di lavoratori clienti che avevano portato aiuti mio referente alle ultime europee a maggioranza parlamentare ha rifiutato di gran rilievo cioè farli votare Gasparri guardare perché mancava il tempo questa la bella motivazione c'è poi una ragione dinanzi sarebbero più ragioni di merito legati ai contenuti di questa legge che modifica da certi articoli della Costituzione
Non allora separazione di carriere che ne parlerò subito ma insomma il contenuto più negativo di questa legge è sostanzialmente lo smantellamento del modello costituzionale di governo autonomo della magistratura il che vuol dire indebolimento del governo completamente cura che deve garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati
E quindi l'indebolimento della magistratura nei confronti dei poteri politici
Questa è una cosa come dire estremamente negativa ora parleremo dei singoli aspetti
Come quello relativo alla triplicazione degli storici della letteratura e al sorteggio secco per l'individuazione dei magistrati che devono farne parte
Bene allora il PCC ma grazie molto disciplinato parola grazie
è un simbolico allora innanzitutto grazie agli organizzatori grazie ai radicali Perugia siamo sempre stati molto vicine e abbiamo sempre condiviso camere penali quelli che sono stati i valori che battaglie politiche dei radicali italiani di radicali Pierluigi particolare ricordo ad esempio che la la riforma perché oggi in discussione nasce comunque prendere
Le mosse da una raccolta firme che è stata proposta appena nel due mila diciassette quindi istituzioni di una legge di iniziativa Colucci lavorare dovremo rapporto settantadue mila firme grazie anche al contributo dei radicali che appunto ci hanno indicato
Arriva proprio sulla base di quelle numerose esperienze decretare che faceva prima invece il riferimento il il moderatore
Vengono subito alla domanda perché essi perché questa è una riforma che non è né di destra né di sinistra e alla riforma sono esclusivamente nell'interesse dei cittadini i governi passano
Ma la riforma costituzionale la prostituzione rimane una riforma di buonsenso è soprattutto diversamente da quanto tempo poc'anzi il io contraddittorio solo solo questa sera
Convegno non è altro che l'ultimo tassello dell'attuazione del giusto processo costituzionale che ci siamo dati del giusto processo
Che ci siamo dati con una riforma ben centoundici cioè vale a dire un processo che non è più distanti implicito cioè risalente al periodo fascista ma con la riforma del codice Vassalli come è stato detto poc'anzi nel mille novecentottantotto si prevede un processo che si informa su una era visione giudice terzo rispetto alle parti non è altro che appunto l'attuazione l'ultimo passaggio dell'adozione di questo modello processuale del legislatore ridare nel mondo
Siamo chiamati oggi a
Conferma la scena del del legislatore secondo me non solo soltanto perché questo venduto era una riforma bloccata anche perché costituzionale prete mi piace vedere in questo senso che appunto individuabile più complesso strumento democratico quindi far pronunciare i cittadini con lo strumento del referendum proprio conferma di quelle che sono scelte da parte del legislatore l'articolo centotrentotto ha fatto cenno brevemente il professori prevede sì quel meccanismo descritto cioè qualora le il delle maggioranze all'interno del Parlamento di essa a trovare una sintesi quindi aggiungere una maggioranza qualificata considerando a referendum confermativo questo ad esempio il caso della politica del mille novecentonovantanove dell'articolo cento undici quando c'è il legislatore propose la modifica dell'articolo centoundici arrivarono delle maggioranze delle maggioranze qualificate e non si non fummo chiamati a
Ad andare a confermare quella quella riforma ma lo stesso articolo prevede che qualora ciò non è possibile o meglio qualora ciò non sia avvenuto noi cittadini siamo chiamati
A dover confermare ovvero in una confermare
Il
Alcuna proposta forse proprio perché i nostri padri costituenti sicuramente i più illuminati di
Di qualcuno che non abbia avuto questa capacità di trovare una sintesi ha riconosciuto puntando i cittadini appunto la possibilità di supplire ad eventuali carenze nella sorridente delle nuove voglio solo dire una cosa perché bisogna essere trasversali che la caratteristica sia dell'Unione delle camere penali sia venti radicali dei radicali che hanno promosso questo convegno
Ha ragione il professor Volpi quando dice che questa è una riforma che passa direttamente da la proposta del governo non trova comprova però io e vi invito tutti voi sapete vorrei che andaste a vedere quale contributi degli emendamenti io guardate bene ve ne cito solamente uno
A capoverso dell'articolo centoquattro sostituire la parola almeno quindici anni di esercizio con le seguenti almeno dodici anni nove giorni di seguito di di servizio emendamento successivo almeno dodici anni in tre giorni di servizio emendamenti cioè quattro mila emendamenti dove si è modificato ogni giorno il rispetto a quello precedente per un chiaro fine ostruzionistico anche perché e qui concludo
Si è voluto cercare di post forse l'oste già questo tipo di riforma sono per interessi politici perché cioè questa riforma veniva proposta da questo governo arrivando addirittura a rinnegare i propri valori perché
Io non sono di destra
Questa riforma non è una riforma che il governo di centrodestra questa riforma è una riforma che sta nel DNA del dei valori tipicamente di sinistra e basta andare a vedere quelle che sono gli ultimi programmi elettorali negli ultimi dieci anni per vedere ad esempio che l'Alta Corte sta nel programma di governo perché lì nel due mila ventidue che la separazione delle carriere è stata proposte propugnata e anzi ritenuto ineludibile dalla Pd nel precedente governo mentre perché consultazioni elettorali ed ancora nel novantotto occorre con la Bicamerale D'Alema quindi è una riforma questa che appartiene culturalmente al DNA garantista che certamente Brindisi
E allora spogliare dalla caratterizzazione politica questo questo tipo di questo tipo di di elezione proprio perché appunto una riforma di buonsenso che serve solo esclusivamente nell'interesse dei cittadini
Grazie scusatemi ecco calzante ma
Con allora la domanda che poi Rambert prevista guiderà anche la separazione delle carriere avverrà divertire nulla terzietà del giudice
La sua attività decisionali anche garantire l'immagine all'imparzialità della magistratura
Secondo quello schema abbiamo detto dovrebbe toccare all'epoca era
Sì nel senso che è una questione di geometria processuale abbiamo detto che il codice processuale che è appunto l'ingresso della normativa costituzionale per centoundici che prevede un giudice terzo
Rispetto alle due parti
Il controllore cioè il giudice non può appartenere alla stessa organizzazione del controllato
Il Pubblico ministero secondo questo tipo di visione legislatore per Lombardo ancor prima la gestazione risale al mille novecentosessanta
Quando decidiamo con i quaderni di soggiorno cioè quando il più attenti studiosi del diritto processuale decidono di abbandonare limbo dell'inquisitore cosa cioè la la la prova si forma all'interno delle caserme decidono di bus dare ha una forma diversa cioè dove la la prova si forma nel contraddittorio processuale e ci sono dei momenti cioè quello della raccolta delle prove
Delle eventuali prove da valutare pronto giudice terzo per addivenire organizza conto perso e imparziale al di là di ogni ragionevole dubbio non può fisiologicamente quella sicura appartenere alla stessa organizzazione questo perché perché mentre il Pubblico ministero a una figura della normativa all'interno del processo cioè ricerca le prove anche eventualmente a discolpa trecentocinquantotto celere continuerà ad esserci
E c'era il continuerà ad esserci privo di sanzioni processuali disciplinari e parleremo dopo quando parleremo verrà
Dell'Alta Corte il giudice non ha questo tipo di funzione il giudice generalmente mossa costantemente accedere
Nella mente verificare se quel tipo di elementi che il Pubblico ministero porta a sostegno di una propria tesi
Ha le caratteristiche per poter addivenire ad una sentenza oltre ogni ragionevole dubbio di condanna nei confronti dell'imputato reggono
Il pubblico ministero esercita la pretesa punitiva dello Stato vedete sono due due ligure ontologicamente diverso
E quindi appartenere alla stesso tipo di organizzazione condividendole cultura formazione cultura vengono da non confondersi con la cultura della giurisdizione
Perché la cultura della giurisdizione
è un qualche cosa che appartiene o a tutti i protagonisti del processo giudice pubblico ministero
E avvocato ovvero appartiene solo esclusivamente nella definizione semantica della parola solo al giudice iuris dice quindi la dura la formazione le progressioni di carriera e soprattutto le valutazioni come è stato detto poc'anzi perché oggi ed ecco la struttura tipicamente italiana esclusivamente italiano all'interno del panorama europeo
è quello di prevedere che il controllore che condivide con il controllato la stessa lo stesso tipo di
Il caso all'interno della quale controllato giudica il controllore su quelle che sono le progressioni gli avanzamenti di carriera le valutazioni e capite bene che questo determina un un tipo di
Di contaminazione di condizionamento forse anche involontario anzi per l'ottanta per cento dei casi volontario ma che certamente non apparire quel tipo di decisione come una decisione giusta e quindi assolutamente sì questo tipo di iniziativa sicuramente renderà percepire al cittadino che verrà sottoposta a un procedimento penale che quella decisione che quel giudice e sarà sicuramente una decisione giusta e imparziale
Grazie o no
Allora io rispondo con le parole dell'avvocato Franco
Rientrando in gennaio italiani che il tartufo solitudine campestre ottimo greci riconosciuto ammette
Sul Corriere approvato chiaro ma non ho mai contro rimanga
Carriero un giudice Garimberti sulla decisione con informando il pubblico ministero terrà punto
è una mia amica non certo ad avere
Non vorrei deve essere diverso
Necessario rappresentano
Ciò che invece è la separazione punizioni diversificare l'unico accesso svolta dalle undici proporrà ed ascoltare pubblico e la sera nella parlare realizzarlo anche grazie alla verifica pare contenuti nel passaggio da un ruolo all'altro un assolo passato farebbe dal venti al ventidue per cento dei magistrati
Quando poi all'anno ridurre tra l'argomento forte che gli USA articolo centoundici sul giusto processo impone la separazione e allora collocarsi regionale ringrazia tedesca nell'anno successivo presidente anch'egli sa Caccia all'élite chiediamo che dall'inizio no
Ciclo che impongono al contrario recluta figurazione drammatica si farà
Quindi non si può scorgere sia da pochi giorni il timore che l'URSS avrebbe lasciato ANSA
Hanno corpo recava la scritta puntando o la legge Galli l'accordo il consiglio processo
Dopodiché c'è un un problema punto che la separazione legale generale allora intanto trovarne dalla separazione non c'è si fa acquisito
E poi viatico all'imputato tra della politica carta formazione
Il concorso ossia nel passaggio è una scatola vuota io se fossi sembra dottrinario domandare atto contento
Trascorrono pur
Il dice un problema loro che è quello della che ci sia sicuri
Se qualcuno un ombrello sorvolo popolare cioè quello che dice il professor Giovanni Lanzi andar bene sostengono grande guardi Silvano di guarda a un certo punto undici cd
Altrettanto vero che un avversario delle sarà separato o comunque sganciato telefonino diventino una sfinge sciopero del pubblico
A torna vicino al luogo l'ennesima sanatoria e
Il Pagliara il rischio assolutamente grave evitare e che non hanno trovato i cittadini
E anche l'incremento dei livelli
Grazie stiamo riferire un ottimo così replica posso
Musulmani no va bene fino portavano no abbia giurato accorrere va bene
Tocca a me Stoccarda
Da quello giuridico sentendo sentendo parlare ogni rassegna oppure diversità
E questo è il limite oggi quarto quando è avvenuto il parto ok quante persone trovarla lo stesso questa riforma può aiutare a ridurre i tempi dei processi
Inoltre nel ci sono problemi cioè
Allora
Funzionamento anche anche gestiva complessità riduce vorrebbero mantengono la riforma istituzionale decisivo all'originario disegno di mancare informatizzazione degli uffici al la in ordine Rognoni periferici uno
E l'ambulante che balletto sono primo diciamo mi sembravano ancora si discuteva parla C fa e e quindi anziché affrontare egli è
I veri problemi dei problemi fondamentali bisognava dirlo incentivi cittadini comuni dichiarava un'altra cosa quando soffermandosi al positivo servendosi fa al giorno assoluta
Sì allora
Secondo me subito
è chiaro questa riforma è stato dichiaratamente indicato che nella riforma della giustizia nel senso della della domanda che è stata poi proposta certamente andrà direttamente a incidere sulla riduzione del venti sull'efficacia ma io credo che sia il precipitato di di quella che è la riforma che stanno a monte perché la separazione delle carriere andrà certamente ad incidere sulla qualità della giurisdizione
E andando ad incidere sulla qualità della giurisdizione con un pubblico ministero che non è non ha non eserciterà più quel contro sulle decisioni del giudice soprattutto nella fase
Iniziale da parte delle delle indagini preliminari ed ecco perché non sarà mai un superpoliziotto come ammantata
Il professor Boschi andata perché finalmente i coniugi sottratto da quel controllo che dicevamo prima si potrà avere attuazione del giusto processo anche già in quella fase non come un appiattimento
Che le statistiche ci dicono essere novantanove virgola quattro per cento delle richieste del Pubblico ministero avremo maggiore efficacia e immagino l'ho già detto nell'incontro molto con il professor volti l'ultima volta immagino che proprio in ragione di questa oggi conquistata da parte del CIPE nei confronti del pubblico ministero
Ci saranno meno appiattimenti alle richieste cioè tradotto ci saranno meno intercettazioni perché magari quel controllo che viene fatto che viene rimandato alla fase dibattimentale viene fatto
In maniera proprio da parte del Gip così risparmiando parte di quei duecentottanta miliardi milioni di euro che siano stati costretti a pagare nel due mila e venticinque per intercettazioni magari destinare quelle somme appunto a migliorare l'efficacia
Della della macchina della giustizia oppure a concedere meno misure cautelari che poi si traducono in condanne per riparazione per ingiusta detenzione nel due mila e venticinque ventitré milioni di euro
Appunto puoi immaginare come Trento lungo però l'avevo avevo chiesto così riducendo in parte l'intervento su questo punto
E con la stessa sentenza che ha citato il professor Volpi la trentasette del due mila che si era chiamata a pronunciare su il referendum abrogativo del due mila quello che citava poc'anzi il professor per il il moderatore Maurizio prima di affermare quanto ha detto perché le sentenze leggermente
Esattamente
L'eventuale abrogazione quel referendum abrogativo in particolare del passaggio delle funzioni a per inciso già nel due mila quando si passa parlava di funzioni indovinate cosa diceva la magistratura le stesse identiche cose che dice adesso
Se la funzione seicento cambiamento di funzioni Serena drogata la norma che consente il passaggio dall'estinzione il Pubblico ministero ritornerà sotto l'esecutivo cosa che non è stata non è successa neanche dopo la carta
Se passerà il referendum abrogativo andremo sotto il controllo della della del Governo non è stato per ventisei anni non è stato neanche nell'ultimo
Nel passato con la riforma cantante quindi queste agitano sempre gli stessi livelli di pericolo che poi alla prova dei fatti non viene non viene viene sostenuta però dicevo al punto quattro con la sentenza dice testualmente
L'eventuale abrogazione che discenderebbe dall'approvazione del quesito referendario non appare in grado di realizzare dando un minimo un risolutivo un ordinamento caratterizzato da una vera e propria separazione delle carriere dei magistrati e detenzioni giudicanti e prevedibile obiettivo verso che richiederebbe una nuova organica disciplina suscettibile di essere introdotta solo guarda un po'cosa si vedrà nel due mila attraverso una complessa operazione legislativa animatrice costituzionali cioè passa colui il quale aveva voluto quel codice colui il quale atto propugnatori quella riforma dell'articolo centoundici andando a delibare sull'ammissibilità quei per quesiti referendari dice ma guardate io non non vado questo perché il l'eventuale ammissibilità rende quesiti referendari va bene ma bensì non pensate che risolverà
La questione è semplicemente abrogando perché per poterlo fare occorre una legge costituzionale che come tutte le leggi costituzionali
Disciplina una cornice di di di quelli che sono i principi generali fondamentali demandando guarda leggi ordinarie quelle che sono delle varie leggi dotazioni d'altronde l'ultimo articolo della legge si tratta e credo che ne parleremo da qui adesso
Riguarda appunto le leggi di attuazione a quelle che sono le modalità elezione dei componenti del CSM relatore
Perché grazie
Una è un aspetto cioè
Sono
Magistrati dalla
La necessità
Citazione
Allora viene vinciana troppo una possibilità supera generazione correnti magistratura risultano
Stefano
Ecco vicino certi magistrati sofferenza
Continuano a essere ma così
Azzurro
Sorge analista allora noi sappiamo missilistico opinione diciamo
Domani
Va bene tocca ai sensi del
Allora intanto il sorteggio che è stato ritenuto da questa proposta referendaria lo dico subito questo una cartuccia al professor parte di quella che è la nostra proposta di legge d'iniziativa popolare noi non l'avevamo previsto poi però quando abbiamo letto la proposta governativa e abbiamo anche altresì come è stato detto da chi ne ha fatto una domanda constatato quello che è successo nel recente passato che tra l'alta cucina tanto recente non ebbero di Londra un attimo e a fronte dell'incapacità della magistratura
Di dotarsi di una
Modalità elettiva che potesse contemperare quelle che erano state le accertate acclarate degenerazioni correntizia e quando parlo di acclarate faccio riferimento ai primi interventi capogruppo vari Presidenti della Repubblica
Napolitano Mattarella tanto per citare appunto gli ultimi degli ultimi due
E l'unico modo per porre rimedio a quella che appunto e tutti a tutti noi in onda come il lo scandalo Palamara
Non parla dello scandalo Palamara perché credo che
Ne abbiamo sentito di tutti quanti più o meno ormai lo conosciamo tutti anche se non vogliamo conoscerlo azionisti queste conoscenze perché siamo stati bombardati proprio appunto una cosa un po'diverso
Palamara il dottor Luca Palamara
Fa il concorso in magistratura nel mille novecentonovantasei assumere funzioni al luglio del mille novecentonovantasette come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
Quindi diciamo che nel mille novecentonovantasette il dottor Palamara stava cominciando a muovere i primi passi
All'interno dell'Anm
Dicembre mille novecentonovantasei presidente del Consiglio Lamberto Dini sale al Colle presidente Oscar Luigi Scalfaro e dice presidente qui abbiamo un problema di degenerazione correntizia e di degenerazione all'interno del CSM occorre riformare mille novecentonovantasei Dini non mangerà cotechino perché verrà accadendo cadrà a ridosso delle vacanze di Natale ricorderete che poi subentrano a carico
Però il problema esisteva già nel novantasei quindi dire che il problema è solo va che certamente Lannister è la punta dell'iceberg varrebbe la pena che aveva substrato
Già punto risalente nel tempo ma questo perché perché le correnti all'interno della magistratura apro una parentesi
Io sono assolutamente ardore di ogni forma di pluralismo
E le correnti all'interno della magistratura sin dalla loro per la sua costruzione prima non si chiamava MM sia
In un altro modo ma già quando all'Associazione nazionali magistrati nacque sotto il periodo fascista hanno contribuito a costituire un contrappeso alla un'informazione di pensiero che all'epoca il periodo autoritario o fascista imponeva e successivamente hanno contribuito abbia aumentare quella che era il pluralismo
Per il tramite di sentenze e interpretazioni giurisprudenziale che hanno aiutato a riconoscere i diritti e le garanzie dei cittadini penso ad esempio alla riforma sullo Statuto dei lavoratori penso ad esempio la riforma del diritto di famiglia quindi ben vengano le correnti
Ma quando questi vengono centro di potere come tutte
I centri di poteri del genere allora cosa rischiano i concorrenti Nm si chiamano si chiamino bocciofila di Ponte palle ceppi è la stessa identica cosa e il centro di potere che fa perder autorevolezza
Quindi determina questo tipo di risposta da parte del del del del del legislatore ma perché perché centoquattro
E anzi scusate il centocinque che disciplina quelli che sono le attribuzioni del CSM dice quello che è il ruolo dei componenti del CSM che devono andare a scuola
Una valvola di alta amministrazione assunzioni promozioni
Eh ho capito però ha domande complesse qualcosa ma devo pur dire infine magari dare lo stesso spazio alle alle aprirebbe nella sintesi però qualcosa bisogna decidere in un senso di cioè di concretezza
Quindi le funzioni che vengono assegnati appena dal dalla Costituzione componenti del Consiglio superiore della mente la magistratura
Sono delle funzioni vivere amministrazione a di alta amministrazione e questo non lo dice l'avvocato che tre piloti
Lo dice la Corte costituzionale con la sentenza a centoquarantadue del settantatré abbia come norma ce l'andiamo a leggere tutti quanti andiamo a Lecce chiedo scusa da centoquarantadue del settantatré che chiamata riuscirà a decidere sul conflitto di attribuzioni che era stato sollevato dal Consiglio superiore alla magistratura ed un caso di dipende la magistratura la corte costituzionale dice no CSM tu non hai questa questa funzione di rappresentanza questa luce rappresentanza non ti appartiene
Non c'è un organo di mera amministrazione e allora il sorteggio
Se per il nel le decisioni sull'avanzamento e la progressione di carriera e ritorneranno a essere esclusivamente meritocratiche e non basate su quell'appartenenza a questa o a quella corrente io mi chiedo e vi chiedo
Se è un magistrato quotidianamente può comminare la pena dell'ergastolo
Se un magistrato quotidianamente può decidere le sorti di una famiglia se un magistrato quotidianamente può disporre di un patrimonio di un'azienda
Vogliate vorrei vogliamo pensare che non sia in grado di dire se l'avvocato Pietro Gigliotti ordo torpedo Gigliotti nel della trasposizione
Capodieci sentenza diranno riformate nove al merito di dover pare quello scatto di carriera oppure il signor dottor Mario Rossi che invece l'ha fatto e però scatta la carriera in quanto appartenente a una corrente magari che era quella che che quella che governa il sorteggio mira a restituire meritocrazia e mirando a liberare la
Stessa magistratura da queste correnti qui da queste correnti quindi ben venga perché non è il sorteggio dei Cinquestelle uno Palermo e andiamo a serpeggiare tra novemila magistrati che sono degli eletti in questa sala ci sono dei magistrati e ci potranno testimoniare quanto è difficile passare il concorso in magistratura Luca per più di un ingrato per esempio di poter passare concorso in magistratura
Un'ultima cosa sulla lista non è propriamente così nel senso che rimane sempre il la funzione di garanzia attribuita anche mediante l'elezione dei componenti laici perché i componenti laici
La cui elezione verrà effettuata tra componenti tra un numero elevato il ministro nord ha già detto che dovrà essere quattro volte il numero dei sorteggiati dovrà intervenire attraverso un meccanismo di maggiorana
Za qualificata attualmente chi vorrà opporsi è nella legge gli addendi elezioni del CSM
Ieri avere Festivalbar
Normale dello stile sbaglia lascio tutto il tempo che lo sia
Attualmente i componenti laici del CSM vengono eletti con una maggioranza qualificata tre quindi in prima e seconda lettura e tre quindi di tutti gli elettori terza e quarta lettura
Attualmente questo tipo di di questo tipo di direzione viene come dire aggirata semplicemente perché viene attribuito ad ogni singolo componente laico la casacca di questo o di quel partito quindi ci fa il sì componente della lega ci fa il componente del non sarà così perché nelle prime indicazioni che sono state date io le ho lette magari avrà modo di codificazione il ministro Nordio ha detto che con la legge di attuazione
Si prevederà intanto il numero di quattro volte superiore a quello che è il paniere che poi dovrà essere messo dal sorteggio dodici dovrà sorteggiare la
Il dieci componenti del CSM o gli altri componenti dell'Alta Corte ma che fanno parte
Della di della società civile cioè di di avvocati e di professori universitari perché sei
Io Mauro o se guardiamo o dove si incrociano dove si può essere estratti all'interno della
In quel vuoto non andiamo mica rappresentare le nostre rispettive categorie noi andiamo a rappresentare semplicemente la Societ
La civile ed è proprio in quel momento che si verificherà la sintesi all'interno della del Parlamento che è il cuore della democrazia
Cioè sia le opposizioni che la maggioranza proprio in ragione di quel meccanismo quadruplicato di maggioranze dovranno indicare la lista dei quaranta
Dovranno trovare una sintesi perché PD non vorranno mai che ci sia all'estrazione di di centrodestra il centrodestra non vorrà ma anche che ci sia il pericolo che che vengono eletti solo esponente del PD quindi pentolone
Bene sono andato un po'lungo visite era giusta sono abbastanza
Sì sì sembra quasi tutti sarebbe no va nel ribollire programmi per responsabilità spiega distrutto dall'alcol dice
Fotocopie
Lei votare pauroso sino
No sì sì sostanze devono situazioni regionale otto virgola otto e giusto avrà falso lo avversava
Allora una una questa velocissima sulla dal sette del due mila ma nel merito organica disciplina e Chirilov organizzare
Azionista di farsi sincero contrari cinquanta barbone la signora coltelli ordinari toccare la Costituzione e quindi bazar al indicata dai cattolici Giorgio Lattanzi Enzo Carella circa
Istituzionale anche nel momento in lo spirito del nuovo codice di procedura penale
Ma anche a Ramallah migliori
Icardi Cicerone assieme via
Risolve giuridica e degli avvocati degli abitanti vere comunque ci sarà una una saranno stati scelti dal Parlamento
E allora il cervello allora facciamo dice
Condizionare no ma maggioranza
Negli numero vivente della quindi concorrenzialità tutto è rimandato alla ancora una volta la maggioranza uniti sicuramente è indubbio che in Borsa davanti alla politica indicare il Consiglio
E concorrenti concluso migliorare ora io non sono stato eletto da un partito da nessuna Durante il ventinove con l'Orchestra di sopra e ci tengo
E il Bardo virgola sessanta per cento dei colleghi parlamentari appositi ci fosse un confronto tra maggioranza e opposizione
E anche una come saldarsi non che potevano essere lunghi Baldini do appunto sia una burocrazia questo sarà garantito francamente non lo so un invito non vorrebbe essere sicura maggioranza assoluta
Cosa tra la nostra politica già all'interno sparo e quindi che quella possano infatti eventualità come dire
Di orientamento patrimonio vicino a quello della maggioranza
Ma ma pure Berlusconi operativo dallo straniero raggiunta
Una mossa documento giugno arriveranno generale diciamo no solo verificare come del suo un ordine comunicazione democrazia il circoscrizionale una avvocato novantuno
Insieme alla rassegna sappiamo
Rapida scomparsa
Non non riuscì incidere costituzionale perché mi dice rivedere il sorteggio io incidere costituzionale
è totalmente in contrasto con lo standard europei fissato il Consiglio d'Europa e davvero l'uomo
Il Guardasigilli consigli utilizzate verrebbero e vorrei ringraziare servito o come oggettivazione accorpare mila persi con il sia
Comando operativo viabilità da sarà e viene dirà urlare
Quindi nell'entità grazie
Nuovo killer ci sarà
Io ero siano essi mantenuto
Uno che bravo Turci Drogba Stibbert orientata Borrelli grazie no da insomma come dall'ombra ha dovuto all'ultimo pongono era in ospedale rappresentare forse direttore della sanità pagare
Sono guardare così non è un organo giurisdizionale non non parità svolge un'azione di governo della magistratura gardening Arrighi che nella negli interventi per garantire capacità
Quindi non ci può andare chiunque ne deve essere scelto il realismo parte
Lo
Quanto
Il gondoliere
Aggiungo che morbidissimo allettato devono avvertire che si distingua tra associazionismo l'associazionismo e decide di almeno venti delle operazioni
E l'Associazione dignità ex capogruppo positivo
Perché non solo ma inserito nella realizzazione dal punto globale dalla l'applicazione della di possibili ma non faceva perché venivano per ritirare della e quindi quando delle indagine venivano va bene politico forte vivono Mario alla Procura di Roma Berlino marginale ed alcune dedicati molto questa operare la signora a deporre che hanno modificato il proprio o associazioni chiamare Carboni rinviando il procuratore americano dove andrà
Da noi invece parte giornate degli articoli intanto io meno rischia di leggersi voluto appunto sindacale corporativi no unioni dalla politica gendarmi
Verso verbale più godibile e meno invece genetica sindacale pubblico da
Questo organo Hammond
Essere trasformato virtù del lei ritiene che
Posso portare la mia testimonianza solo una parte alcune
Evolve presuppongono un pronto e un ancor giovane volta assicurava e gorilla incisivo per orientare la scelta prima legate discipline dilungarmi
Quindi un forti cioè non solo arrivarono
Guardate d'attenzione ci sono in negativo magistratura
Ora negativa la politica associazionismo no ce ne sono altri individuarli bombardieri siamo collocato dice
A a continuità purtroppo la sua corte Segal nazionale arrivate portare avanti un altro come dire operazione e giornale allora ottantacinque marginali
Che ingovernabile i procuratori della Repubblica relativa uomini politici che avevano un problema distinzione
Parafrasando il sapere parroco dimostra tradurre superiore gli altri cinque ci sono virilmente della il di disciplinare
Un altro uomo figurativa un borghese C barra lordo grazie a un programma partitocrazia e allora vorremmo arrivare all'assessore all'Istruzione impianti insieme dovremo sorteggiati
E lui notevolissima aperta assurdità attratto raggiunta
Sicuramente nomadi viene naturale
Questa
Cosa
Organizzata grazie è a servirà quasi
La politica conservatrice e reazionaria
Perché la convenzionale spiega Morris ripubblicare per la prima volta in diciamo ricordarle altro dimenticato una Sonnambula di nuovo di rilievo costituzionale che dipendente della della all'interno e allora sarà un organo di rappresentanza politica mai no non dice forte ora una nuovamente
Nella nella sua rappresentatività
Garganico perché doc
Sì o imporre
Sì tra l'altro cioè dagli ambulanti se
Centralizzato farlo laddove si
Allora pulite proprio allora operare una capillare delle gru funzionare e l'istituzione dell'altra curve disciplinare a cui viene affidata alla competenza schizza disciplinare nei confronti dei magistrati oltre divergenze cosa impensabile
Credo New
York grande cordialità disciplinare vuole
Ho guardato decreto cinema pre-Consiglio halloween logico perché era ormai disciplina non erano maturi
Ma ci sono vari quegli uomini
Questo quindici già
Si può fare nuovo decisionale
Di
Tranne quelli di Carrizo consolidato
Vogliamo far passare
Ovvero dare al principio ed i cinque virgola creare dieci quindici che incide già assolutamente no Giglio Piero osserva
Si corre oggi il due virgola il www punto la ringrazio
Quindi
Disciplinare fuori o indicazione violazione di legge articolo centoundici Kovacs e da da è ritorna va bene acqua terzi magistratura speciale no sarebbe un diritto per i magistrati che ordinari perché la legge obiettivo
Quanto
Con la voce sarà da
Anche i veri motivi di merito con lui quindi per motivi di legittimità sicuramente quindi non dedicata malata
Soltanto l'ordinanza pressappoco cioè quel grande pieni poteri soltanto che italiano ruolo nella comunicazione porcellum anche una
Naturalmente i magistrati nove tanti anni fa parte al giudice lucidità degli uni o degli illeciti disciplinari gli unici
Da a passare la separazione delle carriere
Ma la cosa più incredibile che qui rinnovi potrebbero da venga acquisita esistono provenienti dalla Corte di Cassazione quella allora con
Ma significa
Solo
Scarsa di Cutler attualmente meglio c'è una minoranza nella planetaria carogna ciclo del minimalista sono uguale chiede l'intervento di un valore centosei novanta soltanto il verbale di elevate dimensioni è riuscita a casa e non vorrei proporre quell'antica in generale dal verrà ogni riunione pacifista talaltra ma perché Mangia Marco a
E fax chiare va Fornara gerarchicamente erano Donata decisione rivelata una intorno al sarebbe un enorme
Pietro cinque tanto il bello di rimasti confronti ma perché ci conosciamo e sappiamo quali sono i nostri cavalli di battaglia ritenuti i punti deboli come in questo caso devo dire che non mi convince affatto nessuno degli ebrei oltre punti a contro istituzione della Alta Corte intanto è un vinti costati all'arte
Anche se professor diritto costituzionale nessun giudice speciale che viene istituito perché viene introdotta con norma di pari rango e quindi su questo credo che non bisogna aggiungere nient'altro anzi questo tipo di introduzione costituzionale
Da a dare proprio copertura costituzionale appena anche già un giudice speciale perché già da un po'di tempo venire estetici
Il CSM subendo le pressioni disciplina la corte costituzionale lo stesso CSM giudice è un organo giurisdizionale quindi senza copertura costituzionale quando si giudice speciale
Con questa previsione costituzionale viene letta pari dignità e stile
Con lo stesso tipo di fronte a un giudice che nasce da
Di ridere a decidere
Sulle questioni afferente la disciplina sottraendo orale competenza dell'articolo cinque centocinque come dicevamo prima perché Rino
A trentanove ripetutamente venticinque rientrano della vecchia DC fino adesso sono state espone né si prevede l'istituzione della corte perdere
Mi aggancio delle domande fa riferimento alla situazione per cui è stata scelta dalla cordata occorre che l'Unione delle camere penali se qualcuno vorrà nel parcheggio di andarlo a vedere la prugna sin dal mille novecentottantanove cioè da quando l'abbiamo punto
Studia visto la riforma del Codice di procedura penale quindi abbiamo visto che necessariamente se sono giudici giudice appartiene a un organo diverso da quello del PM non può avere la stessa disciplina
Perché intanto non è vero che padana appena perlomeno per lavorare ride superficialmente degli dello sfrenato individualismo dipanava la Marine quel momento rappresentata sì
Quale Presidente la Ariel riposto nell'aria apparteneva ma le frane li danneggia
Rappresenta il ricorso di un unico violino dimostra la era componente del CSM
Appartenente all'area di Windows è nei vari miliardi che abbiamo ormai riconosciuto nordico miliardi dello dello champagne che sono scritti su sono riportati su un bellissimo libro che tutti noi possiamo andare a leggere la colonnina viva vanno
è un fenomeno che riguarda tutte le le le correnti cioè Panama si interfacciava contenuti i magistrati appartenenti a quelle interminabili corretti e partita quelle che erano le nomine oggi Milano io domani Roma dopodomani l'altro perché era questa la logica e in quelle già
Sono emersi oltre settecento magistrati è l'ora di il procuratore generale presso la Corte di cassazione titolare della
Potere disciplinare onde evitare di far venire giù
Quasi Darsena una buona parte della magistratura autorizzate a quella che Pietro Gigliotti definisce forse qualcun altro una dispensa papale cioè l'approvazione non costituisce l'illecito disciplinare e questo punto per elegge un capro espiatorio e quindi come vedete dal punto di vista disciplinare non avere alcun tipo di autorevolezza
Ma lo sapete che
All'interno della magistratura negli ultimi due anni sono stati presentati novantasei gli esposti
Di questi novantasei solamente nove
Hanno avuto una sanzione disciplinare cioè indicati sono stati o affiliati del clan all'interno appunto della valutazione preliminare
Oppure sono arrivati hanno hanno nuove sanzioni di queste nuove sanzioni otto sono stati
Rinviamo al centro letto quello che è stato appunto dichiarato da parte del professor più un altro con il trasferimento e stavo parlando immuni dei nove casi che sono stati decisi di
Sanzioni disciplinari conseguente dei procedimenti penali promossi nei confronti di questi magistrati alla questione rammendo pubblico e la questione dei magistrati milanesi che hanno avuto una pubblicazione sfreccia dividere sul sospeso
Di quello che era l'attività dei vestiti da angeli è stato centro
Quindi vedete da un punto di vista di referenzialità e di credibilità di autoreferenziale di avere in salita e di Grillini da è ovvio che quel tipo di uomo non aveva perso e allora i legislatori introduce un organo Esterno
Che non di Milano individualmente in contrasto comprende terzo punto che diceva che i magistrati si differenziano sovvenzioni le disabilità in maniera specifica che la produzione di Cassazione esibirsi matura solo all'Oscar Luigi Scalfaro determinati
Silenziosità appunto di servizio determina l'accesso effettivo via
Nella previsione all'interno dell'abitato di una componente in vista serve proprio ad impedire che anche lui benissimo di recupero corporativistico all'interno di quell'altra Corte cioè fatta solo dal giudice solo da pubblici ministeri quando si va a giudicare o giudici e pubblici ministeri si appunto mette in atto una sorta di conserva
L'azione della categoria altrimenti tradotto se l'avvocato Gigliotti dovesse commettere un illecito disciplinare viene promosso un procedimento disciplinare ma non dirlo del consiglio dell'ordine degli ovviamente già cui appartiene ma procede verrà sottoposto a procedimento disciplinare di fronte un consiglio distrettuale distrettuale composto dai componenti del consiglio dell'ordine del in questo caso perché sono iscritto al Consiglio dell'ordine di Perugia di termini o dispone proprio per evitare che ci sia una giustizia domestica che appunto la causa di quello che ho descritto poc'anzi cioè
Di una totale generazione all'interno del CSM nel nel del fenomeno Palamara che già avvenuto ha vinto grazie e quando si dice da ultimo e la composizione potrebbe non avere privi di legittimità o comunque si presta attenzione in costituzionale al pari di quella che viene dalla legge tradizione dei componenti del CSM mi pare che questa riforma costituzionale
Mica sono
Sopprime la Corte costituzionale
Cioè qualora la legge attuativa dovesse non soddisfare quei criteri rappresentativi o di necessarie rappresentatività tanto qui quanto per il discorso della composizione del CSM evidentemente ci si rivolgerà alla Corte costituzionale che della che con la norma incostituzionale quindi vedete contrappesi continuano a esistere esistere in un senso di equilibrio fra i poteri dello Stato
Praticamente
Domani
All'avvocato
Adesso diciamo utile ma c'è una sfida
Gli assunti
è stato adesso singoli qualcuno sta dove
C'è ancora a casa
Tutto sommato basta
Va bene
Va bene sarà impegnativa
Caldissimo addirittura gravi della Presidente chiedere sicura sicuramente del contenuto della riforma francamente
Per rispondere a questa provocazione ragionando per assurdo perché senza neanche mai grazie però ritengo che questo tipo di di riforma rispecchiando per persi tre quarti uscire con la proporzione
Quelli erano le indicazioni che l'Unione delle camere penali avverrà
Tracciato con la legge iniziativa popolare due mila diciotto che sostanzialmente la ricavate anzi la migliora perché ad esempio quando si è parlato in maniera dedica adesso non se ne parla più o almeno si sono resi conto che di fronte a una richiesta l'evidenza di quell'articolo di tesi e il dalla la la controprova rimane totalmente assente cioè la sottoposizione se il Pubblico ministero esecutivo certamente questa riforma ha ha ben chiarito come l'ordine magistratuale soci e requirente e giudicante continua a essere organo totalmente indipendente autonoma dalla dalla dagli altri organo dello Stato e lo dice non sono modificabili centoquattro ma soprattutto non modificando il centododici così andando a dire che non ci potrà mai essere un problema di obbligatorietà dell'azione penale di sottoposizione del pubblico ministero all'esecutivo tradotto il ministro non programmabili dal Pubblico ministero
Quindi sicuramente bene in questa questa riforma è una domanda
In Parlamento e non solo maggior rispondere secondo in termini generali del quindi è stata anticipata che cosa non mi piace non mi piace che non ci sia stato una sintesi che poteva esserci come c'è stata nel novantanove non mi piace che per mere logiche di appartenenza politica e di rivendicazione di un minimo di visibilità politica si stanno piegato in un contesto che totalmente ormai liquido ormai
Di di poca consistenza culturale
Una riforma che come ho detto all'inizio del mio intervento e quindi conclude in questo senso nel senso di circolarità
Non è una riforma vide sinistra la riforma di buonsenso è una riforma per i cittadini ed è una riforma soprattutto perché serva a restituire credibilità mia esterna ma soprattutto interni alla magistratura nell'istituto che su questi temi che prescindono dall'appartenenza di un'etichetta politica o di uno schieramento di ordine professionale
Valori di natura costituzionale avremmo dovuto essere un po'più responsabili per cercare di trovare una sintesi ci porterà appunto comunale persone miglioramento
Di una giustizia che necessità di essere più giusta
Paolo
Tra
Varcano
Conosciuto Lazzaro
Neppure il riferimento genuine scatola vuota all'audizione
I titoli
Sì forse con legge ordinaria cercate di Garinei da a una sì farà poi bisogna vedere come artistica di quello come
Si occupa della partono posizione conta magari poteva la regola allora delle come la va considerata la nell'arco
Consigliere la separazione delle carriere sui fondi lega come un contentino indica ricorsi interessa a Strasburgo di Livorno maggioranza compreso o una sola volta c'erano per lo smantellamento dell'organo di governo date le implicazioni che anche una grazie i costi
Precisamente saranno uomo conta e poi ci sono e
Quindi allora nominato ministro dell'istituzione del merito nel merito va bene
Non va bene il magistrato ma
Vorrei chiedere ai loro rappresentanti va bene all'incapacità
E allora
Perché l'istituzione va oltre il dopo terremoto nel bene quel senso di devoluti indebolimento del governo allora vietato e indebolimento ad allertare avvenuta e allora Carducci sollevarsi anche il verificarsi ma io rimane il calice che si chiama vengono
Dior affatto rilettura afferma secondo me
Quelle che serve a disciplinare d'accordo angherie agitato intervenire su Bach terreni che uniscono esercizio delle convenienze al magistrato
Volitiva ancora andare ulteriormente uguale nella stessa direzione il Governo e la maggioranza parlamentare ma quando mai mai quale allora si può accettare di ora dall'indicazione al cinque indovino il quale caro petrolio dalle ceneri inventario Micillo svela magistrato competente determinato undici e ancora non inviano armi se Vincenzo giudizi non serve non pubblica si sporcava
Che la Presidente del Consiglio
Del Brennero mille dichiarò guerra veramente veridica unanime dono concretamente a verificare
E allora dovremmo era a fare una legge elettorale sia della legge ordinaria ma dovevo via apertamente quelli disegni di legge elettorale quando Diego ignorato poteva essere giustificato è antidemocratica e contiene gravi profili di illegittimità opposizione
Dice no calcio seconda cestino e possono annullare delle riforme guida venne sorgono nessuno
Il ministro
Vorremmo per le vostre domande le risposte dei nostri relatori sballo di prevedere perché vorrei che stiamo per radio radicale
Il giorno loquaci sembrerebbe proprio con quella legge che
Vorrei vuole raccontare la vicenda sì indichiamo
Sono grazie
Gli interventi
Io dissi forse no battuta ma verso perché io sono un ex pubblico ministero che ha svolto la funzione di pubblico ministero
Dice e sono Veduggio senso giudice
Eppure occupa giudicante sono guardarsi da otto anni in Cassazione quindi praticamente indica
Ripeto verso magistrato praticamente Carlo forse me stesso sospetto
Siccome sono ex pubblico ministero figuriamoci e cosa devono essere
In realtà vuol dire questa esperienza mi fa riconoscere in questa migliore formazione che un paese sperare magistrati perché sente ha detto prima sottogruppi argomenti o di non conoscere o magari anche legalmente in forma il mo'il fegato i reni protetta beh vive una prospettiva e quindi un approccio
Fatta questa premessa allora io devo dire centodieci seriamente sofferenze considerato poco
Il format devono essere innanzitutto dissentire dalla tesi vetustà di formaggio cinque Sergio assolutamente nulla accidentalmente parliamo del sorteggio io non sono valse tecnicismo che mi rendevo indici singoli della costruzione mondo abbiamo verso altrove abbiamo andare dovrebbero costruzione dello spirito del dai nostri vicini Castra dobbiamo capire con questa riforma quale satanici
E allora se questo diciamo così vero
Propongo questo paradosso diamo un permesso concesso che il sorteggio finalmente libera i magistrati meritevoli e finalmente magistrati devono diventare
Del tribunale in vendita luogo ad un altro che invece
I posti dire aumentare saranno circa un trecento
Fra senza una procure l'effetto per i cittadini guardi sul rifornimento idrico ed elettrico siccome presidenti di tribunale ritorna distesa
Come se fosse amministratore Velardi Adriano insomma purtroppo i presidenti di tribunali non possono incidere più di tanto sull'organizzazione e funzionamento di un tribunale sapete perché perché le risorse mezzi luoghi la costruzione in stile mia figlia al ministero
E il ministero funzionale e oggi non fa generale la
Quindi se anche per ripararsi il sostegno delle nera il merito di magistrati andrà conferiti decrescente profondità capisce per poi un giorno sarà
Vi ringrazio de tutti i magistrati che potrebbe sfida quello di i volumi quelli meno
Invece vanno in tribuna perché ci potremmo scegliere sulla porta
Del presidente tribunali o dell'altro dicono
Ma per fare il resto ed è il motivo della mia abitazione andiamo a vedere si fa il pranzo che si fa pagare al cittadino a mio giudizio e la separazione venga
Devo dire che anche il nuovo dice Roberto no la funzione non niente già coordinate della la separazione delle carriere nel giudizio e il male maggiore sovrappasso Falsetti dico perché vi dico cos'è oggi magistrale cosa sono stato io combatto
Quando sono entrato in programma a Roma mi raccomando i rigori invernali ricercare veri ma perché mi hanno detto che c'è una cultura della giurisdizione e devo dissentire dall'avvocato giorno dice però la sezione fino la cultura della giurisdizione non è soltanto l'applicazione perché se no la cultura l'avrebbe voluta reale penso che conosciuta la cultura della giurisdizione e applicare le regole alla ricerca della verità e la ricerca della verità in questo sistema e non umana c'è passava ma la fa il giudice e il Pubblico ministero perché appunto il Pubblico ministero non è un ricercatore del collega come avviene nel sistema accusa Corvo
Ma è un magistrato che deve accettare la sfida mentre invece l'avvocato legittimamente
In un processo a ci fossero delle le prove proprio assistito deve concludere chiedendo l'assoluzione e mi fa bene il Pubblico ministero non so sederi land Rover sono a favore dell'imputato per richiedere la soluzione
Del racket la condanna solo se ritiene tutte le prove sono a carico dell'imputato e il giudice dice l'avvocato Attilio il controllore anche il Pubblico ministero allora il giudice dice la verità tant'è vero che esiste un articolo che cinquecentosei del Codice di procedura che imbottiglia giudice quando è indispensabile per poter decidere eppure per poter decidere significa sia in senso ricorda sia nel senso di assoluzione il giudice puntuale in ufficio decisivo della c'è l'acquisizione degli atti questo vuol dire che il giudice ordina mentre che fa l'arbitro come a volte si nelle vignette di propaganda vorresti avere un arbitro che indossano versata di una delle squadre no il giudice condividere con il pubblico ministero la cultura della giurisdizione e vengono di stringo il ruolo che il Pubblico ministero eccetera quando sono entrato mi hanno detto cerca l'abilità mi hanno detto fai tutto quello che fa il giudice ancora prima dei compagni giunge nella fase delle indagini state Fabio comunista fase da quando il giudice c'è del resto è la notizia di reato scritta perché se trascritta detestano tizia di reato parlare perché c'è una magiche a difesa perché se la legittima difesa l'avvocato anche se non c'è non processo
Del questa sera c'è un pubblico ministero di turno a fare l'audizione Chiavenna egli Milano-Verona edizioni Carlo sapere dal Pubblico ministero
Verificare se ci sono i presupposti e razzista se non ci sono mentre Baggio una giudice dice la polizia avvinghiarsi la mia conclusione
Perché oggi cogliere
Un pubblico ministero che anche gli scettici
Quindi il primo difensore del sistema giudiziario che come fare ancor prima che compaia l'avvocato difensore la domanda di voler far operata pure oltre al chirurgo solo quella scarso il pubblico ministero giudice gratis ci volete rinuncia se ci vorrebbe rinuncia fare ma separazione carriere l'ultimo punto perché mio immagino si dice tanto la legge l'ordinanza a parte il fatto che c'è scritto vissuto condotta della legge proprio se si farà sarà azione
Ma l'enorme non vivono soltanto nella scrittura dicono anche nello spirito delle persone se si crea un ambiente in questo caso si pregiudiziale
In cui si chiederà clienti forse
Così l'avvocato dell'accusa
Sappiamo rendendo inutile come giudice già dato che entrambi detiene si sentirà rigidità ad agire come avvocato
Personale
Però vengono cioè non vale domani
Domando
Citato allora a Sanremo prima vuole il nuovo
Comunque
Allora chiacchierare
Riguarda i allorquando
Cioè qualcosa in questa riforma contro il il Pubblico ministero diventare cellulari magari facendo un corso
Domando in questa riforma
Quando nessuno mosse che veramente parte diciamo una speculazione un rinvio scrittrice investono avversario in questo referendum posizione vincente Monica
Perché se fosse così fondatori furono secondo Simon a allora ma in questa riforma cioè fa della speculazione sulla prospettiva politica personale domicilio cioè qualcosa in Borromini in genere un rischio reale alla speculazione politica sull'opposizione del Pubblico ministero al governo oppure della perdita delle funzioni della cultura giurisdizionale del Pubblico ministero e comuni un'arroganza magistrato no un'altra domanda
Io non faccio problemi
Faccio soprattutto ci questa riforma su un giustizia civile
Che il giubbotto dettata giustizia civile che condiziona la vita dei cittadini che supera cioè da alcuni di voi avranno valutato paraurti
Quasi nessuno sarà quello sotto processo per furto
Grazie grazie grazie erano
Sì organizza riguardano mettendo il sorteggio resa poi nessuno però oggi quasi
Sessantesimo dieci giugno prova resta tre facendo una
Adesso invece abbandonata non ho capito centosei esordio già scopre dei presenti il suo nome è probabile che il suo
Sospirare rischi Israele insistono chiaramente la sezione come meno era realtà
Quindi non leghista secondo l'estrazione a sorte dei magistrati necessità è un nuovo elementari vorrei un secondo voi
è solo un modo per rendere visibili nel senso che sequestrato grandissima tristezza insieme
Un giorno pugliesi probabilmente sarà coerente associazione locale
Dal punto di vista de magistralmente diciamo per amministrarlo e ne vista democratico incontro dove e
Uno
è
Sono
Poi
Formula ora io a
Dato
CGIL

Importanti attraversare col
Persone di un certo su questo è stato dimezzato pubblicato un manifesto di dall'imputato chiaramente controfirmato da tutti i membri del comitato direttivo adesso si dice che la magistratura dimostrazioni sostiene stilistica
Sostengono una c'è stato sorride intenti all'azione della magistratura tant'è che ci sono state delle sentenze contraria terzi cultura della città
E
Una rifrazione strutturale generico dovuta all'uso strumentale autoreferenzialità dei magistrati ce ne devono imbarazzante anche meno approfondite nel CSM si tiene diciamo maggior controllo da parte del Parlamento del potere legislativo ed esecutivo
La cosa che mi ha fatto abbastanza
Diciamo capo col orientamenti hanno detto che giuridici dell'azienda presunto componente la responsabilità ogni magistrato attraverso il giudizio condotto all'ambiente perché nessuno sia richiedeva
Insomma delle che l'associazionismo dei magistrati era stato fondamentale per alcuni progresso civile nel nostro Paese riguardo periferico tenuta di famiglia c'è il diritto nel ruolo
In fondo sta facendo che sentenze rivendicarlo sono stati apportati attivismo della magistratura contro dove sta sentivo legislativo sostanzialmente Andrea Cervone col se vincesse il sì sentenze come quella Englaro saranno
Saranno più difficili per e no perché poi in qualche modo ci sarà stata Volonté che potrà perseguire queste sentenze contrarie siamo forse
Va beh allora
Poco cinque minuti ci sono altre domande va allora verranno ancora dodici
Inoltre allora aspetta
è stato ecco sarebbe no Gino Nisini insieme come
Si lineare
Karadzic il giudizio quindi indipendenti questa e sanzioni invece decisioni vista culturale cerchia e chiarirsi farebbero già prima verbalizzato penosa allora Franco hanno bordatura Lazio mettere allorché Apruzzi varie sia no
Sì l'avrei rispondo solo all'arrivo
Allora intanto vengono arrestati sollevata
Per arrivare risulta
Al venga digitali viola c'era sottolinea conferma
Venticinque e
Può anche
Farci
Sollevavano sentirlo non correre il rischio di urgenza
Fiore presidente arriviamo comincia una cinquantaquattro per cento ora
Forse lungo
Non è però sostiene
Il per fare quindi ci vogliono risorse non c'era
La cultura della giurisdizione in concerto fondamentale Gabriel giustamente applicazione delle regole alla ricerca della verità giudiziaria che mi convince come degli indirizzi e quello che rimane il sei cominciano tardi modelli stranieri specie in modo improprio dice più la la separazione delle carriere cioè vitalissimo governino
Non c'è Francia non c'è no non cinese la dolcevita
E qui Bianchi cominciano ad occuparmi questioni comparativi consigli si trova e però vorrei fare un esempio di far proposto che è quello della Germania in Germania decida di non essersi palazzine pubblici Weber Richard complice convenzionali orientale subordinato verrà utilizzato generale poveri vede
E erano Germania guarda caso non c'è approvazione
C'è una valutazione unica Europa Corvo e successivi concorsi che undici pubblici niente avvocati e notare
Non un'altra prima soluzione anche meravigliare ma con il capo bene quello che invece gira evidenti fin dall'inizio concorso formazioni debbono essere rigorosamente quindi e quindi sarebbe una candidatura aggiungo ancora oggi non è più suonare
Sono convinto che chi dipenderà Pubblico ministero è un bene questo qualche coppia sostenuto che marcia prima guardiano
Portland secondo i giudici questo mi proverà apprendere meglio approfondire naturalmente quando voi ad altri eventuali sottoposizione del pubblico ministero dove naturalmente io giudice visto che il Pubblico ministero si trasforma e acquisita dell'onorevole anche grazie alla straordinaria suo consiglio nel quale IBM sono in maggioranza a mantenere l'attuale con il Trio sono cinque sì quindi ma
E allora ogni volta ha già portato futuro
Quel questa Magda
E quindi va assoggettato all'indirizzo questo è molto probabile e soprattutto una questione da polizia giudiziaria articolo centouno della Costituzione
Vicepresidente continua già detto una sua viene accolto dal disponibilità diretta dal ai magistrati ai pubblici dipendenti riguardo a richiedere superiori gerarchici Bellini
Marsella proprio i che con una pessima legge ordinaria certo qualche sbuca dalla curva Manzoni
Salvare qualcosa va fu presentata una proposta di legge purtroppo non credo quindi non posso indicare gli inglesi ma lo ricordo bene
E non si diceva che il da polizia giudiziaria rilievi in rete sulle indagini svolte proprio vedi uniche Narducci
Cioè il medico aiutano corruzione può condizionare ampi esattamente l'attività del pubblico ministero corleonesi quantomeno
Cioè
Questo
Ci perversione dell'esoterismo intelligenti California intanto assolutamente no i spesso dicono c'è un'esigua minoranza Republic pertanto attualmente a deporre sottoscritti circa il venti per cento dei magistrati in generale dal due mila uno grazie
E allora anche con un calcolo delle probabilità si può pensare di pagare Bologna appartenente a decorrere entrano a far parte di questi tre organi
E però materia dovrà chiede molto una pare va anche bene che ci siano correnti corrente Dioguardi associazioni ricevuta cambiamenti concesso
Occorre
Ma mi può insegnare ora l'ufficio Caneira ieri rinvenuti all'interno del Consiglio
Arresi Cartabia Vienna a attentato mandato imperativo a Rovigo il rilievo ricordare il e poi sono state anche stare a Monica monili al procuratore risulta se è vero come è vero che l'ottanta per cento delle linee guida spocchioso
Voci il vicepresidente di Melilli nella lega insospettabile sono state adottate all'unanimità unanimità entrambe che hanno fatto sommersi da fare una una volta che sono state approvate anche dal dei componenti laici compresi sette novecentotrenta e quindi viene il dubbio che vuole Caroli scelte migliori abbia
Meglio questo che ricorre di nascosto che i gruppi gruppuscoli eversivi possano costituire e cinquanta Vasco mentale
Farà a che possano farsi condizionare rendere scritti
Mi auguro che ci sarebbe bisogno ancora di un anno tutte Pietro reciproco risponderà qualcosa all'ultima
Pierfrancesco
Ma illegalità affidato il caso quello scritto sostanzialmente quello che invitarla quella dichiarazioni uguali che lei viene riportato
E appunto che il magistrato che si discosta in maniera dedica o comunque senza appunto indebita quindi commette un errore
Verrà sottoposto alla giustizia disciplinare come chiunque di noi chiunque qualunque funzionario dovesse sbagliare va bene viene sottoposto quindi sostanzialmente al di là del merito
Quella decisione eppure citato
E quel tipo di di di comportamento fuori dello schema negare che determina l'applicazione di una sanzione che quindi con un'Alta corte finalmente staccata da quelle logiche correntizie di cui parlavamo prima potrà essere potrà risponde
Signor Napolitano nel giorno ha chiesto senso stellina le correnti questo l'obiettivo dichiarato aggiungo anche che
Nelle correnti sono come il colesterolo
Ma c'è il colesterolo buono colesterolo cattivo in questo caso eliminiamo il colesterolo cattivo e quindi non è che ci arriva una seconda verrebbe organizzativo di affermazione e quindi se eliminiamo il colesterolo cattivo rimane solo esclusivamente quello buono e continueranno ad essere appunto visibili e riconoscibili perché coloritura lirismo che dicevamo poc'anzi potranno contribuire senza dover poi dovrebbe restituire l'eventuale rappresentatività che non c'è più proprio perché si fa a svolge un ruolo solo di amministrazione ispirato da quelli da qui l'idea il collega il giardino dal dodicesimo verrà chiesto se il concorso possibile a
Pubblico
Se non ho mai capito su un pubblico ministero
Giudiziario
Io credo che lui
Citando impasto presidente Borghi dell'Unione delle camere penali intervengono non vendiamo la regola il sacerdozio va bene se ha la possibilità e avrà anche illecita per poterla
Sporge quel tipo di concorso farà un concorso
Lancia e quindi lo potrà assoluta non l'ho letta appunto quindi secondo il pm dice no voglio parlare giudice allora farà corso terrà il giudice per nelle prime tre miliardi sul controllo del PM credo di averlo detto prima aldilà delle paure degli umori perché siccome la campagna vengono
Si è caratterizzata con progredire primario falsità o le contraddizioni adesso le fa onore
Io su questo tipo di argomenti difficilmente io OLAF la capacità di poter compatibile cioè siamo a livelli di dei marziani che arrivano sulla Terra
Io oggi quello che posso dire sentito la Bartolomeo medicina assistito dall'avvocato
Normale inferiore io non
Ma io ho sentito anche grande destinate non parliamo di sesso percorra presidente Cardarelli Antonella tornò a premessa sono l'intervento di rigore ha detto che purtroppo siamo scaduti in un contesto che incide di
Sarà dal testo quindi sto rispondendo al spesso dove vivono che il controllo alla domanda del collega non mi pare che che ci sia dalla lettura sistematica di quello che viene
Modificato centoquattro e anzi addirittura nello stesso prevede la distinzione tra magistratura giudicante Magis
Eppure inquirente oltre a ribadire l'autonomia eleva al Pubblico ministero quel ruolo magistratuale all'interno della Costituzione
Che prima non c'era che era solo esclusivamente indicato al livello della era era sovietica per livello di reddito di direi
E la norma
C'era scritto sulla vittima
Ma sembra risorgere popolare correrò ancora chiedono al novantanove tanto veloce pubblici all'offerta avvertono amici ai vescovi sembra cosa diverso proprio una cosa diversa rispetto a quello che ho detto io però pur non condividendola due pesi
Non mi sono mai permesso di dire che la la il tuo dire Palazzo questo roba mi appartiene come habitus eguali trattamento Paolo Perrone fammi finire quindi sulla sulla sua posizione della
Del controllo pubblico ministero dice
Non solo va bene
Previsto dalla dalla norma che viene modificato centoquattro che appunto ribadisce l'autonomia ed eleva il pubblico ministero ha la stessa dignità riconoscendo ricostruzione del magistrato giudicante ma come ho detto prima non viene assolutamente indicata nella modifica dell'articolo centododici cioè sull'obbligatorietà dell'azione penale continua a essere esclusivo appannaggio del Pubblico ministero
Tutto il resto sono delle paure delle ipotesi che non solo in grado di poter dire se si verificheranno oppure no quello che posso dire e che se si dovessero verificare siamo primi nonché avvocati penalisti dell'Unione delle camere penali che si si dovesse paventare soltanto lontanamente un'ipotesi deriva democratica con la sottoposizione del Pubblico ministero se non addirittura del giudice come è stato erroneamente pazzamente del nei famosi manifesti delle stazioni Salimbeni no a dipendere l'autonomia del potere giudiziario dell'ordine giudiziario perché in uno Stato democratico non lo vorremmo ma questo tipo di
Di previsione d'altronde oggi neanche domani continueremo a essere sempre cultura di minoranza cioè continueremo a essere sempre seduti vicino al vostro assistito quell'ultimo nella scala sociale
Che deve rispondere di fronte alla pretesa punitiva dello Stato ed è questa la differenza sfondando il primo intervento del dottor Noviello
Perché il lettore noi nel momento in cui nel novantanove e ancor prima nell'ottantotto abbiamo scelto
Di mettere sullo stesso livello
Da un lato l'interesse privatistico e dall'altro quello pubblico abbiamo superato in maniera definitiva con l'impostazione unitaria che racconta le radici all'interno del regime fascista
D'altronde l'unitarietà della magistratura era stata
Che e si continua a a a a voler ritenere come unico ma per l'apertura della giurisdizione
Risale arpeggi elettrico grandi che e ancora oggi quello che formalmente racchiude quella che è la
La la denominazione della legge sull'ordinamento giudiziario un po'come dire noi oggi siamo in questa bellissima sala credo studiando ho visto che è stata fatta nel mille è stata costruita nel mille trecento la struttura è questa però è evidente che non c'erano i neon alle seicento anni fa c'erano le candele certa si ammodernata ma la struttura è sempre quella
E la scultura sull'ordinamento giudiziario è sempre quella di matrice inquisitoria di un del Governo
Della della del periodo fascista è tutti noi siamo abituati a leggere gli articoli per della costituzione ci soffermiamo poco sulle disposizioni transitorie e finali
O meglio qualcuno di noi si ricorda anche per riferimento storico scolastico quello relativo ha il agli eredi della Casa Savoia sappiamo tutti che chiunque di noi si è ricordato o comunque ricordo della disposizione transitoria sulla sulla Casa Savoia si riversi chiederà articolata esposizione per l'articolo sette
Siamo in grado di poterla ricordare la ricordiamo insieme in pieno insieme per la legge sull'ordinamento giudiziario in conformità a Costituzione coordinandosi basti norme dell'ordinamento vigente
Non lo oggi non stiamo facendo altro che prevedere in conformità costituzionale che quello dell'articolo centoundici una legge sull'ordinamento giudiziario
Che appunto prevede secondo quella che la Costituzione un giudice terzo rispetto alle parti che deve appartenere a una casa e ad un habitus diverso battono gli errori o ritengo che quel discorso sulla cultura della giurisdizione non mi convince non mi convince anche perché aderiscono quello che dice il
Il professor Volpi cioè magari bisognerebbe recuperare a carriere separate quella circolarità delle professionalità che è tipica ad esempio della Francia
Noi in Francia sappiamo ad esempio o in Germania addirittura con il passaggio
Antecedente della formazione che questo tipo di funzioni c'è un'interscambiabilità
Io quello me lo auguro che magari quelle interscambiabilità tra pubblici ministeri e giudici si fosse altresì estendere come avviene appunto degli altri ordinamenti europei anche in agli avvocati
Perché noi condividiamo la stessa cultura della giurisdizione in quanto signor dottor Noviello io non non non condivido quella sua conclusione come dire semplicisticamente dire che io difensore concludo per l'assoluzione no io concludo sempre più affinché nei miei confronti vengano applicate le regole del giusto processo e quindi scusi signora mi dispiace un attimo se chiedo scusa che sta per Persico
E quindi quando ad esempio c'è una contestazione che totalmente sballata Pubblico ministero non a patto che il controllo quel bando quindi dovrebbe appartenere della cultura giurisdizionale
Dalla della giurisdizione da parte dei della delle della PG che continuerà ad avere il controllo e della disposizione antica di checché ne dica italiana
E di quello che è stato detto poc'anzi non pago il controllo giurisdizionale che gli è proprio e quindi il mio il mio ruolo è quello di garantire appunto l'applicazione di una fattispecie ad esempio che corrisponde alla condotta hanno detto i legali di riferimento quante volte abbiamo visto contestazioni di aggravanti sballate piuttosto che
Compì ipotesi delittuose totalmente fantasiose solo esclusivamente per o alimentare commentare un'indagine ovvero per dare
Guarda un po'proprio per le necessità di di giustificazioni di valutazione di professionalità libero del difensore è semplicemente quello che ho detto poc'anzi cioè pare applicato la legge in maniera regolare
Dal diverso punto di vista che quello appunto della difesa
Cinquecentosette sappiamo bene che figlio della limitazione di quelle che sono state le sentenze gemelle della corte costituzionale me non preoccupa tanto un pubblico ministero il giudice se realmente lo fa questo modo quanto giudice e pubblico ministero
Perché non è questo il ruolo che gli prevede gli attribuisce
La Costituzione
Prima lei ha fatto riferimento a a un errore ho finito ha fatto riferimento agli errori no senza soggetti bizzarri poltrone però spesso e volentieri il Pubblico ministero applicato a questo ruolo
Mi viene in mente un caso
In cui sono state sentite sommarie informazioni testimoniali
Le dichiarazioni di un di un soggetto che nella fase prodromica alle indagini poteva rivestire la qualità di concorrente quanto meno morale supposto reato
Pubblico ministero mediamente preparato avrebbe dovuto immediatamente interrompere quel tipo di di sigle per salvaguardare quell'accertamento della verità che dice lei o di correttezza di informazione di un di un dato endoprocessuale avrebbe dovuto interrompere le parla assumere con le garanzie
Purtroppo purtroppo purtroppo per come magari avrebbe magari avrà parte altre mille volte per lunedì prevede dovere scusi
Non renderlo dottor però mentre il problema non è non è di degli altri cento fame di quel lungo perché quell'uno può determinare l'errore giudiziario nei cui confronti nei cui confronti ci rimane delle maglie un cittadino o peggio
Non viene assicurato dalla legge un responsabile di un di un
Non lo so se
No l'esame
Ancora larga
Fisico quindi la giurisdizione quindi la giurisdizione ce l'avete solo internamente
Da va bene così
Allora
Diciamo riceve rilancio anche implementare che io spero giudicato relazione Randall utili
Caro dice da
Approfondita ventuno febbraio quindi ampi inglese virgola
Si deve
Grazie
Eccetera
Alcol
Autonomo
Grazie

