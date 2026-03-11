Stampa e regime

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 24 minuti.
Rubrica
10:00
15:00
9:33 - SENATO
10:38 - CAMERA
8:30 - Camera dei Deputati
8:30 - Parlamento
9:00 - Senato della Repubblica
9:45 - Camera dei Deputati
12:30 - Camera dei Deputati
13:00 - Senato della Repubblica
13:00 - Senato della Repubblica
Non veniamo subito i titoli di giornata la sfida della guerra si concentra suo Hormuz
L'Europa valuta la missione e misure diplomatiche per sblocca are lo stretto alle petroliere
Bloccate mentre un tweet poi smentito sull'ipotesi di una scorta USA alle navi fa calare il prezzo del petrolio ma in serata arriva l'allarme dei servizi segreti USA l'Iran la stanno minando lo stretto
Rifiatare o i mercati per intanto frenata di petrolio e gas rimbalzo delle Borse Milano più due sette per cento
Trump sempre più alla ricerca di urne exit strategies sorpreso dalla resistenza di Teheran e spaventato
Dall'impopolarità per il caro della benzina in vista delle elezioni di mid term i commenti e le analisi dei giornali si concentrano sulla difficile bivi o del presidente intanto terranno affronta il giorno peggiore
Dei bombardamenti nei rifugi sale il numero delle vittime civili è il Silenzio della Guida Suprema appena nominata munita baccalà mimesi conferma i dubbi sulla sua salute ma anche gli intrighi
E le perplessità attorno a una successione ch'non condivisa da tutto il regime si fa strada una leadership parallela del capo negoziatore sul nucleare lariani
E slitta la misura del Governo italiano sulle accise Meloni preferisce valutare se l'impennata dei prezzi continuerà ma preme sull'Europa perché sospenda
Temporaneamente la tassazione del carbonio sulla produzione di energia
Riaprendo appunto alle fonti fossili e consunta consulta un sulla Ponder Lian
E dieci leader europea in vista del Consiglio del diciotto diciannove prossimi oggi in aula le sue comunicazioni di fronte a Camera e Senato sulla guerra in Iran è ucraina mozione
Unitaria della maggioranza l'opposizione tenta la linea unitaria ma si spacca sull'Ucraina e arriva ancora una volta divisa e Salvini rilancia la provocazione di acquistare il gas russo attaccano le opposizioni
Il capo degli industriali italiani in un'intervista alla Stampa emanerà Orsini chiede misure urgenti per fronteggiare la crisi
E poi ancora il monito di Mattarella contro la regressione delle democrazie la pretesa di agire fuori dalle regole del diritto internazionale
Non si torni alla tirannide dice il presidente che riceve la laurea ad honorem a Firenze e manda un messaggio
All'Iran ma anche a i USA e Israele tensione tra gli alleati sul caso Bartolozzi siamo al referendum la dirigente del ministero precisa le sue frasi sul plotone di esecuzione
Della magistratura ma non si scusa irritazione di Palazzo Chigi mentre prosegue la campagna referendaria sono tanti i contributi e le interviste su questo tema
Che leggeremo oggi e poi ancora le polemiche contro il padiglione russo alla Biennale lettera di ventidue Paesi europei l'Europa minaccia di sospendere i finanziamenti tensione tra il ministro Julie
E il presidente della biennale Buttafuoco la famiglia del bosco l'appello del Papa i bambini restino a casa basta proteste
Questi i titoli del sommario di giornata adesso vediamo invece le aperture sulle prime pagine dei quotidiani il Corriere della Sera navi petrolio sfida suo Arnuzzo
Medio Oriente in fiamme il caso della scorta un carico di greggio nello stretto la Casa Bianca smentisce il suo ministro
La Repubblica piano per difendere Hormuz dagli zero zero sette USA allarme mine sullo stretto
Trump terranno rimuova tutte le mine o ci saranno conseguenze mai viste la stampa Orsini aiuti come con il copy d'l'intervista al presidente di Confindustria navi per scortare il petrolio Hallo a Hormuz nord dell'Italia Iran almeno centoquaranta Mili militari americani feriti
Il giornale la lista della vergogna stupratori e pedofili riportati in Italia dai giudici
Il Messaggero i mercati chiedo credono alla fine della guerra
Corolla lo petrolio e gas risalgono le Borse corsa dell'Europa al nucleare
Libero stanno demolendo la famiglia nel bosco i genitori litigano pubblicamente i figli sono arrivati all'auto le sionismo vergogna infinita titola il quotidiano di Mario Sechi
E poi il fatto Quotidiano Meloni e Nordio tenuti in scacco dalla zarina togliamo di mezzo i magistrati la frase di Bartolozzi che non si scusa il manifesto bolla nucleare
Altro che nel già pulita l'UE per l'uscita via d'uscita dal fossile e il caro vecchio sporco nucleare
Il mattino piano per proteggere Hormuz il Medioriente in fiamme collo tra Meloni immerse starmene sullo Stretto minato dall'Iran
Il tempo contrordine compagni da D'Alema letta quando il leader della sinistra erano per le carriere separate
Il domani Tramper non sa fermare la guerra l'unico vincitore per ora e Putin e poi ancora la verità la banda dei pregiudicati liberata dai magistrati tutti i ripescati del centro in Albania
Avvenire infila nello stretto Merse starmene a valutarlo l'invio di navi a Hormuz per difendere le petroliere Meloni frena
Ancora Il Sole ventiquattro Ore petrolio produzione dimezzata nel Golfo l'Europa rilancia sull'energia nucleare
L'alta la voce l'Iran sta minando Hormuz gli zero zero sette statunitensi lanciano l'allarme mentre proseguono i raid nel Golfo eh in Libano
Il dubbio ora Meloni balla da sola referendum Dolo dopo le gaffe degli alleati sulle toglie la Premier preparare la strategia per recuperare voti e il Riformista apre con una dedito reale di Luigi Martin i benefici infiniti della rimozione di un regime e poi ancora Italie posto bond all'Allende rilancia il nucleare e il foglio
Con un editoriale di
Claudio Cerasa l'Iran come la Russia la Russia come l'Iran alla guerra anti Ayatollah illumina le ipocrisie di chi difende la libertà con una mano dietro la schiena
L'Osservatore Romano accessi ogni ostilità in Medioriente profondo dolore di leone quattordicesimo per tutte le vittime dei bombardamenti
Questi i titoli sulle prime pagine dei quotidiani
E adesso entriamo nel cuore delle notizie partiamo ancora dalla guerra
Che come vi dicevo ieri ha visto il giorno peggiore il maggior numero di bombardamenti
Da venerdì i raid americani israeliani stanno colpendo la capitale scrive il Corriere della Sera con Anna Momigliano a pagina due con una veemenza maggiore
Donald Trump aveva detto lunedì che la fine della guerra è vicina
Le parole del ministro della Difesa ex sette non lo contraddicono l'impressione e che gli USA stiano premendo sull'acceleratore nella speranza di portare Teheran ha un Breathing Point
Il regime dal canto suo rincara la dose di minacce attento rischi di essere eliminato anche tu ha scritto su X il capo
Del Consiglio di Sicurezza Ali Larijani
In un avvertimento neanche troppo velato al presidente USA scrive il Corriere della Sera ma se Trump ha fretta di chiudere la partita
Con qualsiasi appiglio che gli consenta di dichiarare la vittoria Israele la vede in modo più esistenziale scrive
Anna Momigliano vuole un Iran indebolito al punto di non poter nuocere
Fonti vicine all'esecutivo di Benjamin Netanyahu dicono che il premier si sta prepariamo preparando all'eventualità che Trump ponga fine alla guerra e che proprio per questo vorrebbe sfruttare al massimo il tempo per colpire con la massima forza soprattutto Hezbollah la guerra si combatte almeno su cinque fronti scrive il Corriere della Sera il primo e l'Iran dopo i bombardamenti israelo Americani hanno causato mille duecento morti
E il Libano dove lo Stato ebraico conduce massicci raid aerei per colpire colpire ed Hezbollah e uomini di Teheran nel Paese arabo oltre cinquecento morti
Poi c'è il territorio israeliano che fronteggia missili e droni lanciati
Sia dalle canne che dal Libano e ancora i paesi arabi che Teheran sta bersagliando gli Emirati sono presi di mira più che Israele e infine lo stretto di Hormuz
Ma forse manca un sesto fronte che quello dei confini europei
Di Cipro che è stata diciamo l'ambita anzi colpita
Da un missile e e che proprio per questo dicevo scusate Israele bombarda la valle del bene della Becca la periferia sud di Beirut e ora il cuore della capitale lontano dei quartieri roccaforte di Hezbollah
Venuto è al centro di questa offensiva
Con il tentativo di Israele di portare avanti il più possibile la campagna per sradicare l'Hezbollah che però non molla se testimonia Andrea Nicastro inviato a Gerusalemme in un reportage
E poi come vi dicevo
Lo il cuore della guerra e l'gli occhi del mondo sono concentrati sullo stretto di Hormuz dove la navigazione e ancora bloccata e dove ieri un posto su X
Il presidente Trump sta mantenendo la stabilità dell'energia globale durante le operazioni belliche contro l'Iran recitava questo posto la Marina statunitense
Ha scortato con successo una petroliera lungo lo Stretto di Hormuz per garantire il flusso di petrolio sui mercati globali una notizia importante e Lost la scritta nella mattinata il segretario all'Energia degli Stati Uniti Chris Reitz ed ecco il prezzo dell'oro nero scrive il Corriere della Sera calare di diversi punti percentuali mentre i trader
Cercano di verificare se la notizia sia vera passano pochi minuti RAI cancella il messaggio
Poi la risposta definitiva della Casa Bianca tutto falso dice ai media
La portavoce Carolin lei ditte posso confermare che la nostra Marina non ha scortato petroliere o alcune imbarcazioni anche se un'opzione che il Presidente pronto a utilizzare se e quando sarà necessario da venerdì scrive Samuele Finetti sul Corriere della Sera a pagina tre
Solo una decina di imbarcazioni hanno compiuto il tragitto il numero di petroliere potrebbe tuttavia diminuire ancora dato che ieri la sì e me ne ha scritto citando Fonti come fonti due ufficiali dell'Intelligence che gli iraniani questa è una notizia clamorosa giunta in serata
Avrebbero pazzi piazzato alcune dozzine di mine sui fondali e nelle acque di Hormuz Tampa dunque avvertito il nemico con due posto su Trozzi
Nel giro di un quarto d'ora se l'Iran ha posizionato delle mine nello Stretto di Hormuz
E non abbiamo notizie in merito vogliamo che vengano rimosse immediatamente in caso contrario avverte il Presidente le conseguenze militari per l'Iran saranno un livello mai visto prima così
Trump alla notizia dell'intelligenza americana e tutto come vi dicevo si concentra sullo stretto di Hormuz
Ma all'ipotesi di una di una missione europea per consentire il transito delle petroliere ipotesi a cui sta lavorando il gruppo del e quattro composto da freddi che Mercer che starmene Manuel Macron e Giorgia Meloni è l'Italia frena frena perché teme incidenti lo scrivono tutti i retroscena
Dei quotidiani italiani leggiamo quello di Lorenzo De Cicco sulla Repubblica non è il momento scrive
De Cicco di spedire negate fregate italiane a Hormuz dice il giornalista de la Repubblica riferendo il punto di vista del governo italiano non adesso senza una degli scali action
Giorgia Meloni lo ripete ai leader europei con cui in contatto da quarantotto ore chi era star mer felici Merckx eppure Emmanuel ma crolla che il primo a proporre la mossa per la Premier sarebbe rischioso esporre i militari italiani
Mentre dall'Iran continuano a piovere razzi si metterebbe a rischio la vita dei soldati la Premier non ancora sentito Donald Trump
Spinge adesso invece per un coordinamento della UE ma a partire dalla strategia però Muzio l'Europa non suona come un solo spartito scrive
Lorenzo Di Cicco secondo fonti italiane sulle fregate nello stretto la posizione di Meloni non sarebbe distante da quella del cancelliere tedesco che sosterrebbe un approccio graduale mentre la Francia invitata non ha poi partecipato la Coldiretti sera
E come sappiamo la Francia e la più disponibile la più interventista per per voce di Emanuel crea Macrone che si è già pronunciato su questo tema la richiesta invece su cui spinge Meloni e un'altra
E e in basso spesso il meccanismo di tassazione del carbonio sulla produzione di energia il cosiddetto Ets in attesa di una revisione a tutto tondo
è una misura della transizione energetica che si propone l'obiettivo di ridurre le fonti fossili e quindi tassa le emissioni di carbonio ma in questo momento dice Giorgia Meloni di fronte a una crisi che coinvolge tutti i paesi europei questa misura basso spessa la Germania scrive
La Repubblica apre alla posizione italiana i paesi nordici frena no insieme alla Spagna e tutto e rimandato al consiglio europeo del diciannove come di dicevo così la Repubblica a pagina tre e poi ancora la reazione dei mercati alla giornata di ieri
I mercati hanno risentito delle dichiarazioni del giorno prima di Donald Trump perché annunciava un'imminente fine della guerra e c'è stato un rimbalzo per le Borse Milano ha guadagnato il due sette per cento
Il dollaro
Scusate il petrolio e il gas
Hanno registrato una frenata prove di normalità sulle Borse europee scrive Marco Sabella sul Corriere della Sera a pagina nove la discesa del prezzo del petrolio ben al di sotto dei novanta dollari a ottanta quattro e cinque
Per il greggio di qualità Brandt
E e poi a piazza affari il Miba guadagnato il due sessantasette recuperando quasi ventidue miliardi di capitalizzazione dopo le ingenti perdite della scorsa settimana
Crisi superata ovviamente sono in molti a invitare alla cautela intanto sul mercato valutario l'euro si è assestato a uno virgola sedici quarantuno dollari in rialzo dalla chiusura di lunedì
Lo spread anche a guadagna guadagnato alcuni punti aveva subito un rialzo di venti punti nei giorni precedenti ieri ha guadagnato nel senso che è sceso a sessantanove punti contro i precedenti settantasei quindi sette punti guadagnati
E questo testimonia diciamo un riassestamento dei mercati e una normalizzazione temporanea della situazione finanziaria l'incertezza però peserà molto in Europa
Prezzi più cari l'appello a diversificare le forniture viene da Christian Fabbri presidente dell'esecutivo di era intervistato dal Corriere della Sera
Dice fabbri in consonanza con la proposta di Giorgia Meloni di sospendere le tassa tassazione sul carbonio
Diversificare per esempio in Italia abbiamo ancora centrali a carbone in stand-by che vennero usate nella crisi del due mila ventitré
Sono una fonte fonte attivabile in caso di necessità e poi dobbiamo avere più fornitori in Europa l'energia verde sta crescendo ma e ancora ancora non rappresenta una fonte da sola capace di sostituire tutte le altre e quale situazione vede nel breve periodo li chiede Andrea Rinaldi
E Christian Fabbri risponde al momento non vedo un problema di carenza di gas le navi gasiere partite prima del ventotto febbraio sono in viaggio e arriveranno destinazioni i flussi se i flussi ripartisse la breve si ritornerebbe rapidamente alla situazione
E pre-crisi la volatilità dice l'analista presidente di Hera
E legata all'aspettativa della durata del conflitto il mercato e in attesa di capire cosa succederà se guardiamo avanti ai prezzi il mercato dice che questo prezzo di aprile si protrarrà per tutto l'anno
E in inverno sarà il dieci per cento più basso questo è un problema
Di riempimento degli stoccaggi da aprile in infatti inizia la campagna di iniezioni in Italia dovranno essere reintegrati circa dieci miliardi di metri cubi a livello europeo settanta miliardi
E se il prezzo invernale sarà più basso di quello estivo difficilmente ci saranno le condizioni per riempirli senza interventi normativi coerenti con quelli già attuati negli anni passati in simili condizioni
Dobbiamo ricordare poi un'altra corsa anche se solo una piccola parte del gas che esce dallo Stretto di Hormuz e diretto in Europa in un mercato globale la sua assenza causerà comunque un innalzamento dei prezzi anche l'Europa cioè anche se il le petroliere vanno verso l'Asia l'interdipendenza dei mercati a come impatto
Un riscaldamento dei prezzi così Christian fabbrica
è e il governo per ora e cauto sulle misure che riguardano la redistribuzione diciamo delle accise e che erano state studiate dagli uffici dei ministeri nei giorni precedenti ieri si attendeva un provvedimento ma all'ultimo momento la misura e slittata
C'era grande attesa scrive Claudia Voltattorni ancora dal Corriere della Sera sul consiglio dei ministro di consiglio dei ministri di ieri con il gasolio a due virgola sei
Euro al litro le associazioni di categoria di consumatori aspettavano almeno il provvedimento sulle accise per calmierare i prezzi dei carburanti cui la stessa premier Giorgia Meloni aveva accennato solo pochi giorni fa stiamo valutando di attivare il meccanismo delle così dette accise mobili aveva detto ricordando il decreto sui carburanti del due mila ventitré
Che taglia i prezzi in caso di rialzi eccessivi invece
Dal Cdm durato circa un'ora non è arrivato quanto atteso con grande delusione dei consumatori che parlo di autogol
E gravissimo ritardo la linea dell'esecutivo scrive il Corriere della Sera e di cautela di valutare se l'impennata dei prezzi continuerà ma messo sta ancora ragionando su alcune misure anti-speculazione nel caso il conflitto continuasse così
Scrive il Corriere della Sera e quindi il meccanismo delle accise mobili resta in campo e viene invocato in particolare
Dall'opposizione e e Movimento cinque Stelle PD AVS attaccano il governo per il mancato intervento
E parlano di tradimento invece Salvini ne approfitta per lanciare una delle sue provocazioni tale può essere considerata chiedendo alla UE di sospendere le sanzioni alla Russia dopo lo scoppio del conflitto dice gli USA visto l'aumento dei costi di gas e petrolio hanno sospeso alcune sanzioni nei confronti di alcuni Paesi che possono tornare ASS
Tornare a rifornirsi di energia dalla Federazione russa perché non lo può fare l'Unione europea o l'Italia Cuesta
La provocazione di Salvini che ovviamente
Parla da sé
L'vetro oscena del Corriere della Sera di Simone carrettieri
E il anche l'intervista al ministro
Al ministro
Pichetto Fratin testimoniano la prudenza del governo
E e l'auto l'auspicio che la guerra non arrivi alla fine del mese così si spiega l'atteggiamento del Governo che ha stimato il prezzo di una un extra gettito dell'IVA garantito
Scusate da una il prezzo di una misura di sterilizzazione delle accise in intorno ai dieci miliardi troppo per una misura senza avere la certezza di un'emergenza
In corso prima di prendere decisioni dice Simone carrettieri la premier vuole capire che aria tira a Bruxelles e soprattutto vuole che Bruxelles e su questo probabilmente ha consultato ieri
Dieci Paesi dieci leader i dieci Paesi in vista del Consiglio europeo Bruxelles sospenda con un meccanismo di solidarietà
Le le la tassazione degli Ets cioè la tassazione del carbonio quindi RIA dando la possibilità di una riapertura delle centrali a carbone qualora l'emergenza energetica dovesse
Incombere sullo vecchio continente così il Corriere della Sera c'è l'intervista alla
Al al al presidente di Confindustria
Orsini su questo tema sulla repubblica esso sulla stampa a pagina tre che invece in bocca immediatamente aiuti
Come di consueto Ciconte secondo diciamo una consuetudine che gli industriali non hanno mai abbandonato
è il decreto bollette va messo a terra subito dice Emanuele Orsini e visto che siamo di fronte a una crisi internazionale e da solo non basterà bisogna far partire immediatamente anche il provvedimento
Sull'iper ammortamento chiudere positivamente il capitolo industria cinque punto zero per quelle imprese che hanno investito hanno creduto all'impegno del governo
Così Emanuele Orsini presidente di Confindustria intervistato da Giuseppe Botero
Sulla stampa a pagina tre non possiamo permetterci che la fiducia tra aziende e istituzioni venga a mancare non possiamo lasciare indietro nessuno queste misure sono fondamentali per tenere vivo
Il Paese lancia anche dei segnali d'allarme dice l'asfalto ieri ha registrato rincari superiore al cento per cento se dobbiamo completare le opere asfaltare le strade rischia di entrare in difficoltà
Il Pd n RR
C'è un decreto che aspetta di essere trasformato in legge di dice Giuseppe Botero si riferisce ovviamente al decreto sulle accise
Perché dice che non sarà sufficiente il decreto energie rappresenta un primo passo concreto verso un intervento strutturale ma qui il tema europeo
Bruxelles deve mettere in campo misure di sostegno per le imprese come accade durante il copri del ed è arrivato il momento di costruire davvero il mercato unico dell'energia e poi qui in bocca sostanzialmente le misure parla all'unisono con Giorgia Meloni invoca anche le misure di sterilizzazioni delle tasse sul carbonio in questo contesto i mercati di chiede Giuseppe Botero
Scommettono su due rialzi dei tassi della BCE entro dicembre il ministro Giorgetti ha detto che sarebbe grave e ci mancherebbe risponde
Orsini all'ipotesi di un rialzo dei tassi solo ci mancherebbe proprio solo una stretta sui tassi in questo momento bisognerebbe semmai abbassarli l'inflazione energetica avrà inevitabilmente effetti anche interni
Questo è il momento di lavorare tutti assieme per costruire soluzioni non di ipotizzare una stretta monetaria soprattutto per un Paese come il nostro con un debito
Così alto
Ma quando parla di speculazione a cosa pensa ci sono due tipi di speculazione quella finanziaria è quella legata al sistema degli Ets una pazzia che va corretta come vedete Orsini Meloni parlano ancora poco una volta all'unisono
Sul terreno dell'Europa qui si convocano tavoli si lindano decreti si dibatte di accise immobili intanto le merci marciscono nelle stive
Che cosa chiedete come priorità al Governo
Ci aspettiamo dice Orsini che le misure di politica industriale nella legge di bilancio vengano messi a terra rapidamente
Molte aziende stanno rinviando gli ordini in attesa di capire cosa succederà e un momento di difficoltà e bisogna intervenire subito così Emanuele Orsini presidente di Confindustria
Alla stampa a pagina tre
E poi
Di dicevo dei contatti
Sul diplomatici avuti ieri da Giorgia Meloni con gli altri leader europei contatti che riguardano ovviamente tanto la crisi bellica per così dire quanto la crisi energetica che ad essa e connessa e poi anche la preparazione
Del discorso che la Premier terrà questa mattina alla Camera e al Senato le comunicazioni
Sulle guerre gara guerra in Iran e guerra Ucraina l'Italia sta cercando in tutti i modi di favorire una de scale il sonno così scrive Marco Galluzzo sul Corriere della Sera
A pagina
Dodici
Sta lavorando la soluzione diplomatica sulla crisi lo sta facendo attraverso i contatti di Giorgia Meloni con gli alleati europei con gli aiuti difensivi ai Paesi del Golfo attraverso la rete della Farnesina il lavoro del ministro degli Esteri Antonio Tajani
Sono i principali messaggi che Milano Belloni porterà oggi al centro delle sue comunicazioni di fronte a Camera e Senato
In questo quadro la Premier difenderà la posizione italiana
Contestata come equivocato sfuggente dalle opposizioni ricollocando la nel perimetro delle dinamiche unitari di tutta l'Europa la posizione italiana lo ricordo sostanzialmente non condanno non partecipo lo ha detto chiaramente Giorgia Meloni anche se poi il ministro Tajani ha precisato che l'Italia
Aderisce
Alla in sede ONU
Al comunicato di condanna
Dei paesi del golfo sull'attacco
In Iran così come hanno fatto altri ventidue paesi europei e quindi anche qui c'è uno solo uno scarto tra il dire e il fare che segna il tatticismo questo crinale strettissimo
Di evidentemente diplomazia o di ambiguità a secondo dei punti di vista di Giorgia Meloni nella gestione della crisi anche in relazione ai suoi rapporti con l'alleato americano
Anche nel ultime ore dice Marco Galluzzo la Premier assentito fare del CIPE Mercer eh Carey starmene re il leader e di quel formato e quattro che comprende anche alla Francia
Che dallo scoppio della crisi è stato allargato in funzione di coordinamento costante anche all'Italia un formato che proprio oggi potrebbe avere un'altra tappa di scambio di vedute fra un intervento e l'altro in Parlamento
Secondo quanto riferito da Downing Street i tre leader Meloni starmene emersa hanno concordato ieri di lavorare strettamente insieme per garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz snodo strategico
Per il traffico energetico globale come però vi ho detto sull'ipotesi di una missione navale europea la posizione della Mercer della della Meloni
Frenante e pare anche quella di Mercer rispetto invece a quella più interventisti sta Dima crollo
In vista del Consiglio europeo invece la Premier avuto uno scambio di vedute con il cancelliere tedesco il primo ministro belga
La presidente della Commissione Ursula von der Lai il leader di Austria Danimarca Portogallo Polonia Spagna Svezia Paesi Bassi almeno altri dieci paesi europei
La discussione come vi dicevo si è concentrata sulla necessità di una sospensione del meccanismo di tassazione del carbonio
Oggi in Parlamento conclude Galluzzo la bozza di risoluzione del centrodestra impegnerà il governo a lavorare con partner europee internazionali alla creazione delle condizioni necessarie
Per il ritorno della diplomazia per risolvere la crisi Medioriente condannando la violenza
La violenta repressione delle proteste civili in Iran e il suo ruolo destabilizzante in tutta la regione
E poi
E poi e poi il meccanismo de scusate il il la mozione invece dell'opposizione diventa le mozioni dell'opposizione nel senso che Allo stesso appuntamento in Parlamento le opposizioni vanno divise
Il tentativo di trovare una linea unitaria ieri si è bruciato di fronte alla alla alla furbizia forse di di Giuseppe Conte e alla al no di e l'Islam ha in ad accettare una mozione che riguardasse anche l'Ucraina nei termini in cui il movimento cinte Steen queste l vede la crisi mi spiego meglio con le parole di Maria Teresa Meli
Che ha raccontato questo retroscena
L'obiettivo di Conte sarebbe stato quello di ottenere
Un un doppio risultato convincendo dice la nell'opposizione tutta a sottoscrivere un testo in cui si sollecitava il Governo a promuovere un'iniziativa di pace in Ucraina senza l'accenno ad alcun sostegno militare chi ebreo il leader dei cinque Stelle avrebbe assunto il ruolo del federatore scippando Elis Line
Diciamo scippando le Dislane avrebbe costretto il PD ad allinearsi alle sue posizioni naturalmente slide ha stoppato l'operazione primo perché la segretarie convinta che non debba esserci alcune Ampa ambiguità
Sul sostegno l'Ucraina anche militare secondo perché l'unità del Pd e la cosa più importante e dire sì all'ex premier avrebbe sancito una frattura con i riformisti questa volta si è preoccupata di riformisti la slide
Terzo la leader del PD non ha intenzione alcuna di regalare il ruolo del grande federatore del centrosinistra al suo competitor perciò alla fine della festa si va tutti divisi i cinquestelle più rifiutano la proposta PD di andare in Aula con un testo comune sull'Iran e in ordine sparso sull'Ucraina e quindi si ripete il copione che abbiamo già visto
Tante volte
E poi e poi i c'è da registrare la il discorso il discorso di Mattarella Sergio Mattarella a Firenze dove ha ricevuto una laurea ad honorem
è un discorso che
In qualche modo parla a molti soggetti in campo
Carico di moniti contro quei leader che fanno a pezzi le regole internazionali impongono la loro forza con le armi e rischiano di riportare ha detto il presidente il mondo alla barbarie
Lo racconta Monica Guerzoni A pagina tredici sul Corriere della Sera un discorso che ovviamente non si riferisce direttamente all'Iran a Gaza l'Ucraina
E non chiama per nome Trump Netanyahu e Putin eppure ogni parola attinge al passato per invitarci a riflettere sulle guerre del presente e l'ovazione scatta quando l'inquilino del Quirinale rievoca la più inquietante per il nostro tempo delle profezie ritocchi UIL quella che prevede un futuro oscillante tra la libertà democratica e la tirannide cessa in lista
E poi si chiede Guerzoni attacca con chi c'era chi è il tiranno e ovviamente
Mattarella diciamo lancia un monito sul rischio che la democrazia consumi il suo capitale democratico e approdi alla tirannia senza accorgersene o comunque senza che in i cosiddetti
Tanti corpi possano impedire questo slittamento questo ci introduce ovviamente alla
Vicenda che riguarda Donald Trump Presidente americano il quale a accettato di entrare in una guerra
Senza diciamo consultare nessuno condividendo con Israele l'intervento e quindi in violazione del diritto internazionale ma soprattutto una guerra di cui non aveva valutato forse la complessità e oggi si trova di fronte alla necessità di trovare una strategia di uscita lo scrive
Massimo Gaggi a pagina quattro sul Corriere della Sera
E cambia rotta Trump scrive Gaggi perché
Sorpreso dalla mancata resa di Teheran furioso con Netanyahu che contribuisce a far salire i prezzi del petrolio bombardando trenta depositi iraniani di greggio
è incalzato dai suoi consiglieri che gli mettono di continuo sotto gli occhi i sondaggi sull'impopolarità della guerra mentre cresce a dismisura i timori di una sconfitta al voto di midterm di novembre
Spera che Putin tolga qualche castagna dal fuoco e spira e spinga a Teheran a negoziare
Ma pare darti è davvero il presidente abbia pensato di poter trattare scrive Gaggi un ateo casca razzia disposta ad arrivare fino al martirio come fosse il Venezuela di Maduro
E ora ha compreso che il regime può resistere per mesi mentre massimizzare i danni economici inferti agli USA e all'Occidente
Cerca una via d'uscita la condanna gli americani ricorda Gaggia Gaggi non verte tanto sulla piana sulla guerra in quanto tale sulla violazione della legalità internazionale di quella in Terna
Conta una sola parola benzina l'inflazione il fattore che ha decretato l'impopolarità di Baj viene e quello che sta facendo perdere consensi al fronte repubblicano dall'inizio della guerra il prezzo alla pompa scrive Gaggi si è impennato fino a raggiungere all'inizio della settimana il livello medio di tre virgola quarantotto dollari
Insomma è la situazione economica che Protti fa il presidente statunitense
Come di dicevo ci sono ovviamente
Sono molti interventi
Su questo su questa situazione della guerra ce n'è uno di Stefano Stefanini analista ex ambasciatore sulla stampa A pagina
Prima pagina e poi a pagina ventitré che analizza
Diciamo la la la guerra di Trump
Lascia sul terreno enormi danni economici energetici ma soprattutto geopolitici la guerra dice Stefanini in questo lungo editoriali che vi su un tempio sta dimostrando la schiacciante superiorità militare di Stati Uniti Israele ma senza la caduta del regime a Teheran non è una guerra vinta
Benjamin Netanyahu può accontentarsi di un Iran fortemente degradato e indebolito
Che ha perso i tentacoli in Libano e Siria con Hamas alle corde a Gaza e persino gli utili che tengono la testa bassa in Yemen per non subire attacchi niente Missione compiuta tuttavia per Donald Trump otterrebbe con le armi quanto era sul tavolo dei negoziati distruzione del programma nucleare ma non l'aveva obliterato lo scorso giugno
E delle capacità missilistiche che rescissione del cordone ombelicale da Teheran alle varie milizie pro iraniani in Medioriente
Ma il cancro della Repubblica islamica nata inneggiando morte al Grande Satana pur ridotto dal bombardamento di canyon Radiologia rimarrebbe nel cuore dell'organismo mediorentale
Dopo averne mandato in fibrillazione e tutti gli altri organi dopo aver confermato che le guerre non si vincono dal cielo glielo avevano detto al Pentagono ma ha fatto di testa sua dice
Stefanini dopo aver messo in sofferenza Paesi arabi Europa e Asia mentre Russia e Cina
Alla finestra pensano come trarre profitto dal passo falso americano come vedete
Il passo falso americano ormai un giudizio prevalente degli analisti si discosta in questo ma ne fa più che altro un'opzione valoriale
E non geopolitica
Luigi Martin il nuovo il segretario del nuovo Partito liberaldemocratico che ha compiuto in questi giorni un anno e che ha prodotto un editoriale pubblicato dal riformista un editoriale che diciamo a a molto la la la la forma
Di una testimonianza
E Chicco politica più che geopolitica e dice
La verità dice Martin in questo editoriale intitolato di benefici infiniti della rimozione di un regime la verità è triste ma ineluttabile
Per capire se l'intervento armato in Iran è stato un bene o un male
Per il Medioriente per il mondo bisogna necessariamente attendere lo svolgersi degli eventi questo vuol dire condannarsi al relativismo e lo scetticismo perenne nient'affatto c'è chi è convinto che per quanto brutale sia un regime
E per quanto forte si alza il grido di libertà dall'interno del Paese occorra sempre seguire la massima del senatore razzi e farsi Li Calzi sua troppo certi e alti costi troppo incerti i benefici rispetto a questa posizione ma ringrazio
Che non sia stata adottata da Cerci le Roosevelt ottantacinque anni fa altrimenti oggi mi chiamerei Ludwig e vestire di nero
Ma ne sostengo l'altra il regime iraniano non solo il responsabile dell'attività di repressione più brutale ed estesa che esista oggi nel mondo
Con l'uccisione di centinaia di migliaia di suoi cittadini che hanno il solo torto di chiedere libertà e democrazia lira neanche la principale fonte di terrore
Guerre incertezza del Medioriente quindi per il mondo intero
I benefici di rimuovere un cancro del genere sono infiniti così come possono purtroppo essere i costi da valutare ma mano che gli eventi si dipanano ma senza l'ansia di emettere giudizi
C'è infine una posizione che faccio molto fatica a comprendere quella di chi si dichiara a favore dell'abbattimento del regime iraniano ma non tramite lo strumento militare
C'è solo da chiedere a costoro se preferiscono chiedere al regime con la dovuta gentilezza di andarsene o se vogliono raccogliere le firme con una petizione succede in giù
Sperando che gli Ayatollah tra un'impiccagione di un ragazzo e la tortura di una giovane abbiamo la connessione web adatta per poterla leggere è una provocazione diciamo morale quella di Marazzina
Che però diciamo pesca su una modalità di realismo che aveva in qualche modo anche fatto suo Ernesto Galli Della Loggia nell'editoriale di qualche giorno fa quando diceva ma scusate e se poi gli americani
Dovessero davvero buttare giù il regime
E poi non saremo tutti contenti sì però purtroppo le come dire ragioni degli analisti più attenti e l'esito di questo primo bilancio di dieci giorni di guerra ci raccontano una realtà che sembra andare in una direzione opposta e forse chi studia diciamo questi fenomeni dovrebbe prima di avventarsi di
In un azzardo di questo tipo con conseguenze che poi sono fuori controllo valutare anche gli effetti e le conseguenze
E il rischio di una guerra senza strategia sembra confermarsi però voi c'è una posizione sempre etico politica allo stesso modo
Opposta che dimostra quanto la sinistra sia un un fronte
Per esteso di punti di vista TAV talvolta in aperta contraddizione ed è la posizione di tipo politica di uno dei gli storici leader della sinistra Massimo D'Alema che non manca mai in queste situazioni di far sentire
La sua voce e lo fa con un'intervista a Repubblica ad Annalisa Cuzzocrea nella quale e sostanzialmente da una chiave molto molto molto diversa da quella di Luigi Martini il titolo
Lo spiega con chiarezza esemplare USA e Israele ci riportano alla barbarie la barbarie viene da USA Israele ovviamente l'Iran non è assolutamente compendiato dall'ex leader maximo come causa della barbarie Tramper Netanyahu dice D'Alema rappresentano senza nulla togliere alla gravità delle dittature e dei regimi un fenomeno di imbarbarimento del mondo occidentale
Che non solo non riuscirà ad arginare il cambio dei rapporti di forza ma rischia di far perdere
Anche quel primato morale quella legittimazione derivante dalla coerenza nella difesa dei diritti umani che è stata una delle ragioni per cui l'Occidente ha potuto garantire un certo ordine del mondo
La guerra dice perché chiede la Cuzzocrea ossa una domanda un tantino un tantino e non troppo un tantino diciamo dialettica dice ma anche voi l'avete fatta la guerra in Kosovo non ve lo ricordate ed anzi glielo chiede con molto garbo come visse la decisione di intervenire in Kosovo
E lui disse ma in Kosovo non ho dormito ma noi stavamo intervenendo dice D'Alema a per porre fine alla lunga e tragica guerra civile balcanica che era già costata trecento mila morti sentimmo il dovere di fare qualcosa di fermarla
E noi la Francia la Germania infine anche Clinton dicemmo no non volevamo cambiare nessun regime ma imporrà le forze armate serbe ai gruppi paramilitari serbi che stavano massacrando la popolazione del Kosovo di ritirarsi il giorno in cui lo fecero per noi la guerra era finita
E invece dice D'Alema la guerra vuole distruggere l'ira la destra vuole distruggere l'Iran perché l'Iran contrasta il disegno imperiale di Israele non perché perseguita le donne
D'altro canto in Venezuela Trump non ha portato la democrazia ma tutelato gli affari propri
La repressione nei confronti delle ragazze e dei ragazzi iraniani orribile meno male che lo diciamo
Ma l'Iran non costituiva una sera minaccia militare rispetto alla potenza nucleare e tecnologica di Israele
Così D'Alema
Dice Marina non sarebbe una minaccia reale né per il nucleare né per il terrorismo non credo dice D'Alema che lo sia
Invece la minaccia viene da destra
Le quali hanno cancellato la prospettiva di uno Stato palestinese spinto verso uno scontro di civiltà una guerra di religione
Una crociata nel nome della quale tutto è giustificato non so come saprei definirla se non come una barbarica
Regressione dell'Occidente
E poi critica ovviamente Meloni nella posizione che ha scelto sono furbizie ipocrite che nascono dal fatto che in nessun modo può rompere col suo mondo il problema dell'Italia
E che quella maggioranza degli italiani che contro la destra e contro la guerra
Non ha saputo trovare alle ultime elezioni un'espressione politica unitaria le opposizioni hanno per preso un milione e duecento mila voti in più ma non sono serviti
Sono in grado di unirsi gli chiede
Annalisa Cuzzocrea e persino facile se si mette a farlo qualcuno che lo sa fare ma non mi chieda lumi chi sa chi pensa
E poi ancora
Le forze del centrosinistra sono separate dalla questione Ucraina gli chiede
Annalisa Cuzzocrea proprio nel giorno in cui plasticamente arrivano in Parlamento senza una mozione unitaria no
Con il Pd che esprime il sostegno dovuto i Cinquestelle AVS che vogliono negare armi e difesa di difesa Kiev come si fa a tenere insieme posizioni così distanti
E lui dice Putin dello sponsor della destra al suo congresso è andata la lega e non il PD detto questo a sinistra è legittimo ritenere che sia necessario trovare una soluzione con la Russia per uscire dal conflitto
Sono d'accordo con quel che diceva papa Francesco la guerra in Ucraina nasce da una corresponsabilità e vero che Putin e l'aggressore ma è anche vero che la politico occidentale nei confronti della Russia è stata sbagliata e questa è la posizione
Come sappiamo di una parte della sinistra italiana che parla di corresponsabilità di una guerra di aggressione unilaterale compiuta da un Paese che voleva annettere
Il suo vicino e purtroppo questa e la visione che una parte del mondo post comunista a e non nessun imbarazzo a raccontarla e a continuare a a diciamo a dirlo anche se contro la storia contro i fatti contro ogni evidenza
E così Massimo D'Alema nell'intervista che che
Agli affatto Repubblica Annalisa Cuzzocrea a pagina tredici in cui continua a invocare una trattativa con la Russia l'appunto nel nome di questa corresponsabilità
E poi vi dicevo ci sono altre prese di posizione però c'è per esempio la presa di posizione e un punto di vista interno alla alla al conflitto quello della Nobel attivista e scrittrice
Shirin Ebadi avvocati era ignara in esilio a Londra premio Nobel per la pace
Che
Viene intervistata da Antonello guerre era sulla Repubblica a pagina quattro la democrazia arriverà solo con libere elezioni dice
Shirin e Buddy questa è la liberazioni ragni Anna la nostra resistenza ma quando le bombe distruggeranno l'apparato
Di repressioni del regime questo non avrà più armi per combattere a quel punto sarà costretto a obbedire al popolo lasciare il potere e cedere ai elezioni libere
Se non ci fosse stato un aiuto del genere alla Resistenza italiana il vostro Paese non avrebbe mai riconquistato la libertà dice
E Buddy però allora gli alleati di ricorda guerre era armarono la resistenza i partigiani italiani contro i nazifascisti gli americani dovrebbero fare lo stesso con le opposizioni Rania né dipende dice Shirin Ebadi siamo al decimo giorno di attacchi e bombardamenti massicci Iran una tragedia per il popolo ma se i raid potessero eliminare la forza repressiva degli Ayatollah
Credo che le opposizioni di attivisti democratici oggi abbiamo già la forza di rovesciare il regime un punto di vista ottimista
Che viene però da un è sulle e quindi porta con sé tutta la speranza di chi vede la tragedia compiersi nel suo Paese e quindi getta il cuore oltre oltre l'ostacolo e poi ancora ci sono altre altri commenti
Sui giornali italiani c'è quello di
Di Walter Veltroni
Sul Corriere della Sera ce ne sono due Daniele Manca Walter Veltroni sul Corriere della Sera
A pagina ventotto a pagina prima pagina pagina ventotto
Il il il sul Corriere della Sera
Veltroni vorrebbe che Giorgia Meloni
Pronuncia as
Con chiarezza una condanna della ampi Isma'così come ha fatto
Marina Berlusconi
Quindi dice ci vorrebbe tanto a pronunciare quelle parole chiare ci sono momenti della storia in cui si sta o dalla parte delle democrazie oppure da quello delle autocrazie bisogna scegliere
Se lo si se non lo si fa in realtà sia scelto cioè dice
Stai dalla parte di Trump dice
Walter Veltroni a Giorgia Meloni in questo provocazione e poi invece
Daniele Manca dice
Ci sono due Dom pone due domande la prima è quanto il mondo possa reagire al modo disordinato scomposto e poco intellegibile di risoluzione delle crisi
Legato alla sola minaccia o peggio come stiamo vedendo di uso della forza della nuova Amministrazione USA guidata da Donald Trump
E la seconda e l'Europa è all'interno dell'Unione l'Italia quanto hanno usato il tempo trascorso tra le varie crisi per adeguare il proprio sistema agli sciocchi e qui lui critica diciamo la rigidità che per esempio sul terreno dell'Energia e l'Italia avuto nel nell'adeguare il suo sistema nel diversificare le sue fonti
L'illusione di molti governi di potersela cavare o addirittura usare l'Europa per consolidare posizioni di potere nazionale ha impedito di procedere a sburocratizzazione e semplificazioni e l'Italia in questo senso
E un Paese che ha dimostrato a a a è stata poco capace di sviluppare una strategia di resilienza
Agli sciocchi così Daniele Manca sul Corriere della Sera
Penso di avervi dato un po'il quadro complessivo della crisi vi aggiungo per chiudere che
Ovviamente Hutter anzi vivono i giorni più drammatici come vi ho detto il prezzo del pane alle stelle la gente vive chiusa nei rifugi e e i sostenitori del regime scrive Gaia Privitera sul Corriere della Sera
Stimati non oltre il venti per cento della popolazione sono anche gli unici ad attendere il discorso l'apparizione di questa nuova guida suprema che però non parla
O perché ferita o perché come spiega la stessa Privitera
E c'è stato un po'di maretta nella decisione di confermarle di di di riconfermare montava Khamenei
Dopo la prima indicazione come guida suprema perché fonti vicine a Teheran rivela no
Che anzitutto il padre era assolutamente contrario a una svolta ereditaria che ovviamente stride con lo spirito della rivoluzione islamica del mille novecentosettantanove nata proprio per abbattere
Lo Scià e quindi le dinastie ereditaria
E poi dice la la la Privitera fonti iraniane confermano che alcuni pesi massimi dei regimi abbiano spinto con decisione per la sua elezione mente altre figure di primo piano si erano opposte
E poi che cosa ha prodotto la la la la la alla fine la svolta forse la decisione diede il Presidente deve pezze stiano di chiedere scusa ai Paesi del Golfo è stato considerato un passo falso che ha scatenato una reazione
Dei falchi per così dire quindi esso è stato scelto un uomo forte ma questo lo forte però non si vede in pubblico forse perché è stato ferito è questo suscita evidentemente preoccupazione d'allarme
E soprattutto fa crescere secondo il retroscena
Di Guido stabile sulla stampa a pagina sette
Fa crescere le quotazioni di un personaggio andammo stabile scusate le di un personaggio che ha avuto un ruolo chiave nella negoziazione per il nucleare stiamo parlando
Di a lì lariani e laureato in matematica e filosofia
Un personaggio nato nel mille novecentocinquantasette nella città santa di Najaf
Il padre un eminente Ayatollah come pure il fratello ha un volto laico si presenta talvolta con la cravatta
è stato speaker del parlamento si è presentato due volte alle presidenziali ma anche un volto religioso può incarnare la partita del negoziatore
E per quanto originale ma anche quella del combattente aspirante martire e quello che ieri ha lanciato la minaccia a Trump quando gli ha detto stai attento tu
A preoccuparti della della tua vita le sue dichiarazioni sono andato in tandem con quelle dei Pasdaran sulla fine del conflitto che sarà decisa da loro
E la linea della terza guerra del Golfo il primo obiettivo è durare il secondo staccare gli alleati arabi dagli Stati Uniti lariani raccontano fonti diplomatiche
A inviato un messaggio ai loro leader con una citazione di Henry Kissinger che recita così e pericoloso essere un nemico dell'America ma esserle amico può essere fatale
Insomma
Il ruolo di di di lariani può a vere in questi giorni un un peso crescente scrive Giordano stabile sulla stampa
Chiudiamo questa pagina e ovviamente ci portiamo sul referendum referendum che e occupato dalle polemiche sulla sulle frasi di Giusi Bartolozzi capo di gabinetto del ministero della giustizia del ministro Nordio
Frasi che non hanno mancato di suscitare l'irritazione del governo per l'appunto l'intervista concessa da Bartolozzi a una televisione locale siciliana nella quale diceva che la magistratura un plotone di esecuzione cerchiamo di liberarci
Frasi che hanno ovviamente chiesto hanno imposto a avrebbero imposto forse le scuse scuse che non sono arrivate perché Bartolozzi
E parla di profondo dispiacere ma non si scusa come scrive Paola Di Caro su Corriere della Sera la polemica furiosa perché il centrodestra pur imbarazzato ufficialmente fa quadrato attorno alla capo di gabinetto
Che ha definito la magistratura un plotone di esecuzione da spazzar via attraverso il referendum mentre l'opposizione ne chiede non solo le dimissioni ma anche la presenza in aula del governo perché a dire
Il ministro Carlo Nordio ieri sera a Milano a un evento per il sì di noi moderati ha detto penso che probabilmente Bartolozzi farà le sue scuse per queste parole
Che sono stato un po'troppo enfatizzate anche Mantovano Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha detto
Frase infelice
In realtà Bartolozzi ha diffuso una nota di precisazione
è non discussi in cui ha spiegato
Che le sue parole si riferivano a chi viene travolto da una giustizia politicizzata che rovina le vite il riferimento al plotone di esecuzione alludeva lo stato di assoluta
Prostrazione in cui ci si trova in questi casi esattamente come colui che posto lì davanti poco o nulla
Può fare per difendere la propria vita probabilmente diciamo in queste frasi c'è
La sensazione di accerchiamento di ostilità che Bartolozzi ha ha ricevuto di fronte all'inchiesta che l'ha vista coinvolta sul caso Al Masri
Fatto sta che su questo verte il dibattito del referendum ovviamente ci sono
Varie prese di posizione e e vari retroscena voglio leggere bene un paio cioè quello del foglio di
Lorenzo K un attimo solo che lo trovo eccolo qui
Di
Capone A pagina uno del foglio sindrome Bartolozzi la sparata del capo di gabinetto di Nordio e la foto di tutto quello che non funziona nel fronte del sì
Il caso Bartolozzi esploso dopo che la capo di gabinetto del ministro Nordio ha fatto appello a favore del sì al referendum costituzionale è un concentrato di anomalie la prima di ruolo
E che un capo di gabinetto partecipa a un dibattito politico in televisione la seconda di contenuto e che un alto funzionario del ministero della Giustizia parli in termini così sguaiati di una riforma costituzionale
La terza di metodo e che quelle parole così aggressive siano arrivate dopo l'annuncio del ministro Nordio abbiamo cercato di abbassare i toni li abbasseremo riporteremo nell'ambito dei contenuti secondo le sagge indicazioni del presidente Mattarella
In realtà i toni non si sono mai abbassati perché voglio dire le gaffe sono venute da una parte all'altra voglio ricordare le più clamorose quelle per esempio del procuratore caratteri ma non solo
E che in queste settimane diciamo hanno scandito la campagna elettorale la quarta criticità dice
Capone Luciano Capone
Comunicativa e che le dichiarazioni da ultrà della capo di gabinetto di un ministro hanno finito per oscurare il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha diffuso un lungo intervento per spiegare con un taglio certamente politico ma non eccessivamente polemico
I pilastri della riforma costituzionale e le ragioni per votare sì al referendum
La Premier non risparmia critiche a ciò che secondo lei non funziona dell'attuale sistema dal rapporto incestuoso tra giudici e pm alle disfunzioni del CSM dominato dalle correnti ma le critiche sono rivolte alle degenerazioni
Dell'attuale sistema senza accenni punitivi nei confronti della magistratura come ordine ma sul piano comunicativo in quattordici secondi di Giusti Bartolozzi hanno eclissato e quattordici minuti di Giorgia Meloni
La quinta lo malia di tipo politico che una Capo di Gabinetto ha costretto il governo a scusarsi al posto suo
Prima ministro Nordio mi dispiace e poi il sottosegretario alla presidenza del Consiglio mantovano la sesta l'omelia che dopo aver messo in enorme difficoltà il governo sulla riforma che vale l'intera legislatura Labartino Ötzi non si è dimessa insomma
Poi c'è anche la settima e così via
Il problema del fronte del sì e che non ha scelto con chiarezza
Nessuna delle due strategie cioè quella d'attacco e quella di puntare sui contenuti ma le ha adottate schizzo praticamente entrambe con il risultato di spaventare i moderati da un lato e non entusiasmare abbastanza i militanti dall'altro
E così che il vantaggio del sì si è assottigliato ci sono ancora dieci giorni per dare agli italiani un messaggio chiaro partendo proprio dalla risposta del caso Bartolozzi così Lorenzo Capone e poi c'è sul dubbio bravo giornalista Enrico Novi che fa anche lui la sua analisi anche il dubbio diciamo
Costata che questa strategia rischia di compromettere una riforma
Utile ma la corsa a dalla ferrea la vittoria adesso è complicata dice Enrico Novi
E va appurata una prima iniziale rabbiosa reazione a Palazzo Chigi non si pensa a un Regolamento di conti con Nordio la suo capo di gabinetto non avrebbe senso
Meloni sa di non avere scelta deve continuare a battersi pancia a terra fino al momento della verità il ventidue ventitré marzo
Ma avvalorare con un'iperbole illogica votati si e ci togliamo di mezzo la magistratura le più le Fund per visioni dell'Anm del centrosinistra non è solo un infortunio e l'equivoco attorno a cui ruota ora in gran parte il destino della consultazione non solo e non tanto perché le frasi pronunciate dalle dirigente di via Arenula
Si siano trasformate in un boomerang mediatico ma perché segnala una in modo distorto un aspetto positivo che nella separazione delle carriere c'è vale a dire l'equilibrio dei rapporti fra politica e magistratura e qui la vera chiave dell'incidente televisivo di sabato scorso
Bartolozzi aveva parlato dagli studi dell'emittente catanese Telecolor durante un dibattito sul referendum costituzionale
E indiscutibile ma lo si dice sempre sottovoce che la separazione delle carriere e soprattutto il sorteggio stronca correnti siano concepiti per affrancare i giudici il Gip anzitutto dal controllo che i pm egemoni dell'Anm esercitano anche sulle carriere di colori magistrati giudicanti di fronte ai quali dovrebbero essere solo una parte al pari dell'avvocato
E chiaro che un giudice soprattutto il giudice impegnato nelle fasi preliminari del procedimento libero dal timore che una linea poco favorevole
Alla procura di costi penalizzazioni professionali guarire ebbe il processo penale anche dalle derive mediatiche e chiaro che proprio nelle fasi preliminari in cui tra arresti e intercettazioni invasive
I pm lucrano un'enorme popolarità per le loro tesi si costruisce lo sbilanciamento tra accusa e difesa
E si realizza anche la delegittimazione della politica per via giudiziaria quando a difendersi dalla macchina infernale della sentenza televisiva e un parlamentare o un assessore
E indiscutibile insomma che dietro le insostenibili Parolini Bartolozzi vi sia una verità e cioè che un giudice più forte tutelerebbe tutti gli indagati politici inclusi
Dallo stato rotelle del PM e in questo senso rimetterebbe anche in equilibrio i rapporti
Tra partiti e magistratura
Ma si tratta tanto per essere chiari dell'indicibile a maggior ragione nella chiave de proposta da Bartolozzi sì le cose dette male ma soprattutto posso aggiungere una cosa
E chi le cose leale la riforma raccontata torno a dire come un un o Busto momento di regolazione dei rapporti tra politica e magistratura e un vizio che dall'inizio della campagna elettorale purtroppo affligge
Anche coloro che diciamo si sono spesi per questa riforma l'anno adottata ma la riforma voglio ricordarlo che non nasce nelle stanze di Palazzo Chigi ma nasce nelle stanze delle camere penali presidio di civiltà di questa democrazia non aveva al suo cento la preoccupazione di tutelare la politica e non c'era né i fatti perché la riforma è una riforma che rimette in assi il rapporto fra cittadino e stato fra cittadino e potere punitivo dello Stato chiunque esso sia
E ripristina un corretto un giusto processo in cui alla parità delle parti corrisponda soprattutto la posizione tersa di un giudice
Indifferente all'esito del giudizio alla logica
Processuale alla logica di risultato ancorché mossa dalle migliori intenzioni che sia la sconfitta della criminalità la bonifica della classe dirigente la tutela dei diritti logica che muove l'azione penale del pm chi giudica e terzo perché la garanzia di quel cittadino che si viene parecchie ripreso di notte
E portato in carcere e qui ci soccorre e ci riporta al vero contenuto della riforma che è quello che i cittadini dovrebbero considerare ci riporta le parole
Di uno delle vittime
Di questo potere punitivo che in Italia si esprime informe violente di chi sto parlando sto parlando di un povero Sindaco Gianluca Callipo di Pizzo Calabro un paesino un paese piccola cittadina calabrese che racconta che cosa gli è capitato nel due mila diciannove
Sono stato arrestato scrive sul giornale
Ohara Borselli che lo intervista sono stato arrestato dice Gianluca Callipo
La notte del diciannove dicembre del due mila diciannove alle tre e mezzo prima dell'alba sentite un po'
Svegliato dal citofono si sono presentati sette otto carabinieri che mi hanno comunicato che c'era una disposizione di custodia cautelare io non capì nemmeno di cosa si trattasse
Allora furono più chiari dobbiamo portarle in carcere
Lei era il sindaco di pizzo sì al secondo mandato eletto con un consenso altissimo era un esponente del PD qualche anno prima avevo sfidato alle primarie per diventare governatore della Calabria Mario Oliverio
Mostro sacro del partito calabrese ricordo che anche maioliche arrestato buttato giù da un'inchiesta del procuratore Gratteri che poi non ha prodotto nulla e ha dovuto dimettersi
Mi sconfisse dice per Callipo ma ottenne il quarantacinque per cento dei voti era molto conosciuto e avevo davanti a me la prospettiva di una carriera politica importante
Chi era il procuratore che guidò il blitz Gratteri
Chiese spiegazioni ai carabinieri sull'arresto sì
Mi consegnarono degli scatoloni con trenta mila pagine di motivazioni dell'arresto mio e di alter trecento persone ecco e questo dato che dobbiamo tener presente altre trecento persone
Perché oggi noi parliamo della sorte di un sindaco ma quella notte furono arrestate altre trecento persone che non erano neanche politici di piccoli comuni erano cittadini comuni
E che nel settanta per cento delle inchieste condotte dal procuratore capo Gratteri in Calabria dal due mila e tre ad oggi sono state portate a giudizio e poi assolte uscite dal processo dopo anni di calvario cittadini comuni
E portate a giudizio spesso in manette perché perché su quelle richieste di custodia cautelare c'era la firma di un Gip cioè il giudice terzo che terzo non era perché non si può spiegare un settanta per cento di assoluzioni come un errore o come un effetto collaterale
Ma solo come un'anomalia di un'azione penale che e diventata qualcos'altro nella democrazia e non per la politica ma per i cittadini
Ed è questo il punto che la riforma si propone di modificare istituire una terzietà effettiva che garantisca il cittadino fin dalle indagini preliminari che c'entra la politica con questo
Ma sentiamo ancora il racconto di questo povero Sindaco
Sì impauriti no ero sicuro si trattasse di un errore e che sarei tornato a casa entro poche ore si svegliò la bambina di un anno tranquillizzare mia moglie l'altro bambino continua a dormire
Ma il Gip non vide l'errore no dovetti attendere la Corte di Cassazione che con sentenza del diciassette luglio due mila venti mi rimandò a casa dopo sette mesi trascorsi in un carcere di alta sicurezza dove carcere di Cosenza arrivammo lì alle otto di mattina ci misero in una zona di attese eravamo quasi trecento
Dodici ore in piedi ci diedero due panini e un po'd'acqua poi ebbi la cella e scoprì che in carcere c'era una comunità capace di straordinaria accoglienza sette mesi poi la cassa elezione disse che non c'erano indizi di che cos'era accusato concorso esterno dissero che avevo agevolato la 'ndrangheta e mi affibbiare uno due reati di abuso d'ufficio aggravati dalla finalità mafiose cosa disse la Cassazione
Disse se il quadro accusatorio e questo non ci sono elementi né prova di gravità indiziaria quindi l'ordinanza di arresto è stata annullata
Annullata sì dopo sette mesi in cella
Chiede ancora la giornalista tutto finito a quel punto no la procura ha chiesto il rinvio a giudizio l'ottenne e che se per medici otto anni di prigione diciotto poi assoluzione ma la Procura fece ricorso in appello
E l'appello si fa no dopo che Gratteri se ne vada la Calabria la procura rinuncia
I magistrati che hanno sbagliato hanno pagato no sono stati promossi al procuratore è stata assegnata la Procura importantissima di Napoli
Perché la misero in mezzo perché quelle inchiesta che si chiamava rinascita Scotto aveva bisogno di qualche nome famoso in Calabria vi ricordo l'intervista e gli auguri che Gratteri ricevette in televisione quando si
Proponeva di di di
Dire recitare la la sua requisitoria al processo rinascita Scotto anche il processo rinascita Scott partito con un cinquecento indagati oggi
E ancora in corso per meno di un terzo delle persone portate a giudizio che cosa vuol dire tutto questo
Vuol dire che l'azione penale nel nostro Paese non affini entro di terzietà a dispetto di qualunque
Buona volontà dei magistrati che lavorano la cui onestà intellettuale non è in discussione ma se sei un povero Gip di una piccola di una piccola di ufficio giudiziario di periferia sorge ac alla forza di impatto del procuratore di turno che va in televisione che ha il triplo dei sostituti
Del tuo ufficio e che ovviamente può nei buoni uffici del CSM dominati dalle correnti magari acconsentire o far sì che il tuo trasferimento nella tua sede da cui vieni nella tua città d'origine sia garantito
Questo è il punto chiave della riforma della giustizia che riguarda non il presidente del consiglio non il presidente della Regione che pure fu abbattuto da una indagine di Gratteri rivelatasi un flop non il sindaco di un comune della Calabria ma quei trecento che quella notte stavano lì insieme con Luigi e la gran parte dei quali poi sono usciti indenni dopo un calvario giudiziario questo
Dice Callipo sindaco del Pd il quale alla domanda quando sente dire votiamo contro la Meloni cosa pensa il sindaco del Pd volete sapere cosa risponde
Populismo e solo populismo scegliere di affossare una buona riforma solo per far danno alla Meloni non è degno di una classe dirigente così Gianluca Callipo trentotto anni figlio di una dinastia i produttori di tonno
Che consumiamo tutti sulle nostre tavole ebbene
Poi ci sono ancora altre prese di posizione su questo tema ma
Vi segnalo solo un altro alti articolo del dubbio il quale spiega l'atteggiamento del fronte del no di fronte a una campagna elettorale che sembrava in salita e che invece per una serie di autogol
Si sta rivelando in discesa e quindi annuncia
Valentina Stella che
Ieri mattina alla giunta dell'Associazione nazionale magistrati ha detto che ha deciso che sostanzialmente domenica quindici marzo non ci sarà nessun grande vento a Roma
Delle toghe guidati da Cesare Parodi così come si era prospettato gennaio al contrario si terrà a Milano nella stessa data una giornata di confronto pubblico con magistrati giuristi giornalisti organizzato i comitati giusto dire nuovo
Avvocati per il no quindici per il no Società Civile per inno molto più prudente perché
Si comprende che Land fasi sguaiata e aggressiva non porta da nessuna parte devo dire che in questi due mesi abbiamo cercato di testimoniarlo in tutti i modi che l'obiettivo era quello
Di raccontare situazioni storie questioni che potessero aiutare i cittadini a comprendere le vere ragioni della riforma che non è una riforma politica e invece purtroppo la politica di una parte e dall'altra
Anche dell'Associazione nazionale magistrati che si è trasformato in un partito politico chiedendo direttamente ai cittadini una legittimazione democratico col voto la politica
Come quella di esponenti del governo che hanno commesso clamorosi errori
Ha cercato di prendere sulle spalle questa riforma e di usarla ma i cittadini dovranno andare a votare non per decidere come regolare questi conti fra politica e giustizia o fra politica e politica tra destra e sinistra dovranno andare a votare per decidere se vogliono un processo
Giusto come prescrive la Costituzione e che e in vigore in tutte le democrazie liberali d'Europa
Poi c'è un tema che riguarda la Biennale la Biennale dove come sapete si è aperto un conflitto tra il presidente Pietrangelo Buttafuoco è
Inizialmente il ministro Julie ma poi il conflitto ieri ed è fregato perché Pietrangelo Buttafuoco ha aperto ufficialmente un padiglione della Biennale
Che aprirà nel maggio prossimo alla Russia e questo ha scatenato la reazione non solo del governo italiano ma anche dell'Europa
Che insieme all'Ucraina alla Norvegia chiede a gran voce con una lettera indirizzata ventidue Paesi al presidente della Biennale di Venezia di revocare la partecipazione della Russia col suo Padiglione
All'edizione numero sessantuno dell'esposizione internazionale dell'arte che partirà il prossimo nove maggio ironia del destino
Scrive il Fabrizio Caccia sul Corriere della Sera
Ironia del destino
Proprio in quella data la Russia celebrerà il giorno della vittoria festa nazionale con un imponente parata militare sulla Piazza Rossa di Mosca per Putin sarebbe una doppia soddisfazione
Ma anche a Bruxelles e condanna fermamente la presenza russa Venezia e si dice pronta con la vicepresidente della Commissione europea
N Abir cumenda e il commissario della cultura divenne mica l'ex a esaminare ulteriori azioni tra cui la sospensione o la cessazione di una sovvenzione del due in corso alla Fondazione biennale
Come ministro della cultura dice Julie ritengo che l'arte di un'autocrazia sia libera soltanto nella misura in cui sia dissidente
Quando è scelta dai vertici di uno Stato autocratico non alla libertà consentita alla pura espressione artistica per cui nona dignità dice
Julie di
Essere rappresentata in uno spazio pubblico democratico
Buttafuoco facendo finta di non capire ha ha paradossalmente ringraziato il ministro perché questa diversità di posizione ha detto dettata dalle regole e dalle procedure dalle leggi
Perfino quelli internazionali conclamata l'autonomia di un'istituzione che da cento trent'anni in una città speciale particolare quale Venezia
Costruisce il sentiero dove chiusure censura sono ancora una volta fuori dall'ingresso della Fondazione la Biennale quindi ha detto
Bravo ministro ma qui decido io perché
L'auto Ning rivendica legittimamente l'autonomia in quanto presidente della Biennale è una questione ovviamente che pone una serie di interrogativi
Da una parte che che attraversano l'arte come attraversano lo sport pensate a questo stesso dibattito si è posto anche sulle competizioni sportive
E ci si è interrogati se lo sportellate non rappresentino anche di fronte a un conflitto così e Acea rimo che divide il mondo
Un uno spazio Franco dice colazioni delle idee che forse deve restare o può restare
Come un'estrema
Sorgente di dialogo in un momento in cui il mondo ha deciso che il dialogo va interrotto e una domanda è una domanda con cui chiudo questa rassegna stampa lasciando ovviamente
A a a chiunque la possibilità di dare la risposta che crede una domanda difficile però che ci interroga soprattutto in questo momento in cui la contrapposizione e la polarizzazione di questi conflitti ci schiaccia e ci divide in fazioni e forse l'esigenza di questo spazio Franco e sempre più avvertita cari amici di Radio Radicale ci vediamo ci sentiamo domani sono le nove di mercoledì undici marzo alle sette e trentacinque ci sono ancora io Alessandro Barbano per un'altra puntata della rassegna stampa e regime buona giornata a tutti
