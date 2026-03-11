CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
"Le modifiche allo Statuto Trentino-Alto Adige Sudtirol, intervista a Vanessa Cattoi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Vanessa Cattoi (deputata, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).
L'intervista è stata registrata mercoledì 11 marzo 2026 alle 10:45.
La registrazione video ha una durata di 8 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
