Succede quando la fiducia con i consumatori viene continuamente rinnovata, anno dopo anno, prodotto dopo prodotto, sfida dopo sfida.
Così è per Nostromo, un marchio che sa di famiglia, perché racconta tradizione, qualità e innovazione con un linguaggio che parla ai Boomer così come alla Gen Z.
Di marketing, trasformazione dei consumi e rivoluzioni della comunicazione.
Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business - Francesca Ganassi, Marketing Manager di Nostromo intervistata da … Monica Satriano", registrato a Youtube mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00.
Dibattito organizzato da War Room.
Sono intervenuti: Francesca Ganassi (marketing Manager di Nostromo), Monica Satriano (senior manager Events & Communications dello Studio Cisnetto).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Impresa.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 16 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci