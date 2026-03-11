E’ possibile rimanere sulla cresta dell’onda dopo 75 anni di storia? La risposta è sì.



Succede quando la fiducia con i consumatori viene continuamente rinnovata, anno dopo anno, prodotto dopo prodotto, sfida dopo sfida.



Così è per Nostromo, un marchio che sa di famiglia, perché racconta tradizione, qualità e innovazione con un linguaggio che parla ai Boomer così come alla Gen Z.



Di marketing, trasformazione dei consumi e rivoluzioni della comunicazione.



Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business - Francesca Ganassi, Marketing Manager di Nostromo intervistata da …

Monica Satriano", registrato a Youtube mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00.



Dibattito organizzato da War Room.



Sono intervenuti: Francesca Ganassi (marketing Manager di Nostromo), Monica Satriano (senior manager Events & Communications dello Studio Cisnetto).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Impresa.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 16 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

