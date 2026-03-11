11 MAR 2026
dibattiti

War Room Business - Francesca Ganassi, Marketing Manager di Nostromo intervistata da Monica Satriano

DIBATTITO | - Youtube - 18:00 Durata: 16 min 43 sec
Organizzatori: 
War Room
E’ possibile rimanere sulla cresta dell’onda dopo 75 anni di storia? La risposta è sì.

Succede quando la fiducia con i consumatori viene continuamente rinnovata, anno dopo anno, prodotto dopo prodotto, sfida dopo sfida.

Così è per Nostromo, un marchio che sa di famiglia, perché racconta tradizione, qualità e innovazione con un linguaggio che parla ai Boomer così come alla Gen Z.

Di marketing, trasformazione dei consumi e rivoluzioni della comunicazione.

Registrazione video del dibattito dal titolo "War Room Business - Francesca Ganassi, Marketing Manager di Nostromo intervistata da Monica Satriano", registrato a Youtube mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00.

Dibattito organizzato da War Room.

Sono intervenuti: Francesca Ganassi (marketing Manager di Nostromo), Monica Satriano (senior manager Events & Communications dello Studio Cisnetto).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Impresa.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 16 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

  • Francesca Ganassi

    marketing Manager di Nostromo

    Monica Satriano

    senior manager Events & Communications dello Studio Cisnetto

    18:00 Durata: 16 min 43 sec
Il prese mercati tecnologie innovazione tutto questo è nuovo business
Bentornati ha un core business
Settantacinque anni di storia vissuta sempre in Coppa primary e le case degli italiani
Nel due mila e ventisei Nostromo celebra questo importante traguardo rinnovando la sua promessa fondere tradizione qualità e innovazione
Per rispondere alle nuove sfide globali dalle origini aggravato nel nel mille novecentocinquantuno fino all'attuale sede di Modena passando per l'ingresso nel gruppo internazionale no terra il brand attraversato generazioni trasformazioni dei consumi e rivoluzioni della comunicazione mantenendo sempre il saldo il proprio posizionamento incontriamo oggi Francesca Karamzin marketing emerge reggino Strong per scoprire come l'icona delle conserve ittica si sia trasformata in questi settantacinque anni evolvendo il proprio linguaggio per dialogare con i consumatori
Di oggi benvenuta Francesca
Sì Camonica piacere
Parlano appunto di questi importantissimi settantacinque anni che manovre hanno per l'azienda e quale segnale lanciate al mercato attuale
Allora sicuramente sono settantacinque anni carichi di storia carichi di di valore
No quello che sono ci tengo a a dire è che noi non stavamo e qui è presente da settantacinque anni Manuel senza i nostri consumatori in questo momento non non avremmo scritto tutta questa storia
Quindi è una storia che si è scritta di fatto a a quattro mani noi con con loro e con la fiducia che i consumatori si hanno riposto in tutti in tutti questi anni
E devo dire che ovviamente insomma siamo molto orgogliosi quindi di celebrare questo
Questi importante traguardo tant'è che infatti per quest'anno abbiamo in piano abbiamo calendarizzato tante attività
Che ci farebbe ovviamente piacere condividere anche con ci è è stato fino adesso nostro seguace rinvii chi ci ha dimostrato la fedeltà fino adesso
A proposito di festeggiamenti so che avete scelto di festeggiare l'anniversario all'Acquario di Genova
Un riferimento naturale al mare e avete deciso anche di presentare il volume che avete realizzato diario di bordo sulla rotta della comunicazione da settantacinque anni
Come è cambiato il vostro modo di raccontarvi in questo lunghissimo viaggio
Allora intanto fatto inizia dalla dall'Acquario di Genova date perché all'Acquario allora noi ovviamente il nostro primo testimonial dall'inizio del mille novecentocinquantuno
è il nostro insomma quindi con lui che tutti i giorni è un po'non un po'è è il garante della nostra qualità della nostra tradizione
Quindi sarebbe un possano trovarlo fuori dal suo habitat naturali quindi l'Acquario e il mare in generale è proprio dove noi tutti e tutti quanti anche i consumatori
Sia stata motivi di ritrovarlo e dove lo ritrovano sempre il libro il libro è una un un bellissimo racconto un un rivivere tutti questi anni attraverso le pagina
E e soprattutto le immagini di comunicazione che noi abbiamo trovato nel nostro repertorio
Avendo voi di di magazzini faldoni nostri archivi ci siamo resi conto di avere un patrimonio in archiviato negli scaffali immaginati perché ovviamente traslochi e e aree che si sono susseguite è un po'rimasto tutto accatastato gli quest'anno abbiamo deciso di farlo rivivere e quindi abbiamo iniziato a scrivere in questo questo libro e l'obiettivo era un po'capire appunto come la comunicazione si è evoluta in questi in questi settantacinque anni
In questi faldoni che cosa abbiamo trovato abbiamo trovato dalla prima affissione quindi delle mille novecento settantadue indi proprio c'è immagina che la fotografia
Della della fissione quello che noi atto attualmente chiameremmo autonoma quindi delle strade Coni nella cartellonistica ma oltre a queste sono tantissimi altri esempi quindi prima le prime ipotesi di influenza che erano le le le pagine le pagine scritte dirige di ricette suine
Sì quotidiani su gli articoli di di giornale delle delle di ricette Co
Quindi con questo materiale noi abbiamo detto
Di prendiamo gli evita e ci siamo ovviamente interrogati su come dare gli ingiusto Seveso giusto connotato
E
Abbiamo abbiamo trovato questo sono questo filone ovvero Intini inquadrare com'è cambiata la comunicazione di Nostromo contestualmente a come sono cambiati i nuovi usi costumi degli italiani in questi settantacinque anni
Perché ovviamente come tu ben sai ma la comunicazione si adatta anche a quella che è la vita di tutti quanti noi tutti i giorni perché l'obiettivo della comunicazione ovviamente a quello di colpire di far sì che poi il consumatore oggi come allora quando deve scegliere un tonno si ricordi scelte al nostro
E quindi niente Adelisa trascriverlo in quelli che hanno iniziato a scriverlo e Italia fuori una verità somma che
Forse non io sicuramente all'epoca non non ero ancora nata però coperto di com'è proprio cambiata la vita delle famiglie come dire com'era vissuto una volta il concetto di distesa
C'è un pazzo inciampato del libro dove si parla del venerdì magro ovvero il venerdì si mangiava pesce
E e quindi la comunicazione di Nostromo all'epoca era la costata di mare perché alla
E avevo il il suoi lei alto di comunicazione dei corpi di comunicazione voi nella paragonare la bontà della del pesce alla stessa bontà della carne
Quindi abbiamo scoperto
Come si sono adattati ecco sia la parte creativa di comunicazione a come si è adattato
Il consumatore italiano
E parlando sempre appunto di ricerche in archivi OPA dato e tra le altre cose venti cento di proporre la nuova linea vinta già e ho avuto la sensazione ma insomma di mi sbaglio
E che si tratti di un vero e proprio ponte tra generazioni perché in qualche modo accontenta i nostalgici chiamiamoli boomer insomma tanto non ci offendiamo
Insomma Liz anche l'occhio all'Agenzia che comunque è affascinata dal retro branding è così ho avuto la percezione giusta
Hai avuto assolutamente la percezione giusta in più Illy chiamiamolo il di chiamiamolo vinta già Irvine tanto da ultimamente si fermi a un po'del contratto anche di Frings
Quindi abbiamo riportato abbiamo riportato intanto alla luce in primo luogo perché ovviamente nel corso di settantacinque anni ci sono stati diversi rebranding
Quindi abbiamo se azionati proprio a lavorare sul primo sul primo luogo quindi quello registrato nel mille novecentocinquantuno rivisto in chiave moderna e poi che cosa abbiamo fatto abbiamo cercato di proporre re sotto questa linea nuova linea del settantacinquesimo delle Riccia
Primo quindi proporremo due prodotti Anna ventresca di tonno a base ventresca di tonno e la ventresca chiarite e una delle parti migliori e più qualitativa del tonno
Qui proprio per fare questo legame tra primi umana evinta bisogna abbiamo accorpato sotto questo Progetto i il Suma le la celebrazione del nostro settantacinquesimo anniversario
Che Pariani prima di famiglie no il il il vostro la vostra evoluzione aziendale e di comunicazione ha seguito anche l'evoluzione delle abitudini degli italiani il dato ci dice che oltre una famiglia italiana su tre acquista almeno un prodotto Nostromo nell'arco dell'anno
E credo che sia un dato veramente rilevante quale il segreto che si nasconde dietro una una presenza è una insomma una riconoscibilità così capillare
Ma segreto non lo so se restasse segreto vorrei vorrei dire bravura ecco però insomma non voglio essere proprio auto riferite ecco seconda ma la cosa fondamentale è la cosa che ci rende quelli che siamo adesso il saper ascoltare ESA per analizzare i bisogni dei nostri consumatori
Quindi lui molto spesso facciamo ricerche ci interroghiamo su come potremmo proporre al nostro consumatore
Non solo il miglior intorno ma il prodotto che in quel momento a quel consumatore serve risolve un problema risolve un bisogno perché il la il nostro obiettivo eh
Soddisfare il nostro consumatore quindi il nostro target diciamo nelle diverse fasi della diciamo giornata ovviamente non ha mattina però durante il pranzo e durante la sera a seconda dei diversi momenti di consumo quindi per esempio i in ufficio quindi durante una pausa pranzo De Rose oppure anche la sera quando ritorni a casa che banalmente hai più tempo per preparare più una ricetta ecco quindi a seconda dei momenti Nostromo si propone come il tuo aiuto il tuo partner in cucina chiaramente
La storia di Nostromo lo abbiamo detto prima lascia grado ma incontro con terra fornito diciamo quella spinta industriale necessarie per sanare il mercato
Rimaniamo in tema di comunicazione in che modo la dimensione istituzionale ha permesso comunque un brand così
Fortemente italiano di restare competitivo senza perdere la propria identità
Ma allora sicuramente il respiro internazionale delle del gruppo lui non lo viviamo all'interno della della comunicazione perché lui comunichiamo ovvero il sempre il il marchio Nostromo
La forza del gruppo star dietro alle chiaramente alle risorse erano soprattutto alle capacità di adattarsi di sapersi adattare ai diversi cambi quindi il siamo un gruppo presente con diversi stabilimenti in tutto il mondo ovviamente questa componente internazionale ci aiuta anche nel trasversalmente sui diversi Paesi anche per avere degli spunti
Su che cosa si fanno le siccome si fa negli altri Paesi
Quindi provare a capire da quello che fanno i nostri colleghi anche su come potremmo interiorizzato lui in Nostromo e quindi cui scaricarlo a terra al nostro pubblico ovviamente di riferimento
Quindi diciamo l'analisi lo studio è al centro della della vostra strategia aziendale norme prima parlavamo di abitudini che cambiano e immagino che appunto anche la gamma nel tempo si sia dovuta
Sia dovuta e volare low dalla dispensa classica alle esigenze di oggi dei consumatori che guardano altro rispetto a quello ai consumatori di vent'anni fa
Esattamente tu considera che gli anni cinquantuno quando uno stormo minata aggravato ovviamente è nata in un territorio della molto molto settoriali già molto regionale perché era ovviamente il Veneto i prodotti offerti da da nostromo erano sostanzialmente dunque lo stoccafisso e il tonno
Voi amano mano si sono voluti si sono evolute anche i formati attualmente come ti dicevo prima cenno se non si propone di essere il partner l'aiuto in cucina chiaramente noi ci troviamo davanti a un consumatore estremamente variegato cioè quello che più attenta allo sport e quindi predilige
Un turno proteico oppure c'è la famiglia
Che ha necessità totalmente diverso se dall'altro dal dal consumatore sportivo o magari mentre c'è anche quello che vuole un po'esplorare il gourmet quindi tutto questo far sì che noi dobbiamo ovviamente adattare la nostra il nostro portfolio a a a ai diversi gusti dei consumatori
Nostromo è l'unica azienda italiana con una flotta di proprietà corretto
Esatto oltre alla tracciabilità quanto pesa questo controllo diretto sulla filiera nella percezione di qualità e sicurezza che il consumatore cerca siamo appunto rimaniamo sul tema
E guarda sicuramente verrà tanto perché da appunto vicini che studi che noi facciamo mensilmente annualmente i consumatori ci riconoscono la sicurezza quindi capiscono che dietro non sono omogenee una solidità direi che l'impresa e aziendale avere una flotta di proprietà chi garantisce di essere padrone a trecentosessanta gradi quindi da da quando rischi sino appunto quando invece il prodotto sul ring sullo scaffale quindi al consumatore e questo è ed ero Glass
Certo e a proposito di imbarcazioni e cerchiamo di guardare un po'a anche al
Futuro dopo aver ripercorso il passato e aver parlato anche del presente immaginiamo che il nostro non sia proprio una delle sue imbarcazioni quale sarà la rotta che sceglieranno di seguire nel prossimo futuro
Allora sicuramente parlando in sardo marinaresco dobbiamo mantenere la rotta
Quindi tutto dritto sempre avanti per come per come abbiamo fatto in questi in questi settantacinque anni sicuramente all'orizzonte Nostromo l'azienda ha nelle sue corde quello di poter continuare
A proporre dei prodotti innovativi per
Per il consumatore
E ovviamente anche di tenere in considerazione anche tutto quello che il in il tema il concetto della sostenibilità quindi questi stanno i due grandi filoni conduttori di questa di questa strada che noi abbiamo abbiamo già intrapreso negli ultimi in cinque sei anni
E penso proprio che sia il caso di dire che il nostromo ci dimostra come un Brenda possa restare fedele alle proprie origini ai propri valori pura
Ricollegandomi a quello che dicevi sull'innovazione sostenibilità pur navigando rimaniamo sempre in tema in termini Marina rischi con decisione verso le innovazioni e le idee del futuro
Allora non ci resta che augurare questa che possiamo definire assolutamente l'eccellenza italiana contento per la prossima rotta
Grazie Francesca garanti per essere stata con noi
E noi ci vediamo il prossimo appuntamento lingua lunghissima

