Le dichiarazioni del Ministro Antonio Tajani sulla guerra del Golfo dopo il question time al Senato

Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Forza Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Berlusconi, Bonelli, Camera, Conte, Crosetto, Curdi, D'alema, Difesa, Esteri, Fratoianni, Golfo Persico, Governo, Guerra, Interpellanze E Interrogazioni, Iran, Iraq, Italia, Meloni, Ministeri, Parlamento, Schlein, Senato, Storia, Tajani, Unione Europea.
La … registrazione video ha una durata di 10 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci