12 MAR 2026
intervista

Le dichiarazioni del Ministro Antonio Tajani sulla guerra del Golfo dopo il question time al Senato

DICHIARAZIONI | di Lanfranco Palazzolo - Roma - 18:26 Durata: 10 min 18 sec
A cura di Francesca Rosini e Delfina Steri
Player
Registrazione video di "Le dichiarazioni del Ministro Antonio Tajani sulla guerra del Golfo dopo il question time al Senato", registrato a Roma giovedì 12 marzo 2026 alle 18:26.

Sono intervenuti: Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Forza Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Berlusconi, Bonelli, Camera, Conte, Crosetto, Curdi, D'alema, Difesa, Esteri, Fratoianni, Golfo Persico, Governo, Guerra, Interpellanze E Interrogazioni, Iran, Iraq, Italia, Meloni, Ministeri, Parlamento, Schlein, Senato, Storia, Tajani, Unione Europea.

La registrazione video ha una durata di 10 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Radio radicale il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa parlamentare dopo aver risposto a due
In in due interrogazioni ragionare al question-time a palazzo Madama sulla situazione internazionale proprio di questo argomento ha parlato dei rapporti con l'opposizione
Del rischio di recrudescenza nel Golfo Persico
E ha commentato anche le parole del discorso
Della nuova guida suprema
Del dell'Iran un che Khamenei junior ascoltiamo che cosa ha detto il ministro degli esteri in queste dichiarazioni che abbiamo raccolto al termine della seduta a Palazzo Madama
Prova documentale
Ma ma siamo sempre stati favorevoli fin dall'inizio e poi la risposta è sempre negativa però più che dire l'abbassamento se uno vuole discutere discutere anche se arrivasse nel se uno vuole discutere portare dovrebbe dovrebbe accogliere questa opportunità io sono cresciuto una scuola diversa
Quando poiché non hanno capito che l'abbiamo detto
Quando D'Alema non rispettando il Parlamento fissi
Partirei da riabilitare per bombardare Balcani
Berlusconi nonostante questo proprio per garantire l'unità fondi italiani in politica estera
Voto a favore nonostante nonostante D'Alema non avesse informato il Parlamento
Questo volevo dire che quindi il dialogo con l'opposizione leghista sulla politica estera è fondamentale l'abbiamo sempre detto che abbiamo sempre fatto l'abbiamo detto anche grosse ditte di ogni volta le risposte mi sembravano già quando siamo venuti qua piuttosto negative la riformulata doveva andare a vedere quello che ho detto sia quando sono per la prima volta con Crosetto qui al Senato in commissione essere difesi congiunte
Camera e Senato quando sono siamo venuti cosette Dio in parlamento siamo sempre stati accolti con
Diciamo così con toni sprezzanti
E allora sono loro che non vogliono se non voglio però lieto presidente del Consiglio pronti a rifare il l'incontro con l'opposizione sulla espressione della politica esistono e sono il primo a fare lo abbiamo sempre detto
Siamo sempre inutilmente Parlamento siamo sempre venuti nessuno in nessun Paese europeo sì ma il governo ha così tanto in Parlamento di sorveglianza non sono decine di volte qua a parlare di tutto quindi ogni volta che sono stato chiamato non sempre
Risposto di sì
Ministro lei adesso io mi auguro miagolii che accetti la proposta poi non è che sono obbligati però non da parte nostra c'è grande disponibilità abbiamo detto e ribadito in tutte le occasioni andate a rivedere dal pomeriggio
Del del lunedì
De Chirico sulle mie parole quali sono state vedete quello che ho ridetto in alla Camera e al Senato quando c'è stato il dibattito in aula
E quindi cosa ha detto il presidente del Consiglio abbiamo detto sempre Sikorsky prive ministro mi scusi visto che lascia il discorso il mio numero di telefono Cennamo secondo lei chi dovrebbe fare la prima telefonata
Una che li inviteremo
Confronto faranno saranno se vogliono venire negli ambiti abbia meditato arriverà al Presidente del Consiglio metterla
Oggi non è non è non è una questione di essere sprezzanti
O meno certi bisogna anche se c'è il è la sostanza non sono
I toni sono volte santo troppo così ma la forza
Non la si vede con i toni espressa
Vediamo io spero che tutti quanti accettino lasciare
Conte
Fratoianni buone
Noi siamo sempre stati anche ieri Borrelli è stato informato insieme a tutti i segretari
Insieme a me e al presidente del Consiglio di quello che era successo Herbie lo alle tombe se la dimostrazione che ha letto tutti
Dell'opposizione merito Grosseto aveva informato prima al Presidente del Consiglio e ministro degli Esteri
E poi i si era rimasti deposizione
Si sono voi avete ferite che non italiano guerra resta altro c'è stato un attentato sostanzialmente anche ad una base italiana nel Kurdistan iracheno volevo sapere
Se come dice l'opposizione c'è il pericolo effettivamente che questa guerra ci coinvolga in maniera indiretta se dovessero chiedercelo negli Stati Uniti e Israele
La politica scarsi se se
C'è stato un attacco come sia stato in cui nei giorni scorsi un attacco contro
Una base che era internazionale
Va bene era solo una base italiana
Dove ci sono tutte le forze nella coalizione anti da esce
Uno dei droni ha colpito un edificio dove erano previste delle c'è una serie di riunioni che gli incontri
Due mesi
Italiani ha colpito gli uomini non sappiamo contro chi fu segreto se fosse diretta soltanto contro la base non sappiamo chi ha lanciato questi giorni
Probabilmente sono dire che né il figlio iraniani
Quindi l'Italia non è coinvolta e nessuna Guerra già detto lavora ministro Crosetto mi annunciato telefonata che ho fatto prima di venire qui
E sta pensando far partire da e bile i nostri militari quindi come è stato fatto per il cui intrisi tarata a base di per vittima già abbiamo ridotto la base a Baghdad la base sull'ambasciata Baghdad
E abbiamo ridotto deciso di ridurre
Il personale del consolato Herbie
Non abbiamo alcuna intenzione di farsi trascinare in una guerra e nessuno ci ha chiesto di partecipare alla guerra
Ministro senza figli ad andare all'attacco verso il tuo colpendo l'amministrazione americana Gubbio né
Sentito nessuno se ne andò
Ambasciatore il console il colonnello comandante del reparto il ministro lo scrittore prima di tutto il Presidente del Consiglio
Non gli abbiamo fatto una riunione con tutti con tutti al ministero degli Esteri con tutti gli ambasciatori consoli dell'area
Abbiamo punto preso la decisione di ridurre personale del consolato ministro così devono annunciati in Aula ha deciso di
Ritirare i militari
Bill quindi questo è quello che
Assieme alla riscossa di Khamenei sulla chiusura del corpo di Hormuz sulle minacce alle basi americane nel Golfo Persico
C'è una guerra in corso
Fa dichiarazioni
Che se non so quanto possano essere gradite al resto del mondo neanche paesi che e quali poteva fare riferimento non credo la chiusura di Hormuz sia un segnale che possa essere gradito anche alla Cina che mi diranno e rischia di isolarsi sempre di più
Questo
Però ci auguriamo la guerra per finire presto che non non ci sia una escalation ripeto non abbiamo abbiamo
Temporaneamente chiuso l'ambasciata a Teheran ma
L'ambasciatrice Amadei e operativa Abacus latina partecipata riunione tabacco l'ambasciatrice presso l'IRPEG non abbiamo interrotto le relazioni diplomatiche con lei quindi continuiamo
A parlare però
L'Iran deve anche chiarire che
Non è che tutto il mondo il responsabile di quello
Che che accade nel loro Paese centrattacco hanno fatto israeliani e americani
No possono pensare che tutti gli altri Paesi dell'Arrigo fu debbano essere attaccati
Chiudo lo stretto di Hormuz sarebbe pericoloso più adesso ne abbiamo riscontro ci si nomine in mare
Però per
L'invito anche all'Iran né
Alla moderazione
Comprendere che
Non ecco gli attacchi indiscriminati contro tutto e contro tutti
Porta vantaggio alla causa iraniana
Domani il Consiglio supremo di difesa sintonia con il contrario
Il Presidente del Consiglio
Rieccoci dovrebbe difesa
Vedremo com'è andata ci sarà un comunicato finale agrario presidente ma mi pare che ci siano problemi con
La presidenza del repubblicano e siamo stati sempre molto chiaro non siamo in guerra vogliamo entrarci rispetteremo i trattati faremo tutto il Mib decisione
Siamo venuti tantissime volte in Parlamento è un fatto cinque dibattiti
Su quest'argomento quindi nel giro di una settimana
Come posso dire pienamente rispettata la sovranità democratiche quindi
Emanati in questa direzione Daniela

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate