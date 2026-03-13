Rassegna stampa giustizia

La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 1 ora e 1 minuto.
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Rubrica
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avvocato e segretario del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei
Per trovare gli ascoltatori di radio radicale bentrovati con questo appuntamento settimanale dedicato alla rassegna stampa sui temi della giustizia oggi del tredici marzo del due mila
Venti sei tra poco più di una settimana si apriranno le urne referendarie e questo tema ovviamente a ancora una volta pressoché monopolizzato la stampa quotidiana animando appunto una campagna referendaria
Che tocca purtroppo punti sempre più bassi anziché elevarsi per consentire all'opinione pubblica
Di acquisire conoscenza ed informazione per può appunto recarsi alle urne con cognizione di causa la propaganda lo abbiamo detto tante volte
Lascia sul terreno
La verità come prima vittima e anche
Diciamo la propaganda di questa settimana
Riteniamo che ben difficilmente possa aver consentito ad una persona digiuna di questi temi di comprendere qualche cosa rispetto appunto alla i contenuti di merito
Della riforma che il corpo della riforma approvata dal governo una riforma dell'ordinamento giudiziario che il corpo elettorale adesso è chiamata a confermare oppure a smentire ma prima di
Come dire immergersi nella lettura dei fatti che sono accaduti in questa settimana nei commenti e nelle prese di posizione
Noi vogliamo aprire dobbiamo aprire sentiamo il dovere morale di aprire ancora una volta la prima pagina virtuale di questa rassegna stampa raccontando quel che accade nelle carceri italiane un racconto Sempre più negletto sempre più nascosto l'opinione pubblica è bene che non sappia quel che accade
Effettivamente dietro le sbarre salvo che poi non ci siano fatti di cronaca come pure purtroppo abbiamo dovuto registrare ma questa settimana cronaca
Diciamo di un'indagine un'autonomia finanziaria di un'indagine che pare abbia
Aperto un Losurdo condotte
Condotte in coma evitabili che sarebbe stata tenuta nell'istituto minorile
Nel carcere
Minorile di Casal del Marmo di Roma dieci sono gli agenti indagati per torturati di questo
I giornali scrivono appunto sotto forma di cronaca giudiziaria mentre appunto il racconto di quel che accade quotidianamente dentro le carceri
Noi lo troviamo questa settimana solo
Ancora una volta nelle parole di Gianni Alemanno e Fabio Falbo proprio questa mattina pagina quattro subunità cronache da Rebibbia tre morti in quattro giorni e tre morti in quattro giorni
Ma oramai neanche più i morti nelle carceri fanno notizia due detenuti celebri raccontano cosa succede dietro le sbarre
Così è il sottotitolo di questo pezzo di Gianni Alemanno e Fabio Falbo i quali dicono va bene parlare dei referendum male carceri sono inferno e ingiustizia
Il carcere di Rebibbia è stato scosso da tre morti avvenute in pochi giorni un agente della polizia penitenziaria e due persone detenute di cui una suicida
Le ricordano Alemanno e Falbo uno il quattro marzo dell'agente di polizia penitenziaria di quarantuno anni Federico Basilisk
Per non meglio precisati problemi di salute infarto una bronchite non curata molto probabilmente connesse allo stress di un carico di lavoro
Portato fino all'estremo degli straordinari necessari per compensare una carenza di organico che arriva fino al quarantadue per cento del personale ricorda Alemanno come qualche giorno prima Federico bassi rischi
Era stato trovato appoggiato al termosifone dolorante e sofferente
E poi sono morti ancora due persone detenute Giuseppe Braccini sessantacinque anni recluso a braccio G nove
Trovato morto nella sua cella probabilmente per overdose come la droga entra in carcere si cerca una prova entra molta anche nelle carceri italiane
E poi un'altra persona che si è impiccata
Nera lui ai le immigrato scrive Alemanno di trentasei anni si è impiccato di questo centro in cui si è impiccato nella sua cella
E Alemanno dice colpisce insieme al Falbo il fatto che queste notizie
Non siano arrivate neppure agli organi di stampa mentre tutto il dibattito politico in questo momento è incentrato sui temi della giustizia per la campagna del referendum
Sulla separazione delle carriere noi pensiamo non solo che sia giusto e doveroso dare queste notizie per il dramma umano che rappresentano ma che tutta la situazione delle carceri tra gli anni dovrebbe essere guardata con grande attenzione
Perché è uno dei più gravi sintomi delle disfunzioni della giustizia italiano e ancora una volta Alemanno Falbo
Si appellano a tutte le forze politiche perché anche durante il dibattito referendario
Si affronti il problema delle carceri sovraffollate
Carceri sovraffollate dov'è impossibile garantire tanto la sicurezza quanto seri percorsi di rieducazione
Dei condannati questa situazione non è che l'esito finale di un sistema penale lento carico di errori giudiziari
Poco attento alla dignità della persona sia quando è in attesa di giudizio sia quando la persona
Condannata in via definitiva e e di questa situazione lo avevamo visto se n'è fatta carico se ne è fatto carico un giudice sì Firenze che ha sollevato l'avevamo visto questa volta leggiamo però l'articolo di Giovanni Nigris sul Sole ventiquattro Ore
Che chiarisce ancor meglio la questione
Sollevata dalla giudice dal tribunale di sorveglianza di Firenze
Rinvio della pena se il carcere è degradato questione sollevata la questione di legittimità costituzionale alla Consulta che punta ad un intervento additivo
Rispetto all'articolo centoquarantasette del Codice penale che disse disciplina l'istituto del rinvio facoltativo dell'esecuzione della condanna ma in presenza di fatti che ad oggi non riguardano le condizioni di detenzione quanto piuttosto le condizioni di salute del detenuto e quel che si punta è praticamente un intervento aggiuntivo della corte costituzionale che dia la possibilità di per rinviare l'esecuzione della pena nel momento in cui
Appunto le
L'istituto presso il quale è destinato il detenuto è un istituto semplicemente fuorilegge come quella istituto di com'è il carcere appunto di Sollicciano da dove prendono sostanzialmente
Prende vita la storia che poi la storia di persone e di vite che poi approdata appunto sul tavolo
Del tribunale di sorveglianza
Di Firenze con trasmissione della questione davanti alla Corte costituzionale
Ricorda Giovanni Negri come appunto dalla sentenza Torregiani della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato lo stato italiano nel suo complesso per la strutturale violazione della dignità della persona per i trattamenti inumani e degradanti che strutturalmente sono riservati ai detenuti nelle carceri sovraffollate ecco ricorda Giovanni questa sentenza con un pero la constatazione che
Evidentemente da allora
Non è cambiato non è cambiato nulla
Vedremo perché se la Corte costituzionale dovesse avere più coraggio oggi nel due mila ventisei di quanto non mette in quel due mila tredici prima della sentenza
Prima dell'intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo all'epoca la corte presieduta da Giuliano Amato non ebbe il coraggio di dichiarare l'incostituzionalità del centoquarantasette del Codice penale
Che avrebbe sostanzialmente aperto le porte ad una
Sorta di numero chiuso ecco ricorderanno i più attenti ascoltatori della nostra rubrica
Perché
Abbiamo dato lettura qualche tempo fa come poi Giuliano Amato
Fu interrogato proprio su questa su queste pronunce
Della corte nel da lui presieduta nel due mila tredici Giuliano Amato Ebea rispondere rispondendo appunto alle domande del giornalista ebbe a dichiarare che si fosse la corte nel due mila tredici
Avrebbe dovuto avere più coraggio
E noi aggiungiamo se quella Corte avesse avuto più coraggio migliaia di persone a migliaia di persone sarebbero stati
Risparmiati
Trattamenti inumani e degradanti e sarebbe restata risparmiata la lesione proprio di elementari diritti fondamentali come il diritto alla salute alla dignità e alle e anche alle alle alle
All'igiene al vitto
In alcune carceri la situazione veramente fuori
Da qualsiasi ipotesi di legalità
E a questo si aggiunge pochi diciamo il comportamento presunto meglio no presunto perché tutti sono presunti non colpevoli fino al terzo grado di giudizio ma ci sono delle indagini in corso che hanno spalancato
Le porte dentro il carcere minorile di Casal del Marmo e
Dove dieci agenti appunto sono sotto indagine per torture nei confronti dei
Ragazzi ricordiamo minorenni minorile carcere minorile reclusi appunto
Anche qui in numero sempre maggiore questo è un effetto del decreto che avevano
Quel carcere degli orrori titola La Repubblica sempre questa mattina con un articolo di Andrea Ursino e Chiara spagnolo
Quel carcere degli orrori tra alcol droga e abusi sessuali mi chiamavano scimmia
Gli agenti parlano alcuni dei minori detenuti gli agenti ci lasciavano in pace solo se gli fornivano cocaina
E ci sono immagini appunto di
Pestaggi
Né né ai danni questo ancor più
Intollerabile ai danni di minori questo diciamo questa notizia viene ripresa anche
Quando c'è la cronaca giudiziaria degli giornali e giornalisti sono attenti
Quando si tratta di fare invece una come dire di di mantenere acceso il faro su una situazione che viene ritenuta sostanzialmente strutturale come quella del sovraffollamento i giornalisti di sinistra ma
Della cronaca giudiziaria nei parlamentini ne parla anche il Corriere della Sera con Giulio De Santis siete carne da macello le botte le torture nel carcere dei ragazzini le vittime sono tredici
Indagati
Cioè gli agenti di polizia penitenziaria si facevano chiamare l'animale il pugile lo sceriffo insomma
C'è un po'di
Notizie che sono tratte
Dalle pagine
Dell'inchiesta che in questo momento vede solo la prospettiva dell'accusa e ovviamente appunto a queste carte
Sì attinge in in questo in questo momento questo parla anche
Scrive anche
Luigi Manconi delitti e castighi nel buio delle carceri
Luigi Manconi appunto parte dalla fatto di Casal del Marmo
Per poi però a fare una diciamo un una rassegna su quella che
La situazione in generale anche degli IPM cioè degli istituti penali minorili che hanno visto esplodere la popolazione detenuta assistito della così detto decreto caricano
Adottato giunto dalla dal Governo minori
Parla ancora di questa di questa di questa vicenda
Gabriella ceramiche sul rap
Cammino di torturati dai poliziotti reati indegni fare chiarezza ed in questo articolo sono riportate un po'di voci come quella
Dei responsabili
Dell'Osservatorio minori di Antigone come Susanna Marietti coordinatrice nazionale
Che
Dice un carcere pieno di segnali di tensione che nulla a che vedere con una missione educativa che dovrebbe appartenere a qualsiasi istituzione pubblica
Che si occupa di minorenni e poi viene data la parola anche a Filippo planning
Presente Vincino Filippo Brain Gino segretario di Radicali Italiani che annuncia che presto torneranno con di radicali italiani a fare visita all'istituto minore
E a proposito di
Cronaca giudiziaria registriamo perché questa notizia
Presente
Non molto approfondita ma riportata in molti quotidiani la notizia della archiviazione Marco Cappato da parte del giudice delle indagini preliminari di Milano Sala Sara Cipolla
Che ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura di Milano
In relazione appunto alla posizione di Marco Cappato tesoriere dell'accumulo dell'Associazione Luca Coscioni che era accusato essersi autodenunciato
Di aiuto al suicidio nel due mila ventidue per aver accompagnato in una clinica svizzera due malati terminali che non volevano più vivere in quelle condizioni
Non è il riconoscimento del diritto alla morte ma il riconoscimento del diritto ad una morte dignitosa questo
Il tema giuridicamente rilevante affrontato a più riprese dalla Corte costituzionale e fatto proprio dalla provvedimento del giudice questa decisione
Dice con chiarezza che lo Stato non può costringere una persona
A subire trattamenti che rifiuta solo per poter poi vedere riconosciuto un proprio diritto l'archiviazione continua Marco Cappato conferma che abbiamo agito per rendere effettivi diritti già riconosciuti dalla Costituzione
E dalla corte costituzionale quando
Il Parlamento continua a non intervenire sono le persone malate a fare affermare anche nei tribunali principi di libertà dignità ed uguaglianza sono grato a Elena e romano
E alle persone che li amavano per la fiducia che hanno avuto e me negli altri disobbedienti civili nella squadra dell'associazione Luca Coscioni coordinata da Filomena Gallo e con una articolo più dettagliato anche riguardo alle condizioni in cui versavano appunto i due malati accompagnati in Svizzera
Appunto un articolo più dettagliata e quello di Eleonora Martini sul manifesto perché impone S approfondire
A pagina undici nell'edizione del dodici nell'edizione del dodici marzo e e con questo crediamo questi due capitoli per invece iniziare un po'a prender contro perché
Apparso sui giornali di questa settimana con
Riferimento a a alla campagna referendaria diciamo che sono successi due fatti che hanno contribuito a disboscate erano a Sonia ovviamente questo Guidonia nel senso che poi molto è stato scritto intorno a questi due fatti un primo fatto cronologicamente
Precedente alla
Diciamo al secondo com'era ovvio
Un primo fatto è quello relativo alle esternazioni
Della
Capo di gabinetto del ministero della Giustizia il ministro della Giustizia Nordio chiusi Bartolozzi altrimenti noto alcun la soprannome la la zarina che nel corso di un
D'intervento
Televisivo durante una confronto referendario su una televisione locale
A parlato della magistratura come un plotone di esecuzione affermando che con il sì ce lo togliamo diverso ovviamente
Questo a scatenato una ritardi polemiche
Da parte dell'opposizione parlamentare e da parte dei sostenitori
Per il no
Una ridda di polemiche che poi sono sfociate in richieste di dimissioni immediate o di rimozioni da parte di Nordio o quanto meno di scuse di chiarimenti
Ognuno poi la declinato il proprio intervento in modo diverso fatto sta che non alla Bartolozzi non si è dimessa non è stata neanche rimossa
è stata sostanzialmente difesa da Nordio non per il merito delle sue affermazioni ma dicendo appunto che è stata una cosa
Estrapolata strumentalizzata che si riferiva ad altro che si riferiva
Alla prostrazione
Che vivono gli indagati nel momento in cui anche molto spesso da innocenti
Sì vedo non sottoposti appunto ad un giudizio penale sicuramente le parole della Bartolozzi hanno toccato un altro
Diciamo un altro punto basso di questa campagna referendaria
Sono parole che non aiutano evidentemente a comprendere il merito della riforma
E ed in questo senso poi
Hanno suscitato una ovvio ed evidente malumore anche tra i sostenitori del sì
Innanzitutto perché appunto non è affatto vero che se vince il sì con i alla referendum
Sì toglie di mezzo il plotone d'esecuzione della magistratura così percepito peraltro a Bartolozzi ricordiamolo anche lei una magistrata
In in in in aspettativa e prestata alla politica ma sono spesso e volentieri questa campagna referendaria sta dimostrando come il più
Imprudenti nelle loro nelle loro dichiarazioni siano proprio di magistrati che stanno inanellando magistrati ovviamente o in servizio prestati alla politica
Ma che nel momento in cui si pongono come
Appunto i Pasdaran del Sivo traslare andranno inanellano delle delle
Brutte delle brutte figure e
E di fatti poi dicevamo che i sostenitori del sì non hanno
Gradito
Lei parole uscite fuor di senno dalla bocca della Bartolozzi e
L'Unità dedica particolare attenzione a questa diciamo a questa prospettiva Bartolozzi inguaia il sì e non si scusa Fratelli d'Italia interviene dice è stata fraintesa viene registrata anche l'irritazione
Della Meloni e
Le e l'articolo appunto con la cronaca detta anche dei
Delle prese di posizione che ovviamente sono state durissime da parte di vendette gli esponenti della dell'opposizione a partire da Giuseppe Conte del Movimento cinque Stelle Angelo Bonelli
Della Nadia Vs
Ma anche Calenda che come Carlo Calenda che è un sostenitore del sì
Pure dice io sono un sostenitore del sì ma quello che ha detto Giusi Bartolozzi è gravissimo anche se non ci fosse il referendum e quindi dovrebbe comportare le immediate dimissioni istantanee
Non tutto questo non non si è
Verificato
Piero Sansonetti l'undici marzo scrive il referendum il si scende in campo e fa la campagna per il no esplode l'asse Giusi Bartolozzi Giusi Bartolozzi scrive Piero Sansonetti
Nel suo editoriale dell'undici marzo
Ha fatto un bel guaio le sue dichiarazioni dell'altra sera hanno mandato in tilt allo stato maggiore del centrodestra in pratica ha auspicato l'abolizione della magistratura ha sostenuto che la magistratura non è
Uno dei tre poteri dello Stato ma plotone di esecuzione ha detto queste frasi con la voce strozzata con un atteggiamento di esasperazione
E Giusi Bartolozzi ricorda Piero Sansonetti non è un personaggio secondario nei piani alti della politica italiana e anche dell'informazione si sa benissimo che lei è il capo
Del ministero della giustizia e Sansonetti scrive Sissi Nordio ha un ruolo specie di immagine perché a Giusi non piace apparire ma chi capisce chi decide chi detta la linea chi prende le decisioni è chiusi
Ex magistrata molto esperta
Anche Nordio un ex magistrato ma non ama faticare troppo sulle legge su questioni specifiche del suo ministero e lui che fa le dichiarazioni che va in tv ma non è il deus ex machina del al ministero e quando sbaglia dichiarazione di solito e proprio Giusi Bartolozzi a riprenderlo e a correggerlo lei la campa del ministero l'altra sera le parti si sono invertite
Bartolozzi la sparata grossa
Facendo in modo del tutto evidente un formidabile piacere
Ai sostenitori del no che finora si erano trovati loro a dover riparare ogni volta alle sparate fuori luogo dei vari Gratteri dibatte Di Matteo e compagnia gente poco abituata alla politica
Un po'troppo amante delle manette per trovare per potere trovare il posto giusto in una campagna del no
Stavolta invece il no raccoglie il reggano la destra vuole abolire la magistratura grida
Il no fronte del no la destra vuole la dittatura ancora il fronte del no e Meloni furibonda
E e questo praticamente appunto
Diciamo una parte della editoriale di Piero Sansonetti dell'undici maggio ma appunto Sansonetti ricordava come
Poi sul fronte del no Gratteri
Di Matteo solo per citarne alcuni hanno sparato anche loro
Delle
Affermazioni inascoltabili e infatti poi
Gratteri non si è fatto non si è fatto pregare aree e immediatamente a rimesso come dire la partita in in carità
Con un'altra
Esternazione questa volta evidentemente proveniente dalla fronte del no
Che ha
Poi i
Successivamente a la vicenda Bartolozzi
Questa monopolizzato le pagine dei giornali
Il caso oramai e noto possiamo dire
E ma lo ricordiamo scrivono tutti i giornali intervistato sulla sette il magistrato procuratore capo di Napoli e Front Menna della campagna per il no
Ha lasciato intendere lui diceva scherzando che il vincitore del Festival di Sanremo Sal Da vinci autore della canzone per sempre sì che evidentemente una canzone che si presta la campagna referendaria avrebbe in realtà votato no alla referendum notizia bollata come se di uso
Dallo stesso cantante già poco dopo la vittoria dell'Ariston all'Ariston
E infatti il cantante dovuto intervenire con un suo comunicato appunto per sostanzialmente smentire quanto affermato da Gratteri e il foglio a era andato ad interpellare i cartelli su questo episodio
Il magistrato ha detto che stava solo scherzando salvo poi cambiare registro e tono e affermando questo riportato tra virgolette qui c'è una testimonianza sostanzialmente della giornalista che stava interloquendo con grande e e Gratteri avrebbe detto due punti aperte virgolette se dovete speculare diffamare persino su Sal Da vinci fate pure non è un problema tanto dopo il referendum con voi dei
Voglio del con voi del foglio faremo i conti
E tireremo una Rete parole non smentite dallo stesso Gratteri il giorno dopo l'unica rete che si è visto è stata quella di messaggi di dichiarazioni
Di vicinanza rivolte al foglio e questo appunto una passaggio
Dell'articolo che il giorno dopo è stato pubblicato proprio sul Foglio a pagina uno
Il dodici marzo fare i conti con Gratteri dal governo giornalisti fino al CSM la solidarietà al foglio dopo le parole del procuratore un atto gravissimo che lede la libertà di stampa
Dal Guardasigilli Nordio al vicepremier Tajani fino all'addendum Pina Picierno vicepresidente del Parlamento europeo
Passando per i consiglieri laici del Consiglio superiore della magistratura e al mondo dello giornalismo alla Rete che vorrebbe girare il procuratore di Napoli Nicora Gratteri
Se n'è contrapposta un'altra si scrive in queste pagine del foglio quella della solidarietà dell'indignazione della difesa della libertà di stampa
Dopo il referendum con voi del foglio faremo i conti e tireremo una rinite questo l'avvertimento indirizzato dal Pubblico ministero a questo giornale
L'invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad un confronto più mite e ad abbassare i toni invece appare sempre più distante
Dagli interventi auspica cui assistiamo ogni giorno in televisione e sui giornali e poi l'articolo appunto prosegue
Sostanzialmente mettendo in fila tutte le dichiarazioni di solidarietà che appunto sono giunte da al ministro Nordio ma anche da Antonio Tajani
Dall'altro ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo
Da due consiglieri laici del CSM Claudia Eccher ed Enrico ai minimi e poi dal deputato di Forza Italia Enrico Costa e ancora il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri
Che dice oramai Gratteri ha superato ogni livello di e immaginazione
E mentre Lucio Malan ha dice si dice inquietato
Pesa le parole del procuratore dica capo di Napoli Maurizio Lupi invita Gratteri e chiedere scusa
E Deborah Serracchiani deputata e responsabile giustizia del partito democratico dice che sono parole irricevibili a prescindere da chi le pronunci
Così anche si esprimono da sinistra a
Dando la loro solidarietà al giornale anche Roberto Giachetti massima solidarietà al foglio per minacce aggravate e anche Carlo Calenda Gratteri e chiaramente fuori controllo ogni Mina oggi minaccia apertamente il foglio un magistrato che minaccia un giornale è da sospensione immediata
E vedete appunto come anche questa settimana tra la Bartolozzi e Grappelli non ci siamo lasciati sfuggire nulla in termini di
Appunto non informazione ma Mary
Diciamo posizioni di non informazioni sul merito del referendum
E su Gratteri tra l'altro interviene anche una magistrato un magistrato che schierato per il sì
è la giudice Carmen Giuffrida
Che intervistata dal foglio
Invita il suo collega che l'arteria non fare battute che sembrano minacce
Posso che riverse Gratteri una posizione che evidentemente non gli consente di fare battute del genere ove mai fossero state battute perché poi Gratteri è uno che non scherza
E sul giornale di questa settimana l'undici marzo due mila ventisei viene
Riportata l'intervista a Gianluca Callipo l'ex Sindaco del partito democratico di Pizzo Calabro
Che
Ovviamente afferma che voterà sì al referendum in relazione proprio a a quel che ha vissuto sulla sua pelle e quindi non non ci sono
Per lui non ci sono dubbi perché ha visto come funziona il processo penale quando sei indagato
E
E di fatti nonostante sia un esponente del PD dice la sinistra non ha più vecchi valori ecco il campo fu sbattuto in una cella di queste carceri italiane e quelle di cui abbiamo parlato prima
Perbene sette mesi nonostante fosse innocente e nessuno ovviamente neanche Gratteri ha pagato per il suo errore
Ma anche Gratteri è stato promosso si parla dell'inchiesta una delle tante inchieste che poi avevano
Goduto Stella amplificazione della esaltazione diremmo
Da parte di della stampa italiana ovviamente in misura maggiore da parte dei giornali che abitualmente si auto sostengono diciamo con la magistratura la famosa inchiesta rinascita ascolto che poi ha visto che poi ha visto diciamo un un risultato assolutamente
Sconcertante sconfortante in termini di
Condanne definitive rispetto alle persone attinte dal provvedimento di richiesto da Gratteri
E ovviamente
Concesso dal Gip o di quella Tribunale una ordinanza cautelare di
Nei confronti di trecento persone trecento persone e Gianluca Callipo ricorda benissimo quei momenti
Arrivammo alle otto di mattina al carcere di Cosenza arrivano la mattina presto a prenderlo a casa dodici ore impieghi trecento persone ci diedero a due pallini è un po'd'acqua
E
Sono momenti
Che determinano dentro il corpo delle persone una vera e propria esplosione come quella che colpi penso che colpì Enzo Tortora ma di questo appunto
Di giudici non se ne preoccupano più di tanto se non andiamo errati Gratteri quando stato chiamato a rispondere appunto delle tantissime persone da lui arrestate che hanno avuto dice tutta la vita e che poi hanno
Ottenuto sentenze
Ma a distanza di tanti anni sentenze totalmente assolutorie Gratteri appunto rispose
Con una frase che lascia attoniti almeno ci ha lasciato attori noi
E disse è ovvio che se tagli pane sul tavolo rimane in qualche briciola qualcosa del genere disse Gratteri che evidentemente
Vede le vite delle persone come qualcosa di equiparabile ad una Briciola e su questo
Interviene anche Claudio Velardi sul Riformista facciamo i conti l'arroganza del potere le parole sono pietre
Ma quando ha pronunciato dal procuratore della Repubblica in carica un uomo che ha il potere di disporre della libertà delle persone
Smettono di essere pietre e le parole diventano grave e sebbene non brandita contro la stampa libera non possono che suscitare un allarme democratico
Sul Sal Da vinci scherzavo e con voi del foglio dopo il referendum ma faremo i conti voi speculato Apple cercheremo una Rete
E questo attacco rivolto da Nicola Gratteri al Foglio scrive Claudio Velardi sul Riformista non è una semplice caduta di stile
è la radiografia di un potere che si auto percepisce come assoluto è insindacabile
Quelle espressioni faremo i conti e cercheremo una Rete sono un manifesto culturale e meglio di tanti altri episodi testimoniano del clima avvelenato in questa campagna referendaria
E chiariscono chi lo genera e lo alimenta
Gratteri non è un magistrato qualunque è il volto televisivo e idolo incontrastato del fronte del no
è l'incarnazione di una giustizia in cui il pm non è servitore dello Stato incaricare di cercare le prove ma è un giustiziere etico una star mediatica
Che usa il talkshow come aule di tribunale per chi si nutre di questo divismo la stampa libera non è il cane da guardia della democrazia
Ma bene solo ridursi al megafono ubbidiente delle procure se una redazione osa non allinearsi se osa smascherare le bufale
O fare facce chini a magistrati viene trattata come un bersaglio da zittire getterebbe una rete una metafora agghiacciante che evoca l'uso della giurisdizione come pesca a strascico
Capaci di distruggere vite reputazioni prima ancora di un qualsiasi processo in tutto questo
Dove sono i paladini della libertà di stampa dove sono i sinceri democratici della sinistra sempre più pronti a stracciarsi le vesti per una parola fuori posto un avversario politico
Ma sordi e ciechi di fronte alle minacce di un procuratore al giornale
Il loro è un silenzio drammaticamente complice pur di sfruttare la clava giudiziaria contro l'esecutivo tollerano qualsiasi arroganza
La prepotenza di chi si sente padrone delle nostre libertà dovrebbe spaventare tutti
Se un magistrato apicale scrive ancora Velardi si sente in diritto di minacciare in questo modo una nostra collega
Provate ad immaginare con quale fiducia questo stesso sistema possa schiacciare un cittadino qualunque sindaco un piccolo imprenditore
Che finisce per caso nel suo mirino e nella sua Rete
Ecco perché allora conclude Verardi
Il ventidue ventitré marzo non voteremo affatto su Freddie tecnicismi votare sia la separazione delle carriere all'Alta Corte disciplinare prosegue Velardi significa mettere un argine vitale
A questa onnipotenza significa ricordare a chi li indossa la toga che è soggetto alla legge e non è al di sopra di essa e serve a smantellare un sistema che non tollera controlli e punisce il dissenso
Se non lo fermiamo con il nostro voto la Rete prima o poi la getteranno su tutti nomi così va
Velardi appunto conclude dal suo presso praticamente dedicato
A questa uscita della del magistrato Gratteri e non abbiamo visto come dire i titoli del fatto quotidiano che
Indicano il bavaglio nei confronti dei colleghi della foglio e e questo la dice lunga appunto su come
Ci si sta muovendo in questa campagna referendaria poi andando a a scovare
Tra le pagine per lo più bisogna riconoscere questo alla dubbio dubbio dal giornale ritrova Consiglio nazionale forense sarà per questo che poi lascia al contrario di altri giornali
Più spazio ai diciamo alle riflessioni tecniche e questa volta del intervenire sul dubbio non è non sono i vari Pif Ficarra e Picone
Che intervengono su altri giornali ma è un vero e proprio monumento
Della diritto italiano almeno
Diciamo per tutti coloro che all'anagrafe hanno l'età
Di chi legge per voi c'era durante
Negli anni tanti dell'Università c'era un
Diciamo un professore che era guardato con terrore da tutti gli studenti
Non ma consentiva
Di superare il suo esame di diritto privato nel caso dice a meno che la preparazione non fosse perfetta questo professore Pietro per lingerie e Pietro Berlingieri si è schierato il professor Bellingeri pensi e e viene intervistato da Enrico Novi sulla dubbio il dieci marzo a pagina dodici
Pier Berlingeri ricordiamo
è stato anche in passato è stato anche nel
Lo del Consiglio Superiore della Magistratura in epoche non non vicine Vassalli lo disse sulle riforme c'era il veto delle toghe e qui diciamo l'intervista ruota intorno alle dichiarazioni rese da Giuliano Vassalli Alfano Saltarin del nel giugno dell'ottantasette
Che continuano a che hanno continuato nei giorni precedenti ad essere come dire definite inesistenti nonostante appunto vi siano prove documentali chiare
Dell'esistenza di questa intervista e il giornalista giuridico preparatissimo
Il giornalista inglese che lo incontrò ottica Erikson è stato anche ospite in un incontro fisico a Napoli proprio sul referendum ma Luciano Violante ha detto che ha insieme ad altri sostenitori del no che quell'intervista non non non c'è era sostanzialmente
E invece appunto interviene Pietro Bellingeri quell'intervista resiste esiste eccome e Vassalli lo disse lo disse non solo a antiche sono ma lo andava dicendo come dire
Un po'dappertutto che in Italia lei riforme che hanno ad oggetto la giustizia in senso lato
Questa di cui parliamo e per la quale ci crederemo alle urne lui tiene del ventidue ventitré marzo è la riforma dell'ordinamento giudiziario
Non è una riforma della giustizia ma a partire dalla bici
Diciamo la disinformazione anche sul titolo della riforma e questa è una riforma dell'ordinamento giudiziario e appunto una riforma che
Vassalli avrebbe auspicato già nel mille novecento ottantasette in coerenza con la legge delega che era stata appena
Approvata dalla al Parlamento per la stesura del nuovo codice di procedura penale che poi vide la luce il ventidue ottobre del mille novecento ottantanove due anni dopo e quindi registriamo l'intervento del professor Pietro per geni
Sicuramente persona lo ribadiamo non conosciuta dalla grande opinione pubblica ma conosciutissima da tutte quelle centinaia di migliaia di studenti di giurisprudenza
Di tutte le facoltà italiane che il più spesso sono stati chiamati a studiare anche
Diciamo su testi del professor per legge
Poi abbiamo questa settimana ovviamente è intervenuta la Premier Meloni ma prima della Meloni è intervenuta anche Marina Berlusconi re l'otto marzo quando la Repubblica pubblica l'intervista a Marina Berlusconi che anche lei invita ad abbassare i toni
Giustizia basta Toni da derby il sì non è solo per mio padre
Liberare il dibattito dalle gabbie ideologiche in cui è rinchiuso e andare oltre la faziosità per andare a verificare per andare a vedere
Poi il merito di una riforma che la Marina Berlusconi considera evidentemente
Necessaria ed importante ricorda Marina Berlusconi
Nel corso di questa intervista come politica e magistratura dovrebbero correre su binari ben distinti ma questo si potrà realizzare appunto solo con la separazione delle
Delle carriere e poi questa
Settimana appunto c'è stata anche
Prima presentazione
Della di un intergruppo parlamentare
Per il sì alla riforma di un intergruppo parlamentare di sinistra e allora Domenico disavanzo che sul giornale
Racconta appunto della nascita di questo gruppo schiaffo alla slide da Picierno arrossato si presenta la sinistra schierata per il sì
Alla Camera nasce un intergruppo per la riforma con Partito Democratico Italia viva più Europa e centristi
Un fronte trasversale scrive Domenico Di Sanzo in cui trovano spazio io ho spazio pezzi importanti del centro sinistra italiana
Da più Europa a Italia viva senza dimenticare ampi settori del partito democratico con loro il centro rappresentato da azione e dal partito liberaldemocratico di Luigi Martin
Quindi una spinta riformista da sinistra per la riforma ma anche un messaggio alla slide né che sta scommettendo nella battaglia muscolare contro la separazione delle carriere per mettere in difficoltà in in difficoltà il governo è
Blindarsi alla guida del PD eh però sempre emblematica l'immagine del tavolo della conferenza stampa andata ieri in scena a Montecitorio
Ci sono il renziano Roberto Giachetti il calo indiano Rosato
A seguire Federico Mollicone di Fratelli d'Italia ma poi c'è Martin
Del Partito liberaldemocratico e Valentina Grippo di azione e poi ci sono gli esponenti del Partito democratico come Stefano Ceccanti costituzionalista quindi
Diciamo persona che comprende bene per la sua competenza professionale il tema del referendum ed ex deputato del Pd
E sono tutti in prima linea per spiegare le ragioni del sì insieme a Benedetto Della Vedova di più Europa ex radicale viene
Definito come appunto un esponente politico dal puro periti di garantista
I militanti di più Europa invece viene registrata in questo articolo tra i militanti di più Europa si registrano malumori
Per l'assenza di Riccardo Mancini
Posto che all'assemblea del partito ha votato per l'adesione al sì poderoso ma Riccardo Magi sta facendo un una partita diciamo un po'personale e che contraddice
La sua la sua storia
Però insomma ci verso Benedetto Della Vedova schierare più Europa comunque la parte residua di radicalismo che presente in più Europa appunto schierata per il sì
Nel Pd pesa soprattutto l'adesione della pre vicepresidente del Parlamento europeo Pipino Picierno che da mesi non le manda a dire alla Suma in ancora da annotare scrive Domenico Di Sanzo la presenza sempre di un ex parlamentare tema quindi del partito democratico come Stefano Esposito
E
Della Vedova a Della Vedova attiene riservata qualche battuta e dice
Benedetto Della Vedova che la riforma è radicale liberare antiautoritaria più di sinistra che di destra e qui non si vota su governo Meloni ma su una riforma che noi condividiamo
Questo è anche il commento di Luigi Martina
E e effettivamente poi i questa settimana diverso sono disfarsi
Riservati a esponenti
Della sinistra che appunto
Hanno scelto di votare sì
Guardando il merito della riforma tenendo a mente appunto che poi la costituzione resta come modificata e quindi una costituzione più moderna
Coerente con i passaggi che furono compiuti nel mille novecentonovantanove rispetto centoundici della Costituzione rispetto appunto al processo accusatorio mentre i governi compreso quello della Milone
Passa e allora è Enrico Morando che dice proprio queste parole Enrico Morando presidente di libertà uguale oggi
O a mo'di sinistra sostenitore del sì alla referendum bisogna votare
Sul e il testo della riforma non bisogna commettere l'errore di votare sulla o il contesto Meloni passa alla riforma resta perciò da sinistra
Bisogna votare sì lega appunto il ricco Enrico Morando quando c'è di mezzo la Costituzione
Cioè le regole che valgono per tutti evidente che privilegiare il contesto rispetto al testo significa capire la funzione del referendum costituzionale
E significa tradire anche l'esser diciamo appunto cittadini liberi di esprimersi a su su sul merito in modo diretto questa
E la scheda referendaria
Non è una schiera con la quale si delega qualcuno a fare qualcosa una schiera con il quale ciascuno di noi partecipa direttamente alle decisioni del del che vengono assunte appunto
Per il nostro Stato ma Enrico Morando non è l'unico di sinistra
Che si è schierato per il sì ancora riportiamo l'intervista di Laura Ferrari
Per a né condotta con Enzo Bianco
Enzo Bianco è stato un ministro
Della partito democratico e anche Enzo Bianco
Che ha ricordato
L'impegno
Appunto storico anche di Marco Pannella nel corso di questa intervista Laura Ferrari
Per motivare le sue ragioni per
Pensi
E ricorda appunto Marco Pannella ricorda Augusto Barbera che per tutti noi di sinistra dice Enzo Bianco è stato il maestro e poi a dieci anni dalla morte di Pannella
Lei ha voluto ricordare spiega l'intervistatrice
Il suo impegno per una giustizia giusta partiamo da lì
Qual è l'eredità del leader radicale anche in questo campo Marco Pannella risponde Enzo Bianco ha sempre avuto il coraggio di sostenere le riforme difficili
Spesso impopolari ma necessarie anche sul tema della giustizia aveva una visione molto lucidare il coraggiosa
Io ho avuto con lui anche un rapporto personale fu tra i protagonisti della mia prima elezione a sindaco di Catania e nel mille novecentottantotto
E la sua eredità è proprio questa capacità di guardare avanti e di non avere paura di mettere mano alle riforme quando servono davvero a al Paese e alla domanda se questa è una riforma che serve davvero alla al Paese Enzo Bianco ex ministro del Partito Democratico risponde sì assolutamente
Purtroppo ho vissuto sulla mia pelle alcune storture del sistema sono stato assolto dopo sette anni in primo grado ripeto sette anni in primo grado
Per un'accusa di turbativa d'asta che di fatto non aveva alcun tipo di fondamento
E
In realtà
Tra tutte le persone che sono passate sotto le maglie della giustizia italiana penale
Essendo lo uccide innocenti non colpevoli Innocenti quindi uno potrebbe dire be va bene hai subito un processo
E però se è stato assolto quindi
Hai fiducia nel sistema
Nessuno di questi a fiducia nel sistema semplicemente perché lo hanno visto e vissuto sulla propria pelle hanno visto e vissuto le dinamiche Toro proprio malate spesso e volentieri imballate delle delle indagini e delle accuse
Le hanno vissute sulla propria pelle e quindi tra tutti possono non troverete uno che vota no
Il tempo finito quindi dobbiamo per forza chiudere però segnalano ancora sul dubbio intervista Giachetti ancora
Che dice l'opposizione ha perso di vista
Tutte le sue battaglie questa una questa riforma l'occasione storica che la sinistra vuole perdere e poi
Vi segnaliamo ancora i magistrati per il sì
Che hanno avuto lo spazio e la voce da penny le trasmissioni del partito radicale poi un'intervista al suo interno il tempo finito dobbiamo chiudere però ecco intervista a Beniamino zucchetto altra iniziativa
Radicale l'articolo è divenne testa sul tempo il giudice non ascoltò la mia difesa per questo voterò sì alla
Il referendum
Quindi Irene Testa
Intervistatrice le risposte sono di Beniamino Zuncheddu l'intervista la trovate a pagina otto sul tempo dell'otto marzo due mila venti sei se il giudice avesse ascoltato la mia difesa
Dice aggiungendo non avrei passato trenta tre anni inutilità cioè la mia vita in una cella
Con questo terminiamo questa puntata e sci diamo appuntamento alla prossima settimana un buon proseguimento da scultori programmi di radio radicale
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