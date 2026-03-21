21 MAR 2026
intervista

Visto dall’America, con Anna Guaita

INTERVISTA | di Antonello De Fortuna - RADIO - 22:02 Durata: 0 sec
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Anna Guaita, corrispondente de "Il Messaggero" dagli Stati Uniti e Vicedirettrice de "La Voce di New York", intervistata da Antonello De Fortuna, analizza la politica della Casa Bianca .

Per scrivere ad Anna Guaita: vistodallamerica@protonmail.com.

"Visto dall’America, con Anna Guaita" realizzata da Antonello De Fortuna .

L'intervista è stata registrata sabato 21 marzo 2026 alle 22:02.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Cultura, Democrazia, Difesa, Diritti Civili, Economia, Iran, Usa.
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