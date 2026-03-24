Tavola Rotonda nell’ambito della SALERNO WINTER SCHOOL ON INTERNET GOVERNANCE (SWING).



Modera: Alessandro Longo, Direttore Agenda Digitale.



Intervengono: Dott.ssa Nunzia Ciardi (Deputy Director General of the National Cybersecurity Agency), Vincenzo Maraio (Councillor for Digital Transition for the Campania Region), ?Alessio Merlo (Director of the of the School of Advanced Defense Studies CASD), ?Fortunato Musella (University Federico II, Naples, Director of Federica Web Learning, Riccardo Sessa (President of SIOI), Dott.



Luca Tagliaretti, (Executive Director of the European …

Cybersecurity.



Convegno "Rulling cyberspace - Dominare il cyberspazio - Tavola Rotonda della Salerno Winter School On Internet Governance (SWING).", registrato a Fisciano martedì 24 marzo 2026 alle 15:32.



Sono intervenuti: Domenico Fracchiolla (università Mercatorium), Andrea Pancani (giornalista e conduttore televisivo di La7), Vincenzo Maraio (assessore Turismo Promozione territorio e Transazione digitale Regione Campania), Nunzia Ciardi (vice direttore generale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), Riccardo Sessa (presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale), Luca Tagliaretti (direttore esecutivo, European Cybersecurity Competence Centre), Alessio Merlo (director of University School for Advanced Defence Studies), Fortunato Musella (professore Ordinario di Scienza Politica Università degli Studi di Napoli), Mauro Calise (ordinario di Scienza Politica presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Napoli Federico II).



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 52 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci