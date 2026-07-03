03 LUG 2026
intervista

Il parallelismo programmatico tra la Fed e la Bce: intervista a Natale D'Amico

INTERVISTA | di Cristiana Pugliese - RADIO - 20:03 Durata: 32 min 53 sec
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Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.

"Il parallelismo programmatico tra la Fed e la Bce: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese con Natale D'Amico (economista, già dirigente della Banca d'Italia e parlamentare).

L'intervista è stata registrata venerdì 3 luglio 2026 alle 20:03.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banche, Economia, Politica, Unione Europea, Usa.

La registrazione audio ha una durata di 32 minuti.
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