CondividiPuoi selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa.
Copia link
Natale D'Amico, Consigliere della Corte dei Conti.
"Il parallelismo programmatico tra la Fed e la Bce: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese con Natale D'Amico (economista, già dirigente della Banca d'Italia e parlamentare).
L'intervista è stata registrata venerdì 3 luglio 2026 alle 20:03.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banche, Economia, Politica, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio ha una durata di 32 minuti.
"Il parallelismo programmatico tra la Fed e la Bce: intervista a Natale D'Amico" realizzata da Cristiana Pugliese con Natale D'Amico (economista, già dirigente della Banca d'Italia e parlamentare).
L'intervista è stata registrata venerdì 3 luglio 2026 alle 20:03.
Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Banche, Economia, Politica, Unione Europea, Usa.
La registrazione audio ha una durata di 32 minuti.
leggi tutto riduci