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Conversazione con Marco Cesa sul libro di Kenneth Waltz: L'uomo, lo Stato e la guerra (Scholé).
"La guerra dipende dalle forme di Stato?" realizzata da Giuseppe Di Leo con Marco Cesa (ordinario di Scienza politica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna).
L'intervista è stata registrata lunedì 3 agosto 2026 alle 17:00.
La registrazione video ha una durata di 30 minuti.
Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
"La guerra dipende dalle forme di Stato?" realizzata da Giuseppe Di Leo con Marco Cesa (ordinario di Scienza politica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna).
L'intervista è stata registrata lunedì 3 agosto 2026 alle 17:00.
La registrazione video ha una durata di 30 minuti.
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