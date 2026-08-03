03 AGO 2026
intervista

La guerra dipende dalle forme di Stato?

INTERVISTA | di Giuseppe Di Leo - RADIO - 17:00 Durata: 30 min 47 sec
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Conversazione con Marco Cesa sul libro di Kenneth Waltz: L'uomo, lo Stato e la guerra (Scholé).

"La guerra dipende dalle forme di Stato?" realizzata da Giuseppe Di Leo con Marco Cesa (ordinario di Scienza politica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna).

L'intervista è stata registrata lunedì 3 agosto 2026 alle 17:00.

La registrazione video ha una durata di 30 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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