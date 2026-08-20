Il problema non sono le droghe.



Il problema è una società pensata come se gli assuntori non esistessero.



Il problema è il modo in cui la politica rifiuta di accettare che l’uso di sostanze faccia parte della realtà umana.



Ignorare la realtà dei consumatori di sostanze vuol dire pensare che non parlandone il consumo scompaia.



Puntata di "La nuda verità- Punto di Vista con Massimo Barra. Droghe: la politica e la società pensata come se gli assuntori non esistessero" di giovedì 20 agosto 2026 condotta da Maria Antonietta Farina Coscioni che in questa puntata ha ospitato Massimo Barra …

(presidente emerito della Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 4 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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