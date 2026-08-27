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Introduce l'eurodeputato Ruggero Razza.
Modera Pietro Senaldi, condirettore di “Libero”.
Intervengono Carlo Fidanza, capodelegazione Fdi al Parlamento europeo, e Antonio Nicita, vicecapogruppo Pd al Senato.
Convegno "Seconda edizione di Etna Forum - La Sicilia confine d’Europa: difesa, sviluppo, immigrazione", registrato a Ragalna (ct) giovedì 27 agosto 2026 alle ore 18:32.
Sono intervenuti: Maria Luisa La Rosa (presidente consiglio comunale di Ragalna - CT), Ruggero Razza (parlamentare europeo), Pietro Senaldi (condirettore di Libero), Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in … Italy), Carlo Fidanza (capodelegazione di FDI al parlamento europeo), Valentina Chinnici (vicesegretaria regionale PD).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Regioni, Unione Europea.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 10 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Modera Pietro Senaldi, condirettore di “Libero”.
Intervengono Carlo Fidanza, capodelegazione Fdi al Parlamento europeo, e Antonio Nicita, vicecapogruppo Pd al Senato.
Convegno "Seconda edizione di Etna Forum - La Sicilia confine d’Europa: difesa, sviluppo, immigrazione", registrato a Ragalna (ct) giovedì 27 agosto 2026 alle ore 18:32.
Sono intervenuti: Maria Luisa La Rosa (presidente consiglio comunale di Ragalna - CT), Ruggero Razza (parlamentare europeo), Pietro Senaldi (condirettore di Libero), Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in … Italy), Carlo Fidanza (capodelegazione di FDI al parlamento europeo), Valentina Chinnici (vicesegretaria regionale PD).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Regioni, Unione Europea.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 10 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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