Alto Adige, ottant'anni di autonomia tra celebrazioni e conflitti aperti. Intervista a Francesco Palermo

Francesco Palermo, professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona e direttore dell'Istituto di studi federali comparati di Eurac Research a Bolzano, già senatore dal 2013 al 2018 nel collegio di Bolzano-Bassa Atesina, ricostruisce le ragioni per cui l'Accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946 per decenni non è stato festeggiato in Alto Adige.



All'epoca l'intesa fu vissuta come una sconfitta rispetto all'obiettivo del ritorno all'Austria dopo il fascismo: Vienna era uscita distrutta dalla guerra, l'Italia aveva già dovuto accettare concessioni territoriali …

a nord-est e non c'erano margini per ottenere di più.



Quello che si ottenne, spiega il professore, fu una protezione delle minoranze sostanziale e garantita sul piano internazionale, con l'Austria nel ruolo di potenza garante.



L'accordo restò a lungo percepito come una vicenda trentina, anche perché De Gasperi era trentino e l'autonomia fu concessa a livello regionale.



Il cambiamento è degli ultimi quindici o vent'anni, da quando l'autonomia ha smesso di essere considerata un ripiego rispetto all'autodeterminazione ed è diventata la prospettiva del territorio: la celebrazione di quest'anno è stata partecipata e ha visto assenti soltanto le componenti nazionaliste più estreme.



Sul secondo tema, il costituzionalista ricorda che il collegio senatoriale di Bolzano nasce come misura del Pacchetto, l'insieme delle 137 misure a tutela della minoranza di lingua tedesca concordate con l'Austria e approvate nel 1969, ed è dal 1991 uno dei tre collegi uninominali della provincia, rimasti tre anche dopo la riduzione del numero dei parlamentari, disegnati in modo da rendere possibile l'elezione di due senatori di lingua tedesca e uno di lingua italiana.



Il collegio meridionale, che comprende la città di Bolzano, ha una leggera maggioranza italiana e ha eletto quattro volte un senatore di lingua tedesca e quattro volte uno di lingua italiana.



L'ipotesi di lasciarlo alla rappresentanza italiana, osserva l'ex senatore, rientrava in una logica spartitoria su cui esisteva un accordo di massima anche nella SVP, il partito di raccolta del gruppo di lingua tedesca e ladina che governa la Provincia con Fratelli d'Italia.



Il problema è stato il metodo: la scelta è stata gestita senza coinvolgere la popolazione e ha prodotto una rivolta nel territorio, cavalcata dai rappresentanti locali di lingua tedesca, dalla destra nazionalista tedesca, che ha accusato il partito di svendere la minoranza a Roma, e dalla sinistra.



Palermo indica tre esiti possibili: la conferma del testo approvato dalla Camera, che ritiene improbabile; una modifica che renda il collegio ancora più marcatamente italiano, spostando in un collegio di lingua tedesca i comuni a popolazione mista, ipotesi che considera la più probabile; oppure lo stallo della legge elettorale e il mantenimento dello status quo, anch'esso poco probabile.



Le conseguenze politiche sul territorio restano da valutare, mentre il colpo all'immagine della SVP è già evidente.



Sulla riforma costituzionale dello Statuto speciale, entrata in vigore a giugno, il direttore dell'Istituto di studi federali comparati giudica un errore il silenzio che l'ha accompagnata, perché la questione non è soltanto locale e dice molto di come si stanno muovendo le autonomie in Italia.



La riforma è un tentativo di blindare le competenze erose in due decenni da una giurisprudenza costituzionale di orientamento centralista: le materie sono state riscritte nel dettaglio perché, trattandosi di legge costituzionale, la Corte debba prenderne atto.



Un esempio è la competenza sul personale, ricondotta dalla Corte all'ordinamento civile e quindi allo Stato.



Bolzano, con Trento al seguito, ha mostrato in questo modo una vitalità che altre regioni non hanno avuto.



Il rovescio, avverte, è che la riforma accentua una tendenza all'isolamento: una reazione difensiva è comprensibile in un clima sfavorevole alle autonomie, ma se diventa eccessiva rischia di chiudere il territorio in casa propria invece di renderlo protagonista di battaglie utili anche ad altre regioni.

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