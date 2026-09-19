Organizzato da Base Popolare.



"Costruire alleanze per avere cura della democrazia".



Partecipano esponenti di partiti, associazioni e movimenti politici popolari, liberali, riformisti e civici.



11:45 – 12:15 | OLTRE – La politica come pensiero.



Antonio Polito intervista Marco Follini.



Convegno "OLTRE - Un nuovo sguardo per il bene comune (seconda giornata)", registrato a Roma sabato 19 settembre 2026 alle ore 09:47.



Sono intervenuti: Giuseppe De Vita (base popolare), Dante Monda (vice-segretario di Base Popolare), Ettore Rosato (deputato, Segretario del Copasir (Comitato Parlamentare per la …

Sicurezza della Repubblica)), Piercamillo Falasca (direttore de L'Europeista), Walter Mauriello (presidente nazionale di Meritocrazia Italia), Emanuele Pascuzzi (base popolare), Vincenzo Arnone (rappresentante della Calabria nel direttivo nazionale di Base Popolare), Mattia Orioli (segretario provinciale di #BasePopolare a #Macerata), Venanzio Carpentieri (base popolare-Sottosegretario Regione Molise), Vincenzo Niro (consiglio Regionale del Molise), Emanuele Petrucci (sindaco del Comune di Mombaroccio), Marco Viérin (consiglio Regionale della Valle d'Aosta), Silvio Scanagatta (docente di Sociologia dell'educazione 'Università di Padova), Antonio Polito (giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera), Marco Follini (politico, giornalista, scrittore).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Societa'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 30 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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