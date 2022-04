Giunta delle elezioni

…

al termine Prof. Marco Galdi, Professore associato di diritto pubblico del Dipartimento di scienze economiche e statistiche nell’Università di Salerno.

Nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, svolge le audizioni: ore 14.00 Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Professore ordinario di Diritto costituzionale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze – in videoconferenza; al termine Prof Andrea Gratteri, Professore associato di Diritto costituzionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Pavia - in videoconferenza; al termine Prof. Ferdinando Pinto, professore ordinario di diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II - in videoconferenza;

