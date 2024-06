Sfide e Opportunità della Decarbonizzazione e della Transizione ecoenergetica in Europa

Discorso d'accoglienza degli organizzatori.



Modera Gianni Lattanzio (Segretario generale dell'Associazione Ambientevivo), Fabio Porta (Deputato - Commissione esteri), Myriam Maestroni (Presidente di 5T e di 100 leader per il Pianeta), Elisabetta Trenta (Ex-Ministra della Difesa, e Presidente del comitato « Referendum per la Rappresentanza » "Analisi comparativa dei sistemi elettrici in Francia, Italia, Spagna e Germania : Presentazione delle ricerche della Luiss Business School".



Modera Alexandre del Valle (Geopolitolo).



Interviene Matteo Caroli (Associate Dean per la sostenibilità e …

l'impatto Luiss Bq), Ernesto Cassetta (Professore di Economia Applicata, Università degli Studi di Udine e LUISS Business School).



Tavola rotonda:" "Le sfide della decarbonizzazione e del idrogeno verde".



Modera Francesco de Remigis (Il Giornale), Intervengono: Adamo Screnci (Imprenditore Idrogeno, Vice presidente di 5T), Alexandre Borde (Presidente Cibola Partnerá), Luigi Martines (Presidente Gruppo Eneron), Fausto Altavilla (Ingegnere, già ISPELS), Bertrand Amelot (Direttore Commerciale- DGA Commercio, Prodotto, Marketing - McPhy "Stand-up: Tecnologie e innovazioni emergenti.



Nuove architetture di Rete e ruolo della finanza al servizio dell'innovazione sostenibile".



Modera Adamo Screnci, Imprenditore Idrogeno (Vice presidente di 5T), Julien Tchernia (Ceo Ekwateur), Serena Gianfaldoni (Docente di Leadership & People Management Università di Firenze e Membro CAFRE Università di Pisa), Antonello Pezzini (Segreteria Tecnica del Ministro del Ambiente e della Sicurezza Energetica), Andrea Massitti (Chief sustainability officer di Banca Sella), Romolo Infusino (Comitato Scientifico Ambientevivo, già ricercatore ENEA "Stand-up: Innovazione digitale, Intelligenza artificiale e transizione energetica".



Modera Gianni Lattanzio (Segretario generale dell'Associazione Ambientevivo), Marco De Vita (Sales Executive Italy DATA4 Group), Francesco Carlino (CEO Neural Researchs Sr”l), Maria Letizia Giorgetti (Professoressa Associata di Economia Applicata, Università degli Studi di Milan—o), Stefania Schipiani (Ricercatrice Istat), Caterina Ventimiglia (Professore Associato di Diritto Amministrativo - Università di Palermo).



Chiusura del seminario Giancarlo Salvoldi (Presidente Comitato scientifico Ambientevio), Myriam Maestroni (Presidente di 5T e di 100 leader per il Pianeta).



Il seminario è organizzato da Myriam Maestroni (Presidente di E5T e di 100 leader per il Pianeta), Gianni Lattanzio (Segretario general dell Associazione Ambientevivo ), Edoardo Secchi (Presidente di Italy France Group).

