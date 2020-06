Lorena D'urso, Giuseppe Rossodivita con Maurizio Turco e Irene Testa e ospiti in collegamento.



Registrazione video del dibattito dal titolo "La riforma Radicale della giustizia - Prima giornata", registrato venerdì 19 giugno 2020 alle ore 15:04.



Dibattito organizzato da Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito e Radio Radicale.



Sono intervenuti: Lorena D'Urso (giornalista di Radio Radicale), Maurizio Turco (segretario del Partito Radicale Nonviolento, Transnazionale e Transpartito), Luca Poniz (presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati), Giuliano Caputo (segretario

nazionale dell'Associazione Nazionale Magistrati), Giovanni Maria Flick (giurista, presidente emerito della Corte Costituzionale), Giuseppe Rossodivita (avvocato e segretario del Comitato Radicale per la Giustizia Piero Calamandrei), Francesco Cananzi (segretario di Unità per la Costituzione), Alfonso Sabella (magistrato), Eugenio Albamonte (magitrato e segretario di Area Democratica per la Giustizia), Guido Salvini (magistrato, giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano), Carlo Nordio (magistrato), Michele Consiglio (giudice presso il Tribunale di Siracusa), Riccardo De Vito (presidente di Magistratura Democratica), Paola D'Ovidio (magistrato presso il Massimario della Corte Suprema di Cassazione (MI)), Alfredo Robledo.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Azione Penale, Costituzione, Csm, Diritto, Giustizia, Magistratura, Palamara, Partito Radicale Nonviolento, Riforme, Scandali, Separazione Delle Carriere.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 3 ore e 29 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

