Il volume presenta l'idea di persona che più di sessanta filosofi, recentemente riunitisi in "Persona al centro - Associazione per la filosofia della persona", hanno concepito nel corso di una vita fatta non solo di ricerca, ma anche di incontri, amicizie, progetti.



Giuseppe Goisis, co-direttore della collana "Filosofia della persona" di Mimesis, descrive il significato e valore della raccolta a cura di Calogero Caltagirone.



"Intervista a Giuseppe Goisis sul libro "Persone parole incontri. Itinerari per una filosofia della persona" curato da Calogero Caltagirone (Mimesis)" con Giuseppe Goisis …

(già ordinario di Filosofia politica all'università Ca' Foscari di Venezia), Carlo Crosato (dottore di ricerca in Filosofia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia).



L'intervista è stata registrata martedì 1 marzo 2022 alle 17:30.



Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Comunicazione, Cultura, Diritti Umani, Editoria, Etica, Filosofia, Foucault, Liberalismo, Libro, Poesia.



La registrazione video ha una durata di 33 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

