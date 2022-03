Presentazione dello studio Anmil "Diritti delle donne lavoratrici, rischi infortunistici e tutela del lavoro"

In occasione della giornata internazionale della donna.



I lavori, coordinati dalla giornalista Luce Tommasi, sono aperti da: il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia Sen.



Gianclaudio Bressa, il Presidente nazionale ANMIL Zoello Forni, le componenti della Commissione per le Pari Opportunità ANMIL Anna Di Carlo, Maria Agnello e Adele Chiello Tusa, il Ministro per le Disabilità Erika Stefani, il Presidente INAIL Franco Bettoni.



A seguire intervengono: un rappresentante di Video RAI "Spazio Libero"; l'esperto dei servizi statistici Franco …

D'Amico; il Presidente della Commissione Sanità del Senato Sen.



Anna Maria Parente; la Direttrice del Network "DonnexDiritti" Luisa Betti Dakli; il Direttore centrale Prevenzione Ester Rotoli; la Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Sen.



Susy Matrisciano.



Inoltre sono stati invitati: il Direttore Generale Confindustria Francesca Mariotti; il Direttore dell'Ispettorato Nazionale Lavoro Bruno Giordano; il Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera Maria Lucia Lorefice; il Capo del Gruppo PD Debora Seracchiani; il Direttore ILO Gianni Rosas.

