Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale dai Balcani alla Turchia

Sommario della puntata.



Turchia: la condanna all'ergastolo di Osman Kavala, filantropo, attivista per i diritti umani, importante esponente della società civile vittima dalla repressione del regime del presidente Erdogan.



Balcani/1: il significato nella regione della rielezione di Emanuel Macron in Francia e delle elezioni politiche in Slovenia vinte dal volto nuovo Robert Golob, progressista ed europeista.



Balcani/2: le dichiarazioni del rappresentante Ue Lajcak sui problemi dell'integrazione europea della regione posti dalla varie questioni aperte di fronte ai nuovi scenari imposti dalla …

guerra russa in Ucraina.



Kosovo-Serbia: le parole di Putin che ha paragonato l'indipendenza delle repubbliche separatiste filorusse del Donbass in Ucraina a quella del Kosovo, lo sconcerto di Belgrado, le reazioni a Pristina e negliStati Uniti.



Macedonia del Nord- Bulgaria: dopo la distensione delle ultime settimane le relazioni sono di nuovo tese, ancora in altro mare l'apertura dei negoziati di adesione do Skpje all'UE a causa del veto di Sofia.



Albania: Tirana cerca di smarcarsi dalla dipendenza energetica dalla Russia.

