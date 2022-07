Coordinato dal Centro di Ricerca Luiss Data Lab in collaborazione con il Master Luiss in Giornalismo e Comunicazione Multimediale.



Convegno "Global Information War: An International Forum", registrato a Roma giovedì 30 giugno 2022 alle 09:36.



L'evento è stato organizzato da Italian Digital Media Observatory.



Sono intervenuti: Alberto Flores D'Arcais (condirettore del Master di Giornalismo della LUISS ed editorialista del Gruppo GEDI), Roberto Viola (direttore generale della Direzione Generale Connect della Commissione Europea), Stefania Battistini (giornalista, Rai - Radiotelevisione …

Italiana), Maia Klaassen (professoressa), Andy Pryce (capo dell'Unità Counter Disinformation and Media Development), Christian Masset (ambasciatore della Repubblica di Francia in Italia), Paulina Derylo Peltz (funzionaria dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma), Rihards Bambals (head of Strategic Communications at State Chancellery of Latvia), Frank Horst (capo ufficio stampa dell'Ambasciata della Germania in Italia), Dessalegn Mekonnen (primo segretario dell'ambasciata dell'Etiopa in Italia), Salvatore Custureri (capo progetto Data Lab dell'Università LUISS), Eydar Dror (ambasciatore di Israele in Italia), Akvile Katiniene, Pablo Federico Ibarguen (addetto commerciale dell'Ambasciata della Colombia in Italia), Aengus Bridgman (ricercatore della McGill University di Montreal), Oksana Amdzhadin (minister counselor dell'Ambasciata dell'Ucraina in Italia), Lillian Wahl Tuco (regional strategic communication coordinator del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America), Paula Gori (segretaria generale e coordinatrice di EDMO), Claudia Mazzola (direttrice dell'Uffici Studi, Rai - Radiotelevisione Italiana), Gianluca Di Feo (vice direttore de La Repubblica), Camilla Vagnozi (editorial manager di Facta News), Andrea Nicolai (chief executive officer di T6 Ecosystems), Dante Brandi (console generale d'Italia).



Tra gli argomenti discussi: Comunicazione, Democrazia, Digitale, Emergenza, Epidemie, Geopolitica, Giornalismo, Giornalisti, Guerra, Informazione, Internet, Italia, Mass Media, Russia, Societa', Ucraina.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 4 ore e 29 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci