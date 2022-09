America sociale - Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Il Presidente Biden risale nei sondaggi.



I Democratici ottengono buoni risultati in un collegio dello Stato di New York in elezioni suppletive, dove si afferma Pat Ryan.



In Alaska una democratica, Mary Peltola, sconfigge la repubblicana Sarah Palin: non accadeva da 50 anni.



A mobilitare gli elettori è anche la difesa del diritto all'aborto, all'indomani della sentenza con cui la Corte Suprema ha cassato la Roe vs Wade.



Lo dimostra la vittoria dei pro-choice al referendum in Kansas che voleva cancellare la parola 'aborto' dalla Costituzione.



I repubblicani ora cercano di evitare questo tema.



E sono …

allo stesso tempo in difficoltà per effetto delle perquisizioni dell'Fbi nella residenza dell'ex presidente Trump a Mar-a-Lago: sequestrati documenti classificati che avrebbero dovuto essre consegnati agli Archivi nazionali.



Gli avvocati di Trump avevano garantito che non vi fossero altri documenti.



Cosa rischia Trump? Il Ministro Garland deciderà l'incriminazione per ostruzione alla giustizia? Come reagirà il mondo MAGA?.

