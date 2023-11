La nota antiproibizionista

Le sostanze psicoattive sono da sempre sfruttate come arma di guerra.



La guerra rappresenta un affare per la criminalità, di ogni tipo e ad ogni livello.



Il proibizionismo internazionale ha creato un terreno fertile per il commercio illegale delle sostanze vietate.



L'ultimo esempio, in ordine di tempo, è il Captagon usato dai terroristi dell'Isis e dai miliziani di Hamas nel feroce attacco a Israele del 7 ottobre.



La Siria è il maggiore produttore mondiale.



L'Europa è la più importante piazza di transito.



Nel traffico è coinvolto anche l'Hezbollah libanese oltre a signori della guerra e …

affaristi di ogni risma.



Di questo dovrebbero rendersi conto i decisori politici che in nome di un illusorio mondo senza droghe non fanno che alimentare i traffici illeciti di qualunque sostanza non venga posta sotto un controllo legale ed efficace.

leggi tutto

riduci