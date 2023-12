Presentazione del VII Rapporto Annuale OSSFOR

Realizzato da OMaR - Osservatorio Malattie Rare e da CREA Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata alla Sanità.



Apertura dei lavori: Francesco Macchia (Coordinatore OSSFOR - Osservatorio Farmaci Orfani), Federico Spandonaro (Presidente Comitato Scientifico C.R.E.A.



Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, OSSFOR).



Saluti istituzionali: Francesco Zaffini (Presidente Commissione X “Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale”, Senato della Repubblica).



"L’impegno del governo per l'attuazione della L175/21 e del PNMR": Marcello …

Gemmato, Sottosegretario di Stato alla Salute.



Presentazione VII Rapporto annuale.



Interventi di: Barbara Polistena (Responsabile Scientifico e Consigliere di Amministrazione C.R.E.A.



Sanità - Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità, OSSFOR), Isabella Cecchini (Responsabile Centro Studi IQVIA, Direttrice Primary Market Research IQVIA Italia), Ilaria Ciancaleoni Bartoli (Direttore OMaR - Osservatorio Malattie Rare), Roberta Venturi (Ricercatrice OMaR - Osservatorio Malattie Rare).



Tavola rotonda "Il possibile impatto del PNMR: potenzialità e limiti".



Coordina i lavori: Francesco Macchia (Coordinatore OSSFOR - Osservatorio Farmaci Orfani).



Intervengono: Orfeo Mazzella (Commissione X “Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale”, Senato della Repubblica e Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e Onco-ematologiche), Maria Elena Boschi (Vicepresidente Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, Camera dei Deputati e Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e Onco-ematologiche), Francesco Trotta (Dirigente Settore HTA ed Economia del Farmaco AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco), Gianluca Trifirò (Professore Ordinario di Farmacologia, Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica, Università di Verona), Paola Facchin (Coordinatrice del Gruppo Interregionale Malattie Rare della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome), Simone Baldovino (Centro Multidisciplinare di Ricerche di Immunopatologia e Documentazione su Malattie Rare - ERN ERKNet e Rete Interregionale per le Malattie Rare per le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta), Giuseppe Limongelli (Direttore Centro Coordinamento Malattie Rare, Regione Campania), Fortunato Nicoletti (Vicepresidente Nessuno è Escluso - Portavoce Alleanza Malattie Rare), Anna Chiara Rossi (Co-coordinatrice Gruppo di Lavoro Farmaci Orfani & Malattie Rare, Federchimica Assobiotec).



Tavola rotonda: "Cosa cambia in Europa per i farmaci orfani".



Coordinano i lavori: Francesco Macchia, Federico Spandonaro.



Intervengono: Fabio D'Atri (Policy Officer, Deputy Head of Unit B5 Directorate General for Health and Food Safety, European Commission), Armando Magrelli (Vice Chair Committee Orphan Medicinal Products European Medicines Agency), Ylenia Zambito (Segretario Commissione X “Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale”, Senato della Repubblica e Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e Onco-ematologiche), Ylenja Lucaselli (Commissione V “Bilancio, Tesoro e Programmazione”, Camera dei Deputati e Intergruppo Parlamentare Malattie Rare e Onco-ematologiche), Pierluigi Russo (Dirigente Ufficio Registri di Monitoraggio AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco), Alessandro D’Arpino (Direttore Farmacia Ospedaliera, A.O.



di Perugia e Vicepresidente SIFO - Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie), Salvatore Cannavò (Professore Ordinario di Endocrinologia, Università di Messina e Coordinamento per le Malattie Rare della Società Italiana di Endocrinologia (SIE), Cinzia Pilo (Presidente Fondazione REB ETS - Portavoce Alleanza Malattie Rare), Stefano Romanelli (Government Affairs Manager, EUCOPE - European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs), Enrico Piccinini (Coordinatore del Focus Group Malattie Rare, Farmindustria).

