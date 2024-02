Intervista a Paolo Guerrieri sull'impatto economico della guerra all'Ucraina

Le conseguenze sull'economia ucraina dell'aggressione russa: crollo del Pil di un Paese che, nella fase postsovietica, aveva avviato un percorso di sviluppo promettente, con una diminuzione progressiva del livrllo di povertà.



Gli effetti della guerra sull'economia russa: il bilancio della difesa è ormai molto più alto della spesa sociale, l'economia non è crollata perché le pesantissime sanzioni imposte al Paese vengono aggirate attraverso triangolazioni.



L'impatto della guerra sull'economia internazionale: il rialzo dei prezzi dell'energia e dei cereali hanno contrbuito all'impennata …

dell'inflazione di questi anni.



Il venir meno di due granai d'Europa e del Meditarrenao come Russia e Ucraina ha provocato rialzi delle derrate alimentari che colpiscono soprattutto i Paesi poveri in Medio Oriente e in Africa.



E ora è La Cina il più grande creditore di queste economie e di questi governi che si sono indebitati per sussidiare popoli colpiti dagli aumenti dei costi di energia e derrate alimentari.



La guerra all'Ucraina come inizio di un cambiamento d'epoca.

