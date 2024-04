Stati generali del finanziamento alla politica italiana. Per un finanziamento etico, trasparente e democratico

Modera Luca Bianco, HuffPost.



9:45-10:15 - Keynote speech: L’uso etico del denaro: far del bene alla democrazia con Luigi Ceccarini (Professore ordinario di Scienza politica presso l'Università di Urbino Carlo Bo, Presidente Società Italiana Studi Elettorali) 10:15 -10:45 - Prima sessione: "Dialogo sullo stato attuale del finanziamento ai partiti in Italia (ottica storico-giornalistica)" con Fabio Martini (La Stampa).



Modera Alice Facchini (Internazionale).



10:45-11:30 - Seconda sessione: "Analisi comparatistica con USA, UK e Germania" con Chiara Fiorelli (ricercatrice in Scienza Politica, …

Sapienza Università di Roma; Francesca Traldi, Fondazione Adenauer, Roma).



11:30-12:15 - Terza sessione: "Il finanziamento privato oggi in Italia" con Raffaele Picilli (fundraiser per la politica, Raise the Wind), Federico Anghelé (Direttore The Good Lobby Italia), Aiste Galinyte (Project Officer Transparency International Italia), Silvia Panini (Volt Italia).



14:00 - 14:30 - Presentazione del manifesto per un corretto finanziamento della politica con Roberto Giambelli (Transparency International Italia), Raffaele Picilli (fundraiser per la politica, Raise the Wind), Federico Anghelé (Direttore The Good Lobby Italia).



Modera Cristiana Pugliese, Radio Radicale.

leggi tutto

riduci